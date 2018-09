¿Me pueden despedir estando de baja?

Voz 1312 00:00 último día de de este curso de de de Derecho exprés que nos ha impartido todos los domingos de este verano Pedro del Rosal qué tal Pedro buenos días muy buenos días Pedro es periodista responsable de contenidos jurídicos en Walters club ver para cinco días y el país si te parece Pedro empezamos se acaba el verano y las vacaciones ahora que muchos tienen en la cabeza que el lunes toca volver volver al tajo volver al trabajo precisamente Nos vas a hablar de esas personas que se buscan la vida para escaquearse y no quieren perder el sueldo no estamos hablando de las falsas bajas laborales no

Voz 0116 01:07 sí además es una materia que suscita bastantes litigios en al cursos en algunos casos efectivamente porque el trabajador le Chamorro una enfermedad una dolencia que después se demuestra que no tiene y en otros porque la empresa demanda que vuelva antes de tiempo y en efecto los tribunales dan la razón al empleado dicen que efectivamente todavía hay razones para que éste de baja pero bueno hoy quiero que empecemos hablando de los primeros esos empleados que le Chamorro se piden una baja cuando no las

Voz 1312 01:33 pues como siempre vamos con con casos prácticos llevamos aquí vamos a comenzar por un repartidor de bombonas de butano que estaba de baja por lumbalgia escoliosis creo que nos va a sorprender lo que lo que los puentes ahora no

Voz 1312 02:11 qué pasó con este trabajador que más más adelante vamos a profundizar en todo esto pero que yo tenía entendido que estando de baja no te pueden despedir no sé si es así

Voz 0116 02:19 sí esta es una creencia bastante extendida pero sin embargo es errónea es decir si se puede despedir a un empleado estando de baja lo que no puede despedirse es por la baja en sí antes es verdad que existían más limitaciones pero ahora las situaciones Max más flexible a favor de la empresa por ejemplo durante la baja pueden despedir de por las mismas razones que despiden a cualquier trabajador en activo es decir un despido disciplinario porque descubren que cuando estaba en activo hiciste algo

Voz 1312 02:44 ya iba contra la empresa no o las mismas

Voz 0116 02:46 muchas de despido objetivo no por razones económicas razones organizativas lo que sí es cierto y eso es verdad que quizás lo que generaba confusión es que hay determinadas bajas que están especialmente protegidas las que no cabe el despido como es la baja por maternidad paternidad por embarazo por lactancia o por parte

Voz 1312 03:02 un caso parecido a éste de las bombonas de butano el repartidor de butano ocurrió en Valencia también donde el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la empresa porque consideraba que la actuación del empleado no era compatible con con la baja médica que tenía que tenían concedida

Voz 0116 03:17 sí estaba de baja por un supuesto cuadro de ansiedad por eso lo de su puesto y después de cinco meses sin ir a trabajar la empresa decidió ponerle un detective que le hizo un seguimiento durante cuatro días consecutivos es decir sólo lo espía por así decirlo cuatro días el resultado el seguimiento es que en tres de ellos fue visto en un bar tomándose entre cinco y doce tercios de cerveza y el cuarto se tomó tres tercios doce cuba libres que es el término que utiliza a los jueces dice el tribunal que un consumo tan excesivo de alcohol es totalmente contraindicado para un cuadro de ansiedad tanto si están dedicando como sino entonces con dijo que o bien estaba perjudicando su rock aparecían o bien pudiendo hacerlo no había querido volver a trabajar

Voz 1312 03:56 a este trabajador también lo despidieron efectivamente por recapitular un poco cuando una baja fraudulenta siempre acaban Espido Freire pues esos son los

Voz 0116 04:05 los supuestos que hemos visto no cuando se entiende que el trabajador está llevando a cabo una actitud que entorpece o retrasa su recuperación es decir que va en contra del tratamiento que le han indicado los médicos o cuando por su actitud revela que ya está bien no ha vuelto a trabajar lo que Lourdes es si te has fijado en un elemento que ha aparecido en estos dos casos que yo creo que ya un poquito la tensión

