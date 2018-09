Rafa Alkorta: "Lopetegui sabe trasmitir lo que quiere"

Voz 1 00:00 bueno

Voz 2 00:12 si cazo de música bueno va lo primero lo último que son como un contrasentido pero lo último que ha ocurrido en el fútbol

Voz 3 00:20 es el partido del Bernabéu al Real Madrid cuatro dos de Benzema Apple Ramos de penalti Leganés uno con Guido Carrillo que ha marcado de penalti hemos contado el partido en Carrusel el pos partido también en Carrusel vamos a abrir el larguero haciendo un poquito de análisis Antonio Romero muy buenas noches

Voz 4 00:36 qué tal Pacojó muy buenas a todo es clásico si se enamora ahora diez saber El Larguero con clásico

Voz 0699 00:42 que a ti te guste la música que el larguero también parece noticia

Voz 4 00:46 bueno bueno la conozco hasta algo no

Voz 3 00:50 hoy ha empezado el Madrid ya a velocidad de crucero prontito eh

Voz 4 00:53 yo creo que ha calado mucho Paco Moya aseguró mostró muy inteligente la de Lopetegui

Voz 1662 00:58 es el arranque de la temporada mandándose mensajes claro quiero la Liga

Voz 1786 01:02 sí

Voz 1662 01:02 porque el año pasado a estas alturas de la película el Real Madrid no había perdido la Liga pero había dejado ya muchos puntos importantes seguramente por falta de atención y este año ha salido poniéndolo todo no es verdad que la primera media hora en en Girona pues no fue del todo bueno y que hoy ha habido un diez quince minutos después del gol de Leganés de penalti un poquito de tres conexión pero el Real Madrid ha sido muy superior ha tenido oportunidades aborta ser un equipo coral ha dado la titularidad otra vez a futbolistas como Mori los tres de arriba parecen intocables porque luego la temporada es muy larga y han dado el paso al frente que se lo pedía que estando en el ningún cariz goleador como es el caso Karim Benzema como en el de personalidad y esas un poco al equipo a la espalda hay que hacer caso de Gareth Bale y me parece que la puesta en escena del Real Madrid en este partido en el inicio del campeonato nacional de Liga está siendo fantástica todavía es pronto para un diagnóstico definitivo estoy leyendo mucho esté escuchando mucho estoy viendo mucho eso de Bono el Real Madrid no les no está en falta Cristiano Ronaldo me parece que hay que hay que ser prudentes yo lo que a esta pandilla es lo suficientemente competitiva hay buena como para no tener sólo faltaría que echar en falta ningún jugador tampoco a Cristiano para ganar a equipos como el Leganés el Girona Wall Getafe pero esa respuesta de el Madrid le echa en falta o no echa en falta Cristiano Rolando me parece quería dejarla para un poquito más adelante sobre todo cuando llegue abril mayo Isa cuando las competiciones deberá pero la realidad el objetivo es que de momento el Madrid ha iniciado la Liga como no fue capaz de iniciar la pasada temporada ocho muy bien

Voz 0699 02:32 bueno tendré que tiene Javier Herráez del estadio Santiago Bernabéu vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas por allí que hablado Marco Asensio de la familia que es el mal

Voz 5 02:39 Briz y Leganés del Cristo del bar y Javi

Voz 0699 02:43 buenas noches empezamos por lo que tú digas qué tal Pacojó muy

Voz 1786 02:46 la noche sí eh aquí en el Santiago Bernabeu todavía en la sala de prensa es verdad lo que decía Romeo no un gran Karim Benzema un buen Bale para mí un extraordinario Marco Asensio hoy jugó Courtois ha dicho en la zona de radios que ayer les junto Lopetegui me parece bien que se lo diga a la cara a Keylor y a Courtois que para hoy jugaba el portero belga imagino que no va a juntar todas las semanas para decidir quién va a jugar creo que Courtois va a ser el titular aunque me niego a pensar lo contaba en Carrusel que Keylor que de tan sólo para la Copa de de la Copa del Rey hizo también fue suplente Isco Alarcón algo interesante para muchos especialistas porque Isco Alarcón

Voz 6 03:22 en era o es para Lopetegui

Voz 1786 03:24 un futbolista fundamental jugó la segunda parte hizo una ruleta también algún pase de calidad el malagueño que mendigo también a pensar que sea suplente aunque el once inicial de hoy suena once de gala ir sonidos como tú decías Pacojo primero Marco Asensio que para mí está siendo pues el más regular de los mejores de arriba junto con Bale Benzema muy bien los tres tras la ausencia de Cristiano que no para de decir desde Turín que es una familia allí o en Italia

Voz 7 03:51 la viene a decir que aquí en el Madrid no era una fan

Voz 1786 03:53 Emilia le preguntábamos sobre eso en la zona mixta esto decía el mallorquín

