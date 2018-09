La otra vuelta al cole

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:18 Ana Fuentes redactora de la revista teatral

Voz 1312 00:21 a la revista económica de córner último tertulia de verano la última buenos días buenos días y me ha pasado volando a mí también la verdad ahí se nos han quedado temas como siempre como cada año en el tintero pero bueno también nos lo hemos pasado muy que son son las dos muy parece hoy siempre me gusta arrancar contigo comentando temas de actualidad pero sabes que te digo que entre el llevo tantos rato oyendo hablar de lo de la ahora ya estoy agotada luego en los lazos que yo de verdad que nunca ha sido muy de lazo

Voz 0132 00:50 pues hombre yo yo he pensado en una entrevista que os recomiendo que le ha hecho estas

Voz 1312 00:56 semana a la cadena Bloomberg a Donald Trump

Voz 0132 00:59 porque no sólo interesa a Estados Unidos sino a todo el mundo es está muy bien condensado es es larga

Voz 1312 01:06 pero se ve muy bien

Voz 0132 01:09 dónde está ahora mismo Estados Unidos si puede o no pasar algo en este curso en forma ya vemos que el presidente Estados Unidos tiene un registro bastante limitado eh usa cuatro-cinco verbos eso ya lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa que realmente su su forma de hablar muchas veces parece no sabemos si lo hace ex profeso pero tan relajado que que que gasta podríamos decir que es una charla de bar no y luego de fondo es que no se puede cargar contra más frentes en en menos tiempo no he dicho todo sí sí mira tres titular eso se ha sacado la organización mundial

Voz 1312 01:46 el comercio es el peor acuerdo comercial que sea firmado no

Voz 0132 01:49 qué ha dicho yo no soy partidario de la globalización y luego sobre la Unión Europea es casi igual de mala en términos de proteccionismo comercial que China sólo que más pequeña así que bueno ahí queda eso contrato nunca se sabe el otro día comentaba con un compañero de de CNN de ahí EEUU pues que a veces pensamos que va a alterar la agenda informativa porque dice algo pero las dos horas dice algo que es todavía más relevante no que altera aún más el ritmo de información y de la diplomacia internacional así que pues quizás ya está descontado el efecto que pueda tener pero vamos en cualquier caso colgar en la entrevista ni perfil de Twitter

Voz 4 02:30 no tiene desperdicio Lourdes pues ese es el tema

Voz 1312 02:34 que elegimos para de arranque pero como tema para poner sobre la mesa hoy hemos elegido otro

Voz 5 02:51 ah

Voz 1312 02:59 que igual no a Ana Ana original el tema no es porque uno de septiembre pues nos ponemos a hablar de que la semana que viene pues miles de niños vuelven al cole Lisboa sí pero es que al final lo importante es que no todo el mundo vuelve de la misma manera exacto y eso es precisamente lo que lo que queremos hoy compartir con todos ustedes no porque eso muchos de los niños van a llegar con con la ilusión de reencontrarse con sus compañeros de compartir sus vacaciones de estrenar estuche Tesla hablábamos Nola la mochila el estuche los libros sin embargo la la vuelta a las aulas supone tener una nueva oportunidad volver a alimentarse bien en el comedor escolar recibir cariño y la atención de compañeros y profesores para otros niños que también están deseando volver a a al cole porque es la única anormalidad de la que disfrutan prácticamente en todo el año para para arrancar si te parece Ana Le vamos a escuchar a a Mariola es maestra de primaria en un colegio de Galicia nos va a contar qué significa para ella la vuelta al cole

