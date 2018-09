La Script: Resumen de Venecia (02-09-2018)

Voz 2 00:00 en fin en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 3 00:20 hola qué tal bienvenido sala escribe empezamos la temporada haciendo el programa desde el festival de Venecia el primer escaparate de la temporada del cine internacional hoy como siempre vamos a repasar también los estrenos de la semana empezando por Yucatán la comedia negra de Daniel Monzón aquí en la sección de series les vamos a destripar pero sin hacer spoiler el porqué de ese frenesí que ha provocado la Casa de las Flores que es pues es una serie de Netflix que le ha dado un revolcón al viejo culebrón

Voz 3 01:14 transmitiendo desde la isla del Lido frente a Venecia en una nueva edición que cumple ya setenta y cinco años a mi lado está Pepa Blanes bienvenida Pepa porque has tenido unas vacaciones de estrella eh sí sí sí

Voz 1463 01:29 no no hablar que nada no tenga nada que los setenta y cinco años los cumplía yo qué tal y como están estado físico ahora mismo

Voz 3 01:37 es podría tener también nada para nada estás fenomenal nosotras estamos en el Lido y en la realización y en la producción está nuestra compañera Beatriz Montalvo Julio guerra que quieren Brin no no tengo nada que ver con él además el ex de León yo soy de Castilla

Voz 1463 01:55 no no está en Castilla oye vamos a ver vamos a dejar empecé quiero dejar María vamos a dejarnos en quiero dejar claro es que esto es una edición espectacular de la Mostra tanto por los grandes nombres de cineastas que presentan películas como Wall no me allí los Coen ir por las estrellas como Lady Gaga más Tom Bradley Cooper que de todo

Voz 3 02:13 bueno y también hay muchísima presencia latinoamericana en competición dos directores mexicanos un argentino y fuera de competición ya eso vamos por eso escuchamos a la cruz Cruz exacta meter ya ve Biacs soltado yo

Voz 1463 02:26 la Thalía yo no me había saltado la pedí

Voz 3 02:29 el Pérez bueno pues eh empezamos por ayer mismo que fue sábado fuera de concurso se presentó la coproducción española uruguaya La noche de doce años que cuenta pues los años de prisión Iturri tortura la que sufrió el ex presidente uruguayo José Mújica interpreta Antonio de la Torre

Voz 6 02:51 Víctor tipo no pueden hablar con nadie

Voz 3 02:53 nadie puede hablar con ellos

Voz 7 03:02 la película está dirigida por el uruguayo Albano a ir protagonizada por Alfonso Tour Chino Darín hijo como decía María Antonio de la Torre

Voz 1463 03:10 R se centrar en las vivencias de tres activistas Tupac Amaru los jóvenes contrarios a la dictadura uruguaya desde el golpe de Estado del setenta y tres que duró hasta el año ochenta y cinco que pertenecían a comandos armados sí fueron encerrados sin juicio ni garantías durante doce años con sus torturas y sus aislamientos nos contaba ayer Antonio de la Torre las razones por las que Múgica dio lo que al proyecto

Voz 3 03:32 él no tiene una persona con cero bañera

Voz 8 03:34 sea Múgica garante y él no se ha ido con la película por la causa para que nos entendamos en sí sí sí de hecho este mucha pelota pasaron por encima y no no no no no para para sencillos entonces yo creo salió por por la causa por la causa el momento tu mamá porque entendió que hacemos la película con alma

Voz 1463 04:00 bueno es es mucha alma en esta película y cómo han podido escuchar hay un pequeño debate entre sí es Mujica o Múgica este domingo se lo vamos a preguntar al propio eh Pepe Mújica porque yo digo Mujica porque va a estar aquí en el Lido en Venecia presentando esta

Voz 3 04:14 en esta película que además como es este personaje tan tan tan especial pues resulta que le dijo a la jefa de prensa que es el quería pagar el billete con sus puntos de Iberia o de las líneas aéreas este fin de semana es hoy presenta la película hay también el documental de Emir Kusturica sobre él y añadía ayer De la Torre la importancia del cine para contribuir a recuperar la memoria histórica como han hecho pues en otros países

