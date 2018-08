Play Segunda (30/08/2018): Dos líderes opuestos

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:26 Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo a ciento sesenta y dos de Play Segunda it bienvenidos a la tercera jornada de la Liga un dos tres una jornada que arranca con dos equipos a la cabeza en Málaga Mallorca uno viene de primera le ha cogido el pulso a la categoría desde el minuto uno pero me sorprende todo además lo del Mallorca que viene de Segunda B lo hace pisando fuerte recordemos que este Mallorca de Vicente Moreno estuvo veinte jornadas invicto en el comienzo en segunda B de la temporada pasada no parece un equipo con el que la gente se vaya divertir pero tiene pinta de equipo fiable sola marcado dos goles en los dos partidos uno al Rayo Majadahonda y otro a Osasuna pero los estabilizado bien dos goles dos victorias y seis puntos y lo más importante es el único equipo de Segunda que todavía no ha encajado yeso en Segunda es clave seguramente es un conjunto que no va a golear y que va a ir creciendo a base de unos ceros cero uno ganando por la mínima pero eso en Segunda es síntoma de estar arriba en la tabla con estos mimbres y con estas premisas volverá el Mallorca luchar por subir a Primera no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Carlos Rodríguez alarmados arranca a Play Segunda con el subdirector del programa Alejandro Rodríguez muy buena que te alojar muy buena

Voz 2 01:52 As com Paco Hernández con Paco Hernández en Extremadura con el estudio de la Cadena SER pero esta de salen Nos aviso

Voz 1643 02:00 no es lo que me bajó a abordar vilmente durante unas buenas de más valor la noticia que adelantaba cumplir segunda ciudad vacaciones no nos hemos movido rápido no nos hemos movido rápido para encontrar la mejor solución ya que se cerrará de mercado del treinta y uno de agosto y hay que hacerlo y como siempre la mejor solución donde está en la que no supera el tope salarial casi en la cantera y la gente del filial que te cuesta más barato así que por eso está allí José Antonio Duro la duró muy bueno el cabo José Antonio

Voz 3 02:25 que estaba en Toledo en el sofá rápidamente ha venido para asistir

Voz 1643 02:27 irá el y tú eres ya de plantilla sí según el grupo de Segunda

Voz 3 02:32 claro que más se puede pedir más se puede pedir esto es claro

Voz 1643 02:34 como eso sí como si has intervenido tanto te vamos a echar ahí con lo

Voz 3 02:37 los Góngora con Pepe Moral con mano sin dar más ilusión no me pues

Voz 1643 02:40 te ha dado cuenta al mundo que te estás perdiendo como no estaba

Voz 3 02:43 armen esto es enorme enorme

Voz 1643 02:45 me Play Segunda enormes la Liga dos tres y enorme ser programa que tenemos hoy que con que vamos al es duro

Voz 4 02:51 la llenarme será la tercera jornada de la Liga con Málaga en Mallorca como líder de la categoría así que vamos a preguntar a por los líderes a José Luis Oltra ya

Voz 1643 02:59 los Sánchez con ellos vamos a analizar además el fines

Voz 4 03:01 mañana en la Liga Un dos tres

Voz 3 03:04 ya todos los dos de los líderes Almería Málaga Alcorcón Mallorca que cierran y abren jornada y un buen partido como es el Cádiz Real Oviedo o lo que es lo mismo Cervera contra Anquela

Voz 4 03:12 además hay poca broma conecto estrenamos nueva sección con nuevo colaborador mola mucho y además tenemos un protagonista curioso de la anécdota de la semana uno que primero es la historia en su club pero no pudo celebrarlo como

Voz 3 03:24 ah y terminaremos con la historia de segunda división la última semana del mercado de fichajes y seguro que alguien pondrá a la firma porque hoy no está Jauma pero alguien estará ahí para poner el sello a esta segunda deprisa

Voz 4 03:34 no duró si firmas tú oye

Voz 1643 03:37 la sorpresa no lo anunciamos en titulares extra ha guardado

Voz 4 03:40 que el oyente tiene que aguantar de verdad mola mucho y creo que que al oyente que lo la segunda le va a gustar mucho la sección

Voz 1643 03:48 pues entregado me deja luego también conocer ello cuál es la sorpresa que nos espera en el programa pero antes horarios y clasificación de la próxima jornada jornada número tres de la Liga

Voz 4 03:56 en un dos tres empieza el viernes ocho de la tarde Santo Domingo Alcorcón Mallorca ha partido de uno de los líderes ya para el sábado cuatro de la tarde el Lugo esperamos que no haya mucho calor Lugo Numancia las seis de la tarde Elche Reus a las seis de la tarde también el Zaragoza Las Palmas duelo de históricos a las siete el Cádiz Oviedo ya a las ocho y media se juega un Tenerife Club Deportivo de la Coruña

Voz 1643 04:16 en el mejor estado de todo el mundo así me gusta

Voz 4 04:18 Óscar doce de la mañana ya del domingo Nàstic Rayo Majadahonda conseguirá el Rayo Majadahonda sus primeros puntos en la categoría para las cuatro de la tarde Real Sporting Extremadura a las ocho de la tarde Albacete Córdoba ya a las nueve de la noche se han jugado a las seis pero se ha cambiado un día antes de dos días antes de que se jugase el partido porque o en Granada hace calor por la tarde en verano que Cocha eh se juega a las nueve de la noche el Granada Osasuna ya para el lunes Sierra la jornada derbi andaluz Almería Málaga las nuevas

Voz 3 04:46 precisamente el Málaga es quién liguera la clasificación tiene seis puntos los mismos que el Mallorca que son los dos únicos equipos que han ganado sus dos partidos con cuatro Oviedo Sporting Las Palmas Cádiz Zaragoza y Deportivo de La Coruña dos tienen el Numancia el Tenerife el Albacete el Elche Granada un punto para el Lugo el Almería el Alcorcón el Extremadura Osasuna Córdoba Nástic y Reus y todavía no ha puntuado es farolillo rojo el Rayo Majadahonda

Voz 1643 05:10 así una la jornada tres en la Liga donde es una jornada que vamos a analizar tres ya aquí en

