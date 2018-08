Siguen atrapadas las familias españolas en Kiev sin pasaporte para sus hijos

Voz 1826 00:00 por otra parte unas treinta familias españolas están bloqueadas en Kiev porque no pueden obtener el pasaporte español para sus bebés nacidos por gestación subrogada desde el cinco de julio el consulado español no está escribiendo a los niños en diciembre España ya desaconsejó formalmente a las parejas que fueran a Ucrania en un comunicado la embajada advertía que no podía asegurar que el trato a las madres gestantes fuera bueno y que en los últimos meses parece que se habían detectado que se habían producido estafas y engaños por parte de clínicas ucranianas además de mala praxis médica como abortos inducidos o deficiente control médico en los embarazos por eso y decían que iban a analizar caso por caso de momento Rosa nos escucha espera en Kiev los papeles para su hijo Álvaro Rosa qué tal buenas tardes muy bien Rosa desde cuando estás en Ucrania

Voz 1 00:54 pues mira a nuestro aviso bastó nació el ocho de agosto en principio Él tenía claro ha sido el de veinticinco muy esta adelantó que seguirlas en el mismo día ocho tan todos nosotros volvamos aquí el día ocho estamos aquí yo cuál es la situación en

Voz 1826 01:10 de momento osea que que que que el momento

Voz 1 01:13 a esto es decir no cuando estamos de limbo jurídico porque de hecho los bebés nacidos después del cinco de julio el primer día que tienen fecha con la embajada española que no es el día de septiembre os ya dos meses después del accidente de sus hijos de hecho por ejemplo nosotros solicitamos a estuvimos el certificado de nacimiento CSKA en la embajada bueno el día para para que no está eran nos han dado para el doce de noviembre es decir tres meses cuatro días después del nacimiento de nuestro hijo con la caducidad demuestra porque el desde tres meses tendríamos que saber del país y volver a entrar bueno no te dicen absolutamente nada entonces Bono a raíz de es que los medios de comunicación o centrar a ir muy os pusiera en contacto con todos nosotros bueno han comentado que individualmente no será atendiendo realmente yo creo que no van a hacer nada que lo que quieren bueno pues que solicitamos el pasaporte ucraniano para para el caso yo para Álvaro y el resto los papás para para sus hijos

Voz 1826 02:32 sí sí sí iré hablo hablo de vuestro caso Rosa Víctor Álvaro que ya ha nacido ahora mismo qué tipo de documentación no tiene pasaporte

Voz 1 02:43 no no tiene ningún tipo de documentación que era el certificado de nacimiento conforme ha nacido en Kiev para para Ucrania los padres somos nosotros somos me mareo Roberto yo puesto que el Ucrania como existe en la gestación subrogada que para ellos no los padres somos la la la la pareja que ha iniciado el proceso pero pero ya está o sea yo no puedo salir de del país con con mi hijo hasta que no obtenga un pasaporte

Voz 1826 03:15 ya allí en Ucrania como estaba permitido este tipo de de gestación subrogada el realmente sois vosotros los los padres

Voz 1 03:24 ya has vente sí porque somos somos los padres de intención

Voz 1826 03:26 se Álvaro

Voz 1 03:29 porque en Roberto y yo hemos querido eh que existe hemos querido ser padre de dos de ellos ya lo tienen regulado nosotros hemos cumplido las las normas que que la ley de claridad nada marca

Voz 1826 03:40 está regulado las las más las normas que marca la ley ucraniana para que eso sea así debe ser parejas heterosexuales casadas

Voz 1 03:47 parejas heterosexuales casada en el que presentara el documentos donde que bueno tú demuestra que no puedes tener hijos caso yo yo tuve un un cáncer que con treinta años intenta no quedar embarazada bueno a raíz de su posible simplemente no podía tener hijos en pensé tuve que un informe tanto de mi ginecólogo como de mi oncólogo en el cual bueno pues que demostraba que la imposibilidad por parte de de

Voz 1826 04:18 es decir que todo eso está demostrado de cara a la Administración ucraniana no existe ningún tipo asombran

Voz 1 04:24 muy porque además eh yo tuve que presentar iré hecho que ser documentos originales porque mi agencia me dijo que incluso la clínica podía solicitar hacerme una revisión para comprobar que lo que ellos careciendo era cierto

Voz 1826 04:37 ya lo que pasa que aquí ya sabemos que no es legal en España y entonces qué que qué es lo que se requiere hacer ahora para atrás para entender lo que es legal allí en Granada

Voz 1 04:48 está para para colgar Álvaro aquí en España vale explico en en España como Magnani a favor ni en contra de la gestación subrogada no asegurada vale no está no está mal la ley pero no se puede realizar ya que en España el alumbramiento determina la afiliación de del del del bebé lado el alumbramiento el Materno Klar no no sería yo quién es quién que el alumbrado

Voz 1826 05:13 quiere eso decir que que nosotros la la legalidad española entiende que Álvaro es hijo de de la madre biológica ideas que maneja

Voz 1 05:22 no es la madre biológica no la gestantes nunca jamás puede ser la madre biológica del bebé escritor ese país

