Santi Cañizares: "Luis Enrique no se va a dejar influir por nadie"

Voz 1 00:00 Larguero con Francisco José Delgado

Voz 2 00:06 son estos viernes sábados de verano tan raro casi eh tendríamos que hacer una ronda ahora

Voz 0699 00:12 sí en punto y a las y media como se para Carrusel para situar todo lo que hay eh por no romper mucho el programa o cuento que ha terminado el fútbol en Primera División ha ganado el Eibar dos uno a la Real Sociedad ese gol de Charles que dábamos junto a Roberto Ramajo en el Larguero la dado los tres puntos al equipo de Mendilibar ha ganado Girona en el estadio de la cerámica el Villarreal cero uno Un gol de Stuani que le da tres puntos al conjunto de Eusebio y Rafa Nadal está jugando el cuarto set de el Open USA en la tercera ronda ganado el tercero en el Thai Brecht a Caixanova el dos uno arriba Rafa Nadal vamos a terminar de analizar lo de lo de la selección y luego también voy a la Liga de Fútbol Profesional en donde creo que no ha habido grandes movimientos en mercados ha cerrado hace seis minutos así que creo que los movimientos que ha contado Andoni al principio son los que han llegado al final es decir que Portu se queda en el Girona no viaja ningún sitio Bono viaja sabía que era el equipo que le pretendía pero para cerrarlo de la selección eh Herráez de los nuevos qué es lo que no tiene discusión quizás se Marcos Alonso como ha empezado la temporada quizá Rodri con los que más consensos genera alrededor de ellos

Voz 3 01:18 claramente Marcos Alonso Rodrigo bueno Pau López está jugando muy bien por dinero y se lo merece y bueno yo le preguntaba también hoy al seleccionador si hombre es como reina o como Iker Casillas pero bueno mientras que estén ahí dice Luis Enrique aunque nobles de los no presentes que evidentemente hay están lo van a seguir viendo aunque creo que lo tienen complicadísimo por decir que imposible para que estén en alguna lista con con Luis Enrique IV y bueno pues si yo creo que ciento contigo la presencia de esos futbolistas de Marcos Alonso de Rodri se lo merecían lo de Ceballos me ha chocado porque ha jugado poco aunque aunque le gusta mucho a a Luis Enrique ya jugado si no me equivoco titular frente al Getafe y luego ya pueden ha estado presente en los equipos de de Lopetegui aunque acabamos de empezar la temporada allá arriba hombre pues sí me parece bien lo de Morata coincido con vosotros ya o Gaspar se merecía ir si aussie pero bueno aquí el que manda Luis Enrique y el resto pues bueno pues uso por ejemplo lo hemos visto frente al Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu que es un pedazo de jugador aunque

Voz 4 02:19 quizá no tenga ese nivel

Voz 3 02:21 a esta selección pero a mí sí me gusta este futbolista y el resto pues bueno que como decía Cañete que al final acabó tenemos otra selección que el que manda Luis Enrique que tenga mucha suerte yo he visto un poquito más serio con el rostro un poquito más bueno con educado pero el he visto muchas mucho más serio que el día de su presentación iban a esto la selección española hay ojalá tenga mucha suerte no después de algún batacazo que llevamos ya en Eurocopa y Mundial y que dé con la tecla es lo importante en esta selección que arranca hoy con Luis Enrique al al frente no respira

Voz 0985 02:48 así no es que esta frase que decía Javier Herráez el que manda es Luis Enric

Voz 5 02:52 que me recuerda el encontró

Voz 0985 02:54 dijo que tuvo con Messi esto lo recordáis no cuando yo mes Luis Enrique al Barcelona Luis Enrique dijo el Chery soy yo sí sí entonces es de un día para otro Messi le agarró de la solapa le quitó la expedición Oye no te conjuntas el Yaris So yo pero bueno Luis Enrique pisa fuerte Luis Enrique como decía Santi es testarudo tiene personalidad ha sido capaz de sacudir a la selección y además mandar un mensaje que subsiguiente hoy es ir es capaz y tienes la personalidad de cargarse un quién nadie va a tener el puesto asegurado que esto también es algo que va a reforzar la competitividad y cuando ahora Javier hacía el repaso de las novedades Marcos Alonso etcétera etcétera también haya mencionado a Pau López si es que yo creo que en estos momentos con Luis indica frente yo no sé qué opinará Santini siquiera en la portería

Voz 1 03:37 podemos dar por seguro o por continuidad

Voz 0985 03:39 de que De Gea va a ser el preferido de Luis Enrique máxime cuando él mismo ha dicho que eh Herráez una rueda prensa sí habrá más sorpresas e abra el esto lo pongo duró portería porque tu mencionar Pau López deje a Kepa alguien los puede garantizar que también en la portería ese van a mantener las jerarquías que hemos visto en los anteriores torneos yo creo que todo está abierto

Voz 3 03:59 antes y sí bueno saber más anti pero yo creo que ahí a lo mejor que pueda está por delante

Voz 4 04:05 vamos a ver en realidad vino aquí lo que sí

Voz 0699 04:08 bueno pero ha sido portero fiesta

Voz 4 04:11 el acuerdo con la convocatoria de hecho deporte de los estoy de acuerdo sinceramente lo digo creo creo que que país deje ahora mismo son el futuro del presente y futuro de la selección yo creo que hay hay que ha perdido mucho ha perdido quizás aventaja que tenía a De Gea porque ha hecho ya dos campeonatos lo los ha resuelto bien que desde luego en el Manchester cada vez en la temporada pasada lo hizo francamente bien al polaco Ter Stegen aquí lo que pasa que quizá pues lo que pasa amantes pero nos entrenamos muy bien del todo no aquí en España es normal pero ha perdido salen que tenía como titular indiscutible de la selección porque no hacía falta suposiciones el Mundial aun así puedo pueblo Por otra oportunidad de la mala suerte que íbamos a ver vale quitando con estos dos porteros que son los que van a pelear la titularidad yo creo que hay que buscar un tercer portero por cierto recorrido cuestión de edad es decir Sergio Asenjo un portero que tiene calidad para estar en la selección pero son portero que obviamente como tercer portero a lo mejor no es lo más coherente no como segundo pero sí pero como tercer portero yo entiendo que tiene que ser un portero que tenga recorrido por serás una seguiré años donde pueda ir creciendo y donde pueda conocía pues paliar con la titularidad con con el primero con bien elenco de porteros jóvenes o que todavía superan los treinta años que tenemos en España pues a esto a uno que me parecen portero fantástico técnicamente muy bueno y que yo espero mucho del Betis porque va a tener ya la continuidad como Cúcuta andaba buscando que es un poco porno que se marchó el español Isidre ocurría pues o poco más porque tampoco tenemos grandes porteros jóvenes que estén o con muchísima fuerza entonces en cuanto a la convocatoria de porteros yo creo que yo estoy yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha hecho mesa y desde luego no puedo asegurarte ahora mismo quién va a ser el portero de la selección si De Gea que por lo que comentaba antes porque son dos campeonatos en los de De Gea no ha dado lo que se esperaba de él y por la ventaja que tiene ya la tiene