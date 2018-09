Consejos para ir a Italia

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees y del crea nosotros creamos vosotros creáis ellos crean

Voz 3 00:40 es apenitas a ella desde la última pues sí pero común

Voz 1826 00:43 en realidad venimos a peleándonos ya desde medio día hay víctimas que he visto en la redacción y la de bueno no no quiero hablar no quiero incidir en el tema porque me me me pongo tonto más de lo habitual quiero decir último también tiene bemoles con Borja Ocaña de Milena Brody

Voz 3 00:59 cómo estáis bien estoy ante el último show de

Voz 1826 01:06 Margarita qué tal que damos nada tú eres el más entero triste cabizbajo alicaído cariacontecido palabras no sé qué quieren decir pero estoy triste entonces captaba vamos a dar todo no vamos a darlo todo y además tenemos muchas cosas que dar última exploración por el cerebro siempre dejándonos guiar por nuestra el neurocientífico Raquel Marín en Radio Club Tenerife Raquel buenas tardes buenas tardes llevo cuatro pañuelos pero cuatro pañuelos por lo que pueda llegar a partir de ahora o que llegamos ya

Voz 3 01:34 ha gastado ya lo llevo gastados aquí último

Voz 1826 01:38 ultima guía del vicio con Bryce F Bryce qué tal buenas

Voz 4 01:41 tardes yo estoy encantado de que acabemos te imaginas

Voz 5 01:44 Arenas Rice no lo que confunda guía del vicio de Brian rendirle el viernes

Voz 1826 02:06 la última guía del vicio de momento aquí en el recreo que Trades para hoy para han terminado

Voz 4 02:12 que sí que me da mucha pena sobre todo porque significa que empieza ya todo otra vez porque lo bueno se acaba el verano pero pero pero empiezan

Voz 1826 02:18 vienen muchas cosas pero vosotros la gente de la farándula no tenéis eso los ritmos que tenemos nosotros desde mejorada no temporada diferentes tanto Mike libre albedrío un poco anárquico más o menos más ambicioso buenos

Voz 4 02:30 no yo entonces hoy ha decido centrar un poco primero en el cine que es lo que más me gusta en realidad después es lo que está por venir no porque en vez centrarme ya en el ya lo que ha pasado qué cosas nos esperan en esta temporada no que viene y que que que me gustan especialmente por ejemplo estos días está siendo el Festival de Cine de Venecia que eso festival de cine muy bonito porque se hace en Venecia que es una ciudad fantástica eh y además las los screening son como en plazas alucinantes de repente en islas de leprosos cosas que sólo podrían suceder en Venecia eh eh yo estoy siguiendo mucho a través de las chicas de La Script que estar allí hace unos días maravillosos que recomienda todo el mundo que los lean especialmente en en su página de Facebook

Voz 6 03:11 si la escuchas también aquí en la SER es bueno que realmente si las vías alternativas si eran muy escucharlas aquí desde luego pero que también es que los vídeos son muy divertidas podría ese se el remedio mucho con quién es más de María de Pepa y de las dos no fue elegido es más Delphi del filete de las dos cosas que me gustan jugadores Pilato yo Delfino

Voz 4 03:30 ah bueno no hay que elegir esos lo bueno entonces eh fíjate justo ayer se estrenará dos películas el en el mismo día en la sección oficial que las dos son las películas que más me apetece ver de la temporada que empieza ahora una es la favorita la nueva película de Giorgos la ánimos este director griego de películas como camino langosta

Voz 5 03:48 eh

Voz 4 03:49 es una peli de época en esta ocasión que él siempre había retratado mucho como el mundo contemporáneo entonces tienen mucha gracia ver cómo cómo cómo es esa mirada al pasado en el que Olivia Colman que es la nueva reina en The Crown lo hace de la reina Ana Estuardo una de las primeras reinas inglesas IS un duelo interpretativo entre Rachel Weisz en bastón que hacen como de su mano derecha de toda la vida hay una chica nueva que llega que tienen que enfrentar

Voz 7 04:14 es un poco pues por por ser su favorita como dicen titula

Voz 5 04:19 cómo entre y no soy la reina pero está parece su Tejón

Voz 1826 04:41 así que la favoritas entre tus favoritas y la otra decías

Voz 4 04:44 la otra es Roma la nueva película de Alfonso Cuarón que bueno lo último que hizo Alfonso Cuarón fue Gravity con la que ganó el Oscar al mejor director que es una odisea espacial una superproducción increíble y por la que también ganó el Oscar en mano luz vez que es el señor este que hace el la la mejor fotografía del cine actual esta película sin embargo es todo lo contrario sabido como como al extremo es una producción de

Voz 1826 05:07 pero es que hay que curioso no

Voz 4 05:10 es decir cambios en el Hôtel du curiosa es pues es una película en blanco y negro que él mismo ha escrito dirigido montado ha hecho la foto en que se retrotrae a ser retrotrae al México de los años setenta que es donde sucedió la infancia de de Alfonso Cuarón y pues ya se habla un poco de de del del caldo de cultivo social que hay en ese momento pues con los terremotos los asesinatos estudiantes pero sobre todo habla de la familia y habla también de del abismo entre clases que es una cosa que caracteriza mucho a la sociedad mexicana hace un poco una exploración de cómo ha sido a su familia estado cuenta de que el pilar fundamental que ha unido a su familia ha sido la criada una cría de indígenas que tenían entonces es como una carta de amor a esa cree indígena que es una posición que se ven eh forzada a ocupar muchas personas allí para para ganar dinero no de hecho está quería de indígenas una actriz primeriza que la han encontrado buscando por ahí porque necesitaban Calera Amics teca que es como una un idioma mezclado que vienen de la azteca pero tiene cosas también de de del del castellano y y nada pues tiene una pinta también fantástica

Voz 1826 06:19 es una cosa ante la sociedad mexicano porque de esa serie que ha sido también la bomba en todo el mundo hispano especialmente aquí en España de la Casa de las Flores que ya lo recomienda este aquí de Netflix también la la familia son todos muy blanquitos

