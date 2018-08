Nos despedimos de Patones

Voz 1 00:00 venga patrones de arriba Beatriz Caballero que el programa hay que acabarlo con ella bueno pues de tal manera a ver Beatriz cuéntanos cómo va todo portones

Voz 0419 00:13 hola pues encontrar el restaurante en el que voy a comer y el rey de los peatones reinó durante el mandato del Rey de toda España Carlos III y con su consentimiento durante la invasión napoleónica en el año mil ochocientos ocho resulta que este pueblecito no es durante la invasión no se llegó a ver porque claro estaba situado en la ladera de la montaña y estoy entrando porque ponen la página web de este de este restaurante pone que Emily es tradición innovación ir curiosidad bueno es saber qué platos estáis preparando o no

Voz 2 00:38 pues mira estamos haciendo los platos tradicionales y también un poquito con algún algunos textos que son un poquito más modernos la tradición aquí son las migas que son los pastores Riga asalto horrendos chorizo

Voz 0419 00:51 me invitará son las migas por aquí hoy su puesto que lo hacemos con bufetes de cortar muy rico también bueno pues entonces yo me voy a quedar por aquí aprobar unas migas si os parece sí sí mort tienes que estar muy buenas además justo en la parte de fuera es precioso este restaurante está sobre piedras sobre esta esta piedra a la pizarra de las de las paredes y nada pues voy a disfrutar de este día hay mucha gente ya ahí comiendo están entrando están empezando entrar las primeras reservas me he salido porque digo vamos a verla espera espera espera que voy a preguntar Hollande pregunta o la premisa comer por aquí a reservado porque aquí hombre porque el sitios bonito no lo conocía de antes no y habéis elegido sabéis el primer restaurante que abrió empató en el de arriba justamente el primero este es el primero esto es lo que me estaba entrenando yo por ahí así que Kevin voy a pedir Sabella que vais a pedir de la carta

Voz 3 01:43 todavía no hemos visto la carta entonces la anilla dicen que la amiga que las migas y a lo mejor eso sí las polémica ricas y con huevo yo ya sé pero uvas no lo veo no me comí recomendar

Voz 0419 01:53 por aquí hola qué tal vea Benissa comer también pues genial a disfrutar vea treinta

Voz 1 01:58 la segundos de que son tuyos muchas gracias que vales un montón así que venga a cerrar el problema desde Platón el de arriba