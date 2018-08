Javier Maroto: "Un candidato a la Presidencia tiene que hacer algo más que una fotografía quitando lazos amarillos"

Voz 0027 00:00 Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular buenos días hola muy buenos días Pablo Casado sostiene que el PP no va a salir a las calles a quitar lazos amarillos para evitar la crispación cree que Ciudadanos está acrecentando la crispación

Voz 0893 00:14 el debate es que tiene que hacer un líder político especialmente uno se considere candidato a la Presidencia del Gobierno elevará la respuesta ahora mismo y si me permites contaré una anécdota del mi propia vivencia en el País Vasco usted quizás la conoce yo como alcalde de Vitoria en Vitoria tuvimos pancartas a favor de los presos de ETA yo tras y otras pancartas similares yo mismo estuve tentado como alcalde de ir personalmente a retirar esas pancartas claro lo iba a hacer rodeado de cámaras de televisión con escoltas y el mensaje no era que valiente es el alcalde sino el mensajes los que crean como el alcalde deben hacer lo mismo lo que pensé entonces es que yo lo podía hacer sin riesgo pero sí otro simulaban y comportamiento podía poner el suyo su los últimos su su integridad en riesgo y que el papel del alcalde no eran ser más valientes sacarse la mejor foto sino lo que hicimos tramitar ordenanzas es decir leyes y reglamentos dar órdenes a la Policía Municipal lo coordinarse con la Ertzaintza para que eso se retirase así fue y así se consiguió bueno por ejemplo que yo viví en la política municipal en el País Vasco creo que también se puede aplicar a la política catalana y contesto a su pregunta llamada creo que un político te quiera ser presidente del Gobierno lo que tiene que conseguir en una situación como ésta es arbitrar las leyes en el Parlamento y conseguir que las decisiones políticas también las que afectan a los Mossos d'Esquadra sean eficaces para evitar primero que se pongan esos lazos si realmente son lazos que están provocando altercados en la convivencia y en segundo lugar proteger y esto lo digo bien claro y bien alto los que de forma voluntaria quieran quitar pero es el papel que tiene que hacer un político la foto está muy bien la valentía está muy bien pero si el mensaje es hagan todos como yo sencillamente se puede buscar una confrontación el político de verdad que quiere ser presidente de verdad lo que tiene que hacer es arbitrar las medidas las leyes los reglamentos las instrucciones a la policía para proteger a los que lo hacen a ahora se quién quitar los lazos para evitar que esas situaciones políticas se puedan llevar a cabo

Voz 0027 02:25 cree que Rivera se equivocado

Voz 0893 02:28 nosotros respetamos a las personas que hartas yo lo estoy no vivo en Cataluña hartas de la situación de provocación permanente recordemos que conocimos ayer el ayuntamiento de Vic emitiendo por megafonía unas se bueno una soflamas sobre hay que ser independentistas no olviden ustedes a todo el pueblo no esas provocaciones permanentes durante muchos años han hartado a mucha gente yo entiendo normal en algo y creo que es normal también canalizar ese hartazgo pero como representante del Partido Popular en a nivel nacional y por tanto también en Cataluña nosotros creemos que hay que ser parte de la solución desde lo que nos corresponde de son los que nos han pedido los ciudadanos a título particular uno puede desahogarse quitando un lazo porque además es es un acto de dignidad y valentía que yo no niego por supuesto pero espera algo más Se espera que desde los gobiernos desde las leyes desde los acuerdos políticos podamos tomar cartas en el asunto y forzar a que los Mossos o la dirección de los Mossos actúe en consecuencia o ya un gobierno en la Generalitat que no lo haga lo diré sin buscar ningún resquemor en el pasado que Ciudadanos ganó unas elecciones intentaron formar gobierno estaba Si lo hubiese intentado o al menos conseguir la Mesa del Parlament de Catalunya hoy estaríamos en una situación diferente la gente vota la que arregle los problemas haciendo leyes y tomando decisiones políticas no para que te apuntes como uno más si criticarla la el comportamiento como un ciudadano más porque para hacer lo que un ciudadano más hace no se eligen presidentes de la Generalitat o presidentes el Gobierno en los políticos estamos para hacer otras cosas se supone que apoyados en una mayoría social para actuar en lo que individualmente esa mayoría no podía hacer leyes instrucciones a los Mossos acuerdos políticos quiero que escuchen lo que

