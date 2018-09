José Carlos Ruiz: «Estoy obsesionado con acercar la Filosofía a la vida porque la vida no se va a acercar a la Filosofía»

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:02 no

Voz 3 00:17 a carta exacto

Voz 1312 01:05 dice nuestro invitado que no se puede ser feliz sin pensar adecuadamente y es que hemos pasado del valle de lágrimas de la cultura judeocristiana eso de que hemos venido a esta vida sufrir y nada más que a sufrir a la felicidad casi obligatoria casi impuesta desde las tazas del desayuno a las fotos de las vacaciones retransmitidas casi en tiempo real o a sentir la felicidad ante un plato de patatas bravas por ejemplo en nuestro invitado llega a hablar de la maldición de la felicidad José Carlos Ruiz buenos días

Voz 4 01:38 los días Lourdes la maldición de la felicidad

Voz 1312 01:40 que que que es que puede llegar a ser una tortura incluso has utilizado el término drogodependientes emocional les ahora hemos pasado que la felicidad sea como es nuestra droga sí bueno

Voz 4 01:51 Thuram desde el momento en el que el concepto de felicidad que se vende es un concepto felicidad consumibles instantáneo entonces el término de drogodependiente emocional por lo menos tal y como yo lo entiendo en lo que hoy en día está generando una insatisfacción mayor el consumir hasta píldoras de felicidad que parece que son accesibles que son de de rápido consumo que curiosamente además siempre tienen fecha de caducidad parece que sí no lo hace a hoy y ahora van no lo va a poder hacer después no todo está como una especie de confabulación de sinergia que el sistema desarrollado en torno a a un modelo de felicidad de consumo instantáneo que se convierten tortura porque siempre hay millones de estímulo de píldoras que quieres consumir esa vez que no tiene tiempo

Voz 1312 02:34 en tierra de filósofos en Córdoba desde Radio Córdoba nos acompaña el doctor en Filosofía profesor de la Universidad de esa ciudad de la Universidad de Córdoba y autor de arte de pensar que va por la segunda edición que sale esta semana no

Voz 4 02:48 sí ha sido en agosto ha pegado un tirón muy fuerte y la segunda edición la tenemos ya para la semana que viene disponible una puntualización Lourdes soy también profesor de instituto sobretodo Mi cargados de principal está en el instituto en el Ángel de Saavedra aquí acordó hiló si asociado en la Universidad que siempre parece que lo del institutos me lo dejan en un segundo

Voz 5 03:07 no no no vamos para nada no no ha sido mi intención descuido te pido perdón por ello porque no hay nada que merezca más mi admiración que un profesor de instituto que ha de

Voz 1312 03:17 más esté preocupado por por cómo cómo se están formando sus su salud los no tu precisamente has hecho eso la columna vertebral de todo este pensamiento no en torno a a ese arte de pensar que que nos cuentas un poco pensamiento crítico es la mejor arma que tenemos para luchar contra precisando de la infidelidad la ley prevé liquidar la ansiedad la depresión con el sufrimiento el miedo no sí

Voz 4 03:42 sí además hay un capítulo me dedico con un título Hito que viene a decir que la cara oculta de la felicidad es el pensamiento crítico que se no está abandonando es decir ahora mismo estamos viendo un periodo que con esta sinergia donde bueno la turbo temporalidad el entusiasmo no eso que narra muy bien algunos ensayos contemporáneos como el de mi paisana Remedios Zafra sobre el entusiasmo y hay una serie de sinergias que están dando lugar a que en la gente tenga muy poco tiempo para pensar incluso no caiga en que el pensamiento es la base para la creación de una identidad equilibrada IM la identidad de ahora son identidad en muchos casos importada del exterior de un mundo virtual que hacen que la gente no entienda el pensamiento crítico como algo esencial para construirse una identidad base desde la que poder crear un proyecto de vida sensato algo relativamente normal

Voz 1312 04:32 las diferencias entre el hecho de la felicidad superficial la felicidad enraizada dices que hoy en día estamos plantando césped no árboles no

