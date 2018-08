Los vecinos de Patones

Voz 1 00:00 una y siete minutos continuamos en

Voz 1268 00:05 en Hoy por Hoy Madrid si nos apetece ahora bueno pues viajar otro poquito por la Comunidad de Madrid y acercarnos hasta Patón de arriba donde veamos dejada nuestra compañera Beatriz Caballero que nos ha contado ya bueno nos ha contado en realidad su chófer tijeras llevado Mario que le ha llevado hasta hasta Patón es cómo se llegaba hasta allí luego hemos conocido a Paloma artesana de de peatones de arriba con Suu tienda tras y ahora pues no sé dónde anda nuestra compañera vea cómo andas ay ay ay ay ves favores que estaban todo cuesta eso

Voz 0419 00:41 no cuesta es estamos subiendo hacia arriba porque me han dicho que hay unas bodegas en forma de cueva o algo así no se ha estado muy bien subiendo su sí pero no sé en qué consistirán las las bodegas que me daba aquí un panfleto dice los viñedos de peatones sean han encontrado siempre en la Vega sobretodo en las laderas que forman a la salida de los barrancos se debe ser que la parte de arriba del pueblo sí que por lo que veo no hay casas que es hacia donde estoy yendo porque llame colado por las callejuelas como decía es un pueblo precioso todo pizarra luego contaré bien pero ahora estoy subiendo y estoy intentando llegar estas bodegas que están cerca además de un coche quieras que debía ser el lugar en el que se encontraban los cerdos si en la época en la que aquí tenían cerdos porque además por lo que me han contado era muy típico tener en estas casas uno o incluso dos cerdos en compañía debe ser si estoy estoy subiendo una calle que es calle de las Heras hizo porque dicen que además Lasheras eran de caliza y allí bravo el grano de la paja ahora todo esto es lo que me han dicho Si llego haberlo os y no os lo contaré después yo sigo subiendo pero que que es muy cansado que tú estás en forma si yo estoy en forma pero es que igualmente hay cuestas que hasta para la persona que más en forma que además está empezando a sospechar que no estoy tan en forma no se acaban de de adelantar

Voz 1268 01:52 es una un bueno un grupito de amigo

Voz 0419 01:55 los que nosotros estábamos diciendo que tenía acento murciano ellos decían que esto se parecía Torremolinos que se parecía a Torremolinos para Tones sí pero yo la verdad no no lo estoy viendo parecida a lo mejor lo hemos entendido mal pero creo que han dicho eso no entonces estamos de acuerdo

Voz 1268 02:11 no se va a aparecer Mario corrobora que ha dicho Torremolinos pero no tiene ningún sentido que tiene que ver patos desde arriba con Torremolinos cuando llegas arriba encontráis el mar pero no lo creo eh

Voz 0419 02:22 pues no no sé si encontramos el mar o no pero acaba de encontrar por aquí una mujer hola a ver preguntas qué tal muy bien usted desde aquí Yamaha no

Voz 2 02:29 pero como si lo fuese pues yo vine por aquí sí ahí

Voz 0419 02:32 ah es que uy entonces es una de las pocas que más o menos está medio viviendo aquí y qué tal qué tal se vive por aquí

Voz 2 02:40 bueno tranquilo y algunos otros menor

Voz 0419 02:43 y que prefiere los días tranquilos son los días los vinos tranquilos si eso es una de las grandes críticas que hacen lo que sí que esto se llena mucho se masificada exactamente bueno pues aquí intentar controlar eso no

Voz 2 02:55 no se controla mucho no hay pues hay que poner hay que ponerlo en el número de gente que puedas hubiera Patón es así que tampoco

Voz 0419 03:01 pues sí hay que intentar controlar esto de alguna forma cómo se llama usted Poli pues nada me quedo aquí con boli haber me han dicho que por ahí arriba hay una seras de sí que que voy a ver ahí arriba porque me han mandado hacia arriba pero

Voz 2 03:14 pues se basan su hubiera arriba ahí Barça sabe El va a saber la unas cuevas que hay que están muy abandonadas también las Eras que eran de siempre que son de piedras redondas empedradas saber ahí arriba por lo que ver además voy a pasar calor sí un poquillo de viento

Voz 0419 03:35 bueno pues me voy a buscar el vientre y te de un vasito de agua estás ahí delante de su casa o no si estamos porque justo he visto que aparecía por aquí me ha me ha dicho usted que sí que está su casa verdad

Voz 2 03:44 sí esta es mi casa era será número trece nueve no sé porque cada uno dice Pons

