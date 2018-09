Ángela Quintas | Comida picante

Voz 1 00:00 pero aún así de dan le dan un poco su merecido esté demolición sí sí sí

Voz 2 00:04 te gusta mucho las la las sirenas porque en realidad era unos monstruos horrorosos con alas si con un solo diente alguna así todo esto y luego Hall llega Disney induce a cometer una casita simpática y más cuento de Hans Christian Andersen sí sí sí sí sí pero originariamente las sirenas íbamos a mitológico eran dichas arpista que al final cumple ese rol de El silencio porque lo que pide a cambio para conseguir

Voz 3 00:33 a su hombre deseado es su voz eso calladito estás más guapa que te pones a analizar los cuentos llegamos no resiste ninguno ninguno Teresa López precisa muchísimas gracias gracias a vosotros Alex Álvaro Alex hinojo Álvaro Colomer que pena otro verano pero oye el verano como esta junto suena a amenaza beso chao

Voz 4 01:08 no

Voz 6 01:21 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 7 01:30 vamos a Pepa Pepa Bueno que te acabo la votación chiquilla a volver a acaba

Voz 8 01:44 eh eh Francino chico me sabe mal pero te es que hacer lamentando todo eh

Voz 1 01:52 se acaban las vacaciones vuelven las voces habituales a la Cadena Ser

Voz 8 01:58 Ángels Barceló venga va a volver loco oculto en el Estado español camina se otra temporada más bonitas la vuelta al cole

Voz 10 02:17 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba bien Facebook vivir los sábados a las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 11 02:34 por fin de semana sesenta minutos de información con él

Voz 0187 02:37 el resumen más completo de la actualidad de la jornada cadena SER

Voz 12 02:46 se supone que ha nombrado Rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis dominios Zaratustra acuérdese de Julio Cesar del Imperio Romano dicen que quién olvida su Istok

Voz 4 02:56 ya está condenado a repetirla ahora puedes recordarla repetirla cuando quieras

Voz 5 03:04 cuando quieras hombre del zar Nicolás I de la ejecución tengan la ejecución

Voz 10 03:11 SER Historia punto la historia fetos manos con Nacho Ares vamos a hacer Historia cadenas

Voz 3 03:18 en cuanto escucha usted desde de toda la vida

Voz 8 03:23 el piloto era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo Gabilondo ya decía aquello de

Voz 13 03:39 muy buenas tienes que empieza hoy por hoy soy niña aquí abrió un acuerdo como yo lo mismo de todo aquello

Voz 14 03:48 gracias por escucharnos es siempre

Voz 8 03:51 era pequeño rubio para

Voz 0187 03:55 sería mejor el Real Madrid y Markel de cristiana le preocupa Griezmann conseguir el Balón de Oro en la App en El Larguero de Manu Carreño ofrece

Voz 10 04:07 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 15 04:21 este año tienes tres por dos sin camisetas pantalones ofertas de la marca Freestyle gala favorita es el rock

Voz 16 04:27 recuerde bueno todos

Voz 15 04:29 ahora falta decidir en qué colores porque tenemos todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 17 04:43 por este sábado

Voz 4 04:48 desde las tres uno hora menos en Canarias Atlético de Madrid Real Madrid le ve por para coger logró broche para velar tarde para disfrutar de la Vuelta Ciclista España

Voz 5 05:06 el dieciocho de Axel Torres y Anthony Daimiel mejor equipo de narradores y comentaristas de la radio española y sobre todo

Voz 17 05:14 el Carrusel deportivo y a nuestro nido

Voz 4 05:18 a preguntar cómo se dice el de Dani Garrido

Voz 5 05:23 a venas eh

Voz 6 05:27 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 19 05:37 ahora hay empezamos a tener hambre tiempo para para la comida para la nutrición la última semana de verano

Voz 3 05:43 a ver con qué nos sorprende Ángela Quintas nuestra experta en nutrición clínica química y amiga la agua para qué tal muy bien que nos traes esta semana pues mira yo creo que para terminar queríamos dejarlo en alto y entonces hemos pensado en hablar de la comida picante gusta me encanta yo sabía que si te gustaba fíjate ya me dado pistas bueno la verdad es que existe una gran variedad

