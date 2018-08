Llegamos a Patones de Arriba

Voz 1 00:00 tenemos ganas de descubrir ya cuál va a ser el último pueblo el último municipio que nuestra compañera Beatriz Caballero va a añadir a su lista que es la siguiente Morata de Tajuña Villar del Olmo Bustarviejo Soto del Real Ciempozuelos Pinto Cercedilla Ceres días de La Oliva Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares El pasado martes a ver cuál es el último vuelo que suma Beatriz a su lista vea cómo estás

Voz 0419 00:30 hola hola estoy no sé estoy nerviosa triste alegre a la vez a unos sentimientos un poco contradictorios pero estoy muy contenta porque he venido a uno de los pueblos que tenía ganas de visitar desde que comenzó esta sección ya a principios de verano que yace y parece que esto se ha perdido ahí en el tiempo ya aparte que venir el apretones de arriba es que todos los colectivos más bonitos de la Comunidad de Madrid tenía ganas porque cuando yo comencé a pensar en los pueblos a los que podía visitar echó un vistazo y en todas las páginas las típicas páginas de blogs de visita de viajes de estos bloggers que escriben por ahí cosas muy interesantes en todas las páginas recomendaban visitar para este cuando iba claro yo no podía visitarlo porque el autobús el único autobús que llega aquí llega a las cuatro de la tarde y entonces ya habíamos acabado el programa no ah se me hacía imposible tendría que venir por la noche quedarme esa noche bueno no nada unos jaleos increíbles pero he conseguido que alguien me traiga en coche no sé si esto se considera trampas o no pero yo tenía muchas ganas de venir claro ya que era el último día bueno mira pero no es estar dando la información de las por lo complicado que es poder llegar en transporte público al pueblo de peatones de arriba así que bueno pues con esa información nos quedamos y por supuesto que tú tenías que estar por allí encías conseguido a alguien que te acerque pues le damos las gracias he conseguido aquí me lo tengo estaba huyendo del micro por completo de Shakira comentarlo se quede sentada a mi lado hola Mario hola qué tal ya no he conseguido comentarte que te sientes conmigo

Voz 2 02:00 qué quiere que voy a explicar cómo hemos llegado hasta aquí Mario muchas gracias por llevar a nuestra compañera

Voz 0690 02:07 nada de chófer siempre

Voz 0419 02:10 siempre hay hay grandes salvadores Almudena también lo fue un día cuando me llamó varias veces para que fuese con ella en tren bueno esto siempre salvadores por ahí

Voz 2 02:18 hoy Aprilia y además creo que le tenemos que dar las gracias también porque creo que puede sabes que te has quedado dormida y que sino es por Almudena no llegas a Cercedilla por eso por eso digo no es tampoco quiero yo aquí echar en cara ya el último día que tienes que andar de pueblos nada eh saque que no es esto aquí un ajuste de cuentas pero bueno yo lo voy a mí me han dado cuenta pero no

Voz 3 02:39 bueno vamos a aprovecharla vamos a contar artístico Mariné yo no me he enterado muy bien de cómo hemos llegado hasta aquí pues vamos a contaros cómo hemos llegado a ver yo sé que hemos cogido una carretera llena de coches ellos

Voz 0419 02:48 que normalmente quiero un un autobús es me preocupo por completo de porque camino estoy yendo porque en el autobús me llevan hoy pues también me despreocupado

Voz 2 02:56 también los valgan menos lo cuente Mario entonces y cómo se llega Mario a patrones de arriba

Voz 0690 03:02 pues en coche tienes que coger la M treinta dirección hacia hacia la uno de la carretera de Burgos che sobre él llegando es la La Cabrera en el kilómetro bueno la soledad

Voz 0419 03:15 hasta ahí hemos adelantado un autobús seguro yo sé que son adelantados eso lo he visto yo entro

Voz 0690 03:19 de ahí os hemos salido por ahí sí hemos salido por ahí llega bueno si sale A50 ya hemos llegado a un pueblo que se llama Torrelaguna siete kilómetro más Payá Torrelaguna muy bonito cuenta

Voz 0419 03:30 fiestas

Voz 0690 03:31 sí vale sí hemos combinado por la misma carretera que era la la M ciento dos si hemos llegado al lado a dos kilómetros más a patrones pero a patrones de abajo de abajo también es muy bonito claro pero es muy bonito pero nuestro destino era patrones de arriba ha recorrido una Carretería pequeñita de curvas muchas mucha demasiado curvas durante mucho rato no no no ni un kilómetro siquiera perdona por las típicas curvas así

Voz 4 03:58 ahí de subida CSS cortito en fiestas en ancho larguísima larguísimo además aquí arriba justo cuando hemos llegado la plataforma han hemos tenido que dejar el coche estaba justo la parada del bus que debe llegar a las cuatro a esos creemos que era es y que yo por debía llevar los primeros ano viene habían mirado toda

Voz 0419 04:14 no no he mirado Almuzara hecho un vistazo es válido para ver qué número era Ike decís que no habéis visto nadie entonces empatando es de arriba todavía

Voz 0690 04:21 o cuando al principio al principio eran era prontito y oí esto estaba súper tranquilos un pueblo maravilloso la verdad ahí es muy tranquilo hemos estado por aquí hemos visto a la gente con los restaurantes y organizando las cosillas pero poco más y luego ya han empezado a llegar algunos algunos turistas a

