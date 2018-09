No es lo que parece | Placeres culpables

Voz 1312 00:00 todos los

Voz 1312 00:20 sí llega la hora del no es lo que parece y esta semana el nombre pues hace mucho a la a la sección a la intento en que que teníamos con con esta sección estoy segura que todos hemos tenido alguna alguna vez una una afición cantante una canción a una película que nos da un poco de vergüenza reconocer que nos gusta pero que en tiranos pone el vello de punta o que nos da simplemente buen rollo es lo que se llama los los placeres culpables los Player Carmen López Álvarez buenos días

Voz 1973 01:12 buenos días Lourdes qué tal muy bien empezar

Voz 1312 01:14 vamos escuchando los los Beach Boys estas Goodbye Breixo yp confieso que durante mucho tiempo me sentí culpable que me gusta es esta música surfero californiano que no tenía nada que ver con con cuando era joven con mis profundas convicciones revolucionarias pero hasta que hablé con con un experto músico y me habló de la grandeza de Brian Wilson y entonces ya pensé vale es tienen tienen un lado como honroso

Voz 1973 01:42 no era para tanto no resulta que molaba montón y que tenía un montón de historia detrás si mucho

Voz 1312 01:48 cosa que contar tienes alguno un hombre angustia

Voz 1973 01:50 pues Pablo como todo el mundo es que creo no creo que haya nadie que no tenga ir a ver es un poco por una cuestión generacional porque es Víctor Manuel que evidentemente no se lo puede echar a Ankara en cuanto a nivel artístico porque porque es muy bueno pero es un tema de generación porque no me pega nada tampoco que que me guste Víctor Manuel mi gente Un poco de su generación ya que voy a hacer un poco de moderna novia va al Primavera Sound y luego escucha Víctor Manuel en mi casa pero fuera a mí me pones en Asturias de Víctor Manuel bueno lloro evidentemente porque soy de allí también iguana hay un corazón entendido que me vengo arriba muchísimo

Voz 5 02:31 aunque su asesino verdad siempre seré tras el tiempo no tiene sentido entra eh

Voz 1312 03:08 pues mola mucho realidad Víctor Manuel precios hasta esta canción hoy queremos mirar ese otro lado de los placeres culpables que quizá no tienen por qué serlo tanto no sé estoy pensando pues a que a lo mejor lo dice con la boca chica que le gusta David Bisbal Luis Miguel como Luis Miguel es el caso de de Gema Ruiz la compañera Gemma Jiménez que en equivocado Gema Jiménez adora Luis Miguel

Voz 1973 03:38 yo que la queremos igual la escucha me lo ha dicho por la mañana me ha confesado

Voz 1312 03:43 dije Luis mito hemos encontrado además coartada intelectual para hacer el tema de hoy porque hay un libro maravilloso y cuya autores Óscar García Blesa Óscar qué tal buenos días

Voz 0882 03:56 muy buenos días cómo estáis pues bien aquí hoy canto

Voz 1312 03:58 tan de bailando toda la mañana llevamos sino pues como puede ser pues Oscar García Blesa ese escritor guionista estado vinculada durante muchísimos años a la industria discográfica sigue por ahí orbitando verdad el último libro que tenemos es un libro una edición maravillosa de la biografía de Alejandro Sanz vive no es

Voz 0882 04:16 exactamente se le devoró de el año pasado cuarta edición tengo aquí se cuántas lleva cuarta estábamos vamos por la quinta pero pero el libro ha ido de maravilla hemos lanzado también a escribir el guión de la película

Voz 6 04:28 soy que salió en cines esté

Voz 0882 04:30 esta primavera y ahora hablando de placeres culpables estoy me estoy preparando un documental sobre Camilo Sesto o sea que

Voz 1312 04:36 oye o Agus se imagínate otro otro que también que mucha gente se viene arriba cuando cuando lo escucho

Voz 0882 04:42 muy poca gente conoce la parte de autor de Camilo que es un auto alucinante

Voz 1312 04:46 Óscar García hable en tres años dos mil quince sacado un libro que precisamente se llama placeres culpables en el que se hace un repaso de cantantes y grupos que van desde AVA hasta Roberto Carlos pasando por Julio Iglesias los Guns N'Roses dices que es este libro es una invitación para dejar de lado cualquier prejuicio ya disfrutar abiertamente de sin escrúpulos de la música que es una música verdaderamente valioso

Voz 0882 05:11 sí bueno yo creo que el culpable para empezar ya el término anglosajón nuestro del que nadie debe sentirse culpable por aquello que le emocione a cada uno no entonces yo va cuando trabajaba en la industria yo creo que hablábamos cuando Alain de géneros hablan de del rock and roll del pop del funk soul integralmente como géneros yo creo que solamente hay dos o la música que te emociona o la que no te emociona entonces nadie está capacitado para decir qué es lo que te puede gustar a todo lo que no entonces un poco ese libro habla de que si la emoción de uno es propia Hay le hace hace disfrutar una canción adelante en ocasiones esconde realmente mucho talento

