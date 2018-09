El Club de Cultura | Monstruas

Voz 1312 00:00 el sábado uno de septiembre ya es hora de iniciar el club de Cultura nuestro club de cultura hemos estado todo el verano hablando de los monstruos que han poblado nuestro imaginario a lo largo de la historia de la literatura del cine llega el momento de echar el cierre a a la serie de ponerla el broche final y qué mejor manera de hacerlo que rindiendo homenaje tipo de monstruos femeninos monstruos no podremos decir que han existido a lo largo de toda la historia de la civilización occidental y que de algún modo definen a la perfección el modo en el que los hombres han visto a a las mujeres no han visto desde su punto de vista desde su perspectiva ir hoy nos vamos a referir vamos a hablar de estas mujeres artificiales en la literatura y el cine para hablar de mujeres de mentira volvemos a tener entre nosotros a nuestros dos expertos en cultura dos hombres de verdad Alex sino Juan Bueno Alex hinojo y Álvaro Colomer cómo estáis chicos

Voz 3 01:23 por qué porque has hecho acotación cuando lo nombraba no lo sé me ha salido así que bueno es menos mal chica no pero si podíamos quedar un ratito más porque esto ya se acaba Messi cuando estamos a gustito más Agustí te se a la verdad del verano el último día

Voz 4 01:39 cuando empieza a decir esos hombres no sé

Voz 3 01:42 no lo digo y lo digo porque yo no se engloba dentro de la concepción esa que los él lo son

Voz 1312 01:47 el de las mujeres artificiales cara la enseguida se va a entender porque no nos incluyo en esa visión no sois machistas no no es machistas no

Voz 4 01:58 porque como se tranquilice pero sí que vamos a hablar hoy de un tema que realmente va a mostrar el machismo que ha la historia de la literatura y del cine al menos en Occidente que son las mujeres artificiales que son esas construcciones que los creadores varones a lo largo de la historia de lo que podríamos llamar el ideal femenino es decir igual que Mary Shelley crea Frankestein hay escritor sí genera estas varones que crean a es femeninos mostrando digamos lo que para ellos esta mujer perfecta se podría decir que si Mary creó a Frankenstein como un monstruo horrible que sólo quería que lo hacen los hombres imaginadas las mujeres no preocupándose de de de que la same no de que sean felices sino voy buscando tres características principales qué es la belleza la sumisión y el silencio que se puede decir que

Voz 1622 02:41 cuando una mujer imaginando por artificial se preocupa por su alma pero cuando un hombre imagina una mujer artificial se preocupa por su esclavitud básicamente sí sí sí

Voz 0047 02:49 estaba yo yo incluso añadiría más porque sobre todo en el caso del cine ese tipo de esclavitud está muy acotado en el plano sexual así que la mujer artificial tendría todos los beneficios de tener el sexo disponible en cualquier momento y ninguno de sus inconvenientes inconvenientes vistos por su puesto desde el punto de vista bastante machista

Voz 1312 03:09 muy machista cuando viene el problema tan bien

Voz 0047 03:12 es un punto de vista machista pues el conflicto en casi todas estas historias se presenta cuando la monstruo a esta mujer artificial empieza a decantar la balanza más hacia lo de mujer que hacia lo de artificial es decir como con casi todos los nuestros que hemos ido tratando cuando el monstruo no admite el papel que se le ha asignado y quiere jugar a ser humano es aquí cuando esas mujeres artificiales al igual que las naturales desde un punto de vista machista se convierten gracias al sexo en La perdición de los hombres

Voz 5 03:45 no ah sí

Voz 1312 03:55 para hablar de este tema hemos traído a la que probablemente sea la mayor experta en mujeres artificiales de la geografía española parte del universo es Teresa López películas profesora de Literatura en la Universidad de Las Villas Balears especialista en literatura de ciencia ficción y fantástica a lo largo de este año ha publicado tres libros la la historia de la ciencia ficción en la cultura española posthumanos In this tópicas autora junto a Lola Robles y la antología de relatos las otras pero si en algo es especialista López pesquisa es en cibercultura concretamente en inteligencia artificial robótica irrealidad virtual pero siempre desde la perspectiva de los estudios de género buenos días Teresa qué tal

Voz 6 04:35 hola buenos días estábamos

Voz 1312 04:37 es esos primeros pinceladas que nos han hecho Álvaro y y Alex atendiendo al modo en que los escritores varones han imaginado a sus mujeres perfectas que podemos deducir sobre la forma en que los hombres ven a las mujeres