Voz 0027 04:18 Nos dijo Teodoro García Egea aquí en Hoy por hoy la semana pasada

Voz 1 04:20 si alguien quiere quitar lazos amarillos se cuente conmigo conmigo estos quitaría yo quitaría los lazos amarillos se sí sí porque representa que han cambiado de opinión señor Maroto

Voz 0893 04:32 no no hay un cambio de opiniones al menos a mí no me lo parece insisto en lo que apuntaba hace unos segundos defendemos a las personas que de forma voluntaria lo quieran nacer creo que hay un hartazgo generalizado ver tu calle tu pueblo Gemma de plásticos amarillos realmente indigna porque es la implementación de pensamiento único parece que esto o nada sino compartes esto hay que excluir te hizo generar hartazgo pero insisto a la hora de buscar soluciones más allá de las posiciones personales de la apetencia que yo puedo compartir con mi secretario general los con otros líderes políticos deberes en es decir este lazos significa que mi país España no es un país democrático que como dicen los independentistas es como Kazajistán donde aquí todos somos delincuentes Si ahí buscamos la represión de los independentistas no pues esa situación no se solventa simplemente con la retirada de lazos que sí sin duda aporta yo no lo no lo discuto pero creo que los catalanes y el resto de españoles estamos pidiendo a quién quiere ser presidente del Gobierno aquí además de esa fotografía que puede tener un valor aquí nadie lo niega se haga algo más que cuando llega el momento de demostrar la posibilidad hacer algo más por ejemplo cuando se gana unas elecciones uno no se puede quedar en casa a dos son de peso esta se ponen de acuerdo esto ya lo dijimos en relación a la posición de Inés Arrimadas pero también dijimos que siendo muy difícil Se pueden buscar consenso y la prueba de que se podía tratar de hacer es la pues la propia posición de lo de de Ana Pastor la presenta al Congreso también aparecía difícil sacar esa mayoría pues se consiguió sin siquiera intentar no se conseguía los ciudadanos quieren eso políticos que después gobiernen o acuerden para poder llevarlo a cabo y en el caso de Cataluña

Voz 0027 06:15 no no solamente se puede acordar desde

Voz 0893 06:18 de Cataluña se puede acordar bien que lo hemos demostrado desde el Congreso o desde el Senado es decir puede haber medidas legislativas que cambie las cosas en Cataluña como sea como se evidenció con la aplicación de ciento cincuenta y cinco y eso es lo que es el pillado un político más allá de una fotografía que pueda hacer posos una fotografía que guste a mucha gente nosotros no les guste tanto sin entrar en esa senda

Voz 0027 06:40 quiero preguntarle sobre otros asuntos pero ya por cerrar este asunto catalán usted se arrepienten de haber dicho este domingo que el presidente del Gobierno ampara a quiénes propician la violencia

Voz 0893 06:51 cuando yo no recuerdo recuerdos atrás contextualizar

Voz 2 06:53 sí vamos a escucharlo creemos desde el Partido Popular que Pedro Sánchez está viendo el mundo al revés porque ampara a aquellos que discuten la legalidad que propician violencia e como la que ha sufrido esta mujer en Cataluña

Voz 0027 07:09 usted cree que Pedro Sánchez ampara a quienes propician la violencia

