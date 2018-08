Yaiza: "Mi pareja desde hace 12 años y padre de mi hija de 6 se ha ido de casa"

Voz 0020 00:00 hola desde Las Palmas buenas noches

Voz 1 00:02 hola buenas noches Adriana qué tal

Voz 2 00:06 bueno la verdad es que hace ya casi una semana que no puedo dormir ya te escuchaba de antes pero esta semana a todo pues felicitarte primero el programa

Voz 1 00:17 gracias eh si yo propias

Voz 2 00:23 ah y yo con mi hija doce años tenemos una niña de seis años antes tener muchos acto y bajo qué sobre todo por tema de de una hermana suya Él tiene una hermana que tiene problema psiquiátrico hay al parecer bastaba metiéndose en un mundo un poco más oscuro en el mundo de la prostitución de alcohol hay pues hacen una semana he llegó muy nervioso de trabajar y me dijo que se iba de casa que se tenía que escasa

Voz 1 01:01 sí sí

Voz 0020 01:07 no se preocupe Yaiza la entendemos hace una semana de

Voz 1 01:17 estoy su hermana para vencer conmigo ya no hablar hablar con mi hija Colaninno que su hija

Voz 2 01:29 si la niña cada vez que es lo que se pone a llorar quiero que venga a casa quiero que vengáis de unas cosas y qué es lo que va a hacer es arreglar la casa donde está ahora para que ella se pueda quedar con él cuando ya quién era pero que son cosas de adultos y que no caza

Voz 1 01:52 no

Voz 0020 01:55 Yaiza pero había pasado los días previos entre ustedes habían tenido alguna discusión eh

Voz 1 02:02 no haber dicho tendremos una de haciendo

Voz 2 02:04 claro hombre docto en Elvira

Voz 1 02:07 muchas cosas planeado

Voz 0020 02:12 pero todo había dicho Yaiza que que venían de temporada o al menos de de una rutina de altibajos en la relación

Voz 1 02:21 sí qué tipo de problema se dice aparte

Voz 0020 02:24 eh

Voz 1 02:25 sí presentar donde la hermana eres una persona así que se preocupa mucho por lo tengo ahí sobre todo Oporto absorba los precios siempre han vivido junto sí

Voz 2 02:37 si tira mucho de ella y yo creo que se ha visto pero yo lo que no entiendo es que no sé si yo tuviera un arma supongo que es tiene ese problema lo ayudaría pero nunca abandonaría mi casa a mi familia y mi familia me refiero a los que vivimos

Voz 0020 02:57 sí la familia creada no

Voz 2 03:01 y lo que me tiene que peor me tienes que mi hija pues por ejemplo los esta semana el mando Whatsapp que si podía pasar a buscar a la niña para llevar al parque yo lo dije nena que ya no quiero quiero quiero que vayamos ostra que va que va ya bueno pues al final de un cosa que se acercaba al parque ya luego yo me fui a caminar por el parque y me fui quizás lo que se va a quedar solo con ella porque es como estaba bloqueado con su hermana ahí voy yo no que que esas cerrado aunque sí es la hora Ximo los planes del les quedarse a vivir allí que está regresando a casa que

Voz 1 03:52 pero claro yo lo entiendo en parte porque su hermana paraba ayudaron o decir me refiero aunque no ayuda y luego se volviese a casa el problema es que ya tiene va a volver tiene que ser constantes alguien ha dado de ellas y entonces no no sé la verdad

Voz 2 04:19 estoy muy bloqueada sobre todo por cómo veo a mi hija esta noche las llamado lo dicho nen hacia el fin de semana ya yo no me voy a quedar en esa casa tú tienes que venir a casa yo sólo tiene seis años no entiendes esta cojonera lo he dicho que hay muchos padres que son así que vive en una casa y no entrar que no pasa nada pero ella me dice que no que ya no quiere digno quién no quiere y se se meten un llanto que ya no lo sé no hace habría hacía alguien me que me escuche me puedo dar un consejo no se padres separados que me digan cómo ha podido

Voz 0020 04:59 Yaiza pero usted ha tenido la oportunidad de sentarse con el padre de su hija ahí hablar de de la situación y de lo que quiere lo que no quiere

