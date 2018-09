Lo mejor de 'El terruño'

Voz 1 00:00 sin

Voz 2 00:08 sigo hubo no esté aquí

Voz 3 00:17 bueno no

Voz 1312 00:23 que hemos estado este verano visitando el terruño abriendo las puertas por pones entrando un zaguán es en patios en Eras visitando los campos brillando recogiendo escuchando zambullen Donoso con Chus García que ha sido nuestra guía por esta maravillosa ruta que hemos hecho por esa España que

Voz 4 00:51 a todo el mundo dice la España despoblada la España despoblada pues es una España

Voz 1312 00:56 con mucha vida Chus y con gente muy luchadora que está ahí partiéndose el pecho por sacarla

Voz 4 01:03 el ante y además de una forma

Voz 1312 01:05 no de cualquier forma sino siempre pensando en el futuro y en cómo mejorar la la la vida del mundo no

Voz 4 01:13 así el buenos días a toda la audiencia agradecido por esta oportunidad que me habéis dado ha de recorrer la piel de toro de lado del terruño del mundo rural

Voz 1257 01:22 cogía como decía te los oficios del campo que están en peligro de extinción de todas esas iniciativas súper innovadora que muchos muchas valientes están poniendo en mal sea como el cultivo de algas tirolina no sé si te acuerdas me diga esas cabañas en los árboles para promover el turismo de naturaleza idea experiencia los festivales en las piscinas naturales para Samar Cúllar no no ya y otras muchas experiencias sostenible esas huertas ecológicas que huelen y saben tan rica y esto es sólo la punta del iceberg el principio de una revolución silenciada de la que cada vez hablaremos más y a la que no hemos hecho más que asomarnos pero también es un rescate rescate de la memoria de nuestros mayores que tanto han luchado por sacar adelante a sus familias tras la guerra y la posguerra que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto al mismo tiempo una apuesta sólida de alcaldes y alcaldesas que no se rinden ante la cifras de despoblación y luchan por encontrar esas soluciones válidas en el largo plazo inversiones que puedan prolongarse en el tiempo y que hagan crecer el número de jóvenes que se quedan su pueblo modernizando los trabajos del campo utilizando la imaginación soñando a lo grande que esto es importantísimo currando mucho por supuesto cada día para que las calles de sus pueblos se llenen de niños felices hoy

Voz 4 02:35 en qué lengua aunque un poco

Voz 5 02:39 FCC que como ya tengo que aprovecharme Spitzer menuda parrafada

Voz 4 02:44 hay reafirma lo mucho respira Chuck respira Bengasi vamos a ver cómo sonaban las amaneceres en el campo

Voz 6 02:59 bueno andinas

Voz 7 03:03 ahí están los vencejos me encantan Cecil vivito casi que es él

Voz 4 03:08 además conocemos del verano yo pienso en los exámenes recuerda está estudiando y escuchando los vencejos ahí madre cada uno verdad soy recuerda como el repaso a las abuelas ya los abuelos

Voz 1257 03:22 los que son siempre el referente esa sabiduría popular del lugar porque aunque no recuerdan bien lo de ahora mismo jamás se olvidan del pasado tú te acuerdas al principio de las hermanas Ana hay encarna Santos de Fuente del Arco es verdad aprendimos quiere apelar la pava es

Voz 0807 03:38 no sabe lo que es eso hablar con una obra a hablar de que pues mira hablábamos puede que que íbamos a pasar una tarde no ir a lo mejor lo que pensábamos de asesinos pensábamos que íbamos a vivir de que iba que es donde podríamos vivir esas cosas era pelas la pava la pareja en hablaban hablabais Easyjet podían son Pompeo os podríais rastro Stoner hombre con mucho secreto pero vamos ir besitos y cosas esa ahí tocamientos

Voz 8 04:12 de puede lo mismo nueve años

Voz 0807 04:16 la acción ha

Voz 4 04:19 tal vez parecía impensable estoy día algún secreto que otro nos contar no nos dio tiempo de emitirlo en aquel programa pero hoy lo queremos recuperar porque hay leyendas que pervive en muchos años

