SER Aventureros: Safari en África (01/09/2018)

Voz 5 01:03 poco a poco va volviendo el equipo al completo más o menos se va acoplando a las circunstancias que estamos viviendo de está pos vacación para nosotros empieza a hacer momentos duros porque ya sabes que ahora nosotros sufrimos el cachondeo José Luis Ceballos ha hecho posible

Voz 4 01:21 es Angulo buenos días Guardia pues ya que me lo pregunta exactamente

Voz 0412 01:25 el sábado quince de septiembre a dónde te vas

Voz 1055 01:29 esa es ahora mismo un primer viaje a Yunnan hay un any Sichuan dos zonas hay sur de China y ahí empiezo yo me vieja reír de yen Chicho yo no he dicho nada eso es bueno son Fornas

Voz 4 01:49 hasta aquí decir que me cuenta del buen

Voz 1055 01:53 en zonas de montaña zonas culturalmente muy tibetanas y bueno pues son dos zonas que yo he visto en los últimos años y bueno en varias ocasiones creo que las conozco relativamente bien en este caso pues hoy con un grupito de clientes de amigos ya hay bueno pues nos vamos a estar por allí quince días

Voz 6 02:11 que bueno pues ya sabéis si queréis saber más cosas de Yung Jan Chan Jon Joan eh

Voz 4 02:20 no no lo va a contar esa semana señaló Chema Chema tengo buenos días

Voz 0412 02:27 los dos equipos estamos aquí al pero oye oye

Voz 1025 02:30 en unos minutos atentos queridos oyentes en unos minutos vamos a ir viendo la evolución de las cabeceras de Chema hemos preparado ya la nueva industrial es decir si os gusta o no siempre a través de arroba Ser aventureros en Twitter y esa no nos parece bien parece mata hambre nosotros estaremos la evolución desde la primera que era un poco con música de los ochenta Paco Martínez Soria olor como gay cómo ha ido evolucionando a evolucionando

Voz 6 02:55 esas cabeceras tuyas de secciones no sé que tienes en la boca que él hace semanas que tuve hace unos meses

Voz 4 03:02 no sé quién será a lo mejor ese GP va a terminar pero te quiero que si no te digo mal pero

Voz 6 03:10 dicho lo dicho es que desayunado hincha muchísimo mixto si hice Maqueda un poco como de queso ahí perdido y aquí me tiene varias que vamos a ver las cabeceras originadas de la sección todo hombre claro siempre tengo traes hoy como se os voy vamos a desarrollar la sección que dejaste desarrollada el otro día se las de los chicos asesinados

Voz 0412 03:30 en

Voz 6 03:31 el acuerdo a que los ciclistas verdad aquel día al cómo se desarrolla a lo no tiene verdad verdad mira voy a saludar a todos los cola

Voz 1025 03:40 moradores voy a hablar con alguno de ellos y luego vas que lo sepa sí sí señor

Voz 6 03:44 por y en sí

Voz 1025 03:46 Santander en Cantabria tenemos con un dedo menos Ángel Colina hola Angel qué tal estás buenos días

Voz 0181 03:52 pues bueno

Voz 6 03:53 buenos días buenos días

Voz 0181 03:57 para dejarme un momento mira de Jaime qué voy a hacer de un segundo ponía escribiendo micrófono hace hace un mes que no ve un micrófono porque siempre hablaba desde el pueblo total

Voz 1025 04:07 qué está pasando al pueblo en que se habrá casi te corta la mano con las motosierras pues un incidente

Voz 0181 04:12 sí un incidente sea la gente de que no es te pasan esas cosas herramientas tal y se te va la motosierra hay y la buena novillada

Voz 1025 04:20 ya sabes cuál es Chema

Voz 4 04:21 que no puede sujetar el teléfono con la bando por eso tiene que venir a pero la enhorabuena

Voz 0181 04:27 eso sí la buena noticia es que yo no hablo con la mano entonces puede doblar puedo hablar puedo estoy estoy feliz estoy emocionado de estar además ha sido derecho de ahí perdón que manos sido derecha izquierda izquierda aguante muchas cosas pueden seguir haciendo

Voz 1025 04:40 la derecha sin ningún problema muy bien vale luego los cuenta y nos vamos no no sé si están Australia Le acabamos de me ha están de EEUU que dijo la semana pasada del verdad que mi hijo Ponce que me voy a Estados Unidos que le voy a dar cobijo

Voz 7 04:55 o al enviado especial de la Cadena Ser al tenis

Voz 1336 04:57 que parece que arrancaba que roncada un poco y que no se sabe nada del osea que igual ha desaparecido lo que se ha cargado tiene que pasar el la crónica ver yo debe estar buenos días

Voz 1241 05:08 qué tal Ponseti estoy aquí en Nueva York

Voz 8 05:12 estoy en una isla

Voz 1336 05:13 pese a estas porque la forma en la que habla es como estuviera en una iglesia están en un hotel así un hotel

Voz 1241 05:20 corte a mi nivel y categoría no me merezco menos que eso

Voz 1025 05:25 cómo se llama el hotel perdonar Gaspar es bueno

Voz 1336 05:31 luego

Voz 1241 05:31 diremos la habitación en la que estoy con el Zubi con el con el que estoy partiendo con con el enviado especial de la Cadena SER a You es Open Zubiarrain Arguiñano Albiñana entre ir quiero aclarar que entre me habitación por tres motivos el primer motivo primero porque es amigo mío porque es de Donosti cero porque trabaja en la Cadena Ser

Voz 4 06:00 o sea que reúne los tres Chad para compartir contigo que hay que reducir tres yo creo que te faltaba ser derrotados Ci Isère de la SER

Voz 1241 06:09 lo yo

Voz 1336 06:09 a vosotros no podían sueños ninguno porque no son muy buenas y creo que hace falta un motivo habéis no has dicho pero bueno ya desiguales eso atrás antes

Voz 1025 06:19 no deja de protestas porque vamos a ver los otros por amigos entraríamos sonó entraríamos como amigos

Voz 9 06:26 no lo sé perdió a comunicar a que haces

Voz 4 06:31 la verdad que dices ves P

Voz 1336 06:35 el momento de apuro efectivamente sí por amigo cierto pero DOP por de Donosti no porque ninguno no es ahí ahí

