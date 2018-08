La Script: 'Yucatán', el barco que representa a la España de la corrupción (31/08/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 0723 01:26 Nuestra primera trifulca de este nuevo curso con Elio Castro yp Pepa Blanes hola compañeros hola se incorpora también nuestra compañera Laura Martínez que tiene Elliot Castro quiero decirte que he llegado Laura tiene muy mala cara ha adelgazado mucho todo este verano trabajando contigo que tú dirás hola qué tal en la que tanto además

Voz 0457 01:47 atada

Voz 6 01:52 ha trabajado como me dejaba comer vamos

Voz 0723 01:55 sí tiene claro que se ha quedado con muy mermada menos los tiques para la cafetería color acelgas color belga una chica de valenciana

Voz 0457 02:04 decirte que han protestado por algunos oyentes de la promoción es que me han hecho a lo largo de este verano porque me hacían pasar por por machista

Voz 0544 02:11 por eso porque las explotaba ayer hasta ahora bien Estudis

Voz 6 02:14 no es como la cara los oyentes van a darte la razón claro

Voz 1457 02:18 no no pero vamos a ver es que esto forma parte

Voz 0723 02:20 en nuestro otra teatrillo verdad te paguen otros somos aquí vamos a estar Cannes

Voz 6 02:26 el ha estado explotada bueno vamos a dejar

Voz 0723 02:29 porque aquí no hay miedo al líder sindical ya lo ponemos todo bueno patas arriba bueno pues vamos hemos estado hablando de de Venecia de como ha estado hasta el momento este festival tan mexicano ir seguimos hablando así bueno así de pasada de México porque entre

Voz 1457 02:48 las películas que se estrenan esta semana está Yucatán que es el gran estreno de Telecinco por si acaso alguno de ustedes no ha visto un

Voz 0723 02:55 Trailer de esta película bueno pues es el el gran estreno

Voz 1457 02:58 Telecinco para abrir la temporada siempre se reservan este fin de semana es la última película nueva película de Daniel Monzón el director de Celda doscientos once y el niño repite con Luis Tosar pero cambia de género mezcla la comedia con el musical también cine de estafadores es la

Voz 0723 03:17 Soria de unos timadores que iban a bordo

Voz 1457 03:20 en crucero una metáfora de la España pre crisis con números musicales incluidos

Voz 1406 03:26 a este mendigo le regaló quinientos euros porque es muy buena gente todas las cosas como son las cosas como son vale esta foto a esto es cuando compró el camión de bomberos que te hace gracia pero tu sabes lo que cuesta un camión de bomberos que se funde todo hombre que cuál era tu yo no vemos ni un duro que no que ganar para repartir bueno no jodas que son ciento sesenta millones que que es mucha pasta

Voz 0723 04:17 pues vamos a empezar ya con la crítica Elio Castro que te para

Voz 1457 04:21 decidio este Yucatán pues

Voz 0544 04:24 la verdad es que no me ha convencido demasiado y siento decirlo porque Daniel Monzón es una persona entrañable me gusta mucho sus películas el ni hay Celda doscientos once no es su primera incursión en la comedia pero para mí la comedia tiene dos elementos que para que funcionen que son el ritmo oí eso que te haga gracia no entonces a mi me parece que está pasada de metraje sin mucho ritmo y luego pues que a mí personalmente eso sí no me ha hecho muchísima gracia entiendo el esfuerzo que ha hecho por tener varios tipos de comedia dentro de la primera película de la misma película pues la comer ya está de estafadores y una más desaforada más eh

Voz 0723 05:06 soy más más más

Voz 0544 05:08 soez un poquito más bajo no y luego pues también pesa un mensaje social lo moralina social que tiene la película la comedia musical con unos números que está muy bien rodados todo eso me me me gusta Luis Tosar Stephanie Cayo me parece un descubrimiento muy grande Rodrigo de la Serna que ya le hemos visto con Luis Tosar que funcionaba muy bien juntos en Cien años de perdón pero la película en sí me parece que adolece de estos dos defectos primero eso que es demasiado larga y que no tiene ritmo y segundo que a mí personalmente no me hace gracia pues si ese siento decirlo

Voz 0723 05:41 no no la verdad es que da la sensación no se halló la sensación que he tenido es que estaba muy por debajo

Voz 1457 05:46 de las posibilidades artísticas de de de Daniel Monzón da la sensación de que le han no sé no sé si es el factor éste Telecinco de que es una cuestión de hacer pasta sea como sea pero huele un poco a eso no esa es lo que sea sensación de de que no no era algo suyo o sea es como que que ya incluso Luis Tosar Rodrigo de la Serna a mí me ha parecido que estaban como desenfocado no se Pepa

Voz 1463 06:11 yo yo creo que que tiene una buenísima idea el crucero la del cine de estafadores la de poner a Luis Tosar a cantar que hay muchas cosas que que podían haber dado muchísimo juego hay muchísima reflexión y creo que toda esa metáfora toda la reflexión se queda esposa no está bien explicada micro que luego al final consigue llevárselo amor se saben parece que que se que es una buenísima idea y que no le acaba de salir del todo no sé si quizá la la mezcla de géneros será muy compleja no sé si el hecho del crucero no sé si no sé exactamente qué es pero hay algo que falla y que ha evita que ésta sea una gran película no una película con pues no sé quizá con una vocación más taquillera de lo más reflexiva también no

Voz 1457 07:02 bueno en lo que esta semana al principio de la Semana Pepa estado entrevistando al equipo muy pasa cuando a veces pasa que las películas no están muy bien pero luego la explicación es extraordinaria que no ha pasado en esta ocasión eso Pepa

Voz 1463 07:18 exactamente porque es verdad que pues los dos explican su película muy bien la la enseña digamos en una España que tiene mucho de lo que pasa en ese barco y aunque yo creo que que lo que falla es luego ponerlo o verlo sobre la pantalla la explicación es maravillosa o Daniel Monzón por ejemplo Nos explicaba que lo que le interesaba esta película del momento crucero pues era todas esas relaciones interacciones que se producían ahí de cómo esos extendía también a la picaresca española personajes casi berlanguiano es en muchos sentidos que luego hemos visto cómo ha ido derivando en la vida real en la corrupción