Voz 4 04:42 sí sí hace un par de años Se me ocurrió para intentar explicarle a los alumnos que el proceso de maduración pues lleva años es decir que si entramos en un primero de Bachillerato en un Primero de carrera necesitamos tiempo para ir cimentando el conocimiento no porque en la sociedad actual el conocimiento está siendo sustituido o la sabiduría si me apura que sería la aplicación este conocimiento para una vida equilibrada está sustituyendo por la información cuando tú empiezas a hacer el análisis de la metáfora te das cuenta por lo menos yo tal y como lo veo que al césped es una cosa que es muy fácil de plantar que en cualquier lugar con un poquito de agua no necesita más que acaben mucho la oreja casi a nivel superficial y agarra con mucha facilidad y crece muy rápido y además pues tiene una belleza bonita tienen verde de bonito se rodea de mucho césped para poder tener sentido porque uno solo no hace campo Jon ya es cómodo para tumbar tenga el pero claro el césped cuando te llegan la las mal dadas meteorología meteorológica sufre un montón es decir mucho sol lo quema mucha agua lo pudre lo arrancas con mucha facilidad entonces yo lo que veía era que las personalidades contemporánea ya no sólo de los alumnos sino de la gente que a un poco más adultas en este mundo interconectado esas personalidad que son cada vez más al estilo césped es decir son gente muy frágil no que con la eventualidad de una eventualidad temporal mediana hace que ese derrumbe o que necesiten rodearse de otros para sentirse parte de la comunidad a pesar de que la Comunidad no está en su alta entonces yo decía bueno el árbol si el árbol un necesita mucho tiempo para crecer pero una vez que el árbol enraizada tuya me lo tienes que echar mucha cuenta porque al buscas un nutriente y cuando crece además el árbol tiene una cosa muy buena es que la rama empiezan a dar cobijo a los que están a su alrededor es decir es muy útil para la gente que está a su alrededor la eventualidad meteorológica nos van a echar abajo a no ser que sea una catástrofe inmensa que pueda romperlo pero es muy difícil no aclara la sociedad actual se planta el árbol lleva tiempo

Voz 1312 06:43 yo encima pues sin sin quitarle mérito al trabajo que hagan psicológica psicólogos y psiquiatras normalmente en nuestra sociedad su se se intenta dar solución específica a problemas concretos sino no se ve el conjunto no igual para cambiar el modelo se debería apelar más a la filosofía justo la están como cercenando no de de de las escuelas y de la vida cotidiana

Voz 4 07:08 sí parece que nunca está de moda yo una pelea que llevo ya veinti tantos años viéndola en los medios y también a nivel político cosa que no llego a entender muy bien que no se llegue a acuerdos como que el pensamiento crítico se ponga como línea directriz incluso como asignatura en los colegios e institutos no yo creo que en el fondo hay hay pero de de Victoria Camps el Elogio de la duda que dice bueno que tenemos que aprender a dudar que dudar realmente según una actitud filosófica fundamental para acercarte a la vida pero dar a dudar que parece que es fácil lleva tiempo y necesita recursos igual que aprender a pensar críticamente es algo que no se no se pone de moda porque se requiere el resultado instantáneo no no hace poco hablaba yo con un director de banca me decía bueno hace un tiempo nos pedían resultado nos ponían objetivo anuales revisaban dispone expusieron objetivo mensual revisaban luego pasaba al objetivo semanales dice ahora cuando llego a la oficina a las ocho tengo una videoconferencia con la objetivo diario es decir que ya el resultado tiene que ser inmediato instantáneo ese tiene que controlar la producción de una manera casi literalmente instantánea decide en el momento

Voz 1312 08:30 cómo enseñas el pensamiento crítico como lo aplicasen las aulas creo que habéis implementado este curso un experimento en algunos centros educativos hay en Córdoba no sé si si qué nos puedes adelantar a lo mejor resultado algunos trazos de esa primera experiencia bueno hemos estado con