Voz 1241 06:45 oye estoy con el sube si yo no puedo ver a meter en el tema de los ronquidos no me voy a meter

Voz 1336 06:50 sí está un poco mosqueado conmigo

Voz 1241 06:53 oye escucha el programa sus amigos escucha su familia escucha el programa claro están todos en mi contra encontró mío yo no voy a hablar de si ronca o no lo que sí puede decir que han mejorado ronca veo menos a Navas Ganabaro no

Voz 1336 07:11 no tengo paso para que se defienda

Voz 9 07:14 ah pero que está contigo Zubi con la José hola Jaime que tiene Salmon suroeste rascando contra Tian lado tío

Voz 1241 07:22 no no te preocupes mil Además hay un cuarto motivo para estar con en la habitación que pagó mi parte ha

Voz 9 07:29 claro eso lo tengo muy que bueno

Voz 1241 07:32 vale llegó el suministro el sumo de mal

Voz 9 07:33 sana ha porque piensa que el pie relataba de invitando dio daba que tú ahí por la cara

Voz 1241 07:43 luego luego que este hablar solo que bueno bueno no quiero decir de qué habla eh porque ya sería

Voz 1336 07:49 estaríamos en palabras mayores espera espera espera espera espera me estás diciendo que hablan sueños que se habla de sueños que se va a callar ni calla ni bajo el agua te digo más en la puerta

Voz 1241 08:02 la habitación que ponía el número de la puerta

Voz 1336 08:05 sí han puesto manicomio imagínate tú cómo está la situación

Voz 10 08:11 pues como el como pues a ver el que turrón KAS Si Se pásala bien

Voz 1336 08:18 sí sí se duerme dije se meten en la cama estoy muerto estoy muerto y se muere hasta que se levanta para hacer footing porque como ya sabes que te corras vaya

Voz 4 08:28 en así que lava todas las las cinco de la mañana

Voz 1241 08:31 a correr por Manhattan que yo yo creo lo que crees que tiene un contrato con lo de la limpieza iba limpiando los estaba el nombre lo acaba de creer porque yo a esas horas

Voz 9 08:42 yo estoy preparado para porque no está bien las calles

Voz 1241 08:47 me aquí yo creo aquí muy temprano porque tengo mucho trabajo por el tema de las fotos sí yo vengo aquí el se va él se va Clavell pero sí la verdad es que hacemos una buena pareja nos reímos no divertimos yo le tengo que ayudar moralmente mucho porque suele tener la moral muy baja suerte de de tres dado la Cámara mala lápiz

Voz 1336 09:06 la mala Milla te dan la receta mala que la

Voz 1241 09:09 manera de que suba el nivel en esa pistas poniendo el mejor cámara del mundo

Voz 9 09:12 claro

Voz 1241 09:13 eso hombre el ya sabe que eso sí es me lo reconoce no pero bueno la verdad es que es una buena adquisición para para esa habitación la que yo tengo con él

Voz 4 09:23 me parece brillante viendo el balón a un montón de un beso enorme para hacerle una fecha Ángel

Voz 0181 09:32 a mí me me gustaría preguntarle qué opina él de de los altibajos de nuestra campeona del tenis de Muguruza

Voz 6 09:40 puede dar alguna te pones en plan Carrusel deportivo de no no voy ser estas dos no

Voz 1025 09:47 en la segunda que quiere saber qué opina sobre la nuevo formato

Voz 6 09:50 la Copa Davis

Voz 1025 09:50 a José Bono en treinta segundos Jérez capaz de contestar me une y luego la otra

Voz 1241 09:55 punto punto primero las mujeres yo las llamas escopeta de feria porque no ganan dos partidos seguidos aquí la el número uno del mundo perdió en primera ronda así que ellas juegan aquí lo pego todo hizo llevaba dentro fuera pues también no pasa nada que claro no pierden un día sí y otros no y luego en el formato de la Copa Davis a mí personalmente no me gusta creo que están ganado la Copa Davis en ciento y pico años de historia vamos a ver lo que era decía acabará siendo una exhibición que un día se suspenderá volveremos al formato antiguo por lo menos es lo que yo pienso veremos lo que pasa después

Voz 1336 10:28 el espectacular querido amigo cierto si consejos José una cosa si me diera un lo Biblia sí hubo muchos abandonos por Paul el calor hubo un dato

Voz 1241 10:38 muy interesante la pista número trece la francesa Alicia Cornet se quitó la camiseta dice quedó en el sujetador el público expectante esperaba de Saville más completo

Voz 1336 10:47 o un striptease si queréis lo de alguna

Voz 1241 10:49 otra forma pero se quedó se quedó el sujetador luego se puso la camisa ya jugar de nuevo a grandes aplausos

Voz 6 10:55 quién le dieron Guarnizo así lo vieron

Voz 9 10:57 por por por sujetador

Voz 0181 11:00 esa puede que alguna que esté escuchando es indigna al escuchar estas cosas pero ya

Voz 9 11:03 muchas gracias a a lo que pasó los chicos y la camiseta continuamente efectivamente madre mira

Voz 1241 11:13 lo que si queremos igualdad queremos igualdad

Voz 9 11:15 de acuerdo con lleva anda pasa que me remata él

Voz 8 11:20 de veras a ver vez pregúntame qué

Voz 1241 11:24 el contrato sube como mi psicólogo es México no

Voz 4 11:27 a este psicólogo de cabecera necesito hablar con

Voz 1241 11:29 en de con un psicólogo tengo que hablar con el Zubi tío ahí moral te cuenta unas historias brutales de de que no pues no pues te quedas estado La Dama jubile conoce todo todo el mundo le conoce así hoy todo el mundo no voy a decir que que personal le conocen porque

Voz 9 11:54 el general ruso

Voz 1241 11:57 a día contaré una anécdota que no puedo contar ahora que no puedo contar ahora porque si la cuento me mata vale pero bueno cuando él muera dentro de cincuenta años

Voz 1025 12:08 como jugando a tu hubiese eterno claro

Voz 1241 12:11 no estaré

Voz 9 12:12 pero antes de que mueran contarán no no no no puedo

Voz 1241 12:16 las no puedo traicionar el secreto habitación que tengo firmado con el sube