Voz 0461 07:54 a ver una una una película estafadores una comida estafadores eh a de lo que te permite a lo mejor hablar un poco es de de estos tiempos en los que parece que que lo más importante para muchos es la la búsqueda energumenica de de dinero no la cual sea la codicia yo creo que la la codicia es como una enfermedad común como como la gripe como como no sé cómo es el cáncer más bien no pero es una es una enfermedad humana o sea yo creo que te entra Si tú no lucha contra ella ahí no hay sí y lo estamos viendo todos los días no sentó todos los casos de corrupción tal cual toda esta crisis brutal que que que ha habido y Iquique parece que no aprendemos porque parece que puede ir que hay camino para darnos otro batacazo demás

Voz 1457 08:38 bueno pues es sí la verdad es que es magnífica esa descripción de la de de la avaricia como una enfermedad lo que pasa es que en este caso el enfermo duraba demasiado tiempo se hará una claro Medea falta Bay también tijera Luis Tosar que decía Pepa

Voz 1463 08:53 bueno pues la verdad es que para Tosar está un poco en la misma línea no de cómo el dinero rompía todos sobre todo en el caso de estos personajes ir además usaba la metáfora del mar para explicar pues y que en ese barco está la España actual las consecuencias de la crisis también la inmigración pero sobre todo el dinero

Voz 1358 09:12 bueno el dinero provoca cosas muy malas eso es cierto pero creo que eso no se puede negar Sardinero evidentemente es el invento de la humanidad para para poder hacer intercambios para que funcionen nuestro nuestro sistema social al menos nos hemos inventado en Occidente por decirlo de alguna manera porque en otros lugares por fortuna todavía tienen otra forma de funcionar lo que pasa es que ese dinero cuando crece desmesuradamente es cuando empieza a provocar cosas muy extrañas no y cuando llega por sorpresa produce cosas más extrañas todavía como por ejemplo las herencias no familias que son perfectamente avenidas así que bueno que viven más o menos en paz y concordia de repente aparece con la aparición de una herencia

Voz 9 09:55 empiezan a empiezan a

Voz 1358 09:58 a salir las las miserias y las las bajezas humanas de una manera atronadora no esto claramente el dinero la codicia creo que es uno de los grandes problemas de

Voz 1457 10:09 la verdad es que es muy interesante porque en los cruceros es una manera que tienen muchas familias de celebrar acontecimientos no ahí también a veces es son las cosas buenas que se celebran en un en un crucero y luego estaba que es está está bien ver que como las familias tan tienen por detrás sus y sus problemas pero pero pero bueno yo la verdad es que lamentó la

Voz 0723 10:29 esto mucho que todos estos cortes no se sea toda esta sensación estas

Voz 1457 10:32 ah y reflexiones no no no Lino de calar en la película Il que más bueno pues es que cómo estás y dólares

Voz 1463 10:40 emana de Si de se enterraban no desenterrar a Franco sobre los límites del humor pues claro llega una comedia que es verdad que es difícil no sé cómo no se ofendan pues los dueños de los cruceros

Voz 0723 10:52 esto es todo podría pasar no en el que

Voz 1463 10:55 de cualquier cosa que pasa en el cine en Twitter en la tele donde sea hay alguien que se ofende que se enfada entonces le preguntamos a Tosar un poco por por bueno que por un lado de España es un país donde funciona la comedia como Dios ir por otro donde todo el mundo se enfada antes decíamos bueno que podría quedar fuera de la comedia quizá el Valle de los Caídos un lugar

Voz 1358 11:16 sí hable de por sí

Voz 10 11:19 ya claro

Voz 1358 11:20 bueno son problemas que tenemos que solucionar ya así somos son en este país es un país de contrastes un país a veces medio idiota y a veces medio listos somos lo tenemos todo a la vez no somos

Voz 0457 11:34 la verdad es que es una definición que me ha dolido ya te estás de los ofendidos no

Voz 0723 11:40 mientras los ofendidos porque además otra parte con estas definiciones es que uno siempre piensa que está del lado de los buenos pero yo ya podemos estar en el lado de de los otros sociedad que más vale es humildad bueno pues si hay queda es nuestra opinión nuestra humilde opinión sobre otro tema

Voz 0544 11:58 a funcionar muy bien en taquilla del Yucatán

Voz 6 12:00 es que la gente tiene que ir a verla

Voz 0723 12:03 bueno contaros que el desaparecido ahora yo no iría a un crucero fíjate que sí que creo que los de los cruceros se pueden mosquea porque yo he salido súper mosqueada de la película no son muy más bonito porque vas con menos gente porque no no hay no hay no más con Edith sea no te sientan con nadie en la misa ni la gente sea no no y no es con la familia que me ha dado mucho o sea yo creo que se van a quejar los de los barcos pensando que van a hacer negocio mete pero luego creo que no sea que bueno le deseamos mejor porque además entren estas grandes peli

Voz 1457 12:35 las trabaja muchísima gente y nosotros pues somos de currante

Voz 1463 12:40 esperemos que aquí queremos que haya que haya

Voz 1457 12:43 a Curro bueno pues otra película que también llega al cine esta semana es Kings es un drama de la directora de Mustang Dennis GAM se es sobre una familia afroamericana en los años noventa que presencia una serie de disturbios después de que absorban a unos policías blancos precisamente de golpear a un joven negro Daniel Craig hija libérrimo son los protagonistas que es lo que ha dicho

Voz 11 13:07 yo soy de dictámenes absuelto a los cuatro podéis que perdieron a Rodney King de todos los cargos es imposible el está pasando en nada la policía está yendo para allá

Voz 0723 13:23 bueno pues es en efecto hablaba del caso de Romney

Voz 1457 13:26 sin que se ha sido uno de los casos

Voz 0723 13:29 de los muchos casos de violencia

Voz 1457 13:31 ya en en en EEUU de la policía blanca contra ciudadanos afroamericanos la visto a leer Laura qué te ha parecido

