José Andrés: "Un cocinero puede ser mucho más que una persona que simplemente dé de comer"

Voz 1893 00:24 José Andrés muy buenos días buenos días normalmente yo les sólo pedir a los invitados que apague digo porque tienes el teléfono en la mano yo sólo pedir por favor apagar el teléfono móvil quitarle el sonido pero claro es que no tengo muchos invitados que estén en este estudio a lo mejor les en el teléfono cualquier punto y que Sabagh Barack Obama así que tú déjalo con sonido no nos perdamos además iguales parte otro premio un par bueno te presento a Diego Guerrero

Voz 0748 00:51 el chef de día stage José Andrés con un saludo a Viena Diego me parece muy bien uno de los grandes además una de esas personas que fíjate un chef joven con dos estrellas Michelin que un día decide no estoy y no estoy contento con lo que estoy haciendo quiero algo más me voy a encontrar a mí mismo lo deja todo se va busca abre su sitio consiga una estrella iba buscándose no hay que aplaudir siempre a la gente que que dice yo quiero algo más y lo voy a encontrar por mí mismo

Voz 1646 01:27 bueno José Andrés es un asturiano que llegó hace más de un cuarto de criado en en Cataluña que llegó hace más de un cuarto de siglo los Estados Unidos con cuarenta dólares eran cuarenta no os cincuenta y un puñado de dólares en el bolsillo se les ha enseñado a los americanos como se cumplen los sueños entró dentro de un caballo de Troya que se llama tapa ha librado muchas batallas hasta transformarse en una de las personas más influyentes del planeta a base de trabajo de imaginación de carisma hoy José Andrés no solamente dirige un imperio gastronómico en el país más poderoso del mundo sino que defiende la cocina como una herramienta de cambio y un oficio que consiste en hacer feliz a tanta gente como sea posible esto es más o menos un buen resumen no

Voz 0748 02:08 yo creo que es un muy bonito pero es que esto la Radec José Andrés tenemos que presentaros bien de forma rimbombante yo creo que fue que desde desde que empecé pues a leer literatura gastronómica y al gran Riyad sabrán ese francés que dijo lo que comen si te diré quién eres yo creo que es cuando personas como yo se nos ha plantado la semilla de que nuestra profesión sí es dar de comer a fin de cuentas pero si queremos puede ser mucho más yo creo que todo el mundo se tiene que implicar en conseguir que lo que tú eres lo pueda utilizar más allá de tu radio de acción e influir en las vidas de otros Si quieres puedes prefiero intentar al menos cambiarle la vida a alguien que simplemente porque yo me preocupo de pueda dar una oportunidad de conseguir lo mismo que puede haber

Voz 1646 03:07 de hecho José Andrés pues es decirnos que ponen tu camiseta con esta que traes hoy

Voz 0748 03:12 a ver si esta camiseta que me cuesta esta mañana es que a mí me encanta las camisetas que tienen siempre algún tipo de mensaje dice inmigrantes Fit América no los inmigrantes dan de comer a a América este es un pequeño mensaje en un momento donde parece que los inmigrantes pues en estos momentos no son queridos son son necesarios simplemente ser pragmático está muy bien que no quiere inmigrantes pero luego Cuéntame simplemente quién va a trabajar el campo está muy bien que los quieras echar pero cuéntame como tú vas a poder comerte tu plato de verduras y entonces yo siempre digo que no hay buenas decisiones son malas ahí aquellas que son pragmáticas y por lo tanto a veces sí que vemos que hay momentos políticos donde se dicen cosas que no hay un pragmatismo detrás hay simplemente lo que la gente parece que quiere oir la gente que padece te quiere votar quiere escuchar pero luego eso no va a ayudar a esas mismas personas que incluso parece que te están apoyando porque nadie piensa actúa y muchas veces no se piensa que va a suceder de aquí a cinco diez años por lo tanto esto es una forma de apoyar a esos inmigrantes no sólo en América sino del mundo entero donde a veces los necesitamos los dejamos entrar pero que de golpe cuando las cosas van un poco mal o siempre son las primeras personas en medio ni tanto ni tampoco tenemos que ser un poquito más pragmática

