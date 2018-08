¿Os parece justo el premio a Luka Modric a mejor jugador de la UEFA?

Voz 1 00:00 las doce XXXVII una menos en Canarias El Larguero para una así que no os digo nada a los tertulianos los oyentes tenemos que ir por eso al turrón ha sido justo el premio han Luka Modric que ha entregado la UEFA mejor jugador del año sí o no Antonio Romero que sigue por ahí Romero hola pues por aquí sigo hola Jesús Gallego buenas noches Justicia e sigue Rodríguez hola Barcelona hola

turrón sí dicen Romero gallego si merece el premio

Voz 0239 00:32 yo sólo digo sí porque además había un dato que yo no conocía que tu al principio del Larguero Si era sólo por la competición de la Liga de Campeones podría haber un empate con Cristiano Ronaldo para gustos los colores pero si además se tienen

Voz 1906 00:45 cuenta lo que ha basado en el campeonato del mundo como también va a ser

Voz 0239 00:48 Balón de Oro es evidente que aquí ya no hay debate Iker Luka Modric ha estado muy por encima de Cristiano Ronaldo en el campeonato del mundo como repito tú has contado al principio del Larguero y que habrá escuchado Talavera e imagino que también psique que en esta votación no en el resto pero en esta votación también contaba lo que pasó en el Campeonato del Mundo aquí es evidente que el partido el ganado por goleada por Modric

Voz 1576 01:08 si hubiera contado de verdad de el campeonato del mundo igual faltaba algún jugador en esa terna de tres pero en cualquier caso evidente dime yo yo creo pero Antoine Griezmann campeón del Tour aunque no pero no me acuerdo me del Mundial campeón del Mundial conmigo y del es el máximo goleador del Mundial si te parece poca venga campeón de de bueno pero bueno había dicho tú has dicho que influye el Mundial

Voz 1906 01:32 no no he dicho ya algo no ganadera algo que llevaba mucho tiempo pinchaba a una cabezadita

Voz 1576 01:37 estuvo mejor pero bueno cualquiera usted ya me he dicho eso

Voz 2 01:39 quiero baile minutos diferenciarnos es excesivamente Romeos si yo sí has hecho una buena Liga de Campeones

Voz 1576 01:45 creo creo que haré yo creo que lo ha hecho el turrón mira Cristiano Ronaldo tiene acostumbrar de una cosa a una cosa y es que te has salido del Real Madrid ya hace mucho frío fuera del Real Madrid porque ahora ya todo al todo lo los fastos todos los focos todas las fanfarrias pues no las tiene eso algo ya eso yo ya eso se tiene que acostumbrar yo creo que si tú ganas la Liga de Campeones con quince goles es el máximo goleador de la competición y otros años te has llevado el premio como te pasas señor años rascando entiendo yo entiendo que Cristina a Ronaldo esté hoy moscatel no vaya a la gala y haga lo que quiera porque era claro candidato a llevarse el Balón de Oro el yo por aclarar

Voz 3 02:23 vamos a ver si que Manu has dicho que contaba la UEFA o sea que la UEFA contaba la Champions contaba en el campeonato del mundo

Voz 1576 02:31 contaba también la Liga la Copa y tal porque es jugador del año eso no oculta sólo la de hecho es queda hay que escuchar al larguero desde el primer eso pregunto me pregunto cómo clara no jugador

Voz 0239 02:39 no me digas que que cuenta la Liga de Campeones en este torneo en este trofeo correcto

Voz 1906 02:44 Liga de Campeones el campeonato del mundo ahí

Voz 0239 02:46 que venir al debate estudió para mejor portero

Voz 1375 02:49 el jugador del año exacto eso es para mejor portero defensa centrocampista delantero sólo lo que se ha hecho en Europa para mejor jugador además el Mundial bueno yo terció en Europa entiendo que España es Europa no

Voz 1906 03:02 yo lo bien que vende no es decir si mira te voy a decir mira si es jugador del año Messi ha sido lo mejor semana tras semana esperará como él no vale Margarita que veo que dejan hablar que yo te dejaba que yo pero vaya a abrir el mejor jugador del año

Voz 0239 03:19 en Liga de Campeones campeonato del mundo en Liga de Campeones y Campeonato del Mundo lo entiende ya ha sido todo lo traducimos de otra manera

Voz 1576 03:27 vale pues entonces si se tiene en cuenta el Mundial Griezmann tiene que estar en esa terna porque has sido campeón del mundo ya ha sido máximo goleador pero es que además el Mundial de Modric que fue muy bueno tengo mejor fue muy bueno pero es que el de Rakitic fue mejor porque fue decisivo no noches los últimos partido Modric estuvo desaparecido fue cambiando con el fallo un penalti que casi le cuesta la clasificación a su selección Rakitic marca dos penaltis decisivos lo que pasa es que como es un gregario no tiene en cuenta Rakitic

