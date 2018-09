SER Historia: 'Especial Grecia' (02/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

venidos a SER Historia alcanza ya al final de la novena temporada este es el último programa de la T nueve de Ser Historia aquí en la Cadena Ser la semana que viene ya tendremos el primer programas de la décima temporada diez años ya aquí intentando hacer un poquito más de historia en la Cadena Ser

Voz 3 00:27 vamos a acabar con un programa yo creo que mis

Voz 0772 00:29 decía el vamos a viajar al extremo del Mediterráneo Oriental a Grecia para intentar descubrir para intentar redescubrir toda su historia vamos a viajar a Atenas para conocer su pasado para conocer sus ruinas sus protagonistas también nos acercaremos a la figura de Homero el autor de La Ilíada y La Odisea viajaremos también en nuestro particular Cronovisor la dramatización de Mona León Siminiani como se descubrió el Palacio de nos uno de los referentes más interesantes de la cultura e cretense de la cultura griega en definitiva como siempre soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 7 01:49 la mayor

Voz 0624 01:50 de quienes en el pasado han hecho uso de la palabra en esta tribuna han tenido por costumbre elogiar a aquel que introdujo este discurso en el rito tradicional pues pensaban que su procedimiento con ocasión del entierro de los caídos en combate era algo hermoso a mí en cambio me habría parecido suficiente que quiénes con obras probaron su valor también

Voz 0772 02:11 con obras recibiera en su homenaje

Voz 0624 02:14 como este que veis dispuesto para ellos en sus exequias por el Estado y no aventurar en un solo individuo que tanto puede ser un buen orador como no serlo la fe en los méritos de muchos

Voz 7 02:28 yo

Voz 8 02:31 no me

Voz 0772 02:36 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la Cadena Ser escuchando la voz de Julio López un fragmento del discurso sobre la muerte de Pericles escrito por Tucídides Pericles es sin lugar a dudas eh uno de los baluartes uno de los rostros más conocidos de esa Atenas del mundo clásico que desde luego ha marcado no solamente la historia de Occidente sino también en todos aquellos enamorados del mundo de la Historia Antigua pues uno de esos referentes sobre una de las épocas gloriosas una de las épocas más democráticas no también con con todo lo que lo que esto podía suponer no a lo largo de de esos primeros albores de de la historia en donde la guerra en donde esa cotidianidad quizá también más violenta pues abría puertas a nuevas perspectivas a nuevas expectativas de conocimiento y fueron los griegos nuestros antepasados también aunque nosotros venimos de Roma pero Roma viene también de de Grecia fueron ellos los que abrieron un poco la las puertas a a lo que hoy en definitiva somos no en mis manos tengo un libro Atenas el lejano eco de las piedras está publicado por confluencias y su autor Mario agudo ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico

Voz 9 03:54 Mario bienvenido de nuevo a Ser Historia hola Nacho qué tal

Voz 0772 03:58 María Agudo es como digo autor de este libro Atenas el lejano eco de las piedras es también el buen Master de Mediterráneo antiguo punto com uno de las mejores webs que nos acerca por medio de reportajes entrevistas galerías con fotografías en definitiva pues en una oferta muy amplia de todo aquello que rodea el mundo mediterráneo en la Antigüedad y del que como decía ahora en esta pequeña introducción de su trabajo hoy de de la Atenas quizás más clásica pues todo lo que somos hoy en nuestro Siglo XXI de alguna forma debemos de estas fuentes originarias no Mario acabamos

Voz 10 04:35 ese escuchar este texto de de Tucídides hablando de

Voz 0772 04:39 bueno de ese discurso de la muerte de de Pericles

Voz 10 04:41 es quizá Pericles fue

Voz 0772 04:43 el uno de los grandes abanderados no nos lo tenemos que imaginar casi en esos pósters no de de los políticos en la actualidad reclamando el el voto con miles de seguidores en en aquella época no en el siglo quinto en el siglo IV antes de nuestra era

Voz 0106 05:00 bien el camino hacia la democracia fue largo porque se inició ya en época arcaica con con las reformas de salón pero sí que es cierto que Pericles digamos que es el que lo rubrica de alguna manera porque es el el el el primero en el que aparece la palabra democracia no Tucídides de quién habéis extraído un texto en la presentación y se traduce bueno nos presenta también un texto de Pericles en el cual se refiere a su sistema político como democracia no el Gobierno en el Gobierno que que detenta el poder en en el pueblo no por tanto así que digamos que es un punto de inflexión en en la historia de la evolución de la participación ciudadana en el mundo antiguo el hecho de que Pericles digámoslo Gaudí se culmine un proceso que se había iniciado ya con salón

Voz 0772 05:48 Atenas además la la magia y el reflejo que ha evocado en en nosotros en Occidente como como gran cultura de de la Antigüedad viene de largo no pues todo todo ese esplendor toda esa ese brillo no el propio renacimiento en los siglos XIV XV dieciséis precisamente es una vuelta a la moda de de la cultura clásica no de de de todo el mundo de griego sobre todo sale la está Atenas como gran ciudad estado quizá es el mejor referente de la apogeo del pensamiento humano de aquella época pues hace casi dos mil quinientos años

Voz 0106 06:25 sí ahora mismo aquí paramos la historia de Atenas de de nuestra historia común prácticamente no podríamos explicarla porque están el legado de la ciudad que que es abrumadora hemos hablado ahora del ámbito político con sólo con Chris Dennis que también tuvo un papel importante incial tres que tuvo un papel más el anónimo pero también fue importante les no en el ámbito político pero es que tenemos en el ámbito del teatro es la ciudad que ve surgir el teatro de estrenaron sus obras Eurípides Sófocles Esquilo Aristófanes pero también es la ciudad de la filosofía ahí estuvo la Academia de Platón Aristóteles la escuela del jardín de curo los los estoicos los cínicos y también en la ciudad el arte con Free días escultor digamos que en muy poco tiempo se concentran una gran cantidad de personajes que sí los cuál es es imposible es critica a nuestra cultura occidental como puedas explicar nuestra cultura sin el legado el pensamiento de Platón de Aristóteles por ejemplo o sin la percepción de la participación política que que llegaron a tener los los atenienses es prácticamente imposible

