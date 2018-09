Victor Ullate: "Cuando bailo siento que estoy más allá de la Tierra"

Voz 1 00:00 UU De

Voz 2 00:07 ni nada para Nike

Voz 3 00:38 lo que tiene de mal que qué tiene de malo es algo normal Val normal yo sistema lo habéis si para tu abuela

Voz 4 00:48 para niñas Lolo no para chicos Billy los chicos juegan al fútbol o sea luchan pero joder no hacen de no sé qué tiene sabes perfectamente que tiene de malo no lo sé si que lo sabes claro que sí que lo sabes por qué me Tomás lo sabes muy bien qué qué quieres decirme Papá te está buscando un portazo no no en serio Ya Pili Billy

Voz 5 01:17 bueno todo es Maric para algunos bailarines

Voz 6 01:20 es como los atletas escucho

Voz 7 01:22 a partir de ahora es que va a salpicar el puto esquí también del boxeo de los cojones yo me parto el espinazo por esos cincuenta peniques y tú no a partir de ahora que vas a quedar aquí a cuidar de tu abuela entendido

Voz 2 01:37 pero ya te buenos días estábamos diciendo como

Voz 1312 01:42 es una música te puede dibujar una sonrisa

Voz 8 01:45 qué sonriendo bailando una música siria te puede hacer feliz todo el día en algún momento

Voz 1312 01:54 de tu infancia te sentiste como Billy Elliot que no estén encontrando entendían tu vocación de de bailar

Voz 9 02:00 pues no la verdad es que mi padre siempre está muy orgulloso de que yo bailar igual osea que tuve el apoyo de ellos osea que no no

Voz 10 02:07 sentí por parte de los padres por parte de la familia por parte de los compañeros y demás pues posiblemente porque era un niño especial niños raros como dice siempre pero

Voz 11 02:17 pero bueno yo era un niño con con

Voz 10 02:20 una visión y una John John soñar yo soñaba estando despiertos ya enseñaba durante el día entonces un niño muy feliz

Voz 1312 02:30 en este espacio sociedad de valores lo hemos llamado con toda la el doble sentido que le quieras dar no es esta sociedad de valores Víctor llevamos todo el verano reclamando pues eso no valores de las humanidades de algunas actividades artísticas de la convivencia de la diversidad y hoy queremos que seas tú que lo has ido todo en el mundo de la danza quién nos cuente qué valores nos da este arte que tú tanto a Mas y al que has dedicado el consagrado tu vida la danza

Voz 10 02:58 valores de te proporciona muchos valores la danza sobre todo la disciplina el saber estar saber darlo todo por por por por tu profesión el Serge esa generosidad que tiene que tener el artista hacia el público de darlo todo todos tus sentimientos todo lo que tú sientes todo lo que que que que está música está transmitiendo poderla expresar al público eso es maravilloso fíjate lo lo que aporta la danza y además es una terapia fantástica porque muchas veces está triste bailando me puesto feliz se me ha olvidado

Voz 1312 03:35 fíjate lo que has dicho de los valores que has puesto que ha resaltado de era de la avanza que están tan en contra de lo que ahora es la corriente principal ese mainstream que todo el mundo dice de éxito fácil con poco esfuerzo aprende inglés con poca en pocas semanas y casi el esfuerzo Itu pone de relieve impone sacas pecho por lo que el ballet fomenta que es la disciplina el esfuerzo

Voz 10 03:59 ese esa circunstancia es es una forma de llegar fácil entonces lo mismo que llega es muy fácil te caes muy rápido sea que no hay no hay consistencia no hay base de ninguna clase entonces creo que el el el artista que quiere ser artista tiene hay que tener un buen principio una buena base y luego te olvidas de esa base empiezas a hacer empiezan a ser tú tú o el personaje que tú estás interpretando o sea hay que olvidarse muchas veces de quién es uno para plasmar el personaje que te está diciendo la obra que tienes que hacer es verdad que empezaste bailando jotas como