Voz 4 06:33 menos la criada claro él él ha querido centrarse y reivindicar esa figura de la criada y bueno yo creo que la película tiene una pinta espectacular es la que realmente ha arrasado el opinión en Cannes If hay en en Venecia lo que quería decir es que aquel no se puede presentar por por esta cosa que no admitía películas legal pero todo el mundo dice que es que hubiera llevado a Palma de Oro porque porque en la encantado bueno

Voz 1826 06:55 sí Chess porque sitios está ahí a la vuelta de la esquina

Voz 4 06:57 meses si que uno de los festivales más divertidos del mundo sino haber sido recomiendo muchísimo que vayáis porque está lleno de gente que a la que le gustan mucho las películas que va a haber es un festival hecho para el público la gente ya habita en la sala se vuelve loca y bueno el programa siempre tiene lo mejor de todo el mundo es es es es muy muy característico sólo de cine de género eso sí la película que estrena este año el festivales y Chess es el rey Make the suspira que es una película que al principio había levantado como un como un poco de de dudas porque al ser una película tan mítica y pues lo sabía pero parece ser que que mola mucho hasta estamos escuchando esta música

Voz 8 07:37 todo

Voz 1826 07:45 oye perdona momento Bryce sabes quién conoce y además mucho y desde siempre si Chess J E Juan Antonio Bayona Bayona qué tal buenas tardes

Voz 0757 07:54 qué tal cómo estáis cómo estás nosotros encantadísima

Voz 1826 07:57 los de saludarte oye sabes lo qué ha pasado con el cartel de EEUU de tu película de la última de de You las igual sabes lo que ha pasado de Murcia

Voz 0757 08:05 sí sí claro que ahora se oye

Voz 1826 08:08 le contamos a la a la audiencia no es el cine de verano terraza a España de Santiago de la Ribera en Murcia que desde luego no quería que sus espectadores se perdieran uno de los últimos estrenos de de Bayona el último estreno de Bayona Wall el Reino caído le faltaba uno de los carteles originales no dudaron en pintar una mano a ver Enrique Leante es uno de los trabajadores de del cine de verano terraza España Henri qué tal buenas tardes

Voz 0757 08:34 tarde quién Pinto el cartel hola yo yo yo vi que el gato

Voz 1826 08:39 el eh bueno a Bayona ya lo tiene es tan al corriente que él ha prometido a través de las redes sociales que esta tarde recibí hay un original firmado porel lo tenía

Voz 0757 08:50 todavía no es deseando estoy que bueno pero J

Voz 1826 08:53 que está enviado

Voz 0757 08:55 así llegamos ya me lo sé

Voz 1826 08:58 seguro seguro que llega oye qué qué pensaste cuando cuando te enteraste de la de la noticia Bayona cuándo viste el cartel que por cierto ha tenido tal repercusión que ahora mismo pones by mira que hay no cosas Bayona ahora mismo en Google pones Bayona y lo primero que salen arriba son dos o tres imágenes de medios de comunicación que se hacen eco de la noticia con la fotografía del cartel tú qué pensaste Guix no sé qué sentiste cuando viste ese cartel pintado así de manera tan ahí fama Nueva York

Voz 0757 09:26 así sido toda una sensación a mí me llega a través de Twitter por qué la como seis mil tuits para hacía esta muchísima gracias a mí me encanta algunos fines de verano oí muchas veces tienes que útil a veces eficiencia anormal me imaginar pero claro de ahí ya al postes parecía que realmente fue algo muy creativo muy gracias es lo que hizo

Voz 1826 09:51 muy creativo hoy muy gracioso que tú tú también te días en algún momento la sensación de que eso iba a tener a tomar la dimensión que ha tomado Enrique

Voz 0757 10:00 que va que va a ver es una cosa tenemos varias cartelera y algunas veces pues te lo escribí algún póster o once estaban a perder porque ha llovido la noche anterior

Voz 1826 10:10 aquí qué pasó qué qué pasó exactamente que no nos había llegado la distribuidora

Voz 0757 10:14 no llegó mi compañero normalmente tenemos otro póster de cada película me dijo oye Enrique que me falta un póster quién lo encuentro estoy buscando bueno el caso que se ha perdido en ese momento a colocarlas carcelarias para que al día siguiente de la programación de esa noche para que la gente cuando baje la playa conceptual el programa que tenemos ese día y entonces cogí que lo he dicho otras veces por cogió un rotulador o un póster por la parte de atrás y lo veinte que el hombre tiene yo se lo di lo que al día siguiente pues pasó pasó todo

Voz 1826 10:49 en el minuto y medio y tú que haces abres por ejemplo buscas una imagen en internet del cartel original más a lo recrea So o cómo lo hace

Voz 0757 10:58 sí bueno pues normalmente pongo el título oí normal a intento siempre hacer algún dibujito pues un referente a la película o tal bueno la voz dibujó el el CR

Voz 9 11:08 sí eso es oye ahí tiene este está escuchando Juan Antonio Bayona por si tienes agradecérselo porque está a punto igual ahora mientras estamos hablando llega al mensajero llega con el cartel así que ya se puede agradecer

Voz 0757 11:20 pero nada de que muchísimas gracias por todo y sobre todo por el cariño con el que no hay tratado de hoy muy bueno contando de los doctor que comenzaría hacia lo filme verano todo muy grande verdad no gracias han hecho esa por saltan que ya tiene que graciosa

Voz 1826 11:41 Juan Antonio Bayona muchísimas gracias por tu generosidad ahí por atendernos un ratito aquí esta tarde a asomarse a la ventana muchísimas gracias un abrazo muy

Voz 0509 11:49 venga gracias a vosotros gracias hasta luego bueno

Voz 1826 11:51 pues bueno Enrique por cierto ahora mismo que tenemos en cartel hoy esta noche en los cines de verano hay terraza a España en Santiago de la Ribera que programación tenemos

