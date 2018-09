HORA 25 DEPORTES (31/08/2018): SORPRENDENTE PRIMERA LISTA DE LUIS ENRIQUE COMO SELECCIONADOR

Voz 2 00:00 hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:13 qué tal muy buenas tardes bienvenidos vaya día este viernes de intensa actividad deportiva tenemos ahora mismo en directo fútbol de Primera fútbol de Segunda fútbol de la selección española femenina y está a punto de comenzar su partido Rafa Nadal en el Open de los Estados Unidos vamos a comenzar por el partido de Primera el que abre la tercera jornada en juego desde las ocho en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Valladolid como estaba Óscar Egido buenas tardes

Voz 3 00:40 hola Gallego buenas tardes treinta mil de hombre aparte para una en Getafe la treinta vamos para que Getafe y Valladolid se refresque durante unos minutos empate a cero en el Coliseum Alfonso Pérez Bordalás ha repetido el mismo once de la semana pasada ante el Eibar sin Vergara lesionado y sin Ignasi Miquel también tocado bien el Valladolid tan solo con cambio ha entrado que con Borja respecto al equipo que empató en Girona la noticia en el Getafe es que Ángel Rodríguez es titular ayer intentó marcharse pero el Girona de momento no fue pagar su cláusula porque el Sevilla no paga la de Portu entonces el Girona no tiene dinero para pagarle al Getafe para acababa entonces titular todo parece que apunta que se queda partido para lo treinta primera parte empate a cero entre Getafe

Voz 0919 01:22 Valladolid luego a las diez se juegan el Eibar Real Sociedad el Villarreal Girona en Segunda División abierto la jornada el partido que se está disputando en Santo Domingo de Alcorcón desde las ocho Alcorcón Mallorca como estaba Uxue Caballero hola qué tal

Voz 0277 01:35 luego en Santo Domingo más de media entrada la presencia de unos cincuenta seguidores del Mallorca comenzó mejor el Alcorcón y en el minuto catorce Jonathan Pereira marcó para los alfareros y colocó el uno cero en el marcador en el minuto treinta y dos en Santo Domingo Alcorcón uno Mallorca cero

Voz 0919 01:54 en Santander se está jugando partido de clasificación para el Mundial femenino España está derrotando con facilidad a la selección de Finlandia ganan cinco uno las españolas en el minuto setenta y cinco de partido y como digo en el Open de los Estados Unidos está a punto de comenzar el tercer partido de Rafa Nadal en el torneo tercera ronda se enfrenta al ruso cancha no parece que hay algunas nubes que amenazaban el partido pero van a empezar a jugar dentro de nada hoy también sorteo de la fase de grupos de la Europa League para los tres equipos españoles que no representan en la competición es Sevilla ha tenido suerte en el Hornet estoy en el sorteo va a jugar con el Krasnodar ruso el estándar de Lieja it también el aquí SAS por de Luxemburgo el de Turquía perdón El Villarreal tener en su grupo al Rapid de Viena al Spartak de Moscú y al Glasgow Rangers escocés Illa peor suerte de la tenido el Betis que va a tener un grupo de campanillas con el Milán el Olympiakos de Grecia el doodle and the Luxemburgo y la otra gran noticia del día sin duda alguna la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional España va a jugar dos partidos próximamente ante Inglaterra y ante Croacia Luis Enrique que había dicho en las entrevistas previas a esta lista que iba a haber sorpresas Illa ahí porque no están en la lista ni Koke ni Yago Aspas ni Lucas Vázquez ni Jordi Alba hay muchas novedades vuelve a Albiol el central del Nápoles con treinta y tres años está Dani Ceballos está Gayá el chaval del Valencia está Pau López el portero del Betis pero la pregunta más incómoda que será hecho Luis Enrique es por la ausencia de Jordi Alba el lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona ahora mismo uno de los mejores que hay de nivel en nuestro fútbol Eden nivel internacional no tuvo buena relación con él en el Barça ya Luis Enrique había que preguntarle por qué no está Georgia

