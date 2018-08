Pedro Morata: "Para mí, el Real Madrid es menos favorito que el año pasado"

Voz 1 00:00 empezamos con el grupo D el campeón que quiere hablar que hable no os doy la palabra ninguno pero la primera para Shelley para Bruno Alemany yo os parece el grupo de Roma CSKA de Moscú Viktoria Pilsen accesible accesible al final es un grupo como el que todo el mundo querría no con una diferencia muy grande entre los dos favoritos y los dos que no lo son donde puede haber un poquito más de peleas por la primera plaza creo que ahí el Madrid también es el que tiene más opciones pero sobre todo yo que no haya un tercero que complique que compita que convierta esto en una pelea de tres equipos por dos plazas y que el cuarto también sea un equipo con escasísimas opciones por lo tanto yo creo que el equipo español que más afortunado salida

Voz 0458 00:45 tiene que ser primero de grupo Bruno siguen cuando conducir

Voz 0301 00:48 Nos luz alegre los dos partidos contra el CSKA de Moscú Viktoria Pilsen son doce puntos para para el Real Madrid además el CSKA a diferencia de lo que pasaba otras temporadas está confiando bastante más en gente joven han fichado a futbolistas jóvenes y les están dando bastante bola no no es un equipo que haya gastado mucho como ha pasado en en otras temporadas bueno la Roma es verdad que tiene muy buen equipo es verdad también que el año pasado elimina al al Barcelona en la Champions con ese cuatro cero pero también es cierto que es un proyecto bastante nuevo seguido gente bastante importante Alison Golán final están fichando gente joven que tiene buena pinta son fichajes de Monchi y evidentemente hay que confiar siempre en los Justin Bieber Pastor y compañía eh pero es un equipo que se tiene que hacer de nuevo operativamente así que el Madrid para mí muy favorito para ser primer

Voz 0458 01:34 me Romero y al resto se puede decir que la toca un grupo fácil al Madrid

Voz 2 01:38 yo creo que el año pasado tenía un rival parecido al Tottenham en la primera fase igual aunque lo pasó mal y luego acabó siendo campeón de Europa pero lo más importante de la primera fase es que no esté en peligro que no esté en entredicho la clasificación luego ya es primero maravilloso y me parece que con el grupo Beato dado es difícil el Real Madrid pueda pensar en no estar primero segundo de grupo

Voz 1296 02:02 aluden la del FLA que Morata Talavera aparece en el grupo pero lo tengo fácil Valencia cuidado con la Roma debe confiarse que a veces te juega malas pasadas pero más allá de eso creo que el Madrid ha tocado casi te diría el el rival más asequible de los tres grupos tener la Roma es verdad que está un peldaño por encima de de equipos como el puerto o el Benfica pero no me parece un rival que pueda discutir al al Real Madrid en la primera plaza de grupo que no

Voz 0458 02:25 aquí somos un grupo esperará a Manu iba a decir que habéis visto perdona un tuit que ha colgado la Roma se les ese cuando se ha conocido el sorteo el Real Madrid ha colgado un tuit con una foto de manolas marcando el gol las Varsavsky que es como no se buscan la ovación en el Bernabéu sea ponen una foto en Twitter ganando al Barça

Voz 1296 02:43 eh esperando las la ovación

Voz 0458 02:45 es tal la decías no iba a decir que no

Voz 1576 02:48 este es un buen grupo Manu para un proyecto que nace el Ramadán es verdad que no ha cambiado muchas caras la plantilla pero si cambiaré entrenador Ivonne es un grupo que te permite que que practicamente no vaya a tener apuros que no vas a tener resbalones sí que te puede ir a dejar asentando el trabajo de Lopetegui saca están eso yo creo que que le ha ido bien el grupo al Real Madrid

Voz 3 03:07 yo creo que me hubiese gustado que el grupo fuese para el Valencia con lo cual me parece que te ha dicho que para el Real Madrid evidentemente todo dicho aunque yo particularmente no tengo especialmente buenas sensaciones con todo lo que está circulando alrededor del Real Madrid esta temporada incluso en esta primera fase de champán a mí me parece