Voz 1906 03:55 no porque ya hemos perdido

Voz 0919 03:58 no que vamos

Voz 2 03:58 el el Ibex pues después hice después

Voz 1576 04:01 cuenta la Champions como área Cristiano está fuera del Madrid no lo valoramos pero si me un poco raro ahora ahora ya malo grabaron se metió de quince dieciséis goles quince quince máximo anotador del torneo Gallego

Voz 0919 04:12 empieza el Mundial la Champions hay un momento en la Champions más allá de toda la trayectoria de Modric porque Modric hace que el Madrid juegue hace que el Madrid

Voz 1576 04:21 cuántas veces fue Gallego perdona hace un momento he sido ascenso iluminó al Madrid najerina Shanghai ahí un momento del hacha pero cuando empata el Liverpool

Voz 0919 04:29 antes de que Ballet Bale meta el segundo gol del Real Madrid que le pega un baño sólo Modric sólo él al Liverpool que le aplauden hasta los ingleses el campeón de Europa tiene un sello y no es el de Cristiano es el de Modric Madrid juega como juega Modric Croacia en el Mundial no os voy a contar porque Rakitic es un pedazo de jugador pero Croacia no juega el son de Rakitic juega al son de Modric por primera vez se premia a un jugador en el que priva lo colectivo a lo individual es el premio más merecido de los últimos años porque siempre dijimos que Iniesta Iker Xavi se merecían un Balón de Oro se merecían grandes premios y no se lo dieron en esta ocasión se ha hecho justicia yo jugador que juega para los demás más que para él más que para él ha sido merecidamente una lección para el resto la generosidad el pensar en el equipo y en el compañero antes que uno mismo merecido Balón de Oro

Voz 1576 05:28 pero oyendo gallego lo dejaría estabilidad absoluta la absoluta es que hoy Cristiano Ronaldo no ha estado marcó Hinault ha estado León levantando el el título porque salió del Real Madrid

Voz 1906 05:41 así verán porque no te lo creen y tú Talavera vamos a ser serios hombre

Voz 1576 05:45 pero eso te lo digo oye déjame solo

Voz 1906 05:47 el reglamento de los países

Voz 1375 05:50 solamente esta frase los jugadores son juzgados para el premio de la UEFA por sus actuaciones en todas las competiciones nacional continental e Inter

Voz 1906 05:58 Alves se les ha llegado si hay acordó donde ir en Talca penal añade al mejor jugador más pues que ha caido ampliarlo Messi ni tampoco que fue el mejor fichaje de Valverde que no documentado que empezamos el debate el el jugador

Voz 1576 06:16 qué más a Messi aparte que más ha sorprendido a Valverde reconocido porel de el Barça es Rakitic que se convirtió en pieza

Voz 1906 06:25 tengo una buena para el estudio pero como hay que venir bien documentado Junín la liga te diré el mejor señala semanas hoy sólo Carreño que es una semana a semana semana Messi Matas lleva domingo tras domingo que nuestras nóminas y que no añadieron otro día es que el debate de Aeroméxico Romero creo que esta temporada vuelve esta temporada a Messi como ganador del Balón de Oro como ganador del el trofeo que sabe hoy

Voz 0239 06:53 pic hacéis el ridículo buscar otra temporada que habéis tenido mucha pero no la de hoy

Voz 1576 06:58 pero escúchame pero así es la de hoy están todas las competir yo Romero te pregunto la liga te Bodies que hemos ido Cuenca la también porque además de un equipo que ha quedado mira mira vamos a que vamos a ser serios ha quedado segundo en Liga ha levantado un título europeo que la Europa League siendo el máximo en el mejor jugador de esa competición enmarcado marcado en la final al el máximo por del Mundial ya ha ganado el Mundial lo que da igual que podría habla y habla y habla y habla Diego que lleva había habla gallego que desde que se fue Cristiano Ronaldo sólo hace campaña ya de Balón de Oro para Luka Modric no perdona que el sendero a escucha géneros y yo no hay un fútbol escucha escucha no hay uno pero el estatus de estrella escucho trabaje sea más generoso para su equipo que Antoine equivoque es que yo pedía el Balón de Oro encima Christa dejó

Voz 0919 07:39 es que se terminara el día antes de que ese terminal mundial que terminó con esto se premia el fútbol se premia la generosidad y por fin se premia la falta de demagogia en el campo porque Modric es un tío que no tiene ni un solo gesto dejó centrismo en el terreno