Voz 3 03:57 de te siempre yo creo que que hemos sido un gran hombre al equipo una gran familia que lo diga Chris a la que también tendrá una buena familia pero aquí familiar me queda otro

Voz 1786 04:10 la verdad me suena bueno me suena me consta que ellos que antes una relación correcta con con Cristiano Cristiano engañó a nadie siempre ha sido igual ego por delante siempre me primero él y luego el resto pero no ha sido una más relación el Ramadán eso sí le conocían y sabían que era un poco quítale el poco era un poco niño no en el sentido de que si no jugaba cuando él quería como él quería marcaba los goles quería pues torcida el torció el gesto así es cristiano si te gusta bien insinuó pues pues nada no es es Cristiano Ronaldo y evidentemente ha molestado El Vestuario esa continuas llamadas a la familia desde Turín como diciendo que aquí en el Madrid no existe un buen rollo cuando en este vestuario con Zidane en el banquillo el Madrid en dos años y medio conseguido tres Champions sin buen rollo eso evidentemente no se consigue hilo que me preguntabas sobre la jugada pues no

Voz 6 04:56 no polémica porque han habido políticas equivocado el árbitro bien

Voz 1786 04:59 te veinte Jaime Latre en esa esa decisión de bueno pues no dar un gol legal de Karim Benzema decía que era falta del francés cuando era falta del defensa del Leganés para acertado el gol ha subido al marcador íbamos a escuchar lo que han dicho Victoria Pavón la presidenta del Leganés Pellegrino el técnico del equipo pepineros Jonathan Silva

Voz 8 05:22 yo lo he visto claro yo no voy a que hubiera falta yo pensaba que era gol legal así declaró así de claro no la verdad que sí eso que oye no favorecía no pero que hubiera sido al contrario pero yo lo he visto que era gol o la semana pasada

Voz 9 05:34 no no hemos ayudado lugar eh eh con la Real Sociedad en un penalti

Voz 0699 05:38 esta semana hemos tenido mala suerte

Voz 9 05:40 sí pero bueno es así un poco no

Voz 10 05:42 claro no puerto la situación por el por el resultado creo que el segundo el Karim empuja el árbitro co cobra falta porque el le dice que falta y después no se porque quiere ver Éluard revisar el IVA para mí fue falta el árbitro lo vio lo veo al principio después no sé porque también opinión la verdad no sé qué tan eficaces porque los pasos a la fecha basada en casa con la Real Sociedad también un penal para nosotros no se fue a consultar al Bari nada es un doce tampoco sé que eficaces en el parecido no

Voz 0699 06:16 con quién estamos en primero de bar todos eh no no logramos pasar favoritos sí porque es que nos explican unas cosas luego no se aplican otras y claro o explica a todo lo mismo o la verdad es que al final no bar los árbitros pues esa es esa es la clave que al final el bar correcta aunque lo que decía haber acertado si si si no si está acertado pero quiero decir es verdad que al final se ha hecho justicia pero es verdad que se está utilizando el para cosas que decían que nos iban a utilizar entonces es bueno que lo vemos todo bueno yo os dejo que me me vale vale venga una hora Javi chao chao perdona Antonio yo creo que yo creo que en el mismo

Voz 0239 06:52 Nadal mira Crack es marchan de la presidenta del Leganés es bueno se más la sensación del campora desde de todos de la misma y por qué compraron coño anula el gol si se ve claramente que la pone Asensio izquierda que remató de cabeza y que es un una pelea una pugna entre el delantero que defensa que no extremas pero ese no es el debate como yo abría el melón del debate es que como tú bien decías no nos han contado que el bar iba a ser una ayuda externa al árbitro pero quién iba a pitar el que iba a decidir el árbitro es sólo para errores flagrantes en los que el sábado se tenía que que que ir de su casa practicamente durante una semana porque el error que había cometido era increíble llegarán con los Colorado y ahí es cuando iban a bar y eso es mentira

Voz 1662 07:36 está siendo mentira ya lo fue en el Mundial está siendo mentira en este arranque de temporada de momento ha habido partidos en los que el bar ha tenido diferentes interpretaciones no ha sido en un partido con respeto para todos muy gordo pero yo me pongo en esta jugada de hoy en un Real Madrid Barcelona y me parece que tenemos toda la semana que viene

Voz 0699 07:56 porque mira

Voz 1662 07:58 salgan en lo que ha dicho que la semana pasada contra la Real Sociedad que los perjudicaron con lo de penalti y el árbitro por qué entonces no fue Alvar y hoy entonces fue salvar porque no está para eso bares tapara me han roto la pierna hasta la pelota hunden un metro dentro de de la portería y no lo ha visto para eso está dar para una jugada interpretable que yo creo que que evidentemente es gol y que no hay ninguna duda pero es interpretable no está

Voz 0699 08:23 eso de verdad que yo creo que estamos todos en primero de bar pero pero no son los periodistas y los jugadores sino también los que tienen que poner la interpretación que no lo explican bien o no lo hacen de una manera uniforme para todos

