El Larguero (30/08/2018): El espantón de Cristiano Ronaldo y el sorteo de Champions

Voz 1375 00:00 a ver cómo conseguimos contarte todo lo que ha pasado hoy y lo que está pasando

Voz 1384 00:53 no y lo que va a pasar hasta la una de la madrugada que vamos a

Voz 1375 00:56 contigo acompañando te en la Cadena Ser en este Larguero de jueves donde Javi dos sorteo de Liga de Campeones en Mónaco se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Champions difícil para el Barça ha tocado en el grupo B el Tottenham de Pochettino el PSV Eindhoven y el Inter de Milán que era el gran enemigo a evitar en el bombo cuatro pues le tocó al Barça Tottenham PSV e Inter difícil también para el Valencia es normal teniendo cuenta que partía en el bombo tres ya caído en el grupo H al la Juventus de Cristiano Ronaldo al Manchester United de Mourinho y al Young Boys el equipo más flojo con diferencia Juve United con Valencia en el grupo H algo más fáciles para Real Madrid y Atlético de Madrid sus respectivos grupos en el G estará el vigente campeón de Europa junto a la Roma de Monchi el CSKA de Moscú y el Viktoria Pilsen y el Atlético de Madrid tampoco le ha ido demasiado mal estará en el grupo A junto al Borussia de Dortmund Mónaco brujas los otros cuatro grupos en el C París Anne Germaine Nápoles Liverpool y Estrella Roja en el grupo de Lokomotiv de Moscú Oporto Schalke cero cuatro y Galatasaray el más flojo con diferencia el más igualado pero digamos que el más flojo de todos sin ninguno de los grandes candidatos puede pasar cualquiera de los cuatro cualquiera puede quedarse fuera en el grupo de Bayern de Munich Benfica Ajax ya Aica de Atenas en el F Manchester City Shakhtar Donetsk Olympique de Lyon joven además del sorteo que hará enseguida vamos a analizar en nuestro Sanedrín con Antonio Romero pero nuestro narrador del Madrid con Lluís Flaquer Nuestro narrador del Barça con Miguel Martín Talavera nuestro narrador del Atlético ICOM Pedro Morata nuestro narrador del Valencia y además Axel Torres y Bruno Alemany los dos expertos de fútbol internacional enseguida repasamos todo con ello los más difíciles y los más fáciles de los rivales españoles además digo se han entregado los premios del año de la UEFA mejor portero Keylor Navas mejor defensa Sergio Ramos mejor centrocampista Luca Modric mejor delantero Cristiano Ronaldo además se entregaba el premio al mejor jugador era el mejor por línea el mejor jugador global finalistas Modric Cristiano y Salah ganador Luka Modric no se dado a Cristiano Ronaldo que tenía previsto asistir a la gala que ha dado la espantada a última hora en un acto más de un Cristiano Ronaldo que es tan bueno en el campo como a veces niñato fuera ha dado plantón a la UEFA los de la Juventus habían que decir no sabían dónde meterse estaba premiado esperamos resistencia y al final no ha ido algunos no sabían dónde meterse porque no sabía ni qué decir se ha debido enterar a última hora que el premio no era para él sino para Luka Modric no se ha presentado Sergio Ramos Sergio Ramos le hemos preguntado ya ha dicho esto sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo

Voz 1896 04:01 no sabíamos nada de hecho no nos ha sorprendido cuando no la han comunicado prácticamente cuando no estaban poniendo el micrófono pero bueno es decisión suya hay que hagan lo que quieran

Voz 1375 04:10 que haga lo que quiera decía Sergio Ramos ahora estamos en Mónaco con Mario Torrejón en una clasificación que lidera o Modric con trescientos trece puntos como el mejor segundo Cristiano con doscientos veintitrés puntos terceros Alá con ciento treinta y cuatro luego a modo de curiosidad os cuento que ha quedado cuarto Griezmann setenta y dos puntos quinto Messi sexto en va P séptimo De Bruyne octavos Rafael B noveno asar X el primer español Sergio Ramos con doce puntos quiénes votan en esta elección de mejor jugador del año en la UEFA los entrenadores de todos los equipos de Champions que son XXXII los que empieza una fase de grupos los cuarenta y ocho de la Europa League empiezan la fase de grupos más cincuenta y cinco periodistas todos Ellos han decidido que el mejor este año no es cristiano Aldo o no ha sido sino Luka Modric y eso ha hecho que el portugués salía enfadado no haya ido bueno ahora estaremos en Italia porque os vamos a contar exactamente qué ha pasado y cómo se ha cocido esa decisión de Cristiano Ronaldo lo que sí que ha provocado ese premio a Luka Modric no a Cristiano es que su representante Jorge Mendes haya dicho esto en el diario Récord le han dicho a Jorge Mendes que cale parecía ya dicho Mendes el fútbol se juega dentro de las cuatro líneas del campo y ahí Cristiano Ronaldo ganó marcó quince goles llevando al Real Madrid sobre su espalda a la conquista de la Champions una vez más es simplemente ridículo ha dicho Mendes que es ridículo el premio se lo den a Modric si se lo dan a Cristiano no ridículo si se lo dan a otro es ridículo enseguida vamos a hablar con alguien que está muy cerca de Cristiano Ronaldo que nos va a contar cómo es da lo que piensa Mendes que es ridículo que sólo hayan dado a Luka Modric bueno además de todo esto eh presenta de Mariano mañana a la una y media será presentado en el Santiago Bernabéu ha elegido el número siete precisamente el que tenía Cristiano después de que ningún otro valoro lo haya elegido cuando queda un dorsal libre es una camiseta libre tienen derecho elegirlo cualquier futbolista de la plantilla e el que sea más veterano tiene prioridad sobre el que sea menos veterano común ninguno de los actuales jugadores de la plantilla ha querido el siete tampoco tiene ninguna especial interés había quien decía igual lo coge Asensio igual lo coger ha dicho Mariano está libre para ni Si lo hubiera querido otro no lo habría podido coger Mariano como a los demás de daba prácticamente lo mismo lo ha cogido Mariano número siete que hay que tener persona calidad para llevarlo en el Bernabéu lo lleva a Juanito lo hallaba Butragueño lo lleva o Raúl casi la última década Cristiano Ronaldo además hay fútbol en directo ahora mismo está jugando el partido pero el Sevilla está ahora mismo acabando justo en este instante termina el partido en el Pizjuán ahí está Xantia no te gala Santi muy buenas buenas noches