Voz 0772 07:39 además lo lo más llamativo de todo es que quizá en lo comentaba un poco al principio no hablamos de el origen de la democracia lo que nosotros somos en la actualidad pero también cada viéndolo un poco entre líneas quizá el el concepto de democracia que ellos tenían en aquella época no es el mismo que tenemos en en nuestros días no oí tampoco hay que ni rasgarse las vestiduras ni pensar que eran retrógrados ni pensar que era lo que fueron en aquel momento lo que mejor entendían lo que mejor se pudo haber sido Hipólito no en también digo el un poco también el papel de la mujer que en esa democracia no todo el mundo podía votar que solamente votaban unos pocos elegidos etcétera etcétera no

Voz 0106 08:21 claro indudable estamos hablando en primer lugar de que la democracia ateniense es una democracia puramente participativa e son los propios ciudadanos los que votan no pero eso tiene matices primero como has dicho la participación de la mujer no estaba permitida tampoco la de los me técnicos ni la de los esclavos los mete a los extranjeros no pero también es cierto que para poder participar activa en la vida pública pues no tenía que tener tiempo por tanto ciertas personas que tenían trabajos que les ocupaba mucho mucha los horas pues a lo mejor tampoco tenía la paso la poesía de participar y otra cosa importante era estar distribuidos en no saber por ejemplo escribir para votar se han detectado al hacer las excavaciones en la zona el Ágora se han detectado muchas ostra K que eran los las fragmentos de cerámica en los cuales los atenienses ponían los nombres de las personas que querían exiliados porque suponían un riesgo para la democracia pues han encontrado muchas ostra K con un tipo de letra muy parecido lo que hace pensar que había una especie de mecanismo de o bien de compra de votos o bien de manipulación de los votos no así que bueno anda o es es una situación ideal puesto que es el primer paso hacia la participación ciudadana paso firme y absolutamente novedoso porque no se había dado nunca pero también es cierto que que tenía sus limitaciones y su salvedades eh ahora por ejemplo tenemos una democracia parlamentaria en la cual los ciudadanos depositan su confianza en la clase política no en en en en mundo ateniense pues los satélites los los ciudadanos de todo el Atica porque hay que recordar que Atenas y era la capital del ático en virtud del nazismo todos los territorios del Atica Se estaban gestionados desde Atenas el nazismo que mito lógicamente se atribuye a a Teseo no eran héroe ateniense bueno pues todos los habitantes del Atica iban ahí

Voz 11 10:21 y a al a la primero a la abuela y luego más tarde al al la explanada

Voz 0106 10:26 Knicks a depositar sus votos si a tomar decisiones sobre sobre los asuntos que les con cernían hay que pensar que gente que estuviera lejos a la ciudad de Atenas no tenía una pasividad de participación tampoco tan importante como se ha planteado pero indudablemente es el primer paso hacia una participación ciudadana

Voz 0624 10:43 al verme Céfalo me saludó y me dijo Sócrates cuán raras veces bajas a vernos al Pireo no debía ser esto pues si yo tuviera un fuerzas para ir sin embarazo la ciudad no haría falta que tu viniera aquí sino que iríamos nosotros en tu casa pero como no es así eres tú el que tienes que llegar de polaca con más frecuencia has de saber en efecto que cuanto más amortiguado Se están en mí los placeres del cuerpo tanto más crecen los deseos insatisfacciones de la conversación no dejes pues de acompañar T de estos jóvenes de venir aquí con nosotros como a casa de amigos de la mayor intimidad

Voz 9 11:29 escuchábamos fragmento de uno de los discursos de de Platón uno de los filósofos más conocidos discípulo de Sócrates en donde

Voz 0772 11:41 quizá vemos en él no solamente pues el recuerdo de de estudios en nuestra época adolescente en nuestra época quizás de del Instituto de del colegio sino que también es también otra de esas caras visibles de la historia de de la Grecia aclara Cicca de la historia de Atenas el lejano eco de las piedras que es el título del libro que estamos presentando en estos minutos aquí en Ser Historia junto con su autor Mario agudo Villanueva Mario los filósofos son también una de las partes de las caras visibles de ese nuevo pensamiento no no que que podemos encontrar en en aquella época y que fue una absoluta revolución para para el momento no solamente en en el Mediterráneo oriental sino también a la influencia siguió pues escarbando no marcando el devenir de del pensamiento del ser humano durante siglos hasta prácticamente la actualidad

Voz 0106 12:36 sí de hecho hay un punto de inflexión en la historia de Atenas que se encierre de la Academia de Platón de hecho el libro de Atenas en lejanos lo de las piedras acaba precisamente en el cierre de la Academia Platón y la fuga de ese conocimiento hacia Oriente Próximo donde quedaría a modo de reservorio hasta que a través del mundo musulmán entró de nuevo en el para por la península no es una historia muy interesante que incluye ahí a lo sabeos de Rambla ejemplo oí la gran ciudad de Bagdad gracias a los cuales Se mantuvo ese saber que como consecuencia del famoso decreto de cierre de la Academia pues pues quedó en el limbo no eh por tanto si es cierto que el la actividad reflexiva en filosófica que tuvo lugar en Atenas marcó de una manera determinante la historia el pensamiento también es cierto que los en Atenas Platón y Aristóteles venían de sus propias tradiciones no la filosofía Honey a Pitágoras habían influido bastante en la configuración de la de la mentalidad del pensamiento filosófico de Platón de Sócrates antes de Patton el propio Aristóteles no pero su evolución posterior va a marcar claramente no solamente en la antigüedad sino también toda la media