Voz 1646 04:39 hijos Andrés cómo ha cambiado la percepción de lo hispano desde que tú llegaste a los Estados Unidos y sobre todo me estoy refiriendo a este último año tú lo ves desde dentro y desde Washington además

Voz 0748 04:50 yo creo que lo hispano eso es una gran familia que luego antiguamente no mezclaban a todos parecíamos que todos éramos no luego bueno hay Mexicano salvadoreños españoles el mundo hispano es lo maravilloso que somos una gran familia con muchos rasgos culturales diferentes pero América yo diría que sigue siendo el mismo país que ama la inmigración lo que pasa que ha habido o especialmente una persona hay ahora ciertos ciertos grupos un poco más radicales que parece que están utilizando a los hispanos sobre todo pero al inmigrante en general un poquito como ejemplo de porque ciertas cosas van mal la verdad que eso es un poco de demagogia es un poco el populismo que se llama donde simplemente intenta activar lo negativo a expensas de ciertos grupos en este momento hay una persona que intente hacer que los inmigrantes sean los responsables de lo que va mal y lo que va bien ellos no han tenido absolutamente nada que ver eso puede seguir siendo así

Voz 1646 05:49 luego la realidad se abre camino tu primer restaurante en Estados Unidos a se abrió en el año mil veintitrés Se llamaba jaleo y enseñó a los habitantes de Washington lo que es una etapa como Dios manda acabaría por convertirse en un embrión de lo que fue mucho mucho mucho más grande esto que tiene que ver con la defensa de lo hispano de lo español en un territorio como los Estados Unidos que como tú bien dices está alimentado por inmigrantes y construido constituido creado sobre la base de la de la inmigración para ti crees que José Andrés que ha sido una ventaja convertirte en un representante de nuestra gastronomía es decir no sería lo mismo si fueras de de otro país Si fueras un francés que quizá ya tenía más presencia a los Estados Unidos o el ser español y representando nuestros productos para ti ha sido una ventaja

Voz 0748 06:31 eh mira para mí es representar a a lo español en Estados Unidos ha sido pues un privilegio una ventaja pero también ha sido un poco un peso

Voz 1646 06:39 hay una responsabilidad clara hubiera preferido hacer cocina

Voz 0748 06:42 iba yo salí de joven de el Bulli le debo mucho de todo lo que soy a a Ferran Adrià Juli Soler Albert y hubiera preferido empezar así un restaurante netamente creativo pero comencé haciendo croquetas gambas al ajillo por qué porque primero era el único que sabe hacer Iván ya que de alguna manera esa misión en la vida de decir bueno lo español ya está presente pero todavía tenemos que definirlo yo voy a poner mi granito de arena en conseguir que la cocina española a través de ese caballo de Troya que son las tapas no sólo para médicas no para el mundo es un caballo de Troya magnífico que consiga lleguen a conocer Pacho sean gazpacho que una croquetas en una croqueta que en jamón ibérico sea un jamón ibérico y por lo tanto yo a mi se me dice que si yo fui el que Astapa sobre la española América eso eso es falso allí ya hubo muchos españoles muchas españolas que harían más de un siglo que ya estaban presentes en Miami Nueva York y que hicieron mucho y que gente como yo que llegamos más tarde nos ayudaron a que siguiéramos impulsando la gastronomía española la cultura española Tapa tapa

Voz 1646 07:55 hay que decir Diego que José Andrés ha hecho cosas que son absolutamente increíbles lo que es un señor humilde como como como tiene que ser pero ha hecho cosas increíbles por la comida española como por ejemplo colar un jamón ibérico en la serie de televisión

Voz 4 08:07 Aníbal jamón ibérico destacó Teo exige

Voz 1646 08:16 pero era asesor culinario de la serie de televisión no sólo introducidas platos y productos españoles sino que además también introducidas algún elemento en los diálogos para que no me llega la pata ahora esta jamón ibérico se lo comen contenedores

