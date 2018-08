La ministra Valerio, sobre el sindicato de trabajadoras sexuales: "Me han colado un gol por la escuadra"

Voz 1

00:00

para mí ha sido una sorpresa esta publicación la persona que lleve esto en el ministerio me tendrá que explicar por qué no se me hizo saber que este expediente estaba en tramitación porque aunque bien es cierto que la competencia al ministerio es proceder al depósito de los estatutos de organizaciones sindicales cuando las mismas están constituidas desde luego yo como ministra y como miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el OK a que esto se publicase en el Boletín Oficial del Estado lo que he hecho desde el día de ayer en que llevó a mi conocimiento de esta situación fue ponerlo en conocimiento de la Abogacía del Estado para que se estudie inicien todos los trámites pertinentes para declarar este esta resolución nula de pleno derecho ayer cuando me enteré el disgusto que me pillé ha sido de los más gordos que me pillado a lo largo de mi vida profesional y política llevo ya un cierto rodaje y me pidió un disgusto muy gordo porque eh parece que sinceramente lo voy a decir me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos es muy duro