El Larguero (31/08/2018): las ausencias de la lista de Luis Enrique y el cierre del mercado de fichajes

Voz 0699 00:47 qué tal muy buena nota X lo recuerdo un día sigan en meses parpadea si hay ninguna noticia nueva en el deporte desde la primera lista de Luis Enrique Jordi Alba Koke veo hay Iago Aspas hasta los últimos veintinueve minutos que quedan ahora veintinueve del mercado de fichajes que un día como hoy hace trece años se hizo lo de Ramón con el Real Madrid así que poquita pero más poneros cómodos sino tres puntos en el carné de conducir no coja el coche dejado un amigo o una amiga Familia ser respetuosos sino hagáis lo que ha hecho Piqué que ha sido detenido por la Guardia Urbana de Barcelona Le han mirado el carné de conducir tenían menos puntos que sin equipo de fútbol jugará en primera división vamos que no tenía ninguno y conducir así son seis mil euros o noventa días de trabajos sociales o de tres a seis meses de prisión que en Oviedo tanto pero bueno lo dicho que gracias por estar ahí al otro lado escuchando este Larguero que el equipo del programa yo mismo vamos a tratar de que el ratito que pasemos paséis juntos os merezca la pena este principio de programa o pasan al un poquito a Carrusel lo voy a hacer despacito pero es que a estas horas hay dos partidos de fútbol de Primera en juego Nadal dándolo todo en el Open de Estados Unidos y el fax de la Liga lleno de tinta para que vayan llegando los últimos contratos del último día en donde se puede fichar que supongo que va a ser un pelín locura así que vamos si os parece a los sitios donde a estas horas se corta el turrón de la noche en el norte de Madrid en la casa de Javier Tebas la casa profesional digo al fax se queda media hora para recibir acuerdos de clubes y contratos de jugadores en el día que soy que es el día límite para fichar el último día suele ser una locura eh en principio mandado ahí un periodista cuerdo otra cosa es que vuelva loco de abandono como ha sido la tarde noche cómo están siendo Estados últimas horas y minutos Andoni De la Torre muy buenas noches

Voz 0995 02:28 buenas noches Pacojo pues aquí de momento estamos en la sede de la Liga muchos movimientos durante el día y la verdad es que parece que los clubes están dejando para hasta última hora los últimos movimientos ya que en esta última hora tampoco está habiendo muchos

Voz 0699 02:42 los fichajes de última hora por así decir destacan

Voz 0995 02:44 la llegada de Sáez Merino al Leganés procedente del Athletic Club o por ejemplo el fichaje de lo Celso cedido por el PS llega al Betis que sacaba hacer oficial así hace escasas horas Mut poco movimiento aquí ya te digo pero es que en el mercado de fichajes lo acapara un nombre Christian portugués más conocido como Portu el delantero del Girona de momento jugador del Girona parece que Se habla mucho de que puede coger rumbo al Sánchez Pizjuán es el nombre del día la verdad aunque ya te digo a día ahora hasta ahora a esta hora de la noche sigue siendo jugador del Girona y habrá que esperar hasta las doce porque parece que vamos a ver algún bombazo o esa el resentimiento tengo yo personalmente

Voz 0699 03:22 cojo bueno quedan veintisiete minutos para saber si hay bombazos sólo hay bombón en la Liga de Fútbol Profesional pero es verdad que lo de Portu el Sevilla ya el Girona puede ser de lo que más pendientes estemos a esta hora que de lo demás es el Leganés el equipo que animado un poquito la tarde noche con Sabin Merino hoy Recio incorporados hoy un dos en uno lo de lo Celso que como dice Andoni ha hecho oficial hace sólo unos minutos ya que estamos avanzo que fuera de España Bernat se ha convertido en nuevo jugador del Paris san Germain y eso deja Filipe Luis en el Atlético de Madrid ha por cierto Fabio Coentrao ha rescindido contrato con el Real Madrid ha fichado por el Rey sabe que es el equipo donde empezó a jugar al hombre con bastante más suerte que en el Real pero vamos que al margen de esto insisto le quedan veintiséis minutos a los equipos para fichar íbamos a volver con Andoni por la Liga no vaya a ser que alguno de el petardazo de el último momento que como unos

Voz 0460 04:11 Mayor yo os decía al principio recuerdo la noche de Sergio Ramos que tal día como hoy paso del Sevilla el Madrid que pasa hace trece años pero que no se olvida principalmente no se olvida en Sevilla

Voz 0699 04:19 no me olvido yo de ir al fútbol de Primera se ha jugado un partido ya ha concluido uno en el coliseo el Getafe cero Valladolid cero con balón al palo incluido de máximo It's para los azulones mucha solidez defensiva que se suele decir cuando goles ya a estas horas estamos en la recta final de choque en dos estadios en Ipurúa duelo del Norte joroba a esto a Juego de Tronos bueno del entre Eibar y Real Sociedad qué tal aquello esto Ramajo muy buenas noches hola qué tal va cojo

Voz 1825 04:45 buenas noches bueno pues la verdad es que estamos viendo un derbi guipuzcoano entretenido aquí en Ipurúa se adelantaba en la primera parte William José gol de penalti sobre Juanmi Jiménez penalti claro de marco de Mitrovica en el penalti William José se lesionaba en un pinchazo muscular en el aductor id tenía que ser sustituido por John Bautista ya en la antes de la primera parte también marcaba el Eibar Marc Cardona que hoy debutaba como titular ir ahí empataba el Eibar ahora estamos en el minuto setenta y siete de partido sigue el tres

Voz 3 05:17 dado empate a uno aunque los dos equipos buscan el gol en un partido en un derbi guipuzcoano muy entretenido si hubiera algún