Voz 6 04:50 pues que no las ven que la mujer en realidad no existe está absolutamente invisibilidad porque lo que crean con estos seres artificiales es precisamente una proyección del ideal de feminidad que ellos tienen en su mente no piensan esas mujeres reales que existen en el mundo real humano impreso crean esos artefactos femeninos de hecho cuando pensamos por ejemplo en Pigmalión y Galatea que se que luego seguramente saldrán la conversación que hace guión crea ser artificial que es una proyección del ideal de feminidad que él tiene tendríamos que pensar en esto como una especie de selfie eh entonces qué es esa mujer la idea que él tiene de lo que sería eh pues ese ideal de feminidad de perfección que no tiene nada que ver con con la realidad no por lo tanto Galatea no existe pero como muchas mujeres por ejemplo de Hollywood no que sabemos en realidad esos iconos de esas imágenes de esos símbolos que vienen un poco a ser el equivalente de estos personajes artificiales femeninos que vemos en la literatura y el cine

Voz 8 05:50 me llamo Rachel piensa usted que no es un es un beneficio para el

Voz 3 06:00 no explica como cualquier otra más

Voz 8 06:02 era un beneficio peligro si son un beneficio

Voz 4 06:05 no es asunto

Voz 8 06:08 puede ser el sol y esa

Voz 9 06:25 pero creo que conoces bien a Álvaro Colomer porque suele remontarse siempre a la antigüedad greco romana como poco cuando no

Voz 1312 06:33 mitos fundacionales de queja de la civilización occidental para para centrar los temas de los que hablamos no te equivocadas en absoluto Teresa que

Voz 10 06:42 que que que iba a ir por el tema de de Galatea

Voz 4 06:48 es que es que no hay nada que pueda que es que llevamos ahora que no hayan hecho ya los griegos y los romanos la semana pasada me remonte al Génesis como ya lo puedo tira más para atrás pues me voy a limitar otra vez a los a los griegos y creo que para conocer los orígenes de la literatura sobre la construcción de mujeres artificiales hay que remontarse como decía nuestra invitada al mito de Pigmalión y Galatea que ya aparece llevan Ovidio a la metamorfosis bueno para quienes no recuerden Pigmalión es el Rey de Chipre

Voz 3 07:13 para es que no estaban allí para tu pues Pigmalión el Rey de Chipre

Voz 4 07:19 está obsesionado con casarse con con la mujer perfecta y bueno pues la busca ahí el hombre tiene las aspiraciones muy altas y entonces no no encuentra qué hace pues lo típico es esculpe él mismo en casa una escultura de una mujer que dice esta mujer es perfecta

Voz 1622 07:33 estaba a salido guapa no habla está aquí el hombre estaba cantado un poco fría no un poco fría pero bueno ya ya se calentara ya veremos entonces

Voz 4 07:42 el caso es que las culpe con tanto con tanta pasión y con bueno que se enamora de ella y en una fiesta que hay una celebración de estas a la diosa Venus Le Pidal adiós a que por favor le consiga una mujer igual que la escultura diosa dice bueno pues para qué me voy a complicar la vida pues ya culturas se convierta en mujeres entonces Pigmalión vuelve a casa empieza a tocar la escultura que es lo que hacía cuando estaba solo y a medida que la va tocando ya se va convirtiendo en una mujer de carne y hueso y ahí tenemos como el primer mito digamos de de de El hombre que dice oye pues como no me gustan las mujeres que reales pues me lo monto yo una de hecho de aquí sale una de las para filias más interesantes de de de los humanos que es la vernos estatuaria o al GAL Mato ya que es el el amor a las estatuas en el en el en el trescientos treinta antes de Cristo tenemos un un el caso de una escultura de Afrodita hecha por él es que amaneció digamos lo digamos simplemente que manchada por el entusiasma el entusiasmo

Voz 1622 08:36 un dio un admirador luego sí sí sí

Voz 4 08:40 esto está documentado y luego tenemos bueno otro tipo de construcción de mujeres en este caso más psicológicamente que es la hora de Bernard Show que se convirtió la película My fair lady de George Cukor que también vemos cómo un grupo de de ricos por así decirlo deciden construir mentalmente a una mujer entonces cogen a una a una pobre inculta ir a su imagen

