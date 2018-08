La vuelta al cole de La Forte

Voz 1 00:00 y a partir de un hecho real yo creo tú crees que él crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crean

Voz 1826 00:42 las cinco y diez cuatro y diez en Canarias y hoy hemos convocado aquí al recreo a Héctor Llanos que estaba en la relación de Verne en el país

Voz 0931 00:50 el buenas tardes hola buenas tardes es el último recreo de Verne acaba el verano y acababa el recreo

Voz 5 00:55 si el último también de alma Andreu La Forte el último de Garitano que hasta el final el y de Lucía Taboada o una actúen en mañana y mostrarles estamos aquí partido compensados por cierto para el último desde Verne que no está preparado doctor

Voz 0931 01:16 pues vamos a contaros que fue el Teruel Existe del famoso Teruel Existe de ese eslogan que había una campaña detrás y vamos a actuar

Voz 1826 01:23 quizás los objetivos se han cumplido tendrías que haber dicho vamos a ver si Teruel Existe quiero decir si querías así marcar de un titular de aquellos que pudiera generar cierta cierto suspense garita tú

Voz 0509 01:38 de qué te estás importando pues me estoy informando sobre despedida de soltero pero lo qué pasará a continuación te sorprende crudo en manejar un poquito muy bien no

Voz 1826 01:48 vamos aprendiendo entonces sí sí sí sí Lucía Taboada desde la redada de poder

Voz 6 01:52 pues ahí nos vamos de concierto yo no en no más

Voz 5 01:56 vale está bien Alma Andreu no me cuentes nada de lo tuyo que enseguida vamos con tu con Miramax

Voz 1826 03:40 estamos ya prácticamente en el patio de vecinos

Voz 8 03:48 partido de vecinas con la Forte

Voz 1826 03:53 si es ese el tiempo para el ratito diario que pasamos aquí con la fuerte Alma Andreu nuestra periodista particular folclórica donde las haya última vez este verano que vamos a escuchar su saludo ese que no puede estar más chapado a la antigua dale dale

Voz 1934 04:09 pues sí pues vamos vamos puedes queda no se me dieron bien jamás he vamos a dialogamos buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle a Dios y a usted

Voz 1826 04:21 como muchos de ustedes ya sabrán la fuerte ha pasado el verano aquí en La Ventana abriendo la puerta a su corazón también a sus catastróficas desdichas a su patio de vecinas que ha sido leitmotiv de su sección sección que hoy toca a su fin

Voz 1934 04:36 hoy hay que me da hay que te fatal sitio hasta septiembre

Voz 5 04:40 pero aquí el teatrillo F sale llorar ya no

Voz 1934 04:43 hola adiós a lo que te digo yo ya lo sabes de lo que te digo Carey no quiero yo hoy te de enero te respeta y te voy a dar una sección súper tranquilita a modo de despedida te voy a aportar más joven sí sí sí sí sí sí sí que es que mira yo esto de superar el paso del tiempo cerrar etapas es que lo llevo fatal que lo dice mi psicóloga no me lo invento yo ella me dice Forte acepta y confía y tú que haces mucha guerra jefes hoy una Fun ver con mucho mundo interior y ese mundo pide salir ilesa

Voz 1826 05:13 sí sí sí que salga todo ese mundo interior cuéntanos de que no lo vas a hablar

Voz 1934 05:19 a ver pues hoy como no podía ser de otra manera vengo pues nostálgica

Voz 0509 05:23 podía ser nocivo

Voz 1934 05:26 en cambio esa coletilla en no podía ser otra manera en realidad así

Voz 5 05:28 sé que no te lo dice tu psicóloga no

Voz 1934 05:31 ah pobre de cualquier día también se deja la profesión el caso es que hoy los sensibles casi mejor que no me escuchan

Voz 9 05:36 por qué van a acabar dale que te pego al Prozac hoy vengo a hablar del otoño de la temida vuelta al

Voz 1826 05:42 no

Voz 10 05:44 ah

Voz 1826 06:05 seguramente muchos de nuestros oyentes son de esas personas que hacen balance del año justo cuando empieza el curso académico

Voz 5 06:10 el que también hacen esa puesta a punto de cuerpo y me dio sobretodo de cuerpo que

Voz 1934 06:18 las papitas y el tinto de verano han hecho huella en mi cuerpo serrano y no me refiero sólo a que llega septiembre y vamos todos así como alicaídos en fila india contarnos al gimnasio sino que parece que sigue empezando el cole para todos nosotros aunque tengamos por veintiocho

Voz 5 06:31 este año no Forte tú no tienes veintiocho no tiene alguno

Voz 1934 06:35 lo más algo pero yo me criado menos

Voz 5 06:38 tiene veintiocho masiva

Voz 1934 06:40 pero me conservo estupenda el caso es que haber eh estoy estupenda pero dietas gimnasios a parte septiembre sigue siendo el mes de la melancolía hitos sabes que yo mira es que me abandonó enseguida drama mientras veo que se hace de noche antes

Voz 5 06:53 lo que te decía que te te has hecho mayor sí bueno

Voz 1934 06:55 ya te digo mira de pequeña por estas fechas e mi madre tenía una lista pegada en la nevera con los ochocientos libros de texto que necesitaba para empezar el nuevo curso acuerdo que la pobre iba si como subrayando uno a uno a medida que los íbamos encontrando las librerías porque escúchame un follón siempre había alguno que se había agotado me llegaba a mediados de octubre