Voz 1870 06:59 te mano acaba de terminar el partido tres a cero el Sevilla vuelve a jugar la Copa de la UEFA en las últimas quince temporadas catorce veces ha estado en competición europea vuelve a su competición fetiche tres a cero resultado final del partido con Alonso y Mudo Vázquez en la primera parte Benger como casi siempre que sale marca en la segunda el tres cero le sirvió al Sevilla para estar como te digo en la Copa de la UEFA te quiero contar el acontecimiento triste partido

Voz 1375 07:23 sí lo he visto lo visto lamentable de nuevo

Voz 1870 07:26 los ultras del Sevilla y el Sigma han tenido un altercado afortunadamente no han calificado la policía altercado menor no hay detenidos no hay heridos graves pero de nuevo escucha el sonido de la violencia en el fútbol esté que no queremos escuchar pero que demasiadas veces aparece

Voz 1375 07:47 no sillas gritos golpes y hay una imagen afortunadamente no hay que lamentar daños grave afortunadamente porque cuando he visto la imagen Si ya hizo que se bueno bueno hay un tío que cae al suelo y le partiendo bueno le dan con la silla cuatro cinco veces en la cabeza el está en el suelo es una cosa empezamos pronto la fiesta no empezar la temporada de europea ya tenemos los primeros incidentes aunque afortunadamente eh creo que no ha habido daños serios como nos dice Santi Ortega m a parecía haber Santi en la grada también al que va a ser nuevo fichaje del Sevilla Quincy Proms no estaban hay enfocando

Voz 1870 08:17 Prada han traído pero el anterior directamente lo puerto porque he venido en viaje privado avión privado para cerrar el do en los documentos el el reconocimiento médico y firmar todos los detalles sigue Quincy promesa va a convertirse en futbolista del Sevilla junto con Portu que si no se tuerce nada ni también debe estar mañana concretando su pase al Sevilla ha viajado para el Villarreal

Voz 1375 08:35 la convoca Eusebio para enfrentarse mañana al Villarreal en el estadio la cerámica pero no se ha subido al autobús del Girona que todo apunta que al final lo acabaré en el Sevilla un abrazo Santi hasta luego mañana habrá sorteo a la una de la Europa League estará el Sevilla el Betis Villarreal en ese bombo también mañana a las doce y media hay primera lista de Luis Enrique con Javi Herráez repasamos va a ser la primera lista de convocados para los partidos que la selección española va a jugar contra Inglaterra y Croacia pertenecientes a esa nueva competición que es la nueva liga de naciones qué sorpresas nos deparará mañana Luis Enrique abra enseguida lo hablamos también ya os conté esta semana lo que lo que tenía que ver con la compra del Real Valladolid por parte de Ronaldo noticia que adelantamos en el larguero estuvo a punto de firmarse anoche el acuerdo es total y absoluto el próximo lunes eh se pondrá la rúbrica que hará que Ronaldo repito como te adelantamos aquí en el Larguero esta semana sea el dueño el máximo accionista de un equipo de primera división del fútbol español aunque mantendrá la figura de Carlos Suárez Ronaldo seguramente el lunes se haga oficial lo que aquí que adelantábamos será el nuevo dueño del Real Valladolid Deportivo lo cual me parece una noticia excelente dicho lo dicho eh luego repasaremos todos los fichajes del día hay fuera de el último día que en Veinticuatro horas veinte minutos para que termine el plazo de fichajes y en la Vuelta a España e el francés Nacer Amy es el que ha ganado al esprín las esta etapa de la Vuelta su compatriota Rudy Molar mantiene el maillot rojo de líder en el Juve so pena anoche cayó eliminada Garbiñe Muguruza que año de dos mil dieciocho tan malo de Garbiñe que volverá asegura estar ahí arriba pero no ha sido su mejor año ni mucho menos ha caído en segunda ronda en el US Open también cayó en segunda ronda en Wimbledon cayó en segunda ronda en Australia hay sólo llegó a las semifinales de Roland Garros y en el cuadro masculino dentro de los favoritos anoche ganó Nadal hoy se ha clasificado Roger Federer ya a la una juega Djokovic el debate de los jueves será este hoy os parece justo el premio Luca Modric al mejor jugador de la UEFA sí o no Antonio Romero Jesús Gallego Sique Rodríguez y Miguel Martín Talavera van a estar en el debate contigo en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta ya puedes ir llamando para a votar luego y opinar con nosotros nueve cero dos catorce sesenta sesenta os parece justo que el premio a Mejor Jugador de la UEFA haya sido para Luka Modric once cuarenta empieza Larguero

Voz 2 11:04 Euskal más vital no más

Voz 1296 11:07 dado que en ese sí dando más

Voz 2 11:09 olvídate del la preocupación

Voz 3 11:12 hablé con un trasto Wolkswagen no lo vives

Voz 1296 11:15 vivía sin entrada con seguro mantenimiento

Voz 3 11:17 está incluido en tu cuota de lo cambias

Voz 1375 11:20 el conduces al último dar

Voz 4 11:23 la falsa

Voz 6 11:30 no me dirás que no sientes algo

Voz 1375 11:32 lo distinto

Voz 6 11:33 el dos suena esto algo que te pone los pelos un poco

Voz 1384 11:35 punta porque si el verano está muy bien la vacaciones tal a playa

Voz 1375 11:40 pero echamos de menos el fútbol echamos de menos la Champions donde vamos a tener a cuatro equipos españoles que hoy han conocido su suerte en esa fase de grupos en ese sorteo que se ha celebrado en Mónaco en el Forum Grimaldi donde todavía está Mario Torrejón el enviado especial de la Cadena Ser que ha vivido allí en directo el sorteo Don Mario Torrejón muy buenas

