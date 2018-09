Claudia: "Me he ido a trabajar a Inglaterra con 45 años dejando a mis hijos en España"

Voz 1

00:00

soy Claudia hacer nada tengo cuarenta y cinco años y licenciada en Pedagogía especializa la inteligencia emocional ir pues llevó desde el año dos mil dos se sin trabajo estable y en España ha pasado por varios trabajos en todo este tiempo que te falsa autónoma no me he podido desarrollar profesionalmente en este tiempo nunca tuve la valentía de emprender en tres oportunidades Il y tampoco tampoco funcionan debido a esto me tocó tomar la triste decisión de salir del país una vez más una persona nace sale del país pues hace diez días que estoy viviendo en Inglaterra que Bristol que ya tengo trabajo pues me da mucha tristeza tenerme que haber me tengo que ir dejará visigodos pero bueno es es lo que hay yo recuerdo hace unos dos o tres años que empezaba a ver que la gente se iba he veía los aeropuertos en diciembre cuando la gente iba a esperar a sus familiares y me daba lástima decía yo Dios mío cuánta gente se ha ido cuando hace diez días estaba yo cruzando en el aeropuerto decía yo Dios mío soy soy una más que también ha tenido que que marchar