Voz 10 11:59 pues están nos ponemos a tenías que me pillas lo olvido

Voz 9 12:05 es la primera noche que quieres que te lo buscan

Voz 10 12:10 es una peli de dibujos existen

Voz 0757 12:14 cómo era que te titanes Go que es una peli de dibujos sobre superhéroes y la segunda la última versión de Tomb Raider

Voz 1826 12:22 muy bien volverá a ayudar igual ya con cartel con el original firmado por el director ruso

Voz 0757 12:27 en principio no porque terminamos la temporada el jueves seis pero esta mañana Ny jefe manda aún guasa en plan diciéndome a lo mejor lo que deberíamos

Voz 9 12:37 Bayona eso e imponer no película eso es digo yo digo yo que estaría bien a lo mejor incluso que estaría muy bien

Voz 1826 12:44 incluso nos iba a convenir una taquilla buena ahí Enrique Leante muchísimas gracias bueno gracias por todo gracias por crear este tipo de de historias que nos reconcilian con absolutamente todo un abrazo muy fuerte rico

Voz 0757 12:56 a vosotros hasta luego adiós buenas tardes

Voz 1826 12:58 entras es que nos habíamos quedado en en Sitges recordaba la vinculación por lo de ser el festival este de de ficción de fantasía que tenía por la proximidad geográfica de Bayona digo mira es el momento de contar esta nuestra historia

Voz 4 13:12 anuncios historiador eh no no le permitirá llegar aquí con el visto el cartel me quedado surge el turismo pero me parece una cosa tierna pésima que que que me recuerda mucho al cine de de demencia también cine imperial de Nigrán por cierto que sigue sigue vivo y estampó que ponen películas maravillosas queremos esperamos cine entonces pues mira sabes que que estoy muy estoy eh está actualizándose mucho el cine Doré la Filmoteca Madrid que he descubierto hace poco que hay mucha gente que no ha ido o la ministra de mi gente que ni siquiera sabía me preguntar pero cuánto cuestan las entradas estos chicos los dos oros cincuenta hay que ir muchísimo el cine Doré que gustaba más en agosto e aprovechan para poner todas las películas que se han podido pasar de los últimos años pero qué ha cambiado un poco el management que que lo lleva ahora ir desde esta semana se pueden comprar las entradas en Internet algo que no se podía Serantes dicen que todavía habano guardar unas poquitas en taquilla porque el cine Doré tiene esa cosa de de que vayas añitos estas cuatro Guara ahí en otro

Voz 11 14:07 adicción Guardia guarda esa maravilla tradición de que antes de la pelea

Voz 4 14:09 está cerrado el telón de la pantalla y se abre que es una de las cosas que más me gustan del mundo

Voz 1826 14:12 por favor

Voz 4 14:14 bueno pues aparte de eso también ha salido una tarifa plana que por cuarenta euros al año puedo decir todas las veces que quieras

Voz 1826 14:20 ha tenido que ver estas una maravilla bueno Clara Usón

Voz 4 14:22 son cuatro entradas denunció normal hay unas cuantas más de del Nacho Novo la cuenta porque yo no soy de de de a las dos y sale barato sales que sale muy bien al que ir y mira pues por ejemplo para ponerte un ejemplo ahora empieza a septiembre eran hacer pues un ciclo de Sergio Leone buen hacer un ciclo de cine checo y un ciclo de mea westerns también mira mañana por ejemplo sin ir más lejos ponen primero guardianes de la galaxia después por un puñado de dólares de Sergio Leone después que vienen los socialistas de Mariano torear sobres que es efectivamente y luego yo chimbo de Kurosawa el mismo día es para irse allí verlo

Voz 1826 14:57 toda claro y encima la tarifa plana

Voz 0509 14:59 esto no

Voz 1826 15:07 cinco veintitrés hoy hemos conocido la primera lista del nuevo seleccionador de Luis Enrique ha sorprendido dejando fuera habituales como Koke sobretodo la ausencia de Jordi Alba aunque bueno parece que lo de Alba y Luis Enrique ya venía de lejos de cuando dirigía al banquillo del Fútbol Club Barcelona no no está Luis Enrique ha dicho que tenemos bueno que está Camacho que vale lo mismo un roto de José bueno Camacho qué tal buenos días

Voz 9 15:30 de quién es porque a lo mejor es una forma de hablar a vale vale

Voz 0509 15:36 porque con el día que llevo la indignación que llevo ya pues te puedes creer la lista no la piso no llevaba ni a Marchena ni a Curro Torres ninguno ni uno

Voz 1826 15:44 no hombre falta

Voz 0509 15:47 es un tío fuerte defensa hay ni uno de los dos ha llevado estoy estoy fastidiado y nada pues si alguien no me conoce soy el seleccionador de España del Mundial de Corea Japón te acuerdas

Voz 9 15:57 sí era no un entrenador como ahora que están ahí

Voz 0509 16:00 Hall habla visto no ahora que yo tenía yo lo sé como he dicho

Voz 9 16:07 ah vale yo los términos técnicos ya sabes cuando llegaremos muy específico

Voz 1826 16:13 oye menudo Romo que nos hicieron en Corea

Voz 0509 16:15 que la gente me paran por la calle digo Camacho hay que ver hay que verlo del Mundial de Corea y le digo si vaya robos me dice no no hablamos de los galones que te salga el sobaco vaya charca

Voz 9 16:25 para el acuerdo pero acuérdate si hubiera existido el bar si en Corea hubiésemos ganado dialogamos

Voz 0509 16:32 vamos tamaña fritos pero bueno ahora ya se me ha olvidado ahora ya soy comentarista me va mejor necesita cuerda yo soy el autor de Vinyes tome vivía dijo que claro aquí si es verdad que jugamos contra Islandia Kayes se llama todo un da son gusta son sabroso

