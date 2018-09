El Larguero (01-09-2018): El Madrid manda en la Liga

Voz 1 00:00 trabajaba

Voz 0699 00:46 hola qué hay muy buenas noches tras el Carrusel sigue la sesión continua de deporte en la SER ahora con los de El Larguero que somos nosotros que lo que vamos a tratar de mantener el nivel de los Dani Garrido el compañía subirlos chungo así que no me pidáis imposibles aunque a la una y media no podemos

Voz 5 01:00 Messi queréis un twittero en Facebook

Voz 0699 01:03 el ha parecido que que bueno lo que me parece a mí es que es mejor que me deje de rollos ponga voz a como ha sido el primer día de septiembre en el deporte que el adjetivo sería intensiva ha sido intenso sobre todo para el Atlético de Madrid que por primera vez en cinco años no ha tirado a puerta en un partido ya Palma también para el Madrid que ha hecho un buen encuentro en el Bernabéu con Courtois de titular ya ha ganado fácil os cuento lo primero que ha pasado esta tarde ha sido el partido de Balaídos y allí lo que ha pasado es que el Celta el ha pegado un repaso al Atleti Yago Aspas le ha mandado un mensaje a Luis Enrique ya marcado y antes Marco Maxi Gómez y Celta dos Atlético de Madrid cero en un partido en el que el Cholo hizo cosas raras puso a Savic de lateral a Koke tira una banda mandó a la suplencia alemán llegó un poquito con la depre a la sala de prensa

Voz 0501 01:47 según el Rayo nosotros días habíamos tenido diez minutos no buenos en el final y hoy nos pasó en el arranque del segundo tiempo de tengo la represión absoluta porque en el arranque de segundo tiempo depende mucho de lo que el entrenador le dice en el entre tiempo y está claro de que seguramente no tuve muy claro en la información en el arranque del segundo tiempo

Voz 0699 02:06 lo que está claro es que el Athletic ya conocido todos los resultados posibles entre jornadas que llevamos de Liga victoria contra el Rayo empate contra el Valencia derrota contra el Celta y que por cierto el Celta se ponen la zona europea en esta tercera jornada de Liga que lidera de momento el Real Madrid con Benzema vistiéndose de Cristiano Ronaldo con goles a pares en una clarísima transformación

Voz 6 02:24 yo no he convertido a nadie Benzema es un grandísimo jugador lo ha sido siempre y lo seguirá siendo eh entonces el mérito es de Karina sin ninguna duda nombre atribuye ningún mérito bien lo que en los goles que ha marcado lo que hace en el campo es un grandísimo jugador está encantado e está ayudando el equipo oí a Silva seguirá sur

Voz 0699 02:44 Julen Lopetegui ha hablado de Benzema después del cuatro uno ante el Leganés pero también de la portería de la selección que tiene su morrillo que hoy Luis Enrique haya ido a ver al equipo de Julen Lopetegui al Bernabéu además en ese partido hemos visto el primer uso de él Marc con el árbitro yendo a consultar el monitor de televisión en el campo en la liga de fútbol español ha sido un gol anulado en principio a Benzema luego dado por bueno después de verlo en pantalla acierto decisión final error en lo que nos habían dicho de las funciones para las que se iba a usar el en principio en fin el del Bernabéu cuatro uno dos dos cero Soto partidos que han disputado hoy estoy enseguida con ellos se han jugado sus dos tenía que haber jugado un tercero pero el Rayo Athletic Club de Bilbao está aplazado por obras porque la grada de Vallecas vibra bajo los pies de los aficionados que hoy se han concentrado más mil en la puerta del estadio

Voz 7 03:38 los que sufran o sea con el rugido de los miles de revistas que cada partido acuden a Ci y hoy venimos a defender a reclamar que tengas unos cimientos sólidos sobre cuál es el racismo o la pedir que empieza a pesar de lo que diga un trastornado que ahora se sienta el palco

Voz 4 04:01 hace una hora al Estado y al final un palo al presidente and

Voz 0699 04:04 el domingo se llama el lector del comunicado y al presidente

Voz 4 04:06 el de el Rayo

Voz 0699 04:08 a Martín Presa le estarán pitando los dos todavía el Rayo Athletic de Bilbao está sin fecha pero pinta que se jugará coincidiendo con la primera jornada de Champions y eso pinta pero tiempo al tiempo había programados tres partidos han jugado dos mañana y cuatro pero que se jueguen todos visita histórica del Huesca al Camp Nou con la previa marcada por Gerard Piqué el hombre sin puntos en el carnet de conducir que sigue conduciendo sin puntos y sin mucho cerebro a seguir conduciendo como si nada hasta que la Trincado la policía que le tienen Guallart hasta que su entrenador le ha dado un toquecito en rueda de prensa por inconsciente

Voz 0588 04:43 que los que estamos defendiendo un club está claro que tenemos bueno queremos había privada lógicamente pero lleva tiempo tenemos la imagen pública pero bueno vuelve a decir que no me quiero meter mucho en ese qué más sin haber hablado con el personalmente al final no con nombre puedo basar eh sobre todo a emitir un juicio público cuando fue cuando no tengo las referencias hablado primero como jugador

Voz 0699 05:07 los que estamos defendiendo un club tenemos una vida privada pero una imagen pública ya está no tengo más que firmar debajo de lo que ha dicho Valverde firmo debajo también de las quejas de los aficionados en Valencia porque temas les ha puesto el derbi mañana con la fresca a las doce de la mañana con previsión de treinta y tantos grados de inicio noventa y tantos por ciento de humedad jugarán el Levante Valencia con las quejas lógica As de los entrenadores por el clima Paco López y Marcelino

Voz 9 05:32 si nos hubiesen preguntado a nosotros

Voz 0699 05:35 lógicamente hubiésemos elegido otro Horario

Voz 9 05:37 es es indudable

Voz 10 05:39 es aquí el calor que hace fuera no solamente ya para hacer un esfuerzo físico de máxima intensidad sino para estar en el propio campo