Voz 1312 04:24 sí porque hay por lo menos para mí es un tanto exótico no en la presencia de detectives contratados por la empresa para vigilar empleados de los que tiene una sospecha de estar echándole morro

Voz 1312 04:39 estamos empezando y ese es el cebo para intruso

Voz 0116 04:41 es el tema que quiero que tratemos hoy que son los mecanismos de control que tiene la empresa sobre sus trabajadores porque si bien nosotros los empleados tenemos reconocidos por ejemplo el derecho a la intimidad lo cierto es que la ley también le dice al empresario que tiene la capacidad de adoptar medidas que estime oportunas de vigilancia y control para verificar que los trabajadores cumplen sus obligaciones y deberes laborales y esto en muchos casos genera conflictos legales que obliga a los tribunales a que dibuje en las líneas de esa delgada línea que puede ser la vigilancia legal o legítima con una intromisión

Voz 3 05:13 que va en contra de la ley no déjame sumar a la conversación

Voz 1312 05:20 Pedro a Fabián Valero que es abogado experto en derecho laboral y no está escuchando desde Radio Vigo buenos días Fabian

Voz 1212 05:26 muy buenos días es es frecuente que las

Voz 1312 05:28 empresas recurren a a un detective privado para el control de de las bajas médicas no sé qué valor tienen eh los informes de detectives luego en un juicio

Voz 1212 05:38 es frecuente más más que por las empresas por las mutuas que se encarga de velar por la seguridad y salud de los trabajadores que están en un proceso de incapacidad temporal aunque tampoco es ajeno desde luego que que se efectúe directamente esta vigilancia por parte de las las empresas

Voz 1312 05:55 estamos entrando en un terreno un tanto complicado no porque Fabiana que que pasa es que si estás investigando al trabajador no sólo se descubren actividades poco compatibles por así decirlo con tu con tu baja labor tal sino que también salen a la luz aspectos de su vida privada claro a ti te ponen alguien a seguir T no se sabe ahí lo que lo que se va lo lo que se va a saber no que se hace con esa información

Voz 1212 06:19 la la Ley de Seguridad Privada permite este tipo de de vigilancia es cuyo objeto es única y exclusivamente determinar si se ha producido algún tipo de incumplimiento laboral lo único que debe verificar y controlar ese detective son aquellos aspectos que pueden afectar a la seguridad o en este caso a la propia saludo al trabajador o a su recuperación y qué es lo que debe ser tenido exclusivamente en cuenta a la hora de vigilar hacer el informe por parte de ese detective privado

Voz 1312 06:47 Pedro de todas maneras hay veces que las empresas no no necesitan acudir a un detective como tú apuntabas antes es el propio trabajador el que literalmente publica lo que lo que está realizando y que son actividades además incompatibles con esa baja no piensa en ello

Voz 0116 07:02 no hay alguna lo mejor al escucharlos se echa las manos a la cabeza no hay un ejemplo que que sucedió en Cantabria en dos mil quince en el que el Tribunal Superior de Justicia confirma el despido de un empleado de un camarero que estando de baja por ansiedad con el examen recetados se dedica a subir a su muro de Facebook una veintena de publicaciones con fotos estando de fiesta bebiendo copas es decir el término acusa a los jueces que a mí me hizo mucha gracia que dice estaba participando en muchos saraos en las fotos salía a él con copas con chupitos de fiesta con los amigos por ejemplo treinta y uno diciembre Pre Nochevieja buena forma de acabar el año el otro día despedida amigo otro sale incluso disfrazado de policía y en otra disfrazado de pato eh mire participó incluso la grabación de un cortometraje y todo eso lo fue subiendo o él o sus amigos a al muro de Facebook en este caso es el propio trabajador el que le ha contado al mundo lo que está haciendo mientras está de baja entonces por supuesto el Tribunal valida que la empresa utilice esas imágenes porque eran públicas no no se mete digamos en una cuenta privada sino que las podía acceder cualquiera que entrará Facebook dice que es una prueba válida para de ese despedir disciplinariamente al trabajo