Voz 0699 05:24 con más no pondremos el pitido de Carrusel pero prometo volver por allí como por el estudio de la cerámica donde está en marcha el Villarreal Girona dos equipos empatados de momento un punto sólo en la tabla como marcha ese partido Xavi Sidrón muy buenas noches qué tal Pacojó muy buenas cuesta eh

Voz 4 05:38 contarlo un toro un poquito más relajado cuando hace veinte segundos Pedraza acaba de lanzar el balón al palo lo que podía haber sido el empate a uno porque ahora mismo está ganando el Girona estás saltando la sorpresa aquí en la cerámica estamos en el setenta y ocho de partido igual el gol de Stuani en el cincuenta y tres es decir en el siete de la segunda parte en un partido que ha tenido un claro dominador está teniendo un claro dominador que es el Villarreal pero que está sobre todo muy espeso en la segunda parte ha dominado la primera

Voz 0460 06:04 llegar ha tenido una ocasión clarísima para adelantar su marido

Voz 4 06:06 no tocó Camby lo ha conseguido pero apareció el bar Alberola Rojas hábito apriete Avi avisó aprieta Iglesias de que ese gol eran fuera de juego ya anuló por tanto el uno cero con cero cero se llegó al descanso y en la segunda parte el Girona salido más ordenado está aguantando las embestidas del Villarreal a la contra esta teniendo las mejores ocasiones estuvo marcado el cero uno hora Pedraza ha tenido un balón al palo para empatar pero de momento en el setenta y nueve salta la sorpresa el Villarreal va camino de su tercer partido es su tercer encuentro sin conseguir hábito

Voz 0699 06:35 pobres de narradores entre el Bari las horas que se juegan los partidos hay que narrar flojito que es una cosa extraña en la radio quedamos pendientes de los lugares que no pueden dar noticias en forma de goles de fichajes regresamos con cualquier novedad en El Larguero se que narrar los goles salto se narra programa que has supone enterados de la lista de Luis Enrique que ha sido la primera noticia del día de hecho es la primera lista del seleccionador asturiano sino estáis entrenados que ese país que no van Iago Aspas nueva Koke Nova Lucas no va a Pepe Reina nival Jordi Alba

Voz 1825 07:05 Jordi Alba no viene por motivos deportivos pura

Voz 1804 07:07 ante deportivos o porque usted se lleva mal con él lo tiene mala relación con él

Voz 5 07:12 es una muy buena pregunta

Voz 1336 07:14 pero me voy a remitir a lo que digo voy a hablar de los veinticuatro jugadores ha convocado que creo que estarán encantados si con muchas ganas de demostrar su nivel del resto es normal ante una lista y sobretodo la primera lista es normal ya adelanté que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más seguramente porque así funciona siempre este tipo de de selecciones este tipo de de equipos creo que es muy difícil ser jugador de la selección nacional y no tengo nada que decir positivo negativo de los que no están analizando

Voz 0699 07:41 no quería hablar Luis Enrique de los que no están en la Liga pero vamos aquí con Jordi Alba no hay motivos deportivos los motivos son personales INI el técnico ni el jugador han ocultado que en la última etapa del Barça no se llevaban vamos más que no llevarse se llevaban fatal como le contó el azulgrana Manu Carreño si recordáis hace nada

Voz 0460 07:58 en este Larguero

Voz 0977 08:00 sí bueno sobre todo el último año de Enrique no tuve la la continuidad que tenía en dos temporadas ya lo dije antes de bueno de

Voz 0460 08:10 estás con Valverde que seguro que iría mejor a peor era difícil era casi imposible

Voz 0977 08:16 era era difícil a lo mejor igual sí pero peor era complicado

Voz 0460 08:21 pues mira si le podía ir peor pero en la selección Luis Enrique a cambio

Voz 0699 08:27 ha llamado a Marcos Alonso a Raúl Albiol a Diego Llorente a Rodri a Ceballos ya Suso como novedades haya Pau López como tercer portero a los muy tecnológicos los hemos puesto una encuesta en el Twitter de El Larguero sobre la selección agentes por si queréis opinar para leer porcentajes un poquito después Iber como ha caído la lista para lo que no tardó ya para ponernos la voz de los dos protagonistas de la última semana en el fútbol que han sido presentados hoy Mariano con el siete a la espalda en el Madrid ahora mismo más cuando no es el número que han llevado todas esas leyendas como Emilio Emilio Butragueño se refería y otros grandísimos jugadores que no han nombrado

Voz 0460 09:15 a Cristiano entre los sietes

Voz 0699 09:17 y me da que no es casual y el otro gran nombre presentado hoy ha sido Guedes con el Valencia

Voz 6 09:22 ha transmitido mucha conciencia de mí que me hablo que que me quería fichar a Iker chasis tenía que trabaja mucho y que está muy bien para ayudar al máximo al equipo para justificar

Voz 0699 09:35 tres El precio es un pastón que son cuarenta más diecisiete variables pero vamos es un rato bueno quedes diez capaz de justificar el precio que ha pagado en fin que diga en serio y presentaciones con por todas partes fichajes de última hora que todavía se pueden producir el lista de Luis Enrique fútbol en directo fútbol jugado ha jugado también la selección femenina la absoluta ganado a Finlandia por goleada cinco uno en la fase de clasificación para el Mundial que estamos clasificadas se han sorteado los grupos de UEFA Europa League o lo voy a dar total un minuto más o menos de arranque ya no pasa el Betis tiene el grupo más chungo con el Milán Olympiacos Itu de Lange de Luxemburgo el Sevilla está emparejado con el Krasnodar Standard de Lieja hiel aquí SARS que os confieso que me suena más a un medicamento para el estómago qué equipo de fútbol a quizás el Villarreal jugará contra el rápida al Spartak de Moscú y el Glasgow Rangers Betis y Sevilla que han tenido suerte dispar pero nosotros vamos a tener la suerte de tener el derbi ya este finde el derbi entre Betis y Sevilla algo que a Caparrós le pone pero le pone mucho eh