Voz 0772 13:50 nuestro pensamiento actual claro en el subtítulo de tu libro Atenas el lejano eco de las piedras precisamente es ese eco el que marca un poco las sensaciones los sentimientos que uno puede tener cuando deambula no por por estos lugares siempre hablamos de de de Atenas quizá los los los espacios más conocidos los más populares pues el Acrópolis no el Partenón recuerdo que cuando me escribirte pidiéndome la la fotografía de la Academia de Platón pues estoy convencido de que muy poca gente de lo que nos están oyendo habrá tenido la la inquietud no de de de de poder ir a este sitio que está fue uno de los barrios más chungo es de de Atenas en la en la actualidad del que no queda prácticamente nada solamente pues unos unos pocos bloques de piedra pero es precisamente eso no lo que tú dices el lejano eco de las piedras lo que te hace viajar en el en el tiempo pues casi dos mil cuatrocientos años dos mil quince dos Isère testigo de de lo que se pudo haber vivido allí de lo que se pudo haber sentido allí es también un poco la magia de de de de las piedras no la máquina de la magia de esa arqueología que nos permite en la actualidad pues seguir reconstruyendo un poco la vida allí el pasado de estos lugares

Voz 0106 15:03 desde luego uno de los motivos que me condujo a escribir el libro fue que apenas es una ciudad que me encanta y que he disfrutado enormemente siempre recomiendo a las personas y allí y luego cuando vuelve muchas de ellas me dicen bueno pues pues vale es una ciudad nueva tiene ruinas y tal bonitas pero pero claro es que estamos hablando de ruinas que son más que ruinas porque si ya de por si los yacimientos arqueológicos tienen el valor de traernos la abrir una ventana al pasado en Atenas esa ventana al pasado como en ciudades como en Roma o Constantinopla es una ventana a nuestro propio origen como civilización y eso hay que valorarlo no pasear por ejemplo por el camino que iba a parar a la puerta de pensar que hay estuvieron enterrados sólo Ny Pericles o pasear por ese parque ahora muy modernizado que fue la Academia de Platón de la cual sólo quedan unas piedras pero hay que pensar que Platón estuvo allí igual que en el Liceo de Aristóteles al que se ha habilitado para visitas no hace muchos años pasear por por los mismos Jardines que pudieron pasear los filósofos que que se educaron allí no o incluso bueno pues hablábamos antes la Knicks la tribuna del NYSE conserva todavía donde subían los oradores a hacen de sus propuestas no pues estamos hablando de de piedras que que es que son el cordón umbilical que nos liga con nuestro pasado que sirve para explicar nuestro presente como somos no hay mucha gente que piensa que nosotros aquí en España por ejemplo en estamos muy lejos de de de Grecia no lo estábamos tanto físicamente estamos lejos pero que decía inocula su cultura en el mundo romano y nosotros somos un poco todo el mundo es la mano como tú días en la en la presentación no así que esas piedras y tienen un eco por eso lo subtitula alejado de que de las piedras que fue en su titulo que me sugirió un amigo mío Alfredo norte al al exponerle que iba a ir el libro no es que me pareció muy evocador preferido utilizar para para subtitular el libro no porque se trata de piedras que tienen un eco que no debería pagarse IBI corremos el riesgo de que acabe pagando sí sí sí sí cunde el desinterés por por esa cultura

Voz 0772 17:23 además estamos mal acostumbrados no quizá como como viajeros como turistas como visitantes estaba pensando ahora escuchando tus palabras claro que hay sitios que son muy poco conocidos que apenas reciben visitantes hay otros que están pues absolutamente colmado Si saturados de de de turistas no como puede ser la Acrópolis pero también la propia Acrópolis en la antigüedad debía de estar así hasta arriba de gente no es también un poco pues otro aliciente no porque ir por ahí por por ese es eso sitios vacíos como si estuvieras en Marte y fuera es el único ser vivo que ha sobrevivido a una explosión nuclear tampoco los es cierto que te te puede bueno pues puedes tener otras sensaciones no pero por ejemplo la Acrópolis de Atenas es ese lugar quizás el verdadero referente de de la arqueología en en Atenas el más popular de entre todos ellos yo era un lugar de de de acogida un lugar de Unió de comunión en donde pues miles y miles de personas todos los días pasaban por allí para hacer sus y bueno sus ofrendas religiosas o sus contratos comerciales allá absolutamente de todo en un lugar porque era el núcleo de la de la propia ciudad no

Voz 0106 18:38 sí era el digamos queda el en el núcleo sagrado de la ciudad Atenas ya a partir del cual se rabia toda la todo lo demás no los primeros asentamientos establecen entorno a la Acrópolis precisamente incluso en la cima de la Acrópolis y luego ya se va expandiendo hacia las zonas de la ladera sur sur e también hacia la zona de la veo pago y luego por el por el pueblo

Voz 11 19:00 Dorado hacia hacia el ágora lo que fue luego el ágora griega elaborar Román