Voz 12 13:40 pues a mi me gusta bastante porque creo que bueno mucho si éstos dicen que una película es buena cuando consigue reflejar por lo menos

Voz 0723 13:46 un sentimiento no transmitirte lo bueno

Voz 12 13:49 contaba la directora lo que quería transmitirá la angustia porque a ver ella aunque no vivió los disturbios de Los Ángeles y que vivió los disturbios de Francia en dos mil cinco hice que bueno que la sensación de angustia como la misma no entonces eso fue lo que lo que el emotivo en todos yo creo que a mí al menos sí que sí que me transmitió esa sensación de angustia sobre todo por cómo cómo se mueve la cámara está como muy dentro no también un poquito recuerda al estilo de Mustang porque ya te digo la se se mete muy dentro con ellos cómo se mueve para te sientes como dentro de sientes la angustia por el ritmo por por por todo no se ha menos creo que no se porque me parece que me me ha sensación y no creo que

Voz 13 14:25 no sé no ha sido algo sino

Voz 12 14:28 ha cambiado la vida pero tenemos cuando no a ver quiero decir no no es lo típico dices lo he pasado mal lo sea así lo pasas mal pero que es interesante ver esa perspectiva no

Voz 1457 14:34 porque no nos lo vivido pues por lo menos que te lo muestra luego la verdad es que esta directora Mustang recordamos que es esa película de cinco adolescentes árabes encerradas por por su familia no para que no he un poco para preservar

Voz 0723 14:49 la pureza y dale que en una situación actual en la que decía la directora que Mustang esas cinco adolescentes con el pelo suelto corriendo por la finca era un poco como el caballo Mustang o sea que sí

Voz 0544 15:01 esa metáfora si es muy buena

Voz 0723 15:04 representando de esas sensaciones sí lo que pasa

Voz 0544 15:06 es que a mí me ha sorprendido a mí me gustó mucho Mustang y y me ha sorprendido que este era un proyecto anterior a quería rodarla en inglés si en Estados Unidos y que le aconsejaron oye mira no te vamos a dar la pasta para para ir de Estados Unidos de hacer la película pero hace antes una una película en Europa hablando de cosas más cercanas que tú conozcas bien que vamos a ver el resultado para que para que veamos qué tipo de directora es no y entonces ya en esta segunda película pues ha retomado esa idea

Voz 12 15:36 sí verdad además siguió porque sabe que hizo muchos viajes ahí Estados Unidos aumentó mucho ha utiliza imágenes reales de bueno de imágenes de aquella época desde helicópteros ganando los disturbios desde desde hace tan está dando el Cray pues yo le veo bastante bien además está como que es un poco distinto más allá decía que le gustaba cómo sacar cosas de los actores que no que no le habían sacado todavía que dice que ella es muy celosa con los actores eso me queda Dani creíble quiso sacar no sé un aspecto que Sevilla no no lo había visto explotado en otros en otras cintas en las que la vía principal

Voz 0544 16:08 sobre todo de James Bond claro básicamente

Voz 1457 16:11 básicamente bueno pues hablamos ahora

Voz 0723 16:13 de otra vez de una nueva adaptación cambiando totalmente de de género porque vamos a hablar de La Gaviota de Chéjov

Voz 1457 16:19 en el que se pues esta obra de teatro clásica

Voz 0723 16:25 ahora viene de la mano del director Michael Meyer

Voz 1457 16:28 está situada es una pues como siempre este mundo Txejo villano ambientado en lugar opresivo de familias y que no se llevan

Voz 0723 16:39 bien pero no tienen nada que están en un crucial no tienen nada con lo que distraerse además no ya es todo

Voz 1457 16:45 en la misma habitación pim pam pim pam mirándose con todas las todas las emociones a flor de piel o sic que estamos en Rusia a finales del siglo XIX y una veterana actriz está en su casa en la casa de veraneo de su hermano con su amante su hijo y una joven actriz los protagonistas las protagonistas son Annette Bening sois Ron

Voz 14 17:08 su inscritos debilita Saint decía mi padre Teodora está Fenosa está en contra de la obra porque ella no va a participar en Ignasi yo soy actriz mis facturas de vestuario podrían arruinar me

Voz 0723 17:25 Elio Castro tú crees que es un hombre Txejo había no es un hombre Txejo vía no que no eres capaz de Chéjov de todo eres capaz de todo

Voz 0544 17:37 expectativas tienes sobre mí no a mí me ha gustado mucho la película es que da gusto ver a un reparto de actores has mencionado tú has os Iron and per ir a Elisabeth Moss está también muy Annette Bening y Bryant si es decir que es que da gusto escucharles y luego pues la verdad es que no puede ser más actual el el texto no parece que que está ahí anclado a finales del siglo XIX pero es que es plenamente actual habla del triunfo habla de el paso del tiempo habla de las ambiciones de las pasiones humanas más simples que nos acompañan durante toda la vida no pues eso pues el amor el el intentaré encontrar nieva a ver si te enamoras de la persona correcta o no correcta de jóvenes que se sienten completamente abandonados por parte de su círculo más más cercano de sus padres no de que no les hacen caso en fin yo creo que que la verdad es que es una película que merece la pena verse ya te digo sobre todo sobre todo por el reparto es esplendido que tienen y además es que ese contrapunto que hacen eran Ronan irá Annette Bening me parece que que está muy bien no está joven actriz que parece que irrumpe con mucha fuerza que hemos visto en

Voz 0723 18:59 no este año un leer que además también quería ser actriz Brook limar fin es una actriz que lleva ya que para lo joven que lleva un montón de candidatura

Voz 0544 19:09 y Annette Bening que es la actriz consagrada que interpreta a una actriz en la película que parece que está por encima del del bien y del mal y que ya mantiene a todo el resto de la familia y luego ese hijo que desdeña un poco el teatro que hace su madre que quiere pues tener una voz propia en fin que a mí me parece una delicia de película quizás el puede poner el la pega de que es un poco acartonados pero a mí me quieres que te diga a mi me gusta