Voz 0419 04:39 tras haber sido los primeros turistas que habéis llegado esta mañana patrones de arriba eso a qué hora era pues eran aproximadamente las diez porque hemos salido a las nueve así que para que os hagáis unir es una hora de trayecto hay cinco minutos así menos salidas nueve muchas de las diez esto es una hora eh a mí no me lleve la contraria no hemos llegado aquí bueno pues a ver que tiene Patón es de Ávila silencio tiene un leonés de arriba de momento nos hemos quedado en la entrada sabemos que después en la parte de arriba del Poble cosas muy bonitas que ahora Cotillard hemos pero nos hemos quedado en la entrada justo en la zona de la Iglesia la Iglesia antigua iglesia ahora es la oficina de turismo justo al lado hay dos bares bares y también tiendas de artesanía que hemos estado ya echando un vistazo a esta iglesia es la iglesia de San José es del siglo XVII por lo que estado viendo en una inscripción que lo explica cómo todo el pueblo está levantado sobre piedra pizarra y madera aunque ella tiene ya sido restaurada en varias ocasiones esta última le ha convertido ha dejado la Iglesia con bastante más piedra que pizarra pero el resto del pueblo por lo que he visto en fotos que ahora iré a ver si pues sí que tiene bastante más pizarra acabo de tuitear además dos fotos que son las primeras vistas que hemos tenido aquí del pueblo que son la entrada a patrones de arriba el cartelito que indican

Voz 2 05:52 eso que estamos en patrones de arriba a pues entonces hay que entrar en el Twitter del programa que es arroba hoy x Hoy Madrid hay podemos ver las fotos las primeras fotos esta mañana temprano

Voz 5 06:03 de peatones de arriba

Voz 2 06:05 hay mucha plantilla mucha maceta también así geranios colorados así por las calles porque yo lo que recuerdo cuando estuve también mucha planta mucho adorno qué hacen ahí

Voz 1322 06:14 las vecinas y los vecino muchos gatos además algo algo todos muy tranquilos creado cuenta Steve es que estoy entrando quien porque estaba hablando con Paloma a ver a ver qué os voy a decir quién es esa niña pues ahora a haber tras una tienda artesanía dentro está Paloma que es artesana y fábrica me estáis escuchando entrando verdad porque está cambiando el sonido

Voz 2 06:35 sí a ver esperaban la música Carlos cuando puedas aquí también vamos a echar yo bien ahí el sonido de peatones de arriba aquí hay que estaba Paloma hablando por teléfono yo siempre vi en mal momento vamos a ver pero es que mira es nada ya colgado colgado de tengo aquí a Paloma Paloma que estábamos

Voz 0419 06:50 hablando de ti que dicho entrado antes te conocido que les artesana de la zona estaba sino que tú venías de Gredos pero acaba este aquí que es lo que haces aquí como llegaste aquí qué camino seguir este

Voz 6 07:00 pues llegue de Gredos bueno Le Mi pareja les salió un trabajo muy interesante para hacer decorados de cine ya había una empresa por aquí cerca y entonces pues dejamos todo lo que teníamos allí se vino porque a él le gustaba mucho ese trabajo y bueno llegué aquí a patrones por la zona conocida ratones por casualidad porque vine a trabajar como camarera empecé un poquito aquí ya nos enamoramos el sitio y decidimos pues traernos artesanía por aquí arriba esto es un

Voz 0419 07:32 mezcla como de pro de una tienda de productos artesanales cafetería un poquito de todo

Voz 6 07:37 es un poquito de todo también tenéis además gastronomía

Voz 0419 07:40 que he visto que además tienes aquí un producto estrella que es muy extraño que no nadie imaginaba que pudiera ser cuál es ese producto

Voz 6 07:47 pues es un salchichón que traemos lo importamos de de Francia es la chillones muy originales porque contienen bulé tú tiene en arándanos como o unas mezclas diferentes entonces eso son muy rico y la gente les ha gustado mucho bueno pues estamos viendo a ver si llega a más gente

Voz 0419 08:09 pero esto fue un poco inesperado porque por lo que veo a lo que os dedicáis específicamente a la madera a la MAVIR para que os hagáis una idea tienen un montón de de objetos tallados en madera tenemos ahora mismo aquí delante un caballito y una moto para niños pequeños intentemos una máquina de coser por aquí el madera ahora mismo está

Voz 2 08:25 en venta hecha en madera también la marina e no que bonito

Voz 6 08:29 así que vamos a la madera luego hacemos restauraciones trabajamos la restauración bueno esta idea fue mezclar un poco el arte pues con la gastronomía el ocio porque lo que tratamos en este locales de la gente que viene aquí no sólo viene a comer sino que quiere pues encontrar un sitio agradable donde estar pues que tenga aquí un espacio que tenemos en la parte de arriba que es más de invierno pues tenemos una pequeña biblioteca humillar no sé a un sitio donde te puedes quedar un rato oí

Voz 2 09:04 la charla su lugar acogedor y tranquilo mis tú me encanta claro que tranquilito es Paloma cuántos vecinos y vecinas estáis habitualmente en el invierno

Voz 6 09:13 pues en el invierno aquí se viven doce personas fíjate habitualmente luego de semanas una red locura

Voz 2 09:23 llega a todo el mundo no

Voz 6 09:25 sí si llega a todo el mundo y se masificado ratones exageradamente pero bueno luego lleva el el domingo por la tarde

Voz 2 09:33 qué vais y eso es lo que está doce vecinos allí tranquilamente eso es bueno pues oye Carmen Paloma encantada de conocerte de conocer todo artesanía en esa bendita que tienes que se matraca

Voz 5 09:43 algo ni nada enhorabuena hay a seguir dice