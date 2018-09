Que las mates te acompañen | Embarca como puedas

Voz 1 00:00 hola Clara Grima con la urbes Lancho qué tal muy bien oye último domingo con lo bien que lo hemos pasado con las matemáticas que me lo iba a decidir el que iba a pasar también éste

Voz 1840 00:29 yo te lo dije desde el principio iban a votar lo que pasa es que no me crees que esto me crees bueno pues sí

Voz 1 00:35 es el último programa de A vivir de verano el último fin de semana

Voz 1840 00:41 mes para algunos para muy bueno

Voz 1 00:57 pues sí yo sé el final del verano

Voz 1840 00:59 muy partirán de vuelta hacia sus refugios de invierno y ahora viene la parte menos agradable para muchos de las vacaciones lo viaje de vuelta algunos en coche otros entré en en bici en avión ir decidido que vamos a terminar esta sección de verano como la empezamos hablando de aviones

Voz 1 01:24 a ver me me va a explotar la cabeza es cierto es verdad que tu primera sección nos contase por los aviones vuelan siguiendo la dirección de la geodesia que nos vas a contar hoy nos vas a dar las instrucciones de buen

Voz 1840 01:40 hoy Obama analizar matemáticamente cuál es la forma óptima la fue la mejor forma de realizar el embarque de un avión no sólo porque para los pasajeros es auto traspasa los controles de seguridad medio desnudo ya deprimido por el final del verano hace la cola de embarque del vuelo es es que es un concepto sino también pero eso es una molestia para los pasajeros de la compañía le importa poquito pero desde el punto de vista de la compañía de la compañía aérea yo al si pierde mucho tiempo sin embargo que los embarques perdón que me he liado hay un estudio que asegura que pueden llegar a perder hasta diez millones de dólares al año por la pérdida de tiempo tanto madre nada rentable no es que para la compañía no rentable tener los aviones posados en el aeropuerto lo los aviones son rentables están volando

Voz 2 02:37 no

Voz 5 02:41 luego está

Voz 2 02:44 esta hora

Voz 1 02:47 qué bonita esta canción hombre y la canalla no conoce la canciller no pero ahora mismo en cuanto salga a hacer el programa hago ya buscar te lo digo para el curso prime la primera tarea del curso que empieza ya mismo eh conozca la canalla hay te enamore de los temas de la canalla

Voz 1840 03:03 pues como decía bueno yo me hizo llegar aquí no no me claro tú con la colección pictórica la canciones y un astrofísico que actualmente la Universidad de Nevada hay ETF estaba un poco hombre ya atrás narices en plan pasajero de aguantar los embarque organizado por la compañía aérea no crecía me harto de corre ve llegue al aeropuerto lo sé cuánto cuando llego allí pum parón el tapón etapón del embarque entonces él como era un hombre así de ciencia dio a estudiar y comparar el lo distinto método de embarque usado incluso proponer alguno para embarcar aquí llegó a una conclusión que nos van canta ya verás cuenta cuenta cuales Mino que comparó cinco Champions es lo bien que está de todo y y cinco métodos hilos comparó a o el método uno es del de tonto el último deja la envió a la gente que embarque como le dé la gana en el orden que le dé la gana método uno métodos es el que se utiliza actualmente en casi toda la compañía aérea que es por bloques primero entra el bloqueo que va al fondo luego el central luego el bloque delante si el avión es suficientemente grande no que te ponen grupo uno Grupo II y tal el método Wilma que es parecido a éste al de lo que usa la compañía aérea actualmente pero lugar dentro del bloque uno celos del fondo dos lo del centro lo del principio el bloqueo uno son todos los de ventana el bloqueo son todo el centro y el bloque tres son todos los de pasillo no para que no se

Voz 1 04:24 eh que ataquen a la hora de pasar al asiento

Voz 1840 04:28 ahora el método cuatro de pirámide invertida este es un poco más sofisticado pero que intenta contarlo es primero en barca va rellenando desde atrás hacia delante era un número cada pasajero que empieza por la fila de detrás entonces entra primero el de La Ventana de la derecha de atrás según los de La Ventana de la Izquierda de atrás tercero del centro de la derecha de atrás cuarto el del centro de la izquierda de Bali rellenando

Voz 1 04:53 Jean Paul con el sencillo de los bloques Elián unos pivotes tremendo que bueno esto nadie lo entiende nadie