Voz 5 04:09 ya

Voz 6 04:15 la vuelta al cole todo con mucho entusiasmo porque todos los docentes con ilusión pero evidentemente los docentes nos enfrentamos cada día a a una dicotomía para decirlo diaria prolongado intentar aplicar todo aquello que somos así es un mundo de vista curricular didáctico pero por otro lado nos enfrentamos con niños que vienen sin y desayuno y que por ejemplo los llevamos a una que tenemos para eso que ayudamos también los no con ropa de nuestros hijos o darnos una persona que nos ayude o el llegó incluso algunas veces con sufragando pues parte de alguna medicación que sea necesaria para mí nosotros como centro educativo pues que queremos un fondo y dedicado a eso que sufre hagamos nosotros individualmente no educativos sino como personalmente después incluso dentro de cada aula cada profesor saber las necesidades Nos condición sine qua non evidentemente que parece ser un niño con necesidades económicas estar muy completo afectivamente pero en un alto porcentaje sí que suelen pasar no de casos de dejadez en el que se ven acrecentada esa situación económica Jorge no eso sí que lo está reflejado en el currículum educativa es mucho más importante que el niño un abrazo afectuoso que navegue lentamente que se duplica

Voz 5 05:49 esto es un tema que eh

Voz 1312 05:52 ti te provocó cierta inquietud porque habías hablado en tus vacaciones con con algunas profesoras si te habían comentado precisamente esto

Voz 0132 06:01 claro es que al final

Voz 1312 06:04 tenemos a más de dos millones de niños

Voz 0132 06:07 algo de pobreza y de exclusión social no son datos oficiales si al final estamos hablando todo el tiempo de España como ejemplo de recuperación y es verdad que bueno pues el paro baja del veintiséis al dieciséis por ciento que crecemos pero que al final el problema que tenemos es que es uno de los países con más desigualdad de Europa no oí toda esa desigualdad se refleja después en los sectores más vulnerables no Eli al final una sociedad también se tiene que medir por cómo trata a sus niños y ahí a sus ancianos ya ruso enfermos sí bueno pues yo creo que vamos a apartarnos de ver publicidad reportajes de vuelta al cole y me parece que es una foto muy incompleta si no tratamos esto no

Voz 1312 06:48 en Radio Zaragoza nos escucha Pau Marí Klose es sociólogo recientemente ha sido elegido director de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil bon día Pau qué tal

Voz 8 06:58 bon día encantado de estar aquí

Voz 1312 07:01 ella aquí en Radio Madrid está Laura Calles trabajadora social en el colegio San Antonio del del barrio de Tetuán buenos días la hora gracias por volver al programa buenos días nada gracias por invitarme has escuchado Laura esta situación de de necesidad pobreza e incluso hablaba de abandono por parte de algunas familias que que nos contaba Mariola no el que además sin que se incrementa en verano hace lo reflexión yo que el cole es la única normalidad a lo mejor para para para esos niños no que que supone la vuelta al cole para ellos tú que estás ahí en la puerta esperándoles pues

Voz 0187 07:33 eh para los niños yo creo aunque parece

Voz 1312 07:36 es una locura que supone un

Voz 0187 07:38 la alegría yo lo hablábamos antes digo no Dios mío la vuelta al cole y sin embargo para ellos es que lo están deseando para estos niños más más más más ellos llegan están están felices hasta los que menos tienen los que van peor los que más problemas emocionales pueden tener los que es entrar por la puerta ya tener líos con profesor con alumnos con lo que se da igual aún así ellos quiere en el colegio quieren estar les gusta porque saben que es un un sitio un entorno seguro de protección de cariño de amor porque es que no les lo que decía antes la profesora no solamente es el currículo las matemáticas cita no no es el cariño el amor la protección el lo que significa eso no y ellos se sienten muy bien en el centro

Voz 1312 08:22 Pau se podría trazar un perfil de la Familia que más sufre esta situación porque también decía la profesora Mariola comentaba que el hecho de que vengan de una familia con problemas económicos no tienen nada que ver con la con la falda con con un déficit emocional no que eso no es así pero que en muchos casos la combinación la cosa lleva a la otra o un va va en muchos casos unida como como sería el perfil