Voz 1 05:09 lo que pasa que es una persona muy cerrada en en cierto modo cuando se centran un acoso ya no no nos atiende razones de nada

Voz 2 05:20 que yo le así que aunque yo con su hermano nunca ha tenido buena relación vale entonces yo le he dicho bueno independientemente de eso yo soy una persona coherente hice un problema tú tienes que ayudar no te voy a decir no la Aaiún

Voz 0020 05:36 ah sí

Voz 2 05:37 lo que no entiendo es que tengas que irte romper una familia Hay estar una semana casi sin que hay todo eso porque te tengas que centrada no solo no

Voz 1 05:50 es lo que no entiendo

Voz 2 05:52 el no no decir no atienda a razones Él era horas y eso es lo que tienen cabeza no los ha es una persona muy cerrado en ese sentido el nuevo zar no

Voz 0020 06:06 ya ahora mismo tomó esa determinación y es ahí donde está ubicado no si ya hice y a usted como mujer como pareja obviando la parte maternal a usted qué le gustaría

Voz 1 06:20 luego sería que estuvieran

Voz 0020 06:23 a usted le gustaría seguir siendo su pareja

Voz 1 06:26 claro toma sus decisiones si te obliga a aceptarla no no no hay un término medio yo alguna abrirme he ido les da igual pero esa parte también ya estoy vale pero me duele más a mí me duele más como la beba él lleva toda la semana que va al baño muchas veces nervios

Voz 2 07:05 la niña que siempre ha caído mucho apenas está comiendo un me encanta la bahía el fin de semana no quería ir a la playa porque decía que iba que ya no iba a la playa hasta que me llamaban una prima suya hay bueno así que no esa matanza la playa pero

Voz 0020 07:26 no Yaiza también es verdad que es normal no que al final los niños se que los adultos necesitan un periodo de adaptación

Voz 2 07:35 sí supongo que creen que entró a hablar con ella compararla con amiguitas suyas que son de padres separados

Voz 0020 07:42 pero es que a ella no le

Voz 2 07:43 me gusta hacer como su amiga ya que ella quiere que esté ahí las crías no sabe cómo explicar hay que tampoco se porque no pasar una explicación sobre puedo decir que padre de uno problema pero claro

Voz 1 08:02 no lo puedo explicar qué es lo que pasa que no me va a entender aunque yo quisiera seguir son cosas para decirle a una niña de seis años

Voz 2 08:11 por qué lo hacen a Tarso no es sutiles tampoco voy a manchar la imagen de su tía

Voz 0020 08:15 no no no no corresponde y menos con esas edades claro pero y además de del otro encuentro en del encuentro en el parque suele ver a su padre lo está bien no

Voz 2 08:26 no no ha venido llama todos los días en que vivimos qué sé yo no sé exactamente cuántos kilómetros habrá pero bien

Voz 1 08:34 no son mucho pero no me ha venido vas a verla teléfono si la noche

Voz 2 08:44 y a una de las se le colgó el teléfono alemán de una madre diciéndole que estás que no sé a qué tiene que estar tranquilidad

Voz 1 08:55 sí que eso es así pero tras

Voz 0020 09:01 te iba a decir casi no lo entiende usted no porque al final se dice que que la pareja no iba mal más allá de estos conflictos familiares una decisión tan radical es difícil de comprender

Voz 2 09:15 Loreto el eso fue pues un jugar el fin de semana antes habíamos estado como lo habíamos hecho excursiones Coney

Voz 1 09:28 todo muy bien sea que

Voz 2 09:31 su padre para ella su compañero de juego porque se que sabemos que las casas a veces las madres son la la de las órdenes de claro es la del desorden no ya en el sentido de jugar con ellos estos son un poquito más

Voz 1 09:43 hola

Voz 2 09:44 de mantener la contractura domingo ya

Voz 1 09:47 pues no me he ido se la verdad que hacer

Voz 0020 09:57 Yaiza familia a su familia a sus amigos lo ha contado usted

Voz 1 10:03 he hablado con mis padres y mis padres lo que me dice

Voz 2 10:08 es que ya sabes que no entienden esa

Voz 1 10:11 la

Voz 2 10:13 qué entiende que tengan donde su familia y entonces claro pues ellos me dice que mi vida que haga lo que yo quiera pero que en el caso por ejemplo de mi padre que un hombre siempre ha sido muy luchador para su casa para para nosotros para sus hijos para mi madre pues el dice que no le perdonaría una cosa así y mi madre como madre pues yo a mi hija y como madre pues claro me dice que si yo lo quiero sí pero claro que tampoco podemos estar así de que tal quedarme no tengo un problema que se vaya porque al fin y al cava vida cada vez que pasa eso sufres sufro yo perros ya no lo entiende lo entiende menos que ello