Voz 1501 11:59 Don Manuel Carreño muy buenas desde cómo irá Jordi Martí está Montecarlo

Voz 1412 12:06 aún si Montecarlo que respira pueda ser Sandro

Voz 1375 12:10 no sé si tan es para el Barça luego lo preguntaremos el ver

Voz 1501 12:13 fue el sorteo y también como tú decías se nos ha hablado de otra cosa que de la ausencia de de Cristiano Ronaldo evidentemente que el éxito que ha tenido el Real Madrid desde luego en una gala que ha sido muy blanca de principio a fin si tenemos además en cuenta que Cristiano Ronaldo recibirá el premio de mejor delantero como jugador del Real Madrid

Voz 7 12:29 pues sí blanca de de principio a Fini

Voz 1501 12:31 Tossa bueno hace una noche espectacular la gente está fuera en la calle en las terrazas cenando te lo puedes imaginar después de un día que ha sido bastante intenso han llegado los la mayoría de la protagonistas con el tiempo bastante justo fíjate que curioso Manu que uno de los primeros que no con los que nos hemos cruzado el hotel donde estaban todos los invitados de la UEFA ha sido precisamente Jorge Mendes lo cual te hace indica bueno no es que Mendes necesite ninguna excusa para venir a un

Voz 8 12:57 en la

Voz 1501 12:58 la o a un acontecimiento como éste porque conoce a todo el mundo del fútbol evidentemente es uno de los más influyentes aquí seguro que que algo saca pero bueno Dick que haya pasado la noche aquí y que estuviera por la mañana en el hotel te hace indicar que estaba más que previsto como tú decías que Cristiano Ronaldo acudirá a esta gala pero parece que esta misma mañana le han filtrado yo me imagino que ante su insistencia pero estoy como digo una suposición mía han le han filtrado que Luka Modric había ganado la votación que recordemos es una votación como tú has dicho con esos requisitos

Voz 1375 13:29 entrenadores de Europa League entrenadores de Champions y periodista

Voz 1501 13:32 correcto no es un capricho de nadie una votación eso es digo que bueno pues ha decidido no venir a una decisión personal ahora hablarás con Italia somos escuchado a Mary J el director general de la Juve decir que ha sido una decisión personal tomada en el día de hoy exactamente es lo que ha dicho una decisión personal que respetamos tomada en el día de hoy de nuevo después con los medios italianos les ha explicado que es una decepción para los tifosi que después de ver qué fenómeno como Cristiano que ganara un centrocampista como Luka Modric no tenía demasiado sentido un poco en la línea que lo crecía Mendes pero desde luego con ha expresado con más respeto y esa ha sido la comidilla a las dos de la tarde parecía que había cierto runrún tardaban mucho lo de los de la expedición de la Juve se veía por allí a alguno de de los miembros de comunicación en fin que ha llegado el momento de la verdad y la silla estaba vacía al lado de Leo Modric de Mohamed a la quedan los tres nominados a los premios como ha dicho completamente blancos y las reacciones al sorteo pues sabido diferentes evidentemente el Madrid bastante contento el Atlético de Madrid medianamente contento Valencia cree que ha tocado un equipo cuando dices muy difícil muy difícil el grupo de la muerte seguramente uno de los grupos de la muerte para el Fútbol Club Barcelona hemos hablado con todos los protagonistas especialmente con el que ha sido el mejor jugador elegido mejor jugador que es Luka Modric fíjate porque cuando lo hemos preguntado por eso de jugar sesenta setenta partido

Voz 1375 14:47 integral Marib su suplencia actual escuchó lo que ha dicho no me gusta descansar mucho

Voz 9 14:52 el me gusta jugar pero el míster va saber mejor yo sólo tengo que hacer es trabajar estar en disposición y a ver cuánto va voy a jugar pero a mi me gusta jugar todo esto ya si me gusta jugar no me gusta estar en banquillo

Voz 4 15:11 ya ver pero si pasa nada es parte de fútbol

Voz 1501 15:16 en esa misma línea mano inconformista ha estado Keylor Navas cuando ha hablado sobre su situación en Almería que no se siente titular que sería un error sentirse titular que ha hablado Lopetegui con ellos pero que no les ha dado detalles de cómo va a hacerlo quién va a jugar y quién no eso es así que no no ha desvelado ningún secreto y en el caso de Sergio Ramos ya lo hemos escuchado hablar sobre la sociedad de de Cristiano Ronaldo y lo hemos preguntado en varias ocasiones a todos porque han repetido tantas veces eso de Familia que ya va siendo un mantra dentro de de la reacción del Real Madrid de cara al exterior así que contento es evidente era el evidentemente son los campeones de Europa vuelta de otra vez ha demostrado una vez más

Voz 1375 15:51 está en un ratito vamos a hablar con Monchi que va a estar aquí en el Larguero el director deportivo de la Roma que ha caído en ese grupo de el Real Madrid el vigente campeón a ver que nos cuenta Monchi y ahora analizamos con todos los compañeros del Sanedrín y con Axel y con Bruno los grupos uno por uno pero sobre lo de Cristiano pues no deja de sorprenderme probablemente ya haya ocurrido demasiadas cosas como para que como para qué ya no nos sorprendan pero a mí me sigue sorprendiendo que porque además que hoy me decía alguien bueno tampoco ido Messi que no lo decís pues si es volata móviles Messi pero Messi estaba nominado los nominados pueden ir o no ir porque no están invitados eh para parar a recoger ningún premio los premiados si Cristiano estaba invitado como premiado porque recogía el premio a mejor delantero es un matiz que conviene que sepas también eh el nominado no tiene la obligación de ir el premiado a ver obligar no te obliga a nadie pero el premier está invitada por la UEFA y confirman su asistencia la vía a Cristiano Ronaldo de pronto se ha debido enterar que se lo dan a Modric y ha dicho Bono voy a ir a mi me parece impropio de un jugador de su clase de su categoría y me parece de de de niñato lo digo con con todo el respeto non me Cristiano tenía que estar por encima de todo esto si te dan el mejor delantero coge tu premio Isidora el mejor jugador al que fue tu compañero el año pasado Luka Modric con el que levanta este es tu Champions ahí tiene que estar Cristiano dándole la mano felicitándole y aplaudiendo Li diciendo ole tú Luka Modric que te mereces el premio de Jugador pero no ha dicho que no me lo dan a mí que os den algo muy buena que tengo cosas que hacer de verdad de verdad es lamentable para mí que que a uno le ponga el calificativo que quiera Antonio Romero muy buenas