Voz 0807 04:32 conventos que creían que había o lo en ella tenían galería y salían y entraban

Voz 9 04:38 las donde esos quería pero cuando no gol tiempo de tener sexo ahí por lo que sea eso fueron nos dice la gente a los es que dejaron dinero pero que sea poco dado muchas vecinos han contra sabor

Voz 0807 04:56 a las puertas que hay junto a la casona que es lo que he encontrado ya de días Pachauri ellos se dedicaban como a los cuerpos de los animales lo curtió y luego lo tenían pavor soy para zapato y cosas de esas pero lo que hacían de verdad eran acuñar monedas las metían en el mercado por eso tenía negro una congregación era falso claro pero ellos introducía yacía tenían lingotes de oro dicen que la familia había uno que tenía una habilidad de EB el más allá sin la ponían la miraban muy fija los ojos y se ponía en trance que veía el más allá pues ella dijo que sí que hay en la Casona pues que es habían huido se habían llevado algo pero algunos lingote y alguna cosa de oro las habían tenido que que

Voz 4 05:49 madre mía que de la Casona hay falsificando dinero y la vidente ahí corrobora hacéis secreto hasta yo me sentaría escuchar esta señoras horas

Voz 1257 06:01 la tarde entera he jugando a la Pérez a que es a lo que juegan ellas cuando se juntan bueno hemos hecho encaje de bolillos para recuperar ese sonido de los oficios que se están perdiendo

Voz 6 06:09 los trenes Civia

Voz 10 06:15 por eso ahora no lo hay orgullo lo traemos Benassi

Voz 6 06:25 claro

Voz 11 06:26 si ella no es que esto lo hacemos pero si no se Castro

Voz 10 06:32 no es como antes lo estudiamos

Voz 4 06:37 de nacen decía esto de nacen

Voz 1257 06:40 lo que viene casi en la sangre de tanto verlo hacer en Acebo era todo esto en la Sierra de Gata también hemos escuchado historias de vida en la que muchas y muchos han podido reconocerse como la de Ignacio Trillo cuando consumó la cordobesa también algunas historias personales excepcionales única e insólita como la de Elena que es miembro fundamental de la semilla ese lugar tan especial situado en el monte de Bolonia en Cádiz donde todo es sostenible y ecológico allí además de talleres de yoga crianza respetuosa y meditación imparten cursos de ternura por eso el lugar y sus habitantes te atrapan enseguida como nos contó Elena

Voz 4 07:17 enamoras te también no porque ahora tienes dos niñas sí bueno eso vino después primero me enamoré del proyecto voy de la idea

Voz 12 07:24 después me enamoré de si de Roberto que es

Voz 10 07:28 uno de los fundadores tenía la fundaron tres personas de norte de Italia de Torino son Roberto cantaré Laura cantaron a su hermana y hacia allí lo no eso ha sido un al Celestin que bueno este estanques hizo en conmemoración de la obra que falleció hace tres años a la hermana de Roberto una de las fundadoras entonces quisimos hacer un espacio lleno de vida que recogiera un poco lo que representa para nosotros ella y así surgió este estanque que está Benito lleno de ranas que si nos quedamos un rato en silencio es empezaba a escuchar que bueno todo vencen este es un espacio de meditación no solemos utilizar bueno como lugar de recogimiento celebración también a veces sea la RAE

Voz 0385 08:15 más de fondo que me qué maravilla es un regalo estar en la ciudad escuchar estos sonidos a que sí

Voz 1257 08:22 además la vida y la muerte que se dan siempre la mano que parece quién el terror

Voz 13 08:25 el niño es todo como natural no no no somos tan aséptico lo vivimos de una

Voz 1257 08:31 era más sencilla hay más como hablar

Voz 13 08:33 vida misma es que al terror

Voz 1257 08:35 niño siempre llega lo mejor de cada casa para desarrollar esas inquietudes que ABC es el día a día de las grandes urbes no nos deja escuchar en La Nava de Santiago fue una sorpresa enorme encontrará una diseñadora llamada Montse su firma Mo o arte en Facebook le ha permitido cumplir sus sueños en mitad de la de esa extreme de Xàtiva lo he sido siempre

