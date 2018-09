La Script Matinal: 'Netflix se hace con el protagonismo de Venecia' (01/09/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1463 00:15 abrimos La Script desde el Festival de Venecia la primera pasarela del cine internacional de la temporada aquí se presentan las novedades de estrellas como Lady Gaga o el Athletic en es siempre muy fuerte al inicio de mi carrera siempre me aseguro de que se lleven a cabo mis ideas nunca ha querido ser ni la más sexy ni la más guapa sino hacer mi propio arte propia visión decía la diva rubia que eclipsó ayer a los hermanos Cohen y hasta el guaperas Bradley Cooper protagonista y director de su nueva versión de ha nacido una estrella aún

Voz 1457 00:46 no seamos ingenuos Pepa porque en este certamen la estrella más grande es Netflix la plataforma ha impuesto su fuerza directores como Alfonso Cuarón ya creen que su legado artístico dependen de ella

Voz 4 00:59 yo sólo quiero hacer una pregunta todos ustedes que son gente de cine cuando fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson a una de Josu Ternera cuando lo vieron en un en un formato doméstico se adaptaron temprano nuestras películas van a vivir en ese porno

Voz 1463 01:16 hablaremos de Roma la película de que vuelve a rodar México diecisiete años después de sus éxitos en Hollywood y que ya suena como una de las favoritas del festival

Voz 1457 01:26 es recordamos que el presidente del jurado es Guillermo del Toro amigo íntimo de Cuarón que ha prometido esos

Voz 1463 01:32 la neutralidad hoy presidente del jurado móvil

Voz 5 01:35 lo del jurado

Voz 1463 01:36 por supuesto hablaremos también de los estrenos de la semana empezando por Yucatán de Daniel Monzón el director de Celda doscientos once y el niño con Luis Tosar en una comedia sobre ladrones a bordo de un crucero un barco que puede ser una metáfora de España

Voz 0461 01:50 a ver una una una película estafadores una como estafadores de lo que te permite a lo mejor hablar un poco es de de estos tiempos en los que parece que que lo más importante para muchos es la la cuando sea la codicia yo creo que la la codicia es como una enfermedad es como un como como la gripe

Voz 1457 02:05 la otra película española que recomendamos es en las estrellas de Zoe Berry a la fantasiosas relación entre un padre y su hijo protagonizada por Luis Callejo

Voz 6 02:15 a ver hijo que tiene Samur now no árabes

Voz 1457 02:18 eso dime la verdad

Voz 6 02:23 tú quieres de verdad

Voz 1463 02:27 y para terminar hablaremos de la serie mexicana La Casa de las Flores una parodia del culebrón con Paco León en su polémico papel detrás

Voz 7 02:35 no esas normal en este país y la mayor parte del mundo es una etiqueta imposible de quitar nunca te sientes más sobre el vulnerable que cuando sales al mundo

Voz 1463 02:44 sí

Voz 3 02:59 va a pie hablábamos sigo puesta a ver

Voz 1457 03:32 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script este programa que nunca les abandona este verano ha estado al mando nuestro querido compañero y maestro Elio Castro Pepa Pepa Blanes a pesar de nuestras diferencias veo que has vuelto a mi lado como un culebrón

Voz 1463 03:49 la jornada de raqueta al con estas hasta morena no me ha quedado otra la verdad

Voz 1457 03:55 pero siempre vamos a ver además no te llevo que examen

Voz 1463 03:58 me compares con los culebrones porque ya sabes que los culebrones de gente rica yo soy clase obrera bueno la verdad es que

Voz 1457 04:04 eres una pesada tu conciencia de clase no descansa ni siquiera en Venecia aquí estamos en el festival más veterano un auténtico superviviente del siglo XX cumple ahora setenta y cinco años está en plena forma ayer mismo pasó por aquí Lady Gaga Itu la viste de cerca Pepa es que no te compensa

Voz 1463 04:22 esa es hoy ingrata mujer ingrata no mezcla es de asuntos de guerra en efecto ir estuvo Lady Gaga aquí arrasó en el Lido entre los fans llegó en un acto bueno ya son la con las piernas a la las piernas colgando bueno maravillosa los fans estaban angustia disimulos yo creo que en menos que los jefes de prensa porque hasta el último minuto pues no confirmó su Divina Presencia junto a Bradley Cooper que debuta como director atreverse con una nueva versión del clásico Ha nacido una estrella Bradley Cooper cantando en este clásico que han hecho grandes como Judy Garland Bárbara Streisand en el que ahora la actriz interpreta a una estrella de la música emergente enamorada de un rockero decadente que es Bradley Cooper una película que tenía muchos puntos en común con la vida del artista como ha reconocido la rueda de prensa por ejemplo como cuando la rechazaban a la protagonista por su físico

