Las ventajas de reformar tu vivienda

Voz 1690 00:00 bueno pues aquí seguimos por si a la vuelta del verano se están planteando la posibilidad de hacer alguna reforma en casa más pequeña más grande os queremos contar sus ventajas Si se pueden obtener más beneficios en una posible venta también Si hay ayudas o no por estas reformas

Voz 1 00:18 sí Janus tuvo en silla

Voz 0927 00:20 el Marazuela hola buenos días hola buenos días director de estudios de Andie Mac en la Asociación Nacional de Distribuidores de cerámica hay materiales de construcción explíquenos porque ustedes han dicho que en torno al cincuenta y cinco por ciento de las viviendas pueden beneficiarse de las ayudas del Plan Estatal yo creo que es algo bastante desconocido por la mayoría de los propietarios de viviendas cuéntenos qué es esto

Voz 0892 00:42 sí y lo que está a lo que va a permitir es que las viviendas puedan ser aprovecharse de ayudas a todas aquellas viviendas que necesiten un tipo de reforma tanto mejor más que hasta ahora solo mente estaba permitiendo la rehabilitación lo que es el exterior de la vivienda mientras que ahora ya va a dar ayudas a lo que es la reforma del interior de la vivienda viviendas con necesidad de reformas estiman que aproximada te puedo hacer esa esa es cinco coma cinco millones de viviendas las que podrían beneficiarse de ese tipo de críticas

Voz 0927 01:19 ya pero año Marazuela en las las reformas en la vivienda se refieren a temas de arreglar como otras veces que se ha hablado de ventanas de cosas que tengan que ver con el consumo energético todos o o Si yo arreglo la cocina o el baño también me van a subvencionar de alguna manera

Voz 0892 01:35 sí sí estamos hablando de reforma en sentido amplio estamos hablando de la cocina estamos hablando del año porque todo ese tipo de reformas tienen también uno una utilidad tanto en lo que es mejorar la vida para personas que necesitan facilidad de accesos que nosotros nuestra vida normal no

Voz 0927 01:55 bueno esto es un plan que que abarca desde este año dos mil dieciocho a dos mil veintiuno está osea que está plenamente vigente

Voz 0892 02:02 ajá así es

Voz 0927 02:05 hay que hacer un usuario que haya hecho una obra recientemente dos mil dieciocho o que esté pensando en hacerla ahora o próximamente para acogerse a estas ayudas

Voz 0892 02:13 pues lo que tiene que hacer es primero cumpliera cuáles son los requisitos que impone el plan básicamente el el haber demostrado que tiene que ha realizado alguna de esas obras de la forma y la motivación de las mismas en este caso cuál es la mejora conseguida con con la reforma is solicitarlo en en cualquiera de las de las administraciones que autonómicas que le correspondan

Voz 0927 02:43 autonómicas vale perfecto ustedes dicen que no que de estas ayudas que que no nos ha contado no no lo he cogido qué porcentajes de la obra o cómo cómo cómo se enmarca exactamente cuánto cuánto una cuanta ayuda pueden tener que es eso eso porcentaje de la obra o de qué

Voz 0892 03:01 es un porcentaje sí pero va a depender del tipo de obra en función de la mejora que se considere asociada a la obra

Voz 0927 03:10 ustedes hablan de que ese podrían aprovechar como del orden de casi catorce millones de viviendas de un parque de de veinticinco millones no porque el parque de viviendas en nuestra nuestro país ha quedado bastante envejecido no

Voz 0892 03:24 del nueve por ciento de las viviendas que superaban los dieciocho años de vida y que por lo tanto normalmente la época en la que afrontan una primera reforma a un ochenta y cuatro casi por ciento de de viviendas que que superan esa

Voz 0927 03:40 por qué porque hay muchas viviendas la mitad de los inmuebles nuestro país tienen más de cuarenta y cinco años

Voz 0892 03:45 pues sí efectivamente sí es tenemos un parque bastante envejecido y por lo tanto la reforma es una necesidad en en el mismo

Voz 0927 03:53 el arreglaron una vivienda que supone en beneficia parte de bienestar cuando tenemos un baño una cocina un suelo mejor evidentemente pues estamos estamos más cómodos incluso podemos ahorrar con otro tipo de de arreglos en en en las ventanas puertas todo eso pero pero además la hora por ejemplo de venderlo cuánto se pues revalorizar una vivienda pues eso es una buena pregunta

Voz 0892 04:15 calidad es que normalmente no tenemos en cuenta a la reforma como una inversión sino que la el concepto vamos como un gasto en realidad la reforma ir muchas de ellas están asociadas a la compra venta de vivienda ir y permite detener por término medio en lo que es la la venta de una vivienda una revalorización incluso hasta de un veinte por ciento del valor de la vivienda y en el caso de de un alquiler hasta el treinta por ciento