Voz 9 16:49 ahí ahí cuando te los apaños tú para aprender te

Voz 0509 16:52 a mí me dicen cuál te gusta digo el diez o el rubio más visto

Voz 9 16:58 Irán en el Mundial ante la la alineación de Bélgica según Camacho y entonces ponía el dos y el cuatro uno

Voz 0509 17:06 bueno pues así hombre es que se me mezcla son to Rubio es igual lo de Islandia que no tendrían que dejar jugar

Voz 9 17:13 lo que no puedo ya cuando me dice uno

Voz 0509 17:15 oye pues a mí la selección pues me da igual no más que fastidia la Liga cuando está interesante Liberia te lo juro que lo Borgia eso me pone Juande dice de globo como jugador estuvo en España Malta cuerda no sé qué más madre mía que eso les dimos doce uno que yo metí yo metí uno o bueno ningún acuerdo ahora

Voz 9 17:35 pero pero es cierto ahora que estamos así abierto que lo visteis agua en el Cola Cao decidisteis dice sí

Voz 1826 17:44 no sé no sé bueno o los limones parece que fue en un histórico obras

Voz 9 17:47 hay Argentina ahí fue limones también lo son los de Malta como se nada nada nada nada que venga el tiro un abrazo un abrazo tuvo ahora es cuando hábito

Voz 1826 18:01 lo despedimos a al invitado excepcional que nos pone al teléfono Edgar Hita cuando ponemos música vamos a pero hoy en directo Milena Brody tú que has estado por ahí hoy es el último día hoy es el último día hay que celebrar a lo grande has venido además acompañada ya no sólo de Borja sí sí si no de un guitarrista además el viernes pasado uno estuviste por aquí porque estábamos de gira por ahí

Voz 12 18:23 exacto hemos estado con Coti y ahora pues venga acompañada de David K

Voz 1826 18:27 son guitarrista yo sé que es un atraco pero ya que esta ristra tenemos una guitarra porque después a la a las la siguiente hora tenemos música en directo siempre si yo ahora te dijera

Voz 12 18:36 es un tema pero hay que pudiera interpretar indirecto así sin haber ensayado venga por ejemplo de esto ir allí al que tenemos para mí pero bueno cuéntame Cuéntame a ver

Voz 1826 18:46 te ocurre un tema sí que

Voz 12 18:49 que que más sale de una manera muy bonita porque fue un reto para mí no digamos que en Twitter les dije a mis seguidores que me pusiese en palabras temas sobre los que querían que yo comprendo la canción dice elegibles palabras un tema las palabras son para que atentos se apuntar los todos para que para que luego las esa hasta ahora son vuelan inexplicable lluvia grande amistad sueña susurrar Soledad somos sensación todas ellas tensión que todas esas tenían que

Voz 13 19:20 tras el lema o algo así

Voz 12 19:24 claro claro no bueno puede elegir diez de las que me habían mandado así que bueno bien ven hasta ahí bien y luego el tema que elegí es el maltrato de género así que fue un reto con con todas las de la ley entonces bueno desde aquí quiero me gustaría llamara a las asociaciones de que hay no de de este asunto qué bueno que escuche mi tema y por qué no que sea un himno para este veinticinco de noviembre que es el Día Internacional de de este de este tema que hoy en día desgraciadamente todavía es muy común pero bueno esta canción no es para llorar sino para encontrar ese rayo

Voz 1826 19:58 muy bien pues vamos a vamos a escuchar a Milena IDF después hoy también hoy tenemos si yo creo que siguiendo en tendremos tiempo además la Vuelta ciclista ha llegado ya están hasta duchado sumara exagerados peluche guardado hasta ya están descansando ya están dando están reponiendo fuerzas hasta mañana así que después tendremos también el último consultorio del tiene bemoles pero ahora en directo está preparada ya mil era pues cuando quieras Milena Brody

Voz 14 20:31 no sí

Voz 15 20:45 sus es uno es ver

Voz 4 21:00 Almeida que no

Voz 15 21:07 nuestros habla

Voz 16 21:10 nada

Voz 15 21:15 toros de aquí con toda fiesta Sufi

Voz 17 21:26 por tontito

Voz 18 21:32 hola nada

Voz 14 21:38 ella nada

Voz 15 21:45 explica puedo pero pero el eh

Voz 19 21:54 sin pedir

Voz 11 21:55 no no

Voz 15 22:00 John lo más para la mediación John era

Voz 18 22:10 vale

Voz 15 22:16 de aquí que San

Voz 17 22:24 sí mejor tontito

Voz 18 22:32 a una nada

Voz 14 22:39 la eh

Voz 21 22:47 ya fue

Voz 22 23:06 eh

Voz 23 23:12 la tierra el Castro

Voz 12 23:13 sacan un disco bronca

Voz 37 27:04 sí

Voz 5 27:13 la música invita a hablar de otra manera que hay amiga Lucía que hoy vamos a hacer una clase de Historia desde la redada muy temprano

Voz 38 27:24 me extraña Historiador de cabecera Víctor Lloret suele hablarnos de Reyes líderes políticos digamos gente importante pero no sólo de monarcas locos vive la cara B de la historia los protagonistas de hoy eran dos personas bastante corrientes que no obstante encontraron una manera muy poco ortodoxa de hacerlo

Voz 1826 27:40 quiero saber dónde tenemos al historiador David Santiago Santiago Víctor qué tal buenas tardes qué tal muy bien oye suena muy bien es lo que nos está diciendo Lucía pero antes de hincarle el diente a la a la chicha Víctor a que siglos lleva exactamente la historia de hoy es que a mí me gusta imaginarme poquito la puesta en escena las pistas de la gente sí tenían los de los dientes más o menos feo las pelucas todo eso también ambiente

Voz 39 28:05 este es probablemente en cualquier época de la historia de unos la actual probablemente no tenían y además vamos a al Reino Unido que es un sitio famoso por dental por no tener bien al nos vamos en concreto como como poco la música a Escocia ibamos a al PRI a principios del siglo XIX qué bueno fue un siglo que en Escocia Edimburgo fue la ciencia tuvo un papel muy importante y el Reino Unido o como figuras muy importantes como pues Darwin muy no como Kelvin pero en esa historia de la ciencia también hubo a una gente que tuvo un papel menor ir bastante más turbio no