Voz 5 07:15 a mí también pero escucha esto era era

Voz 1934 07:17 en realidad estaba muy bien porque me servía de excusa para juntar mi pupitre con el del compañero de al lado crear un poquillo

Voz 5 07:25 claro tú tienes que ser maja como alumna que bueno bueno a ver un elemento tenías que se me voy a modo mucho

Voz 1934 07:31 atención me ponían en primera fila para que nadie las guerra o mira ya me dejan por imposible como tú me sentaban al lado de la Ventana

Voz 5 07:38 a mí me decían Rubén hasta que es no para dar yo me imagino

Voz 0509 07:44 la Forta diciendo profesora bueno profesora yo que está en Vic

Voz 1934 07:48 exacto pues algo parecido como la misma guerra que aquí así yo me postulaba siempre para delegada de curso curso y cursos

Voz 5 07:55 no yo eso no hay algo de lo tuyo ganaba ganadoras había proceso electoral ganamos las elecciones

Voz 1934 08:03 bueno un año size me pasó como Pedro Sánchez que que que te quería mucho

Voz 5 08:06 pero al final Reino hasta bueno justo eh no no

Voz 1934 08:08 me fui exactamente elegida mediante votos pero acabé haciéndome con el poder vale vale vale vale sí sí

Voz 5 08:14 los hiciéramos no

Voz 1934 08:17 a las me falta que te metas en política vamos es que escucha el final de agosto huele pues a mochila nueva calcetines de uniforme nuevos estuche nuevo que me acuerdo con Abel le puso Sde pobre una notita en la agenda de esta para pedirle que que dejara de llevaría al estuches delata que tenía varios pisos porque hacia un huevo de ruido en clase como Casino tengo manías que tengo unas poquitas llevaba cien volviera pues uno de cada color aquí al abrir el estuche pareció un médico antes de hacer una cirugía en vez de una redacción parecía que iba a operar a corazón abierto eh tardía te acuerdas ese boli ese boli blanco y azul que tenía cuatro colores el capuchino necesita me lo tenía

Voz 5 08:53 no te imaginas oye tufo racista los libros porque sé que ahora incluso hay un servicio las librerías donde la empresa te ofrece forrar ellos los libros los venden ya unos usted

Voz 1934 09:05 el he mía escucha esta sí

Voz 5 09:07 la una aplicación bajo realidad Ramis hombre me quedaba aire Kamal espolear las burbujas que así si si tengo el forro bien vino luego entre comillas va más que eran los que llevaban el forro ese como suelte a cero que era opaco una vez que nadie decía donde la personal mundo era es hombre pobre bueno un abrazo pero ahora ahí sí desde el cariño que tú lo sabías que había empresas que gira librerías que te forrados lo nota

Voz 1934 09:33 escuchamos habría ahorrado horas de trabajo porque es que tampoco van no entiendo muy bien esto de la manía de forrar los libros porque acaban hechos un desastre igual los padres pobres cabe sufrido muchos manía del colegio entre el arregla para recortar pues los cuadritos apretar para que no quedaran las burbujas éstas que decía Lucía las burbujas de aire la pegatina bajo el nombre El niño

Voz 5 09:52 no sí por no hablar de lo que pesaba la mochila cuando cargaba vamos todos los libros

Voz 1934 09:55 exacto exacto que al principio bueno no había mochilas de ruedas

Voz 5 10:00 no había no no no no había ruedas eso que no se había inventado la rueda

Voz 1934 10:04 poco tanto pero escucha yo recuerdo que los primeros que llevaban estas mochilas de ruedas

Voz 6 10:07 poco los pringados fuerte por favor no bueno no

Voz 1934 10:10 la primera fui yo casi casi no te preocupes si

Voz 5 10:13 entonces tienes que decir pringados como yo y nada vale

Voz 1934 10:16 pero es verdad hay que hay que ver lo que pesaban los libro en las carpetas que hay me gustaban esas carpetas reparadoras quiere ponías el nombre de la asignatura no pestañear sabes

Voz 1826 10:25 sí oye tú eras de las que llevaba juguete hitos alcohol en quién lo de menos

Voz 1934 10:29 alguno que otro me escondía los los un muñeco chiquititos me escondía en el bolsillo del babero

Voz 5 10:36 la bata de la Mata sí sí sí

Voz 1934 10:38 en sí sí babero vamos a ganar verdad es verdad ese que a me me me gustaba el el los lo juguete cuando más pequeñitos más me gustaban tipos que en el huevo Kinder había uno que parecía una armónica de plástico que hacía el ruidito del afilador o uno que parecía una rana que apretaba

Voz 1826 10:52 sí sí o la dentadura de Drácula o la carne de familias

Voz 1934 10:54 eso es eso de pues en el patio la verdad que no nos daban mucho tiempo porque entre que nos comíamos el bocata que íbamos a la fuente a beber que pagaría vamos un poco tampoco daba tiempo a mucho cuál era tu en marzo favorito jefe

Voz 11 11:06 en otra Tigre Ton

Voz 5 11:09 en cambio si la pantera rosa pero que eran mucho menos saludables de abortista aviones ahora claro claro claro por qué por qué te crees que tengo que ser deportista ahora para que esas de antes