Voz 1312 08:59 si estabas comentando Álvaro que se convierte la estatua en mujer lo que pasa es que a nadie le pregunta cuándo se convierte mujer nadie le pregunta si Siles si está conforme en en que el pesado que la sólo todas las al llegar a casa sea como el marido no Teresa es habitual que en la Historia de las mujeres artificiales no se no sepamos nunca que pensaban realmente

Voz 6 09:21 ellas porque en fin eso sí sí sí sí es muy habitual y de hecho en muchos de los textos literarios sobre todo del siglo XIX donde tenemos autómatas que todavía no habla con el caso de hombres que tienen relaciones con mujeres muñecas tamaño natural claro no tienen el don de la palabra mención siempre se valora positivamente es uno de los atributos que junto a la belleza la inmortalidad la eterna juventud suelen caracterizar

Voz 1312 09:45 estos personajes artificiales algo

Voz 6 09:47 que comentaba Alvaro que me parece muy interesante porque es que es fundamental Galatea igual que Pandora son dos estereotipos sobre los que sea basado digamos la representación de la feminidad en la cultura occidental desde entonces qué es el estereotipo de El ángel del hogar de la mujer sumisa esposa buena madre que sería esa Galatea y luego tendríamos el estereotipo de la mujer fatal que es precisamente esa Pandora no que sería el otro estereotipo grecolatinos una mujer artificial también que trae la muerte y la desgracia la diferencia entre los dos y es fundamental por qué porque cuando antes comentaba Alvaro

Voz 1312 10:21 lo que Pigmalión crea a esa estatua

Voz 6 10:24 Le pide a Venus que le de vida por lo tanto sigue siendo una mujer la que con sus ovario poderes y me permitís tal

Voz 3 10:29 sí me encanta

Voz 10 10:32 sigue teniendo el monopolio de dar vida ahí de la maternidad

Voz 6 10:35 y entonces claro es muy distinto al caso de Pandora Pandora es un encargo que le hace Zeus y ahí sí que tendríamos una línea patrimonial es un varón creador el que digamos que genera gesta el artefacto artificial Éste es digamos esta es la línea que más me interesa a mí porque me gusta pensar en la idea del síndrome de Pandora porque la mayoría de los textos a raíz de lo que me preguntabas dónde nos encontró hemos estas mujeres artificiales que parten de estos estereotipos son casi todas ellas han sido creadas por un varón que suele ser ingeniero rico poderoso con conocimientos dispone de los materiales para poder crearlas comprarlas moderarlas que tiene una relación sentimental con su criatura por lo tanto es padre y amante aquí tenemos también una relación incestuosa

Voz 0047 11:22 cuando pienso en la idea del síndrome de Pandora

Voz 6 11:24 no es que habitualmente son mujeres fatales porque acaban revelándose contra nuestro seres les provocan habitualmente la muerte destruye en el mundo en el que han sido engendrados no por lo tanto ahí sí que podemos pensar en una especie de idea de empoderamiento de que al final se acaban revelando porque no se puede someter al otro femenino basta ya hombre

Voz 3 11:44 el Software

Voz 11 11:46 tiene el placer de presentarte el primer sistema

Voz 4 11:49 pero activo de inteligencia artificial

Voz 12 11:52 Morente intuitivo que te escucha te comprende y te conoce no es un simple sistema operativo

Voz 13 12:00 es una conciencia

Voz 14 12:03 ah sí

Voz 8 12:14 Alex tampoco les pregunta demasiado

Voz 1312 12:16 no no lo que piensan el cine

Voz 0047 12:18 la fantasía de la mujer de artificial sumisa que no se queja que está siempre

Voz 1622 12:22 Tony Blair que acepta su papel ha sido llevado al extremo generalmente será puesto encima una capa de barniz de amor romántico

Voz 15 12:31 bueno ahí tenemos ejemplos como el de Hair hemos

Voz 0047 12:35 escuchado un pequeño fragmento de la película de Spike Jonze en la que Joaquin Phoenix que es un tipo un poco para Vito se enamora de un sistema operativo con la voz Siri con la voz de Scarlett Johansson que que todo hay que decirlo al final te calentando ganas de que el entre un virus informático

Voz 1622 12:55 el actor de mujeres artificial no es es es más sistema operativo que mujer en este caso como todos los sistemas operativos de acabas queriendo pegarle un puñetazo en la pantalla del ordenador