Voz 1415 05:22 sólo a Málaga y Mallorca han seguido

Voz 1643 05:25 sus dos partidos y por eso son los líderes con seis puntos tras su victoria ante el Alcorcón y el Rayo Majadahonda en la segunda jornada el otro gran partido fue la goleada del Real Oviedo en Córdoba con doblete de Joel Bárcenas el panameño quería además una asistencia para uno de los dos goles que marcó Saúl Hong volvió a marcar Rubén Castro que ya lleva tres dianas en dos jornadas el último gol en el empate a uno ante el Albacete la pegada que tiene Las Palmas la echa de menos el Zaragoza que sin Borja Iglesias no no pasó del empate a cero ante el Reus no marcó el mismo el mismo fin de semana en el que Borja Iglesias marcaba su primer gol en Primera con el español ni Las Palmas ni Zaragoza ni Cádiz los otros tres equipos que se estrenaron ganando lograron repetir victoria en una segunda jornada que volvió a poner de manifiesto la igualdad que hay en la categoría aún no han ganado Raj embajador anda Osasuna Reus Nàstic Extremadura Almería Alcorcón y Lugo además de Granada Elche Albacete Tenerife Numancia que han empatado sus dos partidos así que me han ganado ni han perdido todavía tampoco conoce la derrota además de Málaga de Mallorca el Oviedo Las Palmas Sporting Cádiz Deportivo y Zaragoza todos estos han empatado un partido ya han ganado el otro con esos datos llegamos a la jornada de Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra muy buenas poblados sabes qué tal muy buenas y está por ahí el tío que más sabe de segunda de toda España que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio empezamos

Voz 1415 06:58 con el Málaga

Voz 1643 07:01 el porque dos victorias del equipo

Voz 1415 07:03 de Muñiz

Voz 1643 07:04 las dos marcando en los últimos diez minutos de partido

Voz 5 07:08 sí habla de lo que es la igualdad de la categoría dos victorias a partir del minuto ochenta en Lugo bueno cinco minutos letales si habla de la pegada que consume esta que tienen las tareas y los Floriano partido conoce a mí el Alcorcón me me gustó y estuvo muy ordenado y donde parecía que podía rascar un punto de un campo complicadísimo y bueno pues al final una genialidad de Ontiveros y el remate de blanco pues hizo llevarse los tres puntos Si bueno curiosamente los dos que han ganado los dos partidos con los que abren y cierran la la próxima jornada en Mallorca al que la abre el viernes que precisamente en Alcorcón y el Málaga al que la sierra en Almería y esto le en algún programa más porque yo creo que esta semana está marcada poco por el límite salarial de nuevo pero sobre todo puede el cierre del mercado que va el que todavía haya movimientos en este tramo final de de semana también empieza allá por el pueblo de cómo se llama el virus FIFA este el lo de las elecciones y demás que segunda se ve muy afectado porque muchos equipos tienen internacionales y como nos para la competición algunos se van en el caso de Málaga conseguido que Munir pueda jugar el partido del lunes en Almería pero no todavía no tiene cien por cien que pueda jugar de que es una baja importante por qué qué ha venido para reforzara a ese equipo y de momento en el Lugo le dio la victoria en un partido muy completo también

Voz 1643 08:33 sobre el Mallorca quería preguntarle a Sergio porque le vi estaba el lunes con Raúl Ruiz y con Juan casa viendo ese partido entre él calle Majadahonda y el Mallorca de Vicente Moreno

Voz 6 08:46 sí estoy muy buenas estuvimos en el en el partido y la verdad es que tengo que decir que a mí me Mallorca me gustó es verdad que luego con el paso de los minutos cometiendo quita demasiado atrás que se algunos jugadores que a estas alturas de temporada es bastante bien pues bueno pueden alcanzar también el esfuerzo físico al final pero no me parece un equipo que tiene la base de la pasada temporada de Segunda División B no se movieron apenas fichas en este partido y eso yo creo que también es importante para que el equipo esté conjuntado cuando otros están haciendo se parece que el Mallorca ya está casi hecho aunque luego cuando los otros equipo mostró su mejor rendimiento veremos a qué nivel se encuentran los reticente Moreno pero yo vino equipo bastante hecho con velocidad por ejemplo con un jugador dejó conocido como El lago de niño que estuvo bueno ante bien con Antón Prats peleando arriba es un jugador importante luego tiene recambios en el banquillo como puede ser por ejemplo Dani Rodríguez que temporada de Albacete que puede ser bueno pues fue un buen jugador labrada de mirar las sustituciones sólo Levy que se emitió un poquito atrás pero también es que el empuje del Rayo Majadahonda contaba tuvo oportunidades el equipo de viviendo para haber conseguido por lo menos arañar algún punto pero a mí me transmite una sensación de ese mismo equipo bastante sólido y con la llegada de Carlos Castro arriba tiene calidad consiguió también a la jugada del gol yo creo que es un equipo que además necesitaba esa confianza Dios y ahí me gustó me gusto el Mallorca

Voz 1643 10:10 a José Luis yo he dicho al principio de programa no se lo cierto tu que tiene más que yo corrígeme si me equivoco que este Mallorca Vicente Moreno es un equipo con el que a lo mejor no nos vamos a divertir al espectador no va a disfrutar pero yo sí ve un equipo muy fiable capaz de de a base de resultados por la mínima poder sacando los partidos adelante

Voz 7 10:29 sí a mí me recuerda las piquetes no Vicente estuvo arriba todo el año y que en principio

Voz 5 10:36 está por ellos porque dan equipos recién ascendidos pero venía con la misma base como una idea de juego un modelo muy definido en este caso de mérito de Vicente y su cuerpo técnico de Moreno que que hace un trabajo encomiable destacable y y bueno pues sí la verdad es que ha empezado bien como decía Sergio

Voz 1286 10:55 ahora mismo parecen equipos más construí

Voz 5 10:58 los con más automatismos que que el resto vamos a ver cómo empieza una competición yo de hecho la clasificación en la jornada en los ocho primeros descarada que madre mía son los ocho que le pueden estar nueve que es el Numancia ya estuvo el año pasado y luego pues a lo mejor en Tenerife el Granada uno de los que queda por ahí que que a lo mejor el Osasuna que todavía van a reaccionar y todavía es muy pronto iba a cambiar mucho y a lo mejor el único que ves fuera de que no contaba seda es el Mallorca pero tú SL como entidad el Mallorca Hay con esa afición yo conozco bien el club con ese historial pues seguramente puede pues el equipo revelación y a lo mejor no es muy brillante no es muy bonito para el espectador pero con esas ideas claras y bien trabajado como digo perfectamente puede darle para para estar en la zona noble de la clasificación