Voz 1312 05:45 hay un grupo que yo creo que es muy buen Reyero de esto es que la gente escucha

Voz 7 05:50 hice bien enseguida arriba

Voz 8 06:19 los haga

Voz 1312 06:21 Carmen a a las millennials modernas nos gusta

Voz 1973 06:25 a ver a mi no tengo que decir que que no pero entiendo que a la gente le guste y además yo creo que han dejado de ser un poco placer culpable porque como Meryl Streep ha hecho películas musicales basados en el casillero no sé si tienes a Meryl Streep en algo cómo vas a llamar culpable quiere decir que que que que más que lo dignifica

Voz 1312 06:45 claro pero es que además la lo que aporta Oscar ahora además no sólo no significa así casi sino que casi lo sacrifica porque tiene mucho mérito entrar que bueno yo creo que sí

Voz 0882 06:56 Abbas son las noticias las mejores noticias de la cultura pop de los últimos cincuenta años y lo digo con la boca bien bien llena no al final los precios culpa como te decía al principio con el tiempo suficiente se van convirtiendo en en en pequeñas obras de arte no Abba lo que la gente conoce hola qué es lo que la mayoría de la gente conoce un poco su su proyección de mega banda sueca no con los que como mi o Mamma Mia o tipo de Queen pero lo que muy poca gente conoce es que los cuatro músicos de Abba eran super musical pues ya en los años sesenta por ejemplo el el cantante Bjorn que era el más bello de los cuatro tenía un grupo folk se llamaba The Who tendrán insignias

Voz 8 07:33 ganan un Lubos Kitty

Voz 6 07:39 este grupo que parece mentira rivalizaron con artistas internacionales como deberes en los años sesenta Beni que era el otro que era el más guapo que ellos rivalizó

Voz 0882 07:50 va con un grupo que que trabajaba con un cantando en inglés pero en este caso en realizando con con The Beatles pero es que el caso es que las dos chicas tanto Ghani como como a Gineta a meta lideró las listas de éxitos en el sesenta y siete con su primer disco también también en en sueco Gianni ella ganó un talent show el año sesenta y siete fue una de las listas más populares de Suecia en aquella época

Voz 1973 08:13 también hacerse famosa cantando en sueco tiene lo suyo

Voz 0882 08:16 pues no totalmente lo que te decía rivalizando en listas con el grupo más importante de la época que era The Beatles Love lo lo fascinante de la historia es que Benny Björn se juntan forman un dúo producen a Annie y luego aparece toda la historia de Abbey de Waterloo muy poca gente sabe que meta era es una excelente músico de jazz por ejemplo entonces claro la gente que tampoco con la parte de la boda ir de El banquete de bailando el el ranking lo cual es muy divertido muy placer culpable pero que son músicos extraordinarios lo son la cadena hemos puesto al principio la detecta el setenta y ocho es el de un disco Álbum ese ese es un disco realmente fabuloso que competía en un momento en el cual por ejemplo grupos como Fleetwood Mac estaban lo alto de las listas a todo el mundo esto estoy serán los Sabah eran eran eran un hormiguita es de de de estudio no eran gente que estaban siempre muy avanzados a su tiempo para mí musicalmente es un grupo riquísimo

Voz 1312 09:11 déjate que no iba a decir que podía sacar pecho que me gustaba de este valor seguro en cualquier fiesta que saca a la gente a bailar a otro de los clásicos en en cualquier celebración que se precie que además provoca que todos hagamos un poco el tonto bailando los bicis esta esta canción Óscar marcó toda una época

Voz 6 10:18 esto es una obra de arte esto es una obra maestra de la música que debería que de todos los tiempos es destinar lives está incluido lógicamente como todos sabemos en la banda sonora de Saturday Night Fever uno de los diez discos más vendidos en toda esta historia Jan es poca broma es la

Voz 0882 10:35 fue la primera banda sonora todos los tiempos más grande hasta que llegó al guardaespaldas marcó una época porque en la música disco como género y como fenómeno de masas empieza con esta canción así empezar con esta canción es un momento en el cual es monto neoyorquino en el cual la cocaína está triunfando en los clubes de cincuenta y cuatro tipo de historias y esta canción que antes rompe tabúes y la gente sale a bailar ese tipo de historias luego no hemos pero hacer el tontorrón con las manos pararía para que haga unas bolas y tal pero la canción musicalmente es una canción muy rica es una canción que se avanza mucho su tiempo lo que te quiero decir que mi placer culpable ni nada es una canción formidable y las bicis como grupo yo creo que es nuevamente un un grupo con una carrera anterior fabulosa ellos como sabéis es un grupo australiano de de tiro cuatro hermanos pero yo que sé todas las canciones de de de los sesenta tipo Massachusetts hasta aquella Joe que hay mil canciones