Voz 0385 08:56 sea pintando paredes au por ejemplo

Voz 14 09:00 a mover muebles para mí estará terapéutico

Voz 0385 09:02 en total necesito es una necesidad que tengo en casa se vuelven un poco los ojos bueno igual que mis complementos y ya no sólo el taller funciona con placas solares sino que todo todas las telas que se puedan son recicladas ahora por ejemplo se habla mucho de del algodón orgánico pero claro siempre pienso vale está muy bien pero y las telas que ya están fabricadas entonces yo me dedico más a comprar esos restos retales que nadie compraría porque no sirven para nada pero como yo no hago nunca ningún bolso igual a mí me viene genial pensando un poco en el planeta no tienes claro que quiere seguir en el mundo rural por supuesto y si puede ser nunca más volver a vivir conectada Gesa Endesa con las placas solares se vive muy bien

Voz 4 09:52 claro es que a todos nos gustaría ser autosuficientes ojalá que vayas y me gustaría o coger carretera y manta librarnos de las facturas como le pasó a Jacqueline chico calor que llevan meses viajando sin rumbo en busca del contacto con la naturaleza

Voz 0545 10:09 por facturas es todo lo que hacía en Inglaterra hasta que mi novio y yo decidimos parar dejarlo todo atrás y buscar experiencias que nos llenaran de verdad como personas salir del capitalismo aunque sea sólo por un tiempo sentirnos bien

Voz 4 10:24 hemos encontrado mucho que dirige nuestro deambulaba de verdad que te has encontrado gente muy variopinta ahí de ido muchos países es que además llega un pueblo y preguntas así por gente que está todo el mundo te manda al guiri claro danza de Laura que estudia Comunicación Audiovisual en París o el eslovaco Matheus aquí sobre todo para paredes

Voz 14 10:47 sí hubo un nuevo lugar y descubren el trabajo de la cierra

Voz 4 10:52 la ciudad cuando me gustaría

Voz 14 10:55 mucho entonces quería descubrir un lugar natural donde trabajaba la tierra trabaja por un lado los animales me gusta arboles

Voz 12 11:07 es por qué

Voz 7 11:10 no me gusta esta lugar la coda era to You are from décadas será Now coser

Voz 5 11:23 cero coma simpático es bien general

Voz 15 11:28 los extranjeros España parece un topicazo

Voz 4 11:31 no pero es verdad porque lo diga bueno también ahí coincidimos con Michael un académico de Oxford dedicado a la música antigua que se ha venido a cuidar a sus burritas de gallina es su pequeño huerto

Voz 1257 11:43 mientras intenta devolver a la finca El trazado

Voz 4 11:45 original nos presentó a su burra y esto es lo que pasó mientras le daba zanahoria

Voz 10 11:54 sí somos

Voz 16 12:01 Caritas está comiendo una zanahoria quela Pape ella nada aquí en la tierra de Platero y se quiere comer

Voz 0545 12:12 ahora

Voz 5 12:16 qué peligro tiene nombre pero Margarita totalmente

Voz 4 12:21 cómo cómo cómo cómo mastica va e insistiendo ante el sonido verdad aquí no estamos acostumbrados a a pararnos a escuchar todo lo que pasa ahí fuera parece que en el campo no hay ningún sonido es todo lo contrario está súper habitado por cierto no sólo de Neo rurales de guiris vive el terruño también los habitantes autóctonos

Voz 1257 12:41 cedían la manta a la cabeza y emprenden se quedan

Voz 4 12:44 en su pueblo como Anabel vizcaíno agricultoras tractoristas que

Voz 0419 12:49 tiene sueños pequeña me imagino una revolución una revolución toda en el que nos hagamos líderes de las Nuevas Tecnologías de los Recursos nuevos que tengamos tenía prima que tenemos por explotar y que mandamos al exterior que no la podremos de ella y hagamos nuestra tejidos con la Aldana de Merino que impresionante alejada naderías de Merinos caía en Extremadura Ike las exportamos que haya empresas para fabricar esas lana que ponerme velamos están plantando muchísima muchísima y era pues con esas llegó es que hay un montón de recurso yo quiero ver creatividad yo quiero ver ingenio yo quiero ver gente luchadora