Voz 1336 12:19 a por cierto la habitación es mía

Voz 1241 12:22 eh la estrella aquí soy yo la que paga su parte la estrella soy yo aquí las la habitación es mía porque claro la gente dirá a este pringado que ostras hace ahí no nos perdona la estrella soy yo que no lo quiero asumir es su problema

Voz 6 12:41 no es

Voz 4 12:43 el pagaba su parte tú no has dicho que para las ha ganado todo esto había callado como muertos

Voz 1241 12:49 en el caso de que la tenga que pagar porque es algo que y no salió bien el tema

Voz 4 12:58 Baskonia

Voz 1241 13:02 pero acción por si por si alguien nos quiere llamar para que comprueben que Barbra no lo voy a dar la verdadera a nueve cual estamos nueve seis cero que no llame llena ya veo que no nos llamen a las cuatro de la mañana

Voz 4 13:18 él es el nombre del hotel no deja deja

Voz 1241 13:22 llaman a las cuatro de la mañana Boya insulta

Voz 1055 13:24 no no ya te puerta correr tío

Voz 4 13:27 sí enfrentarte la siempre la semana que viene además de contar por dónde vas a correr cuya ante mucho P

Voz 1241 13:33 sí

Voz 1025 13:33 vale que bueno adiós ya sabéis si alguien quiere llamar a John víspera siempre Ser aventureros a través de la Cadena Ser y a través de la doce sesenta de Radio Caracol en Miami tiene las puertas abiertas esa opción es seguimos que tengo un par de cosas

Voz 3 13:51 ser aventurero

Voz 0412 13:54 en Twitter arroba sera pinturero

Voz 3 13:57 busca nuevos por si era pinturero

Voz 5 14:16 a ver qué hace semanas ya pues estas cosas que te hemos José Luis y yo que charlamos que no contamos nuestras historias

Voz 1025 14:24 yo le conté que había encontrado un pequeño tesoro en mi casa que había encontrado unos más que resulta que mis padres que hace muchos años que me dejaron desafortunadamente me habían guardado a un pequeño trastero pues un pedazo de mi infancia es más voy a colgar en en redes para que Bohigas para que veáis alguno de sus juguetes email dice José Luis

Voz 1055 14:44 pues tiene hoy una exposición alucinante y cómo es eso ver pues hay una pedazo exposición aquí en Madrid porque se cumple el cincuenta aniversario de la creación del los Michael Mann cincuenta años cincuenta años y hay que ya la última etapa

Voz 4 14:58 pues te pierdas última o no a veinticinco la primera yo pilló la primera

Voz 6 15:04 los cincuenta años museo antropológico aquí en Madrid Si

Voz 1055 15:08 bueno pues hay una persona que se ha dedicado a coleccionar los tiene absolutamente todo José Manuel Cortés cada haremos con él y bueno la verdad es que es una delicia para una determinada generación porque creo que todos nosotros alguno nosotros pues nacimos con lo más del Man in muchas de nuestras primero viajes pues emulando aquellos personajes que estaban de safari que estaban en el Ártico que eran hombres rana porque Orán buzos sino que era

Voz 1025 15:30 todo aventureros vamos serían todos emblema en esto el programa

Voz 0412 15:34 Izaga imitado luego mucho debido a mi hijo jugar Forner

Voz 6 15:36 por ejemplo hoy tal y ahí hay unos que baila su

Voz 1055 15:43 todo lo más logico Bergman bueno seguramente ahora ahora José Manuel ha contado muchas más cosas pero la verdad que es apasionante la exposición tiene las cajas originales Si bueno la verdad es que es una chula de exposición

Voz 1025 15:55 dime Ángel que bueno es José fuimos al hospital Mattei

Voz 0181 16:00 total Sayid todos todos Manuel Man

Voz 1025 16:02 de serie por ahí qué tal estás buenos días hola buenos días tú

Voz 7 16:07 tu pillarse la primera época o como nosotros ya la época tardía en la primera

Voz 1025 16:14 oye cuéntame de dónde te sale tu pasión pero saber lo que más me ha sorprendido esta exposición que guarda es las cajas originales tío pero que eso ya me parece de verdad

Voz 1336 16:25 exacto

Voz 11 16:28 las que puesta en la exposición son

Voz 1336 16:29 recreaciones a amigo bastantes originales pero sí muchas cosas

Voz 11 16:33 son son recreaciones lo que pasa es que bueno mi intención en las posiciones caer a presentar los muñecos tal cual no los encontramos en los escaparates aunque

Voz 1336 16:43 puedo decir que el cien por cien de los muñecos que la exposición son juzgados Cuéntame cuántos tienes

Voz 11 16:50 siempre me preguntan lo mismo nunca he sabido decir cantidad la exposición debe haber cerca de unos doscientos cincuenta a trescientos pero en total debo tener unos seiscientos cosas así

Voz 1055 17:00 oye José Manuel imagino que esta pregunta haces tú mujer cuando vas a tirar todo eso

Voz 1336 17:07 pues no la verdad es que no es única

Voz 11 17:10 y eso que tengo hipotecado el garaje de la casa

Voz 8 17:15 en vez de coches hay muñecos oye sí

Voz 1025 17:18 como consiste todo esto porque entiendo que sí que hay una parte que es de tu infancia no de de de los padres me imagino de lo típico a lo mejor te llevan por Reyes no sé cuándo pero luego continuase

Voz 11 17:29 bueno es que la verdad que hay un mercado muy muy muy grande de de coleccionistas hecho probablemente mi colección aunque sí sea una de las más grandes no es la más grande ni mucho menos entonces bueno pues es relativamente fácil de comprar en mercadillos y rastros incluso el boca boca de vez en cuando pues te da alguna sorpresa

Voz 0181 17:52 pero no hay un proceso que bueno pues hasta los catorce

Voz 6 17:54 el año yo jugaba batalla luego durante diez años me olvidé y con veinticinco

Voz 12 17:58 no no no ha habido tu psicólogo

Voz 0181 18:01 qué piensa de esto de los seis años

Voz 11 18:03 he tenido los detenido y bueno pues seguido poquito a poco sin parar aumentando la colección ávido pues el póquer poco más pues eso de la adolescencia ETA en la que me olvide un poquillo más pero bueno que ha tenido ahí de hecho es que ahora sigo haciendo modelos nuevos