Voz 4 03:52 Jordi Alba no viene por motivos deportivos puramente deportivos o porque usted se lleva mal con él lo tiene mal

Voz 0919 03:58 qué hacen con él

Voz 1336 04:00 es una muy buena pregunta pero me voy a remitir a lo que digo voy a hablar de los veinticuatro jugadores ha convocado que creo que estarán encantados si con muchas ganas de demostrar su nivel del resto es normal ante una lista y sobretodo la primera lista es normal ya adelante que va a haber sorpresas Iker con el futuro habrá más seguramente porque así funciona siempre este tipo de de selecciones este tipo de de equipos creo que es muy difícil ser jugador de la selección nacional y no tengo una haga decir positivo negativo de los que no están Enaitz

Voz 0919 04:30 Luis Enrique no habla de los que no están en la lista A ha estado correcto ha hablado sobre la evolución que necesita la selección el cambio de tendencia venimos de tres fases finales muy malas dice que va a jugar con un cuatro tres tres inicialmente desde aquí sólo queda desearle toda la suerte del mundo aunque siempre que hay una lista pues hay opiniones como las que han dejado en el contestador del programa

Voz 4 04:58 buenas tardes Gallego sería lo hacen a Luis Enrique empieza con su prepotencia y empieza así sin serlo será seleccionable como como él Jordi Alba vamos a arreglar por si es una prueba porque tiene que tiene que probara al otro lado muchas USCA convocado de acuerdo pero sí porque por su pataleta por por lo que tiene que poner lo llevamos claro claro claro

Voz 0919 05:28 lo que llevamos todos dentro de su seleccionador nacional dejado vuestros mensajes

Voz 5 05:48 Diego CD que no tenéis mano en las listas del seleccionador porque con el otro seleccionador a estar Tura ya sabía de la lista entera así que etéreo lo ha puesto un poquillo más difícil un saludo Gallego

Voz 6 06:11 exprésate

Voz 0919 06:15 damos realmente en la primera lista de Luis Enrique para esos partidos ante Inglaterra y Croacia hay mucha gente nueva Pau López Sergi Roberto que no estuvo en el Mundial y que vuelve Dani Ceballos el centrocampista del Real Madrid que pasa de la sub-veintiuno la absoluta vuelve Álvaro Morata estás Suso el jugador del Milán está Raúl Albiol el central que va a cumplir próximamente XXXIII años está Gayá el jugador del Valencia está Marcos Alonso un lateral zurdo porque ya sabéis no está Jordi Alba muchas explicaciones ha dado Luis Enrique bueno no todas pero sí muchas Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 7 07:04 sí sí correcto como tú decías ha estado Luis Enrique aunque yo no he visto ya un poquito más serio que el día de su presentación no quería hablar de los ausentes pero era lógico preguntarle por aquellos que él no ha convocado tiene todo el derecho del mundo no convocará a Jordi Alba no como Caracol que haya Guás Pascua Lucas Vázquez pero también hay que preguntarle aunque él no quiere hablar de los ausentes yo personalmente me sorprende mucho a Jordi Alba porque a Jordi Alba les ondearon hace un par de meses jugó hace tres después de que España K era en el Mundial y le preguntaron por Luis Enrique la opinión de Jordi Alba fue favorable dijo que sí que es verdad que tuvo con el algún roce pero que era un gran técnico y que avalaba la calidad de Luis Enrique de momento no le cita para esta primera convocatoria tampoco va a Koke Resurrección veremos en la portería De Gea Kepa y Pau López veremos quién es el titular en estos partidos frente a Inglaterra If frente a la selección de Croacia en estas en estos retornos como tú decías Morata Sergi Roberto Rodri esa novedad de Dani Ceballos que ha jugado poquito con el Real Madrid pero en él confía el técnico Luis Enrique vamos a escuchar lo que ha dicho entorno a Sergio Ramos había bastante run run entorno a la figura del capitán el hombre que después de Iker Casillas más veces ha vestido la camiseta de la sección española de fútbol se decía incluso que a lo mejor no lo llamaba pero dime tú un central mejor que Ramos ahora mismo en el fútbol español así hablaba de Ramos Luis Enríquez