Voz 1840 05:00 bueno si éste parece muy enrevesado pero si te dicen puede tiene el ciento veintitrés de Itu puesto que el diecisiete pues se trataba bien la cola no aquí difícil no porque tú pone a la gente que se pongan a la cola ahora llega tú le preguntas al que esté delante tuya oye tú qué número de embarque tienes ese te dice que es uno que es más pequeño que el tuyo pues te quedas en tu sitio pero si es mayor le dije déjame pasar no entonces la gente hiciera eso ordenadamente no es tan difícil ordenar una cola también se puede demostrar matemáticamente pero bueno el último King el quinto método que es el que propone esté Fein ese seis que ya es un poquito más enrevesado que es empieza primero rellenando La Ventana de la parte derecha del avión por ejemplo pero dejando una fila o por en medio porque según este fin el problema está en lo que se forman los pasillos guardar tu equipaje los tapones y en el tapón que se forma cuando tú intenta pasar hasta el fondo no afecte proponía el voy a contar un poco rápido rellenar primero las ventanas de la derecha dejando una fila por en medio imagínate que tiene un avión de doce plazas pues entra La Ventana doce de pues La Ventana diez después la venta mucho de fue la ventana para a cuatro Ventana dos de la derecha luego sigue por la izquierda la Ventana doce de la izquierda así sucesivamente luego rellena los huecos bueno julio esté Fele

Voz 1 06:17 no lo pasaba son lo suficientemente mal como para

Voz 1840 06:19 verdad yo pondremos cuando lo es muy bueno ahora en Twitter una imagen de cómo cuál sería la selección es muy engorroso pero ya te digo la cuestión está en hacer bien la cola tú tienes tu número de embarque sea tu placer en el avión tu número de embarque lo que tienen que hacer es eso que a medida que va llegando la gente a la a la cola preguntar si el que está el último tiene un número superior o inferior a él si es inferior te quedas en ese puesto porque se supone que la cola cuando tú has llegado ya estaba ordenaba Isabel que está al final de la cola tiene un número mayor al tuyo pues te deja pasar yo era le preguntas a otra vez que tienes delante exigen mayor te deja pasa hasta que que esté delante tuyo un número menor que tú no es tan difícil es que yo lo hago para ordenar exámenes realizar exámenes letra alfabética no es tan difícil pero bueno eso son lo efímero método merece la pena

Voz 1 07:07 en a todo este lío sí sí sí

Voz 1840 07:10 según la compañía aérea pierde mucho dinero ir a un colega Hawking hicieron compararon estos cinco método con ordenadores no con simulaciones numérica por ordenador y luego con pasajeros hicieron simulaciones de embarque con pasajero reales siete cinco siete de sentido Plaza hilos resulta a los mismo que salían cuando lo hacían con personas revela que los que salían en el ordenador venga y ahora te sorprenden los cuál es el mejor porque es el mejor método el este fin el último que contaba ese que te Rosa que pondremos una imagen Twitter para que la gente lo vea ese ese ganaba de largo y la gente hacia la cola bastante bien no se claro también que estaban entrenando muchas veces pero si bien la cola es el mejor el segundo mejor es el método de Wilma que recuerdo es bloque uno son todos los que tienen ventas me bloquee dos todo lo que tienen centro bloque tres todos los que tienen pasillo es es el segundo que ganó que es no es tan engorroso no es darle grupo uno Grupo III este lo usabas más factible ese factibles y el tercero el tercero es tonto el último anda ese es mejor que el que se utilice ahora mejor que el de la pirámide invertida saque CITEL dejamos a la gente a su libre albedrío ese es el tercer mejor meta

Voz 1 08:22 a mí yo no quiero pensar esa las colas de vuelta ahora mismo de Mallorca o de Tenerife veo de sitios con los chiquillos con la abuela con todos inicien de mire usted tiene el número tal imaginar porque bastantes Elía cuando piensa

Voz 1840 08:37 bueno pues ETT la risa viene luego cuando

Voz 1 08:39 sabes que te meten en un autobús si te lleva esta también que siempre yo me río porque yo soy la última enmarca marca cuando era montarse en el autobús digo Virsa hay una cosa porque ha demostrado ya que que esto

Voz 1840 08:52 bueno perdonadme te lo he dicho pero no te lo he dicho el peor de todos es el que se usa se usa en la compañía aérea de bloques

Voz 1 08:59 el que es que están usando ahora ya lo que está pasando ahora es el peor de todos los métodos diez de yo cuesta todavía de entender porque yo he estado presenciado a veces trifulcas peleas con con esta forma de embarque que que está clarísima obsceno imagínate oye una cosa porque no lo cambia si pues se ha comprobado ya