Voz 0699 05:48 sea que no vendan milongas aquí lo que manda es la tele este es el partido de Asia no quieren que coincidan los choques si da igual el calor calor ni gaita luego te vas multará como no haya gente en la zona de camas ya está los presidentes de los dos tapadillo dos que no ha habido ninguno salir a defender a su afición ni a sus jugadores de El calor que no suene el dominio a postureo me parece lamentable que el partido se juega ese ahora si hace calor como me parece lamentable que eso sólo busca que no coincidan unos partidos con otro para trincar más pasta por televisión que el fútbol es cada vez más Todo por la pasta y menos por los que pagan la pasta que sois vosotros lo bueno no hay que luego pasa lo que pasa venciendo tengo que contaros que en derbi que es este finde tras el Guipúzcoa

Voz 5 06:35 bueno de ayer el madrileño de hoy el valenciano de mañana por la mañana llegar

Voz 0699 06:38 el sevillano por la noche el Betis Sevilla el derbi de los mensajes cruzados entre los técnicos Setién Machín

Voz 11 06:43 es evidente que algo esa igualado no es verdad que no económicamente porque sigue teniendo un nivel superior a a nosotros pero a veces el dinero no es la fuente del éxito no

Voz 12 06:57 hay un sentimiento y una pasión sobre todo de toda la ciudadanía de Sevilla y que bueno el resultado sobre todo eso el resultado de de

Voz 13 07:09 este partido pues puede conllevar mucha agua

Voz 12 07:11 hasta durante mucho tiempo oí a todo el mundo pues le gusta eh dar no recibió

Voz 0699 07:17 tiene que no son Setién y Machín los más polémicos del lugar pero la han metido algo de pimienta el asuntillo estaremos en Sevilla en Valencia en Barcelona en Vitoria donde se juega el Alavés Espanyol que también merecerá un ratito de Larguero rato de fútbol que completaremos con el de Segunda que ha jugado hoy varios partidos con tres empates a uno Zaragoza Las Palmas y Cádiz de Oviedo a dos Tenerife y Depor y además luego tres Numancia dos Elche cero reunidos eso en secundaria internacional Cristiano Ronaldo sigue sin marcar en va PA ha marcado pero ha sido expulsado

Voz 5 07:44 en Liverpool y Chelsea son líderes de la Premier

Voz 0699 07:48 el rato futbolero bueno pues el rato futbolero lo pienso completar con el fútbol femenino sí en el fútbol femenino en realidad os tengo preparada una sorpresa versión mola una entrevista homenaje al verano que sean marcado nuestra selección las os lo dejo pero bueno de que hay mogollón de fútbol por hacer y por contar aunque hoy prometo solemnemente darle bola al resto que hay protagonistas que sólo han ganado se lo ha ganado por ejemplo Alejandro Valverde que ha ganado valga la redundancia la octava etapa de la Vuelta a España Iván dos esta al sprint dejándose la piel si ir ves sabéis qué

Voz 14 08:18 la duro pero no tan duro ha habido un momento que me quedé encerrado pero luego he visto que podía remontar así a su coche y mira yo estoy contento llevo dos victorias ganara Sagan un llegadas estas sobre todo que te digan el equipo digo yo voy a intentar no perder tiempo pero la victoria olvidaros llego

Voz 0699 08:36 ese parte Valverde pero desde luego es de alegría de mañana el finales en La Covatilla eso viene a querer decir final en alto y eso quiere decir que Valverde estará arriba Nairo y los que quieran ganar la Vuelta que luego preguntar a los que saben en vez de arriesgar yo con un pronóstico el es Gadafi ha sido Magno Saint con Alonso en la Fórmula uno otra vez este fue el que embistió al asturiano y hoy ha vuelto a picar con nuestro piloto en plena vuelta de clasificación una estupidez pero que ha hecho que el piloto de has haya dicho de Alonso que el asturiano está frustrado que se cree Dios y claro cuando Fernando Aller buscan pues la encuentran

Voz 15 09:06 sí que tiene no hay ahí pilotos de muchas categorías y luego están los dejas que que bueno pues tienen eso tienen el tercero cuarto mejor coche de la parrilla están fuera de la Q2 yo estoy fuera de agudos o entrar en la Q2 que es una de las cosas que quería hacer y llevan a mí no me cambiar muchos como calles más pero pero bueno divertido muy divertido

Voz 0699 09:25 bueno eso sale décimo tercero Magnus en undécimo espero que al de has no le dé por hacer más el tonto la cosa que debían Raikkonen saldrá en la pole escoltado por Vettel en un día estupendo de Ferrari en casa que recuerdo que es el Gran Premio de Italia además ha ganado Carla Suárez a la número seis del mundo la francesa García en el Yus Open tenemos un campeón de Europa más Borja Golán una campeona de Europa de tiro con arco combinado Andrea Marcos y nos espera un chaval de diecisiete años que puede ser campeón del mundo de Motocross signos diera el larguero para todo y más o menos dañinos ha quedado este sábado mezclado un poco con lo que esperamos que nos traiga el domingo buenas y en plan telegrama largo o tuit largo lo puedo ampliar es más lo debo a ampliar y espero que Moll escucharlo no ponemos a ello ya mismo

Voz 16 10:08 buenas noches

Voz 0699 10:09 en el sorteo

Voz 18 10:45 y clásica

Voz 0699 10:47 lo de música no bueno lo primero lo último que son como un contrasentido pero lo último que ha ocurrido en el fútbol es el partido del Bernabéu el Real Madrid cuatro dos de Benzema Bale Ramos de penalti Leganés uno con Guido Carrillo que ha marcado de penalti hemos contado el partido Carrusel el pos partido también eh Carrusel vamos a abrir el larguero haciendo un poquito de análisis Antonio Romero muy buenas noches

