Sucedió una Noche: 75 años de la Mostra de Venecia; 20 años sin Akira Kurosawa y Jack Bourbon se ríe con Sucedió una noche (2/9/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 3 00:10 a Hutchison muy bueno bien no

Voz 4 00:33 la eh

Voz 5 00:39 sucedió una noche un programa producido por Cadena Ser el canal de televisión

Voz 2 00:44 dice que le dirige

Voz 6 00:50 qué tal amigos bienvenidos al primer programa de la cuarta temporada sucedió una noche brama de la SER y el canal TCM dedicado al mejor cine de todos los tipos así es Adiós al verano comenzamos hoy una nueva temporada en la que tendremos alguna novedad James Jack Bourbon nos va a presentar una nueva sección en torno a la comedia en el CIE ya lo veréis dentro de un rato pero la estructura básica del programa permanece como siempre sigue en nuestras secciones habituales sigue nuestra costumbre de comenzar echándole un vistazo a la programación de TCM y apostando por una de sus películas el tiempo es oro y más en la radio así que adelante con Sucedió una noche

Voz 7 01:31 no

Voz 8 01:33 luego una eh

Voz 9 01:36 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:43 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:53 la película de TCM entre las docenas de películas que TCM emite la próxima semana hemos elegido como nuestra apuesta Death Proof a prueba de muerte una película dirigida por Quentin Tarantino en dos mil siete

Voz 11 02:09 el por no

Voz 0544 02:13 hacer caso a los consejos de mamá cuando le decía que no había que montarse nunca en el coche de un extraño

Voz 12 02:18 nacieron de la izquierda derecha es una tierra que no tuviera esquí de la izquierda porque es casi habría tardado un rato más en empezar a asustarse pero al vivir en dirección contraria me mete que vas a tener

Voz 0544 02:39 como ya hiciera con el cine de kung fu en Kill Bill o con las películas de gángsters en Pulp Fiction Quentin Tarantino volvía aquí a homenajear al cine de género en este caso mezclar eres láser o cine de asesinos psicópatas con las viejas películas de coches de los años setenta al estilo Punto límite cero o El diablo sobre ruedas Quentin Tarantino

Voz 6 03:02 es la forma en la que hago las cosas de géneros me sirven sobretodo inspiración me gusta coger un género y llevarlo a mi estilo personal como no se ha hecho nunca antes digamos que lo que me divierte es coger las reglas de este género sus personajes sus factura darles la vuelta del todo llevar con las expectativas del espectador aunque al final siempre Leroy lo que espera

Voz 0544 03:23 ese es mi destino un grupo de amigas se divierte en un bar pero hay alguien que las acecha taxi

Voz 12 03:33 eso es lo que más me gusta de Austin joder es un sitio que habías visto antes este estaba delante tú has visto mi coche yo he visto tus piernas oye no sé estoy acosando pero tampoco digo que sea

Voz 0544 03:45 la Russell es especialista Mike un especialista de escenas de acción en el cine que utiliza su coche

Voz 12 03:51 como arma mortal este coches a prueba de muerte al cien por cien para sacarle todo el partido Nina prescindibles

Voz 0544 04:05 lo que no sabe el especialista es que no todas las chicas están dispuestas a convertirse en víctimas las hay que devolver el golpe McLaren Quentin Tarantino se encargó también de la fotografía buscando ese aire de las películas de serie B de los setenta que incluyen saltos de rollo raspaduras fotogramas quemados e incluso una bobina en blanco y negro como ocurriera en Kill Bill o en Jackie Brown las chicas vuelven a ser las estrellas de la función

Voz 14 04:38 Martín no

Voz 6 04:39 en los últimos cinco seis años he pasado mucho tiempo con amigas me he ido empapando de ellas sigue suelen humanice es algo que para un guionista es maravillosa el que me permitan entrar en su ambiente descubrir la forma en la que hablan la forma en la que piensan por la forma en la que actúan luego escribo el guión vuelco todas esas sensaciones

Voz 0544 04:59 ocho actrices encabezan el reparto de Death Proof entre las que nos encontramos a Rosario Dawson Sidney Poitier hija del actor Sidney Poitier o a Zoe Bell la doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill a la que Tarantino ha hecho debutar como actriz creando un personaje especialmente escrito para ella sus cabriolas sobre el capó del coche a más de ciento veinte por hora rodadas por ella misma son impresionantes por otro lado tenemos al malvado Currás ni eso

Voz 15 05:27 visita actriz esto coche

Voz 0544 05:31 los coches de mi madre Tarantino fan de toda la vida de las películas de John Carpenter que protagonizaba Russell llevaba tiempo intentando trabajar con él el actor por su parte también cumplía un viejo sueño Car Russell

Voz 6 05:47 había oído hablar mucho de las persecuciones de coches y al fin he podido participar en una de las más grandes que se han rogado jamás

Voz 0544 05:54 las horas es cierto los coches son los otros grandes protagonistas de Death Proof trepidantes persecuciones rodadas al estilo antiguo sin efectos digitales apoyándose únicamente en la capacidad de los especialistas para llegar al límite del riesgo

Voz 12 06:14 Al Qaeda

Voz 6 06:23 creo que hay algo erótico en los coches pero lo verdaderamente excitante son esos maravillosos modelos clásicos de los años setenta que sacamos en la película siempre me he preguntado por qué dejaron de fabricarlo si eran geniales así que tenemos esos coches fabulosos tenemos la iconografía de este tipo de películas y montamos una persecución que es como un duelo entre colosos