Voz 0748 08:28 si la la pena pero se pensó que era lo correcto porque no significa que un Aníbal siendo gran Gasol no Mondo significa que supiera como comer el ibérico yo siempre que puede utilizado no cualquier momento que te han ido para meterlo español pero realmente el momento importante nival fue a nivel de cultura popular sí pero aquí fue un señor que seamos Santiago Martín que ya hace muchos años apostó de que el ibérico tenía que llegar a América él fue el primer pequeño empresario que sí esto lo que no tenía para homologar un Matas pero para que el ibérico pudiera ser exportado a Japón y ya EEUU yo me sociedad él tuve ese honor de poder decir que el primer ibérico en en Estados Unidos Se Se limpio y se comió en jaleo ahí ahí fíjate ahí fue un poco presión política pero también hacer las cosas bien desde el Gobierno desde la empresa privada se unieron apoyados por un cocinero en mitad de Washington como yo para conseguir que un producto tan importante para la gastronomía española tuviera su lugar en América y eso fue para mí uno de esos momentos donde vi que un cocinero puede ser mucho más una vez más que una persona que simplemente de

Voz 1646 10:19 y ya saben ustedes que José Andrés es seguramente el mejor embajador que nuestra cocina jamás soñó contener lleva más de un cuarto de siglo demostrando en América que hay muy muy poquitos países que puedan presumir como nosotros de productos de técnicas y de talentos culinarios y además José Andrés y esto me encanta durante un tiempo obligado a pronunciar correctamente tu nombre ver a personalidades de todo tipo especialmente en los leit night estadounidenses que de invitan a todos para que cocinan idea que por cierto me tengo que apuntar yo porque no sé qué no tengo ha pedido todavía que cocina y nada pero mira gracias a ti hemos escuchado intentar decir José Andrés a Seth Meyers

Voz 6 10:56 era como nexo de a Ellen De Generes tengo no

Voz 1893 11:05 David Letterman a José Andrés lo dice muy bien David Letterman o con José Ángel

Voz 1646 11:15 de hecho así están dando palmas de la tele americana que me daba un poco de pudor así está austeridad que tiene la radio para esta segunda parte de entrevista ametrallado en un tapeo a un público de Leibniz que te va a saludar de esta manera

Voz 1893 11:29 el aclamado chef José Andrés ahora sí ahora presentados

Voz 0748 11:35 oye que además a Esquerra

Voz 1646 11:37 simplemente la revista Time bueno primero una cosa porque he leído además esto creo que te entronca ahí te relaciona con con Diego Guerrero que con tu primer sueldo en los Estados Unidos de compras de un disco de esta banda de Supertramp fue tu particular breaks en América primero te desayunan lo que te las merendar durante veinticinco años

Voz 0748 12:05 casi casi y fue fue mi primer salario y fue en rosas cuando yo estaba trabajando de cocinero francés tenía claro claro lo que pasa que sí que es verdad que ha médica me compré El CD ya aquí me compré el Caser pero se me rompió típica se quedaba las pinta rompió llena médica sí que me compré el primer CD que me compré también fue el de Supertramp no

Voz 1646 12:33 y qué que porque decía que estos relación las dos Diego es un grandísimo aficionado a la música no hay más que ver algunos de los tatuajes que lleva y quería preguntaros qué importancia tiene la música en vuestra profesión a día de hoy el vuestro proceso creativo Si suena música en las cocinas y suena música en el restaurante

Voz 1893 12:50 bueno a mí me ya ya lo sabe se lo he dicho muchas veces a mí la música me estoy gran melómano me encanta la música chapurrea la guitarra Aíto instrumento que pueda intento aprender algo forma parte de mi vida no lo aunque suena la música en la cocina de hecho no lo no me hace falta como tal para para crear más que nada es para para acompañarme no crea Honda atmósfera de ambiente Si me gusta estar relajado para cocinar pues nunca me viene bien

Voz 0748 13:18 en tu caso la verdad que la música es como cualquier otro arte creativo una forma maravillosa inspirarse y yo he hecho cositas puntuales con la música el maravilloso maestro Gustavo Dudamel que es que es buen amigo que trabaja eh en la Filarmónica en Los Ángeles eh pues una vez me retó hacer tres o cuatro platos inspirados en entre esos cuatro sinfonías así nos pasamos un mes genial imaginando nos ha que tenía que saber tal total Sinfonía y cosas así la verdad que son muy bonitas siempre que consigues que lo culinario según te con otras armas otra ramas perdón creativas es una cosa realmente muy especial