Voz 1826 28:45 sería el caso de nuestros protagonistas de hoy que sólo es la historia de un par de dos no que dice sí que es un par de dos es un poco de estos tubos que ya quedaron unidos para la historia como Bonnie Clyde pues en este caso son aquí que bueno son esas pensamiento inglés eh soy soy soy soy medio inglés irá habla un inglés casi como Michael Robinson el inglés Michael Robinson en inglés por eso digo el inglés el inglés oye pero a ver cómo es eso no me acababa de enterar bien eran científicos eran criminales

Voz 39 29:16 dos cosas au a bueno digamos quitarán criminales en nombres del en nombre de la ciencia Edimburgo bueno como te decía antes era una ciudad que sobre todo era conocida a principios del siglo XIX por eh por tener muy muy buenos

Voz 11 29:29 Moody's de de anatomía y claro la anatomía sabes que la materia prima para es el estudio viene a ser el pues el cuerpo humano eh vamos a cuerpo mano lo que viene siendo sabes si según la ley escocesa a los únicos cuerpos que se podían utilizar eran los que eran proveniente de gente que de su condenada a muerte ah de suicidas o de huérfanos que habían muerto y claro eso no da una gran cantera de de cadáveres y se ve que empezaron a ver pues buscadores de cadáveres freelance que iban a robar a los cementerios para atraer materia bueno semi fresca a a los a los doctores anatomía

Voz 13 30:07 sí aquí fue de nuestro Estado de los amigos encontraron su nicho

Voz 3 30:10 no te atreves a pronunciarlas después de que los haya pronunciado bueno aquí encontraremos un nicho de negocio nicho por qué porque no lo voy a decir no me encontraron el nicho de negocio estos días que fueron bueno pero ellos hay que decir que no fueron a vaciar nichos

Voz 11 30:37 ellos llevaron esta esta idea de negocio un poco más allá pensaron en plan bueno también podríamos darle un empujoncito a los que están aún vivos Ibon empezar así una startup de la muerte

Voz 1826 30:49 ya de la muertes

Voz 3 30:52 hasta bueno

Voz 1826 30:54 bueno es buena gente igual no eran pero espabilados y que parecía donde hay demanda tiene que haber una oferta no y cómo fue la cosa entonces que

Voz 11 31:02 bueno ellos un sistema bastante bueno porque Jerzy conocieron como bueno de hecho hay que decir que eran irlandeses pero se conocieron en Escocia a como tanta gente se conocen Escocia bebiendo Se hicieron muy colegas tan colegas que de hecho a Burt insta Boix en su casa

Voz 1826 31:20 se producía bien edicto

Voz 11 31:24 pues bueno exista se instaló en casa de Hair ir her tenía una casa de huéspedes en esta casa de huéspedes había tenían aún señor hay que se ve que le debía dinero a Agger pero se murió y entonces a pensaron bueno este Dios han muerto de viento me dinero qué podemos hacer con el cadáver poder para sacar dinero lo que fueron fue lo que hicieron fue irse a la universidad buscará a alguien que los comprar al cadáver pese que no cumplía las condiciones que os he dicho antes incluir no les costó mucho encontrar un doctor el doctor no qué les pagó siete libras por el cadáver así fresco que que trae Quijada Il dijo a la al irse que igual era un poco una mala idea decirle decirles esto a esos señores que estaría encantado de volver a tocar con ellos cuando tuvieron otro cuerpo

Voz 13 32:11 llevamos ahí encontraron pues en el nicho de negocio ilegal aclare las graves esta fuente Mut ir decidieron pues seguir no con el modelo

Voz 1826 32:22 ya ya pero es como el que se hace uno no sé un Wall no fue más o menos pero de la época eso quiere decir que el cuerpo no esto no era chiste esto es así esto se serio para para estar muerto le había llegado al doctor en buenas condiciones no que que

Voz 11 32:37 sí sí no uno facinerosos pero era era gente muy

Voz 1826 32:40 profesional sí sí sino lo llevaron el coche

Voz 11 32:42 bueno también piensa que está acostumbrado a tratar con cadáveres en bastante mal estado entonces este comparativamente que llevaba un día muy hundía muerto era paga sus estándares una cosa muy fresca claro lo que lo que les por lo que pasó después es que a poco después uno otro de los inquilinos que tenía Agger en ese caso se puso enfermo pero sólo enfermo Ivano ellos decidieron que lo mejor para todos es que no se recuperara

Voz 0509 33:07 no está mal ya es que si además

Voz 11 33:10 que bueno tuvieron el detalle de de llenarlo de whisky a concretaría muy escocés whisky antes de de ha entre los dos jugarlo en su cama

Voz 1826 33:18 pero siglos whisky después tienes que sacar un poquito más de las siete libras igual no te compensa o no

Voz 11 33:22 no

Voz 1826 33:23 en este caso le dieron decir le hicieron diez claro sale bien conservados esos órganos imagínate Luis los miradas gol y bueno me parece que unos viciosos el éxito engancha iba cuánta gente pues mira entregaron a la ciencia voluntario en en un tiempo relativamente breve que lo que es

Voz 11 33:45 pero octubre de mil ochocientos veintiocho mataron a tres hombres doce mujeres y un niño eso que se sepa si bueno sí exacto que es bueno creo que sí que fue bastante así porque fue un caso que que tuvo mucha publicidad a posteriori y él sigue siempre seguir AMISOM vetado que era a no era necesariamente a huéspedes a veces era gente que invitaban a su a casa a la casa de GER a beber a hay una vez dos tenían un poco así atentados pues lo entre los dos los los ahogaban los llevaban a al al doctor Knox que les pagaba pues esto entre ocho y diez libras por por cada cuerpo el niño por cierto preguntando por qué mataron un niño no es que lo buscaran el niño fue un poco un bonus track