Voz 8 04:37 qué empezaste bailan sí claro padre

Voz 10 04:43 pero nunca es imagínate un niño en Zaragoza en estos años que quisiera bailar pues será prácticamente imposible no claro en Zaragoza era pues pues la Jota me pusieron un profesor de J que estaba muy contento conmigo pero bueno un buen día dije no yo lo que quiero es bailar flamenco me metí debajo de una mesa Camille no quise salir pues tuvo que él se de mi casa porque venía mi casa darme la clase no

Voz 12 05:08 eh bueno bueno la verdad es que

Voz 10 05:11 fueron años bonitos años difíciles pero muy bonitos

Voz 1312 05:15 el de la saltitos de la jota pasó a cruzarse con este señor

Voz 13 05:20 todo el mundo que te interese por la danza me recordará entre pues ya figuró en todas las enciclopedias para este arte de la danza hay que tengo una gran vocación y sobre todo someterse al sacrificio diario de los ensayos yo soy un artista para todos los públicos lo mismo bailan un teatro de ópera de cualquier parte del mundo con más popular festival español

Voz 14 05:43 eh

Voz 8 05:47 estábamos escuchando a Antonio Ruiz Soler el inolvidable Antonio el bailarín

Voz 1312 05:53 cómo cómo llegas a a su compañía

Voz 10 05:56 pues mira él en uno de sus viajes de sus giras a Zaragoza a mi maestra extralimitado en un ensayo en ese ensayo estábamos todos los alumnos de María Antonia jugar y me lo tengo que llevar yo hace ese niño bueno hubo sus más y sus menos profesora no quería que yo me me vinculase a una compañía de flamenco porque no era para no era lo que yo había estudiado en ese me hasta ese momento no aunque había hecho clases de clásico español con palillos etcétera pero no no era la la idea que María tenía entonces bueno pues yo lo consulte con mis padres era una carga tremenda para las clases para mí mi familia entonces decidí que tenía que marcharme porque además los viajes que hacía Antonio era muy bonitos por Londres por ejemplo Londres tuvo la oportunidad de trabajar con nada nos con con

Voz 15 06:48 no es que con una serie de personas

Voz 10 06:51 las de maestros que había en la época en fantástico luego uno de los viajes a Estados Unidos pues pude conocer balancín en el quiero que estaba allí en aquella época en el Metropolitan Opera House bueno fue fantástico para mí esos esos tres años que estuve con Antonio

Voz 15 07:08 fueron mágicos porque

Voz 10 07:13 pues pues donde iba pues podía estudiar podía trabajar podía conocer personas que yo quería conocer hay además menos

Voz 15 07:21 estaba pagando yo mismo clan un orgullo es un orgullo si es como como de ahí pasa a clásico

Voz 10 07:28 pues mira estando ensayando uno de los domingos que se ensayaba su parte flamenca porque yo le había dicho puesto que me quedan tu compañía me tienes que poner hoy la flamenco entonces me puso de la noche a la mañana ese domingo hemos ensayo oyendo una conversación con los compañeros que dijeron no están vale del siglo XX aquí como a tal y cual y está ya contratado varios bailarines pero claro yo no sabía

Voz 15 07:54 los había contratado como como bulto como comparsa como para Bolero de Ravel sabes como figurantes entonces claro yo digo

Voz 10 08:03 G pues pues cómo es posible que yo soy un Bailén clásico me tiene que ver por encima de todo entonces coge el metro sin saber la hora que era me presentó me presente pues era como tres cuartos de horas antes de que se levanta el telón IVE dijo morir dice bueno él estaba en la escena no me dirigí a él un señor como los ojos impresionantes como es unos ojos azules además que te que te petrificado no era algo que dije por fuerza que tiene que ser este señor el el gran maestro y entonces me dije a él y le dije que bueno que que que estaba ahí para que el me hubiese ido el poco tiempo que tenía dice bueno sube arriba la sala de baile si tengo tiempo bueno pues ya te veré total que a los cinco minutos estaba allá arriba me vio me hizo bajar abajo delante toda la compañía Audición e IU fue maravilloso porque porque bueno pues tuve una ovación por parte los bailarines me dijo espera a ver la función ha habido pareció la función algo pues muy moderno muy contemporáneo muy muy muy imposible hacer yo hacerlo yo entonces bueno pues la verdad es que que estaba sin palabras y me dijo hay sabes que es un poquito pequeño oí de estatura muy jovencito además tenía dieciséis años y diecisiete perdón

