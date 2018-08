Jorge Morales: "A nivel energético cambiar de una hora a otra es efecto es mínimo"

Voz 0027 00:00 tiene el último de marzo Jorge Morales experto en política energética buenos días buenos días hasta qué punto contribuía a un ahorro energético el el cambiar de hora

Voz 1 00:11 la verdad es que el ahorro se restringe se restringía casi podemos decir ya a la iluminación interior me voy a tratar de precisar lo que es esto no en claro del cambio de hora tenía el el origen en decir bueno a darte monos al sol no aprovechar las horas de sol y por tanto defendemos menos las bombillas Valencia eso es la parte de iluminación pero las bombillas de dentro de los edificios porque el alumbrado exterior alumbró de la calle depende de unos dispositivos automáticos que funcionan cuando cuando se va desaparece el sol que se apagan en cuanto vuelve a amanecer no por tanto en a esto no les afecta no es caro el alumbrado interior realmente es una parte muy pequeña del consumo de ese cuenta que dentro de una casa por ejemplo la iluminación supone en torno al diez por ciento del consumo eléctrico así que es una parte muy pequeña esto en cuanto a lo que es el la demanda de electricidad lo que realmente baja cuando uno se adapta a las horas de sol no y en segundo lugar es la que hay un efecto que tiene que ver con el precio de la luz esto que tanto estamos forman también estos días que que al al adaptar ese consumo al desplazar lo lo que pasa es que la máxima demanda de electricidad que se produce enormemente hacia las nueve de la noche en invierno se desplaza también ligeramente vale y por tanto eso contribuye a que ese precio máximo que se suele producir cuando tengan máxima demanda pues también sea ligeramente inferior de esos son los dos efectos que tiene el cambio de hora en el consumo

Voz 0027 01:33 si la Comisión Europea decidiera que toda Europa se queda en el horario de verano en el que estamos ahora como país España ahorraría o perdería dinero

Voz 1 01:42 eh como país seguramente habrá que tener en cuenta otros muchos efectos yo he preguntado varias veces y nadie me ha sabido contestar por ejemplo sobre el gasto farmacéutico que supone haber cambiar dos veces la hora no porque somos todos muy conscientes que afecta mucho al sueño no por tanto yo ahí no no no podría calcula el resto de sectores no pero en el ámbito

Voz 0027 02:01 qué energéticamente si realmente cambiar de una

Voz 1 02:03 ahora otra ya digo que el efecto va a ser mínimo eh porque el consumo de electricidad va hemos estado hablando del orden de menos que desde luego mucho menos del uno por ciento del total del consumo de electricidad del país lo que dejaría de ahorrar por este efecto no

Voz 0027 02:20 para las familias el hecho de

Voz 2 02:22 tener que encender la luz una hora más tarde

Voz 0027 02:25 ve

Voz 1 02:26 bueno pues ya le digo que si el total de electricidad eh que consumen las familias es el diez por ciento y además esto va bajando porque cada vez tenemos iluminación más eficiente pues al final que hayamos una hora más una hora menos durante una serie de meses pues va a ser mimo dese cuenta una cosa que a mí me parece muy importante no esto deriva de una encuesta que hizo la propia Comisión Europea que han respondido más de seis millones de europeos de los cuales más de la mitad son alemanes están todos a favor bueno todos masivamente digamos un ochenta por ciento a favor de que se elimine este verano porque hago hincapié en lo de Alemania una razón muy sencilla a cambio de hora tiene tanto más sentido cuando uno está más lejos del Ecuador en Europa donde está más al norte bares porque porque las diferencias en horas de son entre el invierno y verano son mayores todos sabemos que el Círculo Polar en pleno verano no se pone el sol sin embargo en invierno sale el sol vale nunca bien pues esto lógicamente va disminuyendo este efecto y según vayan vamos hacia el sur cada vez se nota menos no con esto qué es lo que quiero decir que España en España deberíamos ser los primeros eh que defendiera hemos que se elimina del cambio de hora porque somos en realidad los que menos nos beneficiamos de esa adaptación de la hora a las al al horario del del son no así que bueno yo creo que el efecto clarísimo es mínimo en en lo que es el consumo de electricidad ahí bueno prácticamente despreciable no sabría calcular lo porque es que no hay ningún cálculo oficial sobre esto en ámbito doméstico pero ya le digo que totalmente despreciable

Voz 0027 03:52 Jorge Morales experto energético gracias como siempre buenos días