Voz 0187 06:09 o picantes desde bueno hay piques

Voz 3 06:12 es muy suaves como la pimienta o el cardamomo o incluso

Voz 0187 06:15 jengibre no que te da satisfacción como de explicando

Voz 3 06:18 el caso contra eso es pero luego ya hay algunos que se llevan la palma con que ya han como mucho más heavys Jazztel Ya estamos hablando de esa forma me estoy imaginando una forma de pimiento no porque ahí entramos en la familia de los de los chiles de una pregunta de que a estas hablando de este tema ya sabes tanto tú has ves eso es porqué los pimientos de Padrón unos pican y otros no

Voz 0187 06:40 pues depende de la concentración que tienen de un alcalde que se llama Capsa y fina la sala

Voz 3 06:45 ellas nunca nada lo tengo todo preparado

Voz 0187 06:48 el dependiendo de la concentración que tiene de esta al calor eh pican más o pican menos entonces fíjate la sensación que realmente la la Capsa y fina ni huele ni sabe a nada o sea es una molécula que no tiene ni sabor y olor pero es verdad que lo que hace es que estimula a los receptores térmicos en las membranas de la muralla de la mucosa justo cuando entraron en contacto con ese picante la sensación puede llegar incluso a provocar dolor porque se une directamente con los nervios de la boca y de la lengua entonces se dispara esa sensación de calor no esa sensación de como de fuego que tenemos dentro bueno despista al cerebro y al final los receptores térmicos dos hay muy bien que hacerle vuelven loco y piensan un poco pero qué te has metido la oca

Voz 3 07:29 no eh hay gente que le gusta tanto el picante que lo echa todas las comidas cuanto más picante mejor y conozco gente que se compra el chicle más picante del mundo en Se lo envían desde México y más hay una manera Ángela de de clasificar estos estos están fuertemente una escala de picante Gaines

Voz 0187 07:45 Cala aislar la escala de no es muy bien cómo se dirá pero ese escribes Cobi y entonces eh fijar para qué era eso hagáis una idea el número sal cero en esta escala sería el pimiento dulce y luego vamos subiendo por ejemplo él pepero en sin italiano está como en quinientas unidades pero los pimientos de Padrón pueden llegar a estar entre dos mil quinientos y cinco mil pero podemos ir más allá a el Tabasco El Chile puede llegar a tener treinta mil y cincuenta mil Si ya hablamos del Chile jamaicano más más más no entra cien mil pues mira lo que más más más pica es una cosa que se llama Naga Piper que bueno eso debe bate todos los récords fíjate los aerosoles estos de pimienta que se utilizan para repeler al agresor también tienen estas sustancias y pueden llegar a tener hasta entre dos millones y cinco millones de unidades en estas escala

Voz 3 08:35 yo me imagino que los niveles de doscientos mil en la escala de escoba que que que dices será como echar fuego con la por la boca como un dragón no quién sea capaz de comerse eso vaya tela

Voz 0187 08:45 de ser como dormir la la boca y la lengua

Voz 1 08:48 para para el resto del día y una cosa el P

Voz 3 08:50 cante tiene cosas buenas fue qué beneficios tiene pues si te he cantado

Voz 0187 08:54 podemos encontrar cosas buenas como eh tiene un apoyo terapéutico terapéutico contra los resfriados y también es capaz de resolver eso es es capaz de limpiar los pulmones frente a la a la mucosidad también mejora la actividad digestiva ayuda eliminar gases del intestino esos que son tan incómodas a veces también nos puede ayudar a combatir parásitos intestinales que tiene propiedades fungicidas actriz idas y algunos como el ajo también tienen propiedades Anti Sec picassos que fíjate si lo podemos en los países muy cálido sabes en los que hace mucho calor sabes que hay va más cultura de utilizar estos picantes porque es porque con ese calor pueden aparecer en microorganismos que pueden deteriorar a esa comida y entonces añadiendo los aspirantes evitan el crecimiento de eso

Voz 3 09:36 de esas me está dando ganas dieron el mexicano para Ana te hablar de los beneficios del picante y oliendo lo que tengo lo que tengo al lado que no lo ha traído Ryan de EE estarán te mexicanos lo ex de la calle San Vicente Ferrer en malas ha ni desde ayer en Martín de los Heros también en aquí en Madrid estás escuchando lo que dice hola qué tal estás escuchando lo que dice Ángela que tiene muchos beneficios la actualidad picante en realidad

Voz 1 10:02 es interesante no sabía

Voz 3 10:04 México sería el país que se lleva México es de los países que más picante cocina no es un mito

Voz 14 10:10 sí sí México Vietnam Tailandia si las cosas que me gustan todos los llevan al