Voz 0544 06:43 pues ya sabéis se titula de Bruce a prueba de muerte la semana que viene en TCM tenéis un cóctel made in Quentin Tarantino a base de persecuciones de coches asesinos siniestros y chicas guerreras como dice Rosario Dawson toda una experiencia

Voz 17 07:02 no sólo es espectacular para mí es sobre todo una gran experiencia cinematográfica consiste en sumergir en una historia que te hace reír te hacer evitar IT obliga a taparse la cara al mismo tiempo

Voz 6 07:25 ahora nuestro juego de las películas

Voz 2 07:27 yo recito las letras Si tu parpadea asesor no haga trampas

Voz 18 07:31 en E S A R N T el camisas rojas mirarte espaciadas luego

Voz 19 07:57 eh

Voz 18 08:01 no yo

Voz 2 08:18 el chico con

Voz 0544 08:24 los plazos

Voz 20 08:26 hoy ya dijo a este basurero lo sabrás por los periódicos tienes todo lo que necesitas que tienes en la cara que le pasa a su cara buena

Voz 9 08:34 sólo mosquito que decir

Voz 2 08:37 está bien donde está alojado estoy en el grano

Voz 24 09:17 escucha es aquella montaña de Yi sí parece que está muy cerca eso es lo que ves cuando eres joven todo parece cae no es el futuro y ahora eso es lo que ves cuando eres vieja todo parece demasiado alejado es el pasado no

Voz 18 09:48 ah

Voz 25 09:52 eh

Voz 24 10:04 sí sí sí

Voz 9 10:39 derecho pero pequeño

Voz 2 10:44 pero era el más famoso que Al Capone

Voz 26 10:47 no no es que no tiene si no se suspende de Mozart

Voz 6 11:25 pues a estas cuatro películas también se pueden ver la semana que viene en el canal TCM supongo que querrán saber cuáles eran para saber si la sabéis acertado la primera era la película de Julian Schnabel La escafandra y la mariposa que contaba la historia de un periodista que quedaba totalmente paralizado y sólo se comunicaba con el parpadeo de su banda sonora sonaba una canción de Tom Waits la segunda película era Barton Fink de los hermanos Coen con música de Carter Burguez en tercer lugar oíamos a Harvey Kittel en la juventud la película de Paolo Sorrentino estrenada en dos mil quince escuchábamos también un tema de su banda sonora a cargo de Marcos el alma máter de grupos como Red House Panthers Sun Kilmer para terminar quizá la más difícil con Boy una película de que en anhelos dirigida por Sam Peckinpah en mil novecientos setenta y por cierto el protagonista de esta película con voy era Kris Kristofferson y su personaje era apodado el pato de goma por un muñeco que llevaba en su cambia pues bien ese muñeco aparece también en Death Proof película de la que acabamos de hablar y es que Tarantino era un gran fan de esta película

Voz 9 12:31 con voz firme el cine que ya tenías que haber visto

Voz 2 12:39 lo que el cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 28 12:45 el próximo jueves seis de septiembre se cumplen Bale

Voz 0544 12:48 te años del fallecimiento de Akira Kurosawa el gran maestro del cine japonés los siguientes minutos están dedicados a su figura

Voz 29 12:57 Venecia mil novecientos cincuenta y uno los directores del festival pretenden que ese año el certamen sea un escaparate del cine que se hace en todos los rincones del mundo así en una remota oficina de producción japonesa se reactive está llamado

Voz 14 13:13 parece que procura propias pero sí sí sí León

Voz 30 13:19 más una salud piscinas clanes gente a haber es ya de Tevenet Benedetti a mí me quisiéramos que tapón son raras las bienales con algún título grande y domina

Voz 31 13:34 bien de no terminado pero tenía buenas

Voz 14 13:36 ves que te para que no nos envían ruta o My Hand trombo

Voz 29 13:41 asomó aunque no incluida en la sección oficial así casi por casualidad y al terminar el festival saltó la sorpresa

Voz 32 13:47 Merkel de pero ya es para

Voz 0229 13:57 el festival de Venecia presume todavía hoy en día de haber descubierto al director de Ramón no es para menos porque desde aquel día se le consideró uno de los grandes maestros del cine

Voz 1263 14:13 Nos películas de Kurosawa reflejaban la cultura tradicional japonesa por supuesto pero a la vez muchos de sus films se basaban en obras de la cultura occidental de esta forma el público europeo o americano se fascinaba con exótico hice reconocía al mismo tiempo en lo cercano a pertenecían a Taro

Voz 0544 14:33 Nos recordáis los reconoce

Voz 9 14:36 nunca hubiera pensado que pudierais llevar esta armadura Yeste casco nada más morir

Voz 1263 14:41 o El secreto de su éxito Kurosawa Japón hizo obras como El idiota de Dostoievski o los bajos fondos de Máximo Gorki

Voz 29 14:48 Mc Pet pues Pierce se convirtió en Trono de sangre run uno de sus títulos más famosos estaba inspirado en el Reilly

Voz 34 14:55 yo ahora con estas palabras confío la dirección del clan a mi hijo mayor Mons

Voz 14 15:01 no comprendemos nada es todo tan repentino

Voz 35 15:04 no hace mucho que no tengo pensando que ahora hay un adelante Taro representará a la casa de los y Ximo se convertirá en el señor de estas tierras

Voz 34 15:14 su cine destacaba por su concepción estética grana

Voz 0229 15:17 aficionado a la pintura curo Sabah dibujaba sus

Voz 34 15:20 escenas antes de rodarla las cuando veo tanta belleza Sentin luego igual que en un sueño el paisaje