Voz 1826 34:23 usted sabe mal de hecho

Voz 11 34:26 vale premien pero invitaron a su abuela que era su cuidadora claro una vez la hubieran matado ella dijeron hombre qué hacemos con el crío que empaquetado aquí

Voz 1826 34:35 Nos va a salir caro mantener Lars entonces le daban TIM

Voz 0509 34:38 con cinco en vez de diez no sí yo sí creo que tampoco

Voz 11 34:41 el llenaron de Aubisque al niño pero el fallo de el modelo

Voz 13 34:43 no es que bueno el elemento que les facilitaba más el trabajo el alcohol no tuvieron hay algún problemilla

Voz 11 34:48 sí de hecho claro eso fue el problema porque ellos no sólo llenaban debida al futuro muerto o muerta sino que también pedían ellos entonces claro no carbura van tampoco perfectamente entonces en el último caso porque fue que los pillaron dejaron al al cuerpo no muy bien no muy bien escondido y lo encontraron otros huéspedes de la casa que avisaron a la policía

Voz 1826 35:12 ya ya era hora también por otra parte la Policía eso origen la policía no es tonta porque aquí hay cenizas han fumado el hombre podían haber sospechado algo de que allí en esa casa moría demasiada gente demasiado huésped

Voz 11 35:23 sí bueno la policía pensar que a principios siglo XIX no era tampoco una policía muy científica

Voz 3 35:29 a cuenta se fuese y

Voz 1826 35:33 no no era lo que tenía

Voz 11 35:35 dentro entre manos ellos a Burckhardt a mientras estaban avisándolo a la policía consiguen llevar al cuerpo al doctor ir no sé si debido a esto que el cuerpo fue movido no no encontrado en casa no no había pruebas concluyentes contra ellos pese que habían matado a tanta gente no había claro el cuerpo del delito nunca mejor dicho no estaba presente y entonces esto llevó a que Hair que era el que el propietario de la casa hiciera esto tan típico de llegar a un pacto con la Fiscalía

Voz 1826 36:02 pesó que largo sí sí exactamente confiesa

Voz 11 36:04 pero a cambio de tener inmunidad para él y para su mujer

Voz 13 36:07 no tiraba al colegas asustaba un lecho del muerto

Voz 5 36:10 no

Voz 3 36:10 es verdad

Voz 1826 36:14 a feo feo feo bueno esto está sembrada eh se nota que has estado viendo crímenes imperfecto

Voz 11 36:23 sí de hecho una queja airada

Voz 13 36:25 da de sí sí sí sí dejó tirado de verdad

Voz 11 36:28 a él además se fue de rositas osea ve Burt fue fue el único juzgado a sólo por el último asesinatos que era lo único que tenían el cuerpo fue condenado a muerte por ahorcamiento llamó unos detalles que más me gusta la historia es que el juez dictaminó que su cuerpo fuese utilizado para el estudio anatómico y que se preservará sus con su esqueleto para que no fueran olvidó sus horribles crímenes a cambio los otros pues consiguieron desaparecer de la vida pública Rick curioso ironías de la vida

Voz 1826 36:56 eh vamos a experimentar los otros ahora con cerebros en vivo

Voz 5 37:01 Ebro

Voz 40 37:07 el Juan Bravo

Voz 1826 37:14 y quién nos lleva por los entresijos del cerebro nuestra neurocientífico gala que conocimos a través de su libro Dale vida tu cerebro a Raquel Marín Raquel último programa yo hoy miramos al futuro si algunos están en el pasado y yo decido irme al futuro

Voz 3 37:32 vale vale pues mira a ver lo primero que tenemos que decir a los oyentes cómo no se lo tomen a pies juntillas porque no lo vamos tenemos la voz del oráculo ya tendremos que ver en el programa dos mil cuarenta es del recreo como cómo está la cosa pero en principio bueno podemos apuntar a lo que ella lo que parece que puede ser hacia donde se orienta las actividades de cerebros futuro

Voz 1826 37:51 oye por cierto que qué tal el ayuno que no te preguntaba

Voz 7 37:54 la semana pasada esto lo han usábamos

Voz 1826 37:57 nada bien si bueno es que fuiste creativa como consecuencia de cinco días en ayuno eran sí sí

Voz 27 38:04 bueno la verdad es que tampoco bebí yo tan creativa hay que decirlo pero bueno es una experiencia muy interesante ya ya te contaré

Voz 1826 38:10 vale vale de suerte desigual a punto aquí suerte desigual ya me contará Raquel Marín lo de hoy a ver si la memoria no siempre va a ser necesario

Voz 27 38:18 entonces he leído por ahí bueno sí la verdad es que bueno nuestra memoria son muchas memorias en realidad porque tenemos diferentes estrategias de memoria pero evidentemente ya estamos viendo que hay muchas tareas por decirlo así rutinarios que están empezando a sustituirse por ejemplo ahora orientación espacial es el ejemplo más más claro no antes hace hace aproximadamente cincuenta años un taxista pues realmente tenía tenía para lo que es la memoria espacial un desarme

Voz 1826 38:41 no yo muchísimo mayor que que otra

Voz 27 38:43 es una que no tuviera que trabajar en bueno en lo que es orientarse ahora mismo pues con un GPS pues esa esa parte nos la estamos ahorrando verdad entonces bueno pues en tareas rutinarias pues hay hay ahí que en lo que sea pueda acceder fácilmente a la información pues es verdad que ese tipo de de Memoria puesta atendiendo a a ser un poco pues desplazada en esas en ese tipo de estrategias me humorística sí sí

Voz 41 39:04 ah

Voz 42 39:11 a

Voz 1826 39:15 sí las memorias a menos según qué tipo de memoria ya cada vez empieza a estar menos valorada quizás ser menos imprescindible y los métodos de aprendizaje también cambian Raquel