Voz 8 04:40 hablemos de lo que ha pasado porque la realidad es que la historia se escribe lo la cuenta los vencedores pero claro no es no es que es nuestra te revanchismo es que aquí ha habido en España ha habido un solo relato es católico yo estoy en el que yo me he criado y así se han creado Mi padre esa es la mentalidad machista os ahora estamos estamos recuperando el terreno de entonces la revolución será feminista no será ahora estamos recuperando ese terreno

Voz 1463 05:07 pues la revolución será feminista o no será estamos de acuerdo Ilan preguntábamos también por el recibimiento que puedan tener en América Latina su trabajo ya que pues en ese español está interpretando a un icono

Voz 8 05:20 supongo que a dar caña lo más grande obviamente obviamente esto en la radio pero hace un gesto con la mano que tenía efectivamente tendrán mucha caña

Voz 9 05:28 si en el chaval no haberte metido

Voz 8 05:31 no obviamente pero bueno si es lógico lo comprendo pero

Voz 3 05:37 bueno Antonio de la Torre es en efecto claro es un riesgo no porque tienen a mucha grandísimos actores hizo bueno el la la histerias también es que América Latina está intentando y hacer un cine transnacional Eden muchísimos países da Chino Darín que también es que es argentino osea que que están ahí un cruce hay un cruce el también eh Raúl Arévalo es uno bueno es el otro actor español que son los únicos presentes en la Mostra Arévalo ha participado en la película argentina mi obra maestra no ha podido venir

Voz 1463 06:08 está rodando con Almodóvar aclaró entonces

Voz 3 06:10 de ahí tiene una justificación es de Eto'o cogemos verdad nos creemos esta justificación reconocemos Pepa que que bueno pues que nosotros tenemos debilidad por Lac Juan Antonio

Voz 1463 06:21 por adopción si Antonio Antonio por nosotras al vernos rodeadas de cables y contó nuestros bocatas como ya los que sigan nuestros vídeos en las redes saben pues no se ha hecho esta promo espontánea

Voz 10 06:33 la crisis las Pepe Mujica de la comunicación aquí está con los cable estirado osea este micrófono que parece sacado así de saldo de de de de no sé cuánto esta radio que es como de de y Puntocom sea

Voz 3 06:46 bueno pues se lo apuntó bueno en fin llevamos algunos esparadrapo pero nos ha gustado mucho ibamos ya a centrarnos en otra película también que estuvo ayer en en Venecia Ike gustó muchísimo ir o día no muchísimo bueno que creó lo que llaman ahora los pijos el pero que es que pues que estaba de moda y entonces ese montó una revolución desde las siete de la mañana había cola para ver sus pide ya que es el Rey Make del clásico de terror italiano que hizo a Dario Argento en mil novecientos setenta y siete

Voz 11 07:17 ahora lo ha versionado a su manera Luca Guada Nino el director de Yo soy el amor o colme Bayona eh

Voz 1463 07:29 es como decía María es una película abucheada y aplaudía a partes iguales es una propuesta extrema libre muy estética como todo el cine de agua dañino que ha abandonado sus toques greco romanos para lanzarse a la sangre al rojo y a la estética casi comunista no de la Alemania del Este de los años setenta donde es también toda la película

Voz 3 07:49 bueno eso se hace un poco de lío no porque en vez de hacerse hace una película Super estética luego le ha querido dar un fondo político

Voz 1463 07:58 hasta feminista feminista pero se ha hecho un lío

Voz 3 08:00 porque bueno todas las las feministas son brujas ahí hay un fin es un gran lío pero que todo el mundo se pregunta que le a aparecer a Guillermo del Toro que es el presidente del jurado decíamos que la parte política queda totalmente sin explotar este italiano pues se aguarda el as en la manga hice saca una historia de amor y una interpretación doble para Tilda Swinton