Voz 0239 07:59 el juego no se permite un gesto de demagogia

Voz 0919 08:02 Nicole la grada ni con el rival respeto fútbol y generosidad

Voz 1576 08:07 respira hoy los eso estoy absolutamente de acuerdo con gracias a un apunto estoy convencido por por por tu verborrea Portu labia pero te voy a hacer una pregunta de esos tres de partir de los trece partidos que hay en la Champions trece partidos en cuantos Modric fue escogido en bici

Voz 0239 08:26 bueno es que yo he visto yo he visto mujeres

Voz 1906 08:29 no yo te respondo yo cero pero es que yo vengo yo usar esperando

Voz 1576 08:38 estás que contra el París Saint Germain sale de otros jugadores

Voz 1906 08:41 ha quedado bastante claro es que el tema

Voz 1375 08:45 tú por Modric para que fuera jugador del Barcelona yo me lo trae al Barça con los ojos cerrados oyentes dale Pablo

Voz 1375 09:47 la una menos trece minutos debido también a los oyentes que sea lo más breve posible para dejar diez segundos venga dijo Pablo Pinto

Voz 0239 09:53 eh

Voz 1375 09:54 una Story debe ser el Instagram de la hermana de Davis

Voz 1906 09:56 pero ahora mismo dale dale dale

Voz 1375 10:00 eh ya no es digerido muy bien

Voz 0239 10:02 en el entorno de Cristiano Ronaldo aparte lo de Mendes en el Instagram de la hermana de Cristiano sexto con admiración cada uno que saque su conclusión con una carita de un mono tapándose los ojos y las estadísticas de Cristiano Ronaldo doce partidos tres asistencias quince goles Luka Modric once partidos una asistencia un gol

Voz 1375 10:21 debajo Cristiano Ronaldo musculado con la camiseta

Voz 0239 10:24 B como un gesto de la Dick lo han encajado muy

Voz 1906 10:26 la verdad es que la verdad que sí eso es lo que ha puesto la hermana que

Voz 1375 10:29 en los entornos en los que dice dice jugador del partido Cristiano fue cuatro veces jugador del Partido Modric ninguna ningún bueno vamos con los votos de los oyentes Romario gallego creen que sí sí Talavera creen que no está por ahí Carlos hola Carlos muy buenas

Voz 1336 10:43 hola buenas noches

Voz 1375 10:45 de dónde nos llamas

Voz 1336 10:47 yo de Puebla de Sanabria Puebla de Sanabria

Voz 1375 10:49 exacto como tenemos muy poquito tiempo Espido brevedad a todos crees que es justo el premio para Modric al mejor jugador de la UEFA

Voz 1336 10:55 Justo lo que a romper yo creo que en el fútbol no solamente se puede mirar la capacidad goleadora que es cierto que la tiene sino como él yo existen el trabajo el rendimiento la profesionalidad y sobre todo la falta egocentrismo ya desde el primer momento Ronaldo ya desde el día de la final

Voz 10 11:12 ya

Voz 1336 11:13 la salida que tuvo de pata de banco ya demostró quién era porque es un gran profesional pero ahí se ha pasado como personas pero además la respuesta es que la gente salga a contestar no hace falta ser el mejor jugador del partido para que tiene nombre normalmente más mandan mucho las marcas comerciales pero aparte de eso todos vemos cuando vemos el fútbol quién es el jugador que trabajar en el campo quién es el jugador generoso que es el que vas a veces quién es el que saca cuantos partidos es eso

Voz 1375 11:42 no falla venga queda clara primer voto para para Gallego a favor de si ha merecido el galardón para Luka Modric gracias Carlos mueven explica o

Voz 1336 11:50 gracias a vosotros hasta luego gracias por llamar y por escuchar

Voz 1576 11:52 el y el resultado lo anticipo ahora os digo ahora os digo

Voz 1375 11:55 el resultado en Internet también Secundino buenas noches hola buenas noches qué tal donde nos llama de Gijón de Gijón muy bien cree justo el premio para Luka Modric justo muy justo por qué

Voz 11 12:10 hemos decidido porque es un gran jugador lo demostró con una en el Mundial vamos aparte de con el Madrid en la Liga en la Champions en el Mundial con una selección bastante modesta que nadie daba un duro por ahí al comienzo el Mundial hilos se los llevó a jugar la final que luego perdieron pero bueno

Voz 1375 12:33 un gran jugador merecidísimo el premio por encima de Cristiano Ronaldo para Luka Modric