Voz 12 09:23 así no sé no sé

Voz 10 09:26 digo bueno para eso usted me hace esperar toda la función para decirme que soy pequeño y que no sabe si nada contratar a has hecho reír e hijo desde bueno en quince días tiene un contrato o sea que más vale caer

Voz 16 09:37 Gracia que eso es gracioso

Voz 17 09:41 yo he estado generalmente consagrado al siglo XIX y los expertos han remarcado la pobreza en este siglo yo he querido mostrar que para mí el ballet es el arte de nuestra época mucho más que el cine mucho más que el teatro es mucho más que otra forma de expresión el ballet corresponden una necesidad el público actual yo lo sé y cada una de nuestras experiencias lo Puleva lo que quiero decir es que el ballet es el arte del siglo XX

Voz 8 10:17 no bailar ha bailado la sintonía no puede pagar te sale de dentro bailando tantas veces además con si ya

Voz 9 10:28 en sus palabras bueno decir que dice

Voz 8 10:31 estás de acuerdo que que la danza era el gran arte del siglo XX por supuesto claro es el arte del siglo XX siglo XXI también claro pero él el que

Voz 1312 10:40 hizo antes decías no tan tan decimonónico el ballet hielo modernizó no fue él el que de alguna manera hizo ese tránsito del del ballet del siglo el clásico clásico que todos tenemos en mente al ballet del siglo veinte

Voz 10 10:57 ayer fue un revolucionario de la danza el el cambió su forma de expresar la danza al público oí

Voz 15 11:04 con sus movimientos y su

Voz 10 11:07 arma de de hacerlos de interpretarlos pues bueno Cautivo oí impresionó oí impactó al público de la época hay bueno pues se fue un revolucionario de de la danza sí si lo cual para mí fue fantástico estar con creador que crease para mí imagínate lo que fue Isa de todo bueno pues es el el el Forum creador de masas para Massa sea la gente trabajamos en estadios de cinco mil diez mil personas si si era siempre osea que es es un coreógrafo de masas

Voz 15 11:41 a un gran meterán zen

Voz 10 11:44 las puestas en escena eran grandiosas todo era grandioso en aquella época y sobre todo las posibilidades que la compañía tenía también

Voz 1312 11:53 el como estando ahí en como el Olimpo de de la danza de repente te te vuelves a España dirigir el Ballet Nacional Clásico eso fue quijotesco nunca

Voz 10 12:06 bueno mira todo ha entrado de tiene un por qué porque a los veinte una yo tuve un accidente de rodilla Hay claro yo los médicos me dieron por inútil y dijeron bueno usted ya no puede bailar límite se hacer otro tipo de de trabajo a lo mejor podemos dar clases etcétera etcétera y yo me yo dije bueno pues iré contra corriente contra el destino si yo haré todo lo posible además encontró un médico en París que me operó M hizo una una operación muy peculiar del muy personal entonces bueno pues dije usted déjeme la rodilla bien sólida que yo ya le daré las tipicidad ya podré en fin bueno baile durante mis años de carrera Weiler siempre

Voz 15 12:47 son muchos dolores a base de antemano

Voz 10 12:49 entonces pero también tengo que decirte que cuando salía a escena me olvidaba de todo me hice un interprete porque claro el el las experiencias de la vida te hacen sentirte hacen transmitir te hacen qué haces

Voz 15 13:00 en ser de otra manera más humano más de otra de otra forma

Voz 10 13:04 entonces Moris me utilizó muchísimo

Voz 15 13:07 no como como o como intérprete ya no como bailarín como como actor entonces por eso a mi hijo

Voz 10 13:15 por les siempre Le Le Le aconseje digo mira Víctor y tú también eres pequeño de estatura como yo pero tenemos algo muy bueno que somos tenemos esa esa posibilidad de expresión como actores entonces tienes que dedicarte no solamente a la danza sino también a la al musical al teatro etcétera etcétera lo que hizo que eso es da que a mí me hubiera siempre gustado haber hecho eso haber hecho pues lo que mi hijo hace y estoy muy muy satisfechos de lo que hice pero pero sí cuando tienes estudios más amplios puedes imagínate si hubiese estudiado a la vez como me dijo Teatro pues pues a lo mejor hubiese terminado como actor quién sabe