Voz 1804 10:35 pues a mí me gusta que me habléis del derbi se me va cambiando la piel ya el color de piel uno va poniendo roja y además tengo una cosa

Voz 7 10:44 que no sé si en el autobús del equipo no sé si en el en el autobús de los consejero o no si así como con los aficionados que se desplacen en como uno más por lo tanto puedo elegir y me lo estoy pensando porque creo que eso tiene que ser una gozada sea pero que sí voy ir al estadio si con quién y dónde estaré pues eso eh

Voz 0699 11:05 no lo sé al estadio Bair no sabemos ir en autobús va a ir andando como Bayern el director deportivo del Sevilla que además de ponerse en la piel roja hoy se ha comido el marrón de explicarlo de Mariano de no fichar a esta hora a Portu de momento de momento el fútbol sacando un trozo grande de presentación del programa pero largas pues de deportes además del fútbol Icomos decía está jugando a Rafa Nadal partido de tercera ronda del Open USA contra el ruso Kasiánov que le está dando guerra Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas noches

Voz 8 11:33 hola buenas noches si le está dando y mucha pero ya lo esperábamos

Voz 0699 11:36 era un jugador que saca muy fuerte muy alto

Voz 8 11:38 lo que pega fortísimo a la y por lo tanto esto era de esperar además las hizo daño en una rodilla en el primer set tuvo que llamar al fisio que le hiciera un vendaje yo creo que está jugando con apoyos no muy buenos eso le está costando primero haber perdido el cinco siete aunque luego fue capaz de ganar el segundo también pues siete cinco e hizo cuando estaba con perder el set consiguió empatar a cinco y después de las siete cinco y ahora está en el tercero el seis iguales por lo tanto estar jugando el Teide está sacando Rafa tiene ventaja de dos a uno vamos a ver si es capaz de mantenerlo pero jugar un con jugadores de estos que saca como una auténtica bestia no es nada fácil pero bueno Rafa siempre es capaz de todo de la suponer tres a uno con una dejada maravillosa así que vamos a ver si es capaz de tomar la delantera en el marcador porque eso yo creo que aplacar los ánimos de de euro

Voz 0460 12:32 tres horas y ocho minutos lleva jugando Rafa Nadal estamos en el tercer set del partido

Voz 0699 12:35 cómo va a ir a cuatro y ojalá que sea con victoria de Rafa Nadal pero en la próxima conexión contar que Nadal ha ganado ya el partido a que más en ciclismo sea diputado la séptima etapa si la séptima de la Vuelta ha ganado Toni pan que creo que fue el hombre al que en el Tour su mecánico casi se lo lleva por delante en carrera con la puerta del coche bueno hoy ha ganado en Pozo Alcón en la etapa de hoy el que ha ganado pero vida es el piloto de Sauber en Fórmula uno Marcus Ericsson que hoy en los libres del Gran Premio de Italia ha vuelto a nacer pero textual eh

Voz 9 13:07 gente fuerte de Ericsson coche destrozado vamos a ver si el piloto elevemos moverse si si si si no esto no es normal esto no es normal porque eh vamos a ver que alguien acuda rápido al lugar donde está

Voz 10 13:26 yo no hago estas cosas porque hay qué

Voz 11 13:30 es una maravilla

Voz 1336 13:32 no tengo ni idea de lo ocurrido aplauso

Voz 9 13:34 en la grada aplausos en la grada ahora mismo yo no sé tú pero me me acabo de llevar el susto del año sus

Voz 0699 13:42 trazo de Antonio Lobato los compañeros de Movistar que estaban contándolo en directo os cuento yo para que no lo haya visto coche volando tres vueltas de campana golpe

Voz 0460 13:52 que sobre la cabeza del copiloto

Voz 0699 13:56 de perdón el piloto escalofriante llevamos unos días en Fórmula uno que cortan la respiración sino por el halo por el sistema de seguridad estaríamos hablando de otra cosa mañana oficiales a ver qué tal se da sobre todo si está la cosa tranquila y una cosa más como la cabra tira al monte y presento yo pues una de baloncesto en la Liga ACB va a aprobar a ensanchar la cancha en partidos de la previa va a aprobar ensanchar la un metro y medio le medio medio a cada lado vale cincuenta centímetros y cincuenta centímetros otro para que los jugadores

Voz 0460 14:28 en el lateral puedan tirar de tres y no pierdan

Voz 0699 14:30 muchos puntos porque piensan fuera de momento se va a aprobar en un cuadrangular entre Obradoiro Estudiantes Unicaja y Fuenlabrada en Guadalajara y a mí me parece una gran idea y lo que me parece esto es el ejemplo de presentación gamba con la cabeza más grande que el cuerpo pero bueno os juro que no ha encontrado otra forma de contar mejor

Voz 0460 14:47 lo que hay en el día que está ya lo sabéis

Voz 0699 14:50 han contado ya tanto que es lo que nos tienen preparado estos El Larguero de nuevo atractivo hoy esas cosas hasta el final del programa pues no honradez con la radio con el móvil lo vais a comprobar ya mismo

Voz 13 15:02 tan no más lo que se sí dando más que olvídate del la preocupación

Voz 1804 15:08 no no lo olvides sin entrar consta mantenimiento y tú de incluido en grupo Tarna lo cambias y conducen al último Gara