Voz 19 11:10 qué tal muy buenas a todo el clásico

Voz 0699 11:16 mira que a ti te guste la música que el larguero también parece

Voz 19 11:19 sí noticia eh no la conozco bien Lago no

Voz 0699 11:24 hoy ha empezado el Madrid ya a velocidad de crucero prontito eh

Voz 0239 11:28 ha ganado mucho voy a ser una postura muy inteligente la de Lopetegui desde el arranque de la temporada mandándose mensajes claros quiero la Liga porque el año pasado a estas alturas de la película el Real Madrid no había perdido la Liga pero sabía dejado ya muchos puntos importantes seguramente por falta de atención este año han salido poniéndolo todo no es verdad que la primera media hora en en Girona pues no fue del todo buena y que hoy ha habido un tienes quince minutos después del gol de Leganés de penalti un poquito de desconexión pero el Madrid ha sido muy superior ha tenido oportunidades de ser un equipo coral ha dado la titularidad otra vez a futbolistas como Modric los tres de arriba parecen intocables porque luego la temporada es muy larga y han dado el paso al frente que se lo pedía estando en el en cariz goleador hemos el caso Karim Benzema como en el de personalidad ay esas un poco al equipo a la espalda y hacer caso de Gareth Bale y me parece que la puesta en escena del Real Madrid en este partido y en el inicio del campeonato nacional de Liga está siendo fantástica todavía es pronto para un diagnóstico definitivos tele y lo mucho estoy escuchando mucho estoy viendo mucho eso de pues bueno el Real Madrid nobleza no echa en falta Cristiano Ronaldo me parece que hay que ser prudentes yo creo que esta pandilla es lo suficientemente competitiva buena como para no tener sólo faltaría que echar en falta ningún jugador tampoco a Cristiano para ganar equipos como el Leganés el Girona o el Getafe pero esa respuesta de el Madrid le echa en falta o no echa en falta grité acordándome me parece quería dejarla fuera un poquito más adelante sobre todo cuando llegue abril mayo SA cuando las competiciones se decían deberá pero la realidad el objetivo es que de momento el Madrid ha iniciado la Liga como no fue capaz de iniciar la pasada temporada y lo ha hecho muy bien

Voz 0699 13:07 bueno antes de que tiene Javier Herranz del estadio Santiago Bernabéu vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas por allí que ha hablado Marco Asensio de la Familia que es el madre

Voz 5 13:14 diez y Leganés del Cristo del bar

Voz 0699 13:18 Javi buenas noches empezamos por lo que tú digas qué tal

Voz 13 13:20 cómo iba la noche aquí en el Santiago Bernabeu todavía en la sala de prensa es verdad lo que decía Romeo no un gran Karim Benzema un buen Bale para mí un extraordinario Marco Asensio hoy jugó Courtois ha dicho en la zona de radios que ayer junto Lopetegui me parece bien que se lo diga a la cara a Keylor y a Courtois que para hoy jugaba el portero belga imagino que no va a juntar todas las semanas para decidir quién va a jugar creo que Courtois va a ser el titular aunque me niego a pensar lo contaba en Carrusel que Keylor que de tan sólo para la Copa de de Copa del Rey IU también fue suplente Isco Alarcón algo interesante para muchos especialistas porque Isco

Voz 0802 13:56 Alarcón era o es para Lopetegui

Voz 13 13:59 un futbolista fundamental jugó la segunda parte hizo una ruleta también algún pase de calidad el malagueño que mendigo también la pensar que sea suplente aunque el once inicial de hoy suena once de gala is sonidos como tú decías Pacojo primero Marco Asensio que para mí está siendo pues el más regular de los mejores de arriba junto con Bale Benzema muy bien los tres tras la ausencia de Cristiano que no para de decir desde Turín que es una familia allí

Voz 5 14:25 en Italia viene a decir que aquí en el Madrid

Voz 13 14:27 no era una familia le preguntábamos sobre eso en la zona mixta esto decía el mallorquín

Voz 4 14:32 desde siempre yo creo que que hemos sido un gran al equipo una gran familia ahí porque lo diga la crisis justamente tendrá una buena familia pero aquí

Voz 0699 14:43 qué familiares queda otro

Voz 13 14:45 sí la verdad me suena bueno me suena es me consta aquellos que antes una relación correcta con con Cristiano Cristiano no engaña a nadie siempre ha sido igual ego por delante siempre me primero él y luego el resto pero no ha sido una mala relación con el Real Madrid eso sí le conocían y sabían que aún poco quítale el poco era un poco niño no en el sentido de que si no jugaba cuando él quería como él quería marcaba el gol el quería pues torcida el torció el gesto así es cristiano si te gusta bien y si no pues pues nada no es es Cristiano Ronaldo y evidentemente molesto en El Vestuario esas continuas llamadas a la familia desde Turín como diciendo que aquí en el Madrid no existe un buen rollo cuando en este vestuario con Zidane en el banquillo el Madrid en dos años y medio conseguido tres Champions sin buen rollo eso evidentemente no se consigue hilo que pregunta

Voz 0802 15:29 Abbas sobre la jugada pues no

Voz 13 15:31 y polémica porque ha habido políticas equivocado el árbitro evidentemente Jaime Latre en esa esa decisión de eh bueno pues no dar un gol legal de Karim Benzema decía que era falta del francés cuando era falta del defensa del Leganés el Vara acertado el gol ha subido al marcador íbamos a escuchar lo que han dicho Victoria Pavón la presidenta del Leganés Pellegrino el técnico del equipo pepineros Jonathan Silva

Voz 20 15:57 yo lo he visto claro yo no voy a que hubiera falta yo pensaba que era gol legal así de claro así de claro no la verdad que sí eso que oye no favorecía no pero que hubiera sido al contrario pero yo lo he visto que era bueno