Voz 12 08:25 quedan los papeles yo interpreto a Madame blanco en como ves en los créditos en los

Voz 3 08:30 poster está interpretado por otro actor

Voz 13 08:33 sólo he leído una carta suya pero si preguntas si espero que haya campaña del Oscar para él por supuesto

Voz 11 08:40 a eso

Voz 1463 08:43 bueno es que Tilda Swinton ha aparecido en la rueda de prensa le con su habitual en su verán cejan Luque exuberante iraquí leía una carta escrita por ese otro personaje que interpreta ella pero que no está los títulos de crédito era como una sorpresa está totalmente caracterizada de un psiquiatra un señor de ochenta años entre salido una carta que él no había podido ir pero que agradecía la presencia de toda la prensa una rueda de prensa que ha estado llena de mucho marketing e Marketing de lujo así en la que guadaña no hablaba también del MIT tu de feminismo de Pina Bausch de todo ir esa parte política que decíamos explicaba que lo que querían era ahondar en todo ese Berlín de los setenta y también en las luchas feministas

Voz 13 09:25 con setenta y siete fue un periodo importante para las revueltas feministas particularmente en Europa hubo movimientos en Francia e Italia movimientos que no eran como en Estados Unidos sino que más bien buscaban la igualdad buscaban la diferencia estábamos muy interesados en eso también en volver a la década Berfast Fassbender

Voz 11 09:44 qué creéis

Voz 3 09:49 bueno pues así actualizada a su película agua dañino además bueno pues decíamos que nos parece curioso que hable de feminismo en una cinta donde la bruja se matan a lo bestia entre ellas osea ya animan unas aparecía nosotras que tenía ese punto misógino que tiene cada Iker siempre además se apunta no el tildar Swinton a todas las

Voz 1463 10:10 todas las causas todas las causas el año pasado o no

Voz 3 10:13 de dos años fue los refugiados y ahora da igual pero también mitad él también ha hablado Dakota Johnson a la hija de Don Johnson

Voz 1463 10:22 delantero Melanie Griffith de ir a la niña

Voz 3 10:24 las sombras de Grey exactamente no iba a hablar de feminismo

Voz 1463 10:27 más sólo podíamos ir de que hablo Pepa hablando de psicoanálisis porque es que va dañino en esta película pues usa a la CAM y sus teorías la Cannes un psicoanalista francés discípulo de Freud uno de los padres del psicoanálisis inventé muchas cositas en este guión que tiene mucho de matar a la madre le preguntaban a la actrices y después de suspira había tenido que a psicoanalizados

Voz 14 10:52 Augusto Saeco e a estrena es una México analizo y espero no necesitarlo a veces cuando trabajo en un proyecto no me da vergüenza decirlo absorbe todos los sentimientos de la gente alrededor y a veces también cosas oscuras ir tengo a pista que es una mujer maravillosa para limpiar todas esas cosas cuando deja un proyecto hoy empiezo otro pero vamos no es algo traumático no me ha mandado esta película el psicólogo es que tengo muchos sentimientos

Voz 11 11:18 eres fiu eh bueno te verdad yo

Voz 3 11:22 pero yo voy a necesitar volverá al psicólogo para que me limpien de tanta chorrada que hay que oír aquí no es una pizzería de un nivel M sueño Pepa

Voz 1463 11:31 bueno a pesar de lo que estáis escuchando a María Guerra el ambiente en esta Mostra es de pero si yo también estoy jubiloso Venecia tienen mucho glamour mucho cine de autor en el glamour la reina estos días ha sido Lady Gaga que Pegaso vestido sí es es un vestido para decir quiero mi Oscar hombres un vestido como de gallina o sea como si eres una gallina Rosa

Voz 3 11:54 con plumas con plumas entonces lo dio un poco para los que no hayan visto la fotografía llegando a la a la alfombra roja es como si fueras una inmensa gallina Icon eso sí con los hombros eh a laicos