Voz 0509 11:23 bueno yo era más de una pasta que no era tan mediática pero que se llamaba Conti que era más grande y estaba buena que la Pantera Rosa hay que todos los que esto sea así será buenísimo lo que pasa es que no era famosa Dunn se diera Faye Sima

Voz 1934 11:35 el miedo es mio era un pan de Evo repito pan de burrito que son pan así como con amiguetes que se hace en Valencia con pamplonés o paté JM me gustaba mucho así como todo muy light sabes

Voz 5 11:44 es chorizo chorizo pamplonés yo veía compañeras menos mal que vivido en Valencia de Tú sí que sigue lo del babero y estas cosas

Voz 1934 11:52 sí sí sí sí pues en eso yo respeto a todo el mundo porque yo es que soy muy de zampar ya había niñas que traían una mandarina yo las miradas y con cara de póquer no sé yo es que empezó a la dieta hay ayer fue la nutricionista estoy ha dicho

Voz 5 12:03 sí te ha dicho nutricionistas no te imaginas

Voz 1934 12:06 al inesperado que dice jugar bien pues que me deje los bollos Ken Báez

Voz 5 12:10 que se te digo que abandone quiere decir que lo esquelas abandone que cocine más Diego modelos déjamelo como yo

Voz 1934 12:17 que que cocine que no puede ser que todo lo que coma sean Gorri nada yo le he dicho mira Samuel Gorrín corrió nada no hay nada es lo que se hizo

Voz 5 12:25 mira a Samuel la mermelada al desayuno yo no me la voy

Voz 1934 12:27 la dejar por ahí sí que no voy a pasárselo deja que se va no

Voz 1826 12:30 está a todo eso que te ha dicho Samuel que a partir de ahora le vamos a llamar el Santo

Voz 1934 12:34 Samuel es el santo pobre hombre Samuel Sánchez Samuel Santo Mi nutricionista Un besito pues que como no le haga caso este septiembre tampoco adelgazó

Voz 13 12:42 qué

Voz 1826 12:45 eh vamos a ir acabando ya casi con el repaso melancólico que los está haciendo Alma Andreu arroba sobre la fuerte en redes sociales sobre la llegada de septiembre todavía no se ha puesto los de El final del verano la que ya vamos avanzando bueno sobre eso hoy sobre el comienzo del nuevo curso

Voz 1934 13:55 sí bueno mira Se Malbi dado hablar también del precio de las libretas un tema a resaltar no saben lo que vale ahora una libreta de esas de anillas cuadriculada tapa dura y con taladro así en el mar

Voz 1826 14:06 no sé a ver yo le he perdido la pista ya es hace cuatro años más siete euros

Voz 1934 14:11 pues sí exacto será madre mía más de sesenta y siete euros a unos mil y pico y pico mil tifosi si a mí me pedían una por cada asignatura sea una clavada y además que no cabía en la mochila porque otra cosa no pero yo llevaba en la mochila de todo desde un walkman con una cinta cambia grabado justo de la radio la radio Beloki después de que

Voz 5 14:30 para locutor uno

Voz 1934 14:33 lo lo es que todo lo sabíamos ya cuando callaba Lucky cuando decía lo nuevo de Michael que ahí yo le daba grabar también lleva a más vaselina para los labios así chicle desee que tenía liquidez para no

Voz 1826 14:49 tres yo los seis el mercado en su pues

Voz 1934 14:51 no no vaselina para los labios hable de ese con liquidez está bien te acuerdas

Voz 1826 14:56 claro claro que un acuerdo del del kilométrico

Voz 1934 14:59 el burel se que tenían montones vamos y sí si la dentadura de Drácula el pica-pica ese que venían Tarrida

Voz 5 15:04 de plástico si el el como el fresquito que el dedo en los polvos Towers dábamos bueno nosotros pues bueno sí sí bueno Aquellos maravillosos años

Voz 1934 15:29 bueno ya saben a quién ya casi me estoy despidiendo de este verano ustedes mis oyentes no lo saben pero el jefe Roberto Sánchez tiene una sorpresa porque hoy no hay test de la

Voz 5 15:38 por eso lo sabía sabía que no había nadie a ver que está preparándolo aprovechar este mi micrófono hubo algunas horas ya en esto ha dicho hoy no habrá antes de la fuerte además Valderrama no puede decir que hay puedo veré cómo se bueno después concretar exactamente pero hay algo en su rostro que se le nota bueno es que no hace falta que le pongo al la máquina de la verdad a algún día al de luz Valderrama sin máquina todo todo sale Kansas canta muchísimo pues sí pues no no hay tés porque bueno pues

Voz 1934 16:08 lo quería aprovechar que tengo a mi queridísimo público escuchando para darle las gracias a Roberto por su calidad humana por lo mucho que me ha cuidado como es lo mucho que me aprecie sigue sí sí si no porque yo no sé que en el fondo aunque les doy guerra me aprecia y estoy aprendiendo muchísimo con el ustedes al otro lado de la radio se dan cuenta de lo grande que es pues imagínense tenerles ironías no bueno a ver gente puedo decir una cosa