Voz 1055 18:21 sí lo que sí que hay en el mundo más del Mannheim auténticos erudito yo entiendo que tú también lo eres y te dice no no es que este ya es del que salió con la colección Anaya hace no sé cuántos años éste es de los originales

Voz 13 18:34 que ni lo miro porque eh el muñeco auténtico es el más del Man Ossa ahí como que es un un una erudición si hay bueno yo

Voz 11 18:44 yo tengo por ejemplo un portal foro pues lleva muchísimos años en las que redescubre muchísimas cosas yo todavía sigo encontrando sorpresas

Voz 1336 18:55 ya digo que somos digamos todo esto

Voz 1025 18:58 a qué te refieres

Voz 11 18:59 bueno pues de cosas que no sabíamos que existía no tan bien no hubo una fábrica en Méjico que en llevó también es otra fábrica allí bueno pues allí hay figuras muy peculiares entonces todavía esto es un poco jugarán la arqueología

Voz 1025 19:14 qué gracia lloran los en que encontrado están todos en muy buenas condiciones salvo los hombres rana los buceadores porque nos dará GSMA es que cauto

Voz 11 19:26 eso tienen una de cada una oxidación muy rápida Hay in ahí vamos a casi nadie conserva ningún traje

Voz 0181 19:35 hasta luego es curiosa más en los mercados esto

Voz 1055 19:37 es de segunda mano hay algunos que son relativamente baratos como por ejemplo el policía montado Canadá ya algunos relativamente caros como es el astronauta

Voz 11 19:46 bueno no no realmente así en Canadá probablemente sea uno de los más caros

Voz 1055 19:50 yo voy a poner un cuanto

Voz 1025 19:51 cuánto cuánto vale un más del mando hoy en día si yo quiero comprar original le vamos a hablar de uno al que tú me digas pues depende se puede conseguirlo

Voz 11 20:01 los veinte o treinta euros hasta barbaridades que son modelo un poco extraño pero esto pasa como con los sí sí

Voz 0181 20:06 qué barbaridad de alguna pieza eso te iba a preguntar alguna pieza así decía éste es que es una pieza única

Voz 1336 20:12 claro piratas lo que quizás difíciles

Voz 11 20:16 hay también un poco depende en el momento digamos de afición que que estemos porque hay hay picos en los que pagan burradas y otros en los que se dejan poco

Voz 1025 20:28 me tiene al lado me tiene alucinado que son burradas

Voz 11 20:32 bueno pues uno se decía habéis están la exposición por ejemplo una caja de una medición la Misión Safari o con la misión campaña fueron de las primeras cosas a pagar diez mil euros

Voz 1025 20:45 la caja

Voz 9 20:47 todo vaya entiendo la caja ocho mil ocho mil

Voz 1336 20:55 en estos casos es la caja vale más que los muñecos claro porque es dos mil uno

Voz 11 21:01 que sepamos también una barbaridad por la caja nada más espero que ya digo que son casos aislados

Voz 0181 21:07 pirateo no hay pirateo como en otros se segura

Voz 11 21:11 ateo en qué sentido bueno más aplicaciones está desierta

Voz 0181 21:13 ah sí bueno sí algo algo

Voz 1336 21:16 ha habido alguna venas

Voz 0181 21:18 pero bueno por lo normal venga la última una pregunta sentimental podemos decir que barbies la novia de más o no

Voz 11 21:27 no nada entre otras cosas porque habrá un problema de estatura estatura claro

Voz 4 21:32 aquí de tamaño claro bueno no te barrio de lo más grande enorme

Voz 1336 21:36 sí era para como ya

Voz 11 21:39 habéis visto

Voz 0181 21:40 no no había también va del Woman es verdad sí sí sí

Voz 11 21:45 más era mucho menos vamos quiero decir que eran bastante más aventurera es que las que las Barbies

Voz 1055 21:53 así no no no quisieran mítica ciudad Thomas por supuesto y a los que les interés el tema recuerdo era un libro lo que no recuerdo pero seguro que José Manuel Agüera que es treinta centímetros y habla precisamente de todos los de todos los muñecos articula

Voz 1025 22:10 aquí lo que sentimos

Voz 11 22:12 pues está más basado en el hermano que esa esa es la altura de la cita centímetros pero hay hay libros muy buenos y sobre más del mal y uno de Jon Díez llama la Enciclopedia de los madre hermano

Voz 0412 22:31 tu web esa ola que decía sobre el foro es en el que

Voz 11 22:34 en El foro miedo así ya va como lo en una gran cantidad de información Esther doble uves Bricomanía punto es que tiene cerca de siete millones de visitas desea que se mueve

Voz 1025 22:45 pues oye José Manuel gracias por acompañarnos hoy con este trocito de aventura a un abrazo muy fuerte

Voz 1055 22:51 Museo Nacional de Antropología cincuenta años de lo mal mal

Voz 1025 22:55 pues ahí está si lo queréis visitar justo al hábito de Atocha de la estación de Atocha seguimos

Voz 14 23:14 eh

Voz 1025 23:15 sí

Voz 1 23:16 pues ahí los tiene a pesar de la

Voz 5 24:52 seguimos hoy en mayo

Voz 1025 24:54 toreros con más historia en un rato estaremos con toda la tropa com Barrabés Isabel si vemos Alfonso Ojea por cierto alguien sabe algo de Javier Gregory porque desde que han anunciado que nos va a pegar una no qué va a pasar cerca no nos va a pegar daba pero que va a pesar cerca otro de esos Astre a ochocientos millones de pero que está cerca no no sabemos nada de él yo les sospechamos que está desaparecido si es desaparece se llegamos a un momento álgido os vamos a ir presentando lo que han sido los últimos años de evolución de Chema Rodríguez en el programa una evolución que viene desde sexy plan

Voz 1055 25:32 tú no va a tener en cuenta que yo empecé en el programa en el año mil novecientos noventa y cuatro que se sepa ese noventa y cuatro Mahler digo es un recorrido histórico

Voz 4 25:41 no a ver si cree que voy a sacarle vale

Voz 6 25:46 no lo sé

Voz 1025 25:49 los últimos años él ha sido muy de cabeceras el pedía mucho que tenía que ir a dormir

Voz 6 25:54 todo muy activo muy muy Dordain

Voz 1025 25:57 son entonces la hicimos una muy sabor ochenta sabor los viajeros que es la de sexy plan

