Qué me estás cantando | A trabajar (o no)

Voz 1312 00:00 hay que rápido se ha pasado el verano el último sábado que tenemos con nosotros un placer de de de compartir este tiempo de radio con el autor de qué me estás cantando memoria de Un siglo de canciones

Voz 1 00:33 indio hoy Fidel Moreno nos va

Voz 1312 00:37 a atraen una serie de canciones que nos van a hacer reflexionar sobre mensajes evidentes que contienen canciones muy a menudo pasan desapercibidos pero él los capta

Voz 1 00:47 aquí el tema de hoy Fidel Moreno buenos días

Voz 0279 00:52 pues el tema de hoy pues nada buenos días a todos en principio nada yo creo que hablemos del trabajo no

Voz 1312 00:57 el enserio uno de septiembre vamos a hablar del trabajo que todo el mundo estaba pensando en el mal rollo devolver empezamos el velo

Voz 0279 01:04 hablando del amor por seguir siendo tópicos hoy uno de septiembre toca hablar del trabajo fíjate cuántos españoles y españolas estarán ahora pensando en volver al trabajo o mucho peor en seguir trabajando o mucho peor aún en seguir sin trabajar no

Voz 2 01:22 siempre ayer bien esa es la Belén

Voz 0279 01:31 sí la misma una canción sobre un poema de Nicolás Guillén con música de Sergio cero Un musicólogo argentino fue el sencillo con el que promocionaron el doble disco que grabó en mil novecientos setenta y seis Ana Belén que lo grabó en Cuba no el que se tituló La Paloma del vuelo popular no fíjate me matan sino trabajo

Voz 2 01:53 siempre la pata

Voz 0279 01:58 fíjate en la canción que sin duda en su estribillo retrata muy bien no el castigo que subyacen en el trabajo en el no trabajo también efecto durante una manera musical de volver sobre esa maldición bíblica de ganará el pan con el sudor de tu frente no hay escapatoria posible sí sí sino desde luego no hay dónde huir es verdad fíjate que ese chantaje el chantaje de aquel que no trabaja no come lleva de ti minando al ser humano desde hace miles de años no la amenazado el hambre ha escrito la historia de la humanidad al menos si nos tomamos en serio a la Santa Biblia desde que se expuso un paraíso

Voz 1312 02:33 pero tengo entendido además que la palabra trabajo viene de tortura no

Voz 0279 02:37 pues sí mira el origen etimológico del término trabajo viene el del tripartito

Voz 3 02:43 Valium latino que era como un potro

Voz 0279 02:45 de tortura de tres pies donde el reo recibía su martirio no madre mía

Voz 1312 02:50 Nos gusta nuestro trabajo que décimos para no dar la impresión de que nos tortura en ese en ese potro no vale vale decir en vez de voy a trabajar bueno

Voz 0279 02:58 currar como tampoco tampoco hay escapatoria porque su trabajo y tortura de vivan Palin su sinónimo Curro currar procede de Curbelo en caló significa castigo condena hay también Palais

Voz 1312 03:14 qué horror por favor no

Voz 0279 03:16 me estás poniendo Fatás mira si atendemos a la etimología queda claro que eso del trabajo no es esa oportunidad de realización personal que una y otra vez nos venden no eso de que el trabajo dignifica al hombre au de que el trabajo en nuestra vocación y nuestro destino y que sólo a través del trabajo podemos realizarlos como personas buenas que lo piensan así no

Voz 1312 03:35 trabaja en lo que te pasivo en y éxtasis

Voz 0279 03:37 lo mira Rafael en la canción del trabajo un tema que incorporó a su repertorio en mil novecientos sesenta y seis y que además no dejado de acompañarlo en directo desde entonces pues mira a esa canción es curioso porque se trata de una adaptación de Word

Voz 3 03:50 aún no hay un estándar de jazz de Nat a darle al que en mil novecientos sesenta Óscar Brown Jr puso letra con la historia es la historia de un condenado a trabajos forzados en condenado que mientras tritura piedras en la cadena de presos recuerda su historia de pobreza hambre robo y crimen no

Voz 1312 04:06 pero oye esas es una canción protesta no

Voz 3 04:08 en el original en inglés sí pero en la adaptación que canta Raphael sufre una traducción que elimina un poco las aristas conflictivas Ivano parece al principio que va a ser una critica la esclavitud del trabajo pero enseguida se convierte en una alabanza al trabajo no el trabajo se convierte en una grata compañía no como la del amigo más fiel mira escucha escucha

Voz 4 04:35 tuvo AKP

Voz 1 04:41 una condena ninguno

Voz 4 04:48 el consumidor él ella le acompaña no P de que no se supiera Melilla no he ido más

