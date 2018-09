Irene Paredes: "Espero que podamos hacer ocho de ocho en la fase de clasificación"

No hay resultados

Voz 0699 00:00 pues seguimos en El Larguero un momento distinto en este programa en momento de fútbol en el momento de fútbol femenino lo que viene ahora a ver pretende ser un homenaje al verán lo de nuestro fútbol porque España ha sido campeona de Europa sub diecinueve y sub diecisiete y subcampeona del Mundo sub veinte la selección absoluta está clasificada para el Mundial del año próximo en Francia ayer goleados a Finlandia en Santander en esa fase de clasificación una de las mejores jugadoras en nuestra defensa que juega en el Paris san Germain bueno es Irene Paredes hola Irene muy buenas noches

Voz 1431 00:31 hola buenas noches muy bien ayer verdad sí soy muy contentas con el resultado

Voz 0699 00:35 oye vaya verano impresionante que lleva el fútbol femenino español es difícil elegir lo mejor no sé si te ha visto mucho fútbol de selección este verano Irene

Voz 1431 00:44 pues sí sí sí estamos en el momento de gloria bueno sobre todo las categorías inferiores bueno nosotros estamos clasificadas también quedaban estos dos partidos ganamos gana otra era eres martes contra Serbia

Voz 0699 00:59 oye la capitana de la selección absoluta que es lo que más le gusta de este verano

Voz 1431 01:04 pues el poder desconectar un poquito para poder coger fuerzas cada temporada oí el año que viene agradece también

Voz 0699 01:14 oye la pregunta más real alguna vez te han hecho una entrevista donde el periodista apenas preguntará

Voz 1431 01:20 bueno lo que viene

Voz 0699 01:22 es un homenaje al fútbol femenino la jugadoras de las selecciones son protagonistas porque ella te van a preguntar a las de tu selección y las de otras selecciones tú ponte cómoda y luego ya parezco yo al final Irene vale

Voz 1431 01:35 sí

Voz 1 01:36 venga dale hola soy Patri Guijarro y me gustaría saber qué significaría para ti como capitana hacer ocho de ocho en esta fase de clasificación

Voz 1431 01:48 pues sería vamos el objetivo

Voz 2 01:53 yo totalmente cumplido es lo que

Voz 1431 01:55 esperábamos al principio pero bueno al final no es no es fácil hacer ocho de ocho lo hemos tenido partidos muy complicados y bueno estamos a un partido de conseguirlo íbamos a por ello

Voz 3 02:07 hola soy Jennifer Hermoso quería preguntar e después de la victoria de ayer y como animales a la gente para que viniera a Logroño

Voz 1431 02:20 pues haría un llamamiento para que se acerquen ayer vimos el récord de asistencia a nuestros partidos sí nos gustaría que se volvió a batir en horario les animaría que nos ayuden a conseguir ese pleno de ocho de ocho

Voz 4 02:35 hola soy Lola Gallardo y quería preguntarte Irene Si te pones tan contenta cada vez que vienen a la selección porque me vas a ver hay mucha fuerza ahí vamos a por sería mezzo

Voz 1431 02:48 pues la verdad que vengo encantada las la ver si puede estar lesionado y tenía que venir bueno concede como estamos diciendo

Voz 5 02:59 hola soy Amanda Sampedro y nada tenía una pregunta para Irene Paredes y es que sí que se siente cuando estás en tu equipo allí en París y le mandaba balones largos a a la gente de tu equipo llegan a todos y cuando los tienes que mandar aquí en la selección a veces a Amanda Sampedro y no llega a ninguno

Voz 1431 03:19 sí que es diferente pero como en cualquier más combinativo pero también sirve para un largo las jugadoras que también llegan sin ningún problema

Voz 0699 03:31 bueno yo sigo aquí es que quede claro pero que yo no soy el protagonista de la selección hola Irene

Voz 6 03:37 soy Eli Ibarra

Voz 7 03:39 viendo los resultados de las selecciones inferiores sentí es mucha presión en el Vestuario