Voz 1312 08:08 no obstante Pedro nos advertía es que hay que tener cuidado con lo que publicamos en redes sociales incluso no estando de baja

Voz 0116 08:13 o si hay otro caso que sufrió en Palma hace unos meses en el que un juzgado dio la razón a una empresa de una tienda de ropa que había despedido a un a un trabajador porque había subido fotos bastante desagradables y con comentarios chistoso muy fuera de lugar sobre mofándose de víctimas de unos bombardeos en la guerra de Siria en el perfil del trabajador ponía donde trabajaba la compañía empezó a recibir mensajes que decían oye tenéis a este tío trabajando aquí la ILE criticaba criticaba al acompaña por tener un trabajador que hacía ese tipo de chistes no entonces en este caso un juzgado de Palma da la razón a la empresa dice que ese trabajador atrás agredido la buena fe perjudicado a su empresa entonces con valida el despido es decir no sólo ya hablamos de lo que tú haces en tus horas de trabajo o lo que haces ocultando que no deberías estar baja y latín escogida sino que hablamos incluso de cosas totalmente extra laborales pero que de alguna manera pueden revertir contra la empresa

Voz 1312 09:03 Fabián con con todos estos parece que ya no quedan tan claras las la las esferas la esfera privada hay la laboral osea que gracias a las redes sociales de Internet nuestra empresa nos puede examinar con facilidad y que casi diría que con lupa no están nuestros derechos en peligro o estamos ante una situación lógica porque han avanzado mucho las tecnologías y evidentemente somos nosotros mismos los que colgamos todo esto

Voz 1212 09:28 hay que tener varias varias circunstancias en cuenta en primer lugar hay que tener en cuenta que están colisionando dos dos derechos que uno sería el derecho a la libertad de expresión de trabajadoras sociales y otro sería el derecho a la propia imagen de la empresa a la marca ya que ahora mismo se verá afectada hay que tener en cuenta que la libertad expresión es un derecho fundamental pero el derecho de la empresa a proteger su imagen y su marca hay por tanto a la libertad de empresa no es un derecho fundamental sino que es un derecho del orden económico social por lo tanto estoy es un primer límite para la vigilancia empresarial a través de las redes sociales otra cuestión que es muy importante tienen en cuenta es que esa vigilancia no se puede efectuar sobre cuentas que son privadas del trabajador es decir únicamente se podrá verificar los comentarios realizados en redes sociales cuando estos hayan hecho de forma pública por parte del trabajador o en un alarde de ingenuidad por parte de sus amigos pues hayan compartido sus comentarios porque el perfil que tenía deje de sociedades este trabajador permitir esa difusión pública y luego otro elemento que también es muy importante es que el trabajador para que pueda ser por así decirlo afectado por esos comentarios debe identificarse en los perfiles de redes sociales como trabajador de la empresa

Voz 1312 10:40 no no si yo tengo un perfil anónimo

Voz 1212 10:43 a donde no hago ningún tipo de mención a que trabajo en la empresa que sea ni siquiera pongo mi nombre el hecho de que yo haga comentarios por muy desafortunados que sea no pueden dar lugar a un tipo de poesía decirlo expediente disciplinario que pueda llevar un despido

Voz 1312 10:59 detective redes sociales da la sensación de que la empresa estrecha el cerco sobre nosotros pero no son los únicos medios que tienen para controlar no es verdad Pedro

Voz 0116 11:07 no de hecho ahora lo que se discute es de qué manera la empresa puede ejercer su control sobre los medios electrónicos que utilizamos en nuestro trabajo por ejemplo el email corporativo el GPS que si tenemos coche de empresa llevamos instalados o por ejemplo una tableta o otro ejemplo que ese va a mí me da un poco más de que es pinos pueden monitorizar la pantalla del ordenador para ver a qué estamos dedicando nuestro tiempo de trabajo al frente del ordenado