Voz 1312 05:30 a qué Rafael apela a trabajar además con la fe del que ha de triunfar eso eso te ayuda

Voz 0279 05:37 concretamente trabajar con nieve y con frío y con la fe del que ha de triunfar no que lo canta a mediados de los sesenta cuando será toda esa explosión de canciones protesta no hoy cuando la vecina Francia pues bueno uno de los mandamientos situación y hasta ese momento era no trabajen nunca no no trabajar equivalía en todo este ideario situación ITA a tener una vida intensa fuera de las rutinas establecidas no sé

Voz 1312 06:02 de hecho la pereza no de Paul Lafarge también el movimiento hippie y pone en crisis la maldición bíblica de tener que ganarse el pan con el sur de la frente por qué no lo vean así no lo vean igual no

Voz 0279 06:12 de los comunistas y los anarquistas que maldecía la explotación y la alienación en que el trabajo significaba no mira ahora mismo te pones a pensar el rastro que deja al trabajo en las canciones

Voz 3 06:24 sí te das cuenta que la canción protesta principalmente se ha revuelto contra explotación laboral y contra el desigual reparto

Voz 0279 06:30 la riqueza no fíjate canciones como la de Te recuerdo Amanda es que al final es un accidente laboral no la del compadres Juan Miguel de Alfredo

Voz 3 06:38 cita Rosa alas de la paloma de la paz de Chicho Sánchez Ferlosio la de la planta catorce Víctor Manuel no pero bueno esto Rafael como hemos escuchado le da igual ni bohemia hippie ni Flower Power ni derecho a la pereza es lo que dice que hay que ir al tajo que es en nuestro destino más personal porque como repiten el estribillo el trabajo nace con la persona es una condena ineludible Iker otra cosa pues bueno puede perder el tiempo no

Voz 1312 07:02 Pero Fidel habrá que distinguir entre los buenos y los malos tratos

Voz 3 07:04 José por lo menos bueno claro claro yo creo que bueno que criticar el sistema laboral no significa estar en contra del esfuerzo y la dedicación y de ser productivo de hacer cosas no sea yo en realidad de lo que estoy en contra es de la obligación de trabajar para ganarte la vida no de Ossa de que la existencia esté ligada al trabajo de ese chantaje de que el que no trabaja no come de esa amenaza no la amenaza del hambre al final no que nos obliga a aceptar trabajó miserable no

Voz 1312 07:34 bueno creo que en parte no te entiendo entonces cuál sería el cuál sería la alternativa que dedica

Voz 3 07:39 no me lo iba a preguntar nunca

Voz 1312 07:41 yo me alegro que me hagas que siempre creyó que en fin que sí

Voz 3 07:44 trataría simplemente de garantizar la asistencia mediante una renta básica universal

Voz 1312 07:49 mire hemos hablado esta mañana ya hemos tocado de da así un poco de pasada el tema cuando hablábamos de la pobreza infantil y la vuelta al cole no la renta básica el sueldo del rico del mendigo

Voz 3 08:00 sí porque mira es una paga de por vida a todos no una paga que garantice los derechos básicos no se trata de garantizar la asistencia Se trabaje o no se trabaje no sobre todo cuando no hay trabajo para todos pues

Voz 1312 08:11 pero ya hay subsidios para aquellos que pierden su trabajo

Voz 3 08:15 sí pero es que no se trata como en el caso del subsidio del paro de un subsidio condicionado o no el problema de los subsidios condicionados es que se convierte en una trampa no se desempleado percibe un subsidio que pierde con un nuevo empleo un nuevo empleo cuyo sueldo dada la precariedad del mercado laboral pues puede ser similar a lo percibido por no trabajar pues es probable que prefiera seguir en el paro la pobreza en estos casos se vuelve pues una trampa de la que es difícil salir no renuncia a la oportunidad de trabajar para no perder el subsidio de forma que nunca sales de la pobreza Teka

Voz 1312 08:48 pues ahí se viviendo de tumbado

Voz 3 08:50 complejo encima de culpa pensando en que tienes que trabajar que sin hacer gran cosa en fin que no hace gran cosa por remediarlo pero en fin un complejo de culpa espantoso no

Voz 4 09:00 ah sí

Voz 5 09:21 eh

Voz 4 09:26 eh

Voz 5 09:30 eh

Voz 4 09:39 G P Venture

Voz 0279 10:14 esta es una canción cubana de los años cincuenta de Joselito Fernández un cantante compositor que fue el autor de la música de Guantanamera precisamente no puso música a los versos de José

