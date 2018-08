Monchi: "Me gustaría estar en marzo o abril peleando por el máximo e ilusionando a nuestros aficionados"

Voz 1404 00:00 hola buenas noches valoración del sorteo bueno con lo mejor es el mejor equipo de la Champions el último año en todo El Mundo si campeón pues no se puede decir que haya nacido afortunado porque tener a Madrid como rivales dice importante es verdad que el historia Tiersen y Moscú sabes que tiene soy inconveniente no de casamiento judío chicos está motivado en el Madrid lo cual podía haber sido mejor antes pero bueno hay que jugar el año pasado no tenemos una experiencia importante y estamos ahí con la intención

Voz 1375 00:45 afirma ser segundo de grupo

Voz 1404 00:47 no yo soy ambicioso como naturaleza lo que no tenemos que renunciar a a nada no tenemos que intentar conseguir lo máximo posible conseguir la victoria es posible intenta ser del grupo clasificarme el primer grupo evidentemente

Voz 1375 01:04 ambiciosos ambiciosos como como ha desde el año pasado llegando hasta las semifinales después de eliminara al Barça pero este Real Madrid te parece aunque he dicho favorito después de ganar tres Champions el Madrid siempre es favorito te parece menos fuerte el Madrid de este año que el del año pasado

Voz 1404 01:19 ah bueno evidentemente y Aldo siempre tiene tiene un equipo no pero yo creo que queremos nadie tiene argumentos suficientes no paran para poder suplir esa baja no sé a mí me da motivación de de de de de ser capaces de resarcirse a esa baja importante también será un hándicap no para para esa motivación que el Madrid sin encontrar cada año con lo cual evidentemente muy donde notaron Ronaldo Montecerrao dardo pero tienen pero creo que se puede equilibrar con esa anciana que tienen el Madrid ciento a no

Voz 1375 01:59 te apareció justo el premio a Modric como mejor jugador del año por delante de Cristiano

Voz 1404 02:04 yo creo que es una excelente jugador de lo que pasa estábamos hablando a niveles

Voz 1 02:08 ya estamos hablando cualquiera

Voz 1404 02:11 entre lo hubiera decidido no no no a los tres a uno ha hecho méritos noi seguro que no ha sido una acción de fácil no porque en la excelencia es lo que volvió a cada uno de ellos

Voz 1375 02:27 en la Liga ha empezado muy bien Monchi y además con un joven fichando a N'Zonzi del Sevilla Pastore del PSD al hijo de Patrick Kluivert Justin Kluivert que llega el Ajax yo creo que son tres excelentes fichajes habéis empezado una victoria un empate o una falta o el de Malcolm ya está olvidado de Malcolm te pareció movimiento poco elegante poco limpio por parte del Barça

Voz 1404 02:47 va muy bien que el mercado mercado yo te he no se puede parar uno y quedarse quieto es decir trabajando y buen vino mal con no pudo Sergio al final yo años directo deportivo que llevó a pasar cambiar similares India algunas veces también yo tenía esa ventaja no cuál el doy como parte del juego no no han hecho más allá de eso

Voz 1375 03:14 cuando pasa esto no se no se habla entre vosotros no no te llama nadie del Barça estos uno más y ya está ahora o Last days

Voz 1404 03:21 hoy he saludado a toda la gente estaba quién ha estado en Mónaco con normalidad y tranquilidad no yo creo que la experiencia de anclaje de fútbol la de que son cosas que pueden pasar no te digo no me interesa mirar más atrás no

Voz 1375 03:36 qué firma Monchi para esta temporada donde pone el listón

Voz 1404 03:40 bueno si Champions tenemos que intentar pelear estar en marzo abril de peleando por lo más no sería el objetivo no no ilusionar a nuestra dado que que la gente piense que era Roma puede conseguir algo importante importante y estar vecino está cercana al al éxito

Voz 1375 04:09 Sevilla o no

Voz 1404 04:11 bueno evidentemente Villa caddie que eso lo digo actividades no sí pero bueno yo la me estoy contento que evidentemente hebilla Cádiz apretando mi ciudades son cosas que uno no puede a mi familia a los amigos todos los que rodea

Voz 1375 04:32 pues nada ahora estás hecho un auténtico romano ahí al frente de la Roma ya vendrán tiempos otra vez en Sevilla o en Cádiz de donde sea suerte en la temporada ya hablaremos Monchi gracias por estar en El Larguero