Voz 0229 15:27 qué pinta por su manejo de la técnica cinematográfica era también

Voz 29 15:31 el Mistral por ejemplo en las escenas de batalla

Voz 0229 15:34 usaba planos muy cercanos para zambullirse al espectador en los combates sus montajes rompían las nociones clásicas del espacio y el ritmo y era capaz de subvertir un diálogo a base de manipular el plano contra plano que disfrutes

Voz 36 15:48 sí yo eso ya sí es muy bien gracias

Voz 6 15:58 Akira Kurosawa era hijo de un militar que pertenecía a un linaje muy antiguo

Voz 0229 16:02 lo de samuráis mamó por tanto las tradiciones de su país pero su padre le animó también a leer literatura rusa a aprender a pintar le llevaba al cine a ver películas de John Ford que pronto se convirtió en su director favorito

Voz 9 16:16 en Cabana el clímax de la noche

Voz 0229 16:22 estamos curo Sabah entró en el mundo del cine por casualidad

Voz 0544 16:26 los estudios de cine P F L necesitan ayudantes de proyección

Voz 0229 16:30 interesados Lenihan si a la dirección

Voz 0544 16:32 que aparece abajo sabía que quería ser pintor

Voz 0229 16:35 mal vivía por entonces haciendo dibujos publicitarios y aunque sin demasiado convencimiento decidió responde

Voz 6 16:41 era aquel anuncio ya algo debieron ver en él porque lo contrataron

Voz 0229 16:45 siguientes años fue ayudante de dirección en decenas de películas muy a la manera japonesa

Voz 37 16:50 no había respiro para los otros y a menudo me venía a la cabeza al mismo pensamiento

Voz 38 16:54 no me imaginaba una habitación

Voz 37 16:57 somos por todos lados y deseo más profundos adelantarme al suelo y dormir dormir pero incluso con esta idea obsesiva no mojaba sus ojos con saliva para ver más claro y seis

Voz 0229 17:06 ir trabajando poco a poco fue subiendo en el escalafón del estudio hasta que en mil novecientos cuarenta y tres pudo dirigir su primera película en la que contaba la historia del hombre que había creado el arte marcial del yugo sin embargo su explosión como director llegaría a principios de los cincuenta con el Premio Internacional de Ramón

Voz 39 17:23 qué ha pasado una persona fue asesinada vayan han asesinado a una persona porque no subes al tejado de la puerta de raso giras a lo lejos desde ahí arriba verás cadáveres por todas partes

Voz 0229 17:35 en la década de los cincuenta todas sus películas son un éxito en Japón y muchas de ellas también fuera de su país títulos como Los siete samuráis La fortaleza escondida o vivir

Voz 9 17:46 a las horas y que está intentando convertirse del deber malgastar la vida concebida es una profanación contra Dios

Voz 40 17:57 eh

Voz 6 18:02 Akira Kurosawa ha sido el director japonés que más ha influido en el cine occidental Scorsese Spielberg Coppola George Lucas toda esa generación le considera uno de sus principales maestros Martin Scorsese Guzmán somalí

Voz 0544 18:22 lo diré de forma sencilla usaba ha sido mi maestro como lo ha sido de otros muchos directores a lo largo de los años desde la década de los cincuenta cuando vimos por primera vez sus películas en América hasta el final de su carrera en los años noventa Sólo soy uno de tantos que se han sentido maravillados por las imágenes que este hombre sacaba de su imaginación ISE materializaba en en la pantalla

Voz 6 18:44 la demanda excluyen algunas películas de Kurosawa va dieron pie a nuevas versiones americanización

Voz 36 18:49 se trata de una banda de cuarenta bandidos par de samuráis no podrían hacer nada sería preciso distribuir a los samuráis uno cada dirección di toso tres con refuerzos

Voz 6 19:07 los siete samuráis se convirtió en Los siete magníficos raso Mon en cuatro confesiones de Martin Reed Jim Bowie en Por un puñado de dólares de Sergio Leone George Lucas siempre ha reconocido que la fortaleza escondida tuvo una gran influencia en la trilogía inicial de la Guerra de las Galaxias George Lucas

Voz 41 19:24 algo me lo aprendí mucho de él fue en la escuela de cine cuando entré en contacto con cine y se convirtió en una tremenda influencia no sólo en mi trabajo sino en vida hay sensibilidad visual a la hora de contar una historia nosostros rechazo

Voz 0229 19:42 a finales de los años sesenta cruzaba pasó una mala racha la crisis económica que sufría Japón hizo que no pudiera sacar adelante varios proyectos

Voz 36 19:50 francamente estoy harto de luchar

Voz 0229 19:55 el director cayó en una profunda depresión e incluso intentó

Voz 9 19:59 a darse esto instruyó enfadado conmigo mismo

Voz 0229 20:06 sólo se recuperó cuando volvió a trabajar rodada en Rusia con dinero soviético una de sus películas más poéticas su usada capital necesito algunas cosas

Voz 36 20:15 cuanto Cármenes qué cosas

Voz 8 20:18 tal cerillas lo en volveré todo y lo dejaré

Voz 36 20:20 tamaña un poco de comida y no morirán de resume fascinaba tenía un instinto increíblemente desarrollado fruto de su vida en la batalla además tenía un alma grande y limpia se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería

Voz 0229 20:37 su sala ganó el Oscar a la mejor película extranjera en mil novecientos ochenta Coppola le produjo el que pronto sería otro de sus clásicos CADE Musa a la sombra del guerrero película que ganaría la Palma de Oro en Cannes

Voz 14 20:49 desterró a mi padre mataría a mi propio hijo sería capaz de cualquier cosa con tal de conseguir cobra esta

