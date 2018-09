El peor día para los londinenses

Voz 1626

si preguntan a cualquier londinense pelín informado cuál ha sido una de las mayores calamidades que ha vivido su ciudad alguno Le dirá hasta el mes del año septiembre de mil seiscientos sesenta y seis fue el peor incendio de la historia de Londres después de cuatro días de infierno aquel cinco de septiembre también miércoles pudieron darlo por sofocado se perdieron trece mil doscientas casas típico mil criaturas se quedaron a la intemperie pero cuando fueron a despertar al alcalde en las primeras horas Thomas Bloomsbury se asomó a la ventana vio unas poquitas llamas dijo que una mujer podría pagarlo de una mediada ese volvió a la cama estuvo poco fino el alcalde en todos los sentidos por qué ardieron más de dos kilómetros a lo largo del Támesis pues además de porque el alcalde era un inepto que reaccionó tarde y mal porque no había bomberos porque en los muelles del río se almacenaban materiales a cual más inflamables porque las calles eran muy estrechas porque aquel verano fue muy seco y la madera y la paja con las que estaban hechas las casas fueron el perfecto combustible porque el viento del Este soplaba con ganas con muchas ganas no aquello no lo iba a pagar una señora haciendo pis y un diploma Mocus tampoco encima a los londinenses les gustaba vivir en jet is esos edificios estrechos abajo y más anchos arriba que se convirtieron en perfecta chimeneas durante los cuatro días que duró el incendio los afectados se dedicaron a apagar el fuego con una mano ya linchar presuntos culpables con otra los católicos guiris fueron los preferidos decían los londinenses que el incendio lo habían provocado extranjeros enviados por el Papa hasta la Cámara de los Comunes abrió una investigación que no mostró nada por supuesto pero siguieron insistiendo en que algún extranjero católico había prendido fuego a Londres sin embargo el único culpable del gran incendio tienen nombre y apellido Thomas Fariña un panadero que no apagó bien el horno pero que se sumó a la tesis del complot internacional por la cuenta que le traía un vulgar horno de pan que arrasó con ochenta y siete iglesias XXVI barrios la bolsa la catedral de San Pablo un periódico dos cárceles para alegría de los presos que salieron por pies