Voz 0047 13:07 aquí incluso sublima Amos el sexo ya la mujer artificial ni siquiera hay que tocarla porque en este caso sólo era una voz este sistema operativo cuando esté desilusión al personaje masculino de esta película cuando descubre la infidelidad de ese sistema operativo

Voz 3 13:24 si se comporta con otros hombres igual que

Voz 0047 13:27 al igual que con el listo no era el chico no no deseados o para adelante tenemos a las mujeres perfectas amas de casa americanas en las esposas de esté basada en una novela hay que ha tenido dos versiones cinematográficas una de mil novecientos setenta y cinco que tiraba más al terror y una en dos mil cuatro con Nicole Kidman que tiraba más hacia la comedia pero podríamos ir un poco más allá y no ir solo a ese aspecto de su misión sexual porque cuando le añadimos el toque de seducción cuando esa mujer digamos como ha dicho Teresa Ribera es cuando la monstruos se vuelve verdaderamente terrible y ahí tenemos por ejemplo ex máquina de Alex Garland en el que un un ingeniero Rico con con esos medios crea una inteligencia artificial pero le dan la apariencia de de mujer esta mujer al final lo que hace es seducir a esos hombres para engañar los para conseguir su libertad para destruirlos por supuesto o tenemos el caso de Blade Runner con la replicantes que podían ir de lo más sexual e instintivo a lo más sentimental en la continuación en el pleito en el dos mil cuarenta y nueve Se va un paso más allá en la trascendencia de la humanidad esa monstruo a Easy por una parte la mujer está subordinada al al rol sexual por la otra está subordinada a la maternidad y en esta película en el dos mil cuarenta y nueve Se explora esa vertiente

Voz 1312 14:51 te estás son esos dos roles los que más muestran las mujeres artificiales en la en la cultura

Voz 15 14:57 sí de hecho bueno

Voz 6 15:00 volvemos a esa idea no del ángel del hogar y de la mujer fatal que lo tenemos en Blade Runner tal y como mencionaba ahora mismo Alex tendríamos a París que es esa prostituta tecnológica que encarnaría esa idea del amor ver fatal lo Azofra en la película luego tendríamos a Rachel que es el descanso del guerrero y que además en la segunda versión sí que la dotan de maternidad que es algo que en realidad habitualmente se les niega las mujeres artificiales cuando en los textos de ciencia ficción literarios se refieren a esta mujer artificiales sus tecno patrias y amantes habitual mente dicen que no son mujeres completas porque no pueden engendrar hijos habitualmente además está considerado de una manera peyorativa no es muy interesante que en esta segunda versión de Blade Runner pues quieran que Rachel tenga un hijo ese cree en esa nueva raza y en relación Agger que es una película preciosa hay que decir que el tema de las mujeres virtuales es interesante por lo que decía Alex porque no tienen cuerpo por lo tanto ese componente más sexual izado desaparece para digamos convertirse en una especie de relación pues más platónica suelen ser textos en los que nos encontramos con viudos que han perdido a sus mujeres y lo que quieren crear es una especie de reproducción para paliar esa ausencia no esto ya lo tenemos desde el castillo de los Cárpatos de Julio Verne ha por ejemplo en la no a La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares una novela en mil novecientos cuarenta donde hay uno lo grafía Polly sensorial de la que se enamora absolutamente el protagonista es de nuevo otra mujer artificial que no habla que además es la copia de una mujer real que fue asesinada eh porque estaba el inventor el ingeniero tan enamorado esta mujer real no le correspondía en el mundo real lo que hizo fue pues hacer un simulacro una copia igual a ella pero con la máquina la máquina que la grava pues resulta que degrada el cuerpo mata al original ya sólo queda la copia no hablando de Hair eh hoy existen esas mujeres virtuales vivían es un prototipo de mujer virtual que te puedes descargar en el móvil se enfada si no les regala flores el día de su cumpleaños sino Le dar las buenas noches te la descargas tiene como tres mil palabras de vocabulario que van ampliándose

Voz 3 17:08 hola interacción que tú tengas con ella es una especie

Voz 6 17:11 amagó Chin sentimental con el que mantiene una relación y actualmente se ha creado el Gata Vox que salió en dos mil diecisiete es una especie de novia o lo gráfica enfocada digamos al consumidor masculino japonés para que precisamente pues te despierte por las mañanas es una evolución de la Siri mezclada con mujer es un poco