Voz 5 16:32 pero es que quieras aunque este sea mi programa

Voz 1934 16:35 cuando tú siempre serás el jefe no sobre eso

Voz 4 16:49 para terminar

Voz 6 17:14 es la Andreo y Estopa Alba

Voz 5 17:17 hacemos muchas gracias gracias a eso no te vayas porque tenemos más cosas mira por ejemplo

Voz 1826 17:26 que hoy se conmemora hoy se celebra el nacimiento de la creadora de Frankenstein de Mary Shelley y el equipo de producción Edgar Hita ha ido al más allá y ya tenemos con nosotros a Mary Shelley eso era fácil tenemos a Frankenstein

Voz 0509 17:41 Frankie qué tal buenas tardes arroba Frankl pasa como está muy bien hombre no llevaba me emocionado ahora con la ola aporte que cosa Ma ma buena bueno he nada que tengo emociones aunque sea un bicho raro pero bueno que le he dicho a la chica quema cogió el teléfono que accedía a hablar con vosotros pero si no me hace la broma eso de te falta un tornillo ya estaría ya está bien Robert que como cómo deben grandón así con buen corazón siempre la misma broma siempre hay Macaulay que te falta un tornillo pero bueno es que también te digo una cosa es coge el memo el que me hizo a mí sabes que me hizo casi perfecto y me deja dos tornillos en el cuello

Voz 5 18:21 que también bueno pero no hablamos

Voz 0509 18:24 de tornillos normal de métrico dieciocho Ross osea unos tornillos grande en la cara no importa porque mola bastante de eso aditivos soy la más cara que la gimnasio ya está o lo que sea el caso es que soy un tío que está hecho sabes como en Vitoria hago que estoy hecho a base de cadáveres

Voz 5 18:41 se podían haber dicho de una manera más fina pero sí sí

Voz 0509 18:44 a que ya como como carta de presentación del Tinder fatal no lo no lo estoy y además

Voz 5 18:51 no te entra nadie no me comentó Robert I

Voz 0509 18:53 pero bueno además no sólo la movida de los tornillos en el cuello resulta que te pones a crean alguien nuevo ir perdona héroe pero es que me vengo abajo porque porque Nova no va el tío y me ponen pista chico las partes nobles y lenguaje oiga qué te pones como un bolardo tío ser déjeme de soy así en grande Yago hijo soy grandón con un bolardo Albo el resto bien bien torneo grande arriba pero no los tornillos arriba ante me sea hombre y a jovencito Frankenstein dice ya jovencito tiene poco yo aguanto no pasa nada no pasa nada pero ponme un Tron charla ahí come algo que luego todo también mejor que mi creador me hizo co pues con pantalones de pana hecha que está vieja marrón con la de Colera sabes la de la de cargo intermedio

Voz 5 19:39 sí porque no estaba claro uno no había haría Instagram

Voz 0509 19:45 claro unas bermudas lo hago pero bueno que parezco un comercial antigua inmobiliaria sabes pero bueno oye cuídense mucho Pino yo de la Forte no llores mucho gracia en Francia y uno va a Frankie adiós

Voz 5 23:48 Íñigo Sastre

Voz 1826 23:49 tal buenas tardes buenas tardes Roberto Sánchez y el resto del recreo me he dado cuenta

Voz 0509 23:54 ahora tímida que me he dado cuenta ahora a la montaña a la montaña o la playa

Voz 0032 23:59 bueno sea donde sea a ver país de donde vais estas vacaciones que sepáis que Repsol sortea carburante gratis pasa tras repostar por las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque RAF Repsol sortea mil premios al día en carburante mira en tu ticket de compra y comprueba si has ganado mira qué alegría Se volvemos de vacaciones en el carburante además y longevas a través de Wyler de la aplicación de pago de Repsol el premio se duplica si quieres saber más información Repsol punto es que tengáis un buen viaje pospuesto

Voz 5 24:28 la gracias Iñigo hasta luego

Voz 0032 24:31 bien

Voz 7 24:57 sí sí

Voz 1826 25:08 aquí en el recreo también vamos de punto a punto de las antípodas y quiero decir de no trasnochada pero un poco anclada en el pasado del arroba soy la Forte para servirle ayudados etcétera y esas cosas que tiene esta folclórica de rancio abolengo vamos de ahí a la modernidad de la redada de pasando por Edgar Ramírez esta es la propuesta que hace el Lucía Taboada no Limia también

Voz 1322 25:36 n al Roberto te parece impensable por ejemplo consta con artista indie islandés toque en Las Pedroñeras

Voz 0509 25:42 hombre me parece imposible conocer aún

Voz 5 25:44 la indie islandés pero las Pedro ahí lo más no lo imposible

Voz 1322 25:49 no lo es no lo es en gran parte es gracias a una plataforma de la que hoy quiero hablaros nació en el año dos mil trece Se llama Concert y su objetivo es poner en contacto a fans de grupos con esos grupos a través de peticiones que hacen los fans para que toquen en sus ciudades

Voz 1826 26:03 vale pues vamos a consultar algún extremo de cómo funciona exactamente eso que nos escucha Joan Francesc Vañó que es CEO de Concert

Voz 6 26:11 Yuan buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal

Voz 1322 26:15 hola John a ver por ejemplo a mí me encanta de National que están sonando y quiero que toque en Vigo que es lo que tengo que hacer a través de la plataforma