Voz 4 13:27 yo tengo yo te veo de alcaldesa de aquí a unos años qué fuerza tiene que maravilla y que ternura hay que alegría de vivir

Voz 1257 13:37 bueno sorpresas y rarezas hay en todas partes también ha habido tiempo para el arte la naturaleza con este hallazgo insólito en balde el arco donde descubrimos Val del arte un museo abierto y contemporáneo en mitad del Alcor Nogal que no deja de reivindicar la necesidad de diseñar y construir un mundo más ecológico y sostenible tanto en esa parte ambiental como en lo social

Voz 10 13:58 uy

Voz 7 14:08 parecen cencerros verdad como si hubiera vacas pues no una escultura en un alcornoque es muy emocionante entrar en este sitio se respira mucha paz y mucha belleza

Voz 1312 14:21 qué bonito me me pregunto

Voz 15 14:24 sí mucha gente conoce estas cosas estos tesoros que que

Voz 1257 14:27 con el terruño no pues probablemente no ya están totalmente abiertos a que muchos artistas lleguen allí a dejar su huella en esa zona tan preciosas son treinta hectáreas de alcornoques Gal queda muchas obras para hacer allí todavía ya que creamos esos sonidos del campo por la noche todos los gatos son pardos pero

Voz 4 14:44 sí sabemos poner el oído y cerramos los ojos

Voz 1257 14:46 jo aparecen sonidos que nos ponen los bellos de punta incluso en el centro de los pueblos

Voz 6 14:58 sí

Voz 10 14:59 los archipiélagos e impresionante verdad no son los únicos habitantes de la noche

Voz 7 15:08 Watch chico los grillos

Voz 4 15:11 no pueden faltar en verano en la banda sonora de nuestro pueblo de las noches de verano sí señora no Yusef de de algo que a ti te gusta mucho Ike Abel quería hacer Patrimonio Nacional lo algo te acuerdas

Voz 10 15:24 eso

Voz 19 15:28 se ve el fondo de una mexicano

Voz 4 15:34 no importa que grave aquí tomando el fresco no

Voz 20 15:38 a cuando habla

Voz 0545 15:43 y las pipa en paquete de cinco kilos no

Voz 21 15:52 la cerveza es ahí donde está la torre como

Voz 0545 15:57 mi familia está la noche para tomar el fresco

Voz 20 16:05 hasta ahora familia

Voz 4 16:08 a qué envidia me da eso de salir al fresco y cómo se cómo se lo hizo

Voz 1257 16:12 cómo comían pipas todo todo el ambiente yo ese que hay en las calles que se avecinan debida con la primera visita que corre ya sale todo el mundo fuera

Voz 4 16:20 en su cuota quita y es que

Voz 1257 16:22 bueno poco a poco para que puedan ocurrir cambios en el terruño en el mundo rural y en nuestros pueblos es cierto que tiene que implicarse todo el tejido social y empresarial de la zona pero los políticos y políticas tienen que acompañar el proceso desde el realismo pero también desde la esperanza

Voz 0807 16:40 hay un problema muy grande aquí para mí

Voz 22 16:43 lo importante que el de infraestructura petrolera pero siempre estamos en el culo del mundo estamos con eso dichosa Nacional cuatrocientos treinta y dos a ver si pueden se que se reconvierta en autovía de una vez para cualquier cosa me lo traemos hospitales lleguen al lado pero para cualquier cosa tenemos que ir a Badajoz a médico a lo que sea es una hora y media casi dos horas de camino cómo estamos hablando de ciento y algo de kilómetro era él

