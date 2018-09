Consejo de Sabios | Mamá Lancho en antena

Voz 1 00:00 Lourdes Lancho

Voz 2 00:22 tú ves que a mí me pica no

Voz 1312 00:44 llega el momento de recibir el último Consejo de sabios en este a vivir del verano ya saben nuestros abuelos y nuestros niños que dan respuesta a las grandes preguntas que plantean algunos temas de la vida de la actualidad y cada uno desde su punto de vista un punto de vista muy interesante al principio y al final de la vida como siempre en este con Sergio en Consejo de Sabios el maestro de ceremonias es Enric Sánchez qué tal

Voz 4 01:09 qué tal buenos días hoy estoy estaba pensando que esta canción que está sonando ya nunca será igual los a cuando la OMS cuando la escuche ya siempre me llevará este verano ya este programa pues me gusta

Voz 1312 01:19 eh que asocie es un recuerdo espero que feliz muy feliz muy feliz espero que sí oye que nos traes hoy en este último consejo de sabios la semana pasada conocimos

Voz 5 01:28 sí en directo iban oí

Voz 1312 01:31 so todo lo lo llenó todo María Matilde

Voz 5 01:34 sí e Ighalo a los niños que no

Voz 1312 01:37 la mente suelen acompañarnos en este consejo de sabios y les fantástico fue ante la visita

Voz 4 01:41 los tuvimos aquí en directo como dices tú María Matilde eclipsa todo lo llena todo porque lo llena todo es una persona que lleva a espacios pero hoy vamos a hablar de el paro de la tele de los padres de los hijos

Voz 1312 02:00 mira que venimos a hablar de la renta universal

Voz 4 02:03 los estaba hablando si ahora vamos a hablar del paro por dónde empezamos preparo mismo pues si vamos a dar por el paro mira un tema que afecta a más de tres millones de españoles del que hemos querido saber la opinión de nuestros sabios empezamos con los niños

Voz 1490 02:14 Nos nos gusta porque pues porque no porque la gente se queda en paro y pues pues a lo mejor no tienen dinero para pagarse la casa hay pues si tiene que ir y no tendría en casa y todo

Voz 4 02:27 a los niños evidentemente el paro no les gusta no le gusta a nadie no haremos

Voz 1312 02:30 a nadie claro además supongo que quizá alguno de ellos lo ha vivido de cerca en algunos en sus padres son en su familia en sus tíos cualquiera

Voz 4 02:36 pues si no lo han podido ver es un drama pero lo bueno es que los niños rápidamente buscan soluciones

Voz 1490 02:42 yo haría una empresa vecina ya hacía además cobraría animal esté

Voz 1312 02:46 perfecto me parece una forma de matar dos pájaros de un tiro un claro no sé si es una buena meta fuera una buena expresión para hablar de una empresa que cubre a lo están en paro pero no creo que aquí

Voz 4 02:55 afortunada nosotros no ocultamos animales íbamos trabajo a mí como idea me parece maravillosa pero aún podría ir a mejor atención a la nueva propuesta

Voz 1490 03:04 ya sería un ente y Cheney

Voz 1312 03:07 claro es que como como emprendedores no tienen me tienen igual unido han empezado ahí con la idea que han ido afinando la Finance sola ya que van a solucionar el problema de los adultos por lo menos que vaya en beneficio de los niños no una recompensa la noche los chuches claro si hablásemos chuches no los los los lo escucha

Voz 4 03:25 desde que hacia Londres Mariano Mariano Rajoy exacto bueno mucho más en serio se lo han tomado nuestros mayores le preguntamos a Matilde nos enseña algo que no sabíamos que antes se cotizaba el soul

Voz 6 03:36 no me ha afectado están todos trabajando unos pues bueno cómo funciona hora también no me afecta porque yo trabajado mucho yo trabajé en el taller en el año cuarenta y tres yo sin embargo me voy a decir una cosa que no lo vas a ver yo cotice el SOVI a que no sabe mira cuántas cosas de enseñó sexo viril era un seguro que había que cotizar mil ochocientos días en el SOVI Seguro Obligatorio de vejez e invalidez pero fueron tan canallas no ser son los que mandar a lo que no mandará él que murió mi marido y me quitan ni pensión pues que no podía cobrar dos pensiones

Voz 1490 04:13 yo me había mirado esto no no no

Voz 1312 04:17 pero bueno Gil de tiene a bien siempre ilustrarnos enseñarnos cosas de hecho nos ha enseñado muchas cosas en esta sección