Voz 3 10:24 Martí en mil novecientos veintiocho se hizo muy famoso por esa canción no elegido esta que se llama de tumbado porque yo creo que retrata muy bien ese complejo de culpa que nos asalta cuando no estamos trabajando no o cuando recibimos el subsidio de paro no yo creo que que la renta básica Nos liberaría de esta trampa de la pobreza no de estas trampas llenas de complejos de culpa de picaresca para no perder el subsidio no la renta básica como es de por vida hay es universal porque todo el mundo la necesitó no la recibe pues bueno yo creo que nos permitiría de paso acabar con esa maraña de prestaciones que concede el Estado y utilizan de manera partidista

Voz 1312 10:57 pero habrá quien se pregunte Fidel que se consigue realmente con que todo el mundo tenga una renta básica aparece una pregunta ingenua

Voz 0279 11:03 sí de perogrullo claro no bueno es la pregunta que que fundara

Voz 3 11:06 tal no pues yo creo que fíjate que se produce un salto evolutivo no la aplicación de la renta básica serviría para fortalecer la libertad del individuo no ya está para cambiar también esa manera tan mezquina y cobarde que tenemos de pensar y de sentir no fíjate que Arik fueron hablaba de este exalto psicológico que implicaría una renta básica garantizada no él decía que vivíamos que vivimos presos de una psicología de escasez conformada por ese miedo a morir de hambre que amenaza a todo aquel que no está dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo con una renta básica podríamos pasar de esta psicología de escasez a una psicología de abundancia que no haría mucho más libre no pase lo que pase tú sabes que no te vas a morir de hambre que no va a tener que mendigar que tu existencia no está amenazada y aunque pierdas el trabajo o fracasen negocio lo tienes ahí esa renta básica no fíjate que se habla mucho de democracia pero la mayoría de las personas viven su lugar de trabajo en una dictadura no no pueden no pueden decirle a su jefe lo que piensan por miedo a ser despedido y en la indigencia no la psicología de la escasez este mundo dominado por la ley de que el que no trabaja no come nos hace ser es cobarde no

Voz 1312 12:15 sobre todo además después de la crisis que nos atornillados e nos ha metido el miedo en el cuerpo este este miedo este terror que tu dices no que que yate como Yves tú mismo pensando no quiero caer en la marginalidad que han caído muchos como yo en en tiempos de de la crisis no lo hemos visto muy de cerca muy crudo no oye ya Eric from eh como como perfila como cómo sería esa psicología de la abundancia según él bueno

Voz 3 12:39 decía que si la psicología de escasez produce ansiedad envidia Botín como así lo decía el erotismo no he gotita bueno pues Esther centrar en uno mismo y si este miedo a la competencia este

Voz 0279 12:50 de este

Voz 3 12:51 tal bueno él hablaba de que la psicología de la abundancia no haría más libres porque produciría iniciativa

Voz 6 12:58 la fe en la vida solidaridad no

Voz 3 13:00 yo creo que en realidad la gran mayoría nos benefició la regla básica

Voz 1312 13:03 pero yo recuerdo por ejemplo una noticia que en Suiza hace poco en no sé si hace dos años se votó en referéndum a adoptar si se adoptaba una renta básica y casi un ochenta por ciento de los votantes lo hizo en contra flipante entonces

Voz 3 13:18 bueno fíjate que era además una renta básica que se concretaba aclaró ayer Suiza muy fácil proponer un referéndum no entonces se propuso un referéndum la renta básica se concretaba en dos mil doscientos cincuenta euros mensuales para todos los adultos residentes y unos seiscientos euros para los menores de dieciocho años no allí en Suiza que un país en fin que tiene una economía mucho más boyante que la nuestra no fíjate que el setenta y siete por ciento creo recordar votó en contra asustado con la idea de que el país se iba a arruinar no claro como explicaba Story fueron porque también lo explicaba no decía que el impedimento más difícil para establecer una renta básica no era tanto o cuestiones económicas sino una resistencia psicológica no una resistencia determinada por nuestra historia de escasez no osea la ley de que el que no trabaja no come está tan dentro de nuestra mente que va a ser sin duda muy difícil de superar no es fíjate que cuando hablas de esto la gente se pone nerviosísima no se ponen nerviosísima porque una resistencia psicológica formada durante milenios no pero bueno yo creo que aunque la inercia mentales sean difíciles de vencer yo creo que la idea de una renta básica cada vez tiene más adeptos no

Voz 1312 14:27 tú crees que si porque yo no lo había pensado cómo cómo lo formulas tú pero ahora me estás como abriendo la abriendo las estas hable de que no no no me había que la resistencia podría venir por ahí

