'Las hijas de Maria Senhorinha'

Voz 1312 00:00 Ana te pedía que te es un ratito más con nosotros porque vamos a conocer a vas conoce te voy a presentar a una de las personas que van a compartir escenario contigo en la próxima edición de Diario vi

Voz 2 00:26 bueno pues esto no lo sabía había escuchado su reportaje que me han paseado perdona pero les echó el programa

Voz 1312 00:34 habría yo diría que me tiene que pagar convección bueno pues eh será en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid el próximo dieciséis de octubre ahí estaréis las dos y ella es Isabel Cadenas buenos días hola buenos días lo te voy a presentar a esta periodista pero

Voz 2 00:52 no nos vamos a a que que históricas a contar tú no sé pues lo tengo estoy bajo secreto periodístico has sí sí porque es lo bonito de diario vivo es eso no que sí

Voz 1312 01:03 que si te apetece vayas allí no escuches ballet pues os propongo que nos vayamos a De viaje a Brasil

Voz 3 01:12 es difícil explicar ir a las de IMS o a Codere a otra docena ya no discutir sin éxito

Voz 4 01:26 Pedro dice que me va a tocar no se puede entender con imágenes ni con audio y que son las entienda yendo allí sintiendo

Voz 1312 01:43 es España acabamos de escuchar un un extracto de maravillosos reportaje titulado Las Hijas de María señoría hecho en en Brasil por la periodista Isabel cadenas para Radio ambulante vamos a ir desgranando contigo poco a poco la historia pero vamos a al origen de este viajé Brasil porque tú tenías en tus manos la posibilidad de viajar a algún lugar del mundo no sí

Voz 6 02:07 sí sí yo tenía ese sueño que muchas personas hemos tenido que es tener un billete a cualquier lugar del mundo que para mí la principio fue como maravilloso después estuve casi un año sino usarlo porque no podía decidir dónde ir entonces me juntaba con amigas cuál era el lugar más extraña el que podía ir más lejano el billete más caro el que tuviera más escalas no hay al final encontré ya sabía que iba a ir a contar una historia y al final encontré una historia muy rara de la cual yo nunca había oído hablar y que en cuanto en cuanto haya hablar de ella supe mi cuerpo supo que yo me iba a ir a Brasil a contar la historia de este lugar

Voz 1312 02:42 ese lugares eh no no llevado Cordero un pequeño pueblo en el estado brasileño de Minas Gerais en la historia de este delito se había hecho viral en en Internet por una noticia que que con que se contaba de este pueblo bueno pues

Voz 6 02:56 la noticia se había hecho viral de ellas dicen que hay hasta treinta mil noticias y decía la que era un pueblo en el que sólo vivía Mujeres en el que los hombres estaban prohibidos yo como buena feminista primero me interesa mucho la historia pero después me dio un poco de vergüenza era cómo cómo puede ser que exista un lugar así en Brasil yo no lo conozca entonces decidí irme allí

Voz 1312 03:18 el matriarcado dices yo no sé nada de de esto vale pues te te presentas allí que llevasen la grabadora como dices tú sabías que ibas a contar una una historia hay te vas con la grabadora allí que te encuentras

Voz 6 03:34 yo iba a contar una historia de audio además yo sabía que iba a ser un documental sonoro que es la forma en la que yo trabajo hizo había que me interesa mucho el documental sonoro por la intimidad que qué pasa en el documental sonoro que para mí no pasa en ningún otro en ningún otro género tenía muchas ganas de hablar con estas mujeres en pues en intimidad no con una mujer de unidad preguntarle cómo le había sentado que dijeran eso sobre ellas porque claro las noticias todas se centraban en que si eran estaban solteras claramente lo único que buscaban era marido entonces me parecía tan machistas esa claro que era como bueno habrá otras cosas Aquí no

Voz 1312 04:07 con esa noticia no nadie se lo había ocurrido ir a comprobarlo porque claro eso dices pues enviar un reportero y dices me este tema

Voz 6 04:16 sí había ido a la mayoría noticias eran de agencias ya había ido también cara no quiero contar todavía no lo contemos el podcast pero si había un reportero que había ido que se Jaro igualó del telégrafo se hizo un vídeo de hecho hizo un reportaje Un vídeo de tres minutos en el que se pasea por un pueblo en el que sólo hay mujeres habla con ellas les pregunta si sería un buen marido bueno y ese de cuando yo vi eso fue lo que me empujó hay hay dije cierro el billete mañana estoy en Brasil

Voz 1312 04:43 ya voy a ver qué pasa bueno pues para para saber un poquito más tenemos que con tenemos que comprender este pueblo no no he cordero es necesario regresa a la historia del pueblo