Voz 9 05:23 a mí me han It's my muchas veces al principio de mi carrera

Voz 1457 05:30 dicho no yo hago mi música eh pero cuando empecé era evidente que no era la chica más guapa del momento como componía pues muchos ejecutivos me pedían que les diera el mis canciones para otras cantantes pero yo no estaba dispuesta a dejar que se las llevasen bueno la verdad es que la película no ha tenido una gran acogida como película de calidad es bastante convencional no aporta nada especialmente brillante eh bueno salvo ella no que que ya

Voz 1463 05:57 sí estará en la temporada de premios

Voz 1457 06:00 ya pues ser realmente es un personaje ahí está interpretando sea sí misma bastante bien pero la película no está en la competición así que todos tranquilos especialmente Guillermo del Toro y su jurado porque no van a tener que va

Voz 1463 06:13 verla es es una buena noticia para ellos y que van a tener que ver el resto la sección oficial a concurso de esta edición es monumental sobre el papel ahora veremos qué pasa con grandes nombres como Mike Leigh o Paul Greengrass y los Coen que ayer presentaron el gusto desde la balada el western la avalada de d'Estrac que se ha subido al carro de Netflix Inc presentaron en competición este largometraje hecho con segmentos con historias del Oeste que se estrenará en la tele como una serie de seis capítulos independientes también algunos tienes americanos los Coen decían que estaban encantados con este nuevo modelo

Voz 10 06:46 el checo

Voz 1457 06:49 en Estados Unidos estreno lo hará en las salas lo que es genial porque hay mucha gente que quiere ver esta película en el cine pero en general me gustaría decir sobre Netflix que el hecho de que haya varias más compañías que financien películas fuera de lo comercial es genial porque mantienen el arte vivo bueno queda mucho festival por delante eh yo tampoco creo que está esta película que sí que está en competición tampoco

Voz 1463 07:15 tampoco va a Ghana no yo creo que es un poco como

Voz 1457 07:17 Conan pum no que Netflix ha impuesto eh bueno pues está ha hecho por yo estamos forzando tanto la máquina que que hasta ahora hemos cogido a los Coen If hemos hecho en esta película que te que tiene momentos que están bien pero era como súper Trailer no

Voz 1463 07:32 era un trailer y sobre todo eran historias muy inconexas que ellos decían que no habían pretendido nunca que tuvieran conexión que nunca habían pretendido hacer una película una serie de televisión bueno ellos se han desdicho continuamente pero es verdad que a la película Le falta de falta en juego

Voz 1457 07:48 claro le falta cohesión queda mucho festival por delante hasta el sábado que viene y hasta el momento la película que más ha gustado con diferencia ha sido Roma de Alfonso Cuarón es un fresco en blanco y negro una pues una especie como de recreación de su infancia en un barrio de clase de Bourg de la alta burguesía mexicana del DF esto supone esta película su vuelta al cine mexicano diecisiete años después de Y tu mamá también se centra es una recreación de su vida familiar pero se centra en la figura de su de su empleada de de su nana de una indígena cuando era pues será que no es una mirada emotiva nos decía pero también política

Voz 11 08:29 sí yo sé que es una película que nace del seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena e que ese seno es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza la actitud del nombre frente a la mujer en una sociedad

Voz 1463 08:46 Roma ha sido hasta el momento la película que mayor expectación ha levantado en Venecia no sólo por su brillantez es una obra de autor sin concesiones se rodó en ciento ocho días los actores no tenían guión ICO Aaron ser reservado todos los trabajos clave desde la dirección al guión la producción el montaje y la fotografía que la pieza se ve él mismo pero los los pasos a nosotros hacemos ver menos que Mikko Solís está vez la realización Nico nuestro técnico vamos a Portillo vamos a bueno pues en las un Juan Palomo esa nueva regla porque normalmente su director de fotografía no la ha podido hacer que ese Manuel vez aquí eh es el director que ganó el Oscar con Gravity el renacido Inma ha podido incorporarse a este proyecto tan largo

