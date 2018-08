HORA 25 DEPORTES: El primer día de la Champions

Voz 1 00:00 Uribe íntimo incurrir furtivo con sus que el disco

Voz 0919 00:20 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones las bolas han repartido suerte y para los equipos españoles la han repartido David diferente forma bastante suerte para el Real Madrid y el Atlético de Madrid menos suerte para el Barcelona y el Valencia el Atlético de Madrid está encuadrado en el Grupo A con el Borussia de Dortmund el Mónaco el Brujas el Barça en el grupo B con el Tottenham el PSV y el Inter de Milán el Real Madrid en el grupo G con la Roma el CSKA de Moscú el Viktoria Pilsen piel Valencia ha quedado encuadrado en el grupo H con la Juventus con el Manchester United de Mourinho Icon el Young Boys a priori grupos asequibles para el Atlético de Simeone para el Real Madrid de Lopetegui el Barça de Valverde va a tener que pelear su clasificación lo mismo que el Valencia de Marcelino que tiene a la Juve y al Manchester United como grandes rivales en ese el grupo en la gana también se ha demostrado que el Real Madrid está en lo más alto del fútbol europeo los premios al mejor portero de la Champions mejor defensa de la Champions mejor centrocampista de la Champions y mejor delantero de la Champions para jugadores del equipo blanco bueno el mejor delantero ha sido Cristiano que ya no está en el equipo blanco está en la Juve pero el mejor centrocampista sido Modric el mejor defensa Ramos el mejor portero Keylor Navas pero la gran noticia más allá del sorteo ha sido que Luka Modric el croata ha sido elegido el mejor jugador de la Champions por delante de Cristiano Ronaldo ID Salah Modric ha recibido trescientos trece votos Cristiano doscientos veintitrés curiosamente Cristiano no ha estado presente en la gala que se ha celebrado en Mónaco ha sido la gran ausencia hasta allí nos vamos con el enviado especial de la Cadena SER Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 02:20 hola Gallego muy buenas tardes desde las afueras de este Forum Grimaldi donde están empezando al marcharse ya bueno ya han empezado a marcharse muchos de los protagonistas de los que tú hablabas fundamentalmente Luka Modric ha sido el último en abandonar este este teatro este foro feliz contento por su primer premio como Mejor Jugador de la UEFA Champions League le hemos preguntado cómo se pueden mejor una temporada como ésta le preguntaba yo concretamente si Studies puesto o podría aguantar otros setenta partidos jugando como titular indiscutible en el Real Madrid y me han contestado literalmente o cien He hablado de que si que he hablado con Lopetegui que sabe que el Estado significando porque ha empezado más tarde que los demás pero que él quiere jugarlo todo quiera ser titular y que en principio eso es lo que espera ser esta temporada sobre Cristiano Ronaldo han hablado todos es Sergio Ramos Keylor Navas Luka Modric todos los premiados y sobre su ausencia que hemos escuchado la versión de la UEFA Nos han dicho que ha sido todo última hora y que no tiene ninguna justificación oficial que simplemente se ha ausentado después hemos escuchado o de récord a Giuseppe Maroto el director general de la Juve ya he dicho que ha sido una decisión personal y que ha sido tomada en el día de hoy a mí me cuentan que es justo cuando han filtrado que iba a ganar Luka Modric cuando preguntado a Sergio Ramos el capitán del Real Madrid decía esto

Voz 2 03:26 no sabíamos nada de hecho no nos ha sorprendido cuando no la han comunicado prácticamente cuando no estaban poniendo el micrófono pero bueno es decisión suya hay que hagan lo que quieran

Voz 1576 03:36 el sorteo gallego que como hemos podido

Voz 0301 04:03 institucionales ha dicho que no están acaban Ferrando para no

Voz 1501 04:06 nadie ni siquiera para el Fútbol Club Barcelona que podría todavía cometer alguna que otra contratación mejor

Voz 0919 04:11 el jugador de la Champions Modric la mejor jugadora de la Champions pernil hardware jugadora del Wolfsburgo va a dar muchas vueltas la no asistencia de Cristiano Ronaldo que se yo lo mismo tenía gimnasio no ha podido asistir aunque atención que más allá de lo que pueda decir Cristiano Ronaldo hay que destacar unas palabras de su representante Jorge Mendes presente en la gala que cuando le han preguntado sobre la victoria de Modric ha dicho que el fútbol