Voz 0544 20:59 país considerado ya un clásico en vida cursos

Voz 0229 21:02 Abba no volvió a necesitar dinero para sus rodajes con capital francés rodó otro de sus mejores títulos la épica y a la vez trágica

Voz 14 21:09 arranca monseñor el ejército enemigo calles Jaume ICO llama augura

Voz 29 21:16 hay enemigos dentro y fuera del castillo pozo

Voz 42 21:20 es un verdadero genio

Voz 6 21:27 en mil novecientos noventa Hollywood reconoció su deuda con él George Lucas y Steven Spielberg subieron al escenario para entregarle un Oscar honorífico por toda su carrera pero Spielberg hizo algo más que entregarle el premio

Voz 9 21:39 buenos días saben dónde vive el señor bando buscándole acaba de cruzar el puente

Voz 6 21:46 hacia allí le produjo la película Los sueños de Akira Kurosawa en la que además Martin Scorsese hacía el papel de Vincent van Gogh

Voz 0229 21:54 acabar mi autorretrato no consiguió pintar la oreja derecha así que no puedo malgastar el tiempo hablando con el director japonés decía por entonces

Voz 28 22:08 no donde

Voz 43 22:09 desde ahora todas las películas incluidas asumidas hay como máximo endosó tres momentos de cine verdadero cada vez que aunque una película intento que esos momentos vecino verdadero sea cada vez más numerosos multiplicar los inscribirán intentando en el futuro

Voz 6 22:24 tan sólo le daría tiempo rodar un par de películas más el seis de septiembre de mil novecientos noventa y ocho fallecía a los ochenta y ocho años de edad

Voz 9 22:32 pero un funeral debe ser una ocasión de regocijo una persona vive bien trabaja duro cuando muere feliz felicita por el buen trabajo realizado

Voz 6 22:44 en ese caso cursaba merece muchas muchísimas felicitaciones

Voz 23 22:51 ah

Voz 2 22:59 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 44 23:07 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda vida ha estado esperando decir

Voz 0544 23:21 hoy tenemos como invitada a la actriz chilena Paulina García que acaba de estrenar en España la película La novia del desierto la historia de una mujer que comienza una nueva vida cuando conoce a un vendedor ambulante Paulina García ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín en dos mil trece por Gloria la hemos visto también haciendo de presidir la chilena en la cordillera y en la serie de televisión matar al padre

Voz 45 23:48 poco a poco

Voz 8 23:52 estudia la licenciatura en Artes antes de entrar en la actuación email que la mayor parte del tiempo que estudié a trabajar con unos amigos haciendo un programa que exhibía un café con Seat que hacíamos en la universidad

Voz 0544 24:08 no de verdad es una actriz

Voz 8 24:10 es un personaje de una niña que recitaba poemas que no lograr recitan nunca el poema no se equivoca una y otra vez en un día de un amigo al que animaba el Café Concert me invita a subir al escenario y se equivoca no me presentan como Paulina sino que me presenta como Pamela bueno no esperó va a ser copiloto la guerra contestador yo otro tanto que me dio risa quiénes inventaron nombre de ahí para adelante empecé a hacer ese personaje y me subí al escenario a recitar ya contar distintas historia y una noche uno un amigo de esto que de los creadores de ese café de todo el espectáculo que hacíamos en en la Facultad de Artes me dice que te equivocas te dé de carrera yo ya lo tenía clarísimo había reprobado todos los Ramonwere no hay no hay bajamar en otra MS estoy de actuación que lo tuyo

Voz 11 25:05 se lo digo

Voz 46 25:11 no es todo el mundo

Voz 8 25:23 yo vengo de familia de arquitectos Mi padre era arquitecto y muy vinculado a la cultura la música etcétera y de alguna manera en mi casa no es que hubiese demasiado sobre esto pero estaba eso presente todo el universo artístico

Voz 47 25:38 bueno yo iba ese mucho de esta enfermera lo primero que vamos se seca Halle bien la quién Nikon y casita vamos a sujetar con un moño

Voz 8 25:53 tiene esto se sabía que por ahí andaba no sabía cuál era el lugar pensé al principio que era la plástica después pensé que era las letras ya había estudiado música sabía que no había tocado hecho conciertos etcétera con con no sola con grupo entonces Oña como claro que bueno eso no no no se me daba también eh

Voz 47 26:19 claro que Venezuela tiene abc calmando la noticia dieron a ese tan pasando

Voz 8 26:24 y cuando cuando entré a jugar en esto que te cuento de la creación para este Café Concert te hablo de la dictadura donde además tenía multó que que ha tremendo y que no teníamos lugares donde los jóvenes pudiésemos salir au o hacer algo en la noche la ciudad está muerta entonces el proceso de creación de este café concede todo es espectáculo era la diversión máxima pero se volvió algún algo que era muy divertido se volvió algo complejo y serio en término de hacerlo cada vez

Voz 47 26:56 más potente mil lesión trabajo con una familia conocido que necesitamos una persona de confianza que viene cuidar el éxito Amer perdía los rociaron buena Plate yo empecé a trabajar

Voz 8 27:19 y eso me prendió un lugar de mi que ni sabía que existía que me puso también muy como que me alineó de repente me di cuenta que todas las cosas que me gustaban sea alineaba ahí los proyectos tienen distintos imanes con la que uno se siente atraído hacia ellos no en el caso de la novia el desierto está esta Teresa pero también hay dos directoras así que son ellas también la guionistas y a mí ese universo me me atrae así pero ponme hoy de una encima de ella no me invitaron también muy al comienzo un proyecto al que Patsy P E Fibes aprendiendo respirar con ese proyecto a retirar el personaje que Recife vengo desde el