Voz 3 14:40 lo que cada vez hay más adeptos porque además los que empezamos a hablar de esto hace quince años la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando en el Parlamento se llevó propina ves en el dos mil siete sino recuerdo mal bueno

Voz 6 14:51 allí te recuerdo un un diputado del PNV que dijo

Voz 3 14:55 es que aquello era una idea diabólica no

Voz 6 14:58 luego fue muy criticado porque lo propuso

Voz 3 15:00 mierda unida Esquerra Republicana se decía que es un partido de izquierda no lo podía proponer no pero mira yo creo que que estamos ha cambiado la manera de ser la productiva el sistema laboral y cuando vemos que no hay trabajo para todos eh pues de pronto nos damos cuenta que una sociedad tiene que garantizar la vida de su ciudadano la renta básica podría ser una forma de actualizar ese pacto social que ha entrado en crisis no la crisis principalmente fue un pacto de falta de confianza hacia el sistema no yo sé que la primera vez que se escucha parece una locura pero bueno como hace un siglo resulta una locura plantear el voto universal o el voto femenino no yo a nadie se sorprende de que las mujeres que todo el mundo sea pobre rico pueda votar no el mundo el trabajo cambia mucho va a seguir cambiando con la mecanización con la desregulación neoliberal así que yo creo que hay que ir pensando en alternativas no para que el cambio laboral cobró nos beneficia todo no

Voz 1312 15:53 es déjate que hay quien dice que que el problema son la renta básica es que la gente no querría trabajar en cambio los subsidios pues bueno te ayuda pasa en esa temporadita claro yo creo que

Voz 3 16:07 el que el no querer trabajar no es real a todos nos gusta trabajar ahora en qué condiciones no

Voz 0279 16:12 claro bueno de la renta básica es que también

Voz 3 16:14 emitiría una desregulación del mercado laboral es decir No somos mercancía sujeta a la oferta además

Voz 7 16:21 da

Voz 3 16:21 en determinados trabajos que nadie quiere hacer sufrirán una presión grande para que Séneca Nice o bien se pagarán con mucho más dinero pero ya no habrá ese chantaje de otra baja o te mueres de hambre

Voz 1312 16:32 ahora que hablabas de la situación laboral no el otro día un amigo me decía que el problema hoy Nos el trabajo símbolos trabajos en plural

Voz 3 16:38 claro porque la idea de un trabajo para toda la vida ya no existen

Voz 1312 16:41 no con la precariedad

Voz 3 16:44 anda que hay hoy pues no puede sobrevivir con su trabajo necesitas varios no de hecho ya no se habla de trabajo sino de empleo emplean para una cosa cuando la cosa termina te las cosas no hay aquí medias tintas no como el miedo a caer en la indigencia muy grande pues al final uno acaba aceptando todos los pequeños trabajos que lo ofrecen aunque las condiciones sea miserable o esté sobrecargado de trabajo no puede permitirse el lujo de decir que no un Trobajo

Voz 1312 17:09 eh eh para que los oyentes se hicieran una idea a día de hoy cuánto dinero al mes recibiría una persona como renta básica en un país como España

Voz 3 17:17 bueno claro como hemos hablado de Suiza

Voz 1312 17:19 claro ahora me pesaba mil doscientos cincuenta euros pero hay

Voz 3 17:24 muchas formas de medirlo no sí lo hacemos si lo hacemos teniendo en cuenta el umbral de la pobreza serían unos seiscientos euros mensuales por adulto y la mitad para los menores no en Spa año llevamos tres décadas con un veinte por ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza y una renta básica es en realidad un límite el empobrecimiento no no impide el enriquecimiento individual el capitalismo está garantizado seguirá no es decir la gente se puede enriquecer no pero simplemente se trata de garantizar por derecho la asistencia no poner así un limit el empobrecimiento no económicamente es viable Fidel bueno pues es una decisión política no ya hemos visto cómo en tiempos de crisis han salvado a los bancos con dinero de todos los contribuyentes no sería cuestión de que los ricos pagarán más Hacienda que huir una redistribución de la riqueza pero no como lleva sucediendo tres décadas de abajo arriba sino de arriba abajo no como tiene que ser no nadie crear riqueza de cero osea que los ricos tienen una responsabilidad social no también es una manera de asegurar el consumo porque claro una renta básica aseguraría un nivel de gasto constante que le vendría muy bien al capitalismo no yo no digo que esto se para fea pero sería una reforma que no haría más libres menos cobardes que combatirá la desigualdad que nos haría más felices como sociedad a las sociedades menos desiguales son las más felices no bueno esta