Voz 4 04:24 más aunque tema continuamos Enric pues mira esta semana he querido hablar con ellos también de la televisión muy de nuestra bueno no sé si iba es de nuestra competencia Vania Millán nos complementamos no no sé unos unos la vieron llegar y creo que otros La Habana ver irse al menos tal y como la conocemos tú eres de Tele eres más de radio tú que yo más de radio duro completamente vamos tú eres tienes pinta de ser la que de las que podrían no tener tele en Gaza

Voz 1312 04:58 de hecho mirase me ha estropeado el mando no puede aceptar la tele por cable no tengo tele que has dicho planteando pero no a proponer bueno pues he comenzado hablando con Matilde

Voz 4 05:09 y ella es que no le queda no le queda tiempo para ver la tele porque hace muchas cosas

Voz 6 05:13 tampoco tengo tiempo me sacan por la mañana me suben me meten en la cama Menchaca me bueno los moverme uno bueno que tengo en la Ana la que está aquí El día que me sube antes me ponen yo veo el ni a otros

Voz 1312 05:30 a que está clarísimo que a él le gusta mucho Telemadrid lo ha dicho este verano he dicho como otros cuatro

Voz 4 05:36 sí lo del marido Telemadrid son son

Voz 1312 05:38 así las ideas fijas que nos han quedado de María Matilde correcto

Voz 4 05:41 sí sí de ahí no la sacas y sobre todo le gusta Un programa que se llama punto de mira o algo así porque aprende un montón de cosas por ejemplo tú sabes quién era Ortega y Munilla uno por el nombre un obispo bueno no te preocupes que Matilde no es un obispo y Matilde nos lo explica además nos regala otra poesía

Voz 6 05:57 el padre de Ortega y Ortega Munilla no escribió una poesía preciosas estando la pintas hay en tal y tal vez limón con él

Voz 7 06:07 clava la aguja cumplirá hoja picaban los hay Miramón

Voz 6 06:12 eh bonita Ortega Munilla ya sabes hay que saber

Voz 1312 06:16 hay que saberlo me encanta es que yo todo el rato escucharía María Matilde claro es que hay que saberlo Ortega Munilla no maravilloso ciudad que era con canción que es una canción se claro una canción infantil está esta poesía de Ortega muy si ya lo sabemos padre de Ortega que es la radio ilustra y entretiene claro no se quejen hoy es tengo mucha curiosidad por saber qué opinan los niños sobre la televisión

Voz 4 06:46 es este su mensaje un poco pesimista a la gente que trabaja ahora mismo en la Telco si quedamos dicen si es muy pesimista porque fíjate en cómo ven la televisión varios niños de entre seis diez años

Voz 8 06:56 yo es que la tele tengo Youtube y entonces pues bueno ver vídeos yo como en la tele en no puede mes de series y a veces vemos capítulos de las

Voz 1490 07:08 no hay en la tele ya tengo líquido avistar cuando cuán que veo veo sería que se llama padres por ya también con una tenga Mexes que se llama Madres forzosas a mí me ha gustado la tele por qué porque tengo la Play siempre al o a la FIFA o el GTA

Voz 4 07:32 muy buen futuro no le auguro Lourdes sino la andén no hay nada convencional no no no no ser youtuber Movistar la Play

Voz 1312 07:38 oye ahí ahí Seris una serie de Padres forzosos dentro de Madres forzosas

Voz 4 07:42 sí creo que es una precuela de estas de sí

Voz 1312 07:45 bueno es que claro estas estas plataformas puedes ver capítulos de series no he publicidad de por medio o no no te tienes que esperar a a a la otra semana que en el capítulo la cosa que yo esté en contra a mi me gusta no pero me las series me gusta esperar que éste en el capítulo de la semana Rusia estás esperando y luego se comenta socializan con con la serie sino lo ves en plan E

Voz 4 08:10 yo aunque esta un fin de semana de maratón de series y no hay que hacerse youtubers

Voz 1312 08:16 sí

Voz 9 08:22 nos quedan dos temas padres e hijos por Paul continuamos pues vamos a continuar por los para

Voz 4 08:27 eres Matilde no se nos habla de los suyos

Voz 6 08:30 guapísimo los los asturianos guapísimo rubio trigo con un moño un asturiano una guapísima con unos ojos color almendra muy trabajadora el tranviario que tenía el tranvía más chulo de Madrid Puerta bombilla el ocho de paz de poco