Voz 1643 11:46 es cierto que como él dice Oltra esto acaba de empezar equipos que todavía no han empezado a juzgará como por ejemplo el Osasuna que puede llamar la atención pero sí que hay otro no porque estás tú aquí Sergio sino porque me ha llamado la atención que es el Albacete lleva dos empates no ha ganado ningún partido no ha perdido ninguno todavía pero es que los empates son contra dos recién descendidos que en teoría y con el mayor presupuesto que tienen tienen que es el equipo más potentes yo creo que el Albacete a menos de inicio el pinta bien este año

Voz 1286 12:15 no es que los dos resultados que han sacado han sido bueno no lo empate en casa frente al Deportivo de la Coruña empatan en Las Palmas además enfrentándose a los equipos que tienen tanto potencial tiene buenos en el caso Las Palmas han hecho prácticamente casi una selección para intentar volver a la primera la primera y el Albacete con muchos cambios con una plantilla prácticamente nueva eso sí asegurando posiciones importantes en la pasada temporada como puede ser esto me una al la portería arriba es un equipo que tiene bastante calidad la llegada de jugadores por ejemplo cómo y qué ni cómo se va luego pegada con tres Julia con Ortuño jugadores por ejemplo el propio Ortuño que todavía bueno quizás en forma que van a ir teniendo minutos poco a poco la recuperación de los jugadores de atrás porque le faltan jugadores como Chus Herrero Gorosito que deben darle más solvencia en lo que es el centro de la defensa yo creo que el equipo ha mejorado bastante y ahora va a tener una prueba de fuego está cada no porque se ha enfrentado a doce equipos que tienen dominarla que a principio de temporada Romero luego conforma esto ya sabemos la sorpresa el Albacete se mete arriba igual es el Albacete al que tiene que ir a plantar cara pero aún así el equiparar nunca se ha metido atrás ha intentado plantar cara pero es que ahora le va a tocar a recibir al va aún Córdoba al que le han hecho un montón de goles pero lo han hecho un montón de goles en su estadio vamos a ver cuando actúe como visitante como se le puede meter mano no si el Albacete tiene esa capacidad también para teniendo el control del juego pues conseguir ir a por a por el rival anime me ha gustado bastante las sensaciones que me ha dejado son muy positivas sólo les falta algo de recuperación de balón algo de solvencia insólita atrás pero también lo que estaba comentando José Luis de los automatismos estos habitual y es lógico el equipo está en construcción significó que él es prácticamente nuevo con nuevo entrenador pero que pinta alguien que han hecho las incorporaciones de favoritos los brasileños de última hora de estos jugadores que viene también en el último momento pues su rendimiento puede hacer que cambie vamos a ver si para bien que todavía el equipo pueda dar un paso más adelante pero yo creo que el arranque de esta temporada con el arranque la pasada campaña Cabanillas fundara no tiene nada que ver y además la sensación sobretodo contra mejora que los puntos la sensación es muy buena

Voz 1643 14:26 ha dicho Sergio el Córdoba el han hecho muchos goles jugando como local el último Kelly ha hecho goles sigla metió una goleada ha sido el Oviedo doble ganó dos cuatro en la segunda jornada yo no sé qué partido te has fijado tú para esta semana pero yo el que tengo apuntó de marcado en rojo es ese Cádiz Oviedo sobre todo por la pegada que le hemos visto al Oviedo en la última jornada con ese doblete de Bárcenas doblete de ver Gijón tiene Toché y cuando Anquela el empiece a funcionar también Joselu y la verdad que tiene una de las mejores delanteras de la segunda

Voz 5 14:57 sí la verdad es que es un auténtico partidazo el Carranza Cádiz Oviedo es uno de los que tenía marcado en rojo el otro que tenía al Zaragoza Las Palmas y me parece que son los seis primeros pues cuatro de ellos no y luego también había destaca Tenerife de Osasuna en un segundo plano pero los dos principales eso sí en el Caixa Oviedo hay muchas cosas en juego dos equipos muy importantes bien trabajados con el mismo entrenador con la misma base el Cádiz un poco más cambiado porque sobre todo la la baja de Álvaro hacia el esas les cuestionan poco más les hace cambiar un poco más a su estilo porque va a ser un equipo muy similar en cuanto a concepto y en cuanto a la modelo y el hubiera sí que ha cambiado un poco más la parcela ofensiva gallega de de Bárcenas que el otro día fue la sensación en en Córdoba con esos dos goles o qué desarrolló y luego José Louis bueno pues en una delantera con Toché envidiable con un equipo equilibrado y que puede ser este año el año de Oviedo no

Voz 1643 15:56 Sergio el lunes en el Rayo Majadahonda Mallorca de de Miranda de de Miranda no de euros sino de ver el partido de disfrutar como aficionado que partido ese en el que vas a currar este fin de semana