Voz 1463 19:34 claro yo es precisamente eso lo que yo es decir que que me encanta verlas a ellas es verdad que el texto

Voz 12 19:40 dos y tiene muchísima actualidad

Voz 1463 19:43 y quizá lo que me falta es una adaptación un poquito más moderna un poquito más y no sé qué que que aportar algo nuevo no estamos creo que es uno de los autores que más adaptaciones ha podido tener un gran pantalla o montajes teatrales y quizá lo que echo de menos en esta es que bueno que que vaya un pasito más allá o que proponga algo que que me pueda sorprender más pero es verdad que es maravilloso verá a las dos actrices interpretar estos personajes

Voz 1457 20:11 han clásicos yo cuando la vi me acordaba de la película inglesa de Lady Macbeth de inmensa no que estaba en una película que de un director de teatro que no tenía nada de dinero para la la producción y la hizo en una casona tan vacía que pero pero bueno que que resultó una maravilla ya a mi me parece que precisamente la haber querido reconstruir ese ambiente tan ruso pues lo que hace ese darle ese aire te teatral un poco de cartón de cartón piedra me gustan mucho las a las actrices la verdad es que Annette Bening

Voz 0723 20:41 yo la respeto muchísimo porque es que ella sí

Voz 1457 20:44 trabajando no les dan los papeles de de Meryl Streep no porque siempre le dan actrices mayores y patéticas e no

Voz 0723 20:54 pero ella hay sigue pico y pala

Voz 0544 20:56 idilio les robaron dos Oscar

Voz 0723 20:59 no pienso jamás más porque me estoy sintiendo prácticamente la gaviota no quiero no quiero Palmar como gaviota IBI pero bueno a mí me parece un poquito rápida para para ser Chéjov osea

Voz 1457 21:12 me parece un poco que hay movimientos de cámara que me sobran pero bueno es que yo estoy que me me marea ya todo todo me marea bueno vamos con otra película de cine español en las estrellas del director

Voz 0723 21:28 de Berria actúa que hace unos años

Voz 1457 21:30 sorprendió con los héroes del mal ir en esta película ha juntado al actor Luis Calleja ya Jorge Andrei son padre e hijo que tiene una relación especial a través de las historias fantásticas fantásticas que el padre

Voz 15 21:43 hasta el la luna nadie les molestaría estuvo escribiendo durante días semanas meses era un hombre inteligente sensible culto elegancia eran tipo atractivo de eso no es por ser petulante pero se parecía un poco a mí espero móvil

Voz 0723 22:12 bueno pues contando se nosotras no hemos podido ver esta película Elio cuéntanos también Laura como es esta película que así de solamente con lo que escucho me recuerda Big fish y son las películas de padre

Voz 17 22:24 es que tiene un poco de Tim Burton si tienen un días de Terry Gilliam tiene algo de Feliciano eh

Voz 0544 22:30 bueno pues es y además es un poco la historia de Zoé berrea a porque él no saca ha estado contando que es que su padre hacía películas imposibles que no las terminaba nunca hay que la acompañaba a su padre a decorados así a que estaban poco pues abandonados no de películas y hacían pues sus películas y siempre tenía un guión

Voz 17 22:50 que él siempre se quedó con la sensación de que su padre no había terminado nunca una película que refleja esa frustración arlequinado ahí de de no acabar las nunca entonces a mí la película me parece tiene logros que está

Voz 0544 22:59 muy bien no que son muy bien aprovechados con efectos y con bueno pues una forma de de de rodar las que te lleva a la a la fantasía más extrema no ha decorados imposibles y creo que eso es lo mejor para mí es un poco cura la película porque también tiene una trama de un este padre alcohólico y lo que es un desastre completamente y luego está como trasfondo la idea de que lo difícil que es compaginar el hacer cine con digamos una vida pues más o menos normal no sabemos lo que es una vida normal pero eso de tener más hombre más o menos

Voz 0723 23:38 desayunar en casa Clamente desayunar comer

Voz 0544 23:40 tenerla la comida pagar las facturas todo eso eso cogemos se compagina con hacer cine no

Voz 12 23:46 sí Laura tú que eres actriz que se corriendo

Voz 0723 23:49 la compañera Laura estábamos preocupadas por su futuro

Voz 12 23:51 yo he profesional y entonces ella tiene dos carreras espeta

Voz 1457 23:55 lista actriz simultáneamente

Voz 12 23:57 Zidane a ver a mí me gustaba mucho la parte de la fantasía porque como dice Elio hay contraste bastante marcada ante lo que es la realidad que es como la parte de la miseria y luego está pues la parte de la ensoñación de los cuentos que le cuenta todo entonces para mil aparte de la fantasía de del cuento y todo eso era como como pequeños oasis yo me quedaban bobada con esas partes y luego quizás la parte ya más de la realidad el choque con la realidad de quizá le falta un poquillo de ritmo pero sí que le daba cierta simpatía el hecho de que bueno berrea tú hablaba como de que era como La vida es bella pero al revés digamos que en La vida es bella el padre pues engaña el niño pero aquí no no consigue engañar a que el niño le pilla todo el rato y digamos que es un poco el niño y la gracia un poco también la verdad que pasa en la vida no que de tus padres te quieren dar una imagen ideal

Voz 0544 24:42 claro hay un momento en la vida que te descubres que tu padre no es lo maravilloso que es sino que es una persona normal y corriente con sus muchos defectos o grandes defectos todo eso que te habías imaginado tú que tú tenías ahí en la en la fantasía pues no no es real no está muy bien todos los actores Luis Callejo está muy bien

Voz 0723 25:01 es que Luis Callejo está últimamente va bueno que es una gran actor con una gran carrera

Voz 0544 25:07 hemos visto en el jefe Tarde para la ira por supuesto pero que está está muy bien y luego está Magüi Mira haciendo un pequeño papel está también Number Macarena Gómez que esto es como la mujer ausente no hace un pequeño papel pero está presente a lo largo de toda la película y el niño el niño que la verdad que está muy muy muy bien qué es un descubrimiento están la película verdad de Amenábar

