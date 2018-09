LiteNatura | Literatura y naturaleza

Voz 1 00:00 Lourdes Lancho

Voz 2 00:26 bueno pues nada eh quiere y dudas

Voz 1312 00:40 estamos en el último domingo de la temporada de verano Nos estamos ya despidiendo de de estas siete semanas que hemos pasado juntos y como siempre ya saben que hasta ahora le hemos dedicado el estos minutos hablar de literatura hablar de naturaleza

Voz 4 01:06 ah ah ah ah

Voz 1312 01:14 no es nuestro último programa Gabi y estaban nuestra sintonía aquí no menos

Voz 5 01:23 tú eres muy muy perceptivos vena en fin no

Voz 1312 01:29 este último programa creo que tú

Voz 5 01:31 es una gran idea al proponer acercarnos a la natural

Voz 1312 01:34 de ETA a través de la cultura del arte de lo audiovisual hemos hablado fíjate de ovejas negras de merinas proyectos empresariales para recuperar su lana proyectos muy interesantes hemos conocido la Siberia hemos hablado de documentales de poesía hoy en esta última entrega quieres hablar del concepto que da titulo a tus artículos en alta Iria también esta sección de radio literatura

Voz 6 01:57 sí pero hoy nos vamos a despedir con dos voces para que mantengan un poquito viva la llama de esa literatura de la que hemos hablado yo creo que son personas que pueden ser después de todos estos días como faros que recojan todo lo que hemos estado contando oí que nos orienten coco de Oriente a quienes deseen seguir adentrándose en este mundo no una ese Emma cuadrada que es la impulsora del Festival literatura que se celebrará a finales de octubre y apunta exactamente hacia dónde mira esta sección es lo que con una R en medio si te fijas es literatura aquí nos llamamos literatura lo que se queda un poco la señal de que hay varias personas que de repente hay algo en la atmósfera que recoge van recogiendo personas por distintos lugares y fíjate que se ha coincidido casi casi en la misma palabra no en el caso de de My de de esta sección la otra voz es la de todo un joven veterano en el ámbito de la literatura de de naturaleza que es el editor de rata Nature Rubén Hernández o la o la a los dos

Voz 1312 02:54 hola bienvenidos a programa hola buenos días Lourdes hola qué tal hoy vamos a empezar por Rubén qué qué has hecho de tu editorial una referencia indiscutible sobre cualquiera que quiera encontrar literatura sobre naturaleza de calidad en España no hay una una curiosidad de dónde sale el nombre

Voz 7 03:14 Rato Nature es bueno significa el error de la naturaleza es decir es la circunstancia en la cual la la naturaleza da lugar a a un monstruo por ejemplo pues cuando nace un gatito dos cabezas una gallina con dos cabezas no Nos gustaba mucho la idea es simbólica claro de aludir a la naturaleza pero aludir a esa a esa parte digamos marginal a veces despreciada o expulsada hace de los márgenes no que es lo que en el fondo de desgraciadamente muchas veces la buena cultura no a veces hay que luchar para atraer de los márgenes hacia hacia el centro la la cultura de calidad queríamos jugar con con ambos referentes

Voz 8 03:57 me baby en tres años

Voz 6 03:59 esa esa rareza que es la coalición libros salvajes ha conseguido marcar una tendencia literaria

Voz 8 04:04 pero la editorial tiene más de una década

Voz 6 04:07 por qué os decidisteis dar el salto hacia lo natural

Voz 7 04:11 pues sí efectivamente comenzamos a la cumplimos diez años si la editorial pues tiene bueno una parte a la literatura tal cual otra parte la filosofía a la cultura popular a las series de televisión al cine a la música y hace tres años efectivamente comenzamos como muy bien decías con la colección Libro salvajes que está dedicada eso que los anglosajones llaman la Natur tienen que podríamos traducir como literatura de naturaleza sobre naturaleza es a veces es un poco complicado decidimos que nos dimos cuenta bueno porque somos apasionados literatura creo que muy buenos lectores desde hace mucho tiempo y nos dimos cuenta de que en España pues avión cierto déficit au hubo un déficit muy importante no de de esos libros para los lectores que querían leer en nuestro idioma no muy bueno comenzamos con mucho miedo sin saber si realmente ese déficit quería decir que no había interés o que no se daban las circunstancias y bueno pues la verdad es que la colección en ha ido extraordinariamente bien con una muy buena acogida tanto los lectores de los libreros también de la prensa y estamos muy contentos

Voz 6 05:22 Tomás seis impuso también a partir de uno de los autores más citados una referencia también aquí en España como es Henry David Turó no