Voz 22 26:03 qué bonita sexy Planet vía sexual para conocer el mundo

Voz 4 26:08 además era buenísima eh Collina era buenísima es una selección que podría anunciar oficialmente que fue fulminado por el directo

Voz 6 26:17 como cada vez que le escucho eso te entiendo por que abre hace un par hace un par de veranos

Voz 1025 26:23 los que se les fue la mano a estos contando

Voz 6 26:25 las barbaridades yo tengo el honor tengo

Voz 1055 26:28 por de haber hecho el último programa de plazas

Voz 0412 26:31 sí sí sí el caso es que hubo censura no

Voz 1025 26:35 no no no hemos vencido calentado la boca

Voz 6 26:38 siempre no fuimos fulminado por mi equipo y yo fuimos fuimos Viena minado entonces pues entonces me tuve que pasa algo

Voz 1025 26:47 me echen que es real actual esta o claro

Voz 0412 26:51 lo que es bueno en esta tarde encontrar viajeros asesinos es

Voz 3 26:59 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 6 27:11 es la primera la mejor aquí es la primera es que yo saco a mi equipo le porque sexy palés también tenía claro lo que lo saque ahí yo en un acto de vanidad de egocentrismo de lo que lo quería Cabrio cabecera esta es muy buena porque esa es la mejor pero sexo era mucho vale

Voz 1025 27:28 para una cabecera nueva que es la que hay que empezar a votar a partir de la semana que viene si nos gusta o no Palacio

Voz 6 27:34 la nueva que todavía no ahora basado

Voz 1025 27:36 contar la vieja todavía estoy y no estoy entre dos aguas

Voz 0412 27:39 estoy entre entre la cabeza estoy hablando de un crimen pero al mismo tiempo parte de la historia que voy a contar es verdad que otra parte mentira

Voz 1025 27:48 que es como se va a llamar la próxima se la próxima sección de los oyentes pueden ganar el premio

Voz 6 27:52 pueden ganar premios si porque tendrán que averiguar qué parte de lo que yo he contado es verdad y qué parte metió sobre todo averiguar qué parte en mentira cuál es cuáles son las

Voz 1025 28:00 las cosas que nos lo que tendrán que haber

Voz 0181 28:03 cuál si es verdad o es mentira premio no

Voz 1025 28:06 y entonces la primera propuesta que tenemos ya te has min Fermín

Voz 3 28:20 con Gemma Rodríguez y todo su equipo

Voz 4 28:27 ayudar al equipo

Voz 6 28:29 sí eso eso es todo Chema Rodríguez todo el equipo menos una menos que en el lo que les pasa vamos a ver la hecho Fermín Fermín Agustí que hizo también la obra

Voz 1025 28:41 yo voto sí pero mereció que la niña Julia

Voz 6 28:44 se ha puesto por supuesto pero pero a Fermí al que él ha diseñado pero vamos a ver yo la veo bien eh la veo bien pero grandilocuente quizás es como muy no parece

Voz 0181 28:57 parece que es decir hay mucha parece que va a ser más de lo que realmente

Voz 6 29:00 es decir que que que que la sección no ya era voy a hacer lo que la gente vote narró para que no vea para que luego véase Custo a lo que la gente veía realmente que la cabecera están ese tipo cabecera está muy por encima de lo que yo lo vuelve a hacer juego de presión te pone presión yo no voy a poder ofrecer tanto como pues más tema la cabeza era una semana pero la todo tu equipo quién es quién

Voz 4 29:22 tiene que encontramos no desvelar porque además

Voz 1025 29:27 sin los equipos además pasaba te quedaste en que nociones a hablar de la historia de dos chicos que van por el mundo creyendo en la bondad de la gente que determinadas

Voz 0412 29:37 nadie mira el mes de julio asesinan a dos cicloturistas americanos en Tayikistán y aparece en Estados primero en los medios norteamericanos y luego se publica me muchas redes sociales ir hasta bueno el propio unos de los políticos de este país más conocido como Juan Carlos Girauta en un tuit dice pareja de vegetarianos decide recorrer el mundo en bici persuadidos de que el mal no existe se van a ver al ISIS los matan de esa es eso es el titulará La noticia es una noticia lo que se dada porque estos chicos recorrían la M cuarenta y uno que es conocida como la carretera que conecta Kirguistán con Afganistán cruzando Tayikistán y que Tayikistán es un país musulmán de la central que es como uno de los más pobres de lo que fue la antigua Unión Soviética y que lucha contra la mismo islámico de hecho en el año dos mil quince de instauró una ley que

Voz 6 30:35 me obligaba a todos los hombres afectasen

Voz 0412 30:37 Arbas y ahí además de poner grandes restricciones para peregrinar a La Meca bueno pues eso sería lo que yo contaría de de las eh

Voz 6 30:45 bien pero pero caros lo que hay

Voz 0412 30:48 queda averiguar aquí es que es verdad y qué es mentira de todo esto

Voz 1025 30:52 cómo

Voz 22 30:53 porque si estos chicos existen y están muertos está muerto sí

Voz 6 30:57 pero es verdad lo que Sakon todo es verdad lo que cuenta la noticia has contado es verdad es verdad quitaban las barbas en Tayikistán José Luis Angulo que está enfrente levanta la mano

Voz 1055 31:05 pero yo lo vamos a ver independientemente que yo precisamente esa carretera la hecho el año pasado en la ruta del yo ese titular me da un poquito de de Grima es decir dos vegetarianos

Voz 6 31:16 es mentira eso es bueno

Voz 1055 31:19 o sea no no me parece un titular como muy afortunada

Voz 6 31:22 o sea que ahí es donde está la mentira Echenique tira pues está escrito

Voz 0412 31:28 lo que se hace son titulares titulares engañosos como lo que hay muchas veces imagínate cómo vamos a ver imagínate que no desgarros Allison titular que dijese Ponseti decide rebajarse el sueldo para que sus colaboradores puedan cobrar dignamente

Voz 6 31:40 eso se eso se menciona

Voz 4 31:44 a ellos hay que no me rebajaría porque vosotros ni un euro bueno bueno entonces yo creo yo desconozco si oye yo creo que el tema de