Voz 0239 17:28 qué tal mano muy buenas a todos mis llaves

Voz 1375 17:31 tenía que haber estado se hablaba mucho de del encuentro el morbo con Florentino Pérez pero no encuentro ni premio y espantá

Voz 0239 17:36 la pues a a lo grande vamos bueno yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo sabe que que bueno es lo que se negaba cuando lo contábamos desde hace un tiempo que la relación entre el presidente del Real Madrid Florentino Pérez digo la relación personal y Cristiano Ronaldo enhorabuena pues es es una evidencia no aquí el problema es que Cristiano Ronaldo no la falta al respeto al presidente del Real Madrid sino que le falta esto a sus compañeros a los que le han ayudado a ser grande en las últimas temporadas entre otras cosas consiguiendo cuatro en Liga de Campeones de cinco que él ha sido un futbolista muy importante decisivo para conseguirla pero que sin los Modric Keylor Navas Ramos y compañía que no tenga ninguna duda Cristiano Ronaldo y ahora está tiempo de comprobarlo que no hubiera conseguido esos títulos de Liga de Campeones a mí eso me parece grave si tú tienes un una cuota una una cuota pendiente con el presidente del Real Madrid y la quieres cobrar cobra la no

Voz 0267 18:25 no hay nación pero hoy la falta al respeto al Madrid

Voz 0239 18:28 mismo la falta de respeto a la afición del Real Madrid no es la primera vez desde que abandonó el conjunto blanco y fundamentalmente y para mí lo peor le ha faltado el respeto a sus compañeros luego sobre lo de Mendes es quizá uno de los grandes problemas de Cristiano Ronaldo es que la cantidad de pelotas que lo rodean no se atreven a decirle la verdad y hoy Jorge Mendes que es algo más que su representante su padre adoptivo practicamente en vez de afear públicamente la conducta de Cristiano Ronaldo o por lo menos no decir nada suelta a la gilipollez que han soltado y que me imagino que a estas alturas de la película ya estará eh ya ya conocerá a Cristiano Ronaldo y todo su entorno otro de los grandes problemas de Cristiano Ronaldo es que repito la cantidad de pelotas que lo rodean en vez de decirle que es el más guapo el más alto el más rico que indudablemente está entre lo más alto sino más rico

Voz 1375 19:12 no como nosotros le tienen que decirle

Voz 0239 19:14 todo chaval hoy te has equivocado hoy era un día de eso

Voz 1375 19:17 está por ahí una luz compañero periodista de Sic televisión en Portugal y que conoce muy bien a Cristiano Ronaldo muy bien a Jorge Mendes hola muy buenas olas buenas noches eh no sé si tienes algo que decir a favor o en contra de lo que ha dicho Chris de que ha dicho Jorge Mendes de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo sonríen I lose como diciendo

Voz 1384 19:37 o metiendo la kale borroka Rubén Romero lo que está diciendo Manu de Cristiano Ronaldo a ver qué digo yo ahora

Voz 1375 19:43 eh como has visto tú que siempre hablas de Cristiano Ronaldo pues como hablamos casi todos como un futbolista como un auténtico crack que te parece lo de hoy

Voz 10 19:53 yo yo te digo nada información que tenía era el Cristiano Ronaldo estaba preparando para ir a este esta ceremonia que era un momento vamos vamos a ver un momento importante y un momento difícil porque vamos a verla las cosas no ha terminado sí con Florentino evidentemente iniciaría la primera vez que los dos exterior de cara a cara el jugador estaba preparando para eso adquirido y ese es más que evidente la información de que no no no no iba a ganar el premio

Voz 11 20:29 sí sí sí

Voz 10 20:31 yo yo estoy de acuerdo que debería estar ahí como todos debería estar hice podemos atrás veremos que muchos desde entrenadores a jugadores cuando saben que no va a ganar muchos no no están presentes ahora vamos a no es meter en el papel de un jugador no va a ganar es verdad que debería idea estará al lado de sus ex compañeros pero una pensión toda la prensa todo lo que iba a pasar sería es encontró

Voz 1404 21:04 con una perdono segundo sí

Voz 1375 21:06 sólo si eso lo tiene claro eh Cristiano Ronaldo que me parece perfecto que diga yo no tengo ganas de enfrentarme a ese momento voy a ver a Florentino hemos terminado de aquella manera no me apetece señores de la UEFA no voy a ir pero es que confirma su asistencia confirma su presencia viaja Jorge Mendes viaja todo el mundo todo el mundo piensa que va ir de pronto

Voz 4 21:26 día a mediodía corre el rumor

Voz 1375 21:29 de que no va a llegar y la gala que no bien

Voz 12 21:32 pero dicho otra manera Manu el motor

Voz 0267 21:34 digo que yo entiendo muy bien a uno yo entiendo por la postura de no el motivo

Voz 0239 21:37 sí

Voz 0267 21:37 no es enfrentarse con Florentino Pérez que no le dan el premio

Voz 1375 21:40 pues bien lo que si le dan

Voz 0267 21:42 que no le han dado largas pero de la competición

Voz 1375 21:45 crees que si le dan el premio mejor jugador hubiera venido a pesar de esa relación con Florentino

Voz 10 21:49 yo creo que sí desolado de verdad edad de verdad creo que creo que que Madrid

Voz 11 21:57 como diría el joder señoría no no hay más declaración Sabor a ti

Voz 10 22:02 todo se se se pudo debes mirar todo lo que ha dicho Mendes se todos sus amigos de más cercanos de Cristiano todos es cometer las sociedades que hace una injusticia este premio de que que no no ha ganado este premio vamos vamos a mirar la temporada que ha hizo además o cae se podrá pensar que se sienten insistir