Voz 1312 08:51 qué ternura María Marie Le hablándoles de su padre te parece poco oye el el mejor el mejor tranvía más chulo de Madrid sí sí sí

Voz 4 08:58 esta bombilla macho lo con ocho exacto mirar eso

Voz 1312 09:01 a su vez gusta ir de ahí la la expresión pues a lo mejor

Voz 4 09:04 sí bueno dicen que es lo mejor que se puede dejar en herencia

Voz 1312 09:07 en recuerdo de María Matilde volver siempre digo la la mejor herencia que pueden unos padres dejar a sus hijos unos dinero porque dinero puede tener cualquier bueno que también tiene bien ojo si a ver un poquito laico claro que cualquier tonto y corrupto puede tener en cambio valores Yves un buen recuerdo una infancia feliz éxodo

Voz 4 09:25 esos que eso no lo tiene cualquiera eso vale oro sí señor

Voz 1312 09:28 los niños pues los niños a esa edad pues bueno

Voz 4 09:30 los padres como super héroes

Voz 10 09:33 si Iker está es muy buenos porque encima que protegen aunque que dañen y que castiguen pues lo hacen para que aprendas ICANN miembro de que es la persona que no sé quién es no teníais que pues que ayudan de alguna forma pero siempre consiguen alegrar

Voz 1312 09:53 el quiero estar por favor es te ves es que Kerry

Voz 4 09:57 Mika es un amor es un amor Teresa y después quise preguntarle otro niño dejó muy claro cuáles son los roles del padre de la madre

Voz 1490 10:04 pues a mí no me gustan los padres porque me padres la piscina y mi madre siempre me está dando esos

Voz 4 10:12 día uno uno sabe muy bien que le tiene que pedir al padre le tiene que pedir a la mar está clarísimo claro cada cada uno tiene una débil

Voz 1312 10:19 ya diferente y hay que saber jugar con esto hay que saber jugar las cartas

Voz 4 10:22 bien y qué opinarán los niños de algo que todavía no tienen pero que son osea los hijos fíjate en esta respuesta se omite absolutamente el papel del padre

Voz 1490 10:32 lo que sale de tu madre algo que pues tu madre se quedó embarazada pues luego es tu hijo sales de tu madre pues tu madre es tu madre osea

Voz 4 10:44 pues a madre padre padre que en ningún momento esa eres hijo de

Voz 1312 10:48 sí sí sí es una cosa que esté que luego es el hijo no sea me me he sí sí a la madre bueno oye yo creo que quiero pensar que se refería a los dos pero la personalizado con la madre porque nos ha nos ha hecho esa imagen no claro es la madre como padres se bueno está bien está bien y lo aceptamos lo aceptamos lo aceptamos encantados de que desde no te sientas excluido

Voz 4 11:07 no no no que tiene muy sensible como el monto no soy padre no me afecta mucho pero claro si oyes a tu hija decir estoy de hombre yo también estoy llego bueno suerte que tenemos garantizada eso sí la continuidad de la especie con este niño que no quiere tener ni Unidos hijo

Voz 1490 11:21 pues yo quiero entre ocho hijos porque me encantan los hijos a mi mujer porque

Voz 1312 11:28 qué más sabes en el mundo bueno bueno como es este niño como no sabemos cómo se llamaba porque le iba a decir cuando tengas mayor igual cuando veas el trabajo queda en lo que cuesta mantener nos igual vas bajando el número está en cuanto de ocho bajando hoy te lo has pensado se quedan uno a lo mejor sí sí igual si a ver bueno de momento que sigas soñando con tener la tribuna

Voz 4 11:50 los Breivik llevamos el momento es es quedan un sueño vamos terminaría pero a mí me gustaría eh Lourdes darte una pequeña sorpresa en este final de Diamond sí yo es que estamos hablando de hijos esta sección se llama Consejo de sabios y como no hay mayor sabiduría que la de una madre pues he querido terminar llamando a una madre muy especial que se llama Ana y que es la tuya Higgins esa imagen fue sigue llamada tu madre infringir sí sí sí he llamado a tu madre y hablado con ella para que no saliera de los hijos osea de Pete de tus hermanos madre mía claro es que Lourdes no estaría nada

Voz 1312 12:25 pues no no no me lo puedo creer yo no sé si tú

Voz 4 12:27 le has preguntado alguna vez a tu madre que son españolas hecho lo hecho lo hecho si la llame por teléfono sí señoras en Barcelona si no la hubiera ido a ver no sé si las pregunta alguna vez a tu madre que son los hijos para ella pero esto es lo que piensa