Voz 0699 15:27 hoy Luis Enrique ha dado su primera lista como seleccionador nacional Marcos Alonso Diego Llorente Rodríguez ya Raúl Albiol Suso Ceballos si Pau López novedades

Voz 14 15:38 eso significa que si hay tantas novedades tenía que haber gente que se cayera de la lista estaba claro que Piqué no

Voz 0699 15:44 estar Iniesta y Silva habían no ha renunciado estará en la selección bueno pues además de eso Jordi Alba Koke Iago Aspas Lucas Vázquez y Pepe Reina son las ausencias además ha elegido una extraña forma de dar realista ha vivido Javier Herráez un día muy completo o la verdad es muy buenas noches hola qué tal muy buenas Pacojó muy buenas sí están mil sitios hoy el primero de todos con Luis Enrique escuchando la primera lista no sí bueno fuimos a ver a Lopetegui antes como

Voz 15 16:12 hablaba antes de la del entrenamiento fue saber a Julen Lopetegui a preguntarle por Mariano y luego estuvimos en esa lista que seis adelantaba camino de Las Rozas me llamaba María apretones para decirme que que la daban por por Internet y luego un amigo mío a las once y cuarto me decía prepárate que no va a Jordi Alba que no va Koke Isaba Sergio Ramos la verdad es que le he dicho amigo ratifica Melo porque lo de Jordi Alba no me lo esperaba yo me lo ratificaba lo hemos contado en la SER a eso de las once veinte aproximadamente y es que para mí Jordi Alba sopesa que no vaya me explico es verdad que como acabamos de escuchar y lo contó con Manu en Krasnodar en la concentración hubo un año terrible entre entre Jordi Alba ahí Luis Enrique NYSE hablaban pero la Federación alguien de la Federación no sé quién pero le preguntó a Jordi Alba cuando iba a ser Luis Enrique ha elegido le preguntaron por a Jordi Alba por Luis Enrique no a Jordi Alba dijo que es verdad que han tenido sus maestros menos pero que él avalaba el trabajo de Luis Enrique que era un técnico perfecto para la selección española de fútbol con esto no quiere decir que porque hable bien desde el alba del trabajo de Luis Enrique es que lo tenga que llevar pero vamos que Jordi Alba separaba el aspecto personal del profesional ir decía que era una cierto fichara a Luis Enrique para España preso min chocado que no que no lo llevará porque bueno dime un mejor lateral izquierdo que Jordi Alba el pasado año en el fútbol español casi te voy a decir mundial para mí fue el mejor socio de forma maravillosa con Leo Messi es verdad que fallaba en la Champions con la Roma pero creo que Jordi Alba hizo una temporada espectacular no se este año acaba de comenzar Le veo bien dejarle fuera como tú decías a principio creo evidentemente que es Porro temas que no son puramente futbolísticos

Voz 0460 17:53 dame un segundo porque claro como hay fútbol

Voz 0699 17:56 directo pasa esto hay gol en Ipurúa en el descuento del partido entre el Eibar y la Real Sociedad Rober

Voz 3 18:05 menudo golazo de Charles cuando o bien decías estamos en tiempo de descuento en la segunda parte a y pulga el centro desde la derecha de Joao Jordán de nace y fantástica los brasileños imposible L para él forzudo de la Real Sociedad para que los Rulli mil el tiempo de descuento en el noventa y uno de partido le da la vuelta al marcador el Eibar cambio empezado perdiendo este derbi guipuzcoano Marc Charles Éibar dos Real Sociedad dos uno es un golazo

Voz 0699 18:37 es un giro de cabeza en remate en plancha que cambiar completamente la trayectoria y la pone justo al palo derecho de la portería de Rulli inalcanzable tiempo descuento al quedan tres minutos al final de ese partido el Eibar que conseguiría los tres primeros puntos en el campeonato nacional de Liga si la cosa acaba así nos estaba contando Herráez la lista de convocados de Luis Enrique estábamos hablando de las ausencias también de la presencia porque se había especulado sobre Sergio Ramos y tal y sobre Sergio Ramos David preguntado directamente también a Luis Enrique en la en la rueda de

Voz 0460 19:07 prensa Javi

Voz 15 19:08 sí claro porque había un runrún de que bueno Luis Enrique se quería cargar a Sergio Ramos yo la verdad es que desde podrá gustar más o menos a a Luis Enrique Sergio Ramos que imagino que les gustará pero no veo ahora mismo un central mejor que que Sergio Ramos para jugar con la sección española de fútbol además ha ido Gerard Piqué salvo bueno Nacho ha metido haya futbolistas buenos alguno lesionado ojalá se recupere pronto como Diego Llorente recién operado Íñigo Martínez está Raúl Albiol que vuelve a la selección Se lo merece el Chori garantía id aunque tenga treinta y tres años creo que está haciendo unas muy buenas temporadas con el Nápoles iba aprovecha sumó su oportunidad Isidre preguntábamos por el tema de Sergio Ramos su relación con el Camero que es el capitán de la selección española de fútbol

Voz 1336 19:53 jamás he dicho que Sergio Ramos sea uno más digo que mis tiros de no hablar no no he creído necesario hablar con el jugador en ningún caso es uno más es el capitán el jugador que más partidos internacionales a segundo de la historia que más partidos internacionales ha jugado con esta camiseta jamás puede ser una más yo no he dicho con lo cual estoy deseando verlos estoy deseando ver a a Sergio Ramos a todos los jugadores y empezar a a marcar las líneas de actuación y disfrutar de lo que es una selección para mí muy los una

Voz 0699 20:20 bueno es lógico que en la primera selección de cualquier técnico se hable de la presencia si de las ausencias Luis Enrique no quiere hablar de los ausentes pero llaman la atención que no esté