Voz 3 04:46 de hoy en día se define en el área

Voz 0919 04:48 ya que ahí ha sido el mejor su representado Cristiano Ronaldo y que la victoria de Modric es algo simplemente ridículo y lo ha dicho Jorge Méndez que ha hecho el ridículo hoy diciendo esto sobre el pedazo de jugador que es Luka Modric que también es el gran candidato a llevarse el Balón de Oro Modric mejor jugador de la Champions del año pasado puede ganar el Balón de Oro me da que el Real Madrid mes de noviembre mes de diciembre tendrá que anunciar obligatoriamente una mejora del contrato y una prolongación del contrato de Luka Modric ahora mismo un jugador bandera en Europa enseguida preguntamos en los clubes como ha sentado el sorteo antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes tiene que ver todo con lo de Mariano el Sevilla el Madrid etc etc atención

Voz 4 05:48 las tardes Gallego eh teníamos desde el hijo ahí sólo recordar una cosa al al anterior oyente que dijo que el Madrid ha actuado un poco ruin e le quiero recordar que el año pasado El Aaiún de la que iba para de la guía para Sevilla iba a esperándolo Serra Ferrer aeropuerto si al final acabó firmando con el con el Sevilla una llamada desde desde desde Nervión y dejó al Betis y sin ese fichaje con lo cual me parece que de ruin no pueden hablar ellos mucho eh ya que ya que yo lo hicieron el año pasado en un saludo otro para tíos y treinta

Voz 0919 06:29 dieciséis dejad vuestros mensajes

Voz 6 06:48 el gallego eres periodista deportivo sin lo eres porque por lo que dices da la impresión que no debería saber que en atletismo los cien metros son lisos los doscientos metros lisos no libres esos en natación anda dato un chapuzón a ver si te espabilado subo

Voz 0851 07:54 decirlo futbolistas respeto absoluto del vigente campeón a esos tres equipos la Roma el más difícil aunque asequible el CSKA y el Viktoria Pilsen de la República Checa lo mejor de Ramos acabamos de escuchar el palo a Cristiano que bueno con esa ausencia de de que llegó a Turín parece que la única familia que hay en el fútbol es la de la Juventus y en el Madrid andamos moscas en los compañeros porque estuvieron pues no ganando títulos la Copa de Europa en Madrid ha ganado cuatro veces en cinco años Yesa chinitas que lanza de Turín hoy han tenido respuesta en la voz de Keylor Navas tiene el propio Sergio Ramos fuera de la cancha

Voz 7 08:28 también es son con mi familia en el futbol entonces siempre voy a estar sumamente agradecido con ellos igual que con todo en excompañeros

Voz 8 08:36 creo que por encima de me ser compañeros lo importante es ser un equipo y ser prácticamente una familia siempre no nos hemos sentido así yo creo que esa es una clave del éxito

Voz 0851 08:45 bueno es que el Madrid es una familia y aunque diga desde Turín Cristiano que la Juve es más familia aquí están contentos cómo le va la vida

Voz 0919 08:52 el Barça juega atención al grupo que le ha tocado a los de Valverde el Tottenham de Pochettino el PSV y el Inter de Milán que era el equipo que nadie quería del último bombo y le tocó

Voz 0851 09:04 Al Barça Adriá Albets cómo se lo toman en la Ciudad Condal buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno pues es evidente que no ha tenido suerte del Barça en este sorteo porque como decías ni siquiera

Voz 9 09:15 a librar del Inter de Milán que era claramente el rival ahí

Voz 0851 09:17 dar en este bombo cuatro donde estaban los equipos más asequibles del sorteo un Inter que se ha reforzado muchísimo esta temporada que lleva siete años sin participar en la Champions y que sin duda es un rival potente a tener en cuenta en esta fase de grupos el Tottenham es uno de los equipos más fuertes de ingleses

Voz 0919 09:33 cierra quedó primero por delante del Madrid en la UE

Voz 0851 09:36 la fase de grupos de la Champions y el PSV

Voz 0919 09:38 lo de Mark van Bommel es el campeón de la Liga holandesa vamos un grupo muy difícil aunque Guillermo Amor de los representantes del Barça en el sorteo intenta verle la parte positiva

Voz 10 09:51 es un grupo potente todo son eh en Champions y a estas alturas cualquier equipo es bueno si tú no estás en lo que es la competición no hay muy metido en ella pero es cierto que es un grupo bueno fuerte potente bonito no podemos estar contentos dentro de las dificultades y que todos sabemos que es un grupo quizá de los fuertes porque puede ser un grupo considerado que los fuertes pero tenemos posibilidades de confiamos que tenemos nuestras posibilidades