Voz 26 26:22 pues mira eso no es fácil lo que tienes que entrar en la página web Gemma es contra el punto com aquí nada más entrar en la en la verdad es que te dice que artista quieres publicó aquí pondrías de nacional que le interés tú decides seguir te sale el seguramente es ficha abiertamente en este caso Fabio pero si no estuviera abierta pues sería la primera persona que propone por lo tanto tendrías días una serie de beneficios en el caso de que la consiguiéramos sino pues botas que ciudad que es que venga así es en Madrid por ejemplo pues sin ya esta propuesta el blasón voto nuestra propuesta pues eso ya quiero que vengan a Madrid

Voz 5 27:03 son muy sencilla bien

Voz 1826 27:05 sí es sencillo yo tengo un par de preguntas la primera

Voz 5 27:07 la va directamente a Lucía que nos acaba de decir iban France es que esa ficha de Nacional en Vigo ya estaba abierta es decir ya había pasado por la web no lucía en Vigo Domecq

Voz 1934 27:16 España ha dicho que ya está abierto

Voz 5 27:18 a la ficha National conmigo no lo he visto con está abierta que lo vi que lo veía esta mañana si está en Vigo entonces confirmamos que es que ya es salada

Voz 1826 27:31 ahí la segunda cuánta gente después tiene que tiene que apoyar tu iniciativa para que empiece

Voz 26 27:38 moverse en las cosas se depende del concierto claro es decir si tú me lo pide Lucía de National pues seguramente necesitaré una masa crítica realmente importante para poder extraer de National pero sigue igual me tires estuvo Larsen por ejemplo que lo traeremos que esas todavía no pues igual menos gente porque en base también a los votos pues pues el CIBIR que People es sana cuál es una movilización que tiene este grupo real

Voz 5 28:07 no lo esperaba la última palabra siempre depende del gol

Voz 1322 28:09 en todo caso aunque se consiga esa movilización no

Voz 26 28:12 sí que nosotros intentamos unas les tenemos vemos los votos que que que ahí al grupo pues luego entonces contactamos con el artista y cual damos fechas de Milán saber de que los artistas también agradecen evidentemente que sea el propio público que lo haya pedido se aseguran para venir a una algún sitio donde igual no han tocado nunca muy claro ha sido forma parte con la gente del Concierto en la menor

Voz 1322 28:42 por ejemplo ahora mismo sin dramas en Concert lemas que gracias a las peticiones el americano David Ramírez a actuar por primera vez en Barcelona en septiembre que que son así

Voz 26 28:53 a mí no

Voz 1826 28:59 no son Lichis David Durán mira esto

Voz 1322 29:04 en vuelo David Rami que por ejemplo no es una obligada esta artista lo conocí a través de esta página cuántos artistas habéis descubierto durante este este tiempo gracias a las peticiones que hacen los fangos

Voz 26 29:17 a nivel de números sería imposible casi siempre es imposible calcularlo porque piensa que tenemos miles de usuarios dedicados Flavio puede entrar propone lo que pasa es que sí que descubres y te sorprende es no muchas veces de grupos que igual entonces en el radar no podía decir Hinault no pensabas que igual pues ponerlo señor Ramires pudiera llegar a reñir a venir aquí a una media España y entonces es el cómo te sirve como también para descubridor Jose son descubres grupos pero no te puedo decir cuántos exactamente porque es que eso

Voz 1826 30:01 a mí me gusta mucho la verdad que me estaba comentando antes lucía antes de entrar dice yo creo que esto debe servir para que gente se venga arriba digan pues por ejemplo Rolling Stones en Antequera hay alguna cosa así

Voz 26 30:14 hay luego una cosa así pues la verdad es que no hemos conseguido por ejemplo

Voz 28 30:18 no ha sido el roben Sons pero este año trajimos no no digo eso lo ya conseguido digo que crecieron extravagante si hay peticiones si ahora mismo la sabría decirte alguna sí sí pero pero sí que hay claro ahí la gente puede fríos

Voz 26 30:35 lo ha hecho el grupo que que quiera que este nativo y ha la ciudad que quiera lo que pasa es que sí que puede sí que tiene que ser una provincia de Florencia vale

Voz 5 30:48 eso sí por tanto la hacemos ahora mismo ellos hemos pegado a mover mover hilos

Voz 1322 30:57 llevamos otros en en cualquier caso no pretende sustituir la labor de las de las de los sellos discográficos y de las promotoras verdad

Voz 5 31:04 es la parte de apoyo buen nosotros somos promotora directamente a nosotros somos

Voz 26 31:09 promotora también de conciertos lo que somos la primera promotora que nació bajo demanda es decir que en el un promotor no va a un poco a ciegas va según lo que su olfato sino que promovemos en base a lo que realmente el público quiera pida

Voz 5 31:26 ya estáis abiertos a cualquier tipo de música me está preguntando por aquí la lo contó a la Pantoja sí sí eh bueno voy a la Pantoja Valencià muy bien lo tendremos en cuenta entonces para pedir nuestra próxima carta a los Reyes Magos para que a través de conocer lleven a la Pantoja Valencia Esteban porque lo de los Rolling Stones parece que en Antequera primero tendríamos que empezar por jubilarse

Voz 1934 31:53 no podemos hacer que tocan juntos los Rolling Stones con la Pantoja

Voz 5 31:57 no no le hagas caso baño muchísimas muchísimas gracias muchas gracias y conceder un abrazo