Voz 8 08:46 bueno a ver en en muchas de esas familias se producen carencias importantes que tienen que ver con los recursos económicos es decir por ejemplo el prácticamente el setenta por ciento de las familias que están en la primera el primer tramo de diez por ciento de ingresos tienen dificultades para hacer frente a gastos imprevistos no la vuelta al cole es un gasto previsto pero no es un gasto ordinario no y en ese sentido digamos trastoca los presupuestos familiares de las familias más pobres no pero más allá de esto el problema es que muchas veces la pobreza no viene sola es decir la falta de recursos económicos muchas veces Sedano hogares pues donde pues no existen los mismos recursos educativos no existe el mismo capital cultural o lo que los sociólogos llamamos capital cultural y que tiene que ver con ciertas predisposición es valorar determinadas experiencias educativas experiencias de ocio formativo de enriquecimiento cultural en ese sentido muchas veces los niños que que que viven en un hogar pobre se les pueden acumular situaciones de adversidad situaciones de verdad porque quizás no están recibiendo la misma estimulación cognitiva durante el verano por ejemplo antes ya que no todo el mundo vuelve al cole de la misma manera ahí eso tiene que ver con que no todo el mundo tiene las mismas experiencias de verano algunas experiencias son mucho más enriquecedoras que otras y eso provoca que determinados niños lleguen al cole con desventajas que tienen que ver con esas experiencias

Voz 1312 10:29 sí sí

Voz 0132 10:31 Ana yo quería preguntarte Pau buenos días acerca de la movilidad intergeneracional sea el final los niños que nacen pobres en España en qué en qué porcentaje pues mueren siendo pobres o llegan a la edad adulta en esas condiciones no

Voz 8 10:48 en un porcentaje muy alto es difícil de estimar algunas estimaciones hablan del ochenta por ciento en todo caso de la pobreza en la infancia es una cicatriz vale es una cicatriz que la las que que no acaba de cerrar nunca es decir es una cicatriz que se arrastra a la largo de la vida que es expresa de diferentes maneras expresan la educación pero se expresa también en en la salud es decir los niños pobres por ejemplo tienen una probabilidad más alta de ser niños obesos de arrastrar esa obesidad a la vida adulta no ha de tener problemas de inserción en el mercado de trabajo de de bueno de participar de de de verse involucrado en problemas sociales conductas sociales que les llevan a tener problemas con la justicia digamos son son toda una serie de de de factores que semana acumulando digamos que la pobreza tiene un efecto acumulativo en forma de exclusión social que condiciona la vida ni mucho menos la determina ni tampoco quiero dar el mensaje de que los niños en situación de pobreza están condenadas a vivir una vida de adversidad no lo está pero en la medida en que se puedan beneficiar de determinadas oportunidades que a veces llegan de forma demasiado aleatoria y lo que tenemos que ocuparnos es de que esas oportunidades lleguen de forma sistemática para igualar igualar Lasa las de niños de otros entornos sociales

Voz 0132 12:15 todas maneras lo que apuntabas de bueno de problemas asociados de salud de todo eso que que caracteriza al círculo de la pobreza no que no solamente no tener dinero para para llevar un un almuerzo a al cole no en España similar mira damos un poco los datos yo veía que en Reino Unido y en Estados Unidos la la incidencia de las enfermedades mentales está muy relacionada con la pobreza en Europa y España en concreto no tanto no también es porque tenemos una sanidad que no tiene nada que ver con la con la estadounidense que al final también hay que hacer un poco la la distinción no

Voz 8 12:49 totalmente eso me estaba refiriendo a esas oportunidades que llegan Valley esas oportunidades que llegan muchas veces lo hacen gracias a que tenemos un sector público que con sus carencias con sus lagunas digamos proporciona oportunidades que no existen en países desiguales y en estado de bienestar digamos frágil lo poco rudimentario no en ese sentido bueno pues pues las intervenciones públicas muchas veces pues son las que posibilitan romper esos ciclos de reproducción de la desventaja