Voz 1336 08:22 jamás he dicho que Sergio Ramos era uno más digo que mis tiros el de no hablar no no creído necesario hablar con el jugado en ningún caso es uno más es el capitán el jugador que más partidos internacionales a segundo de la historia que más partidos alteraciones de juega con esta camiseta jamás puede ser una más yo no dichos con lo cual estoy deseando verlos estoy deseando ver a a Sergio Ramos a todos los jugadores y empezar a a marcar las líneas de actuación in disfrutar de lo que es una selección para mí muy los una

Voz 7 08:50 pues ojalá que tenga suerte dos partidos importantes ante Inlaterra el día ocho en Wembley el día once en Elche ante Croacia veremos lo que pone Luis Enrique ese sistema cuatro tres tres habla de fútbol ojalá que dé con la tecla

Voz 0919 09:03 sí porque como ha recordado Luis Enrique en las últimas tres fases finales que ha jugado la selección española lo hemos hecho realmente mal y es evidente que la selección necesita una evolución en su estilo porque aquellos futbolistas que nos llevaron a lo más alto con el tiqui taca ya no están tenemos otros ya lo ve Charles ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 10:15 sigue el empate a cero entre el Getafe y el Valladolid en Segunda División sigue el Alcorcón ganándole uno cero al Mallorca ahí sigue la selección Española Femenina derrotando a Finlandia cinco uno en partido de clasificación para el próximo Mundial luego decíamos hay otros dos partidos a las diez de la noche en primera vamos a los estadios a ver si ya hay novedades que ambiente tenemos en el estadio de la cerámica para el Villarreal Girona Xavi Isidro hola

Voz 12 10:41 qué tal Gallego muy buenas bueno pues algo de gente sí que hay en los alrededores pero hay que explicar que hoy arrancan las fiestas de la marea negra así que por tanto hasta última hora no va a venir la gente aquí al estadio de la cerámica para ver este encuentro ante el Villarreal y el Girona un partido en el que ambos equipos para buscar la primera victoria de la temporada en el Villarreal con las bajas Calleja de Bruno Javi Fuego pionera inauguró aquí en principio con Víctor Ruiz que apunta a titular pese a que durante el día de hoy todavía había conversaciones con el cénit para su traspaso que todo apunta a que se va a quedar en el Girona bueno pues está Eusebio evidentemente sin Portu lo habéis dado antes pendientes de ese posible traspaso al Sevilla que de momento está encallado podría debutar Seydou Doom vía el nuevo fichaje del Girona el partido las diez Pita Prieto Iglesias hay muchos equipos pendientes de encierre

Voz 0919 11:24 mercado con muchas operaciones en marcha que enseguida vamos a repasar buscamos también el ambiente previo en el Eibar Real Sociedad que se Juan Ipurúa las diez Roberto Ramajo hola

Voz 1825 11:33 hola qué tal Gallego muy buenas desde los aledaños de Ipurua poco a poco empieza a calentarse ambiente de derbi guipuzcoano las aficiones mezcladas camisetas de la Real Sociedad también de el Eibar para ese primer derbi guipuzcoano de la temporada pide partido grande al que llega el Eibar Aqua con muchas muchas dudas después de dos derrotas consecutivas la Real después hay dos salidas sin conocer la derrota era dos primera jornada novedades de ambos equipos sin el Eibar baja de Kike García entrado Orellana en la convocatoria veremos cuál es el once de Jose Luis Mendilibar todo apunta a cambio de sistema ya Pedro Bigas sin la defensa en lugar de Pablo Oliveira y en la Real Sociedad veinte convocados con la vuelta de Miguel Ángel Moyá la vuelta de Navas también la vuelta del central del filial en Norman también el chaval de la cantera Merkel lance la Real Sociedad que no cuenta con Sando su fichaje de última hora tampoco el Eibar con Pablo de Blasi tampoco va a contar evidentemente con Murilla bueno hay que negocia por el Barça B el conjunto armero para que sea cedido una temporada para reforzar el lateral izquierdo del choque