Voz 3 17:31 les falta hacer croquetas vamos le falta pero esto yo creo que se lo plantearán es decir es decir cinco minutitos más todo esto

Voz 4 17:41 con un deseo de los hombres y mujeres no porque es el hombre que quiere crear vida que es un rol que tiene normalmente a lo mejor pues lógicamente una mujer asignado y sin embargo en todas estas novelas hombres que construye enseres y que por tanto le dicen a las mujeres biológicas ya no servía para nada porque ya ya construimos nosotros vida digamos ya no

Voz 6 17:59 claro eso por un lado sería muy interesante porque si algo plantea la biotecnología desde el punto de vista feminista por ejemplo es que el hecho de que se pudieran ya crear son cuestiones sobre las que se está trabajando pues úteros externos digamos Elvira liberarían a las mujeres no de ese rol físico que desempeñan actualmente y que ha sido una carga con la que ha pues no se ha trabajado muy bien desde la cultura patriarcal no qué pues no se facilita digamos la conciliación familiar y sigue pues generando ciertas desigualdades por un lado podría suponer no una posibilidad para liberar para digamos equiparar muchos roles pero que pasan estos textos de ciencia ficción que en lugar de usarlos para eso sabemos lo que se genera es digamos una reproducción de la peor parte del patriarcado para continuar produciendo seres artificiales sumisos esclavos ahora producidos por la nanotecnología hizo el silicio pero que continúan digamos reproduciendo ese mismo estereotipo femenino hay un cuento muy eres ante de arreó la que se llama la Plastic sex donde nos plantean la posibilidad de que unas muñecas tamaño natural puedan manofacturarera repartirse encadena por el mundo para que así las mujeres sean sustituidas en su función de objeto sexual por esta muñeca cuál es el problema que son unos libera Se está creando lo mismo sea el problema sigue estando en la base que sigamos siendo el cuerpo femenino un objeto sexual no eso es lo que tiene que transformarse y que luego por supuesto todo el mundo tenga las muñecas las para filias que considere oportuno no vamos a coartar la libertad nadie

Voz 1312 19:34 Álvaro

Voz 4 19:35 bueno el de volviendo lo que decía Teresa el siglo XVIII es sin duda la época en la que se construyen más mujeres artificiales por así decirlo en este caso a través de esa tecnología de la época que son los autómatas estamos en el siglo en el que pensaban que Dios era una especie de relojero y que todo el mundo digamos todo el planeta funcionaba como un reloj y ahí tenemos especialmente un cuento que lo resume todo muy bien qué es el hombre de la arena de ETA Hoffmann en el que cuenta básicamente la historia de un de un jovenzuelo con pocas luces que tiene una novia que le poemas aburre tremendamente cuando dos poemas más porque chaval como poeta no vale nada entonces el hombre está indignado del les gustan los mis poemas no entonces por unas circunstancias conoce a una un autómata a una una mujer construida científico ir autómata lógicamente sí que disfruta sus poemas porque está ahí mirándolo fijamente como

Voz 3 20:24 sí

Voz 4 20:25 enamora perdidamente de de esta autómata que además le parece muy guapa y todas estas cosas ir bueno Cueto va derivando hacia hacia las desgracias y tal pero la ideas esta no sea la autómata me escucha ir a otra tiene su opinión por tanto me quedo con la autómata escribe

Voz 1312 20:41 Alejandro García recuerdan la leyenda de Gustavo de Gustavo Adolfo Bécquer el beso que también habla de que una estatua cobra vida no lo decía por el por lo de las estatuas cuál es tu Teresa cuál es tu película tu novela favorita

Voz 6 20:56 huy ser mujeres decir que haya esa es la pregunta que tiene que todo el mundo teme muy difícil bueno mira a relacionado con lo que acababa de comentar Álvaro a propósito de la Olimpia de Hoffmann me ha hecho acordarme de una película de Fellini que se bueno Il Casanova de Fellini no hay Casanova ese gran Don Juan que tenía todas las mujeres que quería precisamente la que le volvió loca en esta película de Fellini es un autómata no algo curioso quizá una de las películas que a mí me resultan más interesantes desde esta perspectiva tamaño natural de Berlanga una película de finales de los años setenta protagonizada por Michel Piccoli es una coproducción han francesa española que se rueda en Francia en la época de ya a finales de la dictadura ir pues el protagonista acaba digamos divorciarse de su mujer real para acabar teniendo una relación abierta absolutamente con su muñeca tamaño natural es una maniquí fémina que le presenta a sus amigos a su madre con la que se va a vivir a a un piso