Voz 0893 07:12 me por eso el contexto esa frase que exigen se refería a que ampara aquellas conductas que no defienden a los que defienden la legalidad me estaba refiriendo al juez Llarena precisamente lo estaba poniendo en contexto en ese ámbito es decir como recuerden como recordarán ustedes y los oyentes de la cadena ser uno de los bandazos I más D Sánchez pues primero decir no defendemos en absoluto al juez Llarena ya los días después todas las presiones total al Partido Popular de un Banda Aceh dijo que ahora sí sí yo lo que dije y creo que es razonable es que Sánchez no puede estar evitando defender a quienes han defendido la legalidad en este caso contra un golpe de Estado en este caso los con Llarena y sin embargo hacer mirar para otro lado comportamientos de lo que hoy son sus socios de la moción de censura Esquerra Republicana de Cat que entre otras cosas ampararon aquella agresión diciendo que no tenía nada que ver con el proceso soberanista y todo el mundo sabe y creo que usted también que es agresión a esa mujer se produjo precisamente por retirar los recoger el plásticos amarillos que es el símbolo de la de la Cruz de la discordia en este momento en Cataluña eso es lo que dije y en ese contexto lo dije exactamente

Voz 0027 08:22 señor Marató el Partido Popular va a bloquear conciudadanos en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda vetar la senda de déficit lo van a bloquear en la en la mesa

Voz 0893 08:33 a mí no me gusta el término bloqueo o esto yo creo que es mucho más pedagógico explicar las posiciones es decir si me pregunta cuál va a ser la posición del Partido Popular yo la explico porque a nosotros nos lo hemos vivido cuando estábamos en el Gobierno también se decía bloquean una iniciativa de Podemos de decíamos no no no se bloquea

Voz 0027 08:52 se lo pregunto de otra manera van a recurrir a la ampliación de los plazos de enmiendas para para que la reforma no siga adelante

Voz 0893 09:01 mire lo diré clarísimo para que la respuesta no que no quede sin vamos que se también clarísima nuestro planteamiento en materia presupuestaria fiscal es bajar los impuestos bajarlos todos es decir el IRPF todos los tramos también el impuesto de sucesiones puesto que afecta a a los autónomos a las a las empresas todos los impuestos porque ahora toca y eso va en los genes el Partido Popular cuando Pablo Casado ha dicho el PP vuelve si también vuelven para bajar los impuestos porque en la en los peores años la crisis no lo pudimos hacer incluso contar nuestro programa electoral y ahora se puede y cuando tratamos de poner dificultades a la aprobación del presupuesto es porque estamos observando como todos los indicadores desde el ámbito económico están apuntando ya a una desaceleración una desaceleración de la economía esto para que todo el mundo comprenda significa va a decrecer la creación de empleo Se va va a empezar a estropearse lo que había ido bien en la economía es como la verdad bicicleta tu de pones a leerla Si dejas de pedalear la que etiquetas sigue avanzando un poco pero si no peleas de calles la bicicleta suele pasa en en economía al Partido Socialista cada vez que de suceder al PP en el Gobierno se monta en la bicicleta dejan de pedalear la economía todavía da bien unos meses pero con el Partido Socialista la economía lo sabe todo el mundo no va bien la creación de empleo tampoco indica concretar empezamos a observar ya

Voz 0027 10:32 por concretar el pedaleo de la bicicleta dicho usted que van a tratar de poner dificultades a la aprobación del presupuesto eso se va a concretar en qué van a recurrir a a a que esa reforma se se quede parada en la Mesa del Congreso