Voz 1385 12:31 arranca a las diez de la noche lo arbitro el murcianos

Voz 0919 12:34 Josep Martínez al mercado Le quedan poco más de cuatro horas para cerrarse y uno de los nombres propios en esta semana sin duda alguna ha sido Mariano Díaz nuevo jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas va a llevar el siete a la espalda ha sido presentado esta mañana en el estadio Santiago Bernal veo Mariano Díaz que bueno se ha querido mostrar agradecido al Sevilla porque recordemos que él llega al Real Madrid después de que el Sevilla cerrase un acuerdo con el Olympique de Lyon y el propio jugador le dijera al Sevilla que quería ir a jugar al equipo de Machín ya han preguntado a Mariano por cómo queda Sevilla ahora mismo cómo fue esa declaración de de de de cariño hacia al Sevilla de querer jugar allí Mariano ha querido darle las gracias a la directiva de Sevilla ya a su entrenador

Voz 13 13:25 ya digo la verdad quinientos entonces pues el día más feliz de ir a mejor

Voz 0919 13:43 porque lo tenía todo hecho que estaba ya ilusionado con jugar en el Sevilla pero claro el Madrid le llamo le llamó Julen Lopetegui le prometió que va a jugar muchos minutos en el Real Madrid y que Mariano no

Voz 14 13:56 voy a decir que no hoy es un día muy especial vuelvo a casa y sólo puedo decir gracias gracias al club al entrenador al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de volver a vestir esta gran camiseta

Voz 0919 14:10 bueno pues Mariano Díaz va a estar mañana seguramente en el partido que va a jugar el Real Madrid con el Leganés nueve menos cuarto estadio Santiago Bernabéu el entrenador del líder Lopetegui ha hablado esta mañana antes del entrenamiento mientras las cosas también de su nuevo fichaje Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0889 14:26 qué tal Gallego buenas tardes y Lopetegui que ha hablado de Mariano no ha querido dar pistas sobre quién será mañana el portero titular sin Navas tampoco ha querido hacer declaraciones acerca de la gala de la UEFA y esto dice Lopetegui sobre Mariano

Voz 15 14:37 sí yo creo que con la llegada de Mariano

Voz 0889 14:51 el tiempo que tenían Mariano disponible para el partido mañana contra el Leganés quién no estarás Borja Mayoral que ya ha confirmado su cesión al Levante tampoco Coentrao fin al culebrón del portugués que regresa a Portugal ha rescindido contrato con el Real Madrid jugará la próxima temporada en el río

Voz 0919 15:04 en Sevilla como han sentado esas palabras de cariño de agradecimiento de Mariano Bueno el Sevilla realmente Manolo Aguilar está ya otras cosas porque no teniendo Mariano busca en el mercado repuestos que ya tiene también no buenas tardes

Voz 1795 15:20 Sevilla Manolo Aguilar sí buenas tardes Gallego ahora sí cuenta no ahora qué tal que digo que en Sevilla no va a explicar realmente lo que piensa aunque lo que piensan realmente es que ha habido un plan con la connivencia el juego por y posiblemente de sus representantes para ir finalmente al Madrid públicamente lo que dice Caparrós de María no es esto hablamos con un futbolista lo primero que me deprimo al fútbol

Voz 16 15:43 pues si quiere venir quiero al Sevilla y no quiero entrar más en detalle quiero y al Sevilla ok quiero y al Sevilla es el equipo que yo quiero nosotros lo que queremos es futbolista que vengan ciudad que viene al Sevilla y al Sevilla Sevilla y al Sevilla

