Gol de Benzema (Real Madrid 2 - Leganés 1)

Voz 1 00:00 la toca el Real Madrid en el inicio balón para Karim Benzema Lendoiro el centro ahí el dueño si vas que sólo anotó para seguir vació va solo se basa en la agarraron Casemiro sido más que quería sacar petróleo yo creo que ha sacado que falta

Voz 0979 00:11 está salió vas derribó a Cases

Voz 1 00:13 pero que se lleva Mario por esa carrera defensiva la primera ovación de la segunda parte

Voz 1704 00:18 sí porque iba con desventaja pero al final ha sacado metal

Voz 0458 00:20 dos así la quitado el balón y ha recibido una falta sigue malo para el Madrid

Voz 1 00:23 juega Marcelo Marcelo para Marco Asensio escorado a la izquierda la por de primera que bonita marcas Asensio remata narraba

Voz 1704 00:31 da no anula no sólo cree Benzema Karim Benzema abre agarrado quince el colegiado que ha agarrado al defensa de Leganés y que no le ha permitido saltar para evitar el remate posterior ante Benzema Aibar ahora posteriormente Benzema remató picado a gol ahora tu rol de Bale edita el árbitro pero mira la tele es la has una considera porque el gol

Voz 2 00:55 pero es que la falta se la pita el árbitro asistente

Voz 1704 00:59 he lista

Voz 2 01:01 el estudio no evitar hablar

Voz 1704 01:04 vida al árbitro porque fíjate uno levanta la bandera nazi

Voz 2 01:08 a garras una broma la falta saber dar goles y no quitar el bar a ver a ver Romero después de estar treinta y dos años haya bajo la faltas en la pita el árbitro asistente

Voz 1704 01:20 cuando pita la falta yo entiendo que cuando dices hasta la bandera

Voz 2 01:25 no te voy a decir todos los trucos

Voz 1704 01:27 el segundo día trucos cuenta los hay algunos hay algunos que levantan la maqueta es que no levanta la veda te voy a decir lo que ha pasado en la falta fijaros cuando él pitada el acaba en gol el balón él no hace ninguna espera espera momento primero el turrón primero el turrón a ver qué va a pitar gol hombres gol seguro yo creo que va a fichar con los estamos a ver si si ha señalado el a perseguirle define a Manolo Saiz ella

Voz 0660 01:52 sin agua les mezclando iba a verlo verlo hay posibilidad orejas muy sí

Voz 1704 01:57 días granula vaya a mí no puede no puede puede ir bien no no pueden estar excavado correcto no pueden estarán siendo está nevando apartó iba a ser Julien bueno pues se está viendo el Corán cómo que va a dar gol que va a anular la decisión de dirá os cuento lo que ha pasado el asfalto quién está hablando está hablando no expertos hablando con el bar diciendo por Mila me dejáis vale pues cuando su mujer

Voz 3 02:30 espera espera que va espera espera que me de pena quema espera que va espera que va espera que va

Voz 1 02:34 pero que va el bar dice que gol de Benzema

Voz 3 02:37 me voy a casa

Voz 4 02:45 el Ripley

Voz 1 02:54 pero dónde está arbitró una asistente la jugada la Sensio Marco Asensio en el segundo palo pelear contra el delantero remata Karim Benzema hala pica no puede llegar Cuéllar no aclara gala Ditroit rectifica anota el segundo Karim Benzema marcó el madre asistió el bar no dio el colegiado Real Madrid dos Leganés una

Voz 0458 03:43 llevamos de Bari tú no no sé lo qué opinas tú pero en la mejor aplicación lo más trascendente que que ha habido es decir el asistente le dice al colegiado Jaime Latre he visto falta la pita Jaime Latre llama bar Se acerca el bar B de la acción de claramente que Benzema no agarrar mejor del ghanés sino que Jorge es seguramente incluso ha podido agarrar a a Benzema sí

Voz 0979 04:04 ciencia cuéntalo venga la secuencia de la cuento con lo que es lo que ha pasado es decir si os fijáis en el árbitro el arbitro cuando da cuando primero Dagoll el Bob Dylan bueno pues no pita falta él no pita falta ya se está dando la vuelta cuando el asistente le dice a falta pita falta y por qué se dice que pita falta porque justo pita la falta fijaros lo que hace con la mano derecha con la mano derecha le hace con el Pulga Larrinaga o como diciendo gracias cosa que no tiene que hacer qué pasa hasta el pinganillo es decir no les metas el muerto Alatriste

Voz 1704 04:33 no gracia no la gracias no soy cojonudo la bueno pues es eh

Voz 0979 04:37 luego el árbitro el el bar cheque a la jugada IVE que hay un error un error manifiesto iré dice oye mira las imágenes lo has visto tú en el campo que es a la inversa es es que lo calles en el campo creo que no va a ser y entonces es lo que va al bar en el bar cuando decís con quién está hablando en el bar en las jugadas de agarrones y todo eso se ven a cámara rápida a cámara rápida no perdona anormal que puede estar diciéndole el árbitro dice por nuestra imagen ponme la cámara lenta ahora es decir el árbitro puede pedir que le pongan las K la la veloces Díaz anormal o a lenta generalmente en las jugadas de penalti se aconseja a todo el mundo que se ven las imágenes a nivel normal no a cámara lenta porque puede carrera

Voz 1 05:23 hoy la que ha tenido lega la que ha tenido el Lega al final levantó la bandera en el remate a bocajarro de Santos era fuera de juego para mí claro el remate de Carrillo a punto de llegar el empate

Voz 0979 05:33 el Leganés que partido más raro eso es el está diciendo lo de las imágenes que las ponga más rápido que se ponga a cámara lenta y luego lo que esto lleva a a mi teoría de que si aquí ha entrado el perfecto perfecto aquí el bar porque no ha entrado en la jugada dado oír roja Savic porque no entra qué porque lo mismo aquí el árbitro la asistenta visto un agarrón que demostró que no hay agarrón que acierta al bar en dar el gol porque no ha entrado en la de Savic han dicho al árbitro y vete a ver que lo que has visto tú no es

Voz 0458 06:06 buena pregunta en este partido han funcionado bien Jaime Latre mide Jiménez que es la persona que ostente de no haberlos idea