Voz 1312 13:59 si tu hijo también participa en en estos programas televisivos de fama ha participado

Voz 10 14:05 me parece que es difícil

Voz 1312 14:07 no ves esto antes valoraba el esfuerzo la disciplina y a veces este tipo de tal tanto en música encanto como en como en ballet venden ese éxito rápido instantáneo

Voz 10 14:20 sí pero bueno siempre está bien que haya programas de danza porque el hablar de danza es es bueno ya hacer que la gente sea feliz bailando también es es es es está muy bien

Voz 1312 14:33 vienes a a dirigir el el Ballet Clásico de España hay cuatro años más tarde crear el Centro de Danza Victor Ullate uno de los años después al el Víctor Ullate Ballet seguramente la compañía española con con más renombre que que te que era Ere en ese momento necesario crear en un centro en el que se pudieran formar bailarines en España así con con esa

Voz 19 14:57 César caray si era necesario porque todos los países tienen en su escuela de la danesa la rusa la italiana la francesa ya había que hacerlas español no suponga como es la española pues las

Voz 10 15:13 Bañolas es parte de nuestro temperamento y nuestra forma de ser eh

Voz 15 15:19 no es mi escuela por ejemplo es una escuela ya te digo limpia en cuanto

Voz 10 15:25 todo al en cuanto a la colocación en cuanto a las cabezas en cuanto al movimiento en cuanto a la coordinación y en fin una serie de de de de de cosas que se exige para que digamos esos bailarines que vienen de un sitio determinado tengan

Voz 15 15:41 un un sello personal como pueda tenerlo un pintor au sí

Voz 10 15:49 pintor por ejemplo sabes con el trazo y el color que es un Picasso Dalí Tàpies es decir que eso lo sabes y entonces yo lo que quería es que es que no es pretencioso por mi parte si no siempre lo he querido para que España tuviese una escuela hoy día pues es verdad que cuando salen de la escuela enseguida cuando hay dicen tuvieran es de Víctor Ullate automáticamente lo notan pues sí la verdad es un orgullo para para mi país para mis alumnos y para mí también

Voz 1312 16:28 poca broma porque por por es clases han pasado no grandes nombres de la danza española y mundial no desde Tamara Rojo Igor Yebra Ángel Corella Lucía Lacarra fíjate podríamos seguir Guardiola o también que que ha dirigido hasta ahora conmigo a la compañía que estamos escuchando un un tema una de las músicas de de un espectáculo que precisamente hasta el nueve de septiembre en los Teatros del Canal de Madrid celebra los treinta años de treinta años

Voz 8 16:58 a veinte años de

Voz 1312 17:01 de tu Ballet no que celebrarse esas tres décadas

Voz 10 17:03 al frente no que es pues mira esta parte que hemos escuchado ese ese titula hoy es un homenaje que había hecho a Carmen Amaya sale con una bata de cola de veintidós metros diseñadas por Victorio Lucchino pesa la bata no sé cuántos kilos y la verdad es que la bailarinas envuelven ella parece que sale de los cielos y es una parte muy especial porque además tiene tiene esa fuerza que tenía Carmen Amaya bueno pues es una es una de las piezas que que tiene esta esta esta producción

Voz 1312 17:37 como ya avisaba el mes de enero este espectáculo va va a significar tu tu varios a la danza aunque creo que deberíamos delimitar en tu caso que quiere decir que es lo que quiere es decir cuando dices tú a Dios avalan

Voz 8 17:48 no a lo que llevas dentro

Voz 10 17:51 lamento no adiós a la danza sino simplemente a estar en un segundo plano con una compañía porque bueno pues tanto Eduardo yo Eduardo Lao que es ha sido el director artístico durante dieciocho años