Voz 0851 10:14 durante la Champions es la gran cuenta pendiente del Barça el objetivo de la temporada y el camino hacia la final queda claro gallego que no va a ser nada fácil

Voz 0919 10:22 el Atlético de Madrid va a jugar con el Borussia Dortmund el Mónaco y el Brujas un grupo menos complicado que el que tuvo el año pasado con la Roma y el Chelsea que le dejó fuera de la primera ronda eliminatoria de los octavos de final Miguel Martín Talavera que dicen los colchoneros buenas tardes

Voz 1576 10:38 qué tal buenas tardes Gallego en el Atlético de Madrid bueno pues prudencia y respeto a los rivales fíjate que el año pasado es verdad que estaba con el Chelsea estaba con la Roma sin embargo el que le dejó fuera fue el carnaval que era un equipo evidentemente muy menor por lo tanto no te puedes fiar esto es fútbol ya lo decía el gerente del Atlético de Madrid nada más terminar el sorteo Clemente Villaverde hay que ir partido a partido

Voz 11 11:00 no yo creo que nosotros eh nunca hemos asumido ese papel de favoritos nosotros asumimos otros otra forma de entender el fútbol otros conceptos eh que que son los que los que van con con nosotros no que son el trabajo la humildad el partido partido

Voz 1576 11:17 a nadie se le escapa gallego que que se juegue la final en el Wanda Metropolitano les mete algo de presión pero también mucha ilusión a los rojiblancos

Voz 0919 11:23 y el Valencia vuelve a la Liga de Campeones con un grupo complicado Grupo H con la Juventus el Manchester United de Mourinho que aunque está en horas bajas es uno de los grandes completa el grupo el Young Boys como se lo han tomado en Valencia Pedro Morata buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes bueno es evidente que aquí se lo han tomado como un grupo difícil

Voz 12 11:42 muy difícil deportivamente hablando pero espectacular para el valencianista ni para el espectador y a veces un grupo fácil no te garantiza a seguir la última vez que el Valencia jugó Champions en la XV XVI el grupo parecía fácil Zenit de San Petersburgo Olympique de Lyon y el Gent y al final el Valencia fue elimina

Voz 13 11:59 dado por lo tanto el Valencia va a luchar espectáculo para los aficionados y Marcelino García Toral ya levanta la mano diciendo ojo que el Valencia va a vender sus victorias derrotas caras

Voz 14 12:14 el Valencia ha sido una mosca en su trayecto no y bueno nosotros estando muy Grupo III pues es obvio que tienes posibilidades de que te toque un grupo muy difícil tenemos que caza y aceptamos muy bien este grupo con os ha tocado porque además creo que bueno para el Valencia menos imputando en estos escenarios encontró

Voz 0919 12:41 claro que sí que vuelve por todo lo alto el Valencia esperemos que sea una mosca pero una mosca una mojama una mosca como la que estáis pensando todo el resto de grupos Bruna edema en buenas tardes

Voz 0301 12:54 que en el te pregunto de Brown

Voz 0919 12:56 todo el grupo C Paris Saint Germaine Nápoles Liverpool Estrella Roja

Voz 0301 13:02 un grupo complicado para todos yo creo que es el grupo de la muerte incluso te diría por encima de los que hemos citado del Valencia también de del Barça en semana quedar fuera o tu gel o Ancelotti ido Jurgen Klopp tres de los mejores entrenadores que hay en Europa y bueno el morbo también del regreso del Estrella Roja que desde el noventa y uno no había estado en la Champions League pero lo que dice se París en Nápoles y Liverpool tres proyectos en los que se ha puesto muchísima ilusión para esta temporada y veremos lo que dan de sí a priori París Liverpool parten con cierta ventaja respecto al Nápoles

Voz 0919 13:33 de es el grupo más sencillo o es donde están los equipos más modestos Lokomotiv Oporto Schalke cero cuatro Galatasaray aquí pasarán dos que todo el mundo querrá en octavos

Voz 0301 13:42 está muy abierto ese grupos hay que decir dos yo creo que Oporto y Schalke parten con algo de ventaja pero bueno grupo muy abiertos lo que tiene este nuevo formato de la Champions el Lokomotiv era cabeza de serie teníamos a un equipo como el Galatasaray que es histórico y que está habitualmente en la Champions en el último grupo ha deparado este del sorteo pero bueno sé que decir dos yo creo que Oporto y Schalke parten con algo de ventaja