Voz 1646 14:02 además tengo entendido José Andrés que tú antes de preparar tus propias salsas baila este muchas salsas en Nueva York

Voz 0748 14:09 la verdad es que llegué casi con veintiún veintidós años a Nueva York y me encantó la salsa tenía una una unos amigos colombianos una una amiga colombiana que le encantaban enseña a bailar salsa yo creo que me tiré un año cada noche bailaba salsa bueno cosas de la vida no

Voz 1646 14:31 bueno iba a decir antes que la revista Time ha nombrado recientemente José Andrés como uno de la de las cien personas más influyentes del mundo lo que te convierte inmediatamente en el Top uno de invitados más influyentes de este programa por lo menos durante el verano atención a lo que escribe sobre ti la revista dice José Andrés es un héroe cuya grandeza trasciende la excelencia culinaria no te levantas alguna mañana José Andrés y piensa que cansado serio que cansado ser José Andrés cuantas cosas troncos porque he metido en tantos pero vamos a la

Voz 0748 15:00 bueno sí que últimamente parece que que es este verano para mí creo que ha sido muy importante porque he hecho muchas cosas pero también me relajado sí que está o tengo cuarenta y nueve años a punto de cumplir cincuenta y creo que es ese momento que te empiezas a preguntar qué es lo que he hecho pero más importante que quiero única en los próximos cincuenta no pero yo creo que que que que podría dedicarme a lo mío tener mi restaurante en una esquina hacerlo más o menos bien mis amigos mi familia intentar vivir como intentamos cada uno de los españoles pero siempre me queda ese gusanillo decir es que puedo hacer algo más por lo tanto no sé yo yo hay gente que me pregunte cuándo te vas a retirar no yo creo que que el ser humano no tendría que pensar en retirarse ser humano tendría que pensar siempre en reinventar se siempre estar a disposición de hay gente que me dice no es que yo estoy retirado o no pero si si tú eres abuelo estas encargando de tus tres nietos por supuesto que notas retirado o simplemente tu función en la vida

Voz 1893 16:03 sí ha cambiado pero todo ser humano tiene una función en la vida

Voz 0748 16:06 yo creo que tenemos que ser conscientes de ello porque todos tenemos un valor en en en en en cada momento de no olvidas da igual la edad que tenga sobre todo la gente mayor yo creo que juegan un papel muy importante en nuestra sociedad que a veces no digamos el valor que realmente se merece

Voz 1646 16:21 y una de esas actividades próximas me imagino que de aquí a poco más de un año es por fin aterrizar culinaria en Manhattan con un proyecto junto precisamente a Alberdi Ferran Adrià

Voz 0748 16:32 sí bueno vienen dos proyectos que que en realidad

Voz 1646 16:36 digo uno y él ya va por el segundo son muy importante

Voz 0748 16:38 en en noviembre abro en un lugar que para mí era un sueño que era abrieran Disney hay gente que va decir Disney en Orlando nunca hemos tenido un restaurante español en Disney ya hay grandes restaurantes de todas las grandes gastronomía es mundiales en noviembre si Dios quiere será realidad un restaurante Jaleo será mi sexto será un restaurante bastante grande de dos plantas justo al lado de donde tiene el teatro les ir du Soleil si Dios quiere pues será el granito de arena de la cocina española en el corazón de Disney ya eso si Dios quiere y sobrevivimos al en la primavera de dos mil diecinueve abriremos mercado Little Spain que será un homenaje a la gastronomía española pero sobre todo a todas esas personas que a través de los siglos han plantado pequeñas semillas que han hecho que la gastronomía española hoy sea lo que es ya tenía yo ganas de tener algo en Nueva York desde el día que me fui hace ya más de veinticinco años para llegar a Washington esperado pero esperado porque estaba buscando el lugar y el momento y ahora me siento que que para mí es el momento de hacerlo en lugar

Voz 1646 17:46 el momento y las personas adecuadas ir José Andrés voy a abrir un melón que hay de ese rumor sobre tu actividad política que dice que podría estar pensando presentarte como senador como candidato a senador por Maryland como dependientes