Voz 4 08:49 siete u ocho colegios dependiendo del del profesor en sobretodo en primaria luego yo lo he hecho en secundaria en en la facultad no es una metodología porque me puse a investigar cómo conseguir que el pensamiento crítico llegara a la Aula de una manera concreta sin que tuviesen los alumno ni los profesores que Ford tomarse filosóficamente no hay muchos métodos sobre la filosofía para niños sobre el pensamiento crítico aplicados por medio de competencia que a mí me parecían que hasta cierto punto adoctrinar van más que ayudasen no en nosotros hemos elaborado una metodología muy sencilla que parte del eje principal que el pensamiento crítico visual es decir en un mundo como el nuestro lleno de imágenes hay que aprender de de muy pequeñitos a saber interpretar la imagen es decir a fijarse a dedicarle un poquito de tiempo tener atención no solamente a al eje principal de la imagen sino que a su alrededor después también lo hicimos contactos es decir llegamos y en esto la filosofía para niños que trabajaba el Inma pues ayuda un poco pero no hacía falta por lo menos en nuestra metodología no hace falta que los que vayan a hacerlo se formen porque lo hemos extrapolado a familia hemos trabajado también con familias sino con profesores y luego la última ha sido con los elementos artísticos no con música con pintura etcétera etcétera y buenos resultados yo lo he recogido todo este verano me han traído porque además iba evaluando la actividad sigue evaluando la capacidad de los alumnos por ejemplo de elaborar preguntas una cosa que ya no está de moda ya en la capacidad del cuestionamiento bueno hasta ahora todo lo que estoy tipificado en el siguiente libro que será seguramente sobre cómo ha funcionado este método de pensamiento crítico los colegio va bastante bien

Voz 1312 10:24 cómo cómo lo cómo se aplica en el aula porque yo ahora estoy pensando como madre au como al alguno alguien como docente ahora mismo esté pensando como aplico este pensamiento crítico en las clases con con mis alumnos

Voz 4 10:35 pues como madre por ejemplo pues proponente algún ejemplo muy sencillitas no se pueden utilizar doctrinas filosóficas para que lo alumno empiezo o lo hijos no empiecen a cuestionarse cosa de yo empecé con mi hijo cuando llegaba muy pequeñito con sus problemas de amistades en el colegio de decía que bueno pues él jugaba al fútbol mal no lo llamaban a excepción de cuando faltaba uno no cuando faltaba uno pues lo llamaban entonces lo digan los que no había necesidad de él lo dejaron fuera al venía muy triste bueno siempre hay que comenzar haciendo que se cuestione el porque no dándole el consejo que solemos ser muy de padre muy de profesora diciéndole al alumno lo que tienen que hacer sino intentando meter en la espinita del cuestionamientos es decir que sean ellos los que empiecen a preguntarse porqué unas veces y otras veces no me llaman qué clase de amistad tienen esa que me llaman y los que no me llaman es decir que haga una selección de los motivos por los que alguno amigo son mejores que otro amigo pero si nosotros lo damos las soluciones ello lo que van a hacer a seguir nuestra orientación entonces el método nuestro parte de que los alumnos sean los que elaboren las pregunta o que lo hijos sean los que elaboren las pregunta vayan buscando la respuesta de manera que tú lo único que tienen que hacer es ir orientando un poco cuando se desvían de la respuesta pero repara Kuntar en el fondo es un método muy mayéutica ático no pero tú no haces la pregunta porque se elaboraba la pregunta en este caso lo que queremos es que sea la gente la que se elabore la pregunta en la que empieza además a tenerlas en mitad de la duda del cuestionamiento que el inicio de la filosofía y que se está perdiendo

Voz 1312 12:06 en clase también se se propone lo mismo así antes de que el profesor de estamos todavía ante un modelo de habló en general estoy generalizando eh abrumó o modelo de escuela que todavía pues se está enseñando de la misma manera que se encendió cuando yo era pequeña o cuando mis padres eran pequeños que es el ese maestro dando la clase magistral no con el libro de texto no hay interacción ninguna en cambio los niños ya viven otra realidad otra realidad muy diferente como es ese planteamiento del pensamiento crítico en una clase pongamos de Historia o o