Voz 4 09:28 ya no pudimos coordinar tiempos con con el chivo y entonces el chivo ya no la pudo hacer eh y fue cuando el chivo consideré otros fotógrafos que admiro pero sin embargo no que eran todos extranjeros y no quería imponer el idioma inglés en un set en una película que está siendo regresando a mi madre lengua e fue el momento de decidir el chivo me dijo ya no te hagas tonto al dato

Voz 12 09:55 pero además de grabamos

Voz 1457 10:01 bueno vamos a dejar aquí la información sobre el festival de Venecia íbamos vamos a pasar ya al repaso de los estrenos de la semana empezando por Yucatán que es ese gran estreno comercial anual de Mediaset se reservan además siempre este primer fin de semana este fin de semana de vuelta a casa no cuando la familia está aburrida de mala uva y los niños nerviosos porque empiezan el colegio y los otros

Voz 1463 10:26 sí siempre les ha salido muy bien hay que decir que es su fecha casi una fecha fetiche porque las películas que han salido en este último fin de semana del verano primero de la temporada cinematográfica Telecinco luego ha conseguido hacer muy buena taquilla así que les deseamos lo mejor bueno pues si le veamos Le deseamos lo mejor para Yucatán aquí va la información es una comedia negra firmada por

Voz 1457 10:48 Daniel Monzón el director de Celda doscientos once niño dos está

Voz 1463 10:53 a factores compiten por un jugoso botín y la chica guapa en líneas generales Ése parece el argumento de Yucatán el regreso a la comedia de Daniel Monzón director de thrillers como Celda doscientos once o El niño desde el robo más grande Monzón no había tocado la comedia el género predilecto de los espectadores españoles tampoco Luis Tosar actor que le ha acompañado en sus últimas películas

Voz 1358 11:15 no lo de cantar yo creo que es puede ser pero es mejor con quiero decir te da más confianza cuando alguien que te conoce y sabe que canta sí que tocas también que es casi como de la familia que es Dani pues bueno ya te lo propone también porque sabe dónde viene la cosa no vale vamos a a vernos con esto porque llamaría visto tocar el ukelele y había

Voz 1463 11:34 sí así con Tosar cantando y bailando Monzón de la mano de Telecinco ha montado esta película abordo de un crucero que funciona como metáfora de la sociedad española y aquí es cuando el argumento se expande

Voz 13 11:47 además si Caballero bienvenidos

Voz 14 11:49 este crucero

Voz 15 11:51 quiero que cierren sus ojos visualice nuestro barco alejándose del cuarto lo permitan se disfrutar de este paréntesis en sus filas quizá todo estará así cuando regreso estamos sendos

Voz 1463 12:05 mil ocho poco antes de que la crisis económica arruine todo España era entonces un país que jugaba la Champions League de la economía donde había dinero construcción ladrillos sobres y mucho mucho emprendedor

Voz 14 12:19 una granja foto-voltaica tu carta estar metido de esa ya sé que esto es lo que era dinero pues pues los montes Aimar a la que da eso que en un secarral un secarral de ponérsela requieren impiden tener dinero lo tengo todo el impacto medioambiental con menos la pasta vaya has comentado Antonio que dice que no vuelve a mí eso que lo mío está más claro uno tiene

Voz 1358 12:45 me provoca cosas muy malas eso es cierto yo creo que eso no se puede negar jardineros evidentemente es el intento de la humanidad para para poder hacer intercambios para que funcionen en nuestro nuestro sistema social lo hemos inventado en Occidente por decirlo de alguna manera porque en otros lugares por fortuna todavía tienen otra forma de funcionar y lo que pasa es que ese dinero cuando crece desmesuradamente es cuando empieza a provocar cosas muy extrañas no y cuando llega por sorpresa produce cosas más extrañas todavía como por ejemplo las herencias

Voz 1463 13:19 dado con el dinero como lo están los personajes que van a bordo de este crucero que Monzón retrata los cuñados espabilados las hijas que no se entera de nada y un panadero hijo de los emigrantes del franquismo que no sabe qué hacer con los millones que le han tocado en la lotería

Voz 14 13:34 a lo mejor los empeñar de enredos aquí ha sido buena idea

Voz 1463 13:38 vamos a hacer lo califican esta olvidarnos de todo disfrutar y ahí entra la rapiña los estafadores trabajadores mal pagados del barco que quieren dar su gran golpe son Luis Tosar del argentino Rodrigo de la Serna cada uno hoy de hará un plan ruin para estafar al viejo