Voz 1286 16:06 el Zaragoza Las Palmas en La Romareda

Voz 1643 16:09 por sí

Voz 1286 16:11 los hemos estado trabajando durante la semana bueno pues buscando un sustituto de no porque yo creo que jugadores que son muy difíciles de reemplazar pero sí que voy a hacer la labor en el Real Zaragoza que hizo Borja Iglesias que fue una labor tremenda tanto que llegó a pagar el Espanyol diez millones de euros al Celta no para hacerse con él así que veremos a ver el rendimiento que eran más Gual y Álvaro Vázquez sobre todo también Jason porque va a depender mucho de dónde está el Zaragoza esta temporada y además enfrentado a un rival de los de mucho peso muy muchísimo es un día tras otro con jugador ahora mismo se puede decir Ecuador estrella practicamente la categoría uno de ellos el Rubén Castro entonces va a servir para medir donde están un poquito dónde están unos y otros vamos a formar antro para aventurar Solaria nada de lo que va a pasar pero sí que iba a ver la sensación que transmite al Real Zaragoza en casa que la pasada temporada tampoco con la ilusión por los clubes y que en esta pues todavía necesita margen para construir un equipo con que poco a poco pues va teniendo también de límite salarial más bajo es lógico porque también con los años que pasó en en Segunda se complica mucho la vida veo que tiene las ideas claras y que tiene y que a mi me parece que está haciendo muy buen trabajo a mi me da igual es un jugador que siempre han ajustado muchísimo incluso la pasada campaña cuando no dio el rendimiento que se podía esperar porque las lesiones mal funcionamiento no al rumbo de Sevilla le impidieron ser tan Patagon está pero que marcó catorce goles en la temporada anterior veinticuatro partidos bandada de muchos ingredientes para ver el partido bonitos yo creo que ese va a ser uno de los partidos muy llamativos veremos si se resuelve cómo están siendo casi todos sino fijamos en la jornada anterior todos son de cero uno de uno uno dos goles marcó el Sporting el único que consiguió al ampliar a lo he conseguir esa diferencia en casa ir el goles de diferencia para el Oviedo fuera que me sacó cuatro para los demás son de cero uno uno uno a ver a las palmas que es un equipo que debe ser también goleador que la buscando siempre los partidos que hacen en La Romareda yo creo que eso es una incógnita a despejar bonita

Voz 1643 18:07 pues la igualdad incluso deja ya de ser noticia en la segunda división porque se repite temporada tras otra apasionante la tercera jornada que tenemos por delante lo que viene así tal y como nos han contado José Luis Oltra Sergio Sánchez compañero muchas gracias ya está la próxima semana en Play Segunda un abrazo hasta luego pues la Liga dos tres tiene dos líderes el Málaga y el Mallorca uno recién descendido y otro recién ascendido uno juega abriendo la tercera jornada y otro juega cerrando la el Málaga visita Almería el lunes a las nueve de la noche y el Mallorca visita Alcorcón el viernes a las ocho empezamos en Málaga Enrique parece muy buenas hola bueno

Voz 8 18:45 estas victorias ante el Lugo y Alcorcón

Voz 1643 18:48 el Málaga echó algo muy difícil que otros equipos no son capaces de hacer nada más comenzar la temporada que es cogerle el pulso muy pronto a la categoría

Voz 8 18:56 bueno sobre todo tienen un entrenador que sabe de lo que habla Isabel lo que se tiene entre manos de hecho le faltan manos

Voz 9 19:01 sí para tapar un poquito el elusión no

Voz 8 19:04 a medida que puede haber en la ciudad pero sí más de la cuenta porque evidentemente el Málaga ha hecho borrón y cuenta nueva ha hecho limpieza diez fichajes y hay que cuajar todo eso ya enfrente un entrenador que lo tiene muy claro de hecho el primer cambio lo vimos el Lugo el equipo volvió desde Lugo hasta Málaga más de mil kilómetros en autobús toda la noche viajando a sigue el aviso es claro está de Segunda División el entrenador es lo que está haciendo intentando hacer todo el día

Voz 1643 19:30 concienciar a los aficionados a los futbolistas mandando

Voz 8 19:33 avisos apuesta a dos chavales de la cantera como titulares prácticamente indiscutibles así que el entrenador no se casa con nadie yo creo que es el valor más importante que tiene el Málaga en su lucha por el ascenso a Primera División Juan Ramón Muñiz ya lo está consiguiendo porque mirad dónde se encuentra el Málaga ahora sin jugar excesivamente brillante pero sí muy efectivo

Voz 1643 19:51 es Muñiz que subió con el Levante hace dos temporadas Iker muy grande hay cambiando el vuelo chárter por el autocar para que la gente se apriete el cinturón y que sepan dónde están y en qué categoría que es seguramente en la categoría más complicada y más difícil de toda Europa el Málaga de momento líder en Segunda División aunque como dice Aparicio sin haber jugado todavía bien se supone que mejorará porque habrá más calidad cuando puede escribir a los nuevos fichajes pero claro cierra mañana el mercado hay que dar todavía Enrique varias salidas para poder dar entrada

Voz 8 20:22 bueno la principal es la de Roberto Rosales que es uno de los futbolistas que más dinero cobran de la plantilla no cuentan para nada porque vio un cambio de actitud muy negativa Juan Ramón Muñiz y a pesar de que en los últimos días Rosales ha hablado con el entrenador para decir que se había equivocado para poco menos pedir perdón se va a va a marchar al español esto quiere decir que se abre bastante más límite salarial para el Málaga puede escribir a los futbolistas que están esperando el problema lo tiene con Juanpi que es el que más cobra de la plantilla que fue operado después de una lesión de pubis hace año y medio desde entonces no es el mismo el jugador que cada vez va en una línea descendente van completo de Clive no no cuenta para Muñiz esta temporada y el Málaga no sabe cómo sacarlo porque evidentemente en España no tiene ningún cartel y fuera de España el déficit que lo puedan colocar por lo que está cobrando Juanpi así que ahí tiene el problema real porque también está esperando a ver si pueden sacar a ni y agónica así que hasta mañana hasta el viernes cuando se cierra el período veraniego de fichajes vamos a ver si pueden sacarlo porque en puertas están JAXA Kovacic Koné Pacheco Boulahrouz de lo no los fichajes más Lacen de los de la temporada pasada que no han podido ser inscritos por el dichoso el límite salarial lo Gallo hay que añadirle lo del portero que este el guardameta del Córdoba que ya no se ha entrenado en la mañana de jueves con el equipo Cordobez que apunta al Málaga y que viene para reforzar la plantilla porque otro problema que tiene el Málaga esta temporada es el de las internacionales Munir indiscutible con Marruecos Se va a marcharse pierde el próximo partido no el de esta semana sino el de la siguiente también vamos a ver lo que ocurre la Copa África así que tienen que reforzar la plantilla el Málaga en la portería el límite salarial que está creando muchos problemas en el Málaga y en otros equipos pero por la parte que le toca al conjunto blanquiazul la marcha de Rosales al Espanyol le pueda aliviar bastante

Voz 1643 22:06 yo supongo Enrique justo y tú cobra un poquito no supera ese límite a Málaga esas de falta o Poniente corto entre Unai no