Voz 1312 13:24 Laura en la la la escena que pintaba Mariola de la de los profesores mismos contribuyendo pues a a al al pequeño bienestar del niño en estas horas no con que tenga desayuno incluso algunos les facilitan que tengan media hora más cuando tienen gimnasio para que seducen y demás es algo habitual es algo que se ve en las aulas los profesores te cuentan que

Voz 0187 13:47 pues a ver de otra manera pero sí se involucran digamos más de lo que es tu función más básica les les atañan y entonces bueno pues lo cierto es que nuestras familias pues muchas de vamos casi la totalidad tienen una falta de recursos económicos muy acusada no hay algunas de ellas también tiene los problemas que que Pau Marí comentaban hacía dos Un poquito a una a una pobreza etc etc pero aún así si se ve que siguen un poco luchando contra esta situación si les dan sus sus merendó citas de recreo si vienen con el desayuno lo que pasa es que sí se ve una digamos una mala administración de la economía doméstica que es un poco el problema que suele llevar a que los niños siendo digamos estando en riesgo de exclusión social puedan tener obesidad que es algo que pues fuera del entorno todo el mundo se echa las manos a la cabeza dice pues si no tienen dinero como tienen para bollos pues precisamente porque esa precaria edad esa falta de de de no no sé cómo lo ha llamado POM Ariel la calidad cultural no el capital cultural gracias pues probablemente es lo que les haga darle más importancia comprarle bollo que a comprarle los lápices del colegio hicimos perdón durante la crisis se hicieron reportajes y recuerdo de lo que costaba comprar por ejemplo frutas frescas y lo que cuesta comprar una bolsa con con veinte bollos entonces es un euro a lo mejor que vale y con eso ellos piensan que tienen el hambre claro en el hambre al y nosotros en el colegio por eso hablamos osea sí es habitual que un profesor se involucre digamos más de la cuenta cosa que a mí me parece maravilloso porque está en la bondad de su corazón pero lo cierto es que se desde al menos nuestro colega yo intenta y limita eliminar ese tipo de situaciones desde la raíz no dándole directamente eso es decir nosotros hacemos talleres en los que vienen los padres sí dice vamos a ver no se toman bollos se pone el pan del día anterior pones un cacho de chorizo hice acabó hoy es menos dinero

Voz 0132 15:49 de entre todas maneras en eso de la de poner el foco en en en pues en las malas decisiones que a lo mejor se toman en las familias al final hay pues corremos el riesgo de de de hacerle el discurso a a pues a la derecha no yo recuerdo el caso en Estados Unidos es siempre se ceban con con las personas que recibían ayudas sociales no pues porque claro fíjate que malgastan el dinero todo el día reportajes sobre la diferencia entre un kilo de tomates

Voz 4 16:18 pues sí un litro de soda

Voz 0132 16:20 final estamos desvirtuando totalmente el debate porque la pobreza es algo abstracto no es sólo que no te puedas levantar para comprar la manzana ahí ponerla en el paquete de niños que igual esa madre US padre han trabajado catorce horas no saben en ese momento salen y la tienda está cerrada o sease se apaña con lo que se tienen hoy hay una falta de expectativas enfermedades asociadas que al final es es muy fácil cargar contra el sujeto que está metido en ese círculo en esa espiral no hay por eso me parece interesante lo que lo que comentabas Laura que hacéis talleres informales pero no no en traéis a a determinar si están cometiendo errores no porque ya sería el cual

Voz 0187 17:01 claro porque lo que el cuando se habla de este tema ahí empiezas coma desvirtuar como tú dices ya ya juzga área señalar con el dedo eso es simplemente porque lo haces pensando que tú estás en otra en otro punto completamente diferente en el que jamás en la vida te va a llegar la pobreza en el que jamás en la vida vas a llegar a tomar una decisión perjudicial para tus hijos cuando la la diferencia entre tú y esa persona que está señalando están mínima que es que podría pasarte de de un mes para otro empero nos creemos que estamos muy muy lejos entonces claro el tema se se puede juzgar como si fuese cuando en realidad se podría hablar con con una naturalidad de algo posible que hay que trabajar de otro modo Pau estamos hablando de los profesores que echan un cable también estamos hablando iniciativas privadas solidarias que están cubriendo una función de la que debería hacerse cargo la la administración no esto no se ha hecho visible con la crisis pero sigue sigue existiendo y seguirá existiendo un una bolsa de pobreza