Voz 0181 31:52 afeitarse la barba tampoco me creo creo el titular

Voz 4 31:54 os voy a nadar en el titular bien la barba

Voz 0181 31:58 porque hay los del ISIS es una cosa que te hacía obligado a mantener la barba bueno yo recuerdo de cuando estuvimos por allí verdad Chema que vale

Voz 1025 32:06 entonces qué es lo que hay que decir aquí es que

Voz 6 32:08 lo único que es verdad de todo esto lo de la barba esto Peas todo el resto en mentira es una noticia es una noticia es que no no nos vamos a ver pero sí

Voz 1025 32:17 todos los mataron toda noticia falsa para que real

Voz 6 32:20 gente pueda funcionar como tal tiene que tener una parte de verdad

Voz 0412 32:22 sí no sí no no funciona si es verdad que asesinaron a dos chicos en Tayikistán pero en realidad no los asesinó elipsis Tayikistán nos territorio

Voz 6 32:30 claro los dos chicos no iban solos los dos chicos no iban por el mundo de vegetarianos intentando demostrar al que en el de Aragua el mundo era bueno por naturaleza iban siete cinco lo turistas por la carretera del papel que es una carretera súper utilizada por los por los ciclistas porque recorre montañas de más de cuatro mil metros donde va mucha gente por allí donde un coche su hay un vídeo en Youtube donde que es donde se perfectamente Un coche llega lo sobrepasa una vez que los ha sobrepasado

Voz 0412 32:54 da la vuelta y empieza a apuñalar a

Voz 6 32:57 algunos de los atropellos que cuando

Voz 1055 33:00 eso bajan y los a Puñal y lo y mueren

Voz 6 33:02 cuatro pero no jugamos no mueren cuatro ir pero luego la noticia que sale en Estados Unidos no tiene nada que ver con el ISIS tiene

Voz 0412 33:11 hay que ver con Alexis

Voz 6 33:14 los obesos pues pues posiblemente para para posiblemente las razones por las que asalta a viajeros a turistas muchos dos que iban de de creyendo en la buena fe de la gente

Voz 0412 33:27 hecho estos chicos de de llevaban viajando desde el año dos mil diecisiete llevaban Lauren Jay habían pasado por más de veinte países entre ellos Sudáfrica Namibia España Kosovo pasaron por aquí por España y en su web hablan de peligros que han tenido lugar en diferentes lugares hable decir no van de él

Voz 6 33:44 en el mundo es caro no somos seguido de te ruso entonces pero qué ocurre

Voz 0412 33:50 entramos en la parte ideológica que lo que por ejemplo en señor Girauta el Girauta y que oye campanas y lo utiliza para utilizarlo ideológicamente que es hay especie de ahí no

Voz 6 34:02 con lo con lo cual también es mentira lo de este tío jarro de Girauta sacude gratis claro no se preocupa de averiguar quién lo que está diciendo es verdad es verdad se lanza ve que hay una noticia

Voz 0412 34:13 hay que le conviene ideológicamente para demostrar que hay algunos que son imbéciles de que van por ahí intentando que que que es verdad pero estos chicos en particular no estos chicos en particular era cicloturista normal y corriente

Voz 6 34:27 serían la mala suerte pues no sabemos los eran pero pero

Voz 0181 34:34 o casi todo esta noticia mentiras pero no sin barbas Chema es que eso me mosquea como es que les obligaban a acortarse

Voz 0412 34:40 en en en dos mil quince en Tayikistán salió una ley por la cual por por para combatir el terrorismo islámico y porque si anticipaba porque sí porque se identificaba con hombres barbudo ejemplo José Luis José Luis no habría podido estar en

Voz 7 34:54 no está mal no era

Voz 6 34:57 los de lichis los que obligaban a cortar hombre no no que Tristán no es territorio de y por eso por eso que toda mentira muy bien

Voz 1025 35:06 pues hasta aquí la sección de Chema no sé si os ha quedado claro pero si hubieseis acertado lo que Chema luego nos ha descubierto que era mentira pues habrías ganado el primer premio de las

Voz 4 35:19 emana que no sabemos lo que va a ser

Voz 6 35:22 bueno no hay lotes de libros hay camiseta

Voz 4 35:25 las dos eran no

Voz 1055 35:27 hasta aquí puedo leer pero hay hay hay sorpresas y luego también puede votar a lo mejor si os gusta más la la entrada que la propia Sección

Voz 6 35:34 claro la cabecera y otras cosas vosotros queréis cabecera también esos señores dijeron que querían que vamos

Voz 4 35:40 el estudioso yo prefiero ir viendo oyendo tenéis

Voz 1025 35:42 cabezaso irás de momento lo que vamos a hacer es ir a por el próximo invitado eh y es que el próximo invitado es amigo de Ángel Colina bueno lo traen Hall Colina al cónsul español de Zimbabue Toñín fundador de África Safari hablamos de Ramón día Bustamante es bueno que ya estuvo con

Voz 0181 36:03 con nosotros varias veces sí pero es que me hizo mucha gracia porque de repente el otro día leyendo las noticias veo del cónsul de España eso iba a decir que adelante

Voz 1025 36:17 es que lo han hecho cónsul sí puede pasar por ser aventureros de dos echado del planeta sino que lo hacen

Voz 0181 36:23 no eso bueno pues que yo creo que no puede poner un poco al día de cómo está ahí el tema ahora mismo de la caza furtiva que nosotros ocupan tanto también no

Voz 1025 36:31 hola qué tal hasta señor cónsul buenos días

Voz 1241 36:34 tal estáis Ponseti muy bien qué tal en Jerez colina estás qué tal amigo de siempre Gemma

Voz 4 36:43 está por ahí Chema también y aquí yo hago yo también estoy

Voz 0181 36:46 pero no

Voz 4 36:46 a esta oye Ramón eres la primera persona que ha pasado por el programa que ha terminado siendo consumo

Voz 1241 36:53 ya veis lo que sois capaces de hacer madre mía creíble pero qué ha pasado

Voz 24 36:58 pues no sé pues que consideraron que que bueno pues como hablo con tanta pasión sobre Zambia ir como me gusta tantísimo y como la quiero con locura pues dijeron necesitamos una persona así que selló pues que tenga cierta representación pero lo más curioso es que hombre para mí es todo un honor no porque