Voz 9 05:31 creo que ese la reedición de Wall de

Voz 6 05:34 no os da una sorpresa porque llegáis a A a publicar a vender muchísimos ejemplares cuando se suponía que era una obra que estaba como ya integrada dentro de lo que era libros de la naturaleza eso quiere decir porque había mucha gente que quería tener una versión digamos actualizada o que hay mucha gente que todavía no conoce que está por descubrir cuando lo descubre habla de él y lo contagia esa pasión

Voz 7 05:56 sí en efecto de hecho nosotros publicamos a aforo antes incluso de iniciar la colección de libros salvajes no comenzamos a el año dos mil doce con cartas son buscador de sí mismo y en el año dos mil trece publicamos efectivamente como como decías una nueva traducción de Walden que bueno pues ahora mismo llevamos ya creo que son trece ediciones en en estos cinco años superando ya los veinte mil ejemplares es decir hasta un sorpresón porque como como tú dices es una obra que ya existía que ya existía una una una traducción de decir no era una obra inédita no pero parece ser que bueno pues que hay un interés muy grande también hemos citado bueno buena parte de las obras que no estaba que es así estaban inéditas en castellano contamos ya con ocho libros de este autor en el en el catálogo y todos han tenido también muy buena acogida

Voz 1312 06:50 además eres muy consecuente con esa mirada hacia hacerlo natural estás viviendo creo que en un rincón de Cáceres en un pueblecito retirado a tres horas de de la capital sin cobertura con placas solares es todo muy muy

Voz 7 07:03 sí sí efectivamente pues es una casa de montaña a unos ocho kilómetros del pueblecito más más cercano y bueno efectivamente es un impulso que que se reproduce tanto en el catálogo hoy en la vida profesional como en la vida personal y cotidiana Noel tratar de de vivir cerca la naturaleza era algo muy importante para mí para mi pareja también también creemos que que es importante tratar de de pensar por ejemplo en cuestiones como la huella ecológica a tratar de reducir al máximo el efecto que causa no sólo a nivel global sino a nivel personal del también bueno pues el el catálogo de un editor independiente el cuándo es un buen catálogo no antes suele ser un reflejo de ese editor y de sus inquietudes no

Voz 6 07:57 en la historia de cuadrada es diferente viene de otro lugar asomado de una más recientemente en el mundo vamos un límite natural yo vamos a despedirnos con un neologismo de repente perdura en edema lo tuyo fue también un una intuición pero de otro tipo fue más bien como lectora mientras tan sonadas pues a a las librerías no ya al percibir que ahí se movía algo a las librerías y supongo que las conversaciones con los amigos con gente pues que te iba contando historias e intereses entonces decides presentarte a un concurso de proyectos culturales proponiendo un festival literario

Voz 10 08:35 exacto cómo fue pues por orden cronológico fue

Voz 8 08:38 el primero o

Voz 10 08:41 su percepción personal e estudiando el master de Gestión Cultural Josep periodista pero soy aprendiz de gestora cultural

Voz 8 08:48 entonces ha

Voz 10 08:51 bueno yo sí me imaginé para una práctica el máster hacer un festival de literatura en la naturaleza porque son ambas cosas pasiones mía la naturaleza y la literatura pero yo no era lectora como si Rubén Emilio tantas personas como tú de literato

Voz 8 09:07 la de naturaleza nunca había leído nada entonces

Voz 10 09:11 es pasaban los días y retome de Walden precisamente porque sí que lo conocía pero no había conseguido leerlo

Voz 8 09:17 cada vez que lo pillaba me encallada edición tras la derrota

Voz 11 09:21 no por Dios a ver si hubiera fluido todo mucho más pero era una

Voz 10 09:26 acción de bolsillo que tenía desde hacía tiempo en la mesita de los libros pendientes que siempre está ahí como bastante amontonadas y era Debolsillo con letra muy pequeña y siempre que lo pilla en mi piso en la Diagonal de Barcelona no conseguía las listas por ejemplo de materiales y me hacían eh muy pesadas y el verano pasado lo pillé en medido Naga bañista en un bosque e ir entonces ahí sí que fluyó lo leí ese juntó todo porque como tú bien dices cuando volví en septiembre