Voz 0458 03:25 ahora que se refiere a Morata

Voz 0301 03:27 un partido de Liga en otro y nada y lo deja ahí está

Voz 3 03:31 a mí no me parece que este probablemente vaya a ser el año del del Real Madrid y no por la salida de de Cristiano sino porque da la sensación que en este momento el el Real Madrid no es ese equipo arrollador en todos los sentidos no solamente deportivamente que lo ha sido hasta ahora sino a la hora de de de reforzarse antes dabas daba la sensación que al Real Madrid está por encima del bien y del mal y pareciera que ahora se hubiese puesto un poco en en pausa

Voz 0458 03:59 Usanos no es favorito a pasar de favoritos son siempre para mi grupo favorito el Real Madrid pero gozando pero para ganar la Champions favorito del año pasado para mí si para mis menos favorito negro Lago extender casuística si el Real Madrid vuelve a ganar la Champions que se pueden retirar todo pero bueno he ganado cuatro seguida y yo creo que si preguntas a cualquier

Voz 1 04:19 el equipo de Europa

Voz 2 04:22 los que van a comenzar la competición a mediados de septiembre con quien no se enfrentar en una eliminatoria el noventa y nueve coma nueve te van a decir al Real Madrid

Voz 0458 04:30 sí sí que es verdad que el año Romero pero sí que es verdad que todo los años seguirá siendo favorito no es el nombre lo menos seguir enfrentaran en Madrid

Voz 1576 04:38 sí sí quince goles del máximo artillero del año pasado de la Liga de Campeones no le hace ser un poco menos favorito del año pasado yo parece que lo una herejía

Voz 0458 04:48 y yo digo que yo os goles que todo preside el retiro botones

Voz 2 04:53 deportivos y a los jugadores del resto de los participantes en la competición Si alguien quieren evitar a pesar de que ha perdido quince goles de Cristiano Ronaldo es al Real Madrid

Voz 1296 05:02 la verdad es que es verdad Romero es verdad que el factor Cristiano ha hecho quizá un poquito de capacidad amenazador al Real Madrid uno seguro seguro no asusta tanto como pues bueno es que yo creo que Cristiano Arnal cualquier equipo del mundo con

Voz 0458 05:15 Cristiano es increíble es que imagínate acabó Messi es al Barça el año que viene sin Messi es menos favorito es el Madrid y que sólo la camiseta pues bueno cuando el Barça te acogen a poco pero sin Cristiano para mí sigue es un poco menos favoritos que Cristiano e especialmente en esta competición se transforma tener a cristianos ganaron uno cero casi como y cierra el año muchas veces antes de empezar el partido pero bueno

Voz 3 05:35 el entrenador para mí es muy importante también yo no digo que el Real Madrid no es por supuesto un equipo al que no se quiere enfrentar nadie pero para mí el Real Madrid este Real Madrid sin Zidane con un nuevo entrenador que vamos a ver si está capacitado para dirigir al nivel del Real Madrid que son experiencias que son muy muy distintas de las que ha tenido Lopetegui sin Cristiano creo que es menos Real Madrid nada

Voz 1501 05:54 quería decir Mariló o desde Monago si se iba a decir que después de la temporada pasada en la que empezó fatal en la Liga parecía que era imposible que enganchar a solamente los porteros de Champions lo hizo parecía que el país ha a por encima pasó el por encima del país Anne Germaine pasó por encima de la Juve hice plantó al final la final siendo evidentemente favorito con con el Ibex volverán otra vez hombre estadísticamente dices cuatro seguidas que parece casi imposible pero la realidad es que parte otra vez con para mí como máximo favorito pese a que no tenga Cristiano Ronaldo sí es que al final el Real Madrid es otra cosa aparte de que el grupo verano me parece que es así en que también lo creen es que el Real Madrid es otra

Voz 4 06:32 es ahí cuando se pone ahí cuatro seguida pues esto sería la leche

Voz 0171 06:37 eh pero bueno vamos a ver si ahora dejamos el grupo del Atlético para el final pero os pregunto por el del Barça y el del Valencia Bruno y a Axel a mí me parece más difícil del Valencia que el del Barça no sé si estáis de acuerdo no porque a mí también no a mi me parece que el Barça está diciendo el mundo o el grupo dificilísimo de la muerte claro es difícil Tottenham PSV e Inter de Milán pero jode a la valenciana ha caído la Juventus el United luego el Jaume Boix es verdad que queda fuera pero a quitar dejar fuera el United de Mourinho o a la Juventus de cristiana vamos a ver