Voz 12 18:05 que fue a raíz de

Voz 10 18:08 infartos o bien se trataba de cortarle acompañado que siguiera Eli se ofreció dijo la compañía va a seguir por encima por pulpa vamos por encima dedicada pues la verdad es que han sido unos años Julia dirigido Mara lo ha dirigido maravillosamente bien a mí me ha permitido también como a él hacer coreografías hacer cosas Si sobretodo llevar la compañía un nivel muy alto internacional has mencionado un punto

Voz 1312 18:34 elección en tu vida en tu carrera el esos dos infartos de miocardio que te vieron veremos en el respecta con los Teatros del Canal también hay una una de las piezas seleccionadas es de San Sara que surgió después de de ese de ese Víctor pero otra quiero hablar de otra de las iniciativas que también salen a partir de de ese punto y seguido en tu vida que fueron los infartos que es la creación de la Fundación Vic Víctor Ullate y ahora está empeñado en crear la la Casa de de la danza Víctor en qué consiste esa Casa de la Danza que tienes en el proyecto

Voz 10 19:12 mira a raíz de estos infartos es verdad que la Fundación la Fundación la dice únicamente y exclusivamente para ayudar a niños y niños niños especial niños que no tienen la la posibilidad de tener una familia de ver convivió con una familia de que están en centros de acogida y que esos niños por por por desgracia no tienen lo que otros lo que lo que otros tienen entonces sería muy bueno el que esos niños tuvieran ese aliciente esa esa esa ilusión todo bailarín tiene por por por conseguir llegar bailar muy bien salir viajar conocer otras culturas bailar en diferentes frentes coreógrafos etc etc eso eso te lo da la danza y esos niños pueden ser felices a través de la danza y eso lo que lo que estoy ahora en ello quiero poner todo mi empeño para hacer esa gran Casa de la Danza

Voz 15 20:14 de una casa donde puedan dormir comer bailar

Voz 10 20:18 estudiar etcétera eso es lo que yo quiero para que porque ya en tiempos lo hice pero al no tener una casa de acogida es muy difícil porque los centros claro llegan muy tú tarde a esos centros cenan muy tarde no tienen tiempo de estudiar esta manera tendrían sus estudios a la vez que que baila sin los estudios completos de todo o sea niñas que quedan bailar es

Voz 1312 20:41 estén en esas circunstancias podrán tener esa oportunidad

Voz 10 20:44 sí o niños de Familia de poder adquisitivo que ahora lo estamos haciendo muy bajo que

Voz 1312 20:49 así que la Fundación Víctor Ullate está para eso

Voz 21 20:52 a mí lo que ha dado a uno

Voz 1312 21:08 Víctor déjame que volvamos unos minutos al principio de de la sección en que hablábamos de ese niño que se ha convertido en el icono de todos aquellos chavales que quieren dedicarse a la avanza en Madrid desde la semana pasada podemos asistir a la segunda temporada en cartel de Billy Elliot en el musical nuestro compañero Daniel Sousa ha ido a los ensayos ya estado charlando con Hugo González y Miguel Millán que son dos de los niños que que dan vida a ese bailarín inglés tan tan entrañable también ha hablado con Sergio Torrado uno de esos profesores

Voz 1628 21:46 Ellos sí hubo yo Miguel

Voz 13 21:49 Sergio se les coge a jovencitos y se les empieza a preparar para él para pedirle Neville igual en los que ya estaban da revivir para para empezar el hecho pues les sobre aquí trabajamos con ellos para Juan son chicos que llevan poco tiempo bailando pero tienen muchas muchas ganas están trabajando fuerte el cambio poquito a poco en España desgraciadamente la onza de no es que esté muy bien sí que siempre se ha visto a los barones como algo pues estado de de niñas no sigue habiendo mucho de ese machismo o no de su bailar pues lo que hizo musical no es Mariquita poco a poco parece que que vamos saliendo un poquito pero todavía queda mucho mucho muy muy buena escuela maestros buenísimos que han sacado a bailarines maravillosos que están en las mejores compañías que hay pero no los aprovechamos une al final todos se tienen unos tenemos que afuera lo que hay