Voz 1795 16:00 hoy ha presentado el Sevilla Quincy pro mes está pendiente de Portu según él Sevilla las negociaciones se rompieron esta misma mañana porque el Girona querían más dinero después de llegar a un acuerdo osea que está todo atascado no se puede descartar nada pero a esta hora de la noche Portu sigue siendo jugador del Girona y pasarlo mal mañana es el Betis Sevilla el derbi de la ciudad el Betis también tiene refuerzo de última hora no de importancia se le marchó no pudo fichar a Rafinha Serra Ferrer pero tenía preparado al centrocampista del París Saint Germaine los Celso esta misma mañana ha llegado va a jugar en el Betis cedido con una alta opción de compra para la próxima temporada centrocampista argentino de mucha calidad para el conjunto verdiblanco que en las últimas horas ha rechazado una oferta del Niza por Woody Buzz por cierto una de Sevilla que se ha confirmado también gansos se marcha cedido al amén francés

Voz 0919 16:49 gracias Manolo ese partido el derbi sevillano será el domingo mañana aparte del Real Madrid Leganés Se juega en Vigo el Celta Atlético de Madrid vamos con las novedades de los dos equipos empezamos por las del Cholo Simeone hoy por cierto a Griezmann Le han elegido mejor jugador de la pasada edición de la Europa League Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 17:08 qué tal Gallego buenas tardes y un pasito más junto con el Mundial junto con la Europa League junto con los números mil dieciocho para estar más cerca del anhelo que tiene el futbolista que tiene el club que es ese futuro Balón de Oro pero mientras tanto se habla de el Celta de Vigo no van a estar Vitolo ni Juanfran por lesión e casi con toda seguridad Josema Jiménez va a ser el lateral derecho y Antoine Griezmann habló después del Rayo Vallecano sabía que soy bueno había jugado bien tiene claro el lo dijo que hay que ganar Ike lo del juego queda para otros equipos para otras historias hoy lo preguntó por eso a Diego Pablo Simeone y esto ha dicho sobre esa frase de Griezmann

Voz 17 17:43 lo digo eh lo veo ilusionado ha elegido mirarse en Atlético de Madrid su cual nosotros obviamente entendemos dentro del grupo es una pregunta para él es una apreciación del en las opiniones cada uno puede tener su opinión no no creo que hubiese ido

Voz 1576 18:07 el equipo ha viajado a las siete de la tarde a Vigo mañana a partido importante el año pasado con mucho sufrimiento gol del valencianista Kevin Gameiro ganó cero uno en Valencia

Voz 0919 18:15 a última hora de el Celta de Vigo de Antonio Mohamed que es amigo de la infancia del Cholo Simeone Paula Montero buenas tardes

Voz 18 18:22 qué tal Gallego pues si además Sony o antojos Doni Mohamed como quiere que le llamen habla claro siempre repite foco categoría y ha vuelto a dar el once que jugará ante el Atlético de Madrid mañana Balaídos repitiera los mismos hombres que ganaron el Levante pero puede cambiar el sistema dependiendo de donde esté situado Hugo Mallo si tienen la defensa o más adelantado dejando también espacio para que ya aguas pasea abre Irujo la por donde quiera para Tonys era especial jugar irreal contraste con su amigo el Cholo Simeone

Voz 19 18:51 si no se enfrentado a mi entendieran uno de los tres mejor entrenador no va a ser muy muy lindo volver a encontrar un campo es un amigo

Voz 0919 19:01 gran partido mañana idea ahora mismo también la presentación del gran fichaje del Valencia Guedes Carlos Martínez que ha dicho buenas tardes

Voz 18 19:09 hola Gallego muy buenas ha tardado pero al final ha sido presentado desde el lunes y el Valencia anunció el principio de acuerdo con el Paris san Germain hasta hoy han pasado día de cierta tensión había que primar muchos documentos pero ya está presentado ha entrenado esta mañana con sus su nuevos compañeros Si el dueño que ese hecho todas las gestiones para su fichaje Celia metido relativa presión es vendría Veles

Voz 20 19:30 bueno me ha transmitido mucha confianza de mí que me hablo que que me quería fichar a Iker chasis tenía que trabajan mucho y que sabe muy bien para ayudar al equipo a justificar