Voz 4 18:03 yo iré de niños que viven

Voz 1312 18:05 situación hoy con riesgo de exclusión no cree que exista una poca protección social a la infancia por parte del Estado para estos niños

Voz 8 18:13 sí sí sin sin ningún tipo de dudas es decir somos un estado de bienestar que en muchos sentidos es modélico es decir en pocos en pocas décadas hemos hecho lo que otros Estados de bienestar en Europa los Estados de bienestar más avanzada han hecho en un periodo mucho más largo no hemos construido un buen sistema sanitario hemos construido un buen sistema de pensiones bueno en fin en muchos sentidos tenemos un está en un buen estado de bienestar incluso tenemos un sistema educativo que funciona relativamente bien en en en términos comparativos lo podría hacer mejor pero funciona relativamente bien lo que no tenemos es políticas específicas para familias y para infancia en las que tenemos son muy rudimentaria se es decir en Europa gastan el dos coma cuatro por ciento de media en términos de Producto Interior Bruto en Políticas de Familia Infancia nosotros gastamos el uno coma dos nosotros tenemos transferencias por hijo a cargo es decir ayudas directas a las familias vulnerables que son absolutamente ridículas son ayudas de doscientos noventa y uno euros anuales no que no tienen ningún acto reductor sobre la la pobreza infantil no y en ese sentido tenemos una asignatura pendiente muy importante es decir invertir más en infancia porque sin dinero y el dinero no lo es todo es decir las políticas tienen que ser rigurosas tienen que estar bien planteadas tienen que ser evaluadas pero más allá de eso hace falta dinero hace falta poner a España en el lugar que le corresponde en términos de riqueza que tiene este país

Voz 1312 19:54 yo añadiría también el el el la

Voz 0132 19:56 sí es un poco económico sobrevolando no la la foto micro que estamos aquí trazando pues lo importante de de analizar no lo rico o pobre que sea un país no sino lo desigual que es porque al final por ejemplo hablamos de Estados Unidos que enriquece agregada es es enorme pero tiene todos estos problemas de los que estamos hablando tiene una esperanza de vida que está por debajo de la de Bosnia es que crecer pues con crecer no basta no el mundo crece pero de forma natural la riqueza por mucho que haya gente que interesadamente lo diga no se filtra de arriba hacia abajo a menos que un país se dote de instrumentos no para ello

Voz 1312 20:33 Ana que de completando esto que dice se habla de recuperación económica antes dabas las cifras de paro que han descendido siempre es una buena noticia siempre se recibe como bueno puede estamos saliendo además pero España es el país de la de la Unión Europea con mayor porcentaje de de trabajadores pobres eso seamos claros de estos padres han encontrado trabajo pero eso significa trabajan un montón de horas siguen teniendo una vida absolutamente precaria y si se me dejáis digo una cosa

Voz 8 20:58 antes se hablaba de la reproducción intergeneracional de los de la pobreza es decir hijos que digamos heredaba la situación de pobreza de sus familias no es una de las evidencias más acreditadas en las mentes la acción internacional sobre estos temas es que cuanto más desigual es un país más reproducción intergeneracional de la pobreza es decir los países muy desiguales son países en que los hijos heredan las posiciones de los padres por porque los padres digamos de clases más altas son capaces de invertir en sus niños para darles las mismas las mismas a las oportunidades que disfrutaron ellos mientras que a colectivos más desfavorecidos les está vetado les están vetadas estas oportunidades no entonces entonces romper este ciclo pasa por luchar contra la desigualdad de lo que llamamos rentas primarias que son las desigualdades es que tienen que ver con la generación en el mercado de trabajo de desigualdades de asimetrías debidas a los salarios a las rentas de capital etcétera