Voz 0047 21:55 novela pues quizá

Voz 6 21:58 si me lo permites voy a decir dos venga las Hortensia de Félix Berto Hernández es una maravilla también con muñecas tamaño natural ir a La invención de Morel alzó Bioy Casares que menciona anteriormente

Voz 1312 22:17 la banda sonora de Metrópolis de fondo de Alex tú también quieres hablar de de esa faceta de la maternidad

Voz 0047 22:24 hacen la monstruo Hayden sí porque ya hemos dicho que en Blade Runner dos mil cuarenta y nueve se traspasaba físicamente esa frontera hay una mujer artificial era capaz de procrear pero en otros momentos lo que hemos encontrado son mujeres artificiales que lo que han hecho ya que no podían procrear físicamente es asumir el rol de mal y una de ellas es la mítica María de Metrópolis la película de Fritz Lang aquí ya la María de verdad ejercía ese rol maternal con los obreros de de la gran fábrica subterránea pero era una madre amorosa y además se corría el riesgo de que llevase a esos hijos por el mal camino del comunismo así que se crea un doble una María plegada a los deseos del capitalismo salvaje que haga entrará esos hijos en en razón también encontramos todo lo contrario la mujer artificial

Voz 7 23:10 sí que las

Voz 1622 23:12 mujer real tengo un instinto maternal sería el caso de Eva la película de de Kike Maíllo

Voz 0047 23:18 la que tenemos a una niña que es lo que es creada artificialmente pero ya te puede ya puede ser una niña real lo artificial que tarde o temprano te van a venir los deseos de matar a tus padres

Voz 1312 23:29 o sea que tampoco es tan diferente a la vida

Voz 3 23:32 niñas real no no Álvaro

Voz 4 23:36 bueno Alex ha hablado de películas sí ha hablado de médicos actuales pero yo voy a volver un momento atrás al siglo XX no a los griegos que no se preocupe si querían explicar que cuando ya pasó la época de los autómatas llegamos a los los surrealistas Si bueno muchos artistas de siglo XX dijeron bueno ya los autómatas no han pero las botas a pesar de siguen estando muy bien hicieron no complicarse en tanto la vida con engranajes y le así cosas y coger directamente maniquís equipo que total para qué Solomon brazo me da igual que lo

Voz 3 24:05 no no se empezó pues eso es bastante moda esto

Voz 4 24:08 en algunos casos muy curiosos como el de Ramón Gómez de la Serna que tenía un

Voz 0047 24:12 bueno el primero escribió una novela titulada

Voz 4 24:14 congruente que en la que explica la historia

Voz 1622 24:17 de de de un hombre que se enamorado de una muñeca de cera y hay y bueno

Voz 4 24:22 cuentas historia pero además el propio Gómez de la Serna tenía un humor

Voz 0047 24:25 liquida esfera de Xfera sigue ocupado con el agosto

Voz 4 24:28 que iba al teatro con ella la llevaba de compras la vestía también tenemos el famoso caso del pintor Oskar Kokoschka que cuando perdió a Alma Mahler suba su pareja decidió sustituirla por una mujer articulada Ike se les sirvió de modelo para muchos cuadros que edicto que normalmente mostraron patetismo brutal sobre todo porque no escondía digamos que era una muñeca articulada entonces también la sacaba a pasear compraba ropa los mejores modistas de paro

Voz 1622 24:54 incluso una vez rompió con ella hizo bueno ocurre que la policía

Voz 4 24:58 entró la cabeza de una mujer en un jardín se armó un escándalo tremendo hasta que la policía se dio cuenta acercarse de una cabeza real si era como sino que da la cabeza o un maniquí le preguntaron a Kokoschka porque todo el mundo sabía que iba por la vida con este maniquí es que él dijo que es que había roto con ella

Voz 3 25:10 Madrid le había tirado la cabeza por la ventana

Voz 1312 25:13 en el ya hablado Alex ha mencionado Teresa esa película de

Voz 0047 25:20 tamaño natural sí porque la mujer perfecta es una muñeca hinchable en el cine tenemos sobre todos los casos uno es el tamaño natural de Berlanga y otro es el caso de Lars y una chica de verdad otra vez un chico un poco paradita o que es incapaz de tener relaciones es siempre es un poco para delitos eh no puede tener relaciones normales con con el resto de personas y sobre todo con con las mujeres como en el caso de Hair buscan sucedáneos au sustitutivos de las relaciones reales con seres artificiales y en este caso pues tiene una muñeca hinchable que también la llevan los domingos a comer paella a casa de sus