Voz 4 37:19 esperate déjame corregir un error que tengo yo en mi guión Zambia Zimbabue

Voz 1241 37:23 no no Zambia

Voz 4 37:25 claro a tan ya que te que te que te ha cambiado de sitio es bueno

Voz 6 37:29 además igual igual no lo sabe Ramón pero estamos moviendo

Voz 4 37:32 sí lo detecta también que igual pilla Tsai también muy bien

Voz 24 37:38 pues nada pues es decir que es un honor para mí y por supuesto pues con mucha gratitud lo he aceptado el nombramiento ha sido ahora en junio y bueno pues curiosamente como no hay embajada de Zambia en España pues hoy la máxima representación diplomática del país

Voz 9 37:56 en qué consiste entonces perdón perdóname segundo tú eres embajador si estaba ya ya te queda

Voz 24 38:04 de Zambia en España también España

Voz 9 38:06 de España en España

Voz 24 38:10 entonces bueno pues fundamentalmente la labor del cónsul es la de tratar de ayudar a todos los pianos que pueda haber en España que la verdad es que hay muy pocos ir es pues pues la de tratar de ayudar a crear pues líneas de conexión de de de cooperación de de que si yo cambio de intereses entre España Issam Zambia porque

Voz 1025 38:38 yo quiero ir a Zambia tengo que pasar por tu consuelo a para que me des s

Voz 24 38:41 ya no es necesario echar de Zambia el visado de Zambia se emite en la frontera del del país es bueno pues recaudatorio simplemente yo son cincuenta dólares lo que cuesta se paga en la frontera ya está

Voz 1241 38:58 es decir que aquellos que día sí

Voz 24 39:00 en a Zambia hombre se pueden poner en contacto conmigo para pedir información para pedir pues qué sé yo todo lo que necesiten para viajar que yo siempre siempre siempre estaba abierto a ayudar a todo el que quiera ir a Zambia desinteresadamente no sólo en mi en mi empresa de safaris sino a gente que va por su cuenta tal porque ya te digo que me encanta hablar del país me encanta a hablar de África y con mucho gusto siempre ayuda

Voz 1055 39:31 José Money donde te encuentras más cómodo en en un safari con un chaleco allí de barro hasta las orejas o en un cóctel con un

Voz 1336 39:38 no que yo sí yo te veo bien

Voz 4 39:43 trata viéndote lo de los safaris no te oye

Voz 0181 39:46 que a ver de primero aquí en nuestro técnico aquí en Cantabria Sergio De Castro me me dice que te de recuerdos porque fue compañero tuyo de clase

Voz 24 39:57 coño Sergio claro que sí

Voz 9 40:00 buscábamos Cónsula hombre si efectivamente bárbaro y la pregunta es cómo está el tema furtivo ahora

Voz 0181 40:11 en la zona que tú controlas

Voz 24 40:12 pues ello ahora mismo ya sabes que tengo dos concesiones importantes una de ellas está en el Parque Nacional de nos Roux agua y la otra en el Parque Nacional de su club agua Si

Voz 1241 40:25 en el Parque Nacional de su en el sector del

Voz 24 40:28 Fucka quizás sea eh pues a la joya de la corona en honor lo Anguas actualmente está introduciendo el rinoceronte un rinoceronte el Rey del dicen los Vico Cornish hilo Starr introduciendo la Sociedad Geológica de Frankfurt y y hasta ahora el el programa Ama de reintroducción ha sido ha tenido un éxito moderado porque los rinocerontes que hay pues que llegan a XXXII si ha nacido alguno desde hace diez o quince los doce años que empezó este proyecto pero les está costando mucho dar el paso para poder todo esto rinocerontes están en un santuario de una superficie muy grande In Sil está dando les está dando miedo dar el paso para para liberarles porque porque la presión de de la caza furtiva comercial se ha incrementado mucho en el país se ha incrementado a raíz de que San llega a acuerdos gubernamentales entre Gobierno chino y el Gobierno San piano para el tema de pues Obras Públicas mire vía etcétera etcétera si quieras que no pues en todo el producto por llamarlo de alguna forma que se deriva de la caza furtiva comercial pues tiene sus puntos de de compra de mercadeo en países asiáticos China y Vietnam

Voz 0181 41:53 crees que hay alguna posibilidad de acabar con eso o es que o va a ser imposible iban a acabar con la han con pues eso con rinocerontes con elefantes

Voz 24 42:00 sí hombre todas tendría que empezar todo tendría que empezar una en como como como yo creo que casi todo lo que se requiere es en señal osea enseñar y en el origen de donde está todo el inicio de la caza furtiva es decir estos países que compran el Cuerno de uno cero ante o el o el marfil de de los colmillos de elefante China Vietnam etc etc cultivar que no vale para nada es decir que todo esto que dicen de la medicina a la mira mira el polvo todo esto de de del Cuerno todo esto es mentira entonces yo creo que te que tendría que partir de ahí poco depende de la política que se haga de de de prevención en estos países de origen nosotros concretamente en Zambia creo que estamos haciendo una labor muy muy bonita que es la de pues en los colegios de de digo de las zonas muy rural ese don que conviven diariamente con con la fauna salvaje hacerles hincapié en que es mucho más próspero un elefante vivo que un elefante muerto yo creo que esto ya empieza a calar es decir como explicarte cómo cómo aquí antiguamente defraudar a Hacienda era es era un logro que Hyderabad en el que defraudó daba era un héroe reggae poco a poco todo esto va cambiando y ahora mismo el que defrauda es un sinvergüenza

Voz 10 43:34 sí sí sí pero pero no no si metáis en ligero no nos engañemos no nos engañemos realmente nosotros no nos empezamos a poner el cinturón de seguridad pusieron una buena multas por por lo se unida a decir que al margen de la educación que se está haciendo para evitar que maten al reconocer tanto