Voz 10 32:07 hasta luego

Voz 7 32:11 bueno

Voz 1826 32:18 a ganar en Internet de informarnos con los mejores consejos

Voz 0509 32:24 ha llegado un bonito momento llegas de vacaciones todo vuelve a la normalidad y de repente un amigo te dice que tenéis que veros que tiene quedarte una cosa

Voz 1826 32:32 acuerdo que te he traído un souvenir una una camiseta Jara

Voz 0509 32:35 mucha jeta no ojalá fuera una camiseta de mensaje ETA o un imán de la nevera de Salobreña cualquier cosa si eso pero ojalá ojalá pero no es una invitación a su boda ir a esa vena Casamayor esta vez de verdad aquí es una buena hermano piloto máis así en mayo del año que hemos avisado Side agrio escribe además además queda suave te da suave en mayo del año que viene venga toma ahí tienes así que te toca ahorrar y a lo mejor algo bueno que es la despedida de soltero soltera por eso para los que os toca organizar la he buscado en Internet consejos para organizar una despedida

Voz 22 33:07 tú tienes la fuerza que yo necesito

Voz 4 33:25 tiro que urge prendiendo y un trece en la cama en sentido algo tan grande

Voz 5 33:31 primero que nos aconsejando a ver pues dice

Voz 0509 33:33 que conoce los gustos de la persona que se casa a lo mejor al novio no le gustan las strippers o los Boys a la chica Facua dice aunque te gusta di es un error que algo el primer empiezo porque los despedida no son para la novia o el novio son para la persona que la organización está amigo Si ya está no perder inconcreto para uno que le gusta todo lo que hay en la despedida que vez que el que secas hasta ahí pasando un mal rato y otro vamos que no decaiga el tío como gozando mucho el tipo y organizar este tipo de eventos aunque sea una fiesta también tiene su responsabilidad a parte de los sí sí yo por ahí va la segunda recomendación dice las despedidas de soltero se planifican con tiempo no vale eso de dejarlo para última hora a veces pasa pasa que el encomiendas tu despedida al más pasota de todos y un día antes te dice vamos a hacer una despedida diferente vamos a ir a los mismos bares que cada sábado y luego a cenar al mismo sitio para no ser como todo el mundo que Adif no ha preparado nada no pues no no preparado nada que se ve todo mal hecho comprar unos silbatos el mismo día en el bazar chino cojo el disfraz de ninja suyo de cuando era pequeño ese lo quiere poner al novio un desastre

Voz 1826 34:39 hola

Voz 29 34:40 el vehículo se entere debes

Voz 1826 34:51 después estamos no se la otra parte lo contrario despedidas temáticas que suelen estar muy organizó si es Steely metro

Voz 0509 35:00 tras están Currás de verdad esto es lo contrario anterior sí dice Si por ejemplo vais a un restaurante de terror día divertido ir todos disfrazados de fantasmas y además poner a su nombre de guerra sólo para esa noche ni tanto ni tampoco José Daniel pasota que dice vamos a salvar de siempre ni esto que expedida no me pongas muchas obligaciones ahora todos nos cambiamos de disfraz llevábamos al novio hasta no sede de No te quedes y osea yo estoy despedida yo quiero no te flipper

Voz 1826 35:26 poco después lo importante también es la discreción a durante la reparación que no que no se filtre nada caro no

Voz 0509 35:32 no dejes que nadie le desvele a los novios lo que va a pasar aunque algo sepan dejaría de tener gracia pues no me lo cuentes a Nair me lo cuente porque yo no puede ahí me dices que hay que guardar un secreto escucho cogen megáfono Gozalo dice la todo el mundo por una pancarta en la calle mayor a mí no me lo digas y ya está

Voz 5 35:49 sí

Voz 4 35:50 Mingote Love love nada en Bilbao en ganó siete vuelos diga que se acerca el gran momento que me Ibi enviará miramos a muy sensibilizada día a día quememos las

Voz 30 36:07 yo tengo el protocolo Edgar Hita

Voz 5 36:09 a ver

Voz 1826 36:10 a la despedida van sólo aquellos que están invitados a la boda sí o no a veces que dice

Voz 0509 36:15 el aire aquí son bastante claros dice a la despedida de venir solo invitados a la boda queda muy fue invitar a alguien a una despedida de soltero y luego dejarle con las ganas de asistir a la boda no sé quién ha escrito esto pero da por hecho que la gente se queda con la cara

Voz 5 36:29 qué no prefieren la despedida que tiene la espinita

Voz 0509 36:32 soltar doscientos euros por comer dátiles con con pues no lo veo por mi yo por mí por mi no lo hagáis amigo todo el mundo que me estáis escuchando yo con la despedida tengo suficiente luego de verdad ello cero rencor

Voz 1322 36:44 muy duras también es bueno claro éste

Voz 0509 36:46 te te vino ya estaba aclarado otro de protocolo atuendo se hacían apuestas en Internet como hay que ir vestido deja claro al grupo si tiene que ir de sport o elegante para ir a la discoteca o hacer actividades claro que me gusta