Voz 3 25:57 madre tuvo éxito casa los padres claro

Voz 0047 26:01 todo el mundo les sigue la corriente porque el chico es especial

Voz 3 26:04 ya nos imaginamos que este delito

Voz 1312 26:07 Teresa en la antología Las otras que has coordinado da la impresión de que estas a estas viendo perdiendo un cambio en el modo en que los escritores conciben a la mujer artificial podemos decir a partir de ese cambio que podemos decirle a partir de ese cambio del paradigma respecto al cuerpo femenino de de las mujeres artificiales

Voz 6 26:26 bueno se ha producido yo creo sobre todo un cambio en la representación de los personajes femeninos en la literatura y el cine de ciencia ficción es muy importante porque al final lo que está generando es nuestro imaginario tecnológico y de cómo será nuestra sociedad y los roles de género en el futuro no en eso consiste la base de la ciencia ficción en especular y en proponer alternativas a partir del siglo XX sobre todo el cambio que percibimos más fuerte en torno a la ciencia ficción es la gran aparición de voces femeninas hay muchísimas escritoras ir claro presentan otro tipo de textos con otro tipo de representaciones femeninas además de eso también lo escrito tres varones están proponiendo otro tipo de alternativas en la antología de las otras se pueden encontrar relatos que entrarían dentro de esta tradición clásica no que hemos comentado de Hoffman de Bukowski o ya alternativas donde vemos textos LGTB interesantes donde es una mujer la que adquiere el artefacto femenino eh que también es una una Heene oído imaginado es un robot antropomorfismo femenino aquí estoy pensando un cuento de Lola Robles In tiene una relación de igual no hay un sometimiento una esclavitud es una inteligencia artificial robótica con la que mantiene una relación igualitaria y a la que al final libera incluso para que viva libremente sin tener que digamos estar con ella porque como la ha comprado el adquirido su propiedad no de alguna manera hay por ejemplo texto muy interesante del escritor mexicano en ella el escritor mexicano también Alberto y mal donde también nos plantean otro tipo de alternativas y relación con el artefacto artificial femenino desde como digo esta perspectiva LGTB ir digamos igualitario no por lo tanto sí que se percibe que ya hay una transformación en todo este tipo de cuestiones en relación a a lo que comentaba Álex también de Lars y una chica de verdad claro aquí la mujer tamaño natural no esa maniquí féminas ese maniquí femenino tiene una función terapéutica porque una vez que él ya superado ese problema que tiene a la hora de relacionarse con con el otro sexo pues digamos que la Mata simbólicamente hay un entierro ya puede tener relaciones con mujeres reales no lo interesante de tamaño natural de Michel Piccoli es que no es que él realmente lo que quiere es tener una relación con una muñeca tamaño natural de hecho estas muñecas tamaño Natural existen hay una empresa que se llama al Dolls las vende son unos seis mil dólares extras aparte aviso e todos los extras que se quieran añadir se pagan aparte de la mandan a tu casa en una cajita como una Barbie gigante a esto hay que sumarle ahora un prototipo que ha creado de hecho un ingeniero de de aquí de Rubí que se llama Sergi Santos que le ha incluido una inteligencia artificial a estas muñecas tamaño natural para que tengan la capacidad de interactuar verbalmente

Voz 3 29:15 en el usuario no sé qué tipo de esto debemos sumar que el año pasado se averió ahora dicen si me gusta tanto poemas ya esto se debe sumar que el año pasado se abrió el primer prostíbulo

Voz 6 29:32 muñecas tamaño natural a quién verla

Voz 3 29:35 en en Berlanga bueno poco eh en Barcelona es el primero de Europa porque esto sí

Voz 6 29:41 existen desde hace mucho tiempo en Japón que cuesta entre doscientos y quinientos euros pasar una hora con una de estas

Voz 3 29:46 yo prefiero los cafés estos son los que puedes ir acariciar un gato eh pero yo quiero que la gente saca