Voz 0132 22:05 y además ahora que se está hablando tanto de bueno de fiscalidad de reformas pues yo recuerdo un informe de la comisión que subrayaba que que el sistema fiscal y los beneficios en España tienen un poder redistributivo bajo no con respecto a la media europea reducen la desigualdad menos pues treinta y cuatro por ciento frente a una media del cuarenta por ciento en la en la Unión Europea no sea que esto es algo que hay que corregir también concienciarse de que el empobrecimiento colectivo pues al final le implica un fallo colectivo no si fracasan las escuelas la gente trabaja muchísimo y sigue siendo cobren y no llega si no hay seguro si el empleo pues al final lo que se crea es de la franja más precaria pues bueno

Voz 1312 22:47 es un fracaso no el tema está en qué se parece que han cerrado ese ascensor social clara sobre todo en algunas para estas franjas no Pau y cómo se puede revertir esto ahora que tú eres uno de los mejores especialistas en en temas de de pobreza desigualdad como sociólogo y ahora como okupas este cargo que parece que la intención de del Gobierno es que sirva como decía la alta comisionada María Luisa Carcedo me decía que que que fuese el poco la legislación de la infancia no es que es la altura de la de la infancia perdona cómo se puede revertir esto cómo cómo se celebra la aguja se empieza a trabajar

Voz 8 23:28 bueno digamos que el enfoque tiene que ser totalmente multitud dimensionada al en ese sentido no se puede corregir la pobreza infantil si no interviene en el mercado de trabajo sino interviene es en el sistema sanitario es decir universalizar la salud o o luchar contra la precariedad son tan importantes les cómo combatir la pobreza específicamente con programas digamos dirigidos es estrictamente a esto no pero dicho esto hay como decía antes mucho que hacer lo que respecta a programas destinados directamente a la infancia no hay que poner el foco en la infancia hay que poner el foco en este problema hay que mostrar que este problema es ese mucho sentido es un mal negocio es un mal negocio porque no es fractura las sociedades Nos las polariza y además es un mal negocio desde el punto de vista de la competitividad económica es decir la pobreza infantil no sale cara no sale cara porque desaprovechamos talento vale desaprovechamos talento de niños pobres que no han tenido la las oportunidades de llevar al máximo sus potencialidades y convertirse en contribuir es y al sistema social a a través de sus aportaciones fiscales a través de sus contribuciones al conocimiento en una economía del conocimiento esto no nos lo podemos permitir no en ese sentido lo primero que hay que hacer es poner el foco pon mostrar que necesitamos luchar contra la pobreza infantil que que tener niños pobres es un lujo que no nos podemos permitir no más allá de eso hay políticas específicas para infancia que están infla desarrolladas en España que bueno cuando que el compromiso de Gobierno es mejorarlas mejorarlas dentro de un marco en que se no se exige estabilidad económica en que hay construcciones para gastar en que todavía no se ha aprobado un techo de gasto pero la voluntad entiendo que es mejorar las políticas que están desarrolladas en este país

Voz 1312 25:33 en Astún con lo solucionamos con una renta básica PAOK

Voz 8 25:37 no necesariamente con una renta básica es decir cuando hablamos de Renta Básica normalmente hay mucha confusión al respecto no nosotros siempre hemos hablado de ingreso mínimo vital en ingreso mínimo vital tiene dos patas una pata que reconoce que los niños digamos son un bien colectivo que los niños no sólo son un bien para los padres que que que disfrutan los padres sino que que los necesitamos en toda la sociedad no necesitamos niños para sostener digamos la vida social la vida económica y en ese sentido las transferencias por hijo a cargo que son ayudas económicas a familias con niños es sobre todo de familias con niños vulnerables existen en la mayoría de los países europeos en veinte de los veintiocho países de europeos nosotros apenas tenemos ayudas de de de este tipo no en ese sentido mejorar estas ayudas es imperativa y más allá de eso bueno hay que mejorar las las políticas de garantía de ingresos para las familias más desfavorecidas en este momento existen estas políticas en las comunidades autónomas a través de las rentas mínimas de inserción pero tanto la cobertura como la generosidad son bastante bajas además y digamos que la atención que se presta estes temas es es muy desigual a nivel territorial es decir hay políticas bastante modélicas pues en el País Vasco en Navarra en Asturias políticas que dejan mucho que desear en otras comunidades autónomas

