Maxi Gómez: "Le estoy agarrando el ritmo al Celta y a Iago Aspas"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0699 00:00 a ver dame un instante que nosotros estamos analizando el partido desde fuera pero es mejor analizarlo con alguien que lo ha jugado y ha marcado dentro Maxi Gómez muy buenas noches

Voz 2 00:10 hola buenas noches enhorabuena eh

Voz 0699 00:13 cuéntanos tu cómo ha sido desde dentro cómo cómo se ha vivido el partido

Voz 2 00:17 no la verdad que un partido rejas derrota Montilla al tiempo la pelota flujo incómodo pero sí que en el segundo tiempo la pelota jugar como juega mejor

Voz 0699 00:31 eh está este Celta y con siete puntos de nueve posibles es decir Maxi habéis empezado muy bien eh

Voz 2 00:38 sí sí la verdad que empezamos muy bien este creo que todavía es fundamental yo seguimos las duchas no se partido a partido para hacer las cosas bien y bueno está raro

Voz 0699 00:49 del partido Maxi se encarrilada desde tu gol que mira ya que habló con un goleador cuentan veloz desde dentro igualmente como lo has visto ha sido un fallo de Godín y luego tú has estado certero eh

Voz 2 01:00 sí la verdad es que porque el terreno

Voz 3 01:02 hay salgan de la oposición

Voz 2 01:05 pero bueno dato con poquito para él ante la verdad que muy contento porque Connelly también porque se ganó

Voz 0699 01:12 cada uno Yago Aspas ha marcado otro que han servido para poner el dos a cero en el marcador en la semana en que Luis Enrique no lo ha convocado quiero que me cuentes como estaba Yago y en el partido en El Vestuario y lo que han sido para él estas últimas horas

Voz 2 01:27 tiene nada sabemos lo que ya lo conocemos todos sabemos que es fundamental no es jugador y ex entrenador no lo convoca a parte de eso como me pasó a mí también la verdad que que nosotros se llegó el Chateau entrenando al día a día para hacer la cosa ya está hecha

Voz 0699 01:46 cómo ha visto al Atlético desde desde allí y yo creo que ha estado más flojo de lo que esperábamos pero no quiero quitarle ni una pizca de mérito de Maxi que quede claro

Voz 2 01:55 sí pero está hemos lo que el Atlético de Madrid que tienen de que son fuerte defensivamente y sí que te sale contra te mata pero nosotros tuvimos bien en todos los aspectos de l'Eixample que digo que se da no muy bien y que no vamos me pagaron con alto y lo visto

Voz 0699 02:18 si me equivoco me dices vale diecinueve goles este llevas dos en tres partidos yo diría que cada vez están más a gusto en en el Celta en la Liga no

Voz 2 02:27 sí la verdad que muy contento por los goles siempre el delantero quiere hacer goles yo le digo bueno que que estoy muy contento por lo que estoy viviendo con los goles que estoy haciendo es para que unos pocos la verdad que sí

Voz 0699 02:38 se habla del Athletic como tercero en discordia de la Liga tú por dónde me pones al Celta en el campeonato es decir viendo como Avis arrancado hasta dónde creéis que debéis llegar

Voz 2 02:47 no la verdad es que como le decía tu colega recién nosotros como paso a paso está haciéndolo ya poco ya desde el uno hay partidos treinta este vamos como partido partío o haciendo las cosas bien mejorando lo que tenemos que mejorar bueno está harto juntos el plantel para para si así ir así por el Tarrasa cuidar la verdad que siempre es bueno ojalá que sigamos así

Voz 0699 03:12 no te quiero quitarme un bocado más de de la cena es sólo una más y como te convencieron para quedarte en Vigo porque novias no te faltarán en verano también el pasado invierno que has tenido mucha novias eh

Voz 2 03:22 nada nada la verdad es que como decía Pío este ciclo de nombrar al mucho por por redes sociales Sara mucho pero la verdad es que estoy muy contento no trato de involucrarme en esas cosas porque pierde un poco la cabeza ahí bueno soy metido Canet Celta entrenando a full k esta semana tobillo lo que la verdad siempre plató poco de físico porque no hice pretemporada y la verdad es que estoy agarrando el ritmo de juego Celta Le Leteo Orlando el ritmo para que Dios tiene también la verdad es que estoy muy contento y bueno ojalá que siga así

Voz 0699 03:58 juegue pues cuando tengas el ritmo no quiero ni pensar es Maxi muchísimas gracias por estar en él

Voz 4 04:02 pero eh eh