Voz 11 22:27 los de no poder ganar este premio pero verdad que son dados por gente que vota iba es puro exacto una persona ahora también se que a mí me pon buen pastas de Cristiano una cosa

Voz 10 22:40 queréis a un sitio que te vas a enfrentar gente que no quieres que vas ganar algún premio hizo atracos de que ya sabes llevas perder aquí una tienes que enfrenta a verle

Voz 11 22:52 este paseo Itu pasa a ser protagonista de un día que no más ganar pasó a ser protagonista por otros Protos temas porque se está ahí Cristiano las miradas todos eran

Voz 1375 23:06 está claro para eso pero pero eso no quita para que Jorge Mendes que yo creo que se ha pasado tres pueblos diga que es ridículo que hayan dado el premio Modric

Voz 10 23:15 sí yo yo con se pregunta se íbamos a ver si es un premio de UEFA si es un premio que estás más Diane vamos de verdad pero eso no somos meter un poco viejos irse no soy amigo no estoy cercano no nosotros nada que no hizo una una final buena pero el cristiano ha tenido un papel

Voz 11 23:41 por tantísimo eso no lo discute nadie

Voz 1375 23:43 está claro que sí pero ahora

Voz 11 23:47 el premio se pone el Mundial hay podemos discutir pero el Mundial una competición de UEFA

Voz 1375 23:53 está claro que sí pero pero contaba eh para los premios de mejor portero mejor defensa el centrocampista mejor delantero sólo contaba la temporada en Europa de Champions pero para el premio de mejor jugador también contaba el Mundial y ahí Luka Modric ha sido subcampeón del mundo eh

Voz 11 24:08 a mi a mi a mi no me acuerdo con eso porque así

Voz 1375 24:13 así que decidí que debería valer solo la temporada Champions Palatino

Voz 11 24:16 a obviamente porque hago otras cosas pero se deshizo el premio al pago de oro sí

Voz 1375 24:22 dame segundo que tengo para la Andoni compañero Mediaset Italia en Turín que tiene la información de qué ha pasado exactamente desde media mañana cuando empieza circula el rumor de que no venía Cristiano Ronaldo qué qué pasa que se ha contado en Italia hola Carlos muy buenas

Voz 13 24:37 hola muy buenas te cuento las informaciones que tenemos y hablando con los jefes de la Juventus ayer estar más todo listo para que esta mañana Ronaldo viajara a Montecarlo para

Voz 14 24:54 en el primero de la Wii está tiro por lo que sabemos esta mañana si tras la noticia es que se iba a ganar el premio de la UEFA o mejor jugador Luca Marin Riche y entonces se la Juventus no has contado que ha sido una decisión personal de Cristiano Ronaldo de viajar pues a Montecarlo una decisión que ha tomado el jugador está esta mañana durante el día y entonces no ha viajado a Montecarlo hice ha quedado en Turín a la continúan en el centro deportivo de la Juventus en la ciudades deportivas de la Juventus a entrenarse a los compañeros porque quiere tener más asilo indicó con los compañeros y ahí él se ha entrenado con la Juventus en tensar del primer día de agosto estamos al veinte tiene que entrenarse vía allí ya después tiene que pensar en la Juventus porque todo el mundo de la Juventus espera cada día al primer donde dieron Aldo con la camiseta

Voz 11 26:04 la una camiseta blanca y negra

Voz 14 26:06 es una decisión de Ronaldo no ha dicho la Juventus no de club

Voz 11 26:11 sí sí sí la Juventus a este estado

Voz 14 26:13 a la decisión del jugador

Voz 11 26:16 todo por la cuenta que me tiene una frase es una frase

Voz 14 26:18 son palabras muy importante para mí que la Juventus ha dicho decisiones ojeador del club

Voz 1375 26:25 está claro se desmarca la Juve totalmente dice oye es lo que dice Cristiano yo no tengo nada que ver en esto se Cristiano no va es evidentemente porque el jugador no quiere ir a la gala de la UEFA eh

Voz 11 26:35 tenía información yo tenía información de que todo estaba preparado para ahí en tenían gente de sus entornos que están preparados para ahí todo estaba preparado para ahí sea haciendo una sorpresa cuando ha visto que no no no estaba

Voz 1375 26:49 en fin pues nada esa ha sido la comidilla de la gala de la UEFA con la ausencia de Cristiano con Sergio Ramos lo hemos escuchado al principio del Larguero diciendo esto cuando hablamos de preguntado por la ausencia de CR7 el capitán del Madrid decía esto

Voz 13 27:02 sí

Voz 1896 27:03 no sabíamos nada de hecho no nos ha sorprendido cuando no la han comunicado practicamente cuando no estaban poniendo el micrófono pero bueno es decisión suya hay que hagan lo que quiera

Voz 1375 27:13 bueno eso decía Sergio Ramos un abrazo en I lose compañero de Sic televisión gracias

Voz 11 27:19 un abrazo hasta luego a Carlo

Voz 1375 27:21 compañero Carlo Landon y compañero de Mediaset Italia gracias por la información

Voz 11 27:25 de nada un abrazo un abrazo

Voz 1375 27:27 te queda Antonio Romero y enseguida Lluís Flaqué Talavera Pedro Morata seguimos con Mario Torrejón en Mónaco ya Axel Torres y Bruno Alemany para analizar los rivales en este sorteo de la Champions de hoy sí

Voz 15 27:38 en Mónaco ahora podrías informarte sobre el síndrome

Voz 1296 27:41 pos vacacional o inventar te el de triste solo

Voz 16 27:43 acaba de empezar o pasar de siéndolo Messi subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre o cree más hazte con el nuevo Seat León Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero hoy

Voz 17 27:55 mucho más por trece mil novecientos noventa euros es el momento de aprovechar este momento a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 18 28:08 viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia Movistar elige

Voz 1375 28:26 escuchas Radio Madrid

Voz 20 28:28 NHC nos preocupamos por Ci queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes M H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es papá