Voz 21 16:06 bueno la semana pasada no no me ha ayudado el bar e con la Real Sociedad en un penal y esta semana hemos tenido mala suerte he ayudado al Madrid pero bueno es así

Voz 10 16:16 bueno mejor puerto por la situación por el resultado creo que es el segundo el crimen busco el árbitro poco como falta porque el niño le dice que faltan se porque quiere ver Éluard revisores para mí fue falta el árbitro lo vio lo vio al principio hoy bueno porque también opinión la verdad no sé qué tan eficaces porque los pasos a la fecha basada en casa con la Real Sociedad también un penal para nosotros no se fue a consultar al Bari nada es entonces tampoco sé que eficaces en el parecido

Voz 0699 16:51 bueno entiendo estamos en primero de bar todos eh no no logramos pasaron gritos sí porque es que nos explican unas cosas luego se aplican otras claro explica Ana todo lo mismo o la verdad es que al final lo vamos oye el bar los árbitros esa es esa es la clave que al final el bar correcta aunque lo que decía y si si si no si está acertado pero quiero decir es verdad que al final se ha hecho justicia pero es verdad que está utilizando el bar para cosas que decían que nos iban a utilizar entonces es bueno que lo vemos todo pero yo os dejo que me me vale vale venga un abrazados Javi chao chao perdona Antonio

Voz 0239 17:25 yo creo que yo yo creo que no hay ninguno el marchante de la presenta el de Leganés te porque las sensaciones del campo ahora le desde de todos hechas de lágrima

Voz 0699 17:37 sí sí sí

Voz 0239 17:38 que compraron coño anula el gol y que se ve claramente que la pone Asensio déjame Izquierda que hace más grande cada vez hay que es un una pelea una pugna entre el delantero el defensa que no más pero ese no es el debate como yo abría el melón del debate es que como tú bien decías no nos han contado que el bar iba a ser una ayuda externa al árbitro pero quién iba a picar el que iba a decidir el árbitro es sólo para errores flagrantes en lo que

Voz 0699 18:00 bueno que se tenía

Voz 0239 18:02 que ir de su casa practicamente durante una semana porque el error que había cometido era increíble que la de ponerse colorado y ahí es cuando iba a entrar el bar y eso es mentira está siendo mentira ya lo fue en el Mundial está siendo mentira en este arranque de temporada de momento ha habido partidos en los que el bar ha querido diferentes interpretaciones no ha sido en un partido con respeto para todos muy gordo pero yo me pongo en esta jugada de hoy Real Madrid y Barcelona y me parece que tenemos toda la semana

Voz 0699 18:30 ya el mes porque mira justo ahora

Voz 0239 18:33 alegan en lo que ha dicho que la semana pasada contra la Real Sociedad de los perjudicaron con de penalti y el árbitro por qué entonces no fue al Barça

Voz 0699 18:41 y entonces fue porque no está para eso

Voz 0239 18:44 el Barça está para me han roto la pierna ahí está la pelota hunden un metro dentro de de la portería y no lo ha visto para esos talar para una jugada interpretable que yo creo que que evidentemente es gol y no hay ninguna duda pero es interpretable no está

Voz 0699 18:57 es esta de verdad es decir yo creo que estamos todos en primero de bar pero pero no sólo periodistas y los jugadores sino también los que tienen que poner la interpretación que no lo explican bien o no lo hacen de uno en uno bueno para todos Rafa Alkorta muy buenas noches Paco voy a dejar el van con con los Rolling sube los roles no vale vale nunca vale perfecto así pues nada de todo todos los sábados a abrir los Rolling

Voz 5 19:22 digo al margen lo que quería pregona

Voz 0699 19:26 a Rafa es lo de Julen Lopetegui que yo creo

Voz 5 19:28 qué

Voz 0699 19:29 se podrán decir muchas cosas de Julen pero empezando con muchísima personalidad en el Real Madrid tomando decisiones y es verdad que todas las decisiones que ha tomado les tan salir si bien

Voz 22 19:38 bueno porque él tiene mucha personalidad y sabe lo que quieren yo creo que lo más importante sabe transmitir lo que quiere yo creo que muchas veces esa es la parte más más difícil de un entrenador no decir la idea que tienes tu de de juego a tus jugadores a unos jugadores que vienen de otro entrenador de otros hábitos y me atrevería es decir hasta otra forma de jugar porque habían jugador que evidentemente acaparaba muchas cosas y es muy difícil lo que está haciendo Julen que tiene que agradecer mucho el el el trabajo de sus jugadores de de intentar entenderle is sobre todo de tener confianza en lo que están haciendo porque les está saliendo bien porque llevan diez goles a favor porque está siendo un equipo compacto que es lo que quiere Julen porque están robando muchos balones en campo contrario para eso hay que tener una decisión y una concentración muy importante evidentemente tendrán lapsus en el juego como como decía Antonio los dribló en Girona hoy lo entendió y lo penal más veces pero la idea la idea va calando cada vez más y eso hace que sea un equipo muy competitivo sobre todo porque hay jugadores que están asumiendo un vacío que ha dejado un gran jugador como Cristiano no yo creo que tanto Benzema como veis es están certeros están acertados porque como decía Álvaro Benito son felices quizás porque ahora en vez de tener que estar siempre mirando a Cristiano puede mirar más a gol no más a la portería están demostrando que son que pueden llevar pueden llegar a unos números muy importantes que no es que haría olvidar porque nadie se va a olvidar de Cristiano pero que sí que iban a ayudar al equipo

Voz 0699 21:13 Benzema pegado Un paso adelante brutal Bale está mejor si el relevo en la portería hoy ha salido bien ha jugado Courtois pero el equipo ha ganado con Asensio es titular con galones y muy decisivo hoy han sido suplentes Isco Keylor Nacho aquí Rafa yo que la gestión de los jugadores va a ser la clave para llegar a os títulos quiero decir bueno