Voz 8 09:55 te a Barcelona en la mesa de la central

Voz 10 09:58 lo que había ya algunos libros de literatura naturaleza empezaron a a parecer más y más libros más y más libros más yemas libros y entonces fue cuando a mi tutor de Master precisamente me habló de este pre me dije pues voy a hacer un festival de literatura de este género que veo que está pasando alguna cosa no sabía qué cosa en el momento que me dan el premio porque sí que el jurado por suerte quiso o asesorarse y preguntó a librerías ya son las que saben de de sector editorial si realmente esta intuición mía tenía algún tipo de solidez a le dijeron que sí que por supuesto inmediata en el premio y entonces fue cuando empecé a hablar con muchísima gente que sabéis un montón de esto y a a se me abrió un mundo oí me estoy súper contenta de haber a olfatear o algo que sí que creo que es trascendente

Voz 1312 10:55 oye Emma después de hablar con todas esas personas con las que te asesoras tengo que concluir sobre el estado de este tipo de literatura en España porque este este verano lo que hemos visto con Gabi es que por desgracia siempre salen los mismos no

Voz 8 11:08 hombre no con no cuando hablamos de de naturaleza y literatura

Voz 6 11:13 en esas estanterías quizá los libros que habían también muchos eran extranjeros los cuántos españoles pudiste encontrar o el lengua española incluso

Voz 10 11:20 pues ahora que me lo dices igual sí que todos eran extranjeros seguramente lo que pasa es que enseguida una de las primeras personas con quién contacté precisamente alguien que después descubrí con Gabi con Rubén que era faro así que es faro en España que es Antonio Sandoval Rey porque leyendo

Voz 6 11:39 con nosotros sean uno de los programas pues nada

Voz 10 11:42 la primera de los primeros papeles y documentos que yo empecé a leer a fue un especial de la revista leer de de literatura y naturaleza entonces había había un artículo de Antonio Sandoval Rey que fue para mí ya te digo un faro hablé con él y a partir de él ya empecé a contactar con otras personas de aquí de España que sí que que se me consta que escriben aunque siempre me cuenta Gabi que que tendríamos que hacer alguna

Voz 8 12:08 vista para que hubiera hay una cantera

Voz 10 12:11 sí para que los autores de aquí de España pudieran volar más porque sí que es cierto me cuentan que bueno que estamos muy centrados en los nombres de fuera no

Voz 1312 12:19 aquí había que han surgido varios voluntarios para para este cometido no entusiastas voluntarios porque estamos hablando con que era José Díaz no le el de cien días de soledad también decía que él estaba vamos estimo a ponerse a ello él mismo Antonio Sandoval también echaba de menos si yo creo que si alguien arrancar un proyecto de de de revista o de UD pues es un colección con yo creo que lo encontraría mucha gente repasando la lista de invitados este verano yo creo no sé si hay perdona la vida

Voz 6 12:52 sí sí no era precisamente justo eso el el Festival de Emma es una iniciativa que apunta en ese sentido no la duda es si hay más festivales dedicados a al género

Voz 10 13:04 ah pues aquí en España creo que no aunque hubo hace poco una edición especial dedicada a la literatura de un festival en el País Vasco me consta pero especializado no entonces yo creo que esta oportunidad tenemos que aprovecharla al máximo continuar las esa dándome con muchísima gente que sabe un montón tanto de literatura de naturaleza como de gestión cultural para ajeno era un modelo que realmente apunté hacia lo que comenta Gabi no que su sección termine hoy pero que después continuemos ahí creando lo que yo pensé desde un inicio que quería que fuera literatura que era un punto de encuentro para divulgar para compartir y para hacer volar este tipo de literatura para estar en contacto porque al final si hacemos las cosas de forma aislada hacemos menos entonces si nos juntamos lectores editores libreros público celebramos la naturaleza a través de los libros que es el cometido de mi festival pues eso yo creo que puede tener un recorrido muy bonito además es que todas las personas que están en este sector a mí me parecen maravillosas me dan muchas salas

Voz 6 14:06 Rubén porque crees que el género tiene aún tanto por hacer en este país tú que eres que con el que sí que lo sigue desde hace mucho tiempo ahí estás muy cerca ahí estás hasta viviendo en consecuencia