Voz 6 23:15 yo pues gracias a Billy Elliot empezaba a bailar ballet porque no sabía bailar ballet pero bueno siempre me ha gustado siempre me gustó yo empecé desde pequeño ahí hacía ballet Academia muy pequeña

Voz 1628 23:29 mi profesional me ya cuando era un poco más mayor me dijo que si me quería presentarse al casting del musical me presenté para aprobar un poco cómo era esto de los cásting si eso hay y al final pues resultó que me cogieron y aquí estoy yo

Voz 6 23:49 mira el casting nada dijeron que bailara hice como una coreografía pero no era ni de Bale y nada era como Contemporani una cosa que me inventé nada aquí empecé información el año y medio que llevamos pues he aprendido bastante tengo aquí una historia que fue que antes de Billy Elliot claro lo dije voy a hacer una clase de ballet porque no me voy a meter a ese saber nada para ser tener un poco así a saber algo entonces fui a una clase de ballet ICADE eran todo niñas pequeñísimo más hablaban y se reía decían y que hace este aquí yo lo he visto nunca un chico bailar me daba pena pero luego volví ya después de la formación porque me cae muy bien la profesora entonces pues nada luego ya fueron y me vieron bailar ballet yates pues en la formación de Billy yo también me sentía un poco raro y las chicas no sé qué hacían en la sea Bande

Voz 13 24:57 es un día muy muy completo no van al colegio luego vienen aquí tienen sus clases luego tienen la función al día siguiente se vuelven a levantar el súper pronto sea una de las cosas que tienen estos chicos es que son muy constantes Si tienen ganas tienen ganas de aprender

Voz 1628 25:12 cómo es eso de estar en un musical que yo me pongo nervioso al salir al actuar y eso y que y que como consigo estudiar en el musical y además luego ir al colegio que es debe ser súper difícil a ver si si que lo sí que lo es pero al final te terminas acostumbrando lo llevas bien a mí estar tantas horas juntos y eso además que venimos del colegio oí

Voz 23 25:40 no sé la amistad todos los hemos luchado mucho para pues para estar aquí porque también abrieron muchas personas que se han presentado entonces pues poco si tenemos todos ese ese sentido luchar por algo que quieres que te digan que no que no que no sido sigues porque dicen como un montón de veces que no pero él sigue y sigue y sigue sigue trabajando hasta que por fin puede bailar tu sueños no

Voz 1628 26:10 lo que sí que sea si te ponen obstáculos en tu camino pues que los a partir de ahí que siga para adelante

Voz 1312 26:46 y en este programa tenemos a nuestro Billy Elliot particular se llama Guillem Cabrera quien poquitos días en una semana va a comenzar las clases de cuarto curso en el en el Royal Ballet de Londres Guillén buenos días buenos días bueno a Guillem le conocimos hace tres años cuando estaba ten cuando ya

Voz 24 27:05 ya había entrado a la al

Voz 1312 27:07 la escuela del Royal Ballet Ia año tras año hemos ido hablando con él es es la nuestra particular Historia de Billy Elliot porque Guillen para recordará a la gente cómo fue todo tus padres te regalan en lugar de un viaje a Eurodisney un viaje a Londres a para para probar a ver si en trabas en la escuela del Royal Ballet

Voz 25 27:29 sí sí por Navidad fue entregado maravilloso y estuvimos un día el en Londres hace las pruebas muy bueno todo muy bien hice dos nuevas la segunda fue al al cabo de un mes U2 a un no pues fue todo muy bien y hay final pues todo fue nuevo esperado y entre y ahora ya puedo empezar el cuarto año

Voz 1312 27:53 cuatro años recordemos que vives en en un pueblo de de Cataluña y tus padres son trabajan clase media trabajadora no te lo que supuso ese regalo ese viaje luego se convirtió en una realidad que habéis estado cada año buscando la manera de conseguir lo que cuesta el curso mantenerte ahí en estudiando lo que es tu gran pasión que es el ballet este cuarto año ya es el último que tiene es que de alguna manera a pedir ayuda o si alguien puede contribuir va a tus estudios no Guillén porque ya el año que viene ya ya ya no será así este el cuarto es el último no creo