Voz 1 07:06 bueno aquí aquí para determinar cuál es más difícil hay unas cuantas variables centrada entrada el Barcelona partía del bombo uno el Valencia del bombo tres por lo tanto ya el Valencia las opciones de tener un grupo difícil eran mayores que las del Barcelona ha tenido peor suerte el Barcelona probablemente porque estaba en la misma posición que Real Madrid y Atlético de Madrid lo normal era tener grupo más asequible y lo ha tenido difícil el el Valencia más o menos sabía que tendría rivales duros y luego hay otra cuestión que es preferible tener en un mismo grupo dos equipos muy fuertes contra los que te vas a pegar uno mucho más débil que los otros que prácticamente garantiza que no va a quitar puntos a nadie y que el margen de error es muy corto tu grupo el cuarto en discordia sea como en este caso el PSV Eindhoven que es verdad que es más difícil que Unió pero que también le puede quitar a tus rivales y por lo tanto ya no depende tanto en enfrentamiento directo sino que los otros también te pueden dejar puntos contra PSV Eindhoven parece más difícil del Barça o del Barça tiene más nivel global suma sumas el nivel de los cuatro hijos es tiene más nivel que el que el otro pero claro

Voz 0458 08:22 Clemente lo tengan más difícil el Valencia sí sí sí a mí sí vale más noticia para dejarlo claro Manolo que se quedara fuera el Barça va Barça sería más noticia

Voz 0301 08:32 evidentemente porque si está al Tottenham que el año pasado dejó al Madrid II que no se ha reforzado pero no ha perdido ninguno de sus

Voz 5 08:38 la ex sigue Harry Kane sigue Eric en el súbito vencida

Voz 0301 08:41 el campeón de la Liga holandesa pero a nivel europeo pues bueno incluso en el primer partido ante el Bate Borisov o sufren algún momento está el Inter que no empezado viene a ser reforzado muy bien ha gastado mucho es un grupo complicado el del Barça si se despista

Voz 1576 08:54 a usted le puede complicar la cosa es es bastante

Voz 0301 08:57 eh evidente pero el Barça es favorito ya no sólo para pasar sino para ser primeros

Voz 5 09:01 y aquí Barça y Tottenham

Voz 0458 09:04 ahora pasar del Barça primero según si yo creo que sí quiero

Voz 1296 09:08 el Inter como cuaja este este nuevo proyecto pero es verdad que del año en que la Champions para el Barça se ha convertido poco menos con una obsesión pues la reconquista va a ser va a ser complicada es un grupo que es un premio para el espectador evidentemente más empezar tres grandes partidos en la fase de grupos pero que tiene una una grandes a ocultar lo que se espera Iglesias que las palabras de Messi en el Gamper diciendo que el gran objetivo era devolver esta copa tan linda al Camp Nou pues sigan prevaleciendo por encima la dificultad de grupo que sí que preocupa es el desgaste que puede tener de cara a la Liga Steer el Barça este año está en esa tentación de caer en lo que le pasó al Madrid la temporada pasada en descolgarse de la Liga para centrarse en la Champions bueno pues fíjate en el mes de octubre que tendrá el Barça que jugará contra el Tottenham cuatro días después juega en Mestalla luego viene el descanso de selecciones el descanso entre comillas y luego una semana recibe en el Camp Nou a Sevilla a Inter Real Madrid nuestra mal cinco motes Luis Scola Champions cuidadoras

Voz 1501 09:58 ahora que se sabe si Jordi Gracia ha celebrado ha sido airosamente con puños en oro el él que él quería

Voz 1296 10:05 condenan el creando Theron

Voz 0458 10:07 Roma digo a ver si ahora quería el Tottenham pero no ha habido ningún tipo de celebración dos ni ni un café después no quebrará ahora este año al Barça no se puede permitir ya sé que esto sólo puede ganar uno pero teniendo a Messi es que ese pasan los años de Messi el Barça no está aprovechando tener a Messi para ganar más Champions que llevaba una de los últimos seis otro año sin Champions y vamos a ver cómo se lleva