Voz 7 14:15 pues pues son tú intuiciones Gabi pero intuiciones que tiene que ver con gente en España a punto de vista literario faltaba una tradición que pudiéramos hacer equivalente a la a la Natur Haití en anglosajona hay por ejemplo uno se para pensar pues vienen nombres como Julio Llamazares al olvido o el Miguel Delibes de las ratas o Juan Benet incluso no vuelvo esa región pero son libros que tienen más que ver con con el rural y sumó con lo rural con la relación campo ciudad no verdaderamente libros de Natur de inmersión en la naturaleza en relación con la naturaleza salvaje hay muy pocos yo creo que tiene que ver con la relación histórica y en el ámbito moderno y contemporáneo que que hemos tenido con la naturaleza que probablemente es como como sociedad es limitada no sí si pensamos en otras sociedades como Estados Unidos al fin al cabo es un país nuevo que se gesta con y contra la naturaleza no de las bueno simplemente las últimas dos tres generaciones necesariamente antes sí hubo una relación directa no con con la naturaleza no en el caso de Inglaterra por ejemplo es un país que históricamente ha vivido en el campo cuando vienen al campo quiero decir os pongo un ejemplo por ejemplo aquí alrededor de donde vivo yo pues hay casa algunas muy dispersas no pero son casas que no están habitadas es decir son fincas con una casita pero la gente tiene ahí esa caseta pero vive en el pueblo no habita la naturaleza no creo que eso en el Fondo ha dado lugar a a una relación de distancia no con con la naturaleza que a lo mejor en otras tradiciones sea sea visto lo no

Voz 1312 16:14 hoy festivales como literatura vienen allá vienen a llamar la atención sobre el territorio se territorio inexplorado no que que se abre ahí delante hablamos de del festival concretamente vamos a ya a dar datos concretos donde se va a hacer qué objetivos tiene sobre todo quiénes serán algunos de los invitados que creo que está por ejemplo Philip Howard el el autor de estupendos libros sobre ballenas el mar no como uno de los invitados estrella pero creo que tienes otros invitados estrella

Voz 10 16:41 tengo otros ya algunos compinches aquí en antena

Voz 8 16:43 mira mira

Voz 10 16:46 pues el festival literatura se celebrará el veinte y el veintiuno de octubre en una maravillosa villa que se llama Vilajoana que está en el parque natural de Collserola de Barcelona a tres paradas de ferrocarriles del centro de la ciudad a un marco incomparable pero es que además es que esa casa está movilizada a

Voz 8 17:11 por el Museo de Historia

Voz 10 17:13 Barcelona ha dedicada a Yassin Varda que es la Casa de la literatura es Museo Casa Verdaguer Casa de la Literatura porque allí murió Jassim Varda que esa villa a la construyó el alcalde de Sarrià a finales de los diez del siglo XIX le puso el nombre de su esposa era una segunda residencia como tantos otros burgueses en nuestra ciudad y en un momento dado Bardají está enfermo y lo invitó finalmente murió allí ya ya ya hay hay un halo de las dos cosas de literatura y de naturaleza es un sitio precioso entonces ahí que habrá pues habrá tres tipos de actividades por decirlo de una forma habrá la parte de reflexión diálogo conversación dentro de la de la Villa a lo que lo la titula esta sección nos preguntamos porque a mí me gusta hacerme preguntas y buscar respuestas de entre todos no me gusta hacer titulares afirmativos entonces vamos a preguntarnos si realmente hay un boom porque hay este interés por esta ya tipo de literatura que es la literatura de naturaleza yo tras pregunta la super interesantes con gente maravillosa entonces después habrá una parte de más experiencias itinerarios por el bosque con poetas con escritores

Voz 8 18:24 ah bueno

Voz 10 18:26 Arias Bari varios tipos un taller de ilustración también ahí en el patio de la de la villa etc entonces la la parte de presentaciones y una librería que esto también es un tema que a mí me interesaba mucho desde el primer momento que era vale Nos encontramos aquí hoy hablamos nos conocemos compartimos un rato con Philip haré con y sin Montgomery ahora lo contábamos con otras personas pero además

Voz 1312 18:55 Javi Martínez con Jaime Martínez por secuestro

Voz 10 18:59 Rubén también estarán por ahí porque tienen alguna presentación un par de presentaciones es decir a Messi hemos por allí compartimos todo esto y habrá mucha gente que sí que ya viene porque le interesa este tipo de literatura o porque quiere conocer a estas personas pero también yo creo que habrá fiesta Bones eso espero muchas familias eso también esté trabajando porque para que haya público familiar entonces si tú llegas ahí Virgen sólo con la curiosidad porque es un sitio precioso porque te llama la atención porque además puedes comer una hamburguesa que habrá también una parte gastronómica para bueno para la gente pase el día tranquilo y bien no si además tienes ahí una Parador una librería preciosa en medio del patio para poder irte con dos libros en la mano sea ha para mí era súper importante que hubiera un una mano un una una tienda no entonces la central a hará una selección Alves cerrando o no este círculo porque yo en la central vi que la mesa iba creciendo entonces les les pedía ellos que fueran ellos entonces nada Fire Juárez Lourdes fue

Voz 8 20:01 Mera han imitado que que publicamos que

Voz 10 20:06 pero ahora mismo hoy te doy la exclusiva a que con Rubén y con Gabi y es que vendrá así Montgomery claro que sí