Voz 1312 27:07 Laura en todo todo esto que estamos hablando desde el punto de vista más socio político sociológico tú cómo cómo lo estás traducía vendo mentalmente a al día a día de de un colegio en en un barrio obrero barrio de clase media media o pero como cómo son cómo son esos niños son conscientes de la situación en la que viven como en sus juegos cómo se relacionan

Voz 0187 27:34 que dicho tantas cosas que me sale humo abracen que te que te veo que te te oigo absorber está sí sí sí pues mira cuando cuando hablaba sobre todo de de que a Petit patrones los niños a mí es lo que más me preocupa de todo realmente no porque no solamente están viviendo una situación de pro de pobreza ahora la infancia sino que es que tienen unas barreras invisibles que les están apretando dentro de esa pobreza para que no puedan salir no solamente es el que no que no se les de esto lo otro lo de más allá no no es que es como que se hace por qué se queden ahí la es es terrible porque están pues nuestro colegio está en Tetuán bueno pues es un un barrio que tiene muchas muchas barreras de en el barrio pero no sea emocionales para ellos no ellos se sienten ya que tienen un nivel económico en el que tienen que estar metidos en ese barrio no salir a las zonas más desarrolladas no pueden cruzar la calle e irse al parque que está fenomenal con árboles etcétera etcétera sin que si tienen que queda en su parque que tiene sus problemas que tienes sus historias se tiene ese ellos se quedan ahí porque no tienen ni siquiera esa capacidad que pueden tener todos los niños de soñar de desear lo mejor de querer ser bomberos astronautas y todo eso no ellos están en una realidad tan triste que que que que en era son capaces de de desear lo mejor donde otros niños no tienen límite ellos tienen un límite muy real no entonces se ve cuando llega fue un día tú qué quieres ser de mayor no se no te dicen otra cosa que no sea camarero que no sea si acaso albañil porque solo conocen eso solamente tienen acceso a eso entonces en en la enseñanza es nuestra obligación bueno en la enseñanza ahí en el resto de la sociedad en abrir esos muros no que se han creado los niños hayan creado las familias que les hemos creado el resto de abrir esos muros y que vean que hay infinidad de de futuros disponibles para ellos eso es la pobreza para ellos el ni siquiera tener capacidad para soñar en en algo mejor entonces

Voz 1312 29:47 eh

Voz 0187 29:47 pues pues es triste cuando llega un unos Reyes y yo eso lo aprendí el primer año qué me empecé a trabajar ahí no se pregunta qué te han traído los Reyes no se pregunta que tienen regalado por por el cumpleaños porque no hay nada independientemente de de el tipo de familia de tales que las situaciones son duras y los niños las viven así pero es que lo peor de todo es que las asimilan como normales entonces bueno no tienen esa capacidad de ellos de es tan tan digamos interesados en superarlo en en ser felices con esto que tienen que no tienen digamos esa capacidad de deber un poquito más allá de de rebelarse contra eso que tienen es decir no no oye qué qué leches a mí esto no me gusta yo voy un pasito más adelante no ellos tristemente son felices con con lo que tú tiene aun sabiendo que la sociedad les estamos fallando pero pero día tras día

Voz 1312 30:39 imagino que como docentes cuando cuando conseguís que que algunos de estos niños pues ya