Voz 1312 11:28 a ver Fabian nos pueden leer el correo corporativo

Voz 1212 11:32 pues como soy gallego viajes que sí que no es nada y yo creo que en este sentido hay dos sentencias muy recientes muy importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las dos sentencias han venido a escribir o poner unos límites mucho más estrictos a la posiblidad empresarial de llevar a cabo una vigilancia a través de medios telemáticos para empezar lo que vienen a decir estas sentencias sobre todo la lavar Blaise Cook es la de monitorización es que debe existir un protocolo empresarial para llevar a cabo primero la información el trabajador de que puede ser vigilado en segundo cómo se llevará a cabo es decir sin protocolo sin aviso previo cualquier prueba que pueda obtener la empresa a través de una monitorización en principio se considerará como una prueba obtenida en violación del derecho fundamental a la intimidad y por lo tanto nula de pleno derecho muy procesamiento judicial

Voz 1312 12:27 Pedro esta sentencia que hacía referencia al rastreo de una serie de pagos indebidos no creo

Voz 0116 12:32 sí en este caso a una empresa o encuentra indicios creo que es una impresora de que hay un empleo que puede estará aceptando pagos de un proveedor indebidos y entonces es entrar en su correo electrónico es verdad que no hace un una entrada a lo bestia es decir no se pone a leer todos los correos electrónicos sino que se utiliza unos medios bueno de alguna manera restringidos no os ha busca a través de palabras clave sin durante un tiempo limitado eso efectivamente les sirve al Tribunal Supremo para decir que la empresa ha sido proporcional lo sabe de alguna manera que ha invadido esa esa incriminado esas comunicaciones del trabajador de manera proporcional a lo que estaba a lo que había detectado no esas irregularidades yo todas formas me gustaría preguntarle a Fabián porque no se Fabian Si tú entiendes que de alguna manera la ley los tribunales van ampliando esa capacidad de la empresa de invadir aunque sea poquito a poco esferas que antes considerábamos que forman parte de nuestros derechos a la intimidad a las comunicaciones

Voz 1212 13:26 pues primero nada quería matizar una cuestión es decir la la sentencia que comentabais unas fotocopias es una sentencia el Tribunal Supremo pero la sentencia vermú Lescaut es de Tribunal Europeo DDHH está que está por encima y la sentencia que es importante comentar la porque era el caso de un trabajador que tenía un ordenador a través del cual se comunicaba evidentes la empresa e informó a trabajador ordenó que tenía que instalar un programa de Messenger dentro del propio ordenador de la empresa para contactar y comunicar con los clientes trabajador hacía esa actividad pero también contactaba a través de esa aplicación de Messenger con su novia con familiares en la empresa existía un protocolo que decía que no se podía usar los medios de la empresa para llevar a cabo actividades la vida privada decir el trabajador estaba informado John así lo hizo pues a pesar de estas circunstancias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la vigilancia que hizo la empresa accediendo al ordenador fue una intromisión ilegítima porque no respetó los principios básicos de toda monitorización que es que debe ser idónea debe ser necesaria debe ser proporcional es decir si la vigilancia monitorización no existen y por así decirlo perjuicios directos o graves para la empresa si no está afectando a la propia actividad laboral si al mismo tiempo se está accediendo conversaciones privadas que son íntimas de trabajado decir si no se respeta idoneidad proporcionalidad y necesidad la vigilancia va a ser ilegal aún cuando tú sabes trabajador respecto de las cámaras con independencia de lo que diga la ley de protección de datos volvemos otra vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia que comenté anteriormente la sentencia López rival da que es muy recientes de este año precisamente anula todas las pruebas obtenidas por un supermercado con cámaras de vigilancia porque los trabajadores no fueron informados de forma específica de que las cámaras si va a emplear para vigilar su actividad laboral y por tanto esas grabaciones fueron anuladas

Voz 1312 15:35 no sé si Pedro lo vamos a poner en un aprieto a a Fabián preguntándole si le parece justo el este avance de los medios de control o realmente hay un cierto retroceso del respeto al trabajador