Voz 28 28:14 anoche estudia su casilla se me quedó el bolso arriba si se acuerda cuando subí arriba no se acuerda no me diga eso

Voz 8 28:26 en cambio cordillera es una producción grande que es muy interesante tanto por Ricardo como por también lo los personajes que son realizados por actores de distintas latitudes de Latinoamérica hizo a mí siempre me conmueve siempre me parece muy atractivo trabaja con actores de de Latinoamérica o del mundo de que que te crean un ambiente muy favorable para trabajar y para pasarlo bien también

Voz 48 28:52 señor presidente bienvenido a Chile

Voz 18 28:56 qué pasó ya tanto pues me gusta mucho no se siente que es sospechoso había mucho

Voz 8 29:12 muy mucho más si es que no es para hacer esa película aunque pequeñito fuera casi una un dibujo me resulta aterrador cada día decir a lo mejor no lo voy a seguir

Voz 47 29:40 cómo actúan ni otro día finca esa foto que le

Voz 0544 29:48 a qué me pongo

Voz 8 29:51 casé exactamente cómo renovar no los votos sino que renovar el repertorio no de de de persona que uno es y al mismo tiempo sólo hay esta persona no hay nadie más para ser personaje

Voz 47 30:03 la hago digo soy Teresa quería abisales llegué a San Juan y que estoy en un teléfono ha prestado porque acá no hay señal quiero mucho en éxito y bueno en esta Mela

Voz 8 30:16 en esa me la paso tratando de flexibilizar lo más posible cosa de poder realizar una torsión nueva curiosa intensa y al mismo tiempo liviana que parezca que siempre lo hecho

Voz 2 30:42 sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER

Voz 51 31:16 no suena

Voz 6 31:40 música que Henry Mancini compuso para sin pistas una película de mil novecientos ochenta y ocho

Voz 0229 31:46 en la que Michael Caine interpretaba a serlo Holmes y ahora nos vamos de viaje

Voz 2 31:54 dale un título Enciclopedia curiosa delfines

Voz 0229 32:03 si el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy nos propone un viaje adonde

Voz 53 32:07 no

Voz 48 32:11 no

Voz 0229 32:14 a Venecia sí por qué desde el pasado miércoles y hasta el sábado ocho de septiembre Se celebra la setenta y cinco edición del Festival de Cine de esta ciudad un número redondo que nos anima a proponeros este viaje por su geografía hay por su historia

Voz 54 32:27 nuestro itinerario ven a las ocho y nueve Palacio que acordó días catedral que formar de diez y media doce y media hay a los hay que se actividades independientes tenemos dos horas libres todos los días

Voz 0544 32:42 toda visita a Venecia comienza inevitablemente por la famosa plaza de San Marcos partiendo de ella podemos pasear perdernos por El laberinto de callejuelas y canales no habrá perdón de verdad

Voz 9 32:56 sí porque claro al coronel Providencia donde están serpentea laberintos laberíntico

Voz 0544 33:02 visitaremos el puente de Rialto con sus comercios el Gran Canal sus palacios repletos de arte

Voz 14 33:07 el cuadro porque el cuadro pintado a mano

Voz 0544 33:13 no olvidemos que esta ciudad fue la cuna de una de las grandes escuelas del Renacimiento la pintura veneciana con artistas como Veronés Tiziano o Tintoretto

Voz 14 33:22 me pintaba preferido en en el mundo entero su obra me encanta me vuelve loca era un enorme la rapidez de su pincel el claroscuro los estallidos de color su magistral dominio de las formas

Voz 55 33:35 en Venecia disfrutaremos también de su gastronomía un paseo en góndola con sus canciones y la picaresca de los bandoleros olieron su mal bicho señor no tiene licencia otros bandoleros avisaron que la había cogido usted en cuanto ha visto la policía muchas capas

Voz 0544 33:56 también podemos tomar un Eto y pasear por el Gran Canal o visitar las islas de La Laguna acicate él es la si hay una isla cementerio pero hay otras más interesantes

Voz 14 34:08 él es famoso por su que esté es muy bonito

Voz 0544 34:10 pero nosotros como somos cinéfilos no dudaremos en visitar la isla más famosa de la Laguna esté tranquilo señor

Voz 48 34:18 yo penada como lo paso bien indebido le gustara hay mucha gente ir mujeres preciosas vale la pena el viaje

Voz 0544 34:34 el Lido es una isla de unos doce kilómetros de largo y unos dos a tres de ancho una de las costas da a mar abierto por eso es conocida como la playa de Venecia

Voz 57 34:42 tiene una maravillosa vista sobre el mar el tiempo

Voz 0544 34:46 pero hoy lo es demasiado pero mañana mejorará en tiempos el Lido era uno de los destinos turísticos preferidos de la aristocracia de la alta burguesía europea que venían aquí a tomar los baños oye

Voz 58 34:57 cómo se encuentra más estupenda

Voz 0544 35:00 el clima del Lido le ha sentado muy Allegro fue un dramático descenso de turistas durante los años treinta lo que animó al político y empresario veneciano Giuseppe Ball vi a crear el festival de cine como motor para reactivar el turismo y mejorar de pasó la imagen internacional de la Italia de Mussolini el Lido fue el lugar elegido como sede del certamen amigo pilló a Peter parece un lugar estupendo en la pista la primera edición del festival se celebró en agosto de mil novecientos treinta y dos y la primera película que se proyectó fue el nombre y el monstruo con Frederic Marc dando vida al doctor Jekyll y a Mister Hyde