Voz 0187 30:48 panes a barrer ese destino no marcaba porque parece que suena como a otra época no que si estos niños siguen marcados por un destino debe ser un placer increíble no cuando veis que alguno de estos niños rompe esa esa barrera sin descritos le nosotros tenemos la suerte de que como los niños tenían muy buena relación con el colegio porque son poquitos son sólo ciento ochenta y tantos entonces somos una familia pues cuando se van al instituto vienen mucho cada todos los días hay niños que se han ido y si vienen para darnos un beso a la que se van a casa incluso si alguno va la facultad vienen y nos lo cuentan entonces cuando son esas situaciones es que te te te embriagado una una felicidad increíble pero de todas formas nosotros siempre tenemos en mente actividades pues por ejemplo el colegio tiene un coro que hace con el que hace muchísimas salidas han estado cantando en el Teatro Real sea solamente

Voz 1312 31:41 son niños que no habían salido del barrio alguno se eh no habían salido del barrio entonces no habían pisado en el centro de Madrid pues es una tontería pero oye el salir el conocer otro tipo de trabajos después les abre la mente y les Illes da como un gusanillo ahí de de probar más cosas de de probarse a sí mismos y hay que aprovechar que la crisis ha puesto de relieve que existe es que esto está pasando en España porque yo creo que antes de la crisis era era un tema que iba saliendo pero que la gente no no sé no sabía sensibilizarnos Nos ha puesto la piel eh es la la crisis como para prestar atención actuar contra esto totalmente totalmente

Voz 8 32:20 la crisis es lo que los académicas llaman una ventana de oportunidad no creo que era Hillary Clinton que que decía no desaprovecha nunca una crisis y en ese sentido bueno la crisis ha hecho visible la experiencia de adversidad de muchísima gente que ya antes de la crisis vivía en malas condiciones es decir la la las situaciones de pobreza se han intensificado pero antes de la crisis no eramos un país con bajos niveles de pobreza eramos más bien un país con altos niveles de pobreza no y en ese sentido la crisis ha perfilado estas experiencias y ha mostrado la necesidad urgente de intervenir de intervenir no sólo para paliar digamos el el malestar de esta gente sino para paliar determina los efectos sociales que estamos notando todos a otros niveles es decir el descrédito del sistema político tiene que ver con las experiencias de malestar de mucha gente no él el ascenso de los populismos tiene que ver con con con estas experiencias de de de de desencanto de malestar de de de la frustración de expectativas no en ese sentido bueno la crisis en muchos sentidos abrió esta ventana de oportunidad y es una ventana de oportunidad que no va a permanecer abierta de forma Permach gente es decir en situaciones de cierto cierta euforia económica tendemos a olvidar estas situaciones si estas situaciones conviven con nosotros nos acompañan es decir que es urgente intervenir es decir no podemos esperar tres o cuatro años tenemos que aprovechar este momento para ponernos al día en términos de políticas de intervención de la sociedad porque esto también es un un compromiso en que los agentes sociales pueden hacer muchas cosas

Voz 1312 34:22 me quedo con con ese concepto Pau el esa idea de responsabilidad común de toda la sociedad con con nuestros niños no seamos padres o no tengamos hijos en edad escolar o no es responsabilidad común de este país que que todos los niños tengan oportunidades que que no haya barreras que no se puedan saltar y que bueno pues que por lo menos esa etapa de su vida significa que tienen por delante un montón de oportunidades no como como otros no pues te que habrá que ponerse a trabajar Pau Marí Klose porque tú la la teoría hay los datos los controles muy bien y ahora ha dado el salto a a ponerte manos a la obra remangarse y a ver que si hay tiempo para para empezar a hacer una acción política que que revierta un poco la la situación suerte muchas ganar pues te deseamos lo mejor ahora lo Laura calles que tengas un un feliz inicio de curso gracias que ojalá cada vez sean menos los niños que necesiten este tipo de atención por parte de maestros y yo de todo el día que me tengan que despedir del colegio será un día feliz triste para mi familia pero pero Feli muchísimas gracias Ana quédate quédate un ratito antes vamos a contar una historia vale