Voz 1296 10:29 Deferr empiezan a pesar más los años que no ha ganado que las cuatro que llevamos en el palmarés ganó eso empieza a ser un una cuenta que en el Camp Nou viendo que pasan los años y que Messi muy a pesar nuestro se va haciendo mayor pues bonos este está la nostalgia está además agravada por el hecho que el Real Madrid ganado cuatro de las sitios quiso en

Voz 3 10:46 en la comparación que pedías Manu del de qué grupos más difíciles del Barça o el del del Valencia yo si comparo al Tottenham con por ejemplo el Manchester United aunque el potencial de la plantilla el Manchester United es mejor que la del Tottenham pero a mi me parece que la conjunción y el bloque que tiene hecho el Tottenham aunque no había fichado esta temporada yo casi prefiero casi prefiero en este Valencia de Marcelino casi prefiero al Manchester United antes que al Tottenham

Voz 1296 11:10 cero goles le ganó el otro día al United

Voz 3 11:13 evidentemente prefiero también al al Young Boys antes que al PSV Eindhoven ahí sí que es verdad que antes que la Juve preferiría al Inter de al Inter de Milán no sea que casi casi me da por decirte que prefiero más equipos dos de los tres que hay en el grupo de Valencia de los que tiene el Barça

Voz 1576 11:30 es que el Barça es hay auténticos cocos sobre lo que pasa es que yo creo que el el Barça por esa obsesión que decía FLA aquí se ha reforzado yo creo que a diferencia de otros años tiene bastante más banquillo tiene bastante más pólvora yo creo que le hace ser favorito claro de su grupo por más que lo tenga que pelear y el Valencia bueno pues yo creo que a disfrutar es el año del centenario vuelven a Liga de Campeones es verdad que la han tocado partidos bonitos yo creo que al final si quedas fuera quedas fuera contra grandes de Europa y yo creo que la gente no está ya en esta rentrée en la máxima competición lo que tienes que es que es que disfrutar y luego ver el trabajo de marzo

Voz 3 12:03 y una cosa más con muy buena qué va a pasar en el en aquí en el grupo del del Valencia es que la gente en este momento y no es que no tengamos que no tenga presión el Valencia es que la ilusión que produce en este instante para el valencianismo después de dos temporadas sin estar en la Champions jugar la Champions League de nuevo el espectáculo de enfrentarte al Manchester United y a la Juventus de Turín parecerse a un rival peligroso no porque el espectáculo y el hecho de volver a la Champions la gente le da mucho valor a eso por encima de que pudiese hipotéticamente caer en octavos de Ficosa en no pasar a octavos de final

Voz 1 12:36 no iba a decir que que cuando empiece a rodar el balón y yo creo que que la gente en en Valencia querrá pasa y tendrá una expectativa alta IA no

Voz 5 12:47 no sé si le va a exigir al equipo pero cuando el nivel de ilusiones muy grande también con él

Voz 0458 12:52 yo yo creo que yo creo que lo va a exigir yo creo exactamente yo creo que el matiz en el Valencia es si el Barça cae en ese grupo B es un batacazo por mucho que estoy muy fuerte el grupo es un batacazo pero de pelotas y el Valencia cae pues hombre si Valencia cae porque han pasado Juventus y Manchester United pues hombre no te ha eliminado los oyentes pero creo que ese es el matiz el que claro que va a querer pasar pero si queda primera segundo United Morata nadie va a decir jo que fracaso de Marcelino y el Ballet

Voz 3 13:18 sí por supuesto y sobre todo porque la gente afortunadamente yo creo que con los pies en el suelo sabe que para el Valencia va a ser muy importante Borrell volver a clasificarse esta temporada para la Champions de la próxima temporada a efectos económicos para Valencia es importantísimo pero desde esa tranquilidad de de que si el te elimina la la Juventus y el Manchester United porque quedan primeros tú uno pasas de de esa tranquilidad cuidado porque yo veo al Valencia al Valencia de Marcelino de la temporada pasada cuando sea fin en los fichajes que han venido incluido Guedes yo creo que el balance luego de disputar perfectamente la segunda plaza machista Event