Voz 4 04:55 en mil ochocientos noventa María señoría da Lima abandonó a su marido hice vino hasta el lugar a vivir con su amante psico Fernández una mujer adúltera en Brasil rural del siglo XIX imagínense cuando tuvo su primer hijo la Iglesia la excomulgado a ella y a las cuatro generaciones siguientes fue en ese momento cuando comenzó el estigma para los pueblos de alrededor ella y sus descendientes formaban una comunidad donde las mujeres eran demasiado libres es decir adulteres así vivieron hasta que en los años cincuenta de Lina una de las nietas de María señorita se casó con un pastor evangélico que pasaba por allí estuvieron quince hijos y el pastor que no confiaba en ninguna religión establecida segmento otra una versión del evangelista allí en una zona profundamente católica ahora las adúlteras eran además evangélicas y esa nueva religión tenía ante todo

Voz 7 05:50 no Intel se a costa de ir allí sino que Custo muchas reglas no podían cortarse el pelo tenían sus Arman alarga no podían maquillarse chico era muy Azón dispone hechos valga decir tu libro aún se como advierte

Voz 4 06:12 dice que la gente vivía para la Iglesia había que rezar tantas veces al día que los hombres no podían trabajar pero eso no era todo una de las cosas más sorprendentes que me contó dorar era que el pastor prohibió hasta las

Voz 1312 06:23 el Gobierno a Moody's que me decidiera prohibir o sea yo yo la música Ina no se podía bailar escuchar la música una de las mejores cosas que hay en este mundo

Voz 6 06:33 yo no podía no podía claro yo no yo estuve allí mucho tiempo después la prohibición termina más o menos en el noventa y cinco a finales de los noventa y término de una manera muy interesante que tampoco no vamos a desvelar pero lo interesante de este pueblo hoy es que es un pueblo que en poco serrín mentado no y de hecho dos de las hijas del pastor son las músicas de la comunidad hay una hay una chica que sea que haga que es la imitado una de las mejores imitadores de Lady Gaga en Brasil y que ella de hecho bueno lo digo en el reportaje ella actuó en la reacción de la antorcha olímpica en San Pablo delante treinta mil personas es la hija del pastor que previó la mucho

Voz 1312 07:11 osea por lo que hemos escuchado si había pastor si la gente se casa hito esto es que sí que había hombres en el pueblo puede ser

Voz 6 07:18 desde luego en este momento si lo había os ha llevado Cordero empezó siendo una comunidad de una mujer adúltera que tuvo hijas e hijos y entonces había hombres y mujeres y hasta los finales desde noventa y después

Voz 1312 07:30 ahí queda ahí lo dejamos dice es que el pueblo se reinventó se reinventó o por lo menos empezó a a trabajar sumó su evolución como comunidad hizo los que no quiere desvelar nada porque ahí está el reportaje luego la historia que como tú la cuentas no no quiero tampoco hacer es que se dice ahora no pero la la esencia de la vida de comunidades no va cordero lo ejemplifica perfectamente la historia de de Erik

Voz 8 08:02 y entonces me y Soitu antes yo comencé PSP que era

Voz 4 08:09 a les dieciocho años Erik y empezó a sentir que era diferente al resto de chicos de la comunidad no sabía exactamente qué era hasta que se fue a velorio Monchi descubrió Internet entendió que sí que era gay que tenía miedo de que la gente de la comunidad no la aceptara hasta ese momento nadie había salido de las Marian nevado Cordero no se atrevía a decírselo a nadie hasta que un día se lo contó a su mejor amiga y hay que hay la hermana magia tuvieron una idea yo lo ver hoy de es fácil hacer una obra de teatro para explicarle a la comunidad que había hombres a los que les gustaba a los hombres Eric interpretó uno de los personajes de la obra

Voz 8 08:46 tazón muy acá poquísimo espesos que ver a qué

Voz 3 08:52 la obra fue un éxito cuál

Voz 1312 08:55 cuál fue el resultado de de de esta obra fue un éxito

Voz 6 08:59 qué pasó fue un éxito pues realmente lo que sí puedo decir de este lugar es es que es que es un lugar donde no hay no hay prejuicio no y sobre todo fíjate hay muchas hay pocas mujeres lesbianas pero hay muchos hombres lex vamos es que de la gente joven la yo creo que la mitad son Psicosis es está totalmente asumido sabe la gente vive pues eso sin sin ningún prejuicio no así viven en general es una realmente una vida comunitaria que está muy bien organizada y que una no sabe muy bien como decía Pedro al principio el chico que hable que es muy difícil explicar no de cordero hay que sentirla no que parece un cliché pero es verdad que es muy difícil explicar por eso elegí la estrella de Erik y porque me parece que que dedicaba muy bien esa vida comunitaria ya sabida de exigen siempre de ayudarse unas a otras y unos a otros no es bonito

Voz 1312 09:43 lo he cuando Eric que cuentan lo de la novela obre como ALCA al acabar la obra el público buena parte de celebrar muchísimo la representación se fue a abrazar a decirle no entren entendemos lo que estás pasando no sentimos que lo lo aceptamos cambiamos nuestra mentalidad porque nos hemos puesto en tu en tu piel