Voz 11 08:35 Rafa Alkorta

Voz 12 08:35 muy buenas noches hola Paco buenas noches voy a dejar que van con los Rolling nunca me equivoqué con los roles no vale vale nunca vale perfecto así por nada de todo todos los sábados abrir

Voz 5 08:48 digo al margen lo que quería preguntar debatir Rafa es lo de Julen Lopetegui que yo creo que

Voz 0699 08:55 se podrán decir muchas cosas de Julen pero ha empezado con muchísima personalidad en el Real Madrid tomando decisiones y es verdad que todas las decisiones que ha tomado le están saliendo bien

Voz 11 09:03 bueno porque él tiene mucha personalidad y sabe lo que quieren yo creo que lo más importante sabe transmitir lo que quiere yo creo que muchas veces esa es la parte más más difícil de un entrenador no decir la idea que tienes tu de de juego a tus jugadores a unos jugadores que vienen de otro entrenador de otros hábitos me atrevería es decir a otra forma de jugar porque habían jugador que evidentemente acaparaba muchas cosas

Voz 13 09:28 y es muy difícil lo que está haciendo Julen tiene que hacer mucho el el el trabajo de sus jugadores de de intentar entenderle is sobre esto

Voz 11 09:39 de tener confianza en lo que están haciendo porque les está saliendo bien porque llevan diez goles a favor porque está siendo un equipo compacto que es lo que quiere Julen porque están robando muchos balones en campo contrario para eso hay que tener una decisión y una concentración muy importante evidentemente gran lapsus en el juego como como decía Antonio los dribló en Girona hoy lo entendió y lo tendrán más veces pero la idea la idea va calando cada vez más y eso hace que sea un equipo muy competitivo sobre todo porque hay jugadores que están asumiendo un vacío que ha dejado un gran jugador como Cristiano y yo creo que tanto como Bale es tan certeros están acertados porque como decía Álvaro Benito y son felices quizás porque ahora en vez de tener que estar siempre mirando a Cristiano pueden mirar más a no más a la portería están demostrando que son que pueden llevar que pueden llegar a unos números muy importantes que no es que haría al Vidal porque nadie se va a olvidar de Cristiano pero que sí que iban a ayudar al equipo Benzema

Voz 0699 10:39 pegado Un paso adelante brutal Bale está mejor si el relevo en la portería hoy ha salido bien jugado a Courtois pero el equipo ha ganado ascensos titular con galones y muy decisivo hoy han sido suplentes Isco Keylor Nacho Rafa yo creo que la gestión de los jugadores va a ser la clave para llegar a los títulos quiero decir bueno sepa lo mismo que hizo Zizou no sí sí sí

Voz 11 11:01 daños aquí lo que interesa primero la Liga ya lo dijo desde el primer momento hay que está aquí

Voz 0699 11:08 juegos estás media a cien por cien porque para eso

Voz 11 11:10 el Madrid para eso tiene una plantilla para cometer cualquier torneo con garantías entonces ya se está viendo que hay hay poca relajación no digamos que el año pasado tuvieron dos o tres meses donde se acabó la Liga es evidente que que la Champions también es muy importante y todos muy importante en el Madrid pero yo creo que estamos viendo de momento que Julen primero es un entrenador con cintura ahora le está yendo bien el cuatro tres tres por porque los tres da Rivas también está bien beligerante además también bueno a jugáis como bueno otro día no jugó porque le dio descanso otro día no jugó Casemiro otro día no jugará Cross otro día jugará Lucas Vázquez de lo que se tratas de llegar al final de la temporada peleando todos los títulos índice pudiendo decir nosotros qué tiene otra vez dieciocho veinte titulares que eso es lo que consiguió Zidane no y eso

Voz 14 12:06 eh es si lo consigue otra vez

Voz 0699 12:09 el sombrero de momento no podemos decir que que podía empezar mejor la Liga el Real Madrid ha empezado de maravilla sí pero además quiere decir

Voz 11 12:17 que hoy por ejemplo pues bueno lo los que los que son más de Isco no es que bueno es que hoy es el equipo de gala no jugáis con bueno ya hace ya jugara

Voz 0699 12:24 Nos dicen mucho si está aquí

Voz 11 12:26 esto es muy largo y acaba de empezar y seguramente tendrá hueco y lo aprovechara porque es un gran jugador de lo que se trata es que todos los Juan que los jugadores sepan que todos son importantes y esa es la labor del entrenador ya sí será un equipo compacto y bueno hasta el final

Voz 0699 12:42 Real Madrid cuatro dos de Benzema de penalti Leganés uno Carrillo de penalti menos con tres partidos de Liga un gol menos que el año pasado en la Liga entera yo creo que brazo un abrazo un abrazo a todos el Romero si quieres canción de cierre de algún grupo avisa nos vale

Voz 0239 13:02 los dos Si no me gusta cuando un ballet