Voz 0919 14:04 en el grupo E Bayern de Munich Benfica hayas AEK de Atenas

Voz 0301 14:07 quiénes son los claros favoritos aquí para mí el Bayern clarísimamente favorito para ser el primero y en teoría debería jugar la segunda plaza entre Benfica y Ajax por nivel en la época de Atenas me parece bastante peor que el resto pero bueno sobre todo lo más importante que el Bayern ha tenido suerte en condiciones normales en este primer año de Niko Kovac el equipo bávaro tendría que es el primero de ese grupo eh

Voz 0919 14:28 ese pequeño equipo que entrena Pep Guardiola el Manchester City le ha tocado el Shakhtar Donetsk el Olympique de Lyon y el Hoffenheim el City y que otro

Voz 0301 14:37 por segundo año consecutivo ha tenido suerte Guardiola hay que decirlo claramente yo creo que seguramente es un grupo de los más abiertos para la segunda plaza pero si tengo que decir uno me gusta bastante el Olympique de Lyon y creo que si son competitivos porque tiene jugadores muy jóvenes pueden llegar a ser segundos y clasificarse

Voz 0919 14:53 gracias Bruno este ha sido el sorteo de la Liga de Campeones mañana a la una de la tarde es el sorteo de la Europa League donde esperamos que esté el Sevilla que juega dentro de un ratito el último partido de la fase previa hasta allí nos vamos enseguida

Voz 0919 15:49 pero antes de estar en Sevilla mañana ahí cita importante en la sede de la Federación Española de Fútbol porque mañana da Luis Enrique su primera lista para dos partidos que va a jugar la selección próximamente entre Inglaterra y Croacia no son amistosos pertenecen al torneo de la liga de las naciones que bueno ya explicaremos para lo que sirve y lo que te puede suponer ser campeón de la liga de las naciones si tienes un tropiezo muy grande en la fase de clasificación para la Eurocopa pues ser campeón de la Liga de la nación eso quedar arriba en la nación este daría una oportunidad de ir a la repesca Luis Enrique que en sus comparecencias públicas antes de el día de mañana Hadi dicho en un par de ocasiones que puede haber sorpresas Antonio Romero buena hasta qué tal Gaye muy buena hasta donde esperamos esas sorpresas de Luis Enrique crees que mañana va a haber muchos titulares hombre yo creo que va a ver titulares porque va a haber sorpresas en el inicio de una época de un entrenador que ya ha demostrado un gusto que a lo mejor los exactamente el mismo que el de Julen Lopetegui también te digo que la salida de futbolistas intocables como Piqué como Iniesta como Silva

Voz 0239 16:55 dar tomar decisiones que a lo mejor en otro momento hubieran sido traumática sin que los futbolistas se lo han puesto fácil yo creo que tiene una peliaguda que es el portero De Gea terminó mal arrancado la temporada mal y Kepa llegado al Chelsea para quedarse me parece que van a ir los dos pero quiero ver a quién pone de portero titular yo no descarto que que pase el nuevo portero titular de Luis Enrique dio tampoco y luego hay futbolín hasta que son vacas sagradas y que aunque se ha especulado mucho no puede tocar estar Sergio Ramos está Jordi Alba está Busquets sí que va a haber matices Marcos Alonso Sergi Roberto tiene que elegir un central probablemente Bartra no hay mucho donde elegir pero repito la ausencia de la salida de jugadores que han sido intocables en la última década yo creo que le no bastante

Voz 0919 17:32 bueno en la delantera y Diego Costa tenía un sitio lo tiene lo tiene puede volver Morata que sólo está ganando

Voz 0239 17:41 qué crees que va a pasar ahí yo creo que Diego Costa y que Ike Morata vana entrar no tiene muchas más opciones sí que es verdad que él en la lista de treinta y cinco ha metido futbolistas arriba que seguramente como por ejemplo Portu que seguramente no con otros seleccionadores no contaban no contaban con demasiadas oportunidades au con demasiadas opciones pero repito el que el que quiera buscar un nombre demasiado raro demasiado extraño en la lista final de mañana de Luis Enrique yo creo que mañana no lo va a encontrar lo contaremos

Voz 0919 18:09 gracias Romero y ahora sí nos vamos a Sevilla el Pizjuán porque el Sevilla juega partido de vuelta con el común tiene ya aventaja en la ida de cero uno El Sevilla que busca meterse en la Europa League donde ya están El Villarreal y el Betis Santi Ortega buenas tardes buenas tardes