Voz 0460 20:30 Jordi Alba llama la atención que no esté Koke

Voz 0699 20:33 llama la atención y que no esté Iago Aspas

Voz 1576 20:35 sinceramente a mí me llama la atención no

Voz 0699 20:38 a es hermano de Yago es su representante Jonathan buenas noches

Voz 16 20:42 hola muy buenas noches de cero a diez tú cuánto estás

Voz 0460 20:45 ha sorprendido con lo que ha pasado Jonathan

Voz 16 20:48 bueno pues poco a poco sorprendido no pero bueno como como español pues también entrenador nuevo a otras misivas desde hace ver fútbol nuevos jugadores cada año pues salta pues un futbolista no promete entre entonces digo lo que yo creo que no las tenía todas consigo ya algo no que bueno su actuación estuvo muy bien el Mundial sólo marcado por se penalti al final pero bueno yo creo que por minutos y goles logrado estaba con un muy buen nivel no

Voz 0460 21:30 no bueno yo te digo seis goles en cuatrocientos minuto con la selección trece partidos un gol cada setenta minutos yo quiero decir poco más se puede pedir no Jonathan

Voz 16 21:41 sí bueno sobre todo los últimos las últimas tres temporadas pues bueno yo creo que si no recuerdo mal pues ha superado la barrera de sesenta goles quitando del que más se acerca entre los Caídos Diego Costa que ha marcado treinta y cinco y bueno aunque a su favor está que no jugado la temporada pasada no cuando yo creo que me enteré el nivel de casi veinte goles por temporada pues está al alcance de muy pocos

Voz 0460 22:09 repiten Rodrigo y Diego Costa en la punta te parece que por lo que sea Yago se el exige un pelín más que a los demás para estar en la élite

Voz 16 22:17 hombre pues sí pues no lo sé está claro que bueno da igual jugar en el en el Celta no es tan atractivo como pues jugar en Valencia o en Madrid Barça pues de más no está claro que está difícil entrar en la selección Si bueno no le queda más que que trabajar y demostrar con es que bueno allí hay más partidos más convocatoria sí que puede estado pues en persona

Voz 0460 22:45 lógicamente no podíamos hablar con él porque estaba bajo la disciplina del Celta pero quiero que nos cuentes como se lo ha tomado otro

Voz 0699 22:50 tu tu hermano porque tú sí que ha hablado con Yago

Voz 16 22:54 sí bueno a la mañana la lista pues trataba de entonar el hecho no he visto nada el mensaje tuyo bueno está viendo me dice bueno sí o sí bueno aquí algunos si no ha empezado la Liga pues mejor momento no podía mito pues el visten obtuvo su mejor nivel enhorabuena también de sorprendía pues las demás bajas no entonces bueno es normal que bueno

Voz 17 23:22 entre el dos tres cinco mil futbolista

Voz 16 23:26 las profesionales no que hay que bueno estar entre los elegidos está alcancen un poco digo no hecho hemos visto que Salinero Jordi Alba te al como un pilar no y bueno Marcos Alonso también que los últimos ascensos temporada está haciendo muy bien está pues cuna porque era muy goleadora pero bueno esperemos que como te dije antes con con goles y asistencias sobre todo que bueno no sólo un goleador pues pueda volver a la selección

Voz 0699 23:54 Molina para hacer un temporal en el Celta eh

Voz 17 23:57 sí sí bueno él se me

Voz 16 24:01 Celta pues su casa está pues bueno como como una estrella y bueno sienten me arropado esperemos que esté has tenido el de los últimos años Si bueno esperemos que el tantas tiene pues entré en Europa Hay sueña no

Voz 0460 24:19 conozco que te deja hola comprometida para el final si Luis Enrique te pudiera escuchar que les dirías

Voz 16 24:27 puede ser buenos yo soy soy

Voz 18 24:29 que cada uno para dar un consejo

Voz 16 24:32 el ganador no tan bien

Voz 0460 24:34 que sea

Voz 16 24:35 hombre está claro que bueno el último Mundial pues sobre todo pues no no lo poco que ha jugado pues con mucho acierto no yo creo que no es no sólo un goleador nato

Voz 17 24:50 lo ha dejado muy bien pues

Voz 16 24:53 en el fútbol con sus compañeros y bueno no sólo pero podía hacer muchas otras facetas no está claro que qué niveles alto pero bueno esperemos que que con trabajo pues

Voz 17 25:04 sí

Voz 16 25:05 el fuerte no porque él siempre estas cosas pues muy fuerte de gente de todas hago esperemos que que puede llegó tras un otras posibles convocatorias

Voz 17 25:16 eh

Voz 0460 25:16 bueno bueno desde luego que si ya te digo yo que Luis Enrique recibe el mensaje que escucha El Larguero toda la noche si las que no puedes escuchar después en casa así que seguro que le lleva Jonathan Aspas muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en El Larguero un abrazo

Voz 0699 25:32 vamos a comentar la lista ella Javier Herráez unimos a Jordi Martí Barcelona muy buenas noches muy buenas Pacojó ya Santi Cañizares olas anti muy buenas