Voz 5 37:00 código de vestimenta será diferente antes

Voz 0509 37:02 diferente porque estaba más claro sólo había un tipo de despedida pero ahora como igual te vas de fiesta que te llevan un pin ball de esos de de hacer la guerra con pistolas de pintura pues no sabes cómo ir yo por si acaso cuando me dicen que voy a despedida de cintura para arriba llevo traje y corbata sin trabajo me pongo el traje de la mili con íbamos al pedir iguales de dile de tu nombre viene a decir que bien qué puedo hacer pues mira Pepa con una riñonera claro que eso pegar

Voz 4 37:40 a medida que queda compensada se lo creía las despedidas el asiento audiencia buenos y ya ha arrancado el plan Radio Móstoles pero bueno esto es otra cosa oye cada vez que está más de moda lo voy a hacer la fiesta conjunta

Voz 0509 37:57 aquí no aquí no se ponen de acuerdo en un bloc te dicen hacer una despedida conjunta es una buena forma de ahorrarse malos rollos y en otra no tratar de todos nos diario no hagas una fiesta conjunta Lasa migas de la novia del novio no tienen por qué llevarse bien además te da mucha más libertad estará escrito mi amigo Whoopi Agroseguro él les ampara expedidas conjuntas le puedes quitar el pan le puede dar con una bajada veían a la espalda si quieres pero no hagas una estrella conjunta que les fastidian la vida

Voz 1826 38:28 y para terminar cerrando has encontrado el blog más negativo de chicos

Voz 4 38:31 sí una bien no ven ni una de además dice el los no

Voz 0509 38:35 de la despedida de soltero no a las frases que avergüenzan a la novia no a las bandas modo mis no a llevar una diadema con un pene gigante en la cabeza

Voz 12 38:44 no no a repartir

Voz 0509 38:47 pequeños penes entre las invitadas ya sabemos que hay una gran variedad pero no es necesario pequeños no tienen que ganar tienen que ser muy grandes no a los disfraces ridículos no hay que hacer pasar un mal rato al novio no a los Se busca con la foto de la novia repartidos por la zona dice es una moda pasa no tenía muchas ganas de organizar digo a todos que que no muerde soltar el mental las amigas y demás familiares pueden ir disfrazadas pero no llamar más la atención que la propia no se ha dicho que no podíamos disfrazada novia contradicciones contra por si acaso

Voz 5 39:20 por si eso altas largo tiempo lamenta no sé si va bien bien disfrazada si encontramos vacunados

Voz 0509 39:26 vale que se hagan camisetas pero no de las Q3 esas en las que aparece una foto con la novia con la cara Pixel y no a los broches con plumas su elementos que llaman demasiado la atención no a los elementos luminosos en el cabello no hace falta llevar un cartel para saber qué estáis de despedida de soltera aquí para acabar no a los comas etílicos una despedida para disfrutarla entre todas como si estuviera buscado puesto

Voz 5 39:50 sí vale Clemente diecisiete cubatas

Voz 0509 39:53 el dieciocho no que eso está buscado sea el Comet aquí no venía a coger un coma etílico hemos venida a disfrutar porque nos casamos himno más uno más vamos a Manel no si ya te has casado no pretenda es que estos momentos sean igual que los de tu despedida pues nada ya está que los que tengáis que alcanzaron a organizar una despedida pues que tenga hay muchas

Voz 1826 40:10 pues sí

Voz 7 40:11 con dos niños no tuve que pensarlo tu vida algo que buscar con tu de mi bailando vi llegar vulgar

Voz 32 40:58 esta

Voz 7 41:01 algo más

Voz 32 41:05 pasado tiro él sobre mí

Voz 7 41:08 mi vida

Voz 1826 41:35 bueno recuerdan la campaña Salvemos Teruel que luchaba contra el abandono social y económico de la zona y que funcionó bueno la localidad de Miravet de la sierra acogió una concentración popular a la que acudieron en torno a dos mil quinientas perdón bueno pues Ikea la ha rescatado y eso es lo que nos cuentan desde hoy rescatan desde Verne Héctor Llanos pues sí porque Ikea ha lanzado una campaña publicitaria con este

Voz 0931 41:58 lema para mostrar su nuevo catálogo en el famoso eslogan con el que juega la empresa sueca surgió hace casi unas dos décadas como protesta por la escasa atención que las autoridades españolas dedicaban a a la provincia aragonesa porque cuando nació este movimiento social atención Teruel era la única provincia en toda España que no contaba con un solo kilómetro de autovía su única línea de ferrocarril se encontraban pésimas condiciones sin ni siquiera pasaba por Madrid muchos objetivos que tenían entonces aún siguen sin haberse cumplido

Voz 5 42:32 bueno pues vamos a ver si si existe o en qué medida existe ahora Teruel Paco Juárez es uno de los portavoces de la plataforma Paco Juárez qué tal buenas tardes hola buenas a ver que que hemos conseguido que cuentas tenemos pendientes todavía

Voz 33 42:48 que seguir sí que conseguimos logros que cuenta que llevamos veinte años luchando por las mejoras en infraestructuras y servicios de la provincia Hay frenar esa despoblación galopante que que seguimos sufriendo como ejemplo desde un principio la plataforma Teruel Existe en ácido de suma de varias plataformas