Voz 12 25:29 si acaba de acaba de rodar una película Amenábar hace de nieto de Karra Elejalde en la sede de Miguel Unamuno

Voz 0723 25:36 bueno pues vamos por partes nos quedamos con las estrellas

Voz 1457 25:39 eh que pues por lo que decís ese es es muy interesante

Voz 0723 25:43 en el último estreno que recomendamos es la novia del desierto que es una película

Voz 1457 25:47 más de dos directoras argentinas Celia a tan solo Julia tan perdón Valeria Pilato y es la historia de una mujer de cincuenta y cuatro una empleada del hogar despedida de su antiguo trabajo ir se ponen rumbo bueno pues va desde Buenos Aires hasta una ciudad San Juan a mil kilómetros para trabajar en una nueva casa en la primera parada del autobús pierde el bolso con todas sus cosas y lo que parece ya el final de su vida pues se convierte en un nuevo principio la protagonista es atención esta maravillosa actriz chilena Paulina García la creímos en gloria y el argentino Claudio Risi

Voz 9 26:25 la chica IVE viví con mi tío que era camionero estás puerta adolece Chile Buenos Aires trabajo con una familia un conocido que necesitamos una persona de confianza de cuidar el éxito que se atajar tenía actores

Voz 18 26:58 no

Voz 0457 26:59 sí qué qué os ha parecido empezamos por ti Elio ha estado me ha gustado mucho

Voz 0544 27:05 es una película muy pequeñita que dura poco hay veinte minutos pero que cuenta eso una historia mínima como esas que a que hacía el cineasta Sorín si bien si impone no pues eso él es una mujer que descubre una nueva vida de cuando todo hacía pensar que que la iba a casi casi sí a perder no es una mirada que estas dos directoras pues tienen de eso de de de de cómo la vida no se acaba en un momento dado cuando pues a una cama cómo cómo es este personaje pues la despiden se tiene que ir pues a miles de kilómetros de donde ha vivido casi toda la vida no ir Paulina García la verdad es que es un gran pedazo de actriz además den gloria al acabamos de ver en la serie de televisión de Movi Star de matar al padre y bueno pues es una es una actriz que solamente con su presencia solamente con su mirada solamente con un pequeño una mueca de su de su boca es que te dice muchísimo y este papel lo borda se presentó el año pasado en San Sebastián esta película bueno afortunadamente aunque un año más tarde pues llega a las pantallas pues sí la verdad

Voz 1457 28:09 es que es muy recomendable Llor al principio me estaba impaciente porque aunque soy de ritmo Txejo villano no tanto no tanto no me estaba impaciente dando por lo pero empieza a crecer la película porque es una película que no te dan da muy pocas pistas te da pistas pero la cosa H va todo esa base de sensaciones es un guión lleno de sensaciones no es nada no te explican nada lo cual es sagrada y Ximo in me parece una parte que es que ya es una bestia es inmensa como actriz y el argentino Claudio Risi también

Voz 12 28:42 me dan ganas de irme a mil kilómetros de tipo es te queda unos cuantos días de aquí todavía es además de un espacio mínimo te te diré no además que veníamos comentando pues la película de Cuarón y es verdad que esta película tan

Voz 1463 28:55 en tiene ese ese homenaje o digamos ese foco en esas mujeres que nunca parecen salir en en película So Ho o en series y que cuando lo hacen siempre están siempre rodeadas de estereotipos no que las han ubicado no que son las pues las niñeras Las criadas las empleadas del hogar y que en realidad hagan una plusvalía emocional muy fuerte a aquellas familias no es sólo que que limpia no que ordene no que cuiden a un niño sino ese es como ocurre en este caso es casi dedicar una vida no

Voz 0723 29:25 en Navidad ya a esas familias que luego

Voz 1463 29:27 de repente desaparecen como es el caso que habla también de de reinventarse pero quitando este este lado horrible de de no es el reinventarte también como como hacia dónde ir como hacia donde un poco UVI cártel

Voz 0723 29:42 la verdad es que vendíamos también hoy comentando que el cine latinoamericano

Voz 1457 29:45 ese es de una imaginación de tremenda ahí además se incorporan a directoras no

Voz 0723 29:52 en estas dos argentinas también

Voz 1457 29:54 no había una película brasileña muy interesante la segunda madre que troppo tocaba el tema de de las empleadas de hogar y esa esa renuncia a la vida desde luego esta novia desierto ese muy muy recomendable en pues helio también tú has hablado con Paulina Gara

Voz 0544 30:12 he hablado con Paulino García de Sucedió una noche pues nos va a contar su vida y milagros no es su carrera como actriz y como comenzó no que comenzó pues casi en los tiempos de la dictadura de Pinochet haciendo teatro en un pequeño en un pequeño local ella estudiaba Bellas Artes Historia del Arte pero de repente se subió a un escenario con un grupo de amigos le diera un papel y a partir de ahí empezó

Voz 0457 30:39 pero todo empezó es que Castro no sé

Voz 0723 30:41 él tiene a mal aparte de estar en La Script está también en el programa con Antonio Martínez de cine clásico Sucedió una noche Hinault queremos e no que no vamos vamos a dejarlo aquí no es hablar de vamos vamos a hablar además de de exactamente de Trípoli amor porque sí pongo tejo viaja hoy al vodka Laura Martínez muchísimas gracias hasta luego Elio hasta luego adiós

Voz 0723 32:03 Vimos la sección de televisión Pepa que ya estaba mirando para otro lado porque Pepa no hacen allí que es es bueno es que que verano nacionales que te que verano Pepa todo el rato diciéndome que estaba viendo una serie yo preocupada por su Moreno bueno Pepa yo seguimos en Venecia Jen Madrid no podemos verlo queremos que te te tuitees ya o te Instagram mes ya queremos que verte lo Moreno que estás Dani Garrán que has vuelto de vacaciones

Voz 0457 32:35 poner además de con un fondo blanco blanquilla para resaltar más para que veáis lo Moreno que estoy pero tú te has ido fotos