Voz 1312 18:45 aquí no se va a poner canciones si estamos aquí habla de ella que está muy bien eh hablar de leer siempre se habla poco de este tema se debería hablar más pero mientras llega o no la renta básica ponnos alguna canción nombre que animó un poquito a los oyentes a esa vuelta al trabajo de del lunes que que lo tienen ahí esa vuelta trabajo aquí en la SER recuerdo eh a partir por la mañana ya Hay más estrenando programas nuevos de madrugada y con Pepa Bueno con todos los compañeros que se incorpora a la programación de la SER

Voz 3 19:14 mira pues pues palos oyente no que el lunes tengan que madrugar tengo una canción de Chicho Sánchez Ferlosio que invita con alegría a la desobediencia no que plantea vale a mí me encanta la canción porque plantea un poco ir más allá de la resistencias mentales no de esas programaciones mentales que por ejemplo hemos hacer levantarnos todos los días de la cama no tiene porqué no está una canción de la que yo siempre me acuerdo cuando tengo que madrugar

Voz 7 19:38 una cosa muy bien segunda hoy no me levanto yo tengo Samana así mantas buena sería buena opción ya aquí en la cama llega a la clara conclusión de que pase lo que pase Baby cerca ya teme ya entraré en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi suegra con su hermana de pensión confirma cada repito hablando por reclamar no no siento molestia alguna ni tampoco desazón no me al mi hija Geri bien las niñas no sé estoy en la gloria mi mujer me amor con paciencia y contamos mi suegra más duramente James apareció donde tras lo dejamos de verlo déjame por imposible que hay no dije

Voz 1312 21:13 para aquellos que de cambia

Voz 3 21:16 la esa maravillosa al final acaba diciendo que bueno que todo el mundo tiene una prisa por actuar en estos tiempo que levantarse Se lo puede saltar uno hundía no no la verdad es que el gran Chicho Sánchez Ferlosio no la fíjate que que bueno que fue uno de los padres del del de la canción protesta y la canción de autor de España pero bueno como iba siempre un poco a su bola hay pasaba de grabar pues ha dejado un rastro más errático que que gente como Paco Ibáñez y Ramón no pero con grandes canciones como esta que grabó en mil novecientos setenta y ocho y que sigue de luego teniendo vigencia no yo creo que esta canción tendríais que ponerla aquí en la SER

Voz 1312 21:51 yo invito a los pues en el barrio Alfred entre las siete y media las ocho compañeros de haber hoy por hoy les invita a que elabore un gran el el lunes cuando vuelvan a a al tajo

Voz 1 22:02 si Fidel ya tenemos que tenemos que despedir

Voz 1312 22:05 vernos de verdad que ha sido ha sido un plazo

Voz 1 22:08 hacer coincidir en el en el programa I

Voz 1312 22:12 escucharte como nos pones las canciones porque viene a poner canciones pero siempre con mensajes siempre

Voz 3 22:18 vengo a poner canciones para escucharlas para escucharlas

Voz 1312 22:21 para luego comentar que es no hay cosa más bonita y luego también canciones que nos definen caza canciones que dice mucho de nosotros que nos unen porque hay luego en los has descubierto pues es que yo creo que a los oyentes como a mí nos han hecho disfrutar mucho canciones que todos conocemos y espero que bueno que no vamos a ver a ver y coincidir prontito

Voz 3 22:41 sí será sin duda un placer yo me lo he pasado también estupendamente aquí contigo este verano

Voz 1 22:46 Nos dejas una canción de despedida

Voz 3 22:48 sí ha pues me me quiero despedir con una de Peret no de Peret que yo creo que fue la última gran canción de Peret que grabó con el grupo Yerbabuena que es un grupo de venezolanos

Voz 8 22:57 no afincado en Nueva York que bueno una canción de dos mil cinco y yo creo la canción se llama el burrito no y es una mezcla de de de una canción de Yerbabuena con la canción saboreando de Pérez no y bueno yo creo que

Voz 3 23:11 esa bien ese deseo de continuar el viaje y marcharse lejos no para seguir saboreando la vida no un deseo muy común para el trabajador común no y una canción muy Room bossa ideal para despedirse bailando

Voz 1312 23:21 me encanta la vida venga igualmente deciden hombre beso gracias

Voz 9 23:33 en aquel me llevé eh que me le envió Gutiérrez eh Juande que eh por qué no

Voz 10 24:54 aquello era que nadie Hernández Floro Verdi Zidane que yo me he dado que nadie Men and the floor Audrey que en metro y bueno loco