Voz 0927 04:45 ahora mismo se reforman cuanto cómo más de un millón de viviendas cada año

Voz 0892 04:50 sumada aproximadamente se reforman un millón y medio

Voz 0927 04:53 un millón y medio que es poco según ustedes con el parque la antigüedad del parque todo eso bueno ustedes qué van a decir porque en fin llegaba ustedes les va bien que que reformen mucho las casas bueno hombre

Voz 2 05:02 el motivo de la reforma obviamente que ese es un huy huy no es todos ganamos claro que nosotros intentamos dar por decirlo efectivamente el el

Voz 0892 05:17 digamos que el la necesidad de la de las reformas siempre era la comentamos un poco en comparación con lo que es el vehículo en el en el caso de los españoles y valoramos más suele dedicamos más dinero al vehículo que la vivienda es verdad

Voz 0927 05:33 que empiecen ustedes el cinco por ciento el vehículo y el uno coma cinco al al hogar no existió y sin embargo por mucho que le hagamos al vehículo todos los años va perdiendo muchísimo dinero todo lo contrario que ve a veces pasa con lo con las viviendas no

Voz 0892 05:48 efectivamente el vehículo por aunque lo mantengamos el vehículo sigue perdiendo dinero hiela a viviendas sin embargo como comentaba antes una vivienda se revaloriza así que se revaloriza por dos motivos uno la propia evolución del mercado que atiende a D en el momento pero tiene con el tiempo a a una revalorización al menos de la vivienda de acuerdo con lo que sería un IPC sin sin un periodo largo como mínimo pero es que además el el intervenir en una vivienda revaloriza per se como estaba antes término medio puede incluso a hablar de un veinte por ciento del valor de la vivienda

Voz 0927 06:25 españoles en general vamos reformando poco a poco no porque tampoco da la economía para decir me voy dos meses le doy una vuelta completa la casa no vamos poquito a poquito que sobretodo baños y cocinas no

Voz 0892 06:37 sí mira de cada cien viviendas que se reforman aproximadamente el cincuenta y seis por ciento tocan el baño el cincuenta y tres por ciento toca la cocina y luego a partir de ahí ya son porcentajes menores no los que los que se tocarían estamos hablando de él tocar al salón y comedor un veintiséis por ciento aproximadamente veintitrés de ahí hacia hacia abajo tarima suelos me están diciendo

Voz 0927 07:05 Mañero si también él solo suelen comer más sana como cómo están cambiando tanto con los suelos y eso cada día sacan cosas nuevas eh

Voz 0892 07:14 sí ahí bueno hay es que la reforma no solamente no solamente por por necesidad también hay una una parte de confort y una parte de de moda como como bien comenta el las cocinas cambian cambian la los nuevos formatos los nuevos materiales allí la cocina pero pasa lo mismo con los suelos no se pone de moda un suelo parece que en ese momento es el mejor que ponen tu casa tres años después cuatro años cinco empiezas a darte cuenta de que ese suelo empieza a no gustar que tanto

Voz 0927 07:51 claro es que ustedes además cambian no tanto como las chaquetas y los pantalones con los Sancho los largos y todo eso pero claro van cambiando también dice Juan que ha quedado quedaban lo sello antes pequeño ahora grandes lo que se llevaba grande ahora es pequeño y todo eso al final todos utiliza las mismas técnicas para que acabemos pero bueno está bien porque la la vida es ir cambiando de vez en cuando eh

Voz 0892 08:10 sí hombre además no no estamos hablando solamente de moda sentido estético y nosotros de que los materiales cada vez son más más ecológicos cada vez son materiales que que permiten un un confort sobre todo mayor en la en la vida en casa

Voz 0927 08:27 eso es bueno porque con estos datos el treinta por ciento de revalorización Si usted es capaz de darle una vuelta importante a su casa tenga en cuenta que las viviendas del boom inmobiliario pues ya se están quedando realmente viejas y una cosa para que reflexionemos le dedicamos el cinco por ciento de nuestro presupuesto familiar a arreglar los coches al cuidado y mantenimiento y sólo el uno coma cinco a la que seguro es la compra más importante de nuestra vida el uno coma cinco a nuestros ojos así que quizá para plantear no lo si es que no lo permite yo que esa es otra eh porque luego ya el bolsillo es el que al final el que el que manda Lorenzo Marazuela director de estudios de Andie Mac la Asociación Nacional de Distribuidores de cerámica en materias de construcción muchísimas gracias