Voz 8 22:13 luego ya sé correr y defender lo vamos a hacer lo eso eso lo tenemos claro

Voz 1415 22:19 pese a que visita Almería el lunes a las nueve de la noche el líder de

Voz 1643 22:23 segunda que cierra la tercera jornada de la Liga en dos tres Enrique muchas gracias a un abrazando bueno digo el líder que en realidad es colíder porque segundo empatado a puntos con el Málaga está el Mallorca damos la bienvenida a Play Segunda a Pedro Morlán hola Pedro muy buenas

Voz 10 22:38 qué tal Álex muy buenas veintitrés años se han tenido que pasar para volver a ver al Real Mallorca una temporada en Segunda División con dos victorias en los dos primeros partidos así que ha pasado mucho tiempo

Voz 1643 22:51 les he visto que poso dejaste el primer programa que Pedro llama hay perdona igual si ya les tiene en este programa tanto peso o más incluso que ellos ya la próxima vez de Pedro te llamo Julio Villarrubia no pasa nada bueno que vio

Voz 1415 23:04 en Mallorca de ganar a Osasuna ya al Rayo Majadahonda cerró la segunda jornada con muy poquito de escaso

Voz 1643 23:12 la mente nada abre la tercera no sé si ha sentado bien a Vicente Moreno

Voz 10 23:17 pues no no sé no le ha sentado nada bien dice que no es excusa pero sí que reconoce que es un hándicap con respecto a a su rival esto de jugar el el lunes volverlo a hacerlo el el viernes pues lo ha explicado dice durante toda la semana hemos hecho un entreno de relajación de recuperación mejor dicho más que de relajación de recuperación Joy pues ha sido la primera vez que han hecho un entreno como más activo es decir que esta tarde vi ya están viajando hasta hasta Madrid mañana es entrenarán de nuevo por la por la mañana y la verdad es que no ha gustado absolutamente nada este estos horarios y sobre todo que haya dos partidos en la misma semana

Voz 1643 24:02 pues el Mallorca como los equipos de Liga de Campeones que dicen los técnicos que entre partido y partido más que entrenar lo que hacen es recuperarse momento ahí está recién ascendido a la segunda división colíder de la categoría con el Málaga Pedro muchas gracias

Voz 4 24:15 un abrazo hasta luego el Mallorca que visita al alcohol

Voz 1643 24:18 con el viernes a las ocho de la tarde primer partido de la jornada una jornada que tiene este fin de semana un partidazo porque enfrenta a dos de los mejores equipos de la temporada pasada el sábado a las siete de la tarde juegan Cádiz irreal Oviedo o lo que es lo mismo Cervera se enfrenta Anquela abrimos dos puntos de conexión porque en Play Segunda se enfrentan en Cádiz Ignacio De la Varga muy buenas contra Cali González que está en Oviedo o la kale muy buenas olas Óscar buenas tardes no es el primer enfrentamiento que tenemos en pleno segunda o jueves con vosotros aquí yo recuerde a más de uno la temporada pasada

Voz 11 24:54 sí esperemos que no sea el último un sitio o que se repita en primera división no vamos a veces algunos sube sí claro mi yo es que ya entonces hacia esta temporada tan difícil en Segunda División llevaba firmando la permanencia de inicio como una un placer siempre recibir al al Real Oviedo

Voz 1643 25:16 Cádiz y Oviedo que tienen pasado unas cuantas temporadas en el ascenso a Segunda División B donde ya se cruzaron los caminos hace algunas temporadas ganó el Cádiz al Almería empató en Soria además de la Varga se ha reforzado esta semana

Voz 11 25:34 sí bueno que tiene que llegaron bueno espero contrastado a priori se ha hecho oficial también la llegada de Edu Ramos futbolista ver de Córdoba en una operación y que viene libre pero vivo una cosa un tanto extraño que una cosa es que Edu Ramos va a jugar esta temporada en de club de fútbol siete Cádiz quiere el Córdoba tomando pueden inscribirse en el año que viene en hacerse con sus derechos por dos años más pagando doscientos cincuenta mil euros tiene un buen equipo tiene Cádiz más profundidad de banquillo que la temporada pasada a falta de que llegue el delantero delantero es la pieza clave de este equipo es necesaria y hay que quién tiene que hacer los goles claro que también es un poco lo que falló el año pasado además de contar con el balón parado esta temporada de Aketxe que cada córner haga falta lateral cada tiro faltas frontales medio gol y eso es duda es un es una suerte de fútbol digamos que suma el vi que no ser que va a dar muchos puntos seguro

Voz 1643 26:33 en el Oviedo viene de empatar con el Extremadura goleada al Córdoba con doblete además y también en Cali ha apuntalado su defensa en estos días porque pegada al equipo de Anquela yo creo que tiene de sobra

Voz 12 26:45 si tienen tres delanteros con Ibrahima con Toché con Joselu pólvora arriba luego está Bárcenas la sensación de este inicio liguero con el doblete frente al Córdoba haber Gijón Aaron Ñíguez en los centrocampistas que llegan con Boateng Javi Muñoz yo creo que del centro del campo en adelante eh hay hombres de sobra para marcar esos goles y luego la defensa

Voz 1643 27:03 debe ser reforzado con Oswaldo Alanís el mexicano

Voz 12 27:05 pero que hasta mediados de septiembre Anquela no lo granate no lo va a tener a su disposición porque se marche ya con la selección tiene dos partidos contra Uruguay Estados Unidos Ivonne se va a perder este partido frente al Cádiz luego contra el Zaragoza también ante el Mallorca en Copa por el resto es son diecinueve jugadores en plantilla salvo Alanis todos van a estar disponibles los que conforma la convocatoria

Voz 4 27:27 recuperados folk y Carlos Martínez yo creo que

Voz 12 27:29 en que la va a mantener el mismo once de estas dos primeras jornadas porque han sido buenas las sensaciones en el primer encuentros empató ante el Extremadura pero se mereció ganar el único disparo del Extremadura fue gol en el último es verdad que hubo cierta autocrítica dentro del vestuario porque decían que no se puede marcar cuatro goles fuera de casa hay todavía sufrir porque incluso el Córdoba falló un penalti al final pero ha mejorado notablemente la plantilla respecto a la temporada pasada también el juego del equipo es la plantilla más corta curiosamente de los últimos años yo creo que además la de mejor nivel curiosamente Illa más compensada son nueve los refuerzos en total