Voz 17 25:40 qué tal fuera que os gusta y que no

Voz 0699 25:42 que nos gusta de de la lista Jordi

Voz 0985 25:45 hombre a mí realmente me gusta de la lista comprobar que Luis Enrique tiene personalidad que en fin apegado una sacudida a la selección que seguramente en algunos ámbitos es necesaria Re7 aros formato cuando vienes de lo que vienes pues es interesante pero pero para mí lo de Jordi Alba y lo empaña lo de Jordi Alba es una sorpresa para todos porque a todos nos preguntan qué dos mejores laterales izquierdos vemos en España en el mundo como decía Herráez yo creo que casi todos diríamos eh Jordi Alba entonces eh para mí en esto me resulta chirriante cuál ha sido el pecado de Jordi Alba ya tuvo sus diferencias con Luis Enrique cuando por ejemplo contra la Juventus alineó a Mathieu en aquella formación con tres defensas que condujo a lo que condujo pero yo siempre en las discusiones en las beligerancia sendos conflictos siempre doy más responsabilidad un plus de responsabilidad al que manda el que manda es Luis Enrique debo entender que no ha sido capaz de superar esas diferencias personales y que lo personal se ha impuesto a lo profesional si es así porque tengo también alguna duda si es así entonces me parece lamentable me parece que lo de Jordi Alba empaña la la la lista de Luis Enrique y sugestión y me preocupa que no hable hoy a la selección no es un cortijo como puede ser otro club en la selección estamos todos un poco obligados a dar explicaciones la seleccionó a final Paco cómo funciona un poco por delegación pública y por lo tanto explicar con toda naturalidad que es lo que ha podido pasar con Jordi Alba otras ausencias debería estar entre los requerimientos al entrenador

Voz 0460 27:26 bueno y también estaba entre las costumbres de los entrenadores de los seleccionadores nacionales nacionales conceder en entrevistas

Voz 19 27:34 con Luis Enrique no va a pasar así ya veremos esto Pacojó ya lo vamos a ya te digo yo que he visto o pensé habla que se abriría un poco la ventaja no sé si su derecho con Francino abrir la ventana pensaba que haría su derecho de no hacerlo evidentemente porque esto lo tiene que hacer es ganar partidos que para eso ficha por por la selección española pero él va a seguir la misma política que en el Barça es decir que no va a conceder entrevistas personalizadas

Voz 15 27:59 va a hablar a los Holder en los derechos

Voz 0699 28:04 en la previa de los partidos

Voz 15 28:06 y en la sala de prensa justo antes y después de los encuentros como digo para mí esto sí que es un tema de uso doméstico

Voz 0460 28:12 sí sí pero bueno hay que tienen derecho

Voz 19 28:14 hacerlo claro claro que nosotros en el derecho

Voz 0460 28:17 Carlo para que la gente no eche de menos al seleccionador nacional por ejemplo una noche antes del partido una noche después

Voz 0699 28:23 Dati que te guste y que no te gusta de la lista

Voz 17 28:25 bueno a mí me gusta que se lo que ya sabía cuáles enriquece independientes una persona encuentra va a dejar a su equipo de trabajo y eso sí porque como dice antes Jordi pues es verdad que las selecciones las un poco las dos financiada por todos iré más mucho a veces porque todos queremos pues meter la mano hay en algunos casos pues yo creo que los seleccionadores han pecado un poquito de bueno de valentía a la hora de tomar decisiones si es que él porque es un poco porque es como es

Voz 0460 28:57 lo que yo me conoce este es el campo

Voz 17 28:59 caña de conocemos pues cada uno y es un tipo que va a tomar sus decisiones mi sonido me gusta porque yo creo que que es un poco lo que hace falta no el cuentakilómetros a cero aquí enterrado bastar el que no haga méritos va a salir fuera y además yo no voy a dejar llevar absolutamente por ninguna corriente de ningún tipo sobre la lista sí pues todas tenemos de la selección en la cabeza y hay jugadores que lleva que pues a mí me sorprenden porque no los veo para el nivel de la selección somos el caso Llorente todavía como es el caso Íñigo Martínez incluso el caso desuso yo no lo veo pero que no piensan malos jugadores pues a lo mejor esto sitúa a lo mejor para que estos chicos se afianza en su condición de

Voz 16 29:45 buenos jugadores pasen a ser de alemán

Voz 17 29:48 has pues jugadores internacionales de crezca no efectivamente hay tres ausencias que son las que tiene a todo el mundo que me llama mucho la paranoico que aguas para serían titulares no solamente titulares tal como Yago antes la pregunta que su hermano sobre me tiene que demostrar lo que los demás pues es una evidencia porque chico viene jugando francamente bien en los últimos años sin ni siquiera va convocado en esta convocatoria el Mundial también participó muy poco cuando fue un chico que es el mejor el jugador que ha vestido la finca esos así todos los vigueses los artistas están de acuerdo en esta afirmación que calidad en el Celta de Vigo y además que sea Olivier como es ahora mismo en el equipo fijaros lo que os digo yo creo que Jordi al mal en su momento cuando estuvo Luis Enrique Él no tuvo la temporada que está teniendo ahora no estaba en el nivel de forma que es que estaba teniendo ahora y eso fue lo que provocó el sentir que en algún momento tuviera que sacarle del opte no tuvo un buen año esa es la realidad no me da la sensación que por la reacción que tuvo Jordi Alba pues no sé quizás esperaba que hubiera reaccionado a lo mejor con algo de él cuando se marchó de Enrique tuvo bueno una especie de que la hacer un poquito afean el sentido de que fuera pues ahora ya estoy más tranquilo ahora ya había jugar como yo sé algo así dijo no

Voz 0460 31:11 sí sí sí

Voz 0699 31:12 no no puede ir pero que se ha

Voz 17 31:14 el chico tenía defraudar a dominio personal no lo quiera llevar una convocatoria que va a ser tu convocatoria yo creo que no ayuda a la calidad y están ante todo esto pero sí entiendo que sin el personal introdujo presuntamente imagino yo qué sucedió algo que así piensa Luis Enrique eh pues ahora no te metan Intergrupo porque porque porque no me has rendido en su momento no insisto a nivel personal porque profesionalmente es evidente porque tiene una calidad enorme y además para quitar todavía si cabe más yerno o a la situación más responsabilidad a Jordi Alba es el único entrenador con el que ha tenido problemas