Voz 0458 13:54 eh vamos rápidamente con el grupo del Atlético que no está esperando Monchi en el grupo A Borussia Dortmund Mónaco Bruno

Voz 5 13:59 las Bruno hoy el grupo del Atlético Madrid ideas creo que esos si iba a decir Axel eso que queden me parece que el Atlético es bastante

Voz 0301 14:07 favorito porque a la gente puede tener en la cabeza lo que era el mono con lo que era el Borussia Dortmund hace unos años el Dortmund está rehaciendo con Lucien Favre en el banquillo hoy en el Mónaco bueno es que del equipo de hace dos años seis de los titulares los ha vendido dieciséis de los portando es decir jugador y Falcao Falcao Bernardo Silva sí Falcao de los jugadores importantes aquella Champions seguramente es de los pocos que que permanece que sigue como titular también tú has dicho el portero pero poco más yo creo que el Atlético es muy fácil

Voz 1 14:34 yo yo iba a decir que que a mí no me parecen mal los equipos Dormun y Mónaco de hecho me parecen muy atractivos pero creo que es ideal para el Atlético de Madrid el grupo por el tipo de equipos que son estos rivales son desacomplejado los atrevidos jóvenes se abren al Atlético le encanta jugar contra equipos que le dejan espacios no creo que es el tipo de rival que prefiere por lo tanto creo que el sorteo es muy bueno para ellos por eso no porque sean malos equipos los rival

Voz 0458 15:00 de aquí surge el debate que viene sufriendo en las últimas semanas no este Atlético Madrid que yo hace muchos años que no recuerdo a un Atlético Madrid con el plantilla aunque tiene este año hace mucho tiempo y no recuerdo una plantilla semejante me parece que es candidato al título pero así de claro no sé si más o menos una décima más una décima menos que el que queráis para mí el Atlético madres candidato con la motivación además de que se juegan el Wanda Metropolitano que eso te puede influir más o menos pero tiene un plan anti John para aspirar al título de Talavera

Voz 1576 15:28 si no lo que está claro es que por nombres propios si yo creo que luego las plantillas tienen que hacer buena súper plantilla los resultados yo creo

Voz 6 15:36 qué le viene bien este este grupo porque

Voz 1576 15:39 no son un tremendo rivales pero sí son equipos bueno que sino hacer las cosas bien si no estás concentrado sino estar medido te pueden sacar los colores yo creo que el año que el año pasado el Atleti

Voz 0458 15:49 el resto se llevó del mundo recibió una

Voz 0301 15:52 han con digamos Talavera

Voz 0458 15:55 a entrar en más de una sale contra ellas si no estás concentrado no es ya previsiblemente no sale sobresaltó pero una vez que te pones hallarlo pasado

Voz 1576 16:05 Atlético de Madrid que no pudo contar con lo fundamental envió que le dio igual

Voz 7 16:10 el ser superior a dar

Voz 1576 16:13 a la Roma y sin embargo fíjate

Voz 0458 16:16 la verdad es que si la donde la clave de pescar a aquel que ya claro el Caravaca que que es un jugador importante para el Atlético de Madrid les tiene que con los juveniles le tendría que ganar

Voz 1576 16:26 afecto bueno para nada lo hizo porque además no puedo firmar este año pero en cualquier caso

Voz 1501 16:31 jugado eso hay que no se acordaba el interés general no claro

Voz 1576 16:35 da pocos hace bien cerezos luego estas cosas los colores ha dicho el equipo es sé que no me acuerdo y cómo se llama pero

Voz 1296 16:42 pero pero Talas ha admitido que el Atlético es candidato al título

Voz 1576 16:45 no ha admitido es que el óvulo va a pelear pero como lo peleas pelear hasta ahora no creo yo a diferencia de Manu no creo que sea favorito no lo dicho favorito

Voz 0458 16:54 dicho candidato clarísimamente al título no que sea el favorito candidato a pelear lo seguro que sí en el ramillete de favoritos también para sí sin duda favoritos Morata hombre yo lo que creo