Voz 22 21:32 sí Paco con pues lo mismo que hizo Zizou no

Voz 0699 21:35 sí sí seis años aquí lo que interesa

Voz 22 21:38 primero la Liga ya lo dijo desde el primer momento en la Liga hay que estar juego está media a cien por cien porque para eso es el Madrid y para eso tiene una plantilla para cometer cualquier torneo con garantías entonces ya se está viendo que hay que hay poca relajación no digamos que el año pasado tuvieron dos o tres meses donde se acabó la Liga en es evidente que en que la Champions también es muy importante y todos muy importante en el Madrid pero yo creo que estamos viendo de momento que Julen primero es un entrenador con cintura ahora él está yendo bien el cuatro tres tres por porque los tres de arriba también

Voz 0699 22:15 Asensio está bien beligerancia más también

Voz 22 22:18 jugáis con bueno otro día no jugó porque le dio descanso otro día no jugó Casemiro o todavía no jugara Cross otro día jugará Lucas

Voz 0995 22:25 porque de lo que se trata es de llegar

Voz 22 22:28 al final de la temporada peleando todos los títulos índice pudiendo decir nosotros

Voz 0699 22:34 esos

Voz 22 22:35 qué tiene otra vez dieciocho veinte titulares que eso es lo que consiguió Zidane no y eso es si lo consigue otra vez es para quitarse el sombrero

Voz 0699 22:44 de momento no podemos decir que que podía empezar mejor la Liga al Real Madrid la empezado de Maragall

Voz 22 22:51 sí pero además quiere decir que hoy por ejemplo pues bueno lo los que los que son más discos es que bueno es creído

Voz 0699 22:57 el equipo de gala no jugáis como bueno ya está ya jugara

Voz 22 22:59 mucho si esto aquí esto es muy largo y acaba de empezar y seguramente tendrá hueco y lo aprovechará porque es un gran jugador de lo que se trata es que todos los que los jugadores sepan que todos son importantes y esa es la labor del entrenador ya sí será un equipo compacto y bueno hasta el final

Voz 0699 23:17 Real Madrid cuatro dos de Benzema Bale Ramos de penalti Leganés uno Carrillo de penalti ha marcado en tres partidos de Liga un gol menos que el año pasado en la Liga entera yo creo que no lo sé Rafa un abrazo un abrazo a todos Romero si quieres canción de cierre de algún grupo avisa nos vale

Voz 19 23:37 todos si no me gusta Serrano le mando un semana perfecto me parece lo lo más corto un abrazo Romero mucho un abrazo

Voz 0699 23:45 el Real Madrid cuatro Leganés uno el pan pido último en terminar el primero jugarse porque sólo ha habido dos ha sido el Celta dos Atlético de Madrid cero goles de Maxi Gómez de Yago Aspas en un partido en donde el Atlético de Madrid ha podido perder por más Miguel Martín Talavera Pedro Fullana Vigo muy buenas noches qué tal

Voz 1576 24:04 juega una noche hola muy buenas irreconocible

Voz 0699 24:06 el Atlético de Madrid eh

Voz 1576 24:08 sí sobre todo a raíz del primer gol de ese rival donde Diego Godín de ese gol de Maxi comedia a partir de ahí Higuaín donde indica caricatura le ha pasado por encima el el Celta terminó bien la primera parte pero luego o realmente mal y sobre todo bueno pues Se con malas sensaciones yo creo que hoy no ha estado fino el equipo ha estado mucho menos fino para mí el entrenador que ya de salida con un lateral derecho que se veía que había renunciado completamente a a la banda era inoperante y luego encima bueno pues a la calle por una entrada muy fea aviones Sixto luego hace un cambio en el que quita a Josema Jiménez que dentro del mal tono general de la defensa pues era el que estaba un poco aguantando incluso de tener alguna ocasión de cabeza dejas Savic amarilla hice va a la calle y se queda se queda con diez de mala imagen mal partido de él de el Atlético de Madrid y bueno pues se va al parón es verdad que con un título la Supercopa

Voz 0699 25:04 de Europa ganada al eterno rival al Real Madrid pero no es menos cierto Pacojó que se va con cuatro puntos

Voz 1576 25:08 ve que no es ni mucho menos el el arranque de temporada soñado

Voz 0699 25:14 a ver dónde un instante que nosotros estamos analizando el partido desde fuera pero es mejor analizarlo con alguien que lo ha jugado y ha marcado dentro Maxi Gómez muy buenas noches

Voz 24 25:24 hola buenas noches enhorabuena eh

Voz 0699 25:27 cuéntanos tu como ha sido desde dentro cómo cómo se ha vivido el partido

Voz 24 25:31 no la verdad que un partido fácil derrota mantiene al tiempo la pelota flujo incómodo pero sí que en el segundo tiempo la pelota jugar como juega mejor

Voz 0699 25:46 eh está este Celta y con siete puntos de nueve posibles es decir Maxi habéis empezado muy bien eh

Voz 24 25:52 sí sí la verdad es que empezamos muy bien este creo que todavía que fundamental yo seguimos las duchas seguimos siendo partido a partido para hacer las cosas bien y bueno ojalá esta racha

Voz 0699 26:04 el partido Maxi se encarriló desde tu gol mira ya que habló con un goleador cuentan veloz desde dentro igualmente como lo has visto ha sido un fallo de Godín y luego tú has estado certero eh

Voz 24 26:14 sí la verdad es que estoy yo porque el te regala ahí sale Galera pues yo a mí pero bueno el dato con poquito para adelante pero contento por él

Voz 0699 26:24 y también porque se machito han marcado uno Yago Aspas ha marcado otro que has servido para poner el dos a cero en el marcador en la semana en que Luis Enrique no lo ha convocado quiero que me cuentes como estaba Yago en el partido en el Vestuario y lo que han sido para él estas últimas horas