Voz 0419 03:50 no bueno igual no pasa nada pues ya está pues pues cualquier correspondencia cómo llega aquí más bonita que es esta antes hemos subido justo por ahí es que para que os hagáis una idea era calle pasa justo por debajo nosotros estábamos con el caminito paralelo que va por encima seis La Macanita cuál es entonces que cayó es la más bonita entonces cuál es la más bonita esta esta esta calle de las Eras de la sociedad en el número nueve de trece quién sabe no pasa nada claro cuántos años decía que llevaba aquí entre ellos cuarenta y dos años pues ya son nervioso dice Patón es claro y tiene muchas plantas hacia la puerta al ordenador Mao la casa ahí con plantillas fuera sí sí sí me está diciendo que antes era silencio total estamos viendo las plantas y me están preguntando todas estas plantas las cuida usted es muy típico en este pueblo tener plantillas al alrededor

Voz 2 04:36 sí porque el el Ayuntamiento no no genes muchas cosas no sólo es unos vecinos a disponible

Voz 0419 04:42 qué plantas tiene a ver que que sepamos que hay por aquí vamos a ver el tener un poco de bueno

Voz 2 04:47 se están secando ya las de verano pero hay calas hay Hortensia hay

Voz 0419 04:54 a ver tenemos por aquí los cedés para que no sea

Voz 0545 04:56 en los las aves a los CD's que se cuelgan claro ya la enorme nave esto no eventos solamente estamos escuchando mira tenemos aquí un DVD en Valencia así a la división que es uno de los que ha colgado para evitar que sean gastos sí es es un DVD de la maldición tenemos por aquí uno de marca brinco DVDs quince admiro tengo me digo a quince entonces no es ninguna novedad es que bueno esto es una casa que se mueve a lo largo de la Casa Blanca está no que ahora pero no hay más casas osea que entonces y lo demás casa es qué más da el numero eso tiene que cambiar Ankara

Voz 0419 05:31 es puesto sí pues entonces eso es lo importante no es la cuna ya que llegue bueno pues nada bueno dejamos por aquí disfrutando de esta zona Ansó seguimos subiendo a vender pues dile a Poli que muchas gracias pues eso nada no pasaremos calor muchas gracias muchas gracias Poli lo que no sé de dónde viene ese nombre Polly de que de que es es pues espérate que es el velo

Voz 1268 05:53 pero es bonito donde veíamos ya tiene nombre viene

Voz 0419 05:57 o os polillas apoya ya está bueno muchas gracias a Policarpo yo conocía Policarpo pero por y carpa no lo había oído seguro que no era de peatones y no se conocían vamos

Voz 1268 06:10 bueno a está ahí arriba pero misión así de domicilio esto ha quedado un poco ahí ahí ahí venga voy a seguir subiendo es a su vez V ibamos hablando a ver cuánto a ver cuánto me me aguantas así la respiración hablándole Harry y luego tengo que que bajar porque me intenta buscar un restaurante además a que quieren durante las dos en punto ya para sentarte a comer no puede saber en algún antes que si estás que te es de gente mira por aquí turistas hola qué tal

Voz 0419 06:41 porque he venir por aquí que a ver cara de susto por aquí no hacéis por aquí

Voz 3 06:46 bueno pues visitarlo es habían hablado ellos de que el pueblo era muy bueno

Voz 1268 06:50 tú y yo estamos dando vueltecitas a mucha en la parte de arriba del pueblo ha visto

Voz 0419 06:54 bebe hasta arriba con carritos de niño vamos a ver

Voz 1268 06:57 esto no son perdido perdió los niños sí

Voz 0419 07:01 Ellos han sabido bien disfrutar subir parte en el cochecito imparte

Voz 3 07:05 caminando si no es imposible sino es imposible de dónde venís de Madrid demande que parte de Madrid nosotros de modo distinto sí

Voz 1268 07:13 bueno pues entonces os aquí han huido de las obras de aquí del centro no lo uno de las obras verdad que el calor no mira

Voz 0419 07:23 por aquí aparecen ahora los niños vamos a que viene además más gente pero mira yo voy a meterme aquí sea te has encontrado sabe ahora con toda vamos a Eva hola hola hola qué tal lo qué tal bueno es que sois aquí amigos conocidos os habéis encontrado en patrones amigos de toda la vida es decir más excursiones este tipo Star la primera a la primera has venido justo aquí al pueblo más empinado que existe es más bonito también que dicen el que más calor tiene vamos

Voz 4 07:46 a ver tenemos que bajar las barbacoas del verano

Voz 1268 07:48 dado no mira mira ya dentro del mes

Voz 0419 07:52 es una buena elección ya habéis pensado ya en qué restaurante comer os vais a quedar por aquí no no sé qué mejor lo bueno pues yo después voy a a ver si precios era por si me aconsejaba algo pues nada yo seguiré buscando de momento dónde vais ahí arriba sabéis lo que hay arriba todavía no me han dicho que Lasheras pero tampoco se lo que vamos a ir para arriba