Voz 0106 19:04 además y como dices incluso en la propia ciudad Atenas hay una distribución desigual de los visitantes nadie va nadie se va de Atenas sin subir a la cima de la Acrópolis pero no todos los visitantes de Atenas van a visitar el cerámico por ejemplo que es uno de los lugares que a mi más me gustan me la ciudad porque reúne un poco de todo el cerámico al ser un barrio limítrofe dónde estaban las murallas de acceso por ejemplo los muros de mixto que es que no son las fuentes no es Steven que fueron construidos de una manera muy rápida quedan parte de de la cimentación de esos muros a Yemen cerámico pero es que también era la zona donde se enterraban ver los enterramientos y cómo ha ido evolucionando los entrenamientos desde época arcaica hasta poco a clásica pues resulta también muy interesante porque también suponen una concepción diferente del mundo de la muerte el mundo de la muerte por ejemplo para los antiguos griegos para la verdad Grecia arcaica y que tiene como exponente por ejemplo La Ilíada de Homero pues es un mundo oscuro mundo de sombras donde las almas pues vagan de una manera poco errante no solamente aquellas personas que han llegado a descubrir el conocimiento el convencimiento más profundo como por ejemplo Tibet decías pues pueden mantener siquiera la memoria no porque la muerte es el reino del olvido sin embargo en el propio cerámico vemos como hay una evolución en el tipo de enterramiento no hacía la mitad de los cuales pues parece una esperanza y de vida en el más allá como por ejemplo la espera de anfitrión te que a mí me me me encanta y con el cual empiezo el capítulo cerámico precisamente que es una abuela que tiene a su nieto en el regazo su nieto ya había muerto la abuela se dirige a él diciendo por fin las muerto yo yo he muerto ahora nos vamos a encontrar no es un punto de inflexión vivir todas esas historias cotidianas más alejadas de de de sólo de de Platón Aristóteles Sócrates pues esas historias cotidianas pues también forman parte de la ciudad no como también por ejemplo los prostíbulos que hay en cerámico el edificio Z tres identificado con un posible por ejemplo no entonces ser cerámicos un barrio que no te encuentras tantos visitantes es un barrio cuyo recorrido te permite hacerte una idea muy clara de cómo era la vida cotidiana no hay por ejemplo a otro lugar muy enigmático que a mí me encanta es en las laderas de la Acrópolis la gente sube a la cima haber parte Partenón más los topillos pero las laderas están repletas de de Cuevas sagradas como Lauro por ejemplo la isla de pan Apollo e ir por el lado sur pues ahí tenemos el teatro debió avisos de más conocido pero que bueno pues también tiene recoge parte de la historia de la ciudad

Voz 0772 21:54 además ha adelantado un poco porque iba a hacer un comentario ya a modo de colofón que muchos de estos edificios siguen vivos no porque precisamente el teatro de de Dionisos que está al pie de la de la Acrópolis hoy todavía se sigue utilizando yo estoy convencido de que los antiguos griegos hace más de dos mil años cuando se levantó este magnífico teatro ni en el mejor de sus sueños podrían pensar que tanto tiempo después este mismo lugar Se seguir utilizando pues para conciertos de música para representaciones teatrales etcétera no lo que nos hace pensar que esta Atenas del mundo clásico todavía sigue muy viva entre entre nosotros que es algo que vamos a descubrir de una manera muy clara en este libro Atenas el lejano eco de las piedras obra de nuestro amigo Mario agudo que Nos y ha hecho de guía de alguna forma de cicerone en los últimos minutos para descubrir la magia de esta fantástica capital del Mediterráneo Oriental Atenas iba a decir Mario muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer una vez más un poquito más de historia

Voz 0106 22:58 gracias a ti Nacho

Voz 7 23:09 viene de gira

Voz 12 23:21 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra

Voz 13 23:24 te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Mi querido Jean François que has dicho que yo lo leí

Voz 0295 23:33 yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 0178 23:36 SER Historia en con Nacho Ares es hombre todo lo que nunca imaginas de de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0772 23:48 pasamos de página en nuestro particular programa de hoy dedicado al mundo de la antigua Grecia en esta ocasión vamos a escuchar la crono ficción que Mona León Siminiani preparó en relación a uno de los grandes descubrimientos de comienzos del siglo XX el Palacio de cosos por parte de sir Arthur Evans es cierto que fue criticado por algunas de las reconstrucciones recreaciones que se hicieron en en su interior pero desde luego la historia del hallazgo sobre todo combinada con esa creencia que él tenía de vincular este lugar en Creta en el Mediterráneo oriental con el espacio en donde se había desarrollado la historia mía mí Tica del Minotauro que aparecen muchos textos clásicos bueno pues le da ese aquel no le le da ese ese sabor a Ventura le da ese sabor a búsqueda de lo desconocido que ha fascinado a tantísimas generaciones a lo largo de las últimas décadas como digo vamos a escuchar la dramatización la Corona ficción de Mona León sobre el descubrimiento de

Voz 14 24:48 el Palacio de Clos la escuela uno ficciones de Segi

Voz 0178 24:52 Historia

Voz 1594 25:26 el Rey Nino enfureció a los dioses cuando Alicia sacrificar al toro de Creta en honor a Poseidón del mar lo encontró tan magnífico que decidió conservarlo en sus rebaños como semental el dios del mar entonces montó en cólera hizo que la esposa de menos pasiva trae su enamorada de astado Illa cierra con él de esa unión nació un ser monstruoso de cuerpo humano y cabeza de toro fue conocido como el Minotauro vivió encerrado en un laberinto de la isla de Creta un lugar que también se consideró legendario hasta que un hombre vino a demostrar que era real

Voz 0772 26:02 será en octubre van el arqueólogo del laberinto

Voz 1594 26:06 años más tarde Ander Ojeda hijo del Rey Nino siete pasiva e acudió a Atenas para competir en las las tenías las importantes fiestas que cada año se celebraban en honor a su diosa protectora Atenea Android fue el claro vencedor de los Juegos Julio Rey de Atenas herido en su orgullo le acusó de conspirar contra su persona y lo mandó asesinar cuando iba camino de Tebas a participar en otra competición deportiva al enterarse menos montó en cólera invadió Atenas y una vez hubo vencido proclamó una terrible sentencia cada nueve años

Voz 16 26:43 sí ese doncellas y siete muchachos atenienses serán entregados a que tal como ofrenda al sea ese castigo caiga por los siglos sobre Atenas

Voz 18 27:09 le vi en Atenas por primera y última vez eran mil ochocientos ochenta y dos yo acababa de cumplir treinta y un años el pasaban los sesenta pero su nombre no es anterior al mío solo por una cuestión de