Voz 0723 32:41 es de esos que te han echado no no no me iba a la playa yo me

Voz 0457 32:44 a la playa pero como siempre me he llevado ahí mi hay paz para verme todas las series porque es que vaya veranillo hemos tenido eh bueno Netflix ha sido un hombre Netflix este verano veintidós muy comisión el festival de Venecia fin como hizo hola aquí estamos sí sí bueno hombre voy a conseguir yo

Voz 0723 33:05 bueno parece contar una tarjeta raro

Voz 6 33:07 pues habla ahora es bueno pues cuéntanos por qué pues mira vamos

Voz 0457 33:13 con Luis Miguel porque ha sido una de mis obsesiones este verano y la de la de la de muchos es una de las series de la que vamos a hablar hoy porque hace unos años ya sabéis que julio y agosto para nosotros lo serio lo sería filos pues no servía para ponernos al día para ver esas series de sagradas que teníamos pendiente eso para volver a ver algunas temporadas pero desde hace un tiempo eso cambió empezaron a estrenar muy buenas series en el en el periodo estival todos nos acordaremos cómo no de Juego de Tronos del verano pasado viendo ahí la playa vamos que de vacaciones poco porque nos hemos pasado el verano viendo series y se dieciséis decías

Voz 0723 33:52 bueno siempre esta esta cosa ambivalente no que tenían los millennials que por un lado disfrutéis quejándose no es una cosa que que bueno vamos al grano

Voz 0457 34:02 viajamos por Guus no

Voz 0723 34:05 no deseo yo qué pasa es el verano en Somalia pero mejor dejaba a Netflix sabe de qué series de Netflix si eres

Voz 0457 34:12 pues mira vamos a saludar confesión sí sí

Voz 0723 34:14 a las diez con las que Netflix

Voz 0457 34:17 agosto y nunca mejor dicho pero antes déjame hacer un un apunte a hablar de otra un poco más oscura un poco más incómoda de ver que acaba de terminar de de emitirse en HBO está series heridas abiertas es la la miniserie con la que Amy Adams se ha dejado seducir por la televisión en la que la actriz interpreta a una periodista alcohólica hay autodestructiva que regresa a su pueblo para investigar unos crímenes

Voz 24 34:48 población lleva años sin subir de dos mil la única industria importante es la de los mataderos de ciertos así que hay gentes de dinero y escolia tú eres de la escoria con dinero

Voz 0723 35:00 Llanos habló en Lalla quedó poco parada eh

Voz 0457 35:04 esta bueno es que es para quedarse un poco tarado la verdad ya sabéis la tasa de una novela de Gillian Flynn la autora de perdida y la miniserie está dirigida por Jean Marc Barr le experto en crear entornos opresivo sin un poco tarados como dices tú que mezclan sueños y recuerdos en un ambiente que en verdad nos ha recordado más a true detective a Little lies no voy a decir nada el final vale porque supongo que no lo habéis visto todavía pero es redondo desde aquí pido por favor que no firmen una segunda temporada que no lo hagan que lo dejen donde están y cuando lo veáis pues si queréis volvemos a hablar de de ese final

Voz 0723 35:42 ya nos abrimos las venas todos todos juntos bueno apuntamos

Voz 1457 35:45 eh heridas abiertas es la cuota intensa de la semana quemas Dani

Voz 0457 35:51 pues mira ahora sí ahora vamos a hacer a eso que que nos gusta porque este verano es sin duda las series han tenido acento mexicano así que venga vamos a escuchar otra vez a Luis Miguel

Voz 5 36:14 hola

Voz 0457 36:14 las sería de Luismi láser es que ha sido una pasada Luis Miguel se estrenó Netflix en abril pero ese fue emitiendo capítulo por semana algo poco habitual en en la plataforma

Voz 6 36:25 ahora están volviendo a lo del pasado no sabe usarlas cosa cenar

Voz 0457 36:30 volviendo hasta mediados de julio que fue cuando acabó semana tras semana pues sorprendentemente para muchos para mí el primero pues no dejó de de ir ganando adeptos la series una coproducción de Netflix y Telemundo y es la primera autorizada por el propio cantante me contaba historias universales que verdaderamente pueden ser un poco la clave de su éxito burlado el camino al al éxito del del cantante y por otro una relación muy pero que muy tormentosa entre padre e hijo

Voz 0723 36:59 vamos que esto ya lo había dicho Chéjov en la gaviota eh que nosotros quiero decirte que indique salen Ryan

Voz 0457 37:05 no han inventado nada no hasta el punto que Luisito Rey que es el el padre de Luis Miguel se ha convertido en uno de los personajes más odiados de México

Voz 13 37:17 que pelea volver decidido voluntad atropellando autobús

Voz 1457 37:19 sólo eso ya

Voz 25 37:21 por Undiano hemos pasar nada tú quién era aquí ahora es la profesora de canto el niño

Voz 1463 37:29 qué coño vamos a saber educar norte estando mejor es un niño necesita descansar

Voz 25 37:35 o cuando volvamos de cuál haré ya está

Voz 0723 37:39 bueno es que es tremendo lo de Mozart Paco de Lucía es que extremas

Voz 0457 37:45 en total dicen algunos que con esta serie ha inventado una nueva forma de de de contar historias no para estas estrellas mediáticas porque en España nosotros aquí estamos un poco más acostumbrados al al formato Tibi movie No con aquellas de la Pantoja o incluso de la de la familia real pero ya está en marcha que los sepáis y hablaremos de ella una serie sobre la vida de julio

Voz 0723 38:08 bueno bueno bueno bueno espero que salga todo

Voz 6 38:10 el dinero que el Gobierno valenciano le pagó una buena nota no

Voz 0723 38:15 de los siete coge que de orientar dejar los iremos los herido hemos a Julio Iglesias pero seguimos en el culebrón que más pescado final me pegada al final el