Voz 24 26:41 tiene nada sabemos lo que ya lo conocemos todos sabemos que es fundamental no ex jugador y ex entrenador no lo convoca hace parte de eso como me pasó a mí también la verdad es que nosotros se llegó el Chateau entrenando a full Villalbí era para hacer las cosa ya está hecha

Voz 0699 27:00 cómo ha visto al Atlético desde desde allí yo creo que ha estado más flojo de lo que esperábamos pero no quiero quitarle ni una pizca de mérito de Maxi que quede claro

Voz 24 27:09 sí sí pero está hemos lo que el Atlético de Madrid que se siente fuerte defensivamente y sí que te sale de contra te mata pero nosotros tuvimos bien en todos los aspectos de cuarteto que digo que Sedano no escrito por el grupo también que que no me compararon con alto y lo que te viviste

Voz 0699 27:32 si me equivoco me dices vale diecinueve goles este llevas dos eh en tres partidos yo diría que cada a veces están más a gusto en en el Celta y en las Liga no

Voz 24 27:41 sí la verdad que muy contento por los goles siempre el delantero quiere hacer goles yo le digo bueno que que estoy muy contento por lo que estoy viviendo con los goles que estoy haciendo para que unos pocos la verdad que sí

Voz 0699 27:52 se habla del Athletic como tercero en discordia de la Liga tú por dónde me pones al Celta en el campeonato es decir viendo como Avis arrancado hasta dónde creéis que debéis llegar

Voz 24 28:01 no la verdad es que como le decía tu colega recién nosotros como paso a paso está haciendo lo poco ya desde el uno hay partidos treinta este vamos como partido partío o bien mejorando lo que tenemos que mejorar bueno estar todos juntos el plantel para para si hace ir así por el Tarrasa quedará la verdad que siempre ha oído bueno ojalá que sigamos sí

Voz 0699 28:26 no te quiero quitarle un bocado más de la cena sólo una más como te convencieron para quedarte en Vigo porque novias no te faltarán en verano también el pasado invierno que has tenido mucha novias eh

Voz 24 28:36 se nada nada la verdad es que como digo este sitio de nombrar al mucho por por redes sociales que sabrá mucho pero la verdad es que estoy muy contento no trato de te involucrarme en esa costra porque si te pierdo poco la cabeza ahí bueno soy metido el Celta entrenando a full k

Voz 23 28:56 Ana es tobillo la que verdad siempre fue

Voz 24 28:58 pero poco de físico porque no dice pero éste por Ana y la verdad es que estoy ganando el ritmo de juego de gente ante Orlando el ritmo para que tiene también la verdad que que estoy muy contento y bueno ojalá que siga así

Voz 0699 29:12 juegue pues cuando tengas el ritmo no quiero ni pensar es Maxi muchísimas gracias por estar en el Larguero eh no estábamos contando tala el el gol de Maxi que ha venido como bueno tú tú lo decías en Carrusel creo que decías un error cero de de la defensa mira que Godín no comete muchos errores pero en este caso la a él

Voz 1576 29:31 se le ha tocado a él ese resbalón tampoco midió bien el día de Valencia bueno yo creo que al final Diego ha demostrado que es un jugador que al principio le cuesta coger el ritmo y luego es mejor es fundamental para para este equipo pero en general yo creo que es un tema Pacojó de concepto yo creo de concepto defensivo fallos individuales pero falló de concepto Godín seguramente ha tenido ese error pero Savic ha impartido a Sudamérica

Voz 13 29:55 para mí Toxo Filipe Luis que por cierto

Voz 1576 29:57 eh luego en las televisiones con derechos ha dicho que todo era es había dicho de la prensa había inventado muchas cosas

Voz 0699 30:05 además bueno la Filipe que como nosotros fuimos los primer

Voz 1576 30:07 en decirlo no Filipe quería irse a feliz al parecen Jermaine Felipe estaba enfadado por ser suplente en Tallin Filipe les dijo a sus compañeros de vestuario que no volvería a jugar en el Atlético de Madrid Filipe habló con el entrenador para que ayudar a irse Nole pudo ayudar Filipe lo ha dicho hasta última hora y Felipe ha hecho un partido lo malo en el terreno de juego hoy y luego en en esos micrófonos no ha estado nada afortunado porque tampoco ha dicho

Voz 0699 30:31 la verdad bueno Filipe no han tenido su día el Atlético de Madrid no ha tenido su día el Cholo eh vamos a hacer una cosa inédita Pedro Fullana vamos a oír entera en la rueda de prensa del Cholo en Balaídos vale

Voz 22 30:41 si es que ha sido muy rápida casi has sido un corte de voz ha salido muy rápido Diego Pablo Simeone de hecho incluso no habían probado ni los micros de la sala de prensa no había prácticamente nada preparado cuando aparecía Diego Pablo Simeone con cara de pocos amigos después de una derrota dura y que ha sido doloroso también para para él apenas cuatro respuestas de Simeone es muy escuetas esto es lo que ha dicho Simeone hoy justo después del partido

Voz 0501 31:07 igual no sea con el Rayo los otro días habíamos tenido diez minutos no buenos en la final y hoy nos pasó en el arranque del segundo tiempo de tengo la represión absoluta pero en el arranque de segundo tiempo depende mucho de lo que el entrenador le dice en el entretiempo y está claro de que seguramente no estuve muy claro en la información en el arranque del segundo tiempo

Voz 25 31:26 en el cambio de áreas por Jiménez no se te pasó ponen en algún momento por la cabeza que podía ocurrir que tenía cartulina amarilla que podías quedarte con diez

Voz 0501 31:35 no porque también tenía a Marisa tomaba tenía Marisa Saúl eh sé no me acuerdo Godín tenía marido también teníamos varios varios futbolistas amarillos oí bueno dijimos que se que Savic en la primera acción la fortuna para yo toco la mano Savic no es hoy estoy más tranquilo que nunca estoy tranquilo porque porque buen llamó la atención y es un momento justo esta derrota