Voz 1643 28:03 diez los jugadores que continúan de la temporada pasada

Voz 12 28:05 la verdad que esta campaña afronta con mucha ilusión por parte de todos

Voz 1643 28:09 en Cádiz Oviedo un uno de los grandes partidos que se puede vivir durante la temporada en la Liga desde el dos tres sábado a las siete de la tarde no lo cuenta de la Varga en Carrusel Ignacio cale muchas gracias y hasta la próxima semana un abrazo hasta

Voz 11 28:22 por qué alegría volver a Play Segunda B

Voz 1643 28:25 las a ambos a vez la jornada tres en la Liga Un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana segunda con José Luis Oltra y el resto de compañeros de la Cadena SER y ahora en Play Segunda estrenamos sección estrenamos nuevo colaborar

Voz 1 28:45 toda la Segunda División Play según

Voz 13 28:48 el Un dos tres la la la la la

Voz 1415 28:53 pues dijimos la semana pasada que Play Segunda iba a tener nuevas novedades

Voz 1643 28:58 en las próximas entregas hoy vamos a hacer debutar una de esas novedades o una de esas nuevas secciones que prometió la semana pasada y asentar aquí otra vez

Voz 1415 29:08 mi derecha Alejandro Rodríguez porque eres

Voz 1643 29:11 una especie de director deportivo no como decimos en Alicante

Voz 4 29:14 si no hay que hay que ir buscando cositas nuevas para el programa allí jo qué mejor forma de seguir con esta nueva temporada que añadiendo lo que yo creo que es una de las voces más autorizadas de la Liga un dos tres en nuestro país

Voz 1643 29:25 así que mañana cierra el mercado de fichajes en la Segunda división Morey en toda España no sólo no no nosotros podamos fichado toda la temporada

Voz 4 29:32 sí sí podremos seguir pero el problema es que a ver el límite salarial ya

Voz 1643 29:35 está el mar lo llevó bastante justito porque el Córdoba y el Elche el que algún equipo más que se me escapa todavía de segunda División bueno pues presentarnos quién es tu último fichaje para el segundo

Voz 4 29:45 bueno vamos a tener el placer de tener todas las semanas en Play Segunda siempre que él quiera que nosotros era un placer Aitor Ruiz Pardo que no es otra persona que la voz de los partidos de Segunda

Voz 10 29:55 es John en Gol Televisión Iker

Voz 4 29:57 que ya me escucha por ahí hola qué tal qué tal muy buenas bienvenido a Segunda

Voz 1117 30:01 muchas gracias me encanta de la canción cabe seleccionado Sofía Reyes a todos este verano seguro sí sí reconozco

Voz 4 30:09 que me cuesta un poco poner a este tipo de música en Play Segunda pero todo sea porque por darle un poquito de ritmo a este programa con con sociedad Reyes y con lo que lo también no vamos

Voz 1643 30:20 tan tan justito de límites al que al no sólo es productor y co presentador y director deportivo sino que además ese musicólogos y orquesta

Voz 1117 30:29 además mientras pongas hay ritmo bananero

Voz 1643 30:31 yo prometo pues nadie qué música quiere ser el yo no tengo ni idea esto pero

Voz 4 30:36 sí pero yo creo que vamos a poner hasta que como sintonía fija al menos de momento que además

Voz 1643 30:39 habla de un dos tres que en nuestra liga y así que nada mejor para empezar bueno cuéntanos y a nosotros ya lo poco que es lo que vas a hacer a partir de ahora en Play Segunda para que te ha fichado ex

Voz 1117 30:51 para edulcorar yo creo que para edulcorar porque si os parece no se cada semana podemos coger cuatro botecito estas Happy Pierce que tan famosas han hecho y que bueno combaten en ocasiones el insomnio combaten en ocasiones la tristeza yo creo que suficientes problemas tenemos alrededor como para no poder disfrutar no con esta maravillosa liga un dos tres por tanto yo creo que con cuatro botes cientos de Happy

Voz 1643 31:12 es la semana podemos quedarnos todo va más a gusto y más tranquilos otra cosa no pero en Segunda ni su opinión ni tristeza al menos en las últimas temporadas aburrimiento muy difícil dormirte viendo un partido de de segunda división bueno vamos con esos botecito esas píldoras semanales que no vas a traer cada semana Héctor con cual empezaríamos hoy para debutar venga pues la primera va a llevar la etiqueta de vitamina A H vitamina H si yo no creo

Voz 1117 31:37 esto sea el principio de onanismo porque obviamente

Voz 1643 31:40 no que es de Harper de dicha no solo

Voz 1117 31:43 el que del Málaga Club de Fútbol que seguramente han tenido un impacto importante en estas dos primeras jornadas del campeonato ya Harper ese futbolista nacido en Marbella de ascendencia escocesa que pasó por la cantera del Real Madrid al que le vimos a las órdenes de Luis Miguel Ramis pues disputar también la Youth League la Champions Juvenil que acabó llegando para reforzar al Atlético Malagueño luego estuvo también en el Brighton pero a su regreso a la Málaga definitivamente Juan Ramón López Muñiz también por exigencias del guión o por haberle visto suficientemente preparado en esa fase inicial de la campaña pues ha tirado de él no sólo como jugador de relleno sino que además dándole galones Un futbolista que ha llamado la atención porque a pesar de su envergadura es un jugador que se maneja a las mil maravillas que tiene claro que además es un futbolista que es altruista de cara al compañero yo creo que han quejado de la mejor manera en el vestuario del Málaga con los objetivos que tiene para esta campaña y el otro si Chan Chan que llegó de esa academia Mohamed VI de la mano de Manuel Casanova hay que se ha convertido en una auténtica revelación en nuestros primero partidos es un jugador que ya había comentado que su sueño era debutar como tantos otros seis con la primera plantilla del Málaga con el primer equipo in la verdad que no ha mostrado en pocos partidos en pocos minutos que es un jugador de barrio de Parque un futbolista que tiene de cursos maravillosos que pueda hacer disfrutar mucho la parroquia malagueña con todos los refuerzos que van a llegar hay que ver si la presencia de estos dos acaba siendo continuada que yo creo que si no creo que pasen a un plano residual ni mucho menos por lo que han demostrado así que vitamina A H para el Málaga