Voz 21 28:52 significa diferenciarse será el primero cada día ser el más imitó

Voz 22 28:55 dos entonces ocasión los líderes no tiene nueva con más de dos mil coches a un clic y acaban de abrir dos citas más ya son ocho y medio

Voz 21 29:03 ejemplo hija eso es son los líderes ocasión Plus la mejor relación calidad precio garantiza en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba allí en ocasión plus punto com

Voz 1375 29:13 Silvia el Giro y la revista

Voz 23 29:14 sociales Twitter twitter roba el facebook facebook el larguero

Voz 1296 29:24 y dígame querida oyente que programa de la cadena SER Le gusta usted más

Voz 3 29:29 toros no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno como en la cama de Macarena Berlín pero como que sea cuesta en las camas ya que ellos no lo saben es porque yo voy a su casa con una copia de las llaves que tengo señor me meto en sus sábanas pero procuro no moverme pero que tiene

Voz 5 29:52 en el mercado una sede

Voz 1296 29:54 te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 3 29:57 ya está que me tengo yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme en guarderías nunca se empecé a hacerlo en la cama de Iñaki Gabilondo

Voz 24 30:10 escuchado Dani Garrido y los goles de Carrús

Voz 1716 30:12 el Deportivo sincronizados con el partido de tute

Voz 24 30:15 Televisió es muy fácil quieres

Voz 25 30:18 quieras de la SER cuando tú quieras descarga tenues

Voz 21 30:22 la aplicación

Voz 0470 30:32 ah bueno en Carrusel llevamos lanzado sí seguiremos ganas de Liga enseguida la Champions la UEFA Europa League

Voz 1375 30:38 tamaño de Mundobasket de Mundial de fútbol femenino

Voz 0470 30:41 las motos la Fórmula uno Torres fútbol internacional vamos a todas horas y en todo momento iremos contando novedades este año al año de bar así que Iturralde está preparadísimo con los mejores comentaristas narradores el mejor análisis este año con una conexión muy especial con los oyentes así que tenemos pasión por esto funciona hemos

Voz 27 30:57 esperamos el lunes un abrazo

Voz 1375 30:59 estamos preparados para la nueva temporada

Voz 28 31:04 este lunes de gana cuenta con las

Voz 29 31:12 el Larguero con Manu Carreño

Voz 5 31:15 bien

Voz 1375 31:19 doce y uno de la noche hora menos en Canarias este lunes despegamos en Nueva presentación la presentación de la nueva programación de de la Cadena SER nueva temporada con todos los compañeros preparados el lunes será en ese momento aquí estaremos el lunes hasta la una y media hoy hasta la una tenemos una hora por delante con muchas cosas todavía que que contar está por ahí además de Romero Lluís Flaquer nuestro narrador del Barça aquí

Voz 1296 31:42 hola Manu qué tal muy buenas Messi tampoco no que los miraba pero pero tampoco tampoco hay dos

Voz 1384 31:49 eh Miguel Martín Talavera nuestro salvador del Atlético muy buenas qué tal Manu buenas noches esperando que le den algún balón de oro y algún premio de Best próximamente bien merecido lo tienes

Voz 1576 31:58 luego pero bueno como esto es casi casi está dado

Voz 0301 32:01 lo que echa llorar

Voz 1384 32:03 es ayudar ya venga Griezmann yo creo que se va a llevar el Balón de Oro y lo sabes

Voz 1375 32:07 Pedro Morata he Manu si deja déjame cuente antes

Voz 1384 32:10 es que saluda Pedro Pedro Morata hola en Valencia hola muy buenas noches de momento no hay Balón de Oro el Valencia viene Pedro digo Mario

Voz 1501 32:17 no lo que te iba a decir que justo cuando las preguntaba Flaqué el sabiendo el revuelo que había abordó el tema Cristiano cuando se acercaba Guillermo Amor hablar con los medios de comunicación uno de los jefes de comunicación de lo vas a precisamente ha empezado a hablar con nosotros un poco al oído es que lo de Messi es Dixie de que que sabía que no iba que es bueno que hay que hacer es verdad e icono propinado oficialmente no está exactamente pero es que ese matiz descubierto eh sí sí es cierto es cierto que que los que van a que eso es que podía haber ido Messi por supuesto

Voz 1375 32:46 el guardia vivido meses que no tiene claro si Messi está haga no va pues la verdad al mismo feo que hoy ha hecho Cristiano pero sí que es cierto lo que dice que del Barça han dicho eh que que que que de que se que no le hicieran nuestro eh varias Monaco con Romero con frac y con Talavera con Morata por ahí están Axel Torres y Bruno Alemany o la Axel muy buenas

Voz 0267 33:09 qué tal buenas noches Bruno Le Maire muy buenas

Voz 1375 33:11 Amano buenas noches pues enseguida empieza el Sanedrín y analizamos grupo por grupo pero está por ahí Ponseti que nos tiene que contar algo importante

Voz 1384 33:18 hola Carreño buenas noches buenas noches la familia tanto el Madrid familia somos nosotros nosotros todos Lázaro día que la familia vine de la mando del Santander y me dice que está diciendo que ya veréis ya veréis el fútbol ya sabéis que puede hacer dos vibrar incluso cuando no rueda el balón siempre es capaz de sorprender por eso hoy seguramente los nuestros oyentes no sean perdió el sorteo de grupos de la Champions claro que lo ha traído el Santander el Banco Santander patrocinador

Voz 0995 33:45 en la UEFA Champions League a ver Carreño echarle una mano

Voz 1384 33:48 a ver contra quién va a jugar en el grupo con la Roma

Voz 1375 33:52 CSKA de Moscú Viktoria Pilsen muy bien

Voz 1384 33:54 Barcelona contra quién le toca contra el

Voz 1375 33:57 tenían PSV e Inter de Milán cuidadito

Voz 1384 34:00 Atlético de Madrid con quién pilla el Borussia Dortmund

Voz 1375 34:03 Monaco y el Brujas remataba con el Valencia

Voz 1384 34:06 no por ser el último no él me cuidadito eh

Voz 1375 34:10 Valencia contra la Juventus el Manchester United el Jaume Boix Ponce