Voz 1870 18:26 gallego rápidos detalles de última hora incidentes entre ultras con algunos heridos entre ultras del Sevilla el Sigma o lo son detalles que llegan con un suceso que ha tenido lugar es tan sólo unos minutos contaremos más en el transcurso de la tarde noche si fuera más grave va clic Banega Andrés Silva en el equipo titular no quieren ninguna confianza el técnico del Sevilla para este encuentro Quincy prometió el jugador del Spartak de Moscú viajando hacia Sevilla ya para cerrar su fichaje y Portu con algunos flecos por cerrar podría convertirse mejor el Sevilla también a las seis menos cuarto fue poner el Pizjuán bueno hay que decir que Portu no ha

Voz 0919 19:00 entrado en la convocatoria de Girona que juega mañana partido a las diez de la noche ante el Villarreal mañana empieza la tercera jornada de Liga Easy Portu no está en ese partido Villarreal Girona pues todo hace indicar que va ser jugador o que está a punto de ser jugador del Sevilla recordemos que mañana a parte de este Villarreal Girona se juegan otros dos partidos a las ocho en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Valladolid y a las diez de la noche también se juega en Ipurúa el Eibar Real Sociedad quedan once minutos para llegar a las nueve de la noche esto es Hora veinticinco Deportes

Voz 17 19:33 en la SER seguimos

Voz 19 19:59 veinticinco Deportes

Voz 20 20:09 el

Voz 19 20:29 la tienda

Voz 17 20:31 por dio enseguida vamos a estar en el Open de Estados Unidos donde

Voz 0919 20:34 Rafa Nadal ha ganado su partido de segunda ronda con cierta comodidad vamos a ver qué hacen la siguiente ronda que va a jugar ante el ruso Caixa nos y donde la gran noticia ha estado en la victoria de Fernando Verdasco el madrileño ha eliminado a Andy Murray aunque hay que reconocer que Andy Murray el británico lleva un tiempo sin recuperarse del todo de una lesión enseguida estamos en las pistas de Flushing Mido pero primero Vuelta Ciclista a España que ha pasado hoy Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 1403 21:05 qué tal Gallego buenas fases bueno pues una jornada que ha finalizado en el Mar Menor que en principio iba a ser de transición que al final ha provocado cambios en la general pero los abanicos por culpa del viento en el tramo final pues han provocado tensiones además Alejando Valverde ha sufrido un pinchazo el triunfo ha sido para el francés no One y el compañero de Luis Ángel Maté en el Cofidis provisoria importantes novedades en la clasificación general que también como líder el francés Rudi Molar así explicaba Valverde el incidente que tuvo los últimos y lo mató

Voz 22 21:34 sí en pinchado la rueda trasera de Cartagena Llera justo cuando Ciudad Lineal conocía muy bien a terreno he cambiado muy rápido y he podido ya si estamos estaba avisado y mira si ha sido habido como

Voz 0919 21:45 pésima tensión cortes pinchazos de todo

Voz 1403 21:49 atentos mañana la séptima etapa que va dando es de ser actriz cercano a la casa de Valverde cuarto Lumbreras ataban poco con provincia de Jaén ciento ochenta y cinco kilómetros jubilado media montaña al Bulli brutos al que no esté atento al final lo contaremos gracias Borja

Voz 0919 22:07 ahora si Nueva York donde una de las noticias está siendo el calor Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 23 22:14 y hoy está un poquito mejor ni ya sean que mañana puede haber lluvias baje las temperaturas bueno estamos bastante bien vamos a empezar

Voz 0919 22:23 la la mala noticia la que yo no he comentado en los titulares la eliminación de Garbiñe Muguruza en segunda ronda

Voz 23 22:31 sí bueno ayer de malvada estaba dando muy fácil cinco cero Fran No existe desde el primer set pero luego pues esas cosas que tiene el armiño la cabeza empezó a cometer errores uno tras otro al final perdió seis cuatro seis cuatro dos Si el a doscientos veinte del mundo sino llevar lo tanto no tienen ninguna explicación siete desde aquí tomando medidas correctoras de todo esto que está pasando y quizá menos revistas importantes y quizás un poco más de atención a la pista de tenis es decir que cuando los equipos van mal aunque no tenga la culpa y bueno pues a lo mejor ha llegado el momento de que también pase esto no lo sé yo lo tengo ese chico pero la verdad es que no funciona el tándem y a veces hasta discrepe de la pista lo cual es bastante de lo que ahí se quedó fuera Garbiñe Muguruza no puede adaptar a ganar yo S Open este año por lo demás es decir que hoy Pablo cada año está jugando en estos momentos ganando cinco cuatro con saque ventaja para el seis cuatro y que Munar está perdiendo claramente con el argentino