Voz 0457 38:28 el más importante lo dejó para el final que no se alegra del verano a todos y es que si empieza la eras pues jazz sabeis cuáles no pues efectivamente el gran fenómeno del verano viene también de tierras mexicanas y se llama La Casa de las Flores es una la vuelta de tuerca a la telenovela de toda la vida creada por Manolo Caro y adaptada a estos tiempos con mucho mucho humor negro os a ponen en situación rápidamente vale

Voz 0723 39:09 bueno yo he visto un poco tonto tampoco Jaume la de en inédita pero hay que pensar que los oyentes estamos iniciando no spoiler

Voz 0457 39:18 no spoiler como ella canta spoiler

Voz 0723 39:21 todo lo que pasa es decir apacible turísticas claro

Voz 0457 39:24 para cantarle bueno la serie comienza con el suicidio de la amante de un cabeza de familia con la que es lo que todo el mundo se entera de que estaba manteniendo una relación ahí aparece Virginia que es la matriarca de esa familia que gestiona una floristería alrededor de la cual se mueven todos en todos sus hijos es una mujer burguesa que interpreta Verónica Castro que bueno que es todo un hito de la interpretación en México que no puede soportar el qué dirán lo que desgraciadamente ha confirmado ya que no va a continuar si las series renovada vamos a escucharla

Voz 26 40:00 si bien dicen que se quiere dejar a un hombre de investígalo sin no lo quieres dejar mejor porque la basa en comprar me encontré fue hallado siempre fui un buen padre sí claras dos horas Solà vieron colgada ahí que buena en lo que a la par muy iba saber que se iba a colgar el existe una loca como amante y ello aún pende como marido pues voy en tiempos de la casos y quién no te vas a ningún lado tres meses tenemos el aniversario de la librería La gente dice que somos la familia perfecta eso es lo que quieren ver y eso es lo que dan a verla no voy a perder a uno solo de mis clientes por culpa tuya pérdidas demasiada en mi vida

Voz 0723 40:40 no pues para hablar para debatir largo y tendido de esta serie que muchos

Voz 1457 40:46 es que les ha cambiado este verano hemos invitado

Voz 0723 40:48 a al periodista Juan José Soto Novo es periodista de La Sexta ir declarado fan total de la clase de la Casa de las Flores qué tal Jose

Voz 10 40:57 hola buenas tardes muchísimas quitarme hablar de esta serie estoy muy feliz

Voz 0723 41:02 me ha encantado que dijeras que no quede la recomendó tu madre

Voz 10 41:05 sí Salles esta serie que es una de las estrategias que suele seguir naces hay seres que las promocionan a bombo y platillo tras la sueltan hay un poquito de las dejan para que la gente las bailaba como Descubriendo se crea que las va descubriendo porque esto es el algoritmo que te la mete así tal y entonces por qué hay una cosa que disfrutamos mucho Yes recomendando cosas au creyendo los como muy listos no de huye descubierto una serie que traían cantar y entonces el boca oreja le ha funcionado muy bien con otras seis Icon estará funcionó de maravilla precisamente esto yo la vi porque mi madre me las recomendó insiste tanto que dejó pues habrá que verla John cuanto la empecé a ver yo llegué a la tele a la sexta sala recomendó a todo el mundo en todas las reuniones que tenemos de escaleta

Voz 6 41:46 en el caso de los flor que es malo y no lo he conseguido que todos ven a casa

Voz 10 41:53 error está de vacaciones no lo he visto en cuanto le vea hayas la recomendaré a él tanto le he visto pero al resto si todo el mundo están al final la tontería de Alfredo casarse nota cuando aunque me la Casa de las Flores que es como está cosa de hermandad así como de esta universidad americana porque es cuando empieza a hablar así otro que ha enganchado más

Voz 0723 42:14 bueno pues vamos a Britney seccionando la serie los mexicanos nos pueden insultar y no pueden criticar por nuestro acento mitad nuestra imitación horrorosa yo creo que que lo hacéis fatal la del fatal tenéis una zetas que que son tremendas bueno a ver si es de estamos hablando antes de que Dani unos empiece a contar estamos hablando un culebrón total a ver cómo cómo es esto es su

Voz 10 42:39 pero las ha quedado la vuelta saques que es la gracia que te en la casa las flores que ha acogido muchas cosas que funde la al no inventa nada a la Casa de las Flores lo que hace es pues es una especie de plato combinado muy majo dice Manolo Caro pues en la mejor los culebrones dado de toda la vida Verónica Castro de Los ricos también lloran un poquito de Mujeres desesperadas

Voz 0457 42:59 Almodóvar un poquito tal cosas

Voz 10 43:01 ya han funcionado antes las han mezclado en una cosa pues estupendo pero es un culebrón un culebrón a veces muy culebrón y otras veces muy parodia de culebrón que yo creo que eso es lo que lo que funciona a veces que crearán trata de ocultarlo carta oculta arraigada

Voz 0457 43:16 yo creo que lo que hace pues es eso dar la vuelta o incluso reírse no de de lo que son los culebrones de toda la vida la estructura como como te decimos es completamente de telenovela no trata de ocultarlo pero sin embargo fue uno de los elementos que que más la la hecho triunfar es que yo creo que están muy muy bien adaptada a nuestra tiempo no es el típico culebrón que llevamos viendo a años y años en ella por ejemplo se incluyen varias tramas LGTB ahí cuando hasta ahora la verdad es que el género había sido tremendamente heterosexual tía repleto de clientes que ya la Verdasco

Voz 6 43:52 te Gavilán de verdad

Voz 0457 43:55 eso hizo todo hemos en este

Voz 10 43:57 no sufren los personajes por ser el eje TBI no sufren que es lo que siempre saca de un personaje homosexual letales saldrá más al drama del personaje era que era gay Aquino bueno tiene otros problemas también le pasa es que aunque en los boxes el armario pero tiene otros propuesta

Voz 0457 44:11 está llena de clichés que siempre era el diseñador el peluquero no él él el que hacia las las gracias el mejor amigo de la protagonista guapa bueno pues en este caso una de los hijos de esta familia pues sale adelante Mario no más bisexual de sexual además digo yo queremos enseñarles que anunciarles que la eh