Voz 27 39:39 sí totalmente eso desde luego ya ya está empezando a hacer una una realidad muere ya para empezar existen los primeros experimentos en transferencia de memoria aunque todavía se han hecho solamente en animales esto entonces bueno pues hay técnicas de emulación de aprendizajes que se puede que se pueden seguir pues por por experiencias virtuales fueron poco así tipo la película métricas no en la que aprendes a a través de experiencias virtuales bueno ahora mismo por ejemplo para para lo que es el tratamiento de fobias pues están se están haciendo con mucho éxito pues simulaciones por ejemplo en en Vértigo en personas con con miedo a a las alturas es están haciendo experimentos muy exitosos solamente con simulaciones lo cual pues pues es evidentemente un cambio muy importante con respecto a este tipo de de de experiencias

Voz 1826 40:21 ya son las habilidades creativas las que cada vez son más demandados

Voz 27 40:24 sí sí bueno la la creatividad en el ser humano es realmente

Voz 4 40:27 eh ocupamos mucho en el cerebro de esa actividad

Voz 27 40:30 somos seres verdaderamente genuinamente creativo y cuando me refiero a creatividad me refiero pues saber al humor a la originalidad a la capacidad para sorprender a otros distintos yo valgo Pintos no ha hacia hacia lo que al final posea atraer la atención social en ese sentido pues la creatividad es una de las capacidades más genuinas en el ser humano realmente pues con las nuevas tecnologías cada vez va a ser más más demandada cosas como por ejemplo hacer reír motivar a otros a mandar mensajes que que que bueno que mantengan una cierta atención se calcula más o menos que la atención del ser humano es de ocho segundos actualmente en en en cualquier información que se quiere dar de manera breve que creo que es incluso un poquito menos que que el pez rojo y entonces bueno pues en principio pues todo lo que sea en la en el marketing de conseguir una una atención las personas un una un despertar esa esa creatividad en los demás pues pues va va a ser también bastante demandada

Voz 1826 41:34 la tendencia lo que nos aguarda en el futuro y el futuro estamos hablando de mañana o pasado mañana con mucho es vivir experiencias increíbles pero sin movernos de casa bueno sin movernos del So far Raquel

Voz 27 41:44 efectivamente bueno hasta hasta ahora en el sabíamos que las neuronas hablaban entre sí pero no sabíamos que se estaban diciendo entre esa ahí estoy puedes empezar imaginar una especie de red las rever una especie de peinetas sería en inglés no prohibe estudiar hacerlo siempre voy un poco más América textos bueno en el cual pues las la las emociones sensaciones recuerdos pues se puedan su puede enviar por internet ya no se trataría de mandar así los simples emoticonos sino Jackman en mandar pues egipcia soñado vete tú a saber el sueño que has tenido la noche pasada pues poderlo visualizar no a través un amigo que pueda visualizar un poco las sensaciones

Voz 1826 42:22 te lo voy a Wright tuitear el sueño

Voz 27 42:26 o incluso bueno pues experiencias de inmersión total es decir imagínate por ejemplo vivir de Misión Imposible como si fueras tú en el acto no

Voz 5 42:35 va a poner difícil guardar secretos entonces no pensando Rangel

Voz 27 42:40 bueno esa es otra de las de de las cuestiones que se están planteando bueno ahora mismo ya el libro marketing por ejemplo pues utiliza pues hay muchas técnicas que tienen que ver con nuestras nuestras reacciones incluso reacciones reflejos como pueden ser los movimientos del ojo para ver qué reacciones ante imágenes diversas podemos tener para para atraer nuestra atención pero es que ahora mismo ya hay algunas empresas que utilizan dispositivos para para poder digamos leer la mente de los trabajadores en ese tipo de colocar dispositivos que permitan ver un poco la actividad cerebral como responden a ciertas emociones la ver la Xunta cerebrales de acuerdo a cómo este en anímicamente o como se encuentre con respecto bueno pasar a su motivación

Voz 3 43:18 pues a Carlos de alguna manera en ese sentido mi hiciera posible modifica

Voz 1826 43:24 aspectos de nuestros de nuestros gustos e incluso de nuestro carácter se podrá hacer eso y además quiero decir sin excesivo esfuerzo

Voz 27 43:33 pues mira ahora mismo ya está empezando a a conocer aspectos que hasta ahora parecían imposibles por ejemplo el antojo por el dulce hay un estudio reciente también exacto todavía en ratones porque no no no

Voz 1826 43:44 que que nos va a poder modificar es obra dice el auto

Voz 27 43:49 bueno pues igual también no está el estudio ocho pero es posible que el salado también suponga modificar estas pequeñas manipulaciones entre entre conexiones que se establezcan en en el antojo el puede a lo mejor modificar que ya no tengas tanto interés hacia ahí no tengas tanta orientación hacia un paladar dulce entonces bueno la química ahora mismo están ferviente desarrolle en también que la parte emocional ya en un programa dedicamos también a todo lo que que somos un cóctel de emociones no cuando cuando por ejemplo nos enamoramos pues ese tipo de eh de modulaciones pues es bastante probable que que que puedan a lo mejor pues modificar aspectos de nuestra de nuestras sensaciones emocionales

Voz 1826 44:25 si estos aspectos y esta información podemos entrar en detalle adoptarlos robos un poquito más a través de Raquel Marín eso o los también dejas algún apunte sobre lo que estaba por venir en el futuro en darle vida a tu cerebro Raquel Marín neurocientífico que no te vayas todavía porque tenemos un ratito a aquí por ejemplo te gusta que el informado por ejemplo nos va a llevar hoy de viaje por dónde

Voz 0509 44:48 vamos a Italia a porque no

Voz 5 44:56 da para ir a Italia que ganada

Voz 1826 45:04 te conviertes como cada viernes en el informado viajero

Voz 0509 45:06 sí unos consejillos para viajeros que son tremendos ya lo saben los conserje Éstas son hacer un viaje ya están pensando nada más que en compartir sus experiencias para que los demás fue nos beneficiamos vaya que viven para nuestro disfrute podemos decir hoy consejos por si te apetece ir a Italia