Voz 24 43:50 bueno este la las leyes han endurecido y las patrullas anti furtiva se han mejorado en el momento en el que un gobierno africano acepta la colaboración de otro gobierno europeo o de una ONG que tenga cierta reputación en lo que en lo que respecta a la protección de la fauna ahí ya hemos empezado conseguir algo entonces que eso es lo que se está haciendo se están fortaleciendo todas estas patrullas con con medios más sofisticados y más técnicos más tecnológicos para para de verdad hacer algo eficaz con Nueva Delhi con nuevas fórmulas por ejemplo mira en el Parque Nacional de sus lo han dormido en el fue en el cual había muchísima caza furtiva de de supervivencia yo llamo la caza furtiva de supervivencia a la caza furtiva local es decir la gente hay muchas veces que necesita comer y no tiene nada es lo que hace es cazar furtivamente no esa caza furtiva de de su de subsistencia y si se realiza con con lazos con lazos de alambre que van colocando indiscriminadamente en la sabana esto hace que los animales caigan en el lazo y al día siguiente la gente va a esos sitios Iragi recoge la carne lo que se llama El bus Mitch este ahora mismo hay un proyecto en en estas zonas en su lo agua con perros adiestrados que han sido adiestrados en Estados Unidos ilegalizan y media inmediatamente gracias a su olfato pues todos los alambres bueno pues de esta forma pues se va se va avanzando si se va avanzando y tal vez distinguir que es muy importante lo que os he dicho de la caza furtiva de subsistencia a la caza furtiva comercial

Voz 9 45:44 claro es que hay que distinguir eso hay que distinguirlo

Voz 24 45:47 que hay muchas veces que claro me tienes un padre de familia con tres hijos que tiene que darles de comer aquí muchas veces es si haces una política errónea con la caza comercial digamos el Safari de El Cazador blanco profesional que paga una pasta por por por ejemplo matar un elefante au matar un búfalo hice lleva el trofeo en cambio cómo le dices a un local con trece hijos que no puede matar un búfalo para dar de comer a sus hijos sabes

Voz 1025 46:18 pues lo vamos dejando aquí el cónsul ánimo mucha fuerza estaremos muy pendiente de todo

Voz 4 46:24 dado que era una embajada

Voz 1025 46:27 drama Bustamante

Voz 0412 46:30 en Zambia el de caza en el que caza con lazo es lo que tiene que hacer es ponerse el lazo allí para no tener trece días

Voz 6 46:37 no me he visto con los clientes con los clientes los asiáticos si esto es que son los que

Voz 1025 46:45 los lo que destrozan toda nuestra naturaleza N pan mínima Phau seis seguimos con mascotas

Voz 4 46:52 sí cabecera

Voz 6 48:05 a ver recta final del programa que el libro no pinta nada pintado buenísima el título parece un poquito heavy la cabecera los exploradores de Hitler no había terminado

Voz 1055 48:17 al mente los nazis viajaron mucho igual no ahí aquella película de Indiana Jones en busca del Santo Grial pero sí que todo eso es cierto entonces eso que o sea la película de Indiana Jones

Voz 7 48:29 no no no pero sí que es cierto

Voz 1055 48:32 dos que el dato nazi había una gran parte muy esotérica Himmler no Hitler Himmler era un loco del mundo esotérico de las antiguas civilizaciones egipcia de la Atlántida y demás que en España se hubiera Antonini en España estuviera en Canarias en Canarias y que buscaba bueno pues lugares relacionados con ese origen de la raza aria alemana ellos pensaban que quizás los alemanes originarios podían descender de los indios guanches como como una civilización mucho más mucho más avanzada sí que es parte de de de bueno o no parte es cierto la famosa historia de siete años en el tiro el el el explorador el montañero bueno el pertenecía digamos a la órbita nazi durante la poca en el que el nazismo estuvo bueno pues fue importante en Alemania y en Europa hubo muchos exploradores que estuvimos recorriendo el mundo pagados subvencionados creando entre con esa por falsas escuelas y demás recorriendo el planeta buscando pues aquello que que buscaban el libro está escrito con un español Javier Martínez Pina es la historia de varios de estos viajeros arqueólogos la llama la apasionante aventura de los de las exploraciones arqueológicas de los cazatesoros no y como bien decía Chema pues ahí uno de los capítulos que se dedica pues a a Canarias la las famosas pirámides de que bueno también estuvo por ahí haciendo estudios en concreto pues no sé cuentan cosas encuentran cosa Si bueno hay otro enigma el Barranco de Badajoz me parece también que hay no pues ahí hubo algunos tesoros escondidos pero practicamente vamos recorriendo el planeta estuvieron en Islandia por supuesto el libro realmente es interesante porque de un tema en en en Bolivia también es un libro el realmente apasionante para todos los que viajamos pues encontrar que bueno que los nazis por supuesto fueron muchas cosas pero también fue unas excelentes viajeros

Voz 1025 50:31 bueno pues los exploradores de Hitler

Voz 1055 50:35 está publicado por Nautilus y el autor confiamos Javier Martínez Pina

Voz 1025 50:38 dime perdona que te no no que no

Voz 0181 50:41 que me parece interesante que digo que no que pensaba que que hay una parte en la que ellos buscan tesoros pero había otra que has comentado al principio que era pues como buscando solo

Voz 0412 50:49 genes no sí sí gran parte de estos inicio

Voz 1055 50:51 los ellos buscan el origen de la raza Arias es curioso uno de las premisas la superioridad de la raza blanca y sobre todo la de la raza aria alemana ignoró como el origen no está ni ha estado todavía localizado pues bueno van digamos dando palos de ciego buscando pues eso dije Islas Canarias cometimos bueno pues podrían ser bueno pues desde tiempos remotos puede podría ser un best yo de la antigua civilización del Atlántida allá ellos piensan como digamos que los guanches pues hay restos de aquellos

Voz 4 51:19 me es eso a de los de Canarias porque les va a desanimar no no yo no lo digo yo ya lo saben

Voz 1025 51:24 no puedo opinar

Voz 4 51:27 del programa está por ahí Alfonso Ojea

Voz 6 51:29 yo quería preguntar algo Ochoa hoy iba a abundar hablando de Jaén pero ese enlace pero que hay en juego de ahí también estuvieron sí hacían largo arroba pasa pasa pero no puede ser un millón ochocientos es verdad o mentira del próximo día lo cuento no

Voz 1025 51:48 qué hacían los nazis en Jaen que buscaban que ahí había algo Iain había había

Voz 0412 51:53 a restos también de del Arca de la Alianza

Voz 6 51:56 Jaén estuvieron en regla

Voz 0412 51:59 tienen con los masones con la masonería eh

Voz 6 52:02 buscaba objetos de poder objetos de poder por esa carrera