Voz 11 12:38 sí sí sí caso de que no hubiese ido Luka Modric a Arnaes

Voz 1375 12:44 perfecto mira estás un poco en la línea de de Sique Rodríguez un abrazo Secundino gracias por llamar hasta luego dos cero para Rodri Gallego Hipólito muy buenas de donde no se sabe de gente cruel y muy bien pues usted dirá

Voz 11 13:00 pues yo digo que sean tres porque no hay ni fía ni la vía móvil es el mejor vamos para allá nunca les hizo la cabeza nadie marcan goles Cientista aquel no aquel estaba apartado no hay gente no rompió cuando se terminó la Copa de Europa rompió al equipo y al aficionado si se quería que se fuera primero pero que no dijera nada

Voz 12 13:35 pues estamos a Cristiano Ronaldo que no lo merezca futbolísticamente no eso es que aunque ya ya ya ya eso es que lo merece Modric no es que lo

Voz 1375 13:46 hombre perfecto gracias Hipólito

Voz 11 13:49 tras y ese usted hasta luego desde Santa Cruz de Tenerife

Voz 1576 13:51 a ver si me hace gracia porque parece que el madrilismo cuando el madridismo se traído el micro ha descubierto a Cristiano Ronaldo ahora sí parece que no haya sido de

Voz 1906 14:02 es una cuarta llamada de la noche que diez años pinta

Voz 1375 14:07 pero para así que Talavera hola

Voz 13 14:09 hola qué tal buenas noches muy bien desde dónde nos llamas llamó de Madrid ha muy bien y usted que piensa lamento estás completamente en contra muy bien creo que lo que está Cristiano Ronaldo son injusticias simplemente Modric pues según él excelente jugador pero para mí no tiene comparación Cristiano lo digan lo que digan el antimadridismo delante Cristiano digan lo que digan es el mejor del mundo ir voy más que hacer menos más se espero de todo corazón la próxima Champions la gane la Juventus con Cristiano a la cada vez que me quiere yo soy madridista pero después de lo que han hecho los señor Pires el otro señores Lopetegui Rubiales con la selección española no quiero saber nada

Voz 1375 14:59 o sea usted en una final hipotética Juventus Real Madrid el año que viene va con la Juve

Voz 13 15:03 voy a ir con la Juve no pueda ir con la Juve porque porque no se merece la selección española lo que le ha hecho este trío de de descerebrado no y los pagos

Voz 1375 15:14 o sea que el propio hubiera sido para Cristiano Ronaldo

Voz 13 15:17 exacta muy bien gracias Marta

Voz 1375 15:20 adiós gracias por escucharnos hasta luego mira hay un portugués que nos va escuchando que va en en ruta en carretera o latino muy buenas noches buenas noches hombre perdón

Voz 9 15:30 no sabes por dónde va por dónde vas en carretera por dónde vas en este momento la ronda

Voz 1375 15:38 caña muy bien pues nada vengo

Voz 9 15:41 no dan la razón vamos a ver si si si ya no Ronaldos de Madrid es de más de Cuca pase mucha gente que me envidias Cristiano porque hay que entiendo

Voz 1375 15:59 se entiende si siempre la verdad

Voz 9 16:02 Modric es todo acuerdo creo yo que está muy lejos muy lejos de Cristiano Ronaldo porque que en todo momento en fin Dago ya no hay que no sé muy bien muy bien yo no lo es

Voz 1375 16:21 lo sacro cree usted que Tino que si Cristiano seguirá en el Madrid te habrían dado el premio

Voz 9 16:27 yo creo que sí que el sexto casi hay mucho hay mucha gente que eso está cuéntanos Ronaldo pues es tener marchando todo en Madrid por qué no

Voz 1576 16:35 Mary Gallego los primeros

Voz 9 16:38 bueno eso siendo eso son hueco y grandes piensa más que si para mí para mí para mi fue es mes era lo más mereciendo Griezmann lo que tenemos delante jugador sin duda ya nada me dado no están discutiendo vertió mal cartel sintió marcó goles

Voz 1375 17:04 Cristiano Cristiano ha quedado claro

Voz 9 17:09 eh yo se daba en Finca señores cambiar para el nubes

Voz 1375 17:15 bueno pues ha ganado la temporada que viene va con la Juve gracias tino buen viaje gracias

Voz 1906 17:23 los Chati gallego pero a mi esto me sabe a derrota esto tiene uno ibais Empalaos derrota el fútbol siempre gana

Voz 1375 17:30 claro en Internet setenta y cuatro por ciento de los votos dicen que si es justo el voto el premio Luca yo digo a enderezarse veintiséis por ciento cree que no es justo a Luka Modric