Voz 45 45:25 la peli venga

Voz 5 45:44 la lentamente no es piano piano bueno

Voz 0509 45:49 empezamos metemos con buen pie los italianos no son todos mafiosos no les digas g

Voz 5 45:55 ah bueno eso está bien

Voz 0509 45:58 es que toda la gente que está aquí sabe que vas a Italia hay te apetece nada más que decirle oye tú eres mafioso que los más por la calle no lo vamos a hacer porque como no lo han dicho pues no lo haremos vinos además apuntilla no intentes hacerte el gracioso hablando como Vito Corleone es una ofensa aquí ya veo problemas porque yo tengo algún colega que por lo que sea pues la mala vida o porque viene de serie tiene la voz ronca vale entonces a lo mejor llega allí dice Bono así como está Illa claro ya tiene meter una panadera

Voz 1826 46:28 en Italia se cumple lo de madre no hay más que

Voz 0509 46:30 si no se te ocurra preguntarle a un italiano por qué llama tanto a su madre tienen amor y terror pues eh

Voz 3 46:38 sí lo de amor lo veo pero lo de terror

Voz 0509 46:41 yo me imagino que allí lo de la zapatilla mítico que decimos aquí será

Voz 1826 46:44 con un bate de béisbol

Voz 5 46:54 qué voy la versión demasiado libre pero bueno lo que hace el City tampoco está bien visto allí no

Voz 0509 47:27 no sé porque lo dirán pero escriben no hagas el tonto en PISA para sacar una buena foto con la torre inclinada están hartos de esa broma estoy harto yo que viva mil y pico kilómetros pues imagínate ellos se a mí me cansa bando he preguntado Oye de dónde eres y digo de Rubi pero eso no es una telenovela Si yo estoy harto de eso tú imagínate allí allí que disputó

Voz 3 47:46 veamos es donde las Torres no voy allí

Voz 0509 47:49 por amigo de Pisa respirar hasta tres por favor

Voz 1826 47:53 qué pasa con los felinos en Italia

Voz 0509 47:56 el registro son como las vacas en la India porque dice los gatos son patrimonio cultural no mates un gato o te podrán caer hasta tres años de prisión dice que son privilegiados los únicos residentes a los que se les permite explorar las ruinas cuando ellos quieran yo me imagino al gato ya que te miran por encima el hombro allí en plan tirando de ellos un ovillo de lana ahí para que juegues tu toma una sardina anda para que parta de bien y también tienen devoción por el café no se te ocurra decirlo un italiano que el café americano es mucho mejor no son de hecho los derechos relacionada con el tema te hacen otra recomendación nunca preguntes dónde hay un Star Bucks podrían ofender Se resulta que hay en todo el mundo lo sabemos menos en Italia pero eso hasta este año porque durante este dos mil dieciocho la cadena piensa abrir hasta diez en toda Italia aquí el señor José Luis Star Bucks ha marcado aún no hay huevos osea le dijeron allí no habrás Ainhoa obras que allí con el café que no labra tú no es lo de escribir con rotulador en los vasos

Voz 30 49:07 con sentido sur iremos la locura

Voz 1826 49:20 la gráfica hoy estamos hablando sobre recomendaciones de lo que no

Voz 0509 49:24 no hay que hacer si va a Italia consejos consejos como el de Japón que decían nunca pidas que Chuck o mayonesa para echar a la pasta te acuerdos que hay en el que tampoco dice mira que tú te digo una cosa yo soy desastre pero quién le echa que chufa a la pasta pues a la gente está fatal que has con mayonesa a lo mejor tendría que probarlo yo eso sí que a lo mejor ir también dicen no digas jamás a un italiano que allí sólo comen pizza pasta vale pues no se lo digo aquí el consejito haya dice se molestará porque la verdad huele

Voz 5 49:54 no

Voz 3 49:55 no de su opinión estoy aquí está ya haciendo daño en plan el tío está está haciendo daño

Voz 32 50:03 Guardo pleno

Voz 1826 50:11 bueno yo creo que tenemos ya suficientes elementos para viajar orientados por Italia que tenemos dos minutos para al menos una consulta en tiene bemoles porque es que además ser una consulta Raquel tú tenías una duda aquí parada Milena disparo

Voz 3 50:24 así no Raquel Borja pues a ver

Voz 1826 50:29 yo tengo una Miguel violinista por en este caso sería para la viola y que me dijo que

Voz 27 50:34 tocas un instrumento sobre todo si es un instrumento que ha pasado ya por varias manos es como si el si el instrumento tuviera una esencia como si no solamente lo tocar astur sino que hubiera también algo de las personas que han que que lo han tocado antes hubiera una especie de alma

Voz 12 50:47 según sus muy político pero eso siempre da más preciosa Raquel sino también como cada jueves día pues los instrumentos tienen vida por supuesto y más aún si son de madera que viene de un ser vivo el caso de los instrumentos de cuerda pues pasa como en el vino que cuanto más tiempo pasa pues mejores son así que pues las sondas de las frecuencias no del sonido pues van más agenda esas fibras y entonces en instrumento pues va cogiendo más timbre más amplitud si se va haciendo más interesante

Voz 1826 51:18 pero entonces eso también pasa con los instrumentos de viento que decía que iba dirigido a

Voz 0509 51:22 a mí esta debió lista

Voz 1826 51:25 no con el largo camino también ha pasado es como poner tu zapato

Voz 0509 51:28 que ya ha sido puesto y se nota se nota bueno

Voz 1826 51:31 es decir que no sólo hay algo de poético sino que hay algo de verdad no tenemos tiempo para más pero ha sido un placer bueno ya hemos llorado juntos ese día no os hemos deseado lo mejor para este próximo curso que estaba por llegar el nuestro el de verano se cierra aquí por lo que respecta al recreo Lucía Bryce Edgar Milena Raquel Borja mucho