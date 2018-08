Manu Carreño: "Cristiano es tan bueno fuera del campo como niñato fuera"

además digo se han entregado los premios del año de la UEFA mejor portero Keylor Navas mejor defensa Sergio Ramos mejor centrocampista Luca Modric mejor delantero Cristiano Ronaldo además se entregaba el premio al mejor jugador era el mejor por línea el mejor jugador global finalistas Modric Cristiano y Salah ganador Luka Modric no se Holanda a Cristiano Ronaldo que tenía previsto asistir a la gala que ha dado la espantada a última hora en un acto más de un Cristiano Ronaldo que es tan bueno en el campo como a veces niñato fuera ha dado plantón a la UEFA los de la Juventus no sabían qué decir no sabían dónde meterse estaba premiado esperaban resistencia y al final no ha ido algunos no sabían dónde meterse porque no sabía ni qué decir se ha debido enterar a última hora que el premio no era para él sino para Luka Modric no se ha presentado Sergio Ramos Sergio Ramos le hemos preguntado ya dicho esto sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo

Voz 1375

01:13

que haga lo que quiera decía Sergio Ramos ahora estamos en Mónaco con Mario Torrejón en una clasificación que lidera o Modric con trescientos trece puntos como el mejor segundo Cristiano con doscientos veintitrés puntos terceros Salah con ciento treinta y cuatro luego a modo de curiosidad os cuento que ha quedado cuarto Griezmann setenta y dos puntos quinto Messi sexto en va P séptimo De Bruyne octavos Rafael noveno asar X el primer español Sergio Ramos con doce puntos quiénes votan en esta elección del jugador del año en la UEFA los entrenadores de todos los equipos de Champions que son XXXII los que empieza una fase de grupos los cuarenta y ocho de la Europa League empiezan la fase de grupos más cincuenta y cinco periodistas todos ellos han decidido que el mejor este año no es Cristiano Ronaldo o no ha sido sino Luka Modric y eso ha hecho que el portugués sabía enfadado no haya ido bueno ahora estaremos en Italia porque os vamos a contar exactamente qué ha pasado y cómo se ha cocido esa decisión de Cristiano Ronaldo lo que sí que ha provocado ese premio a Luka Modric no a Cristiano es que su representante Jorge Mendes haya dicho esto en el diario Récord le han dicho a Jorge Mendes que cale parecía ya dicho Mendes el fútbol se juega dentro de las cuatro líneas del campo y ahí Cristiano Ronaldo ganó marcó quince goles llevando al Real Madrid sobre su espalda a la conquista de la Champions una vez más es simplemente ridículo ha dicho Mendes que es ridículo el premio se lo den a Modric sea así se lo dan a Cristiano no ridículo si se lo dan a otro es ridículo e sobre lo de Cristiano pues se eso a mí no deja de sorprenderme pero probablemente ya haya ocurrido demasiadas cosas como para qué como para que ya no nos sorprendan pero a mí me sigue sorprendiendo que porque además que hoy me decía alguien bueno tampoco ido Messi que no lo decís pues si es tampoco Messi pero Messi estaba nominado los nominados pueden ir o no ir porque no están invitados eh para parar a recoger ningún premio los premiados si Cristiano estaba invitado como premiado porque recogía el premio a mejor delantero es un matiz que conviene que sepas también eh el nominado no tiene la obligación de ir el premiado a ver obligar no te obliga a nadie pero el premio está invitado por la UEFA y confirma su asistencia la vía con Cristiano Ronaldo de pronto se ha debido enterar que se lo dan a Modric ya ha dicho Bono voy a ir a mi me parece impropio de un jugador de su clase de su categoría y me parece de de de niñato lo digo con con todo el respeto non me Cristiano tendría que estar por encima de todo esto si te dan el mejor delantero coge tu premio Isidora el mejor eh jugador al que fue tu compañera el año pasado Luka Modric con el que levanta este es tu Champions ahí tiene que estar Cristiano dándole la mano felicitándole y aplaudiendo Li diciendo olé tú Luka Modric que te mereces el premio de mejor jugador pero no ha dicho a que no me lo dan a mí que os den algo muy buena que tengo cosas que hacer de verdad de verdad lamentable para mí que cada uno le ponga el calificativo que quiera