Voz 0178 27:21 era mi historia sin su nombre sería otra historia

Voz 0295 27:25 doce años antes de nuestro encuentro cuando yo apenas empezaba mis estudios de arqueología él Heinrich Slimane un alemán obsesionado con Homero había

Voz 18 27:34 dos desenterrar Troya tomando la Ilíada

Voz 0295 27:37 como única guía las llamas devorando la ciudad delante en consonancia no podrían quise es cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra no sé si la entiendo lo que le ha descrito como Mi primera visión de traer ya no fue lo que viene el yacimiento su yendo del incendio de Troya fue increpado que encontré de niño en un volumen de la Historia universal la ilustración de un libro yo tenía ocho años pero lo recuerdo mejor que las caras de algunas personas con las que hablé ayer mismo años más tarde quizás tendría unos quince o dieciséis yo trabajaba en una tienda de ultramarinos de Houston a media tarde de un día cualquiera entró un molinero borracho de repente se puso de clamar a gritos un borracho ilustrado estaba entusiasmado llevado de la propia cadencia de los baremos como poseído por eso mi patrón le dejó recitar más de un centenar de versos antes de Charles codazos el borracho se fue pero yo me quedé ahí entendía ya el griego yo ni una palabra pero Lacadena el ritmo la melodía fascinaron y así descubrí mi primera pasión los idiomas ahora hablo más de quince pero tiene

Voz 18 29:06 dominada el griego clásico para traducir aquel poema

Voz 0295 29:09 haré una concesión le tenía tanto respeto al griego clásico que fue el último idioma que aprendí tenía miedo a que una comprensión deficiente medir resultase la emoción de aquellas palabras pero cuando lo aprendí creo que no he sentido nada tan satisfactorio en toda mi vida había algo más con Tomás conocía la obra de Homero más convencido estaba de que los lugares que describía eran reales aquel grabado aquellos versos la Iliada tenía que ser decir cuando lo supe exactas pero esos paisajes

Voz 18 29:44 seguramente desaparecieron hace siglos de los siglos

Voz 0295 29:47 los que se deposita encima de todo lo que está por descubrir usted joven elegido ya su camino en realidad mis intereses son muy variados no entiendo entonces porque me hace tantas preguntas de escolta es la costumbre durante los últimos siete años ha sido corresponsal del Manchester Gardian además de mi trabajo en el museo periodista sé supongo que de ahí me viene la mala costumbre de preguntar de todo once por mil ya podemos poner fin a las preguntas de cortesía señor Slimane que sabe decretar cree decreto lograron la ceremonia yo desde aquí conozco a casi todos los grandes capitanes de la Grecia cuyos nombres pudiera referir te va tras los pasos del Rey menos señor Evans no lo sé pero verdaderamente me intrigas y El laberinto del Minotauro será real pues me temo que esto es ante la única persona una capaz de averiguarlo aunque no ha sido usted el único hace cuatro años un anticuario griego mil Un con lo que estuvo excavando en la colina de que fala pero no dio tiempo a descubrir mucho las autoridades locales paralizaron sus trabajos y le denegaron los permisos

Voz 18 30:56 creo que sin saberlo Ése fue el momento en el que decidí que mi destino estaría unido a la isla

Voz 0295 31:02 en el imperio otomano no tire especiales de negar permisos a extranjeros para buscar el sus entrañas restos de un pasado pero también es nuestro pasado a mí no tiene que convencerme les daré un consejo si quiere tener éxito en la tierra decreta la única maneras comprando los terrenos que vaya a excavar ella eso tampoco es fácil le deseo suerte joven recuerde que el del pasado es un viaje adictivo piense lo bien porque en este laberinto se entra pero uno nunca me sino a volver a salir

Voz 18 31:37 tome nota mental del Consejo y me despedí durante los años siguientes pensé muchas veces en repetir la visita pero nunca el Güiza mi puesto de director en el museo a Smolensk de Oxford no me dejaba mucho tiempo libre en Inglaterra me enteré de que Slimane había solicitado un permiso a las autoridades poco después de mi visita para excavar en Creta le fue denegado en mil ochocientos noventa y dos me enteré de su muerte lo recuerdo porque ese mismo año la tuberculosis se llevó mi mujer perdió el rumbo

Voz 1594 32:19 como cada nueve años el puerto del Pireo volví inundarse de lágrimas era la tercera vez que los atenienses cumplían con el castigo impuesto por menos tras la guerra con catorce jóvenes siete varones y siete doncellas debían embarcarse en un viaje que tenía como destino ser devorados como ofrendas humanas por el Minotauro aterrador y único habitante de laberinto de Creta las galeras con las velas negras anticipando la suerte que habían de correr sus pasajeros aguardaban ya amarradas al puerto pero ese día ocurrió algo

Voz 12 32:52 pero por favor ordena que una de esas galeras me transporte con otros seis hombres y siete mujeres convenidas hasta creo

Voz 13 32:59 este hijo de julio y principios de Atenas no podemos seguir soportando esta terrible injusticia tu honor y el de Atenas se ve comprometido nuestro orgullo pisoteado por la cólera injustificable caminos yo pondré fin a esta lamentable situación cumple con el mandato de vinos Virosque esta vez John forme parte de la expedición entrar en el laberinto daré muerte al minotauro

Voz 1594 33:24 Egeo tiembla nadie ha sobrevivido Hamas al laberinto ni al Minotauro que hace que decidir dar hijo hijo deseo por andrógino la libertad de su reino por la vida de su hijo padre dejan que libere para siempre a mi pueblo de este yugo si el gobernante dijo que mi pueblo me ame más de lo que teme al menos y finalmente Geo accede ordenando que su hijo forme parte de la ofrenda La Bestia

Voz 13 33:51 a su triunfo en mi empresa las velas que enarbolar a mi regreso serán blancas himno negras así sabrás que he sobrevivido y que vuelvo contigo para reinar en paz sobre mi pueblo asidua