Voz 0748 18:00 eso fue una entrevista Hay sigue me preguntaron sigue a lo mejor la respuesta fue un poquito ambigua pero yo creo que sí que todo todo todo individuo en una democracia tendría que pensar si yo fuera congresista Si yo fuera el senador que que había para mejorar a la vida de mi gente yo creo que eso es una una pregunta que todos nos tendríamos que hacer y que tenemos que buscar las respuestas por nosotros mismos porque sino al final somos como rebaño que nos lleva el pastor sí está bien pero yo creo que cada oveja tiene que pensar por sí misma yo creo que está muy bien que nos dejemos influenciar por aquellos líderes que en teoría nos llevan a un mundo mejor pero yo creo que cada persona tiene que ser muy consciente en sus creencias realmente ser consecuente con cualquier decisión y con cualquiera

Voz 1646 18:49 bueno algo de práctica política ya tienes José Andrés yo recuerdo que participa esté por ejemplo en un acto de campaña de Hillary Clinton en Florida en el que diste un discurso muy emotivo a los inmigrantes americanos si presentase a la candidata

Voz 3 19:00 tipo Tampa Lightning dius You de honor to stay the next reside en el Giro de Rotten

Voz 1893 19:13 bueno un pequeño error de cálculo ya sabes que al final lo de Hillary no pudo ser

Voz 0748 19:19 acertamos en algo fue fue el la candidata que más votos tú pero simplemente a nivel de del colegio electoral pues no saco los los votos necesarios pero la vida yo creo que sí que a veces hay que mojarse sin duda ya que iba mucho más allá yo siempre he dicho que no soy ni republicano en ese caso apoyo tanto republicanos como demócratas no apoyos a esta persona claro que está intentando crear no sé si yo creo que cualquier lideres bueno da igual que sea lo del espectro político lo que tiene que ser persona las que quieran que quieran que quedan tener una conversación lógica que escuchen que sean personas que lideren a todos no solamente algunos que les han votado un líder una vez que te conviertes en un líder de verdad tierras es un líder para todos no solamente para unos pocos eso es el verdadero sinónimo de liderato

Voz 1646 20:15 además no creéis que la diplomacia internacional mejoraría mucho si además de hablar inglés los presidentes de los gobiernos supieran cocinar prepararán un buen plato para esas reuniones y discutieran los temas internacional comiendo bien

Voz 0748 20:27 eh

Voz 1893 20:28 cuando pone a discutir sobre el cuadro

Voz 0748 20:31 ya durante la época la del presidente Obama Hay dividido ante la época de la señora Clinton de las de la ministra Clinton en el Departamento está todo se creó un grupo de cocineros que era el grupo culinario diplomático donde sí que empezaban a participar en diferentes actos en el mundo en las diferentes embajadas en donde yo hice alguna que otra a participación y la verdad que que que no no es mala idea pero más allá que el cocinar también traer en muchos temas de nuestro punto de vista uno va a decir un cocinero que sabe del hambre en el mundo hombre cocinero que realmente haya viajado ya he estado en África en Latinoamérica se hayan se haya involucrado día haya salido a las zonas rurales eh pues un cocinero tiene mucho mucho que decir nosotros ahora tenemos un grupo de cocineros que estamos en más de ocho nueve países con pequeños proyectos sociales donde la cocina simplemente mejora la vida de las personas repito una vez más los cocineros yo creo que ya no no es nuestra misión pero casi tenemos la obligación de de de están mucho más involucrados en los temas que tenga que ver con la alimentación con la mala alimentación o con la falta de alimentación

Voz 1646 21:45 es muy curioso que normalmente desaparece de la agenda política algo tan simple tan básico como la alimentación quizá simple no sea la palabra tan básico tan Basic que lo hacemos tres veces al día muchas veces desaparece por completo de los debates de los debates políticos pero de involucrarse sabe un poquito José Andrés tus comedores sociales llevan años funcionando los Estados Unidos pero el trabajo humanitario de organización de la ONG World Central Kitchen empezó tras el terremoto de Haití continúa en Houston tras el Katrina ha pasado por muchos países del mundo te llevó hasta Puerto Rico prácticamente pues que cinco días después básicamente del paso del huracán María