Voz 1463 12:05 pues esta gallina vino a presentar la nueva versión del clásico Ha nacido una estrella que en su día hicieron Judy Garland Bárbara Streisand en el que Lady Gaga se pone a las órdenes de Bradley Cooper el actor que debuta en la dirección que también protagoniza esta película

Voz 16 12:28 ah ya además canta eh y cantan muy bien tenía una tenía todo un futuro como estrella del Rock bueno la verdad es que la espectacular espectaculares la llegada a Venecia

Voz 3 12:40 luego se les cortó la luz bueno cuenta la llegada

Voz 1463 12:43 ella llegó en un barco taxi en una lancha taxi entonces ella llegaba en la proa voy aprendiendo estos días ella iba sentada delante con los pies colgando bueno deriva total porque nadie llega así eh bueno pues por la noche con ese vestido de plumas que decía María una tormenta que arrasó Venecia de que nosotras Nos mojamos enteras pues durante la proyección hubo un rayo irse cortó así que estuvieron como pues diez minutos y claro pues ella estaba allí con toda la gente en el cine pero hubo cierta cordialidad no

Voz 3 13:16 hombre claro estaba lleno era más era la la el pase de gala al que nosotros no nos han invitado pero ahora es San todos los invitados la gente que ha pagado un pastón y entonces ellos se dejaron hacer fotos hija Haj aquí pero pero bueno durante las

Voz 1463 13:31 en rueda de prensa en campaña esta campaña ella es la diva de una nueva generación gay ir en esa rueda de prensa pues hizo gala de una personalidad muy combativa también feminista

Voz 11 13:41 a Menis de Piqué

Voz 1463 13:45 decía que muchas veces sobre todo al principio de su carrera había dicho que no a cosas es que ella no era la chica más guapa en el momento en el que empezó a hacer eh música entonces muchos compositores muchos ejecutivos le decían que como ya componía tocaba el piano pues que el le dejará sus canciones para otras actrices que no tenían la capacidad de componer ella siempre dijo no no os vais a llevar mis canciones también pues eh contó cosa que era interesante que muchas veces le habían pedido que se cambiará el look o que metiera bailarín eso quisiera muchos cambios sí que ha sido siempre había sido muy dura y muy muy fuerte no con sus convicciones para hacer

Voz 3 14:20 tu propia música bueno pues sí que es cierto que cada generación necesita su diva Lady Gaga ha sido pues un Hai que es una cosa que hay que entender a los que no den no sanos no no utilizamos Hyde pues debe ser la bomba hoy en día que sepan ustedes que es la bomba IVAs estrellas deslumbrantes han pasado por aquí Damien Chacel Ryan Gosling en los chicos de la la Alain si Ike han inaugurado el festival con First Man Ohio otro Hayes el primer hombre que es un biopic íntimo de la astronauta que pisó por primera vez la luna Neil Armstrong

Voz 11 15:06 el sonido de la película de

Voz 1463 15:10 este Afers Man que ha tenido una acogida muy diferente entre Estados Unidos y Europa en Estados Unidos unas críticas estupendas claro es un momento culmen no del patriotismo norteamericano en Europa pues la verdad es que es una película que ha dejado bastante fría después del éxito de La La Land y The White son las anteriores películas de este niño prodigio que con treinta y tres años pues ya tiene ya tiene hosca

Voz 3 15:32 sí además fue un caballero ideó devolvió el Oscar de la era en la en la verdad es que tiene una magnífica puesta en escena porque es lo que suena a chatarra las naves que están que es bueno con las que trabajo la NASA imperó básicamente lo que representa la película es el el la pena es una aliada hermética y sufriente de de Neil Armstrong hizo bueno eso es lo que que bloque más o menos no nos entiende no de que la película no tengan va más allá que solamente como venerar a este patriota americano que es sacrifica a su familia y todo