Voz 0995 34:14 pues todos van de la mano del Santander el banco que está siempre con el fútbol de primer nivel con la Liga Santander con la Copa Libertadores ahora con la UEFA Champions League vamos a ver el Santander es el banco oficial de la UEFA Champions League te lo repito banco oficial de la UEFA Chan

Voz 1384 34:28 pero League sabes que Carreño dime Ponce me voy a retirar porque yo ya aquí ya ha hecho lo que tenía que hacer yo sé que vosotros habéis emocionado de tu libro si yo voy a hablar de los míos que Antoñito Romero y me ha visto lo has hecho mal no he visto nada igual en todo el día

Voz 1375 34:45 pero una cosa está grabado

Voz 1384 34:48 directo no dos en directo pero sí son capaces

Voz 30 34:50 bueno bien cobra a todos

Voz 1384 34:53 aquí todo el equipo la familia de la SER con el banco High cada día el Madrid

Voz 30 34:59 más más de la Cosa Nostra un abrazo dialogo hasta luego

Voz 1412 35:06 parece que hacen parece pitos

Voz 1375 35:09 bueno a ver empezamos con el grupo D el campeón que quiere hablar que hablé no os doy la palabra ninguno pero la primera para Cheli para Bruno Alemany que os parece el grupo de Roma CSKA de Moscú Viktoria Pilsen

Voz 0267 35:25 accesible accesible al final es un grupo como el que todo el mundo querría no con una diferencia muy grande entre los dos favoritos y los dos que no lo son donde puede haber un poquito más de peleas por la primera plaza creo que hay el Madrid también es el que tiene más opciones pero sobre todo yo que no haya un tercero que complique que compita que convierta esto en una pelea de tres equipos por dos plazas y que el cuarto también sea un equipo con escasísimas

Voz 1384 35:54 eso es por lo tanto yo creo que es el equipo español que más afortunado

Voz 1375 35:57 salido tiene que ser primeros de grupo no Bruno

Voz 0301 35:59 en condiciones normales si los dos partidos contra el CSKA de Moscú y Viktoria Pilsen son doce puntos para para el Real Madrid además el cese cada a diferencia de lo que pasaba otras temporadas está confiando bastante más en gente joven han fichado a a futbolistas jóvenes y les están dando bastante bola no no es un equipo que haya gastado mucho como ha pasado en en otras temporadas bueno la Roma es verdad que tiene muy buen equipo es verdad también que el año pasado elimina al al Barcelona en la Champions con ese cuatro cero pero también es cierto que es un proyecto bastante nuevo seguido gente bastante importante Alison Naim Golán final están fichando gente joven que tiene buena pinta son fichajes de Monchi y evidentemente hay que confiar siempre en los Justin Kluivert Pastori compañía pero es un equipo que se tiene que hacer de nuevo operativamente así que el Madrid para mí muy favorito para ser primero

Voz 1375 36:46 Romero y al resto se puede decir que ha tocado un grupo fácil al Madrid

Voz 0239 36:49 yo creo que si no el año pasado tenía un rival parecido alto en la primera fase igual no lo pasó mal y luego acabó siendo campeón de Europa pero lo más importante de la primera fase es que no estén peligro que no esté en entredicho la clasificación luego ella seres

Voz 1375 37:04 primero maravilloso y me parece que con el grupo que le toca

Voz 0239 37:07 no es exactamente difícil que el Real Madrid pueda pensar en no estar primero segundo de grupo alude Nadir Zaki

Voz 1375 37:14 Morata Talavera parece ser el grupo pero lo tengo fácil

Voz 1296 37:17 hacia cuidado con la Roma debe confiarse cabeza este programa las pasadas pero más allá de eso creo que el Madrid ha tocado casi te diría el el rival más asequible de de los tres grupos de la Roma es verdad que está un peldaño por encima de equipos como el puerto el Benfica pero no me parece un rival que pueda discutir al Real Madrid la primera plaza de grupo

Voz 1375 37:36 aquí somos un grupo preparadas a Manu iba a decir si habéis visto perdóname un tuit que ha colgado si se cuando se ha conocido el sorteo el Madrid ha colgado un tuit con una foto de manolas marcando el gol las Varsavsky que es como no se buscan la ovación en el Bernabéu sea ponen una foto en Twitter ganando al

Voz 1296 37:54 esperando la la ovación

Voz 1375 37:57 eh tal la decías

Voz 1576 37:58 no iba a decir que además es un buen grupo Manu para un proyecto que nace el Ramadán es verdad que no ha cambiado muchas caras la plantilla pero si cambia el entrenador Ivonne es un grupo que te permite que que practicamente no vaya a tener apuros que no vas a tener resbalones y que te puede ir a dejar asentando el trabajo de Lopetegui saca están eso yo creo que que le ha ido bien el grupo al Real Madrid

Voz 1716 38:18 yo creo que me hubiese gustado que el grupo fuese para el Valencia con lo cual me parece que te he dicho que para el Real Madrid y evidentemente todo dicho aunque yo particularmente no tengo especialmente buenas sensaciones con todo lo que está circulando alrededor del Real Madrid esta temporada incluso en esta primera fase ha hecha

Voz 1375 38:36 a mi me parece que se refiere a

Voz 30 38:38 hasta porque ha ganado los dos partidos de Liga

Voz 0301 38:41 ahí está

Voz 1716 38:42 aquí a mí no me parece que este probablemente vaya a ser el año del del Real Madrid no por la salida de de Cristiano sino porque da la sensación que en este momento el el Real Madrid no es ese equipo arrollador en todos los sentidos no solamente deportivamente que lo ha sido hasta ahora sino a la hora de de reforzarse antes daba la sensación que al Real Madrid estaba por encima del bien y del malí pareciera que ahora se hubiese puesto un poco en en pausa

Voz 1375 39:11 Usanos no es favorito ha pasado a favoritos son siempre Madrid Barça siempre para mí en el grupo favorito el Real Madrid pero pero para ganar la Champions menos favorito que el año pasado para mí sino para mis menos favorito