Voz 4 12:39 bueno ya está cambiando ya hay muchos docentes que están empezando a hacer trabajo por proyectos o no hace lo que ahora se llama la clase invertida es que en el inicio luego ya en el transcurso de verdad que el profesor debe tener esa autoridad académica para ir haciendo que el alumno aprenda discernir lo que es importante lo importante pero al principio mucha muchos temas y coge cualquier libro de texto ya veréis que está diseñado así mucho temas comienzan con cuestione un cuestionamiento con un caso práctico con una realidad que el alumno empieza a plantear que esa realidad si se puede aplicar a su vida es decir estamos viendo un cambio de metodología a pesar de que la clase magistral bien bien aprovechada es una maravilla porque despierta una especie de emoción interno en el alumno viendo que bueno el profesor le están metiendo una semilla de conocimiento que en ese momento no tiene pero a parte de la clase magistral yo si veo que hay un cambio metodológico en el mundo educativo por parte de los docentes no se esto está viniendo desde abajo hacia arriba lo más interesante del tema

Voz 1312 13:39 tienes un libro maravilloso que que habla de precisamente de cómo enseñar a los niños no eh creo que era de Platón a Batman no es de negro muy muy muy muy muy útil yo creo aquí hemos estado poniendo en valor este verano alguna algunos valores a sobre todo poniendo de relieve disciplinas que ese que sean estado marginar de la de la formación en cuando se hace ese enfoque mercantilista de la educación que que detesto profundamente hablábamos de filosofía lo hacemos con Javier Gomá y con Marina Garcés Marina Garcés es una de las que más ha intentado bajar la la bueno bajar o sacarles a la filosofía las clásicos de la filosofía la calle no de de decir bueno bajarla a la calle no Itu también haces lo mismo no tienes que que las tesis de Platón Aristóteles au Séneca tu paisano

Voz 8 14:32 si tienen que seguir vigentes en el siglo XXI porque porque

Voz 1312 14:36 no caducan no ahora mismo has puesto el ejemplo de cómo el pensamiento crítico organiza se organiza en torno a la a la filosofía a la filosofía práctica no pero vivimos en un mundo de pantallas un que no es más que el mito de la caverna de Platón no me voy a mi manera

Voz 4 14:51 un claro ejemplo efectivamente no plato con la imagen de hecho creo que ahora mismo si levantase la cabeza sustituiría a la caverna por la pantalla chica y casi seguro no pero sí estoy estoy en mi obsesión ahora es acercar la filosofía la vida porque la vida no se va a acercar a la filosofía es decir el hecho ya después de día doce años intentando ver cómo funciona el tema de institucional el tema de la filosofía esa relación al final tienes que bajar a la vida y acercarla porque ya en esto sí tenemos poco de culpa la profesora de filosofía sobre todo lo más academicista ya que el último año la filosofía se había anclado en la torre de Babel del conocimiento universitario la pública están estaban hecha exclusivamente para un mundo muy reducido con una terminología muy científica que está bien lo que pasa aquellos le exijo profesora de universidad catedrático que tienen ese nivel tan alto le exijo que una parte de su tiempo lo lo dediquen a traducir ese tipo de lenguaje para la gente porque al final sino la gente cuando oye la palabra filosofía

Voz 1312 15:48 no desconectan claro pone un parapeto emocional y dice que queda entrar que es muy complicado fíjate leyendo tu libro yo me estaba acordando de cuando me explicaron y en tercero de BUP casi esto ya va BUP y me parecía un tostón Mazo claro me me dictaban los apuntes de Cannes

Voz 4 16:04 sí

Voz 1312 16:05 entonces luego ahora les el imperativo categórico de está diciendo que de cualquier cosa pensemos cuan ante cualquier decisión pensemos y nos gustaría que los demás en nuestras circunstancias de contexto la hicieran que nos planteemos entonces claro dices Si a mí mismo me lo cuentan así me abre un mundo