Voz 4 17:04 trenes habla el tren mejor olvidarlo

Voz 22 17:08 yo he ahí vamos a ver Se ríe uno porque es que ya suena a cachondeo pero yo creo que que la infraestructuras para despoblación es fundamental yo siempre digo que no creo que lo vaya tres de grande dimensiones aquí pero si ese podría intentar industrias de transformación agraria no solamente las cárnica que sí que hay mucha pues la zona sino también de muchas de su muerte podría sacar fuera los producto pero claro todo eso necesita una inmensa es una inversión en infraestructura y luego se vio mucho posibilidad en el tema Turismo

Voz 4 17:41 la alcaldesa de Fuente del Arco no me acuerdo si que más claro agua pero como digo soñar es bueno como le pasa al alcalde de la era

Voz 23 17:50 la capital de la raya va a ser la capital de la raya

Voz 4 17:54 hay es poco hay que por ambición que no que los niños y niñas desde luego lo tienen clarísimo yo se lo pasan pipa no se conforman con cualquier cosa

Voz 24 18:03 disparan ahí fuma de mucha gente

Voz 0545 18:08 y que me gusta de la comida por ejemplo de aquí de España que te

Voz 4 18:11 Ustaritz

Voz 24 18:15 en las gambas Comida favorita

Voz 0545 18:19 Laura tú cómo te imaginas Fuente del Arco dentro de unos años Si pudiera si tuviera una varita mágica que le pondría tú a Fuente de las montañas reza un parque acuático yo quiero decir que Fuente del Arco es un pueblo fantástico y que yo no añadiría nada más porque si cómo está tan tranquilo y todo para mí perfecto pues entonces ni ponemos ni quitamos muchas gracias

Voz 4 18:44 es tema para alcalde totalmente que niños más felices que alegría da escuchar se me ponen los bellos de punta una y otra vez

Voz 1257 18:53 bueno Lourdes me gustaría resaltar la importancia de tener un pueblo de los lazos que se crean con el terruño y su gente su país

Voz 4 19:00 a la a las leyendas y anécdotas ese sabor de los tomates de las modas de cada pueblo la vida con los primo las Abuelas las tía

Voz 1257 19:10 con sus secretos bien guardado unos lazos para toda la vida es como construir una patria en el caso de los rurales o eres darla de tus ancestro Si era el lugar donde pasar fines de semana fiestas de guardar y vacaciones esa patria chica de la niñez y de la adolescencia que tanto duele cuando no se puede recuperar pero que alimenta el alma hilos afecto los recuerdos para toda la vida digo yo que es la podamos seguir descubriendo muchas patrias chicas y terruños esta próxima temporada ante momento dejamos aquí nuestro viaje por el terruño pero yo sigo buscando historias de vida hay alternativas sostenibles para nuestro pueblo en nuestro empeño de luchar contra la despoblación desde la radio el urde a ir hacia a todas y a todos los oyentes por la acogida tan entusiasta que ha tenido

Voz 1312 19:54 este terruño para mi ha sido un placer conocerte compartirán tenía contigo tomarme a esa a esa tierra que nos as que no hacen que nos has mostrado que nos has hecho escuchar este verano por tanto ver a través de los sonidos que de los sonidos y de tu pasión y tu implicación jo ha sido un placer me está costando no soltar la lágrima

Voz 4 20:16 bueno no no la vamos a saltar porque estás alegría a todo el que nativo me has puesto unas canciones que me ahora para despedir que me toca mucho ahí la fibra de eso se trata de sentir no te despido porque seguro que esto va a ser un un hasta hasta pronto siglo

Voz 1312 20:33 sí tengo la seguridad hay espero que así sea porque una vez hemos entrado en ese territorio va a ser difícil que nos olvidemos de él

Voz 26 20:41 ya pues un abrazo enorme a todas a todo gracia y al jefe que me perdone por haber puesto tanta

Voz 4 20:47 el hombre pero había que reivindicar también lo nuestro al jefe ya lo estamos cambiando estamos transformando Bella hay

Voz 27 20:54 el tema de dar misil a Kevin que año habrá que son dos días en verano