Voz 27 44:31 es una por una elecciones que es

Voz 0457 44:37 qué tal

Voz 28 44:39 bisexual transexual gay tras desquite donde han a todas esas pueden no no tienes que decir lo que decentes

Voz 6 44:47 mamá ya estoy harto de que tengo cinco en general con Diego cinco años cinco años no no no

Voz 0457 44:56 la camilla como veis surgen todos los problemas más que de la la familia se desespera sobre todo cuando se filtra un vídeo sexual en el que aparece este personaje Julián uno de los hijos con dos hombres en la cama y teme por su reputación también por la de su respetada familia

Voz 8 45:14 te parece que está siendo Tots a ir más co mucha sobre sexo no es como si alguien se olvida así

Voz 29 45:35 en el que soy gay no

Voz 8 45:38 Juliana

Voz 29 45:40 de lo que diga

Voz 8 45:44 no tenía razón

Voz 6 45:46 es maravilloso y es que la pija Paulina es la más abierta de dicho

Voz 0457 45:55 totalmente de hecho es que Paulina en en la SER y estuvo estuvo casada con con en un hombre que vuelve a años después ayudarla para para sacar a su padre de la cárcel ya estoy contando además me callo pero bueno es es el caso más claro no es ese personaje lo interpreta Paco León es una mujer transexual que antes era José María y ahora es María José

Voz 27 46:20 intentas decir plena Bruna veces más herida la fiesta de la fiesta absurdo importan no se suban

Voz 8 46:30 lo intentó Paulino allá ya intente vivir aquí cuando nos separamos y no fue fácil aquí es difícil encontrar tras

Voz 27 46:38 pues no no no estoy diciendo que intentes viven Messi te estoy diciendo que si lo intentamos una familia disfunción rara pero somos una familia

Voz 8 47:00 unos eh menos fueras lesbiana

Voz 0457 47:05 son buenísimas

Voz 0723 47:07 bueno en España el al la noticia es

Voz 1457 47:10 evidentemente que Paco León iba a interpretar a este personaje transexual ir no no sentó del todo bien tampoco Bono pasó lo mismo con Scarlett Johansson no entonces el actor pidió perdón dijo que que nunca volvería a aceptar este tipo de de papeles no sé cómo veis vosotros esta polémica

Voz 30 47:29 José pues es que es verdad que que

Voz 10 47:32 a ver qué decirte

Voz 0457 47:35 que por un lado entiendo perfectamente

Voz 30 47:37 que los actores transexuales

Voz 10 47:40 reclamen dicen palpó para los pocos papeles que hay de gente transexual si encima los hacen los actores de siempre los que ya tienen trabajo pueden optar a cualquier trabajo es que encima nosotros nos quedamos sin opciones pero lo haga por otro lado dices bueno el trabajo de un actor es interpretar cualquier papel entonces no sé ya te digo no no no sé en este momento el Milán que con lo de Scarlett Johansson con lo de Paco León intentado pensado mucho todavía no tengo claro sea entiendo que es verdad que a lo mejor lo que sí que tendrían que hacer los directores de Castilla uno los directores es dar más oportunidades a las personas trans para que hicieran estos papeles a optar primero por un actor heterosexual CIS género X

Voz 0723 48:21 pero quizá es importante que se escriban papeles gran imán claro no porque es un poco como lo de los los protagonistas hombres son los protagonistas

Voz 1457 48:29 eh afroamericanos no que o mujeres lo es decir que o mujeres mayores

Voz 0723 48:34 que si no se escribe papel sobre la mujer mayor

Voz 1457 48:37 pues no puede haber entonces no sé sea qué

Voz 0457 48:40 esta es que no sé que es escriban

Voz 1457 48:42 también esto es diversidad a mí me da la sensación de que se necesitan más en el papel sobre todo a mí claro

Voz 1463 48:50 con todo con todo este éxito no que no sólo digamos que es una Teleno vela en Netflix que acude a muchos públicos porque a mi madre la viste igual que la madre eh pero también la han visto muchos de mis amigos la he visto yo sea gente como muy diferente ha visto esta serie yo no sé si pensar es que estamos en un momento donde puede resurgir esta telenovela que ha cambiado las cosas a lo mejor más anquilosados del género

Voz 0457 49:15 bueno yo creo que sí y además yo creo que uno de los de los aciertos que ha tenido que sí que siempre tiene allá porque le nos conoce muy bien es que hace series para para para todos los públicos lo vimos ya hace unas temporadas con las chicas del cable que también iba enfocado pues al público quizá un poco más de señoras no esté también creo que es una telenovela que que que ya tocaba que que tenía que adaptarse pero que tampoco se vende como telenovela el uso sea yo recuerdo cuando era joven yo me enganché a Pasión de gavilanes lo reconozco no todas las tardes después de comer y creo que era otra forma de de de consumir y la la televisión entonces creo que sí que es una telenovela pero creo que Netflix la vendido de una forma camufló nada no de alguna manera como un tipo de series de comedia que que como dices puede consumir todo el mundo dándole una vuelta o quitándole ese ese etiqueta de telenovela que a veces pues podemos ver cómo de forma despectiva

Voz 0723 50:16 que la generation novela también va a unos roles o odiosos no entonces en esta telenovela

Voz 1457 50:25 es es tan disparatada que también resulta muy refrescante

Voz 0723 50:29 y que hablar de la gran Paulina de la Mora la hija mayor parte de la familia en la que estáis imitando continua made in

Voz 0457 50:37 lo que te quedes quieto y lo hemos amarilla todavía hay gente que no ha descubierto la serie

Voz 10 50:44 bueno pues te Avelino le han prohibido fuera de de la Serie A lo largo de Atlanta

Voz 0457 50:49 ahora bien para que no en el personaje porque es

Voz 10 50:52 puede ser fácilmente como una de las cláusulas

Voz 0457 50:55 pero además pues como que lo afirmado y ha dicho vale no está claro que no lo voy a hacer porque bueno es pues es como si Álvarez

Voz 0723 51:03 se celebre Ivy le prohíben ser Paquita Salas