Voz 0893 10:48 mire si la pregunta es si nosotros vamos a poner dificultades a unos presupuestos que vienen con subidas de impuestos y que anuncia la subida del paro la respuesta es sí largamente vamos a dificultar esa aprobación yo no porque al PP no le gusta simplemente es porque es malo para el conjunto de los españoles es malo para el conjunto de de la nación entonces lo que haremos es decir vamos a decir de nuestros presupuestos yo creo que es mucho más inteligente y nos entenderá mucho mejor si explicamos por qué decimos que no a esos presupuestos y como humildemente intento que de forma muy rápido a explicar en su entrevista no a la subidas de impuestos no a la subida del paro son dos facetas que vienen acompañadas siempre del Gobierno el Partido Socialista y que desgraciadamente ya han anunciado una por la vía de los hechos en los datos económicos que empiezan a ir mal yo otra por la vía de las exploraciones ya se están poniendo de acuerdo subimos con nosotros para empezar a subir impuestos y los quieren subir prácticamente todos a mí ella mi partido esa posición no nos gusta pero creo que además no debió gustar a una mayoría de españoles por eso lo defenderemos con contundencia sin ningún tipo de pelos en la lengua

Voz 0027 11:53 por Maroto la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha anunciado que que ha pedido a la Abogacía del estado que mire cómo se puede anular ese sindicato de trabajadoras sexuales que su propio Ministerio no impidió que se registrara ella ya ha reconocido que le produce que le metieron un gol que que va a intentara enmendar lo usted cree que debe prohibirse ese sindicato de trabajadoras sexuales que es como se llama

Voz 0893 12:15 mire no conozco el decreto porque es que no lo conocen y la administra salvo ustedes se han enterado por los medios de comunicación como por las mañanas hacen una cosa y por las tardes dicen lo contrario pues no sabemos a qué atenernos porque se me gustaría para darle a usted una respuesta que sea razonada y que sea coherente no me gustaría leer ese decreto pero yo sólo puedo valorar ahora mismo lo que ha sucedido por las mañanas aprueban un decreto lo aprueban en su ministerio con las personas que ella ha puesto de confianza que no sólo cuentan ya la tarde dicen que qué horror no han metido un gol y estoy abochornado bueno si esto fuera sólo esta ministra pero es que es esta ministra con el sindicato de prostitución el ministro de Justicia con el asunto Llarena abra así ahora no es el ministro del Interior con la inmigración ahora a una política que recuerda al papeles la todos de Zapatero atrayendo los barcos y al día siguiente expulsando a algunos inmigrantes por cierto se han expulsado a ciento dieciséis inmigrantes en Ceuta y en los últimos meses han entrado veintitrés mil cien de forma irregular en nuestro país lo digo para que todos los oyentes saque sus conclusiones de que política es la que tenemos si el efecto llamada chiste no existe

Voz 0027 13:27 cree usted que hay que expulsar a más Pablo

Voz 0893 13:30 no yo contestaba hizo en el ámbito la pregunta en relación a la ministra Valerio porque es imposible fijar una posición respecto a lo que hace el Gobierno porque es que cambian la posición en tres horas

Voz 0027 13:40 señor Manuel otro aviso del fondo

Voz 3 13:43 al contrario sobre la excepciones sindicato

Voz 0027 13:45 de de prostitución usted asistencia sí pero

Voz 0893 13:51 me me entenderá también la respuesta la la existencia un sindicato en sí es una es un concepto que está absolutamente armado en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico lo que hay que hacer es ver qué hace ese sindicato por tanto yo no le puedo contestar a esa pregunta sin leer cuáles son el objeto social de ese sindicato que es lo que propone si usted quieren mi en la respuesta rigurosa e tendrá que permitir que lea que es lo que es el sindicato quiere hacer porque con el nombre no es suficiente de momento lo único que sabemos eso es lo que ha producido un bandazo más sino el Gobierno yo me puedo meter me tengo que quedar aquí siquiera sea riguroso Xavier Maroto dice se

Voz 0027 14:26 daré de Organización del Partido Popular le agradezco que haya estado esta mañana una ser buenos días

Voz 0893 14:31 placer creo que es su último día en esta temporada ahí bueno pues le deseo todo lo mejor estaba viendo el programa antes

Voz 0027 14:36 no he escuchado ha escuchado este verano

Voz 0893 14:40 es más yo escucho todas las emisoras es mi obligación pero tengo una vinculación geográfica que también

Voz 0027 14:46 señor más de un abrazo gracias