Voz 0919 19:44 a trabajar y ganar once minutos para las nueve seguimos en Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 20:47 vamos al fútbol descanso en Getafe entre Getafe y Valladolid Oscar

Voz 25 20:52 llegamos al final de los primeros cuarenta y cinco minutos partidos muy igualada sin goles empezó mejor el Getafe acabó mejor el conjunto pucelano en el Coliseum Getafe cero Valladolid cero también ha llegado

Voz 0919 21:03 al descanso el partido segunda división entre el Alcorcón y el Mallorca Uxue

Voz 0277 21:08 final de la primera mitad no se ha movido el marcador en Santo Domingo lo intentó el Mallorca el minuto treinta y tres con un disparo al palo de Frank Gámez vale el gol de Jonathan Pereira en el minuto catorce al descanso Alcorcón uno Mallorca hacer

Voz 0919 21:19 ya ha terminado el partido de la selección femenina clasificación para el próximo Mundial España Finlandia con goleada en las españolas Miguel Orejas buena Star

Voz 26 21:27 qué tal Gallego si ven ha ganado cómodamente a Finlandia cinco uno en este penúltimo partido de la fase de clasificación del Mundial dos mil diecinueve empezó ganando España con un gol de hermoso empató Finlandia desde ahí gallego cuatro tantos seguidos de la excepción española Jennifer Hermoso Marta Corredera y un gol de García que fue el quinto En este España cinco Finlandia uno que ha jugado en Santander

Voz 0919 21:48 tenemos un equipazo en la selección absoluta femenina fútbol internacional José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego más destacado de la Premier de Italia de Francia para este fin de semana por dónde empezamos

Voz 1038 21:59 empezamos porque tenemos tres partidos en directo y tres partidos muy interesantes en Italia se está jugando nada más y nada menos que un Milán Roma diecisiete minutos de la primera parte en San Siro cero cero es titular el internacional Suso también es titular Marcano con los romanistas en Italia en Alemania tenemos en el minuto veintidós el Hannover cero Dortmund cero no está en la convocatoria Paco Alcácer ya RAF el ex lateral del Real Madrid es suplente en Francia tenemos el Olympique de Lyon ya sin Mariano cero cero contra el Niza en el minuto siete de juego en la Premier mañana tenemos la cuarta jornada empieza la una y media con el Lester Liverpool difícil salida para los de Klopp que son colíderes Chelsea Borneo a las cuatro de la tarde también otro de los colíderes de la Premier el Manchester City juega contra el Newcastle a las seis y media tiene que levantarse desempate ante el bolso y quiero que escuches a Josep

Voz 0919 22:47 año que tiene que jugar el domingo

Voz 1038 22:50 en con la tarde ante el bar le hay muchas críticas en torno a él él no quiere saber nada de las críticas ni de los periodistas a clubs

Voz 27 22:57 veo un gran éxito la última temporada que es lo que probablemente no vais a admitir para mí es más importante lo que piense yo que lo qué pensáis vosotros soy el único entrenador en el mundo que ha ganado en España Italia e Inglaterra consiguiendo ocho títulos

Voz 0919 23:13 el curso que viene diciendo desde hace cinco años

Voz 1038 23:16 cerramos con dos apuntes de Italia la tercera jornada mañana a las ocho y media Parma Juve la tercera oportunidad para buscar el primer gol de Cristiano y en la liga francesa Nimes París Anne Germaine a la CIA

Voz 0919 23:26 con la tarde ya con Juan Bernat lo último de fútbol Alberto Fernández recordemos que eran cuatro horas para que se cierre el mercado alguna operación de última hora

Voz 28 23:34 si el Girona anunciado el retorno de Doblas Luyk que volverá a jugar cedido esta temporada procedente del Manchester City el Valladolid anunciada ya el defensa central Joaquín Fernández procedente de Almería afirma con los pucelanos hasta dos mil veintitrés también como ha contado Óscar Egido esta mañana en SER Deportivos el Leganés se hace con los servicios de Recio el conjunto Beppino lo paga dos millones de euros por el medio centro el Málaga se guarda una opción de recompra por seis millones Ifema por tres temporadas al Rayo Vallecano vuelven a Alejandro Gálvez que firma por una temporada tras rescindir su contrato con el Eibar y también procedente de Ipurúa llega ve que regresa conjunto rayista y firma hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno además de hace apenas unos minutos se ha hecho oficial la llegada de abrasan acá deberá ganar al Alavés en calidad