Voz 4 16:23 yo yo no ha encontrado todavía nadie a nadie a quién no eléctrica la filosofía de de la cotidianidad no le interese a nadie porque cuando le acerca la filosofía y el pensamiento crítico algo muy sencillo por ejemplo utilizando a no voy a Ortega y Gasset Khan dicen en qué has la ilustración un pequeño libro dice bueno el objetivo del hombre salir de su minoría de edad intelectual no la física Singla intelectual que te pueden morir con noventa años un menor de edad intelectual porque has tenido unos guías que te han dicho lo que tienes que hacer toda tu vida y tu lo único que has hecho a seguirlo entonces bueno el mérito si es que se puede llamar tal que tienes es que ha sido muy obediente pero para ser realmente libre autónomo tienes que construir tu filosofía de vida entonces Atrévete a pensar que dice Khan que ha es el lema de la Ilustración es una base principal para el pensamiento crítico y luego Ortega que dice yo sigue mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo a mí Ortega habla de las circunstancias que hoy en día se están olvidando llega cuando titula explica a alguien mira no solamente tú no es la identidad construida virtual que hay las redes a través de tu avatar ídolo Avatar de la otros que lo que nos está pasando es decir que estamos empezando por primera vez en la historia está un fenómeno nuevo las circunstancias virtuales están empezando a nivelar Se las circunstancias reales las circunstancias reales no la eliges es decir el barrio en el que han nacido el nivel económico de tu padre el colegio en el que te ha educado son circunstancias que te van conformando como persona en parte y además las circunstancias del otro de la que están a nuestro alrededor no las conocemos y encima cada vez menos queremos tenerlas en cuenta porque esta sociedad muy narcisista muy ególatra no se titula dicen mira las circunstancias son las que te compone me quedé realmente tiene una filosofía de vida decente tendrá que entenderlas Isabel de dónde vienen y encima hacer el esfuerzo por entender la circunstancia de los demás yo creo que mucho de los problemas de comprensión social que hoy en día la gente tiene se irían solucionando cuando en ese ejercicio de reflexión que lo filósofo lo han estado haciendo durante toda la historia de la humanidad

Voz 9 18:44 sí estamos

Voz 1312 18:47 para construir el pensamiento Kiko hablas de dos elementos clave la higiene mental preventiva y el conocimiento de las circunstancias propias lo que agrava en los estabas comentando no me me quedo con lo de la higiene mental preventiva muchos padres se preocupan de que los niños hagan un montón de extraescolares que fortalezcan tu bueno pues eso no son su cuerpo su desarrollo físico y no se preocupan de me enseñó a pensar si yo

Voz 4 19:13 título de así porque creo que es el reto del siglo XXI más importante que hay por delante es decir en en este sistema neoliberal no donde bueno pues todo induce a la acción frente a la reflexión que es lo que nos está pasando el que eduquemos a la gente y la vayamos formando en una higiene mental preventiva sería la base para que ellos tuviesen una identidad consolidada no de oro que hablábamos antes del árbol lo que estoy notando es que hay muy poco tiempo y tampoco hay la percepción real de que los progenitores y los profesores no damos cuenta de que hay que trabajar esa higiene mental es decir hay que empezar a hacer que ellos aprendan a pensar por sí mismo y eliminen las ideas tóxicas que van contaminando los sin darnos cuenta cuando empieza a entrar por ejemplo en el mundo de las redes virtuales esto no se trabajen doce para mí los dos libros que además son el eje del Pilar del peso punto crítico tanto el primero que ha citado como el de Platón a Batman para mí el eje principal está en que todo aquel que se acerque a a los libros entienda que se puede construir esa higiene mental preventiva hemos conseguido que la higiene física o la salud preventiva funciona que es un paso enorme ya conseguimos hacen análisis simplemente para ver si va todo bien hacemos deporte comemos sano hemos hemos hecho algo muy bueno que en la parte orgánica ahora vamos a empezar a trabajar la la más necesitada que yo creo que es la que está haciendo bueno que los ataques de ansiedad en el orden del día las clases que lo antidepresivo estén como uno de los medicamentos más consumido en el siglo XXI que a ese esa parte mental