Voz 1973 11:23 pues que yo Felipe cuando me está a escuchar las canciones no que vamos a sacar hoy con tu lo son y que no tenía ni idea que que la habían compuesto ellos y que luego la cantaron también Janis yo pleno Nina Simone quatre vete tú a decir que Nina Simone es es un placer culpable Aussa no cabe en la cabeza de nadie y es un majo

Voz 1312 11:51 no

Voz 6 12:31 te quiere decir que no me pone los pelos de punta que esto es una

Voz 0882 12:35 es no nuevamente otra obra de arte entonces no debemos contextualizar un poco las obras de las de las de los artistas y pensar que es light no tiene nada que ver con con el título son Buddy ese mismo artista son los mismos hermanos que está adaptando a los tiempos son adaptando un poco al momento de de Cultura de cada década pero que en la la la obra completa de los billetes realmente es fascinante y yo invito a la gente a que se meta en cualquier best of de los billetes para que realmente se quedó muy sorprendido del talentoso de estos tíos

Voz 1312 13:03 estamos aparcando prejuicios en el no es lo que parece este último

Voz 1973 13:07 de de verano Carmen yo invito ahora que abra

Voz 1312 13:10 la mente por favor los que nos están escuchando todos hemos de alguna manera nos hemos soñado un poco con esta canción que que vamos a poner ahora alguna canción de de este grupo de este dúo hemos bailado años así más ochentero

Voz 9 13:29 no

Voz 1312 13:29 el tio muy croquis

Voz 10 13:32 Manolo pues de pies muy pero muy bonita horterada Diego desde aquí

Voz 1312 13:38 pero hay que dejarse llevar a veces por la horterada Carmen yo lo aprenderá con los años

Voz 5 13:59 la prueba la tengo

Voz 11 14:01 Gemma Gemma si me gana

Voz 1312 14:04 Jiménez Diana Marcos están cantándola ahí bailando la canción ellas estaban en proyecto ni se conocían sus padres me acabo de decir

Voz 1973 14:12 yo que esa nube paz emitan mal en cuanto a la canción de Navidad porque uno de mis grandes de culpables también es la canción de hoy One for Christmas es Jude de María

Voz 1312 14:21 ver que es que es difícil también ha superar

Voz 0882 14:24 bueno rivalizan en la que es la que te voy a comentar tanto Mariah Carey como como como esta canción lógicamente de One en las Christmas rivalizan como la canción más escuchada cada Navidad desde hace más de treinta años un caso de Wham el público siempre tiene la razón y eso es algo que que debemos entender y debemos respetar y que cuando una canción año tras año cuando llega el día de Navidad a la gente que emociona y la pone en familia es porque la canción es bueno entonces que es la que es tontorrón a que es facilona

Voz 1312 14:53 se hizo con este capítulo UAM da paso a hablar más de un artista que que a mí también es de los que más me gustaba te gustaba tíos que yo Michael

Voz 1973 15:03 a ver a mí me pilló un poco pequeñita todavía pero sí me gusta les tengo mucho mucho respeto tengo que decir que para mí esto no es placer

Voz 1312 15:11 bable para nada el para mí durante un tiempo pensé que lo era también porque yo el disco de Faith me lo sé de memoria me gustaba tanto que me lo sé de memoria

Voz 12 15:24 sí sí

Voz 9 16:29 casa

Voz 1312 16:33 hemos hemos dejado la la Intras expresamente porque nos hace unos haces que nos fijemos desde Prince

Voz 0882 16:39 ah claro del tema no claro la introducción de el disco que abre Faith con este Réquiem porque tiene un significado muy importante y cómodo hablábamos Wham se completen un artista internacional venden millones de discos en todo el mundo toca la China capitalista en fin pero George Michael no está contento con ese proyecto ese proyecto artístico decide dejarlo todo y en emprender una carrera en solitario la gente de su compañera de Discos Columbia no apostaba ni un duro no apostaban nada entonces él lo que decide romper con su pasado el Réquiem del principio en realidad es la canción Freedom tocada en a modo de orquesta poco catedralicia no para empezar con un cambio de registro por completo el disco todo el disco de Faith es una adelantó a su tiempo es una nariz poca gente conoce que ellos me que les a sus canciones es productor de este disco incluye temas funky tema soul temas disco es un álbum que se adelanta el tiempo porque convierte cada cada sencillo en un videoclip que quién no ha visto el videoclip de de Face de agua