Voz 1463 16:07 claro tiene una cosa muy interesante la película hay es que profundiza en digamos en la cara B pues como los cables Q3 de La Script pues es un poco todos los recortes que tenía la NASA solamente con el objetivo no sin casi sin hacer pruebas de llevar a este hombre a la Luna y solamente para adelantar a los rusos no hay de cómo no se cuidaban a todos los astronautas ya todos los trabajadores que pues ponían subida en riesgo simplemente para esta misión que no la propaganda lo que parecía más de propaganda que un servicio a la humanidad no entonces bueno pues la verdad es curioso este mensaje patriótico en tiempos de Trump y precisamente por eso le preguntaban a Ryan Gosling por el tufillo patriótico

Voz 19 16:46 en una foto escolar generen

Voz 3 16:49 bueno anuncio para que no lo sepa que soy canadiense y a lo mejor eso me afecta bueno pues a favor de Estados Unidos pero bueno no en serio creo que este evento pisar la Luna se vivió como un logro de la humanidad en ese momento no sólo como logro de un país tampoco creo que puede aportar mucho porque él también es mitad canadiense bueno este era el tono la la rueda de prensa tenía un tono así pues como que en realidad claro no querían meterse en ningún fregado porque recordamos lo que dijo el gran Iker Casillas eso hombre que ponía en duda que había es bueno que en realidad se había pisado la la luna llena porque es que este este evento fue un acto muy con una Fake News para muchos unos pensaban que no otros que si ellos intentaron todo

Voz 1463 17:39 decía hasta que Kubrick no retransmitió cese mía que la luna bueno e también ha querido imitar un poquito a Kubrick de pero veremos si tiene premio eh Chacel o Gosling ose van de vacío en la sección oficial por el momento la película que más ha gustado y que tiene toda la pinta de llevarse premio es Roma de Alfonso Cuarón

Voz 11 18:01 es una película de autor haya escuchamos a un afilador rodada en blanco y negro en la que Cuarón pues ha recreado sus memorias de infancia

Voz 3 18:11 de construido la casa como de su familia de un bar

Voz 11 18:13 yo de la alta burguesía eh

Voz 3 18:16 de distrito del DF de Méjico donde la mirada se centra en la empleada en su en su cuidadora decía él en la tata de la familia en la empleada del hogar es una joven indígena mix Teka Nos decía Cuarón que es consciente de que es una mirada que tiene pues evidentemente interpretaciones políticas

Voz 20 18:35 sí yo sé que es una película que nace del seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena eh que ese seno es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza la actitud del nombre frente a la mujer en una sociedad

Voz 1463 18:53 es una película compleja ambientada en mil novecientos setenta y uno la historia personal pero los acontecimientos políticos que la enmarcan también se cruzan antes ante los ojos del espectador como la matanza de el Corpus Christi en la que paramilitares mataron a doscientos estudiantes ante la pasividad de la policía el director decía que la forma también pretende dejar en manos del espectador su interpretación

Voz 3 19:15 bueno de momento es la mejor película que se ha visto ahora vamos a hablar de otra gran estrella de esta de este festival que es Netflix que ha traído tres películas a Cannes e una de ellas eh buenos Roma en los hermanos Cohen también están en la competición con la balada sólo vaya es que ex bueno él no sé cómo se me ha olvidado el nombre

Voz 1463 19:40 pero vocales cracks tres cracks sí bueno el caso es que es una seis historia seis historias

Voz 3 19:46 a un poco negras alguna muy divertida pero en vez de estar ser ser seis capítulos lo han hecho pues una pelicula de de dos horas no entonces bueno ha habido mucha mucha polémica

Voz 1463 19:58 claro porque en un principio parecía Kenneth clicks en la había anunciado como serie después era sólo una película antológica al estilo de las películas italianas de los setenta como el Bocaccio en que participaban directores como Visconti Fellini y eso es lo que defendían los Coen en rueda de prensa no que nunca habían querido hacer una película en historias que tuvieran conexión son pequeños western lo único que tienen es el lugar donde ese donde se ubican nada más que tengan en común ir también eh pues le preguntábamos a Cuarón no porque como Cuarón y los Coen Antauro han trabajado con él pero son directores de pan