Voz 11 12:39 para mí los hijos ahora mía el todos mis hijos se no no lo sé es que lo siento así yo creo que que todas las madres eso piensa como yo vaya

Voz 4 12:50 que no es bueno a tu madre Ana así se sintió tu madre por si no lo sabías cuando una tal Lourdes llegó al mundo

Voz 11 12:57 el segundo fue mi hija que nació el veintiocho de septiembre también nació a las cinco de la mañana voy a hora claro al que era una nena ya tenía un nene pues completada Cocha muy feliz

Voz 4 13:10 pobre luego no sé si estado emocionando y normal claro yo no sé si sabes Lourdes que Lourdes tu nombre no era la primera opción comenta

Voz 1312 13:20 eso también ha contado eso sí mira cómo te ibas a llamar

Voz 11 13:23 era en aquellas que pues mucho hecha había sido a ser niño niña no no días tenía en preparados pero bueno para Lourdes también tenía un nombre preparadas los Julia tendría que quedarse llamado de estos tenían los papeles del todo hecho

Voz 4 13:39 porque al final fue Lourdes porque

Voz 11 13:41 en la apadrina quiso que le pusieron nombre suyo oye pues no para no discutir porque igual

Voz 1312 13:48 además es ahí se entrevé en conflictos familiares siempre seis le divertido que mi padre fue a ir con los papeles ya rellenos como Julia eh se encontró con mi prima que tenía hace diez años a su niña bonita le dijo ay por favor porque como yo hice Fall registro registró como Lourdes volvió a la clínica le dijo a mi madre que ha registrado a Julia dice bueno sí pero no se llama Julia se llama el jinete la pobre al hubo un conflicto familiar sin frotar tu madre ahora lo

Voz 4 14:17 lo encajó bien con los años lo tiene una o bien es decir

Voz 1312 14:19 Carlos llamarte es muy es la política de la suite de ella de toda la vida para no disculpara no discutir aquello de dos no discuten si uno no lo sé pues eso es totalmente ella bueno también Sex

Voz 4 14:31 aquí hablando con tu madre y como tengo un poco de mala leche le pregunta incluso que si le gusta más cuando haces tú el programa o cuando José del Pino

Voz 11 14:37 a mí me gusta mucho bueno haber cuando láser los es mi hija como aquella chispa pero nosotros lo haces muy bien además es muy simpática alegre muchos otros programas creo yo mi opinión pero cuando lo hace el condado Pima también me gusta es que hay un equipo muy bueno allí eh

Voz 1312 14:58 es muy bueno estaba un poco tensa ahí fíjate que cuando lo haces tú el mérito estudio cuando lo hace el pino el méritos del equipo hombre Mi madre es tengo que decir que es muy criticada es una tiene la cabeza muy bien puesta es muy crítica a veces la llamo con miedo cuando programa a ver qué le parece has escuchado ya por el tono como me dice y hace

Voz 4 15:17 que si un Estado no ha sido diplomática nos vamos a a Iris cerramos este consejo de sabios Lourdes con unas palabras de tu madre dirigidas a Pi son pocas pero son suficientes

Voz 11 15:27 no sé no sé si esto no les va a gustar a lo mejor porque no sabe nada bueno que no lo sé quizás las cosas la conoces tu más que dio pues tiene que sí que la noches que lácteos muchos mucho

Voz 4 15:45 pues con eso con eso cerramos el verano yo te digo lo mismo además eh te lo he dicho tu madre tiene mucho más valor pero yo te digo que gracias por este verano y que te quiero mucho también

Voz 1312 16:08 bueno gracias a que gracias a ti Enric porque ha has pasar un buen rato y aparte no se hecho a escuchar a personas que tienen mucho que contar como María Matilde con una larga experiencia detrás si has hecho Nos has nacido con con esos niños que con la ingenuidad que les da el todavía tener la vida por delante se han ido opinando por los temas de parece casi un planteamiento muy divertido de de temas que no siempre son cómodos y que gracias a también a estos participantes que han querido entrar en el consejo de sabios pues nos han hecho reflexionar y pasar un buen rato así un plan guerra sí sí me lo he pasado muy bien hace un poquito al final porque no esperaba era mi objetivo esto te tengo que decir que era mi objetivo es un poco de luz ahora luego hablamos en casa hablamos