Voz 4 29:51 esos muñecas a la calle necesitamos ver esto Coco

Voz 3 29:53 como Ramón Gómez de la Serna que paseen con ella

Voz 6 29:56 muchos señores que lo hacen

Voz 3 29:59 bueno yo por aquí por la calle tampoco

Voz 6 30:01 pero sí un poco hay varios señores que tienen estas Galdón os Sex dos no que se las llama diferentes maneras por ejemplo en el caso de un señor que vive con su esposa humana con su muñeca una relación de tres como la que plantea Félix Alberto Hernández en el relato de las Hortensia por ejemplo en el caso de un alemán que se divorció que tiene cuarenta y ocho años dos hijos y se ha ido a vivir a su casa ahí tiene una relación con el humor K con la que se siente muy feliz

Voz 4 30:28 colas en las muñecas de tipo Will las muñecas así de toda la vida e hinchables serán cómodos vinilos

Voz 10 30:35 Teresa es te pido perdón por el por el cambio de guión que que

Voz 1312 30:40 vamos a hacer ahora pero esto esto es así

Voz 10 30:48 Alex y no siempre estropean

Voz 1312 30:51 sección al final vamos bien siempre me hablando de él

Voz 3 30:53 líder un poquito pero al principio no ha cambiado un poquito hoy no voy a hablar de lo peor sino que voy a hablar de otra

Voz 0047 31:02 las monstruosas porque hemos hablado de mujeres artificiales yo quería hablar de otras monjas que también las ha habido en el cine muchas vez es que han sido versiones femeninas de monstruos que ya existían por ejemplo en el caso de las súper heroínas siempre han sido versiones de superhéroes que ya existían es difícil encontrar súper heroínas originales las hay pero muchas veces superior del sí porque ya existía a Superman no todas tienen que moverse en los parámetros tan sexuales que que hemos visto aunque algunas también tendríamos a a las Vampire esas que usan ese poder sexual desde Las novias de Drácula a Lesbian Vampire Killers pero también tendríamos a la extraterrestre despiste que en el fondo era una zorra a tienes camas y pinchos

Voz 3 31:49 pero en fin estás muy guapa y luego teníamos aliens por ejemplo que es la madre

Voz 0047 31:57 de todos los bichos malos que quería proteger a su prole a toda costa al final resulta

Voz 1622 32:03 hasta que otras mayoritarios

Voz 16 32:11 sí

Voz 3 32:13 Disney

Voz 1622 32:14 Disney ha tenido mucha querencia por las monstruo

Voz 0047 32:17 desde un punto de vista machista también porque sino de una señorita virtuosa acabará convertida en Úrsula por ejemplo o maléfico o maléfico me encanta maleficio pero sí pero las más de Disney han tenido mucha tiraba hacia la figura de la bruja que es una monstruo a la que podríamos dedicarle perfectamente todo un programa hemos visto grandes películas sobre la figura de la bruja JAXA han la historia de la brujería a través de los tiempos película de mil novecientos veintidós de de de un tiroteo lo danés muda teníamos y más recientemente en la película La bruja que es una estupenda Mishima película sobre el fanatismo religioso y que juega con esa ambigüedades y realmente la chica a la que se acusa de ser bruja lo es o no lo es hoy tendríamos el el caso de las brujas de is Week o la mirada más o menos feministas sobre sobre el tema aunque es difícil concebir que alguien se puede enamorar de Jack Nicholson sobre todo siendo tan desagradable como es en esta en están película pero aún así le dan le dan un poco su me decido si este Damon sí sí sí sí

Voz 4 33:22 a mí me gusta mucho las la las sirenas porque en realidad era unos monstruos horrorosos con alas si con un solo diente alguna así todo esto luego joder llega

Voz 0047 33:30 Disney induce a cometer

Voz 4 33:32 esta simpático y sin más

Voz 0047 33:35 ya no fue cuento de Hans Christian Andersen sí sí sí

Voz 4 33:39 sí pero originariamente las sirenas y no

Voz 0047 33:42 ahora mitológico Érase dichas eh Arpaio Artigas tal cumple ese rol de El silencio porque lo que pide a cambio para conseguir a su hombre deseado es su voz

Voz 1312 33:54 nadie calladito está más guapa es que te pones a analizar los cuentos damos

Voz 0047 34:00 por resiste ninguno ninguno

Voz 1312 34:02 Teresa López Felisa muchísimas gracias por gracias a vosotros Alex Álvaro Alex hinojo Álvaro Colomer que pena otro verano pero oye

Voz 3 34:11 este verano está ahí a facturar suena a amenaza eso sí

Voz 5 34:28 hola