Voz 3 17:05 el Atlético de Madrid se ha acercado muchísimo al al Real Madrid en los últimos años que lo que sucedió en la Supercopa no es casualidad que los fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid en este momento la gran mayoría no son titulares con lo cual da lugar a la profundidad de de de plantilla que tiene el Atlético para mí hay una cosa que tiene el Real Madrid que le falta adquirir al Atlético de Madrid que será con el tiempo como la tiene por ejemplo el Fútbol Club Barcelona ayer la leyenda que tiene el Real Madrid en la Champions yo creo que el Atlético se ha igualado mucho deportivamente a nivel de garantía con el Real Madrid pero cuando tú te enfrentas al final al Real Madrid hay un algo que dice va es el Real Madrid por lo que sea y eso quieras que no yo lo he hablado con entrenadores que se han enfrentado al Real Madrid los han eliminado eso al final es una cosa que influyen en la mente de los jugadores del contrario el Real Madrid

Voz 0458 17:50 que no solamente es lo que han fichado es lo que han mantenido al golpe que ha dado en la mesa del Atlético diciendo aquí se queda a Griezmann aquí se queda Oblak aquí no se va ni ni el Tato y encima traigo a Le mari traigo a Rodrigo Juan me parecería un plantilla

Voz 1576 18:01 pero a todo pero bueno ahora dudas

Voz 0458 18:04 han pues nada del resto de grupos algo que destacar rápidamente a libre uno de los otros cuatro grupos está

Voz 5 18:09 la vida en el del Nápoles Liverpool pues sí sí estaba muy bien

Voz 1 18:13 Drake Estrella Roja bueno digamos que no tienen ninguna opción y lo normal que es que se quede a a cero puntos pero la pelea entre esos tres por pasar va a ser va a ser fuerte el contraste en el en el de no un grupo con Oporto Galatasaray Lokomotiv de Moscú Schalke cero cuatro lo cual garantiza que habrá en octavos de final equipos con los que no se contaba que yo creo que cualquiera puede pasar en en ese grupo igual el Porto por bagaje europeo sea favorito pero vamos incluso Galatasaray que viene del Grupo IV tiene opciones

Voz 0301 18:46 y luego en el grupo F panorama bastante benévolo creo con el Bayern y con el Manchester City dentro de que en el F no son malos seguimos Shakhtar Olympic de Léonie Hoffenheim pero luchar por la segunda plaza y que el sitio a ser primero en el grupo esta Bayern Benfica Ajax y a décadas de unas muy muy favorito para hacerlo primero el Bayern a pesar de que no ha sido la temporada en la que más ni mejor se ha reforzado seguramente el el equipo de Kubrick

Voz 1501 19:09 es sólo un apunta mano recordar a la gente que en esta edición introducen los nuevos horarios es verdad que te menos cinco y nueve de la noche que va a haber un en las eliminatorias el cuarto cambio introduce también igual que en el Mundial lo cual tócame la prórroga y que además una novedad es que en la final

Voz 0458 19:25 va a poder tener cada banquillo cada cada equipo cada entrenador

Voz 1501 19:29 doce jugadores que hasta ahora si no me equivoco eran siete yo creo no es tradición no correcto pues ahora vas a ser doce jugadoras sigue muy solera muchas opciones que que bueno el partido para un determinado jugador de tu plantilla bueno lo vas a tener ahí sentado puede sacarlo sino que no Aibar en la Champions y no Éibar con usted gol

Voz 1 19:48 el tema pero no hay un tema con respecto corremos

Voz 0458 19:51 voy con Monchines nuevos horarios rápidamente Ruiz

Voz 1 19:53 duda de si iban a solaparse o no los españoles que parecía que todos jugarían en horarios distintos no va a ser así ese van a sola para algunos todavía no no todos quedan en horarios distintos

Voz 0458 20:03 vale pues dicho quedar aclarado que era qué bien lo vamos a pasar iba a haber aquí nos carruseles de Champions con Dani Garrido espectacular es que tenía que empezar ya mañana arranca la Champions pues nada un abrazo a todos Torrejón en Mónaco un habrá un abrazo adiós H libro en ello lo hacer hasta luego hay adiós a FLA aquí un abrazo un abrazo también a Morata hasta luego

Voz 3 20:22 Guedes trescientos millones de cláusula seis años de contrato