Voz 0239 39:20 muy pronto constante casuística si el Real Madrid vuelve a ganar la Champions que se pueden retirar todo pero yo creo que bueno si gana cuatro seguida preguntas yo creo que siempre preguntas a cualquier equipo de Europa de los que van a comenzar la competición a mediados de septiembre con quien no se enfrenta estar en una eliminatoria noventa y nueve coma nueve te van a decir al Real Madrid

Voz 1384 39:41 sí sí sí es verdad Rodero estos dos años

Voz 30 39:44 Romero pero sí que es verdad que para los años seguirá siendo favorito no se siguieron

Voz 1576 39:49 sí sí quince goles del máximo artillero del año pasado de la Liga de Campeones no le hace ser un poco menos favorito el año pasado yo parece que sí con una herejía sí

Voz 30 40:01 porque yo digo que este que no tiene botones

Voz 0239 40:04 deportivos y a los jugadores del resto de los participantes en la competición Si alguien

Voz 0267 40:09 quieren evitar a pesar de que ha perdido quince gol

Voz 0239 40:11 de Cristiano Ronaldo es al Real Madrid

Voz 1296 40:14 sí que es verdad Romero que que el factor Cristiano ha hecho quizá perder un poquito de capacidad amenazadora al Real Madrid decir no seguro seguro no asusta tanto como bueno es que yo creo que Cristiano Arnal cualquier equipo del mundo con

Voz 1375 40:27 es cierto es que imagínate con Messi el Barça el año que viene sin Messi es menos favorito es el Madrid que sólo en la camiseta pues igual cuando el Barça te cojo un poco pero sin Cristiano para mí es un poco menos favorito que Cristiano especialmente en esta competición se transforma el tener a cristianos ganaron uno cero casi como dice Relaño muchas veces antes de empezar el partido pero bueno

Voz 1716 40:46 el entrenador para mí es muy importante también yo no digo que el Real Madrid no es por supuesto un equipo al que no seguiría enfrentar nadie pero para mí el Real Madrid este Real Madrid sin Zidane con un nuevo entrenador que vamos a ver si está capacitado para dirigir al nivel del Real Madrid porque son experiencias que son muy muy distintas a las que ha tenido Lopetegui Cristiano creo que es menos el Real Madrid quería decir Mario algo o desde Monago

Voz 1501 41:07 si se lleva a decir que después de la temporada pasada en la que empezó fatal en la Liga parecía que era imposible hay que enganchar a solamente los partido de Champions lo hizo parecía que el país Anne Germaine le iba a pasar por encima pasó el por encima del país Anne Germaine pasó por encima de la Juve se plantó al final la final siendo evidentemente favorito con con el Ibex ganando otra vez hombre estadísticamente dices cuatro seguidas que parece casi imposible pero la realidad es que parte otra vez con a para mí como máximo favorito pese a que no tenga Cristiano Ronaldo es es que al final el Real Madrid es otra cosa aparte de que el buen grupo pero a mi me parece que es así y en la que también lo creen es que el Real Madrid es otra cosa cuando se pone ahí con cuatro enseguida

Voz 1375 41:47 pues eso sería la leche pero lo vamos a ver ahora dejamos el grupo del Atlético para el final pero os pregunto por el del Barça y el del Valencia Bruno y a mí me parece más difícil del Valencia que el del Barça no sé si estáis de acuerdo no porque a mí también no a mi me parece que el bar ahora está diciendo tú el mundo o el grupo dificilísimo de la muerte claro es difícil Tottenham PSV e Inter de Milán pero ha caído la Juventus el United luego el Jaume Boix es verdad que queda fuera pero a quitar dejar fuera el United de Mourinho o a la Juventus de cristiana vamos a ver

Voz 0267 42:17 bueno aquí aquí para determinar cuál es más dificil hay unas cuantas variables centrada el Barcelona partía del bombo uno el Valencia del bombo tres por lo tanto fue claro por lo tanto ya en el Valencia las opciones de tener un grupo difícil eran mayores que las del Barcelona

Voz 1375 42:35 ha tenido peor suerte el Barcelona probablemente

Voz 0267 42:37 te porque estaba en la misma posición que Real Madrid y Atlético de Madrid lo normal era tener un grupo más asequible y lo ha tenido difícil el el Valencia más o menos sabía que tendría rivales duros y luego hay otra cuestión que es preferible tener en un mismo grupo dos equipos muy fuertes contra los que te vas a pegar y uno mucho más débil que los otros que prácticamente garantiza que no va a quitar puntos a nadie y que el margen de error es muy corto o que en tu grupo el cuarto en discordia sea como en este caso el PSV Eindhoven que es verdad que es más difícil que Unió pero que también le puede quitar a tus rivales y por lo tanto ya no depende tanto en enfrentamiento directo sino que los otros también te pueden dejar puntos contra PSV Eindhoven

Voz 1375 43:24 ahora te parece más difícil del Barça o del Barça tiene más

Voz 0267 43:26 del global es decir si sumas el nivel de los cuatro hijos

Voz 1375 43:29 eso es tiene más nivel que el

Voz 0267 43:32 pero pero claro probablemente lo tenga más

Voz 1375 43:34 es decir el valenciano sí sí sí sí para mí sí

Voz 0301 43:37 es más noticia para dejarlo claro Manu que se quedara fuera al Barça share masificado albanés sería más noticia evidentemente porque si está al tótem aunque el año pasado dejó al Madrid II que no se ha reforzado pero no ha perdido ninguno de sus cracks Hurricane sigue Eric en el PSV Eindhoven si es que peón de de la Liga holandesa pero a nivel europeo pues bueno incluso en el primer partido ante el Bate Borisov en algún momento está el Inter que no empezado vienen temporada se ha reforzado muy bien ha gastado mucho es un grupo complicado el del Barça si se despista se le puede complicar la cosa es es bastante evidente pero el Barça es favorito ya no sólo para pasar sino para ser primero flaco Ivars hay Tottenham