Voz 1594 34:02 acordaron Teseo sube a bordo del velero y aunque hay leyendas que aseguran que es en realidad hijo de Poseidón tiembla cuando el barco comienza a surcar el mar rumbo a Creta

Voz 18 34:20 llegué a Creta una tarde de marzo de mil ochocientos noventa y cuatro hice mi primera oferta por los terrenos dos semanas después sin embargo las excavaciones en una tierra que ya me pertenecía no comenzaron hasta el veintitrés de marzo de mil novecientos tal fue el infierno burocrático tales los problemas que recuerdo pensar si el laberinto no sería otra metáfora poética para describir una situación política y administrativa que se había mantenido a lo largo de los siglos pero finalmente lo conseguí en cuanto vi el terreno sentí que aquella colina era el centro entorno al que giraban todas las leyendas de la Grecia antigua mis pies estaban seguros porque pisaban las huellas de otros

Voz 1594 34:59 pies embarcado la Historia los pies descalzos de los atenienses recorren la escalinata que separa la playa de la entrada más septentrional del Palacio de niños dos bastiones simétricos flanqueando el camino se encargan de dar la bienvenida a los visitantes al fin la comitiva llega hasta una sala cuyo techo está sujeto por ocho pilares de piedra rojiza

Voz 13 35:32 una puerta se abre un soldado anuncia la inminente presencia de menos secreta

Voz 19 35:40 el Rey haciendo honor a su grandeza no habla

Voz 13 35:43 se limita a pasar revista a los que han de morir

Voz 1594 35:46 ya comprobar sus buenas condiciones

Voz 13 35:48 todos miran al suelo todos excepto uno el poder del Ramiro soy único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclina haré ante un traidor Linares y lo quieres cambiar cómo te atreves a hablarme así autoridad no me dice nada menos he venido a segar la vida del Minotauro liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía con morir en el intento me haces un favor Teseo

Voz 0295 36:18 dándote ATIME librarse para siempre de la escena

Voz 13 36:21 P maldita de tu padre sea como queréis moriremos como los demás llevados los

Voz 1594 36:30 menos apenas dedica una mirada de desprecio al joven era sin embargo otros ojos le observan alejarse unos ojos enamorados que han seguido los movimientos de la ateniense desde las sombras del Salón del Trono esta presencia espera al piano

Voz 20 36:45 CSKA para colarse en los calabozos Príncipe Teseo quién llama mote más no quiero este quién eres nombres Ariana haría nada lo es acaso la hija de menos desde que entrase en este palacio deje de ser nada menos para ser sólo tuya y corazones tuyo Teseo y ahora que te encontrado temo que pierdas la vida en este intento desesperado deseo en todos estos años nadie ha logrado vencer al Minotauro quién entra en ese laberinto jamás vuelve a salir esa maldición se romperá te lo juro Ariadna de creo he visto Comas ha hablado a mi padre y tan sólo con tus palabras Mi almas abierto de par en par no puedo ayudarte a vencer en la batalla pero puedo hacer que salga de laberinto con La vida que te queda de otra forma acabará estos días tratando de dar la salida n gesto tendían los dioses acaso sólo mi corazón me guía y ahora está ligado al tuyo deportiva toma esta espada Yeste ovillo de lana el ataque el extremo del ovillo a la cultura yo lo iré desempeñando cuando Gades con el Minotauro sólo tendrás que seguirlo de vuelta al final me encontrará sale Twin genio me maravilla este gesto será recompensado por los dioses pero cómo podré pagarte yo no me contigo lejos de esta isla cuando salga hasta el momento te llevaré princesa no sólo para esta gestos sino por tu valentía y tu corazón ahora vete antes de que los hombres de tu padre te sorprenda Arias Teseo adiós Ariana con la primera luz del día que se optimiza la entrada del laberinto

Voz 18 38:28 entré con el pie derecho con una vieja superstición laberinto el mito la leyenda era real y estaba a pocos metros de profundidad bajo la tierra en menos de un año de escamación lo encontramos no era griego y romano era otra cosa era mi descubrimiento verdaderamente impresionante Duncan Mackenzie el arqueólogo escocés al que había contratado como jefe operativo del yacimiento lo conseguimos Se Vance sabe de pequeño estuve con mi padre en multitud de excavaciones y soñé mucho pero ni en mis mejores sueños me veía caminando por las ruinas de la respuesta un enigma ha tenido en vilo a generaciones de habitantes del mundo hasta ahora Grecia empezaba empezaban el siglo VIII antes de Cristo

Voz 12 39:08 ahora sabemos que existió en Creta otra civilización

Voz 18 39:10 previa tanto o más grande que la griega Menorca es el nombre oficial con el que la bautizaron sí llamé al Times para informarles de lo que tenía ahí sí mencione la civilización Minogue no le parece que el Rey menos merece dar nombre a la civilización que tanto brillo bajo su cetro en lo material nos rodea una estructura de de más de mil quinientas habitaciones

Voz 12 39:29 Naciones estancias con dos alturas más la evitación con Souto no escaleras de subida a Exteriores muros que cierran el paso a zonas comprometidas en la construcción Menorca es así

Voz 18 39:39 Tron geométrico

Voz 13 39:41 todo un laberinto se tan antiguo

Voz 12 39:44 sin embargo los avances con los que contaba el son impresionantes alcantarillado sistemas de drenaje para eliminar el agua a día de hoy hay gente en Escocia que aún no tienen estos avances sin increíble que sea real pero me sigue indicando el tema de la escritura nunca tiene suficiente verdad no se preocupe tiene tiempo y más de tres mil tablillas cerámicas que dan la razón que ayudarán a seguir desentrañar misterios es verdaderamente extraordinario que tuvieran escritura que supiéramos nada ellos hasta ahora tenemos que saber más tenemos que descifrar las