Voz 7 22:19 ahora creo que también estáis en Guatemala cuál es José Andrés la situación de Puerto Rico porque está a punto de cumplirse un año del paso de María Porto Rico que es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos es decir cuyos ciudadanos son son americanos aún a día de hoy un año después muchos de ellos siguen sin luz muchos de ellos siguen sin agua corriente como es la salieran portorriqueño y bueno yo llevo

Voz 0748 22:37 unas cuantas semanas que no no no ha regresado a la isla pero sí que te digo que aterrice tres días después de huracán eramos diez cocineros hicimos mil comidas el primer día hay pasamos de diez cocineros a veinticinco mil voluntarios pasamos de una cocina a Veintisiete cocinas con dieciocho de ellas operando a la vez pasamos de mil comidas al día a más de ciento cincuenta mil comidas diarias eh yo creo que Kitchen no tenía que estar allí pero vimos que el problema era masivo era mucho más ande de lo que nadie pudo prever hay a día de hoy yo creo que estoy muy orgulloso de cómo unos simples cocineros que nadie les daba importancia pudimos dar de comer a tanta gente día tras día a día de hoy hemos hecho ya más de cuatro millones de comidas y con muy poco espacio de tiempo y aquí demuestra una vez más como los cocineros por supuesto que tenemos mucho mucho que hacer para poder ayudar al prójimo

Voz 1646 23:37 luego antes de pedir me gustaría que nos contarás otro proyecto cambiarían mucho la atención que es ese tú eres embajador de un proyecto de Naciones Unidas que consiste en sustituir cocinas contaminantes cocinas sucias por otras más limpias y seguras alrededor de todo el mundo me llama la atención alguna vez te escuchado en las entrevistas contarlo cuanto se puede cambiar la vida de la gente en la vida el planeta simplemente sustituyendo el combustible con el que se cocina es decir poniendo vas en lugar de carbono leña

Voz 0748 24:00 totalmente si queremos hablar de un mundo sin hambre el mundos sin pobreza tenemos que pensar que hay más de dos billones casi tres billones de personas en el mundo que todavía siguen cocinando con carbón con leña si conseguimos que puedan tener una energía limpia renovable va a ser una cosa maravillosa las niñas ahora mismo no van al colegio porque están en la montaña recogiendo leña las madres están enfermas porque están simplemente inhalando el carbón los niños son asmáticos porque las madres no tienen buenas y los en los brazos cortan los árboles llueve y la agua no penetra la tierra se lleva las cosechas se lleva la tierra contamina al mar no hay coral porque simplemente el mar está sucio de golpe tras una cocina limpia las niñas van a la escuela las mujeres están sanas de golpe empiezan a cocinar en mucho menos tiempo tienen más tiempo libre no se queman las cocinas hoy en día para mí son simplemente una puerta maravillosa aún mañana donde la pobreza realmente podamos decir que es una cosa del pasado nunca yo hubiera pensado que mi profesión tiene la llave de un mundo mejor una cocina en cada casa

Voz 1646 25:11 los inmigrantes alimentan América dice la camiseta que José Andrés ha traído hoy a la radio él se lo ha tomado muy en serio como inmigrante ha alimentado de América ya hemos escuchado que a buena parte del mundo también Easy quiero agradecerte José Andrés bueno que a este ritmo y con personas como tú el mundo no solamente va a hablar español sin cuando muy pronto también comer

Voz 1893 25:29 la español y mexicano

Voz 1646 25:31 porque ya no sé cuántos restaurantes me gustaría ver cómo es tu llavero el llavero con las cuerdas o algún referente de te dicen oiga usted tiene tiene reserva porque es donde empleados ni te colocan

Voz 0748 25:43 me imagino sucede ahora ya tenemos casi treinta restaurantes sí pero al final yo siempre he dicho no que cada cada individuo es tan bueno como la gente que tiene a su alrededor yo al final sobre lo que soy gracias a ellos

Voz 1893 25:54 pues mil gracias José Andrés por el puerto de estar aquí esta mañana con nosotros muchas gracias a ti también Diego por haberte quedado a escuchar esta esta charla os doy un abrazo tiene que ser muy grande para que que país los dos pero bueno yo tengo buena envergadura