Voz 3 10:16 interesante lo que contaba Ángela que suele ser países donde hace calor por tanto ayuda a preservar los alimentos no mantenerlos sí sí sí sí pero defiende desde de la parte más exacto también existen muchos mitos Ángela con el con el tema del picante uno de

Voz 0187 10:38 los que seguro que todos los oyentes lo lo estarán pensando ahora es que esa es afrodisíaco a la comida Pixie pero fíjate no queda claro no queda claro que porque es verdad que se especula que el picante estimula la segregación de endorfinas no para justificar este mito de que es afrodisíaco

Voz 3 10:55 pero bueno como que no queda muy claro hay jamón como los pimientos de Padrón unas mejoras te pasa vino que es lo más picante que tenéis en en la en la carpa

Voz 14 11:09 bueno yo creo que era el plato más picante que tenemos son algunos a la peñas que están ordenado de a menos de que eso

Voz 3 11:17 eso es de esos que envejecen son para machos muy machos

Voz 14 11:20 a ver no tanto como México seguro pero espero que hilos

Voz 3 11:27 es un plato que suele pedir mucho la gente sí sí la verdad que yo creo que es uno de los más popular que tenemos me comentabas que antes que que en España estamos empezando a comer más picante que al principio nos costó un poco si yo veo cada vez

Voz 1 11:42 sentí pidiendo hasta antes lo más picante que tuvimos por ahora no puede ser bastante picante se queda corto a ti te gusta Ángela no

Voz 20 11:53 bueno me gustan poco picante pero mucho mucho mucho no

Voz 3 11:58 y hay imagino llega llevándonos por la lógica las contra Andy o contraindicaciones de los alimentos picantes bueno pues quien tenga

Voz 0187 12:07 a finales sino la gente que padezca úlcera o la gente que tenga gastritis Pepsi acidez de estómago Connors contable pues es verdad que bueno hay que tener un poco de cuidado también hay que tener cuidado en el caso de hemorragias digestivas o de patologías hepáticas urinarias hemorroides también hay que tener cuidado eh os pregunto a los dos cuando algo no se está aplicando mucho que tenemos ese momento como

Voz 3 12:31 decía Ángela todo ese proceso que nos como sí

Voz 1 12:33 amaba la la si te lo te da la palabra

Voz 3 12:40 Capsa y fina fina cuando todo este proceso se desatan nuestra mucosa bucal echamos poco por la boca para entendernos que que es lo mejor porque lo que te pide el cuerpo es la primera reacción es ver

Voz 1 12:54 yo creo que una buena serie de eso

Voz 3 12:58 qué quiere que hagamos la la el pedido

Voz 0187 13:03 el agua no sería la mejor la mejor solución porque lo que hace es que extiende esta molécula por toda la boca entonces hay alternativas por ejemplo un cielo meter uno o dos cubitos de hielo dentro de la boca

Voz 3 13:13 pero el agua es el hielo es agua claro lo que pasa

Voz 0187 13:16 que al estar tan fría sensibilizar esa sensación sabes que el hielo cuando están al final de casi como que te duerme esa zona ésa sería una buena sensación pero nunca nunca nunca el agua porque lo que hace el agua es eso lo que decíamos se extiende destaca oxitocina también es buena idea la leche y el yogur porqué porque la grasa y la proteína de la leche la cafeína también ayudan

Voz 3 13:36 Sor en esta casa vecina evitan que las

Voz 0187 13:39 moléculas se bueno se ese se agarran a estos receptores del dolor y luego una cosa que también funciona es lamenta eh masticar sabes que lamenta cuando nosotros tomamos algo de menta Nos da esa sensación como de frescor no de bueno pues también dicen que utilizar lamenta reduce esa sensación también dicen que las bebidas de gas pueden venir bien yo creo que la cerveza en mano

Voz 3 14:01 pero si quieres la ponen yo creo que sí yo lo de la cerveza lo eh que reacciones veis en la gente cuando prueba algo muy picante

Voz 8 14:09 os miráis

Voz 3 14:11 sí sí sí sí es diferente yo creo que más que nada la avisa que esto es que siempre suponiendo claro en una mesa cuando decirles un plato picante te que te os debéis que era quedar esperando a ver la reacción es cuál es el plato estrella de sería yo entré

Voz 14 14:28 lo que el hito que dé a cerdo que hemos traido

Voz 3 14:32 a eso tenemos un plato para atraer para hacer una cata Ángel Gil atreves te hemos traído leche porque luego están pruebas esto lo pica mucho no un poquito entonces esto es un burrito que tiene eh Ángela nutricionalmente yo creo tiene proteína nos vale nos vale veo que tiene arroz frijoles