Voz 0295 40:14 ahora además no me cabe la menor duda nunca he visto un arqueólogo tan perseverante como usted secretos de la cultura mi no hay cárceles desvelará Annie encontrará el camino como Teseo hizo con el hilo de Ariadna pero grabamos los obreros esperan para seguir trabajando en el área norte se vamos

Voz 18 40:34 Mackenzie tenía razón no pararía hasta descifrar las tablillas en cuanto podía me encerraba en casa con varias tablillas y me dedicaba a transcribir las en hojas de papel día intentar buscar un patrón común finalmente logré distinguir dos tipos de escritura por lo general cuando levantaba la vista del papel era ya bien entrada la madrugada

Voz 20 40:53 sólo se escuchaba en el yacimiento el ruido de mi respiración la siente casi la puede respirar

Voz 1594 41:06 deseo sabe que la muerte el está esperando tras uno de los infinitos giros que ofrece el laberinto el hilo de lana atado a su cintura es un seguro de vuelta a campo abierto

Voz 22 41:17 sin embargo contra el monstruo no hay cuerda de seguridad que vale más nos sale sube baja Riza desespera avance reto

Voz 1594 41:31 CD piensa gira sin pensar

Voz 18 41:35 te has condes y conforme avanza

Voz 1594 41:37 laberintos eleva metiendo en el cuerpo no hay forma de saber si lleva allí seis horas au seis dudas sigue avanzando atado a la cordura sólo por aquel y lo que le une con el corazón de haría

Voz 22 41:49 finalmente llega un patio que estás aquí oigo respirar cuidado Teseo Éste no es un monstruo cualquiera serás tú el que pierda la batalla

Voz 1594 42:04 deseo empieza a recorrer el perímetro de la plaza de disposición rectangular la respiración tensa las manos crispadas listas para la acción se termina el lado más largo del rectángulo de allí no hay más vida que la suya da el primer paso hacia el otro lado no ve venir el primer han visto repente un golpe seco impacta en el costado derecho de deseo y de golpe se corta la respiración al tratar de levantarse hubo golpea su frente haciendo que caiga de espaldas al suelo nada la sangre caliente en su nuca de gira sobre sí mismo en el suelo para esquivar una nueva sacudida la espada quedamos dos metros de semana no hay tiempo material recogerla entre carrera y carrera del Minotauro que cuenta con la agilidad de un joven quedaron y la potencia un toro bravo siete minutos completos está Teseo defendiéndose de la bestia que no recibe más que algún tímido golpe de deseo corre entonces hacia la gloria de las colonias el viento sopla el Minotauro Gill que tras una de las columnas un jirón de telas mueve al viento sale corriendo y con toda la fuerza de qué es capaz salto atrás la columna dispuesto Ansar paralelos pero es en cada un trozo de tela sabedor de que la vista no es el órgano más desarrollado y un toro lo ata la base en una columna se esconde esperando poder hundir su espada en el costado de la criatura Juande está aquí

Voz 19 43:26 y eso no tarda mucho en ocurrir

Voz 1594 43:32 para cuando el minotauro comprende la estrategia es demasiado tarde yace ahora muerto sobre un enorme charco de sangre deseo comprobando que sigue atado al hilo de Ariadna abandona victorioso el campo de batalla sorda

Voz 18 43:53 estalló la Primera Guerra Mundial y me vi obligado a volver a Oxford por unos años en ese tiempo además de intentar descifrar las inscripciones en la arcilla cretense me convencí de que quizás mi responsabilidad con la historia gira mayor de la que había querido asumir y al volver a la excavación tuve una conversación al respecto con Mackenzie no sé si la gente que ve usted aquí señor Mackenzie

Voz 12 44:15 una excavación su excavación arqueológica en Palacio de vinos ahí estado Sala del Trono allí en los baños de los Reina los graneros escalinata no le pregunto que hemos descubierto sino que es lo que hay no hay nada son ruinas nada claro que sobrinas sí pero el mundo no se merece contemplar una civilización como este en ruinas merece verla en todo su esplendor pero eso es imposible no se puede se puede reconstruir volver a levantarlo todo que cada pieza brille completa se ha vuelto loco no existen planos no sabemos cómo era todo esto Mackenzie por favor sueño Liberes su imaginación la comunidad científica si nos echar cima no son ellos los que han llegado hasta aquí hace ya veintitrés años que llegamos aquí empezamos con treinta hombres y ahora tengo más de trescientos bajo mimando como los antiguos pobladores decreta los multiplicándose hicimos nuestro este palacio de volvamos le también su grandeza se lo debemos a la historia quiero que el mundo vea con sus propios ojos la grandeza de la civilización Menorca pero las proyecciones sobre cómo serían estos edificios serían puras elucubraciones hay sectores donde sólo hay que completar siguiendo el estilo marcado la mayoría de los frescos han caído al suelo están mezclados

Voz 18 45:25 paremos los trozos que puedan utilizarse y completaremos los huevos no corresponden con la realidad sabe lo que no se corresponde con la realidad nada empezaremos las obras en cuanto pueda organizar los equipos está con con la ayuda de Mackenzie comencé la restauración del palacio de caminos en mil novecientos veintitrés sustituir columnas de ladrillos por otras de piedra cambiamos pinares de la fachada por unos nuevos de hormigón se terminaron de dibujar los frescos a veces sin tener un modelo de referencia en fin ambos la obra la comunidad científica se opuso a mi decisión en pleno pero no es asunto mío que ellos no viera cómo veía yo