Voz 22 32:05 bueno pues así termina el primero entonaba el mea culpa por lo que ha pasado justo después del descanso porque ha entrado no ha llegado su mensaje como como debía al final ese toque de atención a la plantilla por este resultado hombres verdad que tenía amarillas Savic Eto o más y alguno más pero no la tenía Jiménez que que ha retirado del terreno de juego y que perfectamente estaba jugando de central que es la posición que ha ocupado Savic hoy yo creo que nadie acertó

Voz 0430 32:32 en el Atlético de Madrid no han estado acertados en el campo Ny en ante la prensa

Voz 0699 32:38 es un minutito para el Celta por lo menos eh al margen de lo que hemos hablado con Maxi le tenemos que dar porque Paula Montes Vigo deben de estar muy contentos con el arranque de campeonato verdad buenas noches

Voz 26 32:47 qué tal buenas noches evidente Montes no podía sacar otra manera porque el equipo de Antonio Javed si conseguía su primera victoria en Balaídos lleva siete puntos de los palcos

Voz 23 32:56 sí de imagínate

Voz 26 32:58 muchos jugadores nuevos también ya que habláis con Baksi una curiosidad Pacojo porque a principio de la temporada pasada recuerdo además en Carrusel ha vez comentarios me Macy que marcaba su primer gol con el Celta pero hoy está un poco pasado de peso y demás te comentaba que todavía no está bien físicamente regresaba del Mundial regresado lesionado ha perdido ocho kilos

Voz 23 33:19 en el verano está fino fino

Voz 26 33:21 cuando está al cien por cien más y todavía bar va a dar mucho más que hablar pero sí contentísimos digo por eso siete nuevo Yago y ir Maxi que volvieron a hablar en el campo pues enviando mensajes al senador que lo dejaron fuera de la lista de Aspas lleva sesenta y ocho

Voz 23 33:37 con la camiseta del Celta en Primera iguala acude

Voz 26 33:39 el como tercer goleador histórico del club todavía le queda muchísimos Beltrán auténtico espectáculo uno de los a la defensa parece que hemos acerca Mohamed

Voz 23 33:49 está puliendo porque realmente defensivamente

Voz 26 33:52 balón se te hizo un partido extraordinario el Atlético de Madrid no es porque no podía empezar mejor la Liga

Voz 23 33:58 siete de nueve El Celta que estuvo

Voz 26 34:00 cuánto ocupa la primera posición de la tabla clasificatoria hay a ver si seguimos eso acepta IDC centrada entre Mohamed

Voz 0699 34:08 no estaba primero pero esta en Champions así que también está bien gracias Paula bueno vamos se lo diremos a te vas a ver que qué dice que el Atleti no pensaba por ejemplo lo mismo gracias a Fullana ya Talavera que van a disfrutar de la noche de Vigo por cierto el que no está en el Atlético de Madrid es Griezmann se la espera pero ha regresado del Mundial parece que siga en el Mundial que de momento está absoluta ante desaparecido así desaparecen los dos partido los que han jugado hoy aparecen ahora en El Larguero los que se van a jugar mañana en primera división

Voz 33 37:13 lo primero es

Voz 0699 37:14 eran los Rolling Stone no no se quiso pero bueno esto adivina

Voz 33 37:17 el partidos de hoy

Voz 0699 37:19 te hoy domingo porque ya lo hemos quitado XXXVII minutos al domingo en el Camp Nou se juega el Fútbol Club Barcelona Huesca lógicamente primera visita de Huesca en primera división al Camp Nou el Adriá Albets Barcelona muy buenas noches

Voz 13 37:32 hola qué tal muy buenas yo prefiero los Rolling

Voz 0699 37:35 eh bueno esto yo aquí en la música del Larguero en humanos bueno en realidad no mando casi nada pero bueno he el Barça quedado lista de convocados hoy Valverde que ha hablado del mercado y de Rafinha Rafinha que ha quedado fuera de la lista

Voz 13 37:47 sí es lo más destacado de esta lista de convocados la ausencia del brasileño que ha estado valorando su futuro hasta el último momento el quería salir del Barça que sabe que aquí no tendrá protagonismo y queda clarísimo viendo las dos últimas convocatorias pero el Barça se negaba a dejarle salir gratis al Betis en este caso y al final no hubo acuerdo y no le quedó otra Rafinha que seguir en el Fútbol Club Barcelona Valverde le deja fuera también del partido de mañana frente al Huesca igual que a Thomas Vermaelen a los lesionados Dennis Samper ya leña la noticia también es que vuelve civiles en el portero holandés que ya ha recibido hoy el alta médica se le ha preguntado bastante a Valverde por Rafinha tampoco se le ha visto muy entusiasmado por poder contar con él aunque es verdad que ha dicho que les puede ayudar y ha dicho que está contento con la plantilla que tiene que ahora es de veintitrés jugadores tras el mercado que ya tenía ganas Valverde de que se cerrara vamos a escuchar al entrenador del Barça sí porque esa atar

Voz 0588 38:43 mira hoy ya sabemos los que estamos los que somos que vamos a tirar de todo esto hacia adelante voy contento por el gol el equipo de poner Si bueno hablamos de

Voz 34 38:54 de hecho en un principio lo que quería es que el que les

Voz 0588 38:56 mira contento que también estuviera contento que estuviéramos todos contentos con lo que tuviéramos pues bueno hemos hablado de ello importante que se queda