Voz 25 28:37 siniestras no estamos muy seguros pero más o menos y este cuarto año es lo último que necesitamos ayudas porque es el que no se le gusta más de de asumir pero a partir de este cuarto año ya será más asumible para me di hay bueno si seguiría eso seguirá siendo muy delicado oí hace lo que es más con lo que lo que lo que era normal pero a era es más asumible

Voz 1312 29:05 es que yo lo lo comentó porque la primera entrevista lo hicimos porque tu historia es muy bonita es una historia de de de la lucha por un sueño no hay una pasión a unos padres que te están ayudando pero a raíz de esa primera entrevista mucha gente te bueno gente importante también pues se interesó hoy os echaron un cable en este primer curso del segundo y cada año vamos entrevistando no yo siempre insisto debería encontrar un mecenas o alguien que una empresa que dirige hace bueno pues se en estamos estamos con Guillem no bueno déjame que de paso lo lo lance como pueden

Voz 16 29:40 en interesarse por tenéis una página en Facebook verdad por ejemplo

Voz 25 29:44 si tenemos una página en Facebook que se llama espinacas y Mi nombre es una página de bailarín que igual voy informando como escuela Hay cuadros fotos fondo puedo porque él no es un poco cerrados no lo fijan que hagamos muchas fotos pero voy haciendo que más haciendo lo que podemos si tienen ahí tenemos una una tienda virtual donde vendemos el libro cuando es que es cuando te expresas son salas y también han DVDs el Frankestein que pueden valer tuve la oportunidad de bailar con con la a la compañía profesional hablar de algo valer una experiencia mucho las

Voz 1312 30:24 oye una cosa ahí cómo se presenta el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 25 30:29 bueno tengo muchas ganas porque es algo nuevo profesores nuevos sí que tiene muchas ganas pero también estoy poco nerviosa que cada vez que cada año se va complicando más pero no pero tengo muchas ganas porque es es es algo para conseguir algo algo más para trabajar ahí inmejorables

Voz 1312 30:48 como siempre tan luchador por tus sueños Guillem Cabrera espero que tengas mucha suerte que está gracias que esta entrevista la la escuchen quiénes puedan y quieran ayudarte a convertirte en el ser bailarín profesional que lleva soñando con esas alas en los pies que dices que tienes un beso muy grande

Voz 24 31:07 a veces mucho te hacía de eso

Voz 1312 31:26 Víctor te voy a despedir con la misma pregunta que le hacen a Billy ese personaje que representa la constancia por encima de todas las adversidades es la pregunta que le hacen para entrar a las hacer las pruebas del Royal Ballet

Voz 23 31:39 qué sientes cuando baila

Voz 10 31:42 bueno yo he sentido tal felicidad que me he olvidado de que de que estaba en la tierra estaba más arriba mucho más arriba en un plano superior eso es lo que se siente cuando cuando te dejas llevar por la música sales al escenario tienes un público que quiere es ofrecerle lo mejor de ti y que con la música

Voz 15 32:06 con tu corazón está

Voz 10 32:09 has dando el cien por cien

Voz 15 32:11 eso es lo lo bonito que tiene la danza

Voz 1312 32:15 pues sólo con eso que nos has dicho ya me parece un valor a reivindicar si además como espectador eres capaz de disfrutar y participar de esa Feli felicidad que estás tú transmitiendo viviendo en directo ya me parece un privilegio absoluto

Voz 10 32:32 Civera es la gente era de piropos que echa

Voz 1312 32:34 que me que me echan por ejemplo lo tiene no

Voz 10 32:37 señor Ullate no se muera usted nunca ayer por ejemplo di me dijeron señor Ullate qué pena que usted va digo no siempre voy a estar aquí desde luego no es que yo me vaya a China no pero la danza va a seguir estando la compañía va a seguir estando con otra persona yo estaré espíritu siempre estará ahí pero necesita un poquito de de reposo de tranquilidad ya tengo mi edad y quiero quiero también que los demás expresen como yo me he podido expresar ya el camino está hecho ahora que sean los demás también que que puedan seguir que tengo muchos alumnos y tiene muchas cosas que decir también

Voz 1312 33:16 que siga siempre bailando pero