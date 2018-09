Jonathan Aspas: "Iago estaba a un buen nivel"

Voz 1758 00:00 yo no es hermano de Yago es su representante Jonathan buenas noches hola muy buena de cero a diez tú cuanto estar sorprendido con lo que ha pasado Jonathan

Voz 1 00:10 bueno como Armando pues sí poco a poco sorprendido no pero bueno como como español pues también entraron los costes a transmisiones de de ver fútbol nuevos jugadores como cada año pues salta pues pues puesto no promete entre todos les dio todo lo que yo creo que no las tenía todas consigo ya no que bueno su actuación estuvo muy bien el Mundial sólo marcado por ese penalti al final pero bueno yo creo que por minutos goles yo creo que como estaba

Voz 1758 00:51 muy bueno no bueno yo te digo seis goles en cuatrocientos minutos con la selección trece partidos un gol cada setenta minutos yo te quiero decir poco más se le puede pedir no Jonathan

Voz 1 01:03 sí bueno sobre todo los últimos estoy más tres temporadas pues bueno yo creo que no recuerdo mal pues ha superado la barrera de sesenta goles quitando el que me el que más se acercan durante los que hay Diego Costa que ha marcado treinta y cinco y de aquí aunque sí a su favor está que no jugado cada temporada pasada no bueno yo creo que mantener el nivel de casi veinte goles por temporada pues está alcancen el de muy pocos

Voz 1758 01:31 repiten Rodrigo y Diego Costa en la punta te parece que por lo que sea Yago se el exige un pelín más que a los demás para estar en la élite

Voz 1 01:39 hombre pues pues no lo sé está claro que bueno vale igual jugar en el en el Celta que no es tan atractivo como que es jugar en Valencia o en Madrid y Barça pues de más no está claro que él califica de entrar en la selección Si bueno no le queda más que que trabajar y demostrar con goles que bueno hay hay más partidos más convocatorias sí que puede estado pues en tres uno

Voz 1758 02:07 lógicamente no podíamos hablar con él porque está bajo la disciplina del Celta pero quiero que nos cuentes como se lo ha tomado tu tu hermano porque tú sí que ha hablado con Yago

Voz 1 02:16 sí bueno a la mañana la lista pues trataba de entonar echó no lo visto nada el primer mensaje tuyo bueno está viendo me dice bueno sí un poco sí bueno bueno si no empezado la Liga o pues mejor momento no al minuto cinco pues justicia villanos tuvo su mejor nivel pero bueno también de sorprendía pues las demás bajas no entonces bueno es normal que bueno

Voz 2 02:45 entre los cinco mil

Voz 1 02:48 hubo listas profesionales no que hay que bueno estar entre los elegidos está alcance de muy pocos bueno no hemos visto que saliendo Jordi Alba que ha como un pilar no y bueno que va Marcos Alonso también que los últimos ascensos temporada está haciendo muy bien está pues una amoladora pero bueno esperemos que como te dije antes con con goles asistencias sobre todo que bueno no sólo un goleador

Voz 1758 03:16 oye lo mismo le da gasolina para hacer un temporal en el Celta eh

Voz 1 03:20 sí sí bueno él

Voz 2 03:22 el tacos

Voz 1 03:24 en su caso hasta pues bueno como como una estrella y bueno yo me siento muy arropado esperemos que esté has tenido el de los últimos años Si bueno esperemos que el tantas pues mientras en Europa hay a otro jugador sueña no yo no tengo

Voz 1758 03:41 conozco que te deja la comprometida para el final si Luis Enrique te pudiera escuchar que les dirías

Voz 1 03:50 puede ser bueno yo soy soy es él me ha clasificado no Padrón sal al seleccionador también

Voz 1758 03:56 sea lo que sea hombre

Voz 1 03:59 está claro que bueno lo último Mundial pues sobre todo pues no las las uno lo poco que ha jugado pues con mucha no yo creo que no es no sólo un goleador no cuarto quejado muy bien pues con el fútbol con sus compañeros no sorda pero podría hacerlo muchas otras facetas no está claro que nivel niveles alto pero bueno esperemos que que con trabajo pues el pensar aparte no porque él siempre de estas cosas pues es muy fuerte de Benavente de paso esperemos que sí qué puede llegó tras una otras posibles convocatorias bueno Isabel dijo