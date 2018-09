Jorge Prado: "Cuando cumplí tres años me regalaron mi primera moto"

Voz 0699

00:00

pues estamos dándole los últimos minutos al larguero y dejando un ratito para algo que no tiene mucha bola en el programa porque España tiene algo especial en el mundo del motor especialmente especial en las motos Márquez lidera el Mundial de Moto GP ahora mismo Jorge Martín ya les Márquez pelean por ser primeros en Moto tres y Moto2 Toni Bou esta nada de ser campeón del mundo de trial tenemos también un Espanyol liderando otra especialidad el motor otros un chaval de diecisiete años lidera el mundial con cinco victorias este año con once pruebas ganadas de las últimas dieciocho diputadas es lucense vive en Bélgica pero ya está en Turquía donde compite está compitiendo este fin de semana de hecho hoy ha sido el primero de los dos días de competición mañana madruga así que agradezco que hoy tras noche con nosotros para acercar esta disciplina a la gente de El Larguero hola Jorge muy buenas noches para buenas noches empecemos como se debe hoy has competido cómo cómo te ha ido