Voz 24 23:40 si estos seis cero tres

Voz 23 23:42 otra de juega mañana en natal Kansas no segundo turno en la central son las dos de la tarde de ocho de la tarde hora española y después el segundo turno travieso datos de la madrugada Potro de las cosas sin que primero jugará las hermanas Williams entre ellas el partido interesante pero como digo Del Potro Verdasco la victoria de Fernando ver

Voz 0919 24:03 Blasco ante Murray eh eh ha tenido que pelear la evidentemente pero Murray viene de donde viene Verdasco Del Potro das opciones al madrileño

Voz 23 24:15 pues sí es es sincero no vender pues eso está muy fuerte está jugando muy bien ser un jugador que tiene opciones a ganar este título el año pasado perdió parte de alcohol Nadal porque Nadal se puso muy bravo pero estaba jugando muy bien acababa de eliminar a Federer por lo tanto bueno hay que contar con que va muy bien es muy fuerte pega a la bola como un animal el y por lo tanto mucho peligro para la verdad es que talento se fue muy bien se lo puede también complica pero yo si me preguntas en esta mente veo claro claro favorito

Voz 0919 24:48 Nadal que ha arrasado a pos visible en segunda ronda jugaba con Caixa no está Rafa para llegar lejos no

Voz 23 24:56 bueno estaba llegar lejos lo que pasa que cada vez los enemigos son más dividir es un jugador joven muy fuerte muy potente con muy edad servicio ya jugaron juntos creo que en Toronto ganó incluyendo inefable no daba pero es de los que va mejorando ya que te siempre mucho cuidado porque en estas pistas un sacador que puede hacer muchísimo daño favorito Fay vamos avanzando sin consigue apuntaron en su colegio

Voz 0919 25:24 el término recordamos hoy juega Roger Federer que es noticia por unas declaraciones que ha hecho cuando le han preguntado sobre el nuevo formato de Copa Davis aprobado la semana pasada Miguel Ángel titular que ha dejado Federer es la Copa Davis no puede ser la Copa Piqué pero ya es un recurso empa de del pataleo porque no va a haber marcha atrás no

Voz 23 25:46 no de momento no pero yo tampoco tengo muy claro que esto puede ser definitivo a mí no me gusta el formato y a muchísima gente no le gusta esto puede acabar siendo una exhibición porque Valencia dieciséis equipos dos por invitación cuatro porque sea en semifinales tal del año anterior Si bueno vaya a quedar fuera muchos otros equipos en Segunda División y que a lo mejor debate atractivo jugar en Segunda División si te sigue todo tu público en la plaza de los que en Singapur por poner un nombre en contra no se sabe quién y con gente quién te ha visto jugar nunca ni sabe quién eres Ny lo que al equipo tiene a Nadal aún pero cuanto más nuestras cuánto tiempo jugando y sin nosotros son desconocidos malas pero yo a mí lo cuentan

Voz 0919 26:31 gracias Miguel Ángel refleja teme para la jornada de por la tarde esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Oise los de Guecho que este fin de semana por cierto está en en el Festival Eurovisión ida verles y disfrutar otros titulares de el jueves que no cederemos dejado José Antonio Duro buenas tardes buenas tardes Gallego

Voz 25 27:03 mañana Luis Enrique a su primera convocatoria con España pero ya hay quien la ha dado Alemania donde vuelve sanee se queda fuera Özil tampoco están Mario Gómez y Khedira por ejemplo en Inglaterra rival de España el día ocho en Wembley se quedan fuera aquí Gili Vardy también las listas de la subcampeona del mundo Croacia con relevo generacional recuerdo que que Keylor no va con Costa Rica además en primera fila llega al Rayo Vallecano Rosales cambian Málaga por el Espanyol también sitúan a Roberto del Espanyol en la portería el conjunto vallecano y otro portero Yoel

Voz 0919 27:28 renueva con el Eibar y se marcha cedido al Valladolid en balón

Voz 25 27:31 esto femenino la selección española se enfrenta el viernes en el pabellón de la Fuente Lewis en la Fonteta

Voz 0919 27:36 a a T a Bélgica en el primer encuentro de preparación para afrontar el Mundial de Tenerife el próximo mes de aquí lo dejamos a las once y media El Larguero mañana volvemos

Voz 2 27:48 saludo de Gallego gracias por escucharnos adiós