Voz 0699 31:53 polémico

Voz 0460 31:55 Jordi Alba Koke

Voz 0699 31:57 que Iago Aspas lo que más llama la atención en las ausencias hay que analizarlas Pérez

Voz 0460 32:02 esencias pero a esta hora tengo que hacer una pausa

Voz 0699 32:05 Liga teoría así que hago la pausa os cuento cómo han acabado los partidos de fútbol de Primera División que ya han acabado

Voz 0460 32:12 seguimos en el larguero

Voz 0699 35:14 son estos viernes sábados de verano tan raro casi tendríamos que hacer una ronda en punto y a la asimetría como si fuera Carrusel para situar todo lo que hay por no romper mucho el programa o cuánto que ha terminado el fútbol en Primera División ha ganado el Eibar dos uno a la Real Sociedad ese gol de Charles que contábamos que contaba Roberto Ramajo en el Larguero la dado los tres puntos al equipo de Mendilibar ya ganado Girona en el estadio de la cerámica al Villarreal cero uno Un gol de Stuani que le da tres puntos al conjunto de Eusebio Rafa Nadal está jugando el cuarto set de el Open USA en la tercera ronda ganado el tercero en el Thai Brecht a Caixanova he ganado en el dos uno arriba Rafa Nadal vamos a terminar de analizar lo de lo de la selección y luego también voy a la Liga de Fútbol Profesional en donde creo que no ha habido grandes movimientos el mercado ha cerrado hace seis minutos así que creo que los movimientos que ha contado Andoni al principio son los que han llegado al final es decir que Portu se queda en el Girona no viaja ningún

Voz 0460 36:10 bueno lo que era el equipo que le pretenda

Voz 0699 36:13 pero para cerrarlo de la selección Herráez de los nuevos qué es lo que no tiene discusión quizás es Marcos Alonso por cómo ha empezado la temporada quizás Rodri con los que más consensos genera alrededor de ellos

Voz 15 36:26 claramente Marcos Alonso Rodri bueno Pau López está jugando muy bien

Voz 0460 36:29 Carnero se lo merece

Voz 15 36:32 bueno yo le preguntaba también hoy al seleccionador si hombres como Reina o como Iker Casillas pero bueno mientras que estén ahí dice Luis Enrique aunque noble de los no presentes que evidentemente hay están y lo van a seguir viendo aquellos que lo tienen complicadísimo para decir que imposible para que estén en alguna lista con con Luis Enrique IV bueno pues si yo creo que ciento contigo la presencia de esos futbolistas de Marcos Alonso de Rodri se lo merecían lo de Ceballos me ha chocado porque ha jugado poco aunque estará o que le gusta mucho a a Luis Enrique ya jugado si no me equivoco titular frente al Getafe y luego ya pues no ha estado presente en los equipos de de Lopetegui aunque acabamos de empezar la temporada y arriba hombre pues sí me parece bien lo de Morata coincido con vosotros Yago Gaspar se merecía ir si O'Shea pero bueno aquí el que manda es Luis Enrique

Voz 0460 37:19 el resto pues bueno pues su sólo por ejemplo lo hemos visto

Voz 15 37:21 vente al Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu es LB que es un pedazo de jugador aunque quizá no tenga ese nivel para esta selección pero a mí sí me gusta este futbolista y el resto pues bueno que como decía Cañete que al final acabó tenemos otra selección que el que manda Luis Enrique que tenga mucha suerte yo he visto un poquito más serio con el rostro un poquito más bueno con educado pero he visto muchas mucho más serio que el día de su presentación iban a estos la selección española hay ojalá tenga mucha suerte no después de algún batacazo que llevamos ya en Eurocopa y Mundial y que dé con la tecla es lo importante en esta selección que arranca hoy con Luis Enrique al al frente no respira

Voz 0985 37:56 desde no es que esta frase que decía Javier Herráez el que manda es Luis Enrique me recuerda el encontronazo que tuvo con Messi esto lo recordáis cuando llegó mes Luis Enrique al Barcelona Luis Enrique que dijo el Chery soy yo sí sí entonces de un día para otro Messi le agarró de la solapa le quitó la extradición oye no te confunda el Yaris So pero bueno Luis Enrique pisa fuerte Luis Enrique como decías anti es testarudo tiene personalidad ha sido capaz de sacudir a la selección y además mandar un mensaje que es el siguiente oye si eres capaz y tienes la personalidad de cargarse a según quién nadie va a tener el puesto asegurado que eso también es algo que va a reforzar la competitividad y cuando ahora Javier hacía el repaso de las novedades Marcos Alonso etcétera etcétera también haya mencionado a Pau López es que yo creo que en estos momentos con Luis Enrique al frente yo no sé qué opinará Santini siquiera en la portería podemos dar por seguro por continuidad de que De Gea va a ser el preferido de Luis Enrique máxime cuando él mismo ha dicho que eh Herráez lo ha dicho en la rueda prensa sí habrá más sorpresas si abra el esto lo pongo lo de la portería porque a tu mencionar Pau López deje a Kepa alguien los puede garantizar que también en la portería ese van a mantener las jerarquías que hemos visto en los anteriores torneos yo creo que todo está abierto