Voz 3 20:31 talla grande y hacer todo común

Voz 1463 20:33 muy minucioso para para que no se pierda ningún detalle del encuadre cuál era la su postura ante estos tiempos en los que están cambiando

Voz 21 20:41 yo sólo quiero hacer una pregunta todos ustedes que son gente de cine cuando fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson o una de hubo una de anteanoche cuando fue la vieron en un en un formato doméstico se adaptaron temprano en estas películas van a vivir en ese porno

Voz 3 21:00 pues esta es la reflexión que está ahora mismo el buena claro es una reflexión interesante porque también en Netflix y que ha anunciado que tanto la de los Coen como es eh Roma van a estrenarse que no han dicho dónde porque imagino está bien

Voz 1463 21:13 fines seleccionados en Estados Unidos si quiere

Voz 3 21:15 estar a los en el condado de los Ángeles si quiere optar a los Oscar en México por supuesto yo imagino que en España en España también este el director mexicano pasará por San Sebastián también para promocionarla vemos también que es una una edición en la que hay tres mexicanos dos mexicanos muy potentes está Cuarón irrigadas ir hay un tercer mexicano también muy potente que ganó el año pasado el León de Oro hiel Óscar que es Guillermo del Toro que además es presidente del jurado también se le preguntaba bueno pues que iba a haber enchufe iba a haber enchufe y esto contestaba

Voz 19 21:50 soy presidenta del jurado no dictador del jurado entonces es importantísima sí es importantísimo simplemente como adulto procesional cineasta juzgar cabalmente en las películas por lo que está en esa rectángulo nada más así que para mí la misma propiedad yo siempre eh eh es igual una película que viene de Australia al que ve en México serán juzgados por lo que está en esa rectángulo escape

Voz 1463 22:27 en la que decía es la única dirigida por una mujer de sección oficial hay que recalcar lo otra de las películas que ha gustado mucho que podría colarse en el palmarés es la favorita del Griego lo voy a pronunciar en griego Yorgos oímos

Voz 3 22:40 bueno vamos a ver Pepa no estamos ya estamos yo entiendo que me Pepa sabes lo de Yorgos lanza porque su padre es profesor de Latín y riego ahí me parece maravilloso yo también quiero que el latín y el griego vuelvan al bachillerato y la filosofía después de esta digresión vamos no se acordarán todos desde que Yorgos como lo decimos en en mi pueblo astilla pues eh Castilla pues es el el director de canino el holandés está ya ha cambiado ese estilo cruel en pues a una historia de época una historia de de época de que trata de dos mujeres Emma Stone y Rachel Weisz que compiten por ser las favoritas de la Reina Ana Estuardo la primera monarca del Reino Unido querido

Voz 22 23:25 de cómo va el Reino me has mira soy la reina

Voz 16 23:37 todo se necesita

Voz 1463 23:38 a pasar por detrás de Apple Tano como Dakota que está estupenda la antigua Lacy lanza oímos que llame llamen ligero tribuna a este drama de época como una historia sobre cómo alcanzar el poder en realidad eh bueno pues es que este reinado de Ana Estuardo es donde comenzó el bipartidismo británico Pepa pero si es que no tardas no entiendes eso sí una parte muy interesante de esta película no aunque que bueno que está rodada con hay cierta mirada cruel de Lance vimos que no se ha ido lo que queda en even evidenciado bipartidismo entre los Lores y los Comunes es en las luchas entre Estado estas dos mujeres casadas cada uno con uno de los políticos que buscan los favores de la Reina para influir en la política del país pues en plena Guerra de Sucesión Española donde perdimos Gibraltar pues ahí el gesto de verdad lo de los Borbones llegaron a España pues aita