Voz 9 35:34 bueno no es que se tiene razón no soy ninguna de ellas está por ver tres un caballero pero donde hay que estar soplando su muerte no

Voz 0544 35:48 estadio en los años treinta desfilaron por el Lido las estrellas más populares de la época como Clark Gable John Barrymore Joan Crawford o la mismísima Greta Garbo

Voz 9 35:56 debo sonreír para las más Estanfil

Voz 0544 35:59 no es demasiado sacrificio por el pueblo al principio el festival sufrió muchas presiones políticas por parte del Gobierno fascista de Mussolini algo que se notó sobre todo cuando Leni Riefenstahl amiga personal de Hitler se llevó el León de Oro por Olimpiada la epopeya documental sobre los juegos olímpicos de Berlín de mil novecientos treinta y seis

Voz 59 36:23 claro que lo cual nos encanta vale

Voz 0544 36:27 fue precisamente esta la causa que animó a cineastas franceses y norteamericanos para fundar el festival de Cannes como protesta el festival dejó de celebrarse varios años durante la Segunda Guerra mundial volvió a ponerse en marcha en mil novecientos cuarenta y seis en los años cincuenta se gana el reconocimiento internacional gracias a la participación de cinematografías de todo el mundo como la japonesa la hindú y también la española

Voz 2 36:55 no existir todos los días por la calle Mayor como toda la luego y Si nos acaban que no y Darino da la lata eso es verdad

Voz 0544 37:07 Antonio Bardem consigue varios premios con su calle mayor Berlanga con Calabuig los sesenta son sobre todo los años del cine italiano con estrellas como Marcello Mastroianni o Claudia Cardinale directores como Fellini Visconti Pasolini o el profundo Michelangelo Antonioni

Voz 9 37:24 hay que Koke no soy filósofo al contrario su delfín profundamente atado a las imágenes sólo descubrió la realidad cuanto empecé a fotografiarla

Voz 0544 37:33 en los setenta el festival entra en crisis y renuncia a su carácter competitivo aún así se estrenan allí grandes películas como Novecento de Bertolucci o La naranja mecánica de Kubrick

Voz 60 37:44 incluso soltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa en esta vis Mavi tardío

Voz 48 37:49 yo digo para siempre pero ICA tuvo una

Voz 0544 37:53 en los ochenta el festival recupera su carácter competitivo Venecia gana en prestigio películas como E T el extraterrestre o Blade Runner se exhiben allí por primera vez se crean nuevas secciones y retrospectivas y los programadores se arriesgan mucho más por ejemplo se atreven a proyectar la última tentación de Cristo de Scorsese provocando un gran escándalo

Voz 32 38:16 os quiero

Voz 9 38:17 de dicho que yo soy el salto de la blasfemia

Voz 0544 38:21 que él mismo año mil novecientos ochenta y ocho Almodóvar presentó sus Mujeres al borde de un ataque de nervios se llevó el premio al mejor guión el cine español nunca ha ganado el León de Oro pero ha habido muchos españoles que han brillado en el festival como Alejandro Amenábar ganador del premio al mejor director por Mar adentro o Javier Bardem ganador de la Copa Volpi al mejor actor en dos ocasiones por Antes de que anochezca por mar adentro

Voz 61 38:46 sí sí es que la primera película yo la mesa

Voz 48 38:50 Londres Barrio de Salamanca a Venecia Gonzalo

Voz 61 38:52 jamón noventa y dos

Voz 11 38:58 y hablando de Jamón jamón Bigas Luna era un

Voz 62 39:02 los directores españoles más asiduos al festival allí fue premiado por esta película y también por la te tira y tiene suave una de las proyecciones

Voz 0544 39:10 es más escandalosas del festival a la que nosotros hemos asista

Voz 62 39:13 pido cuando presentó van bola protagonizada por Valeria Mazza

Voz 28 39:17 así es la cosa más impresionante que en cine fue una cosa empezó la película en la carretera sin título fijo o basa el pescador que sale con la universidad

Voz 47 39:32 no te dice

Voz 28 39:36 vale no seré intencional jugando furia ir a Plaça de ping medias de pie David vidas una chica únicos eso además esto qué pasa quiénes cero y me asusté

Voz 0544 39:54 en los últimos años el festival ha destacado por la presencia de grandes estrellas americanas algunas bastante asiduas como Nicole Kidman Johnny Depp o George Clooney al que una vez intentaron casar durante una rueda de prensa

Voz 63 40:06 dos debe ir deprisa

Voz 0544 40:11 este este año el festival tiene como presidente del jurado a Guillermo del Toro ganador del León de Oro de la pasada edición con la forma de

Voz 48 40:20 Cuba yo no vendo inútil a la conferencia estampa del fin de apertura de concurso

Voz 0544 40:26 durante diez días se suceden las películas las visitas de estrellas y grandes directores y al final tres o cuatro títulos se coronará como las grandes vencedoras se llevarán los aplausos en las películas una visita a Venecia casi siempre incluye un ahí

Voz 14 40:43 la historia de amor antes de irnos de Benítez

Voz 0544 40:47 pero si eres aficionado al cine te centrará sin que la temporada de festivales comienza aquí los grandes títulos de la temporada desfilan por Venecia antes que ningún otro sitio Brad se que ducto

Voz 2 41:09 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 18 41:34 a mí

Voz 6 42:19 esta es Doris Day con una canción que cantaba en la comedia aparta te cariño tramitada por ella misma Jane Turner en mil novecientos sesenta y tres y hablando de comedia nueva sección

Voz 14 42:30 Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia risas desfile