Voz 1973 17:36 es que encima Freedom hasta el videoclip de Freedom es como resume en los años noventa con todas las top models amigas suyas ese tema de la liberación sexual y de todo está todo ahí en ese videoclip que a mí me me flipa y que quién no quiera bailar escuchando Frida más que está hecho de corcho pan

Voz 0882 17:55 totalmente de acuerdo George Michael es uno de los artistas más importantes de los ochenta yo por ejemplo aportar dato estéis pues en el año ochenta y siete el mismo año que en el mismo año que de los el mismo año desayunos de Time The Prince el disco más vendido de ese año fue este Faith de George Michael

Voz 1312 18:11 queríamos terminar con con también otro caso que viene de un grupo y acaba siendo un un artista que se revela como todo un tuvo un artista fondo

Voz 5 18:22 a qué

Voz 1312 18:29 la obscenidad grupo un grupo de creado así destino

Voz 10 18:34 pocos no tenga te son grupo con canciones estupendas entonces

Voz 1973 18:39 esto la piel de gallina entre vergüenza hay nostalgia total ha

Voz 0882 18:44 hay una cosa que nunca debemos olvidarnos que este es un negocio de canciones y esta canción pasarán quince años bastantes daños es una canción

Voz 6 18:52 fabulosa entonces bueno escucharlo vale la pena mencionar también que que a diferencia de del de los españoles

Voz 0882 19:19 es internacionalmente los países suelen suelen cuidará a sus ídolos en todo ese en Inglaterra que artistas como Coldplay la tocan en directo con con los vamos con el orgullo máximo de saber cuándo cuando a una de las joyas del pop británico no saca

Voz 1312 19:32 el Coldplay estar hecho también un poco placer culpable si también si hubiéramos seguido una hora entera saltó hubiera salido con Coldplay porque también en el bien

Voz 0882 19:43 han ido hacia ese mundo de placer culpa yo estoy de acuerdo

Voz 1312 19:45 este grupo Take That fenómeno fan eh fenómeno comercial brutal de ahí surgió uno yo diría que un monstruo porque es un monstruo lo musical en lo escénico

Voz 14 20:00 sí

Voz 15 20:07 show Titín boutique cincuenta mucho when you

Voz 11 20:26 Robbie Williams

Voz 1312 20:29 es un monstruo yo decía porque aparte que tiene te majos controla muy bien su imagen siempre de niño malo rayando lo políticamente incorrecto sin acabar de cruzar la línea y los conciertos son una auténtico festival es un aval

Voz 0882 20:45 la experiencia yo creo que muy poca gente cuando Robbie Williams decide sacar un descanso desconsolado hubiera apostado un euro a que se convertirán la estrella que es el momento después yo creo que la hubiera apostado por Gary Barlow que era no todos los miembros del grupo

Voz 1973 20:57 a nadie no como para con una personalidad más o menos detallada para para que te gusta se deba iba guapo o el buen hito el rebelde de desarrollo no

Voz 0882 21:07 entonces Robbie Williams se convierte en lo que se convierte porque el tío es muy valientes

Voz 6 21:11 cuando hay que manejar bien tu carrera para para decidir en el estado siendo parte del grupo más importante el fans del universo decir oye me marche voy a mi en solitario hay que ser muy poco como Michael no es el mismo caso entonces lo aprendí esa también es de discos en directo como comentabas tú es que es un placer ir a verlos esto ríe es disfrutas es una estrella del rock en el sentido más amplio de la palabra así que oye mi placer culpable no

Voz 1312 21:42 os parece que nos quedemos con Robbie perfecto

Voz 6 21:45 yo quería decirle a Carmen un apunte más eh comenta todavía con Víctor Manuel yo vengo del Oriente de Asturias vengo a ver si vengo de costumbres y entonces en en catorce de agosto de todos los años alguna fiesta en la plaza del pueblo cierro cada noche con el Asturias de Víctor bueno

Voz 5 22:03 hay que cerrar con la actualidad de Víctor Manuel para que todo el mundo el corazón hay un pop debería ser indigno de gas

Voz 0882 22:11 es el el no oficial así que nada hay que hacer culpable

Voz 6 22:13 no tienen nada de culpable como como decía Elvis Presley

Voz 5 22:18 millones de falsos por ciento que le enviamos hombres Alberto Manuel que sabemos que escucha el programa montón Óscar García Blesa muchísimas gracias por haber venido

Voz 1312 22:29 a los oyentes Carmen ha sido un placer tenerte este verano España no hemos pasado verdad así al final CIU a finales de mirar el otro lado de las cosas tiene tiene su encanto y su diversión muchas gracias y un beso muchas gracias a ti Un besito