Voz 1826 05:29 España que entiende que Álvaro es hijo de

Voz 1 05:32 España entiende que habla los hijos de Roberto mi marido ante porque la porque lo apadrinó ella no porque tenga ningún vínculo genético Mirlo no tienen vínculo genético con la gestante entonces lo que hace España es que nosotros sabe haber cumplido todas las normas que de poner en la zona Está España hacía una prueba donde se mostraba la filiación paterna por ser el padre español no se daba el pasaporte español hecho estos se ha estado haciendo hasta ahora el día cinco de junio en todos los casos no ha habido ningún inconveniente en múltiples

Voz 1826 06:11 es decir que lo que vosotros estáis esperando ese ese paso que es LED Se le otorgue Álvaro en el pasaporte español como hijo de tu marido

Voz 1 06:19 exacto como como hijo de español buenas de Almonte en Ucrania ya están un poco alucinados no sabes muy bien con nosotros porque el primer dejaron la excusa fue la ley de protección de datos pero ahí pero no sabes españolas aplican toda Europa y aquí pues nosotros por parte del ir ha habido una pareja porque no es una pareja francesa

Voz 1826 06:42 Ellos ante lo que ellos no han tenido ningún problema con que salgan repetir

Voz 1 06:47 en plena no le han dado el pasaporte han Moltó su país e los únicos que estamos teniendo problemas somos los los estados

Voz 1826 06:54 oye mientras Vidic en un hotel de entendido Rosa

Voz 1 06:57 yo si nosotros vivimos en un hotel pero hay gente bueno pues que ha tenido que alquilar apartamentos estado cada caso es articular un hotel hay más familias españolas por hecho paños porque bueno estamos aquí como no secuestrados porque no la ahora pero bueno como estamos el limbo jurídico esto podemos algo de país pues estamos aquí son los derechos

Voz 1826 07:20 a vosotros quiere decir que eso forma parte

Voz 1 07:24 en el caso no porque cuando eh bueno cuando yo el suspicaz Caronte precedente tal nosotros decidimos que queríamos que después del alumbramiento y un hotel ideando lo gestionaron todo la agencia con la que la que estuve con la que vamos vamos nosotros tirando muchos casos sí que lo han tenido que buscar ellos entonces para para Ucrania también es es tan como un poco alucinados porque para ellos es como aguas muy nuevo porque ellos entienden que la nacional deberé de esos padre es decir a mí el bebé nacido aquí Álvaro por unas circunstancias pero entiende que la naciera el andén Álvaro española porque sus padres son españoles entonces para ellos canciones es un poco como a veces el juego porque gano nosotros vamos presentando la única opción que tenemos de momento es que hacer la había ucraniana de solicitar el pasaporte no claro ellos van acumulando expedientes que no sabemos cuánto tiempo tardarán en hacer gala la resolución

Voz 1826 08:26 es que eso quiere decir que que otros estáis como en un limbo hasta como mínimo el doce de noviembre que creo que me has dicho que es cuando que en el consulado

Voz 1 08:33 en esperemos que no sea así

Voz 1826 08:36 es es que es eso

Voz 1 08:39 que se adelante todo esto la teoría sería que yo tendría que esperar hasta el doce de noviembre para ir a la embajada española que ha manejado española me deniegue el pasaporte español tiene tanto si mientras tanto sí que es cierto tampoco tiene siete sí que es cierto que yo puedo dormir haciendo el día ucraniana ir perdiendo toda la documentación y lo toda documentación que se solicita para solicitar la nacionalidad ucraniana de mi hijo y así tener un pasaporte poder salir del país

Voz 1826 09:09 claro porque cada vez que sales del país si porque una vez que sales del país y en el caso de que tengo

Voz 1 09:14 esto está muy por parte del país pues volvemos a los mismos tampoco sabemos bien bien qué sucede porque tendríamos cuando veíamos a España tendríamos que registrará nuestros hijos empezar en España el proceso sin reacción que se nos ha negado a Ucrania

Voz 1826 09:29 en el caso vuestro por ejemplo cuando volvéis a España se registra el hijo es hijo oficial legalmente a todos los efectos de tu marido y por lo tanto tú como eres su madre

Voz 1 09:39 lo digo no plegarse

Voz 1826 09:41 es decir

Voz 1 09:43 eso la opción si se toca con un proceso de adopción porque como te comentaba antes para el Estado español el la madre es la persona que para la madre biológica era esa persona que que haré Rosa en esas estamos

Voz 1826 10:05 en esa estamos y esperamos que no se alargue que luego es una barbaridad de las doce de noviembre

Voz 1 10:12 esperemos que que que no se alargue igual no básicamente porque que es el es tan sencillo como ser lo está momento comprobar la situación con con una prueba de ADN para después de que desean era todo para LUV ahora han retirado de que Bono no es por la Ley de Protección de Datos ahora resulta que es por han buscado otra otra excusa

Voz 1826 10:36 bueno a ver si la próxima que busquen a ver si la busca la próxima que es la definitiva piensa eh Rosa a ver si hay un viraje pero pero desde luego en positivo muchísimas gracias sí muchas gracias Rosa estamos en contra

Voz 1 10:50 estado sólo un segundo eh si tienes diez segundos y le he comentado a Gemma con ha llamado que me hacía mucha ilusión que fuera así que me queda entrevista he comentado yo tuve un cáncer ir en mis noches de insomnio por la cine terapia tras la cirugía que me hicieron escuchar el vamos hay mucha ilusión