Voz 66 42:37 ahí

Voz 0544 42:39 está Viller Buelna qué tal amigos que os gusta la cabecera de nueva sección si en la temporada pasada os hablé del cine de terror en esta vamos a ir repasando las mejores comedias de la historia del cine cada semana una claro no hay mejor título para comenzar la serie que la película da nombre a este programa Sucedió una noche dirigida en mil novecientos treinta y cuatro por Frank Capra protagonizada por Clark Gable y Claudel Colbert

Voz 11 43:22 vamos a recordar

Voz 6 43:29 hubo una vez un director que allá por los años treinta del siglo XX consiguió hacer realidad el tópico del cine como espejo de los sueños de nombre se llamaba Frank Capra había nacido en Sicilia pero emigró a los Estados Unidos lo suyo era la comedia cinematográfica

Voz 48 43:44 sí será divertido pero si quieres el circo que monta usted también ver cómo es el amor cuando triunfa hace más de una semana que no me río

Voz 6 43:51 para era un optimista y sus películas también lo eran el ellas el bien triunfaba sobre el mal los pobres llegaban a ricos la injusticia era siempre derrotada

Voz 48 44:00 la próxima vez traiga a su abuelita esa

Voz 6 44:03 como en los cuentos de la bolita de hecho así le llamaba Berlanga gran admirador de su cine la abuelita Capra fue el director de los buenos sentimientos y del sueño americano el hombre que transmitía sus grandes valores la libertad del individuo en la lucha de la gente sencilla contra el poderoso

Voz 9 44:19 el primer día que tengas tú recuerdas lo que dijiste de señor Lincoln dijiste que estaba sentado ahí como esperando a que llegara alguien pegado a un hombre que comprendiera su trabajo y lo llevan hasta el final y eso es lo que estaba esperando creo que te estaba esperando

Voz 0229 44:33 el éxito de este optimista nato empezó precisamente con Sucedió una noche en ella contaba la historia de una joven millonaria de Miami que huye de su casa para llegar a Nueva York y poder casarse con un playboy del que cree estar enamorada por el camino conoce un periodista arruinado y en paro que se ofrece ayudarla aunque no desinteresadamente

Voz 48 44:52 aclaremos las cosas de una vez para siempre

Voz 67 44:54 si tiene la absurda idea de que usted me interesa de un modo personal olvida la para mí sólo es una noticia Nos sea usted periodista premio para las señoras quieren reunirse con quién Wesley no es así de acuerdo la ayudaré a cambio quiero la historia en exclusiva con todo detalle de su loca fuga hacia la felicidad necesito esa historia que asegura usted que la necesito

Voz 6 45:14 viajando en autobús coche o a pie los dos recorren más de tres mil kilómetros viviendo diferentes aventuras todo ello en el contexto de la Gran Depresión que en aquellos años azotaba al pueblo americano

Voz 68 45:24 que hemos comido nada desde ayer es que no tenéis dinero billete no sabíamos que costaría tanto este pero me dijo que me había no ofrecieron trabajo Nueva York yo si no iba a Lopera el día D

Voz 69 45:40 se contraviene cuanto con muchacho cuando lleguemos al pueblos compra comida

Voz 28 45:51 sí

Voz 6 45:53 la película se basaba en Un cuento publicado en una revista y tenía un presupuesto modesto por lo que no fue fácil encontrar a los protagonistas

Voz 9 45:59 no sé qué majaderías está diciendo Caballero pero le advierto que no me interesa

Voz 6 46:03 al hoy Carole Lombard Davis rechazaron el papel femenino que acaso hablo en chino se lo dejen en paz al final consiguieron convencer a Claudel volver a base de chequera le pagarían cincuenta mil dólares una sexta parte editó el presupuesto de la película a cambio de cuatro semanas de trabajo además su par tener sería Clark Gable está dispuesta a Mika

Voz 14 46:25 nos va como se espera

Voz 55 46:32 Clark Gable fue obligado por el pozo de la metrópolis Mayer

Voz 6 46:35 aceptar el papel como castigo por sus recientes exigencias en materia de salarios de elección de guiones Bayern estaba convencido de que su participación en una producción de la por entonces poco importante Columbia me haría entrar en razón

Voz 48 46:48 porque me he metido en este lío llevar a una mujer a los brazos de su marido

Voz 6 46:55 lo que parecía un engorro acabó siendo uno de los mejores papeles de la carrera del actor Gable está espléndido en todas sus escenas como aquella llena de picantes sensualidad en la que enseña haga chica a mojar un donut en el café

Voz 48 47:08 oiga donde aprendió a mojar en la universidad decirme que no debamos te lo que no debe porque no sabe hacerlo mujeres un arte no deje que es en papel lo introduce Florido la boca ciudades hubo tiempos replantee desmorona es cuestión de ritmo puede escribir un libro sobre ello

Voz 6 47:26 pues a otra en la que les toca dormir en la misma habitación y coloca una manta a modo de biombo para mantener las distancias son las murallas digerir

Voz 48 47:34 puede que no sean tan fuertes como aquellas que derribó Josué con la trompeta pero sí más seguras porque yo no tengo trompeta

Voz 6 47:41 escena que terminaba con un pequeño striptease del actor que causó una verdadera conmoción en la industria textil americana ya que hizo descender drásticamente la venta de camisetas interiores en los Estados Unidos el público masculino comprobó que Gable no la llevaba bajo la camisa decidió imitarle quizás intereses

Voz 48 47:59 saber cómo se desnuda un hombre yo tengo mi sistema personal primero me quito el jersey como ha visto luego la corbata camisa según el erudito Hagi ahora le toca el turno a los pantalones pero yo difieren eso antes me quito los zapatos