Voz 1594 46:05 tres mil años después en huevos ritmo vía dos delfines flanquean el velero que devuelve al triunfante junto a él Ariadna observa las aguas en las que se van a su liberación pero hay pocos mitos que terminen de manera completamente feliz antes de llegar a Atenas el barco hace parada en Naxos donde al volver a subir a bordo se pierde la pista de haría nada hay quién dice que Teseo hechizado olvidó allí otros que Dionisio la reclamó para sí el arrebató a Teseo otros que le Hervelle abandonó al haberse enamorado de una tenían se sea como fuere el barco parte rumbo a su puerto final con una pasajera a menos y una tragedia más guardada en su destino deseo olvida a enarbolar las banderas blancas que han de avisar a su padre del éxito de su empresa pum final de tragedia griega avanza hacia su horizonte

Voz 12 47:21 entonces se ha dedicado más de treinta años de mi vida desentrañar cada hueco de este laberinto

Voz 0295 47:27 pero Grecia ha perdido el interés de los periódicos siguen publicando sobre Grecia desde que Carter descubrió la tumba de Tutankamón sólo Inter

Voz 18 47:36 Sergio

Voz 12 47:37 Nos queda aún mucho Palacio por reconstruir se acabó desde el próximo lunes todo esto será propiedad de la escuela británica de Atenas

Voz 13 47:45 Ellos sabrán qué hacer

Voz 12 47:47 el alfabeto de las tablillas de arcilla de momento me vas también

Voz 18 47:50 Fabero para seguir escribiendo pero

Voz 12 47:53 tanto esfuerzo tanta dedicación

Voz 18 47:55 ha compensado no sé si puedo contestarte a esa pregunta no pude hacer otra cosa más que lo que creí que tenía que hacer ahora pues la soledad hasta que pueda encontrarme de nuevo con Margaret pero si le digo la verdad la soledad nunca la compañía sólo es como estaba Homero cuando arrimó los primeros versos de la ida sólo estaba Teseo en el laberinto sólo estaba dejé cuando murió

Voz 22 48:20 y eso que era

Voz 1594 48:24 Egeo noveno rey de Atenas en pie sobre el acantilado de su Unio divisa en la línea del horizonte las velas negras del barco que debía devolverle al deseo desesperado falsamente vencido entiende que su hijo ha fracasado en sus planes y que ha muerto en aquel laberinto infernal sin poder soportarlo salta al vacío dando fin a su vida nombre desde entonces ha ese imán

Voz 24 49:02 en este crono ficción han participado pues Gómez como Arthur Evans Francisco Roques como Slimane Óscar Gómez como Teseo Roberto Cuadrado como Mackenzie y las voces invitadas de Violeta Valencia Julio López guión de Josu Martínez el León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y diseño sonoro no Guillem Mona León Siminiani producción Rebeca Revilla dirección Bayona León Siminiani

Voz 14 49:32 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos

Voz 0295 49:35 eso sí personajes reales cualquier parecido

Voz 24 49:37 con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 25 50:07 el débil

Voz 0772 50:13 yo hacemos una pequeña parada en este programa especial que estamos teniendo

Voz 26 50:17 todo dedicado al mundo de la antigua Grecia para hablar de libros

Voz 0772 50:22 y como hacemos en estas semanas de verano lo hacemos con Candela los libros de Candela no os lo podéis poner Candela bienvenido de nuevo a Ser Historia cómo estás muy bien

Voz 0419 50:39 mí tú Nacho pues aquí encantado

Voz 0772 50:41 volverá a hablar contigo sobre los libros de Candela lo recordamos a lo largo de este verano estamos compartiendo con todos vosotros con todos ustedes libros cómo vamos a ver en esta sección no siempre son para los más pequeños muchos de ellos si la gran mayoría así pero es una ventana abierta pues al conocimiento a la historia yo por ejemplo que muchos de los que nos escuchan lo saben yo soy egiptólogo de formación en mi biblioteca hay una sección enorme dedicada a los libros infantiles del antiguo Egipto que en muchas ocasiones los textos y los dibujos si la información que proporcionan no vienen en los libros de los de los mayores y eso es lo qué hace que que bueno pues que me acerque en muchas ocasiones a comprar ya tener entre mis libros de cabecera los los libros infantiles Candela tienes aquí encima de la mesa la historia como nunca antes de la habían contado de quién es este Liga deja bien no

Voz 0419 51:41 veo y Sebastián García muy

Voz 0772 51:44 por qué nuestra es este este libro porque ellos tienen un canal de Youtube no que se llama Academia Play has visto los vídeos de academia todavía todavía no bueno pues merece la pena son un es un canal de vídeo para todos los que nos están escuchando que que cuentan la historia pues con con dibujos pues de una manera muy parecida a como lo lo ofrecen en en este libro publicado publicado por la editorial La Esfera quieres puedes decir de este de este libro porque Candela

Voz 0419 52:11 pues porque te cuentan la historia es de la Pere III la Prehistoria hasta hoy hay muchas curiosidades y frases sobre personas importantes mujeres hay una Agatha Christie los son dos hombres como siempre

Voz 0772 52:29 esto es un tirón de orejas para Academia Play si no me aquí veo a un a aquí te gusta Egipto no era una aparta aquí a Ibero aquí pues una una sección dedicada Jean François Fillon que fue el que descifrar los jeroglíficos verdad pues empezó casi con cuando tenía tu edad fíjate fíjate lo que hacían polvo y el otro libro que nos has traído qué es lo que me me llamó la atención porque has traído un libro que en realidad no es un libro para para niños eh tuvimos con nosotros a su autor a Sergio Castro profesor de mates la historia de las matemáticas porque te gusta este libro

Voz 0419 53:07 por qué a matemáticas te gusta mismo aquí sí que no sé por qué pero en ese dinero también presenta a bastantes varios chicos que Catherine Johnson no o a bailo Hipatia

Voz 0772 53:28 sí que está no sé que está bueno pero al a ti te gusta no solamente la lo que las matemáticas lo de jugar con los números también la historia que hay detrás de yo de los protagonistas que la que la que la han hecho no porqué recomendarías a un a un niño de tu edad que tú Candelas recordemos que tienes nueve años porque recomendarías este libro