Voz 1643 33:19 pues doble denominado Héctor en el primero de sus botecito buscamos la tapa de el segundo en que nos encontramos

Voz 1117 33:27 pues voy a romper uno de los topicazos del fútbol y de la vida y es que la mayoría dice que los extremos no son buenos pues yo te voy a decir que sí que los extremos son buenos

Voz 1643 33:38 Cervera ya caddie sólo hace falta echar un

Voz 1117 33:41 plazo a lo que sucedía en temporadas anteriores como tú decías Óscar con el Cádiz con Alvarito al que vamos a echar mucho de menos si con Salvio y que esperemos que al final se acaba quedando en el conjunto amarillo pero a mí ha ávido dos parejas de extremos que me han llamado poderosamente la atención este fin de semana a una viajando Almería al Estadio Juegos del Mediterráneo donde Luis Rioja y Corpas los dos ex del Marbella yo creo que realizaron un verdadero partidazo y son jugadores que obviamente a pesar de no ser conocidos en el fútbol profesional han tenido un largo recorrido para llegar hasta la categoría de plata y los dos realizar un en un partido muy muy serio además teniendo en cuenta que Luis Rioja por esa banda tenía un experimentador Ximo Luis Cámara el otro día que Corpas le tocó medirse con Camilo un jugador físicamente poderoso durante mucha parte del partido más allá del gol de Luis Rioja fueron dos dolores de cabeza para el conjunto de Joseba Etxeberria Illa otra pareja

Voz 1643 34:35 yo creo que sabe que el descenso es del Tenerife no que esto no me mola pero bueno yo también soy un poquito temeroso a que Kerry

Voz 1117 34:41 parte un poco para todos sino también tengo Happy

Voz 1643 34:44 y a él es bueno y me acabas de ganar me hace ganar además

Voz 1117 34:49 en El Arcángel donde llevamos dos partidos se han sido dos festivales goleadores yo creo que la presencia de Édgar yo el Bárcenas del futbolista panameño de Hong pues ambos no sólo por su aporte goleador sino por todo lo que le ofrecieron al conjunto de Anquela también se tienen que llevar un reconocimiento Edgar Joel Barcenas un futbolista que además ya se va a saltar esa primera convocatoria por selecciones porque obviamente en el conjunto madridista necesitan muy mucho de su aportación va a ser seguro uno de los puntos clave esta temporada para el cuadro Bayón Icon con esa explosividad con olfato goleador con esa efervescencia yo creo que a todos nos ha ganado un poquito desde el principio luego hablar de Hong es hablar un poco de uno de los tótem no de la categoría pero una temporada más ahí está sigue rindiendo apareciendo con hambre y eso seguramente habla muy bien de un futbolista que no tiene que reivindicarse porque obviamente razón no tiene que reivindicarse ante nadie pero sí que demuestra ese afán no por lograr el objetivo que lleva unos años persiguiendo el Real Oviedo que es regresará a la primera división

Voz 1643 35:52 vaya pedazo de ataque que tiene Anquela con Bárcenas con Hong con Toché ya verás cuando empecé jugar también José Luis esa delantera del conjunto carbayones quemas tras en la maleta

Voz 1117 36:03 pues voy a abrir el almanaque de los dichos populares Yvette decir que de la mar el mero de la Tierra el cordero diréis que habla de cordero bueno

Voz 1643 36:14 por dónde va si hay un par de apellidos ilustres

Voz 1117 36:16 cuanto a la confección de plantillas en la Liga Un dos tres uno en Cádiz y otro en Elche

Voz 14 36:22 por un lado Juan Carlos Cordero por el otro lado Jorge Cordero el cartagenero

Voz 1117 36:28 si estamos hablando de dos directores deportivos que a pesar de las limitaciones de los las estrecheces no del ese cinturón que se han tenido que abrochar y de qué manera en la confluencia de ambas plantillas tanto del conjunto amarillo como del Ilicitano yo creo que se han manejado teniendo en cuenta y conociendo muy bien lo que significa esta categoría por una parte el Cádiz sabedor de las posibles bajar que podría tener otras que han sido consensuadas por parte de la dirección deportiva y el entrenador de Álvaro Cervera pero ha sido capaz de manejarse sin gastarse dinero en valía de traspasos pero con jugadores clave obviamente Aguer Aketxe es un futbolista diferencial que sólo con la pelota parada más de sus otras virtudes es un futbolista que puede dar mucho muchos punto como se ha reforzado con los dos laterales del Sevilla Atlético como se ha movido arriba también con Mario Barco trayendo a Luis Hernández que lo tenían vigilado de el filial del Celta en fin una serie de nombres que no van a ser los últimos porque todavía va a llegar alguno más pero que permite al Cádiz esta temporada una más volverá a ser un equipo muy duro muy correoso y que seguro que a muchos les va a dar disgusto por qué no una vez se consiga es el primer objetivo que no se me enfade nuestro amigo José Luis Oltra el de la milonga

Voz 1643 37:41 pues pueda aspirar a volver

Voz 1117 37:43 colarse en una fase de play off y por otro lado hablar de Jorge Cordero hablar del Elche que yo te diría que está regresando al futuro ha subido en el de Loreal ya en la confección de plantilla temporada anterior el Elche obviamente tenía una serie de nombres que para disputar la Segunda División B seguramente estaban en un escalón por encima ya estaban a vista de ver qué podía suceder esta campaña en la Liga Un dos tres pues hablar de jugadores como Hoss aunque ya había tenido alguna participación en Segunda División

Voz 14 38:13 hablar de Leider Lozano del colombiano de ver cómo

Voz 1117 38:17 ha reforzado con gente joven también para variar un poquito el centro del campo teniendo y cava arriba un futbolista que todavía tenían margen para su explosión Paul bien yo creo que a pesar de esas estrecheces si de esos límites donde el Elche Club de Fútbol en un momento dado ha salido bastante airoso a falta de ver que acaba sufriendo con alguna que otra ficha que todavía no está de alta pero que en palabras del propio Jorge Cordero Se podría asumir sin problemas creo que estos dos merecen estar en Segunda ha quedado claro que estos dos