Voz 1336 24:07 yo

Voz 0919 24:08 vamos al tenis está jugando Rafa Nadal en el Open de los Estados Unidos Miguel Ángel Zubiarrain como base partida ante Cassano buenas tardes hola

Voz 29 24:17 bueno pues está Rafa con tren contra pleno de uno cero y tuvo quince cuarenta para haber hecho el Trek no lo consiguió perdió el saque después tres a dos para no servicio Cacho no impediría que tiene que me cupiera puntos rápido este saque mapa él es muy buen sacador te haga muy cuenta hablo está y no se deben dar de muchas facilidades

Voz 0919 24:41 Vuelta Ciclista España que ha pasado hoy Marquínez buenas tardes

Voz 26 24:45 buenas tardes llevan diez años en el pelotón ha ganado carreras importantes etapas el Tour de Francia es galos se llama tónica lo que hoy se ha estrenado la Vuelta Ciclista a España ha sido el más rápido en la séptima etapa en una jornada en la que por otro lado Sagan ha enseñado los dientes han sido segundo y en la que Alejandro Valverde ha conseguido bonificaciones suficientes como para recuperar el segundo puesto en la clasificación general Roy Mulal continúa vistiendo el jersey rojo de líder Alejandro Valverde es ya segunda cuarenta y siete segundos Alejandro Valverde dice que se encuentra muy bien

Voz 30 25:15 contento tercero bonificado también dos segundos en un sprint o sea que bien la verdad que estoy bastante bien forma muy contento de seguir así

Voz 0919 25:24 de las dos etapas que tenemos este fin de semana comentarista de la Cadena SER Roberto Torres que esperamos que pase en la vuelta sábado y domingo buenas tardes

Voz 31 25:32 hola buenas tardes pues la verdad es que esperamos mañana recuperación de Sagan a ver si es capaz de controlar el paquete para un esprín para él que vemos que cada día está mejor y bueno luego la la Covatilla que yo creo que es la primera etapa en la que este hombre puede pedir el perder el líder Valverde un Valverde que va cogiendo segundos poco a poco porque dice que no que el mayor el maillot rojo pero lo está buscando pues en La Covatilla yo creo que es lo que vamos a ver este fin

Voz 0919 25:56 se lo contaremos gracias Roberto Marquínez y estaremos pendientes también del Gran Premio de Italia de Fórmula uno hoy primeros entrenamientos Manu Franco que ha pasado buenas tardes

Voz 1385 26:06 hola buenas tardes bueno José pasado que Sebastià Petit soplete para Ferrari tercero yo Luis Hamilton apenas a dos décimas un poquito más cerca de lo esperado los pilotos de Mercedes en cuanto a lo no estos bastante regular duodécimo sido darnos say it décimo octavo Fernando Alonso Fernando Alonso que a formar uno sabe que está en deportes Fórmula Alonso ya habíamos tenido la noticia de que Fernando el próximo miércoles hará un test Estados Unidos con un André aquí para la que donde ya lo hemos aquí en las maneras donde corre no sólo la próxima temporada el campeonato Indy Car de Estado

Voz 0919 26:41 lo contaremos gracias Manuel esta semana hemos cerrado Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de We are standard los Guás

Voz 23 27:02 Nos dejamos algún titular de viernes Iván tenemos que el defensa

Voz 0889 27:06 si el uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín ha ganado el premio charrúa de Plata al mejor deportista en el extranjero será entregado el Círculo de Periodistas Deportivos ya conocemos a los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores tenemos argentinos tenemos brasileños el Colo Colo chileno es el único que no es ni argentino ni brasileño entre los ocho mejores del fútbol sudamericano