Voz 1457 13:53 ya su familia pero como decíamos hay otro

Voz 1463 13:56 Botín que compiten estos dos La chica el objeto del deseo Stephanie Cayo guapísima como en toda película de cine clásico que se precie que canta y baila y se deja seducir

Voz 14 14:07 he dicho que no quería hacer nada más

Voz 1463 14:09 Yucatán habla de codicia de individualismo de corrupción o más bien de un modus operandi al que estamos muy acostumbrados como explicaba Daniel Monzón

Voz 0461 14:18 de lo que te permite a lo mejor hablar un poco es de estos tiempos en los que parece que que lo más importante para muchos es la la búsqueda energúmeno de dinero no la cuando sea la codicia yo creo que la la codicia es como una enfermedad común como cuando la gripe como como no ser como es el cáncer más bien pero es una es una enfermedad humana sea yo creo que te entra Si tú no lucha contra ahí no hay límites y lo estamos viendo todos los días no

Voz 1463 14:47 Yucatán es una boa movie como definía el director una comedia de estafadores que en estos días es casi como decir una comida

Voz 14 14:54 el documental

Voz 1457 15:35 vamos a cambiar en ya de tercio vamos a basar eh de una comedia de fondo político como como explicaban el director ir Luis Tosar a un drama político puro y duro no los disturbios que sucedieron el asesinato de Ronnie King pero contado desde el punto de vista de la angustia de momento por la directora de Mustang con Daniel Craig que cero cero siete hija Ali Berry como protagonistas es un reportaje de Laura Martínez

Voz 16 16:04 se ha dicho

Voz 0530 16:07 el tres de marzo de mil novecientos noventa y uno Rodney King un taxista afroamericano de veintiséis años es brutalmente apaleado por policías de Los Ángeles tras una persecución Un vecino logra grabarlo en vídeo que darían la vuelta al mundo

Voz 17 16:20 los cuatro agentes que aparecen en el vídeo de la paliza de Roddick se enfrentan hoy juicio si hacemos algo nosotras vamos directos

Voz 0530 16:30 basada en hechos reales King se centra en los disturbios raciales sucedidos en Los Ángeles en mil novecientos noventa y dos a raíz de la absolución de los policías implicados en la paliza a Romy Kim que es lo que ha dicho

Voz 0277 16:41 Benedicto suelto a los cuatro podéis que pegaron a Rodney King de todos los cargos es imposible lo hizo con el corto está pasando en cada policía está yendo para allá

Voz 0530 16:56 en medio del caos Oli Daniel Craig uno de los pocos residentes blancos que viven en su central ayudará a su vecino y madre divorciada interpretada por Halley Verdi a encontrar y proteger a sus hijos en una ciudad que clama venganza

Voz 0277 17:08 el chaval que has dicho nada tiro que tengas que nadie diga que está Samir dejaron los niños sólo loco llamaré a los servicios sociales que te parece también tengo Live a disparar en una sus coches

Voz 0530 17:27 la directora turco francesa Denis gags el buen nominada a un Bafta por Mustang su primer largometraje ahora escribir dirige su segunda cinta motivada por sus vivencias personales en los disturbios de dos mil cinco en Francia explica que a pesar de que se trate de sucesos ocurridos en escalas radicalmente diferentes son los mismos síntomas de angustia emocional

Voz 1463 17:46 esta ahí

Voz 18 17:49 otro chico

Voz 1463 17:52 la directora necesito pasar cien vuelos

Voz 0530 17:54 Ángeles para comprender tanto la mentalidad de un miembro de una pandilla como la mentalidad de las personas que trabajan para la policía de Los Ángeles para averiguar cómo funcionan las líneas invisibles que los habitantes de esta ciudad no cruzan jamás

Voz 0277 18:08 la Autoritat del personal de podéis visto como pero una vez más la película

Voz 0530 18:19 la imágenes de archivo y además todos los personajes son inspirados en personas reales destaca el de Halle Berry que fue una mujer que la directora conoció y que según comenta una especie de tótem una madre adoptiva que apoya a los niños vengan de donde vengan buenos días

Voz 0277 18:33 hola a todos

Voz 1457 18:37 para tus hermanos

Voz 0530 18:40 tengo que repartir unos entre otras cosas el título habla de la mirada de esta mujer por sus dos muchachos más mayores William Jesse en términos de dramaturgia Jesse es para la directora el héroe trágico en el sentido clásico lo considera un choque de Reyes Jesse William no han ido a la directora ha trabajado con el mismo equipo de Mustang hizo intenciones crear una especie de familia de cine con ellos