Voz 3 24:28 Pepa que te pierdes es simplemente un con

Voz 1463 24:30 Texto histórico bueno pues el director se aleja de esa parte política que a mí me hubiera gustado un poquito más se centra en esas manipulaciones de la Corte en esos juegos con una reina medio Bubba que ha perdido o diecinueve nueve hijos no es algo que pues decía lanzamos tiene muchas similitudes con la política de hoy

Voz 23 24:50 de ir

Voz 3 24:53 la conexión es que la AP la película parece muy actual porque tal y como está estructurada hay muchos detalles que el público puede ubicar en aquel periodo histórico específico pero teníamos claro desde el principio que queríamos que eso que es fácil para el público también evocará situaciones similares sobre políticos contemporáneos la verdad es que hay mucho abuso de poder hay mucho sexo hay muchos tejemanejes hay gente que toma que que impone su poder por las bravas in ya están maquinando todo el rato a mi me gusta mucho me gusta mucho pero encuentro que como soy mayor no tanto como Larra como la contra pero que me recuerda mucho a la al cine de Peter Greenaway eh pero reconozco que es una de las grandes películas de del festival y que están todas estas extraordinarias además da gusto ver a tantas mujeres en una película

Voz 1463 25:46 sin precisamente eh lanza hemos sacaba pecho no aquí en Venecia de haber hecho su película más accesible para el público en el director muy radical en sus propuestas también una historia pues con tres mujeres protagonistas tres protagonistas en el poder algo que no es que sea poco habitual en el cine es que es poco habitual en la vida real

Voz 23 26:05 no en en nada explican

Voz 3 26:08 especialmente ahora que está más abierto para que hablemos de las dificultades de las mujeres en la sociedad pero hace nueve años nadie hablaba de ello cuando empezamos a pensar en la película eso me interesó porque es muy raro tener a tres mujeres en una película no sólo en el poder sino también como protagonista

Voz 1463 26:26 estas bueno pues eh hacemos también se suma como UA dañino a la corriente feminista que sí no no pero bueno bien bien dotados ya lo discutiremos cuando se estrene a los oyentes momento al que iba a haber Oscar a a troche y moche para las actrices si una de esas actrices Emma Stone que aprovechaba la oportunidad para mandarle un recadito a Trump al machismo en Estados Unidos

Voz 24 26:52 de hecho está eh

Voz 1463 26:54 ya es una cuestión de tiempo pero la realidad es que en mi país por ejemplo pues no es que ahora mismo se sentamos que el Gobierno que tenemos está respetando las mujeres pero en general sí creo que la sociedad está cambiando la gente está usando sus voces de una manera muy poderosa

Voz 3 27:14 bueno Pepa estuvo en una entrevista con con esta actriz que además es lista osea es una mujer despierta es de está llena de de de chispa no ir contaba que había alucinado con la antípodas

Voz 1463 27:27 sí es bueno no sobre todo con su forma de trabajar no porque es un director como muy obsesivo con los detalles Stone tuvo que jugar con unos conejos pequeños que aparecen en la habitación de la Reina y también con un personaje muy complejo

Voz 24 27:42 no ya dejar vibró en el diez

Voz 1463 27:46 mí me acuerdo en un momento en una entrevista a el rodaje que me preguntaron quién es el villano Yorgos gritó desde detrás

Voz 0290 27:55 nadie es el malo nadie es el villano nadie es el bueno es todo muchísimo más complejo eso es raro pero también es muy humano y sobre todo verlo en personajes femeninos como este decía la actriz estaba protagonista que bueno pues yo no sé si ella puede irse con premio pero yo creo que sí la protagonista de esta película que es Olivia Colman y que además

Voz 3 28:19 vamos a verla en el papel de Isabel Segunda en la en la próxima temporada de The Crown esta iba a decir de Queen pero no es de es de Crown bueno nosotros vamos a hacer un alto en el camino además hay relevo en la parte en en el control se van vea Julio de Nico bueno bueno Isaura aquí nosotros seguimos ahora ya con los estrenos de la semana Illa series osea que ya Pepa relájate unos minutitos Jiménez hasta ahora