Voz 1431 03:49 bueno presión no más que presiona orgullo de que tienen las cámaras las jugadoras más más pequeña en este caso con mucha fuerza con mucha calidad ni nada de eso estamos esperando para para para que sigan haciendo es y nos ayude a hacer muy padre

Voz 0699 04:09 aquí en el veto yo para decir que Irene juega en el París Saint Germain pero que en su día estuvo en la Real Sociedad para para explicar esto

Voz 8 04:16 hola soy Encinas ex compañera de de Irene en en la Real Sociedad in quería preguntarle si recuerda con especial cariño a algún momento vivido alguna anécdota algo especial que le pasase en la Real

Voz 1431 04:38 bueno pues viniendo de recuerdo con especial cariño a jugar de lateral compartir Habana con ella que jugaba de extremo derecho

Voz 9 04:48 Caixa Irene soy Garbiñe de la Real Sociedad antes de nada me gustaría decirte lo mejor para esta nueva temporada que tengas muchos éxitos te quería uno preguntar cómo viviste la vuelta Zubieta hace quince días jugamos un torneo internacional como recibiste esos aplausos de la afición nada más muchas gracias sortearon de Tagore

Voz 1431 05:14 bueno pues gracias fue muy especial no lo esperaba ir con el que fije a dieta volver a mi casa y se fue muy bonito porque recibió el cariño de toda la afición ver a familiares amigos antiguas compañeras fue bueno lo voy a guardar como uno de los

Voz 0699 05:38 momentos más bonitas de carrera Garbiñe es una institución eh que responsable deportiva de de la Real Sociedad quedan dos de lo que pasa es que son tímidas vale pues no se presentan doce en la voy a presentar yo una es Eva Navarro que es jugador sub diecisiete de la sub veinte y que juega en el Levante

Voz 10 05:54 con la Irene y qué diferencia hay entre a a la liga francesa

Voz 1431 06:01 pues la gran diferencia diría que es el físico al juego de Francia es mucho más físico más más fuerte y más rápido y al final te hace reaccionar más con antelación te hace estar más atenta pero en España se juega mucho al fútbol de toque Hay sino tienes una buena técnica

Voz 0699 06:23 y la otra timidez ya Silvia Rubio que es internacional sub veinte que juega en el Madrid club de fútbol femenino

Voz 10 06:30 hola Irene bueno yo quería preguntarte qué cuál es el mejor recuerdo que tienes con la selección

Voz 11 06:36 no no es el momento

Voz 10 06:38 recuerdas con más cariño

Voz 1431 06:42 bueno pues tengo varios momentos porque ya vamos fuera aquí recuerdo con mucho cariño bueno mi de y luego sobre todo el de Canadá la perfecta clasificación que hicimos para la Eurocopa aunque luego fue también como esperábamos ahora creo que estoy estamos viviendo un buen momento esperamos hacer la clasificación perfecta Iker era una manera de prepararnos también para el próximo Mundial que sea aún lo recuerda muy bonito muy diferente

Voz 0699 07:19 este para para el fútbol femenino en general porque yo voy a finalizar preguntando T como capitana de la selección española de fútbol absoluta que ha pasado es decir cómo ha logrado revolucionar el fútbol femenino en los últimos años dónde está el secreto Irene

Voz 1431 07:35 bueno pues yo creo que es un cúmulo de varias cosas empezando por toda la sociedad que ya tiene más más aceptado el agua a jugar al fútbol que haya más licencias el que los clubes hacen apostando más fuerte si al final tengamos mejores condiciones para para entrenar di desarrollar nuestro fútbol no se de la hacia una española que también está haciendo un gran esfuerzo y trabajo para que todo eso sería compensado ponernos en las mejores condiciones ICD los resultados yo creo que esos trabajos de trabajo

Voz 0699 08:12 no no sí sobre todo trabajo porque esto sin trabajo desde luego no llega a ninguna parte pues Irene que gracias que gracias por prestar T que gracias por subir el fútbol femenino dotará alto gracias por pasarte a estas horas por por El Larguero vale

Voz 1431 08:23 muchas gracias a vosotras buenas noches