Voz 1643 38:51 tipos en el mercado son lobos con apellido de cordero me eh eh como cerrados y me ha dicho es que no diga que tres en la maleta sino que llevas en el botiquín que esto eso pastilla para ser feliz

Voz 1117 39:03 pues ésta no sé si va a gustar o no si me vas a perdonar el mal chiste que voy a hacer

Voz 1643 39:08 pero es que lo mío sea difícil pero el Mallorca

Voz 1117 39:11 con el Mallorca en Palma y es que el conjunto bermellón yo creo que esto no se trata de una sobredosis de edulcorantes en este botecito deja PP Els pero es que quién iba a decir a los aficionados del conjunto balear que no se vengan arriba están de dulce después de lo que vivieron la temporada pasada con una superioridad escandalosa en la categoría de bronce con ese broche del ascenso con un inicio de tempos cada muy que muy prometedor y además manteniendo ese bloque en gran parte del curso pasado está por ver cómo acaba entrando en el equipo Dani Rodríguez el ex del Albacete está por ver como entra y a Stoichkov un futbolista sobre el que de forma particular tengo muchas esperanzas puestas pero luego echas un vistazo a los laterales que llevan dos partidos increíbles tanto Fran Gámez como salvar Ruiz el centro del campo con Pedraza Salva Sevilla Irán luego besa júnior besa a raíz Catral mandando en el eje de la defensa en fin son una serie de nombres que de la mano de Vicente Moreno y de esa dupla que forma con Dani pendían tiene las cosas muy claras las ideas se ejecutan con poco riesgo pero incidiendo en el daño que le pueden hacer a los rivales por tanto ahí en una fase de estudio también muy interesante muy bueno a partir de aquí yo creo que al Deportivo Mallorca masa de ese pelín de fortuna que no necesitan todos los equipos porque el otro día en el Metropolitano Aitor García mediante acabaron ganando el choque pero se llevaron algún susto hay una base consolidada hay un proyecto interesante también con Molango yo creo que el Mallorca de momento no Palma no sólo que no Palma sino que además no

Voz 1643 40:44 la sorpresa en la regulación de estas dos primeras jornadas de Liga la última esto depende de que narras este fin de semana segunda

Voz 1117 40:51 pues este fin de semana mira es que voy a tener que revisar no sabes qué pasa que tengo les pilla una muy cargada tengo la agenda muy cargada Isi como tú bien sabes en esta santa casa pues no sólo hago frente a los compromisos y en la segunda división sino que también tenemos que echar mano de algunas competiciones que también no llenan mucho va a haber un partidazo el que vamos a tener en el Carranza el que va a enfrentar al Cádiz Club de Fútbol leal la Real Oviedo dos de los equipos que ha resaltado en las happy Pierce yo creo que de ese partido podemos extraer buenas cosas que desde luego Álvaro Cervera va a empezar a introducir seguramente alguna cliente porque ella obviamente al Cádiz empiezan a conocerle y tiene algunos nombres nuevos que le puedan dar un ápice distinto ya hay que ver porque enfrente tiene al espejo de Juan Antonio Anquela que también digamos que es un entrenador que ve en su justa medida en algunos momentos en los partidos pues también tira un poco a la CER verismo hizo además de ese partido que vamos a disfrutar del Cádiz Real Oviedo esta semana tenemos el lunes el partido que enfrentará a la Unión Deportiva Almería y Málaga Club de Fútbol esta semana cerramos el lunes porque habrá parón de selecciones y por ahí el horario unos ubican el primer día de la semana y hay que ver si el conjunto de Fran empieza ya sumar victorias empieza a sumar puntos de tres en tres pero es que enfrente llega líder llega al Málaga Club de Fútbol que es está manejando bien en resultados cortos de la mano de Juan Ramón López Muñiz es candidata

Voz 1643 42:24 como ven no elegimos mal porque tanto el Almería Málaga como el Cádiz Oviedo son dos de los partidos como destacado en las previas de la llamada de El acceso este Rey muchas gracias y hasta la próxima semana si te ha gustado que repetir si no pues ya sabes que la puerta está abierta

Voz 1117 42:38 pues muchas gracias a vosotros espero que no se ha hecho muy largo

Voz 1643 42:42 escuchamos la semana que viene pues cerramos la puerta y hasta el próximo jueves datos muchas gracias hasta luego

Voz 15 42:47 no

Voz 1643 42:55 hoy vamos a empezar la historia que queremos juntarnos cada semana en Play Segunda en Las Palmas con un jugador que batió un récord el pasado fin de semana que hizo historia

Voz 1415 43:06 en su equipo en el de toda la vida pero fue un récord que la verdad es que

Voz 1643 43:11 no no pudo celebrarlo como él hubiera querido de quién hablamos

Voz 4 43:14 qué pasó pues hablamos del capitán de la Unión Deportiva Las Palmas de un jugador que lleva dieciséis años seguidos de forma consecutiva en el equipo de su tierra él nacía en Maspalomas una localidad al sur de Gran Canaria lo hemos de David García que se convertía el fin de semana pasado en el partido contra el Albacete en el jugador que más partidos había disputado con la elástica amarilla con la edad la Unión Deportiva Las Palmas cuatrocientos cincuenta y cuatro partidos Guinea

Voz 8 43:38 dieciséis años

Voz 4 43:40 en el mismo equipo desde dos mil tres que debutaba en septiembre de dos mil tres en un jugador que jugó en Segunda B en Segunda en Primera ha disfrutado de las mieles de Primera desea temporada histórica con Quique Setién hasta cuando el Las Palmas estuvo cerca de desaparecer con aquella ley concursal a que el equipo que se unía que es acogía esa ley segunda B en Segunda B ha vivido dos ascensos y dos años con su equipo y como decías lo celebraba o lo intentaba celebrar el pasado fin de semana con tal va set de un partido que se ponía de cara a Las Palmas uno cero gol de Rubén Castro que ya suma tres goles esta temporada pero que la mala suerte hizo que el protagonista del día que David García se metiera un gol en propia puerta terminase con el partido empate a uno y ese pequeño pinchazo de Las Palmas en Gaza

Voz 1415 44:22 pues esa es la historia de David García