Voz 0132 10:05 a mí el reportaje me encantado yo lo escucho escuchado dos veces y está muy bien escrito y es un reportaje como una muñeca rusa que vas abriendo un beso Dry hay un montón de de de historia sanidad no y lo bonito es que luego las aves hilar muy bien y está muy bien realizado se que felicidades hay momentos muy tiernas como este de de Erik y otros surrealistas que me han encantado hay explosiones ahí de música lo que comentabas antes bueno tampoco quiero revelar nada no pero pero muchas felicidades gracias Ana

Voz 6 10:38 sí vamos a Font fue muy difícil de montar porque también fue muy difícil para mí estar allí yo iba buscando una noticia y me encontré otra no entonces también al final todas las historias que encontrase lo ahora el digamos un hilo

Voz 1312 10:48 es casi un hilo abierto porque es como no eso no no es que te encontraste otra fuiste tirando del hilo si realmente van saliendo cosas a cual más sorprendente o más admirable sí

Voz 6 10:59 sí yo creo que también fue un una lección para mí no de yo tenía la intuición y seguí la intuición pero era una cosa que cada día decía no tengo historia no tengo historia que me está pasando sabes la impresión que tuve

Voz 0132 11:10 al escucharlo que había también subyacía hay dos visiones de del periodismo en un momento cuando hablas con el reportero británico él tenía una idea en la cabeza y luego pues hace su trabajo de una determinada forma no quiero no quiero estropearlo y que les cuide la gente pero tú misma haces tienes una idea en la cabeza vas la tienes que cambiar totalmente porque ves que la realidad al final es otra y que por honestidad profesional te tienes que adaptar hoy al final el producto es es muy bueno gracias

Voz 6 11:39 sí yo creo que al final las buenas historias que yo lo que hago son historia no son las que nos cambia no las que nos hacen plantearnos cómo contar las historias para mí sino no hay historia no hay claramente fue el caso de tu yo hasta que no me fui la última noche que estaba como al final del reportaje cuando yo hago una pregunta que me responden y ahí sí que fue muy intimidan intimidad hay dije vale tengo al final de ese ese final fui reconstruye

Voz 1312 12:00 eso te iba a decir cómo cómo cómo te planteaste estructurar esta locura de de pues de hechos no que vas encontrando todos son curiosos y todos merecen ser contados no desde la historia fundacional del del mismo pueblo hasta detalles como los de los de Eric no

Voz 6 12:18 bueno yo trabajo hay como diferentes para él trabaja yo trabajo mucho en montajes a John no pienso mucho la historia cuando la estoy haciendo yo es al montar cuando empiezo cuando pienso todo no que es más pues como hacer un documental básicamente nada ahí fue bien fui viendo que había para mí hay momentos los momentos de ternura yo quiero meter esos momentos no ya para mí los mejores momentos que más te mueven solas a la gente que lo escuches entonces ese momento fueron claves para mí después hilando no al final es que lo que tú dices lo de siempre es tirar del hilo atar el hilo el hilo rojo no que que al final une todas las historias

Voz 1312 12:48 si la pregunta que te voy a hacer lo han escuchado en en el pueblo

Voz 6 12:52 sí sí sí lo escucharon bueno lo escucharon y además yo yo tenía miedo porque aquí no está todo el mundo pero Rosa que es bueno que sí que salen el documental que es como la política de la Comunidad ella me dijo me puede preguntar cualquier cosa y te voy a responder cualquier cosa me costó mucho entrevistarle pero siempre que es este material para una buena causa lo dijo de una manera poniendo entre lo has Pay la pared y les gustó mucho así si lo pusieron en su Twitter en su Facebook que ya tenía una redes sociales muy grandes si estaba muy contenta

Voz 1312 13:20 pues la historia de hoy esta historia con la que despedimos en los minutos finales de las nueve que dedicamos a a eso que que dice que le gusta tanto Isabel nos gusta tanto a también a a nosotras de contar historias no de meternos con más detalle abrió una ventana inmigrar porque realmente encuentras tesoros como este no la de no no no hay dado Cordero que muestra una de entrada ya les digo una nueva forma de organizarse de de convivir de crear comunidad sí bueno no y de ir enfocar la vida porque en realidad es una filosofía de vida estupenda no podemos contar más que lo pues

Voz 6 14:01 en escuchar en la página web de Radio ambulante tengo que decir

Voz 1312 14:04 dicho queda que Isabel estás trabajando en alguna historia

Voz 6 14:08 sí estoy trabajando entonces estará Salvador que estuviera sorteando este ahora en junio estuve casi tres semanas luego nuestra historia en una serie muy bonitas son una relación entre España y Estados Unidos que esperemos que sea una serie

Voz 1312 14:23 era como si piso días que he hecho lo bueno pues ahí estaremos pendientes de de esas historias que nos cuenta Ana Fuentes otro verano más juntas que bien ha estado viene sabes que lo celebró hasta el que viene se venga una mala un beso chao