Voz 26 43:13 además luchando Solvay decidieron unirse

Voz 33 43:16 que en entre ellas estaba la de transportes sanitarios de urgencia y emergencia en mil novecientos noventa y nueve solamente había una un móvil en la capital de Teruel y el resto de la provincia no había ni una UVI móvil estamos hablando de la provincia en IMS en extensión que bueno pues a raíz de las movilizaciones Pons conseguimos por lo menos mapa sanitario que más o menos cubra toda la provincia tanto con UVI móviles como con unidades de soporte básico que son algo muy móvil por en cuanto a dotación pero bueno por lo menos intentar llegar a todos los puntos de la provincia en media hora qué es lo que marca la normativa que un helicóptero también medicalizado para asistir a aquellas poblaciones que ni siquiera se media hora

Voz 5 44:10 es decir que que se consiguieron cosas yo le preguntaba por él

Voz 1826 44:12 por lo que podría ser el el inventario de lo que materialmente pues en infraestructuras en esos términos en los que me estaba hablando después desde luego consiguieron otra cosa que no sé si es igual lo más importante es que ahora como mínimo cuando alguien dice Teruel como casi como apellido también te sale también existe y todos tenemos un poquito más presente a Teruel y eso también debe servir al menos no sé si en lo inmediato pero al medio o largo plazo también será

Voz 5 44:40 será provechoso no

Voz 33 44:42 vivamente así es de hecho la campaña de Ikea precisamente ese fijó ileso

Voz 5 44:47 claro que cuando nombras a Teruel inmediata

Voz 33 44:50 interviene el existe detrás que hemos sido el el fuego la llama que que está extendiendo a la España despoblada que que lamentablemente todo eso seguimos luchando por que haya una mejor vertebración del territorio y que los servicios esenciales lleguen a todos los municipios ahora el mismo estamos ante a las nuevas vías de comunicación que va a ser Internet Iker siguen sin llegar a las zonas rurales a las zonas más despobladas y que por tanto es una lucha importante de futuro y aquí seguimos luchando por autovías por ferrocarril por por que no haya un Terry

Voz 26 45:30 Torío tan extenso sin

Voz 33 45:33 más de comunicación que lo dejen aislado como desgraciadamente lo está pasando amplias zonas de España

Voz 5 45:38 él desde luego toda la razón porque ahora llevamos ya unos años al menos dos tres años hablando de forma algo más frecuente en los medios de comunicación de de la España despoblada y ustedes desde luego fueron los que pusieron la primera pica no pusieron la primera la primera piedra por cierto hay que han Teruel o no

Voz 33 45:58 no lo que han puesto ha sido una tienda de de suministro digamos no comuniqué a grande que que ya nos explicaron que por precisamente por la población que que tenemos es muy complicado que pueda instalarse pero sí que se ha instalado precisamente ahora con la campaña es una pequeña de envíos de material

Voz 5 46:23 bueno poco a poco todos a andar a Paco Juárez muchísimas gracias por haberse asomado a esta tarde a La Ventana ánimo está vosotros gracias buenas tardes

Voz 7 46:47 el timón dos

Voz 4 46:53 Nos tenemos que elegir el último trago entre las propuestas por el carita y hoy

Voz 0509 46:58 la relación que tienen entre todas estas canciones es un gato animado con Augusta todos non gratos y estamos mal antes con la de espías estaban medio medio pero un gato sin Augusto no

Voz 1934 47:07 en Roma pero decía antes

Voz 0509 47:09 pero no ha visto lo tenemos preparado para el día del gato adelanta bueno hay una clara victoria psico hay más canciones de las que creéis dale vamos a escuchar ya la más mítica y así nos la quitamos de encima

Voz 7 47:20 Antonio Dorado que que el gato que está noche está triste pero yo es

Voz 5 47:35 belga igual está un poquito más

Voz 7 47:38 herida estallarle a tardar en decirlo no

Voz 0509 47:49 es que ahora va los con nuestras bueno ya lo sabemos la conocemos segunda opción segunda opción si es un poco menos conocida pero no creas que lo espetó bastante fuerte fue el primer éxito de Rosario Flores pero cuando era Rosadilla hombre claro

Voz 35 48:01 lo suyo y mente

Voz 4 48:06 hemos cortador demasiados lejos todo sí

Voz 36 48:10 que quién quién tenía

Voz 0509 48:12 la sospecha de que iba a empezar cantando el gato haya hace huyó bordo aquí los complicados un poquito más la vida haciendo va subiendo en Gavà vamos con otra ahora con dos canciones infantiles la primera de Rosa León que los animales y los peques son su perdición el gato grande

Voz 29 48:26 era

Voz 4 48:30 muy bien hasta que bien entrado para sí como le gustaba Elon los ruidico suena más

Voz 0509 48:36 la siguiente va por el mismo estilo pero esta así está así sí sí la conocemos todos

Voz 4 48:53 venga que hablando

Voz 0509 48:54 el tiempo la UVI parece la única la de Mis amigos lo gandul es que grandes son ir vamos con una canción que además tiene mucho que ver con lo que viene ahora con el sorteo de Champions cuidan el gato

Voz 1826 49:17 pegas Champions no sea llegando les votamos canción para cerrar Héctor Llanos desde Verne Rosarito para despedirnos

Voz 0509 49:24 me el gato Manuel yo ya cuidan el dato Manuel

Voz 1826 49:26 los Arilla tú folclórica rosaría cambiaron

Voz 5 49:30 Rosadilla también bueno

Voz 1826 49:32 mayoría absoluta rosarino

Voz 35 49:35 sí