Voz 0116 15:47 el equilibrio es difícil no porque si la quién te pone los medios para que tú trabajes es la empresa pero a la vez como trabajador y quizá aquí soy totalmente parcial te sientes un poco invadido no pensar que te pueden estar permanentemente controlando la pantalla pero cierto es que es la empresa a la que ha puesto esos medios y la que te pagan esas horas para que estés trabajando

Voz 1312 16:04 bueno claro yo creo que hay que Bush

Voz 1212 16:06 fueron equilibrio entre lo que es la esfera de intimidad del trabajador que debe ser respetada y obviamente también que los medios de producción se destinen al fin para el cual han sido diseñados y esa ese punto de equilibrio yo creo que pasa necesariamente y tal como tal y como vienen señalando de forma reiterada la sentencia es tanto el Tribunal Supremo como en el ámbito europeo Tribunal Europeo DDHH es que debe existir un protocolo empresarial en el momento que existe un protocolo empresarial donde se fija una política clara y precisa sobre el límite al uso de los medios informáticos telemáticos teléfono móvil coche de empresa etcétera por el trabajador a partir de ese momento la esfera de intimidad de trabajador no desaparece pero se debilita porque ha sido informado es decir usted ya sabe que no puede usar el ordenador o el teléfono móvil para determinados fines que usted no puede hacer comentarios en redes sociales de carácter xenófobo racista machista etcétera etcétera porque eso puede dañar la reputación de la empresa decir si el trabajador sabe cuáles son sus límites lo que debe de hacer no debería suscitar sin ningún problema otra cosa obviamente escapa que no exista ningún protocolo y por lo tanto el trabajador en los términos que dice las sentencias disfrute de lo que se llama una expectativa de intimidad que debe ser respetada idiota es que aun conociendo los pues que decida la libremente saltarse las instrucciones de la empresa sobre uso de sus propios mes de producción y entonces tendrá que soportar las consecuencias que de ello se derivan

Voz 0116 17:38 habían y se están expandiendo estos protocolos sabana más es una o algo que se está usando cada vez más en el mundo empresarial

Voz 1212 17:44 yo creo que falta información es cierto que nosotros en el despacho estamos apareciendo incremento las consultas sobre estos temas precisamente por por la difusión que se le está dando a determinadas sentencias Si todo el miedo que ha surgido con la Ley de Protección de Datos pero una empresa por muy pequeña que sea aunque tenga tres trabajadores va a tener un ordenador va a tener un grupo de Whatsapp para comunicarse con sus empleados va a tener un Messenger puede tener teléfonos móviles de de empresa toda aquella empresa que no tengo un protocolo debe ser consciente de que el trabajador disfruta de lo que hemos dicho antes una expectativa de intimidad sin esos protocolos cualquier intromisión debemos partir salvo el caso excepcionalmente graves como puede ser la sospecha de la comisión de un delito en cuanto a un robo o supuestos muy graves de acoso sexual o acoso laboral a compañeros que denuncian esos hechos ante el propio impresa con los mensajes que han recibido pues quitando supuesto están graves la Espe la la empresa por así decirlo va a tener muy complicado poder alegar a con pruebas obtenidas de esa forma que ha cometido una infracción por parte del trabajador pueda tener otras medios de prueba todo lo que es esa monitorización y vigilancia un protocolo caerá por su propio peso pensarían vale

Voz 1312 18:59 pero abogado experto en derecho elaborar muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana

Voz 1212 19:04 muchísimas gracias a vosotros pero Mitación IP

Voz 1312 19:06 Pedro del Rosal muchas gracias ha sido de verdad casi un placer tenerte con nosotros este verano

Voz 0116 19:10 ha sido mío y hemos aprendido mucho y puesto

Voz 1312 19:13 muchos temas polémicos sobre la mesa los hemos visto con desde la perspectiva del derecho gracias por acompañarnos ves gracias a vosotros dicho