Voz 1 10:59 entonces claro no se ha averiado

Voz 0020 11:02 pero no sería compatible ayudar a su hermana y mantener una familia

Voz 1 11:06 se lo digo yo pero es una persona cuando creció abarca mucho poco habría pasado

Voz 0020 11:13 ya

Voz 1 11:16 no sabe llevar eso así creo yo porque es lo que le contaban antes que si yo

Voz 2 11:22 tuvieran esa yo tengo sólo un hermano pero sigue estuvieron en esa tesitura yo hombre ayudaría a mi hermano pero nunca abandonaría a mi marido y avisa se ha ido ayudaría a la medida de lo posible encaminar para que pueda seguir con su vida pero lo que no puedo tienes la vida de mi hermano pienso yo no sé estoy equivocada pero no puedes vivir la vida de tu hermano abandonar la detuviese tu mujer no sabes

Voz 1 11:49 es que no se pierda

Voz 2 11:55 entonces yo no yo he tomado la la posición de cuando ir llama al teléfono a la niña porque sé que es para hablar con él no hablo porque como él no entró en razones como cuando habla conmigo y yo creo que en parte hay enfadado porque sabe que su hermana es malo pero yo sé que independientemente de su hermano sea mala si necesitaba mi ayuda sólo tenía que llamarme

Voz 1 12:27 pero no tampoco como que no le parece bien Bahía entonces pues nada pues me decido mantenerme al margen que el lleva su vida como crea pero me duele que mi hija sus por eso porque él quería llevar la vida de esa manera a lo mejor sin pensar un poco impulsivo no sé no sé hacia

Voz 0020 12:58 porque usted si sería capaz de perdonar ni de mirar hacia adelante

Voz 1 13:04 yo sí tendríamos que hablar en el sentido de que esto puede ser a cada rato ya no por mí que no sufro también sino porque mi hija tiene seis años te voy a crear unas inseguridades es vida al día además no que no quiero no quiero entonces

Voz 2 13:25 en una decisión poco y mal llamada de tomar porque dice hiciera exacto que estaba tan casa pero y si no la VI también a lo mejor lo hago mejor un un bien mayor a mi hija para el día de mañana si esto va a ser hacía cada momento que Sanma no tengo problemas

Voz 0020 13:44 sí porque al final un niño lo que necesita es tranquilidad no

Voz 2 13:48 es que es eso yo no sé esta semana te digo ha estado muy mala la niña de del estómago de nervio la he notado muy nerviosa de una días estaba yo limpiando aquí en casa hay llorar en el cuarto fui pensando que se había dado un golpe que ella se llora porque no encuentra una muñeca entonces yo fui para allá y era nada llorando que echaba de menos a tratar como que ella misma pues en su soledad desnudando pues le viene cosas la cabeza Hay apoyó las tesis a esa misma rompe pero las aguas

Voz 1 14:26 que ha primero se viene pero recibía voy yo yo no quiero pero es que él también quiero mi hija mi yo lo que he pensado siguiente sentarnos a hablar de que esto no puede ser así sobre todo por el bien de ellas pero no se ha podido hacer una tienda razones yo un poco y se complica

Voz 0020 14:55 perdón dígame

Voz 2 14:56 que yo soy de las personas que no me cuesta pedir perdón no no soy rencorosa no sabes si tengo claro nosotros se lo voy pero él no es una persona que tiene mucho carácter y hay y lo que él piensa que tú lo ves negro el blanco blanco y de ahí

Voz 1 15:18 que un poco más

Voz 0020 15:22 ya dice pues ojalá podamos hablar un tiempo más adelante nos pueda contar cómo va todo mucho ánimo muchas gracias por escucharme al revés muchas gracias por haber llama

Voz 2 15:37 de encantada tu programa me me ayuda mucho mucho más interés de los demás y me hace pasar algún todos