Voz 0699 39:06 sí bueno es una cosa rara porque con él

Voz 13 39:09 contento no te lo digo yo me daré presentan

Voz 0699 39:12 contento nadie Adriano el Barça igual sí

Voz 13 39:15 porque el Barça no quería que se fuera gratis y al final lo lo ha conseguido pero no el jugador que evidentemente quería salir para para jugar mañana no va a estar en este partido en el que es verdad que en cuanto al once yo creo que veremos pocos cambios en el Barça mañana porque Valverde no se fía nada de de los equipos recién ascendidos que vienen con mucha ilusión con mucho entusiasmo y sobretodo el Huesca que ha cosechado dos buenos resultados en Ipurúa en San Mamés los dos primeros partidos de Liga y todavía no perdido por lo tanto sabe Valverde que mañana intentarán plantarles cara en el Camp Nou un Huesca que por cierto está ya en Barcelona han viajado los dieciocho jugadores que ha convocado Leo Franco que son los mismos que se llevó a Bilbao lo más probable es que mañana repita el once que le ha funcionado tan bien en los dos primeros partidos así que en el Huesca tampoco va a haber en principio muchas novedades

Voz 0699 40:06 es una perogrullada pues es la primera visita el Camp Nou Fernando lo verá es presidente de la peña fenómenos oscenses hola Fernando buenas noches

Voz 23 40:14 hola

Voz 19 40:16 partido

Voz 1425 40:17 bueno eso sí nosotros romper Peña amamos los autobuses del sesenta y cinco a ciento treinta personas vamos hacia Barcelona

Voz 0699 40:24 oye porque por cuanto sale el día histórico quiero decir es un día histórico día caro

Voz 1425 40:29 sí es muy realmente la primera división no tiene nada que ver con la segunda del momento ya que en segunda edición teníamos el convenio días en las entradas eran muy económicas más baratas pero en Primera no hay convenio ir bueno vamos a la parte alta digamos no digamos debajo en el marcador

Voz 0699 40:48 José no sale por cincuenta euros la entrada pelo

Voz 1425 40:51 boas viaje más comida estamos ahí para la lotería que comprar menos aquí que que te quiero decir que una persona no lo sé por ciento cincuenta euros diez euros pero bueno con gusto no pica estamos en Primera que divertir hay que disfrutar esto no ha vivido nunca en Huesca y por lo tanto estamos muy ilusionados de la ciudad de Huesca ya el otro día en en Bilbao ya estuvimos para quinientas personas llevar también más de quinientas mañana en el que bueno pues ahora todo sobre quinientas pero aparte muchos los aragoneses que de hecho de Can tanto también por la soledad

Voz 24 41:27 no buscado muchos hagamos vistas pero ahora

Voz 1425 41:30 más simpatía pues el equipo está primero decisión estaremos repartidos por el por el tono yo creo que habrá mucha gente las voces Deportiva Huesca

Voz 0699 41:37 sí pero claro si sale Delphi el partido a ciento cincuenta euros si queréis ir a todos los desplazamientos Livni eh o sea sí

Voz 1425 41:45 no no está claro nosotros desde la peña fíjate qué vamos a hacer dieciséis ya tenemos dos ocho otros tres hace once años que estamos constituidos como como pena y siempre hemos viajado por toda España Hay los viajes que hemos decidido hacerlo lo hemos hecho por lo tanto este año tenemos dieciséis abordó dos los dos estos que ahí Madrid Bilbao y mañana que no así como digo que nos cae muy lejos y a lo mejor uno Sevilla bajaremos a uno pero no de los tenemos que decir por unos por otros Grosso por ahí vamos a vamos a ir por todas las obras y ya española

Voz 0699 42:21 va a decir hay que disfrutarlo aunque es verdad que que sale por un pico en quién confía mañana que como como pues el partido

Voz 1425 42:30 bueno yo al partido lo veo a ver eso es una es el Fútbol Club Barcelona es es la hostia quiero decir que es un tiene jugadores para defender he bueno nosotros somos un equipo humilde con competir con dar la cara con dar espectáculo Yi demás pues yo me me quedo satisfecho si podemos dar sorpresas que es muy difícil esto de entre millón una una vez

Voz 26 42:54 pues bueno pues si podemos pues aporta

Voz 1425 42:57 el Huesca voy a ir a disfrutar y los aficionados igual ir a doce jugadores una disfrutar en un campo grande que cuando salga a calentar algunos de dicho alguna ya está por qué estamos aquí caben dos Huesca que Huesca no nos olvidemos

Voz 24 43:12 más de cincuenta y tres mil doscientos veinticinco

Voz 1425 43:15 la gente esto se acaba en dos muescas en el mercado no entonces pues bueno disfrutar y dar la cara y si podemos el lo bien que no pues no pasa nada no nuestra Liga Deportiva busca en la Liga de Leganés el Gerona de Valladolid pero ahí seis siete ocho equipos los que tenemos que competir allí para intentar quedarnos

Voz 0699 43:37 es la Liga de la ilusión pero en el Camp Nou mañana va a ser la liga de los prismáticos porque si estáis al lado el marcador llevado prismáticos sí que estoy estáis Salillas

Voz 1425 43:46 yo yo yo conozco personalmente no si hay bueno ya pero bueno es disfrutar mal eso le da más en el pues partido anterior por piso después dar al personal de gente calentar a los jugadores en el césped eso ya eso ya es impagable esto es un sueño de una ciudad pequeña un club modesto humilde que que vamos a jugar ayer me mandaban Nos nos compañeros míos que iban a Deportes iban de viaje y me mandan desde el aeropuerto de El Prat me manda la fotografía del Barcelona que con el Huesca no

Voz 26 44:22 pues te has íbamos a jugar con jugar usamos

Voz 1425 44:24 el Barcelona en primera división pues sí vamos algo

Voz 0699 44:27 esto es el fútbol ves esto es esto es el fútbol de verdad la la ilusión que se transmite desde un club humilde pero que está en la élite porque el Huesca está en primera división mañana la va a seguir disfrutando en el Camp Nou y encima su afición lo disfruta así se deja una pasta pero lo disfruta

Voz 23 44:45 pues yo lo digo por si acaso podemos cuidar un poquito más