Voz 8 20:14 con el embrujo del Tigre

Voz 9 20:16 de qué va ese libro Rubén Tucker es además el editor eres el que mejor lo puede adelantarse y presentar un poquito a hablar de de ahí también qué tipo de de personas pues hay Montgomery para mí es una de las

Voz 7 20:28 bueno las más importantes naturalistas de nuestro tiempo pero sobre todo también una autora que por ejemplo el Boston Globe la la definió hace poco como un híbrido maravilloso entre Indiana Jones y Emily Brontë es verdad que que es una que es una mujer que bueno más que se ha jugado la vida muchas veces para ayudar a entender y a entrar en determinadas ecosistemas para acercarse a determinadas seres vivos y entender realmente cómo funciona la naturaleza pero luego es una es una grandísima escritora con una calidad poética absolutamente extraordinaria no el embrujo el tigre es un libro que subtítulo que creo que dice mucho del del libro es un viaje al lugar donde los Tigres se comen a los hombres y los hombres adoran a Los Tigres efectivamente es el relato de una serie de viajes que se realizó durante varios años a la bahía de Bengala en donde hay ahora mismo la digamos la zona extensa continúa con la mayor población de tigres del mundo es un lugar en donde cada año mueren de manera oficial cientos de hombres hombres porque son hombres mujeres y que en efecto los Tigres devoran a los hombres porque los hombres son los que realizan una serie de trabajos en la selva donde son atacados por los te crees a cientos de hombres son devorados cada año por los Tigres y sin embargo nunca se mata a ningún Tigre al contrario los tigres son una figura de adoración son un los a diferencia por ejemplo cuando en en Occidente no ya que alguien que un grizzly un oso grizzly Mateo agreda a un nombre inmediatamente se hace una búsqueda ahí ese animal los expulsa no muchas veces se les mata incluso se mata a otro sin saber muy bien qué oso aquí no aquí los tigres son adorados allí chamanes que supuestamente protegen a los trabajadores cuando van a los bosques pero en ningún caso se se toman ninguna libro lo que hace es investigar en ese ecosistema pero también de ese punto de vista sociológico religioso espiritual humano como funciona esa sociedad en donde los hombres a pesar de ser víctimas sea claramente carne que se convierten en alimento de otros animales siguen pensando que los tigres son importantes para que sumó su sociedad submundo digamos espiritual y psíquico exigen bien no es un libro precioso realmente maravilloso que permite entender muchas cosas sobre lo mal que estamos gestionando nuestros nuestros ecosistemas

Voz 1312 23:21 es más me imagino que estáis pensando ya en la próxima edición habrá tendrá continuidad al festival pues mira a

Voz 11 23:28 con lo más hablado muchísimo estos días y de hecho me lo preguntaba justo entrar bueno que al final lo haremos anual obvia anual porque yo le comentaba bueno

Voz 10 23:36 que esta tarea es ingente y como no pillemos un equipo que juntos lo hagamos pues la verdad es que lleva muchísimo trabajo a pero yo creo que sí yo apuesto para hacerlo a anual ha puesto también porque durante el año vayan pasando cosas lleva ya han habiendo actividades pero aquí sí ha puesto sobre todo porque cuando la semana siguiente del festival llegamos la memoria tal a se sigue sigamos hablando con muchísima gente que Nos pedía también asesorar sobre qué modelo

Voz 8 24:08 para hacerlo bien aún tenemos que emprender

Voz 1312 24:12 ser o a seguir emprendiendo porque emprenderla ya lo hemos hecho no pero es una emprendeduría constante no la vida tan también y estoy seguro que si oye muchas gracias a los dos por habernos ayudado a explicar algo mejor de qué va la literatura indicar a todos los que quieran profundizar en este ámbito que abusó al año montón de libros esperando a ser leído ser escritos muchas gracias Rubén Hernández de rata Nature y Emma cuadrada gracias a Natura si Gabi es un placer es como siempre

Voz 6 24:43 ha sido un lujo te debería poder disfrutar de este verano hablando de personas que además tienen unas historias y unas iniciativas tan estupendas no da gusto estar aquí nadas muchas gracias por ofrecer el espacio a mí a todas estas personas y a esa idea de literatura que se abre ante nosotros

Voz 8 25:00 muchas gracias a ti por habernos abierto cada cada domingo

Voz 12 25:04 ventana diferentes universos que están aquí tan cerca y que los están olvidados Gabi Martínez un placer un beso un beso fuerte para todos

Voz 13 25:15 a vivir que son dos días en verano