Voz 1268 08:11 mira mientras va subiendo te vea te voy a contar una cosa es que no haya llamado nos ha llamado una oyente que es precisamente una oyente de peatones de arriba así que lo primero que voy a hacer es preguntarle a

Voz 2 08:23 Virginia Sarmiento que estaba ahí nos ha cogido el teléfono y me ha dicho que tenemos aquí una oyente a

Voz 1268 08:28 es una oye se que ha llamado al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para participar aprovechando que estábamos hablando de peatones no sé si ellas de excursión que iba de excursión que ha estado hace poco ya te da bien cantada eran un grupo muy grande comieron de maravilla pero bueno Rosario pues contarnos lo en Antena no ha pues vamos a preguntarle Rosario hola qué tal

Voz 1490 08:50 hola buenos días muy bueno nada es estaba escuchando nosotros somos una asociación de mujeres no llamamos Ruiz del una somos así no es un pueblo de Toledo

Voz 5 08:59 si hacemos salidas pues hacía haber pueblos sitios nuevos y fuimos a patrones me hace un par de años en mayo junio y ahora no tengo los datos no me no me acuerdo de memoria pero bueno es que nos encantó bueno a partir el otro pueblo pequeño donde ahí eras donde hay equidad y demás el que fue una maravilla pues lo os allí cosa

Voz 1490 09:21 a la calidad de nuestro pueblo y estuvimos comiendo

Voz 5 09:24 habíamos contratado ya previamente pues en un restaurante se llama la cabaña el encargados José bueno es que no sorprendió porque cuando vamos a decir de excursión siempre llevamos cuenta dado lo él me en unos dicen porque tienes que elegir entre tres platos no sé qué bueno pues este señor unos días antes hablamos venga a ver qué platos no no no agosto Venice luego ya sobre la marcha yo digo que somos cincuenta personas bueno pues los metieron allí en un has vencido que tienen cubierto precioso y a cincuenta personas que fuimos bien media hora nos habían cogido dentro de la carta que tenían los menús a cada uno a cada uno lo pusieron lo que había elegido

Voz 1268 10:04 sí estoy alucinante nosotros

Voz 5 10:07 nunca luego además nos encontramos una sorpresa que

Voz 6 10:10 tras la sorpresa pues encima de la mesa estamos invitados

Voz 1490 10:14 hola juego el menú era de veinte euros se ha estado se hicieron una tarjeta personalizada con la asociación Ridder una visita Patón eso fuese con el con el menú que había para elegir y demás bueno alucinante kilo uno precioso es una maravilla y luego fuimos a ver los pantanos arriba estuvimos en muchos sitios

Voz 1268 10:37 decís que sois de qué pueblo de todos nosotros somos gente no eh

Voz 1490 10:40 pues yo digo yo vivo diez de donde os estoy llamando pero a la asociación la tenemos en mi pueblo

Voz 5 10:46 como una una asociación de mujeres lo llamamos Ruiz de Luna porque Ruiz de Luna aunque todo el mundo cree que es un ceramista de Talavera

Voz 6 10:53 si no es de Talavera a quitar ahora de mi ciudad

Voz 1268 10:59 Ana en es bueno vale no no voy a asistir porque no lo tengo ya

Voz 6 11:02 a este dato que Talavera se hizo grande

Voz 5 11:07 es que claro se hizo muy grande en Talavera natural pero en hacer nación no es alguien de la casa y además sabe poco lo hemos hecho un homenaje porque nos han donado la familia un busto que hizo Benlliure bueno una maravilla nuestra asociación pues la verdad es que lleva el nombre de Ruiz de Luna allá donde va eso de peatones y fue la verdad muy gratificante modo ratifica ante como nos atendieron muy bueno para nosotros fue como estrenos encanto

Voz 1268 11:35 claro que sí pues Rosario nos alegramos muchísimo de que lo pasa también empató en el restaurante que miraremos dado la idea a peleas

Voz 1490 11:44 vuelo a peatones por supuesto que sea en grupo sea individualmente voy a allí

Voz 1268 11:48 la llevas ahí bueno pues Rosario un beso muchas gracias por llamar

Voz 1490 11:51 gracias a vosotros adiós hasta luego adiós

Voz 1268 11:54 Beatriz que bueno que te dejamos por allí que sigan buscando nuevas historias más gente y más lugares ahí en ratones de arriba vale y luego contactamos vale voy seguimos hablando de venga echando encontraría algo piensa que todo lo que es uvas luego ya sabes lo vas a Javier

Voz 0419 12:08 sí sí estoy empezando a pensar ya en darme la vuelta