Voz 0460 39:07 sí sí bueno sabe más anti pero yo lo que hay

Voz 15 39:09 qué está por delante de de David De Gea

Voz 17 39:12 vamos a ver en realidad saben más no aquí

Voz 0699 39:15 no bueno pero ha sido portero vale

Voz 17 39:17 lo que pide al portero no yo estoy de acuerdo con la convocatoria que ha hecho deporte de los estoy de acuerdo sinceramente lo digo creo creo que quepa ahí dejé ahora mismo son el futuro del presente y futuro de la selección yo creo que hay que ha perdido mucho ha perdido quizás aventaja que tenía a De Gea porque ha hecho ya dos campeonatos encontré no los ha resuelto bien que desde luego en el Manchester cada vez de la temporada pasada lo hizo francamente bien al polaco Ter Stegen aquí lo que pasa lo que pasa en Manchester no nos enteramos muy el todo no aquí en España es normal vivimos pero al ha perdido esa ventaja que tenía como titular indiscutible de la selección porque no no hacía falta suposición en el Mundial aun así puedo pues vuelve a tener otra oportunidad de saber vale quitando con estos dos porteros que son los que van a pelear la titularidad yo creo que hay que buscar un tercer portero conciertos Recorrido cuestión te da es decir Sergio Asenjo un portero que tiene calidad para estar en la selección pero son portero que obviamente como tercer portero

Voz 16 40:16 pues

Voz 17 40:17 a lo mejor no es lo más coherente no como segundo pero sí pero como tercer portero yo entiendo que tiene que ser un portero que tenga recorrido por serás una seguiré años donde pueda ir creciendo y donde pueda día pues con la titularidad con con el primero cuando son bien ese elenco de porteros jóvenes o que todavía superan los treinta años que tenemos en España pues sido Pau López que me parecen portero fantástico técnicamente muy bueno y que yo espero mucho de este año Betis porque va a tener ya la continuidad liderarán algún buque que andaba buscando que es un poco porno que se marchó tiene español me ocurría pues para que poco a poco más porque tampoco tenemos grandes porteros jóvenes que estén con muchísimo en cuanto a la convocatoria de porteros yo creo que yo estoy yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha hecho es ahí desde luego no puedo asegurarte ahora mismo quién va a ser el portero de la selección sí he girado quepan por lo que comentado antes porque son dos campeonatos de De Gea no ha dado lo que se esperaba de él y por lo tanto que ya la tiene

Voz 0460 41:23 con entrenador nuevo nadie puede asegurar nada hemos puesto en el Twitter del Larguero una encuesta que jugador echar más de menos en la convocatoria de Luis Enrique hay casi ocho mil votos treinta y dos por ciento Jordi Alba treinta por ciento Iago Aspas veintidós por ciento Koke quince por ciento Lucas Vázquez pero estaba claro que hiciera lo que hiciera de esa lista si va a hablar íbamos a hablar mucho ahora lo importante es que acierte y que ganemos muchos partidos Javier Herráez Jordi Martí de Santi Cañizares muchísimas gracias un abrazo igualmente otras noches creer en sugerencias dentro de la respuestas twitter hay mucho Sarabia Bartra también he leído Pedro que lo único que

Voz 0699 42:02 muestra que cada uno de nosotros hemos seleccionador pequeñito por cierto hemos contado así de pasarlas lo de Piqué que se ha quedado sin la selección que eso se sabía por deseo propio y se quedó sin el carné de conducir un año compañera de Radio Barcelona sí muy buenas noches

Voz 0196 42:17 noches Geral cómo estáis Nacho Piqué hoy pues mira a una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona ha identificado a Gerard Piqué tras cometer una infracción en el Paseo de Gràcia de Barcelona esto ha sido poco antes de las tres de la tarde había aparcado sobre la acera cuando los agentes han comprobado la documentación han descubierto que conducía con el permiso sin ningún punto los había perdido todos por otras infracciones hay una novedad que podemos avanzar a esta hora aquí en el larguero y es que la Guardia Urbana de Barcelona ya sancionó a Piqué en el mes de octubre tras detectarlo conduciendo un vehículo en sentido contrario por la Gran Via de Barcelona está como sabéis es una de las principales arterias viarias de la capital catalana esta infracción acarrea una pérdida de seis puntos del carné de conducir entonces sí tenía el permiso en vigor hoy cuando los agentes han detectado que ya no le quedaba ningún punto incluso uno de los policías sorprendido le ha preguntado qué porque no había hecho un curso de fin de semana esto es que se hacen de recuperación que por ejemplo en Cataluña ofrece el RACC in Piqué les ha dicho esto lo ha podido saber la Cadena SER que con el Mundial en junio pues se le había pasado

Voz 0460 43:23 bueno se ha acordado más que bueno

Voz 0196 43:26 ah conduciendo sin tenerlo los puntos ahora la Guardia Urbana envía el atestado al juzgado que deberá citar a Piqué para un juicio rápido esto será pues bastante pronto por un delito contra la seguridad viaria y bueno puede perder como decías el carné de conducir durante un año según fuentes policiales además el Código Penal prevé también penas de prisión de hasta seis meses alternativamente una multa de casi trescientos mil euros o incluso trabajos en beneficio de la comunidad de hasta noventa días si un mínimo de treinta sensible impusiera esta medida pues tendría que hacer trabajos en beneficio de la comunidad vamos a ver cómo acaba todo ello

Voz 23 43:59 bueno yo no sé cómo acaba pero de momento lo que está claro es que el presente

Voz 0460 44:05 para Piqué

Voz 23 44:06 que me explico no se dan cuenta de que

Voz 0460 44:09 que la responsabilidad de los futbolistas como personaje público va más allá de de lo común del resto son son

Voz 0699 44:15 ejemplos a seguir por muchos que los tienen en un pedestal un tipo que conduces sin puntos en el carné

Voz 0460 44:20 o que ha conducido en contra dirección me parece ejemplo de de pocas cosas la verdad pero bueno Ana gracias por la espera contaron en El Larguero

Voz 0196 44:28 a vosotros buenas noches las doce catorce minutos

Voz 0460 44:31 ahora más cosas