Voz 14 14:53 sí eso la arroz frijoles negros combinamos muy despacio cerdo a Conchi por la eso de ahí viene

Voz 3 15:02 claro que sí

Voz 14 15:04 la chile verde que tienes a la Pinho Tomatito verde muy pícaro

Voz 3 15:10 vamos lo lo lo prueba compartimos la leche también lo conocen lo que se decía tu tu primero lo primero que te lo voy a probar y voy a voy a decir si puedes comer mantenga

Voz 22 15:25 va a no pica estaba seguro no pica nada nada nada nada no pinta nada

Voz 3 15:38 no nos hemos acostumbrado a tanto que no es lo que pasa es que pica de una manera muy agradable porque ahora te explico

Voz 19 15:45 han de una de una de una forma tan brusca

Voz 3 15:50 hay picantes tan bruscos que que te te anulan es lo que decía Angela anula casi el sabor sí aquí no aquí te queda como una sensación un poco picante pero entonces se tiene que se tiene que notar

Voz 14 16:04 el la comida la comida

Voz 3 16:06 la mexicana tu crees que ha sido lo que nos ha educado a a comer picante y también la orientando un poco

Voz 14 16:12 imagino bueno mexicano de esa vietnamita tienen poco

Voz 3 16:18 oye cómo ha acabado siendo de Chicago acabas teniendo restaurantes mexicano Tex Mex aquí en Madrid

Voz 14 16:25 pero he venido a España a estudiar hace doce años y allá si te quedabas ir ellos gustaba cocinar y montarte antes sí sí mexicano sí bueno Chicago hay más con mi donde hay sedes la población casi más grandes la ciudad cada esquina tu nota quería

Voz 3 16:46 entonces pensaba hace esto estoy que montar aquí en Madrid y los gustos cambian mucho por ejemplo de los clientes de que puedan comer en Chicago aquí en Madrid es un poco lo mismo lo estamos

Voz 14 16:58 esto acercando más y más cada año yo creo que antes era un grande Florencia ahora sede de máximas

Voz 3 17:04 antes sólo teníamos unos unos y la Nacho es un taco algo ahora ya yo creo que vamos centrando y conociendo un poquito más no

Voz 14 17:14 sí bastante que es lo más exótico

Voz 3 17:18 yo creo en mi favorito

Voz 14 17:19 a a los chill Aquiles Hillary sí Aquiles que son tortillas fritas bañado en una Sastre Tomatito compongo huevo frito queso Madonna muy dietético

Voz 3 17:33 oye otro mito que existe me con el picante que adelgaza porque te acelera el metabolismo y te has visto dar que prometo que lo he escuchado y no creo que haya nada no acelera el metabolismo entonces yo creo que te que te hace es acelerar para correr a ver

Voz 20 17:49 agua pero poco más pero poco más no paras no ha encontrado

Voz 0187 17:52 un estudio realmente que justifica eso igual que tampoco justifica

Voz 3 17:56 de lo de lo que hablábamos antes de de que te subiera la líbido y demás bueno son leyendas con con picante de por medio porque les dieran películas picantes o chistes picantes entonces

Voz 0187 18:08 con el calor que provoca pieza a puede ser

Voz 3 18:11 pues puede ser está muy bien bueno pues entonces consejos que nos que nos das Ángela con la comida picante

Voz 0187 18:17 bueno hay que útil Otilia utilizarlo con moderación vale para que no se nos vaya la mano pero que bueno que el picante también tiene propiedades como hemos dicho antes Andy séptica as que nos puede servir para para cuando estamos a catalogados para aliviar esos pulmones de la mucosidad que le podemos sacar también un fin terapéutico

Voz 3 18:32 pues igual acaban respetando unos burrito sólo para para los catarros Ryan Day The Slow MEX muchísimas gracias por haber venido y habernos traído este está buenísimo eh sí estaba muy bueno yo no sé si hacérselo probar Almudena López sino para qué haga el boletín ahora igual no es buena idea quizá no te guarde un trozo para luego si para que venga besito

Voz 8 18:58 mira que me voy

Voz 3 19:00 que te va nos vamos pero nos quedamos como nos quedamos como el poema de Miguel Hernández me voy me voy pero me quedo tenido aquí este verano que dan placer el placer siempre es mío compartir un ratito la radio contigo bueno hay fuera también eh a dejen también estoy amiga que ya amiga se

Voz 23 19:48 a vivir que son dos días en Vera