Voz 6 48:14 aunque sin duda la escena más recordada es la del auto stop hoy en día un auténtico cliché pero no así en mil novecientos treinta y cuatro la gente ese Tronchetti de risa con ella quisiera dice para recoger

Voz 48 48:26 sí para dar más es cuestión de saber llamar la atención a usted es un experto Sutton experto voy a escribir un libro sobre los autopistas está en el pulgar sabes

Voz 6 48:36 tras fracasar en todos sus intentos la chica tomaba las riendas yacía parar un coche levantándose la falda enseñando la piel

Voz 9 48:49 se me concede un margen de confianza a cabo de demostrar que la pierna es más fuerte que el Pulga desmarcándose del todos habrían detenido cuarenta coches lo recordaré cuando necesite cuarenta coches

Voz 71 49:00 no

Voz 6 49:03 la clínica entre Clark Gable y Claudel volver era magnífica en la película tanto que el público pensaba que el idilio continuaba en la vida real

Voz 48 49:10 Nos hemos inscrito como marido y mujer así que espera usted que llores dialéctico no sólo esperaba que me diesen las gracias

Voz 6 49:19 nada más lejos de la verdad Claret Colbert vivía por entonces un romance lésbico con Marlene Dietrich Yell engañaba a su esposa con otras actrices pero no con la Colbert a quien consideraba a una Mohamed Atta

Voz 48 49:30 vete a tu cama

Voz 6 49:34 durante el rodaje los actores no tenían ni idea del éxito que iba a conseguir la película era tampoco a la fe que Claudel volver tenía en ella que a pesar de ser nominada al Oscar la tarde de la ceremonia había decidido irse de viaje la mano en la Columbia recibieron el soplo de que había ganado el premio a la mejor actriz mandaron a toda su gente en su búsqueda

Voz 14 49:52 probados trenes hacia el norte treinta agentes vigilando las carreteras seguiremos haciendo todo lo posible

Voz 6 49:58 la encontraron en la estación de Los Ángeles a punto de subirse a un tren la llevaron corriendo al hotel Ville More donde se celebraba la gala la actriz subió a recoger el premio con un traje marrón corriente

Voz 14 50:08 pero no fue el único Oscar que ganó la película estrella Vermeer sobres por favor ganadora

Voz 6 50:19 cedió una noche fue la primera película de la historia en ganar los cinco Oscar más preciados el de Mejor Película Mejor director

Voz 0229 50:25 por mejor actriz mejor actor y mejor guión

Voz 6 50:28 una proeza que en años siguientes sólo lograrían otras dos películas Alguien voló sobre el nido del cuco y el silencio de los corderos aupada por sus Oscar la película se convirtió en un gran éxito de Pedro

Voz 9 50:40 supo entretener divertir merece hasta el último centavo

Voz 6 50:43 no era extraño Se trataba de una comedia de ritmo rápido diálogos ingeniosos y mordaces y adornada con toque de romanticismo es decir un cóctel muy digerible para el público además suponía una nueva forma de actuación a la hora de representar las relaciones entre hombre y mujer en el cine

Voz 9 51:00 me creerán si les digo que esta es la primera vez que estoy a solas con nombre y es un milagro que no haya muerto de miedo niña era gobernaron carabina ex guardaespaldas solo me faltaba el trabajo

Voz 48 51:13 es que nunca ese sentido sólo sucedió una noche de hecho

Voz 6 51:16 no se inauguró oficialmente un subgénero de la comedia que arrastraría en la década de los treinta y principios de los cuarenta la llamada a escribo All cometí o comedia disparatada de enredo que habitualmente planteaba el choque entre personalidades opuestas y la batalla de sexos haciendo añicos los roles y prejuicios sociales todo ello con un ritmo frenético y unos guiones chispeantes Cain estaban al público

Voz 9 51:39 bien por nuestra eterna diversión

Voz 6 51:43 tras el éxito de Sucedió una noche ningún actor volvería a rechazar una oferta de Frank Capra que se convirtió en uno de los directores más respetados de Hollywood y uno de los primeros cuyo nombre figuraba por encima del título de la película en los años siguientes rodaría películas de gran éxito como Juan Nadie Caballero sin espada o Qué bello es vivir títulos que reflejaban siempre la esperanza en un futuro mejor simpatizaba han con la gente de espíritu libre y honesta en un homenaje que le brindó el American Film Institute él mismo resumía la esencia de su cine

Voz 72 52:17 Sde Ladd al tipo el arte de Frank Capra es un simple es el amor a la gente al que hay que añadir dos ideales son simples la libertad de cada individuo la importancia por igual de cualquier individuo ahí tienes los cimientos de todos

Voz 0544 52:38 en mil novecientos cincuenta y seis Se rodó un rímel musical protagonizado por June Allyson Jack Lemmon que no se estrenó en España y que llevaba por título You and run away from it pero carece de interés todo lo contrario que Sucedió una noche una película que todavía hoy en día resulta cercana y entrañable y aunque algunos de sus Gassi hayan quedado viejos no así su espíritu que sigue transmitiendo optimismo y buen rollo

Voz 16 53:05 hasta la semana que viene

Voz 2 53:17 pues hemos terminado por hoy Elio

Voz 6 53:19 Castro y Antonio Martínez somos el equipo de Sucedió una noche podrás encontrar aquí en el dial de la SER los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com donde podéis bajaron sólo escuchar online los programas y los diferentes reportajes Nos despedimos como siempre con música de cine Michel Legrand compone Jean Jermein canto esta canción de la película piel de asno de Jackson que tengáis un feliz domingo hasta la semana que viene