Voz 1840 09:19 porque no sabe matemática o porque no me escuchan y no me

Voz 6 09:22 los médium valentía para dejarte oler pegamento elegir un mal día para el esfuerzo bueno por el embarque

Voz 1840 09:27 el embarque sólo un ratito largo o corto lo importante es elegir bien los destinos no claro efectivamente sí bueno y como esta mi última sección en la vivir de verano pues voy a terminar recomendando festivales de vuelta al cole efectiva le nombre etcétera sino muy interesante en el que la ciencia en la protagonista y además sólo dos gratuito y con entrada libre vamos a volver al cole con ciencia ir mire de ellos pues es muy pronto es el primero de septiembre creo yo será dentro de once días y será en Bilbao Se trata del evento divulgación científica náuticas Bilbao que celebra la octava edición en el Palacio de Euskalduna que ya se les quedó pequeña la universidad desde el trece al dieciséis que tiemblen que se puede consultar toda la información sobre este gran evento divulgación científica en la página náuticas náuticas Conca náuticas Puntocom queda anotado del trece al dieciséis de septiembre que ir a Bilbao para asistir al náuticas entenderemos todas las charlas no son para para profanos también no sé si para escucharla para todo el público incluido niños ancha la divulgación de diez minutos en un tono muy ameno y divertido estoy segura porque siete años yendo de que van a dejar a todo con la boca abierta y con ganas de aprender mucho más sobre todos los temas y este año también vas vas habrá también sí también voy voy a Charles el viernes catorce a las once y diez de la mañana déjame pero déjame adivinar qué pasa hablar de oídas quizá

Voz 7 10:54 es decir Lescott aires pero que es una crack mentó ya IS

Voz 1840 11:02 pues sí voy a hablar de escritores pero allí sólo son charla como ya he dicho diez minuto pero esto me ya me sirve para recomendar el siguiente destino siguiente veinte divulgación en septiembre que será el ciencia you down y que será en Sevilla

Voz 2 11:16 en especie investigación

Voz 1 11:26 se diría sigue teniendo su duende es cuéntanos qué tenéis preparada en Sevilla

Voz 1840 11:32 tenemos preparado ejecutado pues en Sevilla tenemos los días veintiuno veintidós de septiembre también gratis en el ficus que está en la calle Madre de Dios dos día de divulgación científica con un programa de lujo lujazo con José Antonio Pérez de mi mesa el presentador se cuyo programa se pueden consultar en ciencia punto yo Down como la revista yo dan punto es porque te ayudan es uno de los principales patrocinadores como una primicia que ha mundial que es que el viernes veintiuno de septiembre a las doce de la mañana estaremos cinco miembros del equipo descubridor de vive en una mesa redonda para presentar a nuestra criatura no otro pero de chiquillo ir para que los asistentes puedan preguntar todo lo que quieren saber sobre culto Yves

Voz 1 12:15 pues venga notado también en la Agenda veintiuno veintidós de septiembre ciencia yo Down en Sevilla hay toda la información en ciencia punto yo daban punto Es algo más clara alguna cosa más que no quiere aprender

Voz 7 12:27 pues sí gracias gracias

Voz 1840 12:30 a veces voy a vender va a vender SEN acaba de momento esta sección pero como se que otro oyente te verán los han quedado enganchado de la matemática Issam quedaba con ganas de más pues yo voy a recomendar Milito

Voz 1 12:42 para terminar el verano porque entre las bandas venido hablar de tu libro yo he venido a hablar de mi libro todo el rato o lo más tardar está todos los programas siete programas siete semanas pero tú en realidad venía a hablar de tu libro

Voz 1840 12:53 que venía hace un umbral pero disimuladamente un sutil Umbral no pues si lo en serio que no bonita que las temáticas de acompañan te acompañan y que además efectivamente que el apretó el título de esta sección y nada más

Voz 1 13:08 porque creo que que el embarque de mi abuelo está a punto de cerrar así que que me voy y quién sabe si hasta el verano que viene quién sabe quién sabe buen vuelo clara que queden

Voz 1840 13:18 tras el embarque Stephenie sin incidentes

Voz 1 13:22 oye no te pongas triste que me han contado pajarito que estás un poco triste por terminar la sección de verano sí la verdad que me lo pasaba muy bien mucha gracia estoy un poco triste pero siempre nos quedará la la radio Clara Grima y las mates gracias un beso a que se aquí el placer ha sido todo domingo sin duda un beso muy grande