Voz 1312 20:43 también estamos ante una industria de The new age este del bienestar del crecimiento personal y todo esto por ello dicen esas esas consignas que yo decía de taza de café no de sal de tu zona de confort de elige tu pasión Atrévete Vive como quieras esa

Voz 8 21:02 que te que qué reflexión te merece ese mundo que que queda a estas consignas que además nos angustia mucho porque cuesta mucho seguirlas no porque claro pues son eslóganes no

Voz 1312 21:13 lo de salir de la zona de confort cuando a tu lado ha costado tanto que tenga una zona de confort es paradójico

Voz 4 21:19 sí es un es una pelea dialéctica más importante decir yo siempre digo hay que construir en la zona de confort no hay que salir de ella porque sino pero claro en una sociedad como te decía antes del rendimiento donde no solamente en el plano educativo se está importando la metodología laboral es decir ya por ejemplo a nivel educativo utilizamos terminología laboral utilizamos estadística que utilizamos objetivos no con lo que te están diciendo un poco que al final la educación está al servicio de formar trabajadores Hinault ciudadanos vale que que esto es una reflexión que conllevaría varios programas de radio ya que bueno si ponemos la educación al servicio del mundo empresarial en el mundo laboral exclusivamente estamos olvidando lo que significa educar no que es algo mucho más holísticas y genérico pero además estamos implementando esta metodología laboral la como implementando el tiempo de ocio también es decir la gente en el tiempo de ocio hoy en día profesionalizado su ocio hace poco hablaba con con un amigo porque íbamos a comer a casa de alguien la las tapa que te ponen son de cocinero profesional lettre Michelin porque le dedica un tiempo a la cocina a un nivel de exigencia brutal pero es que luego tengo otros que salen a correr y son casi profesionales y se van midiendo sus tiempos y utilizan instrumentos profesionales y así todos decir estamos haciendo que el rendimiento ya no solamente el laboral sino también en el plano personal este alcanzo nuevas cuotas de exigencia que termina agotando nos todos los actores y ese eslogan es el que hace que sino lo reflexionar bien al final lo asimila como un objetivo de vida que es casi imposible de alcanzar

Voz 1312 22:53 pero no he pensado en esto que estás diciendo pero todos creemos en eso como también caemos en lo que tú llamas el virus de la falsa esperanza porque tenemos ahí se admira a personajes que representan la excepción la agenda es como Steve Jobs que mono a la excepción y el horror porque personalmente no creo que nadie quiera ser como como este como ser humano

Voz 4 23:14 pues no sé qué decirte igual como profesional

Voz 1312 23:16 sí pero como como personal no sé si es un buen ejemplo para espero que la humareda que se o Amancio Ortega o

Voz 4 23:26 no Zuckerberg de Facebook

Voz 1312 23:28 se coge da la excepción como modelo sí

Voz 4 23:31 cuando tú coge la excepción en la convierte en norma entonces tienen garantizada una dosis de angustia enorme de ansiedad gigantesca de decepción brutal no es decir hasta no hace mucho lo ídolos nuestros eran gente cercana es decir tú vivías en una antes de que la globalización y de la virtualización del mundo antes de que no interconectadas emo tuviesen un mundo relativamente inmediato es decir no había mediación entre Ci las personas y entonces bueno podías admira al vecino del quinto porque el abogado un poquito mejor pero lo conocías estaba allí no podía a mirar a tu padre cuando la pregunta a las profesiones a los niños que querían ser pues esa cosa de gente que conocían a su alrededor que es lo que ha sucedido bueno porque lo ha hecho muy bien el mercado ha conseguido que conozcas la vida de las personas de éxito y que te di ya que tú puedes conseguirlo y hay un fenómeno histórico que yo creo que esto no ha pasado nunca es que todo el mundo independientemente de sus circunstancias social la económica etcétera etcétera creen que pueden llegar a conseguir el éxito social y económico y esto yo creo que no ha pasado nunca es decir hasta hace poco tú sabías que tenía un estatus que si llegabas a un sitio mucho más alto era un factor de suerte importante o El factor de suerte parece que se está desdeñando porque te están diciendo que mira Amancio Ortega o miras til you que en un garaje con con mucho trabajo y esfuerzo y teniendo un pequeño dos lo ha conseguido no lo mire usted esto hay millones de personas en el mundo que hacen esto todos lo di trabajan duro y tal no consiguió un éxito social Ny montan esta empresa maravillosa entonces no podemos utilizar como referentes sociales a la excepciones sin decir oiga esto es una excepción yo estoy viendo que este mensaje cada vez esta más insertado en en nuestros chavales y en la sociedad en fin lo preguntas a ellos dicen ellos es youtuber hace poco hacia el experimento con con mi hijo le decía Bono youtuber en Youtube y mi aguanto vídeos han colgado hoy vamos a investigar cuánto se cuelgan podía haber cuánto van a alcanzar la fama y cuando haga realmente el cálculo te das cuenta de que ser un youtuber es una excepción también es una excepción es decir estamos errando mucha baza el motivo por el que hacemos las cosas te han tendríamos que tú quieras grabar vídeo aquí era subirlo a You Tube de algo que te encanta porque te gusta independientemente de si tiene aceptación social lo no del objetivo de fondo Twal es simplemente porque es decir el motivo tiene que ser bien seleccionado Hinault llegar a alcanzar son modelo de éxito que nos ponen como ideales

Voz 1312 25:51 a pesar de todo tú eres una persona optimista

Voz 4 25:54 crees que también él indebido también también es somos más solidarios ahora qué

Voz 1312 25:59 que nunca a pesar de ese hiper individual

Voz 4 26:01 mismo que que también hay que fue el tema de tu doctorado autores más de eres más de Rousseau que de Jobs no de bueno es que yo creo que el ser humano bueno por naturaleza e cuando cuando enciendo es el Telediario iba es que en un alto porcentaje de noticias que te pone los pelos de punta a veces dijo el mundo está mal la crisis económica es la corrupción la violencia yo siempre con la misma reflexión es que los telediarios y los noticieros y la prensa Larralde tienen que abrir con noticias malas porque eso significa que de momento son la excepción ya lo noticiable cuando lo normal el que unas personas yo tengo una opción a cruzar la calle au que todos los días se lleve a Cáritas gente ayudan vital empieza a ser noticia a diario significará que eso se ha convertido en la excepción es decir lo bueno se ha convertido en la excepcional entonces bueno del mundo Babas ante bien porque a mi perspectiva siempre que las noticias malas las negativas sean las que abren los telediarios no creo que el género humano en eso todavía hay hay muchísima bondad hay bastante solidaridad y cuando hablas con gente que son viajero no no turistas eh eh sino viajero de verdad gente que se inserta en las poblaciones que pasatiempo que lo que te dicen que lo maravilloso de viajar siempre son las personas que lo desconocido le abren su puerta y le dan su comida y lo ayudan sin saber absolutamente nada

Voz 1312 27:23 pues te parece que lo dejemos con esa nota optimista hacen placer José Carlos Ruiz doctora de Filosofía contemporánea profesor del Instituto Ángel de Saavedra en Córdoba y autor de El arte de pensar como los grandes filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico lo encontrarán en publicado en la editorial Berenice ha sido un placer el placer ha sido mío de todas maneras sigue parece aún cualquiera que quiera así con estos temas tenemos en Facebook

Voz 10 27:52 en un grupito para hablar de esto hay sí sí me buscan por la red social es fácil de localizar me hice sepan generando debate hace bastante grandes entorno temas

Voz 1312 28:02 pues ahí queda el debate abierto gracias José Carlos